las 25 mejores herramientas de productividad y aplicaciones de software de 2024

¿Le cuesta hacerlo todo? ¿Te falta tiempo? ¿Demasiadas distracciones? ¿Sistemas desconectados?

Todos hemos pasado por lo mismo: enredados en una maraña de cosas que hay que hacer con tiempo limitado, flujos de trabajo complicados o desorganizados, y añadiendo distracciones a todo ello.

Y aunque es imposible clonarse y detener el tiempo, puedes recurrir a herramientas de productividad para hackear tu tiempo y hacer más cosas en menos tiempo 👩‍💻⚡️

Pero lo entiendo. Con la abundancia de herramientas de productividad disponibles, encontrar una que se adapte a tus necesidades puede ser tan difícil como seguir siendo productivo Tanto si quieres mantenerte al día y gestionar el tiempo de forma eficaz como si quieres colaborar con equipos remotos, seguro que hay una aplicación para ello.

Así que, para ahorrarte tus valiosos minutos (que bien podrían acumularse), he investigado un poco y he reducido a 25 las mejores herramientas de productividad disponibles en la actualidad para que no tengas que hacerlo tú. En aplicaciones de gestión de tareas a controladores de tiempo y mucho más, ¡estamos seguros de que encontrarás lo que buscas en este resumen!

Pero primero, vamos a cubrir lo que debe buscar en sus próximas herramientas de productividad. 👀

¿Qué son las herramientas de productividad?

Las herramientas de productividad son plataformas diseñadas para ayudar a los empleados y equipos a trabajar de manera más eficiente y efectiva. Las herramientas de productividad pueden ayudar a los usuarios a gestionar tareas, mantenerse organizados, colaborar con otros automatizar tareas repetitivas y agilizar los flujos de trabajo.

Las 25 mejores herramientas de productividad en 2024

Existen muchísimas herramientas de productividad: algunas se especializan en ayudar a gestionar el tiempo, reducir las distracciones, organizar tareas y gestionar proyectos, mientras que otras tienen como objetivo mejorar la colaboración, conectar equipos remotos y agilizar las comunicaciones entre departamentos y equipos. (¡Y hay otras que lo hacen todo! 😉 )

Echa un buen vistazo a cada una de ellas para ver cómo puedes utilizar estas herramientas para maximizar tu productividad, mantenerte motivado y salvar la distancia entre donde estás y donde necesitas estar

1. ClickUp

La mejor herramienta todo en uno de productividad y gestión de proyectos

Supervise las actualizaciones del proyecto, gestione los flujos de trabajo y colabore con el equipo, todo desde su espacio de trabajo de ClickUp

En primer lugar ClickUp -tu nuevo compañero y una herramienta de gestión de proyectos todo en uno y la aplicación de productividad definitiva que lo hace todo. Desde la gestión de listas de tareas pendientes a proyectos complejos, tareas personales a las empresas, y todo lo demás, esta aplicación te tiene cubierto.👏

Más conocida por sus avanzadas funciones de gestión de proyectos combinadas con herramientas de productividad y colaboración, ClickUp puede ayudarte a hacer más cosas, gestionar tu carga de trabajo y alcanzar tus objetivos.

Accede a funciones que aumentan la productividad para seguimiento del tiempo , gestión de tareas y automatización personalizada para poner orden en su flujo de trabajo, junto con un conjunto de herramientas, entre las que se incluyen Mapas mentales ClickUp para lluvias de ideas, Documentos de ClickUp para obtener documentación, y la vista Carga de trabajo para ayudarle a controlar su capacidad.

Lo mejor de todo es que la plataforma es completamente personalizable. Esto significa que puede crear ClickUp de la forma que mejor se adapte a su flujo de trabajo, proyectos y preferencias, e incluso ajustarlo a medida que cambien sus necesidades, lo que convierte a esta herramienta en una de las aplicaciones de productividad más flexibles y funcionales del mercado herramientas de gestión de proyectos que existen en la actualidad.

Apenas hemos rozado la superficie de lo que esta herramienta puede hacer por su productividad profesional y personal. A continuación te mostramos algunas de las principales funciones que ClickUp pone a tu disposición para aumentar tu productividad, ¡échale un vistazo!

Mejores características

*Vistas personalizadas de ClickUpel seguimiento de hábitos, los comentarios y las recompensas ofrecen a los usuarios una forma atractiva de medir sus progresos, mantenerlos en el buen camino y celebrar sus victorias

Las funciones de colaboración permiten a los usuarios experimentar la plataforma con otros usuarios, como sus equipos, amigos y familiares

Limitaciones actuales

No hay plan gratuito

Al haber castigos en el juego, los usuarios pueden tener miedo al fracaso y volver a hacer trampas

Precios

Suscripción general : 5 $ al mes

: 5 $ al mes Plan para grupos: 9 $ al mes y 3 $ por miembro

Valoraciones y comentarios de los clientes

App Store : 4.1 de 5 (más de 1.000 opiniones)

: 4.1 de 5 (más de 1.000 opiniones) Google Play: 4,2 sobre 5 (más de 19.000 opiniones)

9. Zapier

Lo mejor para conectar su pila tecnológica

Conecte servicios web y automatice tareas repetitivas con Zapier Zapier es una herramienta de automatización en línea que permite a los usuarios conectar sus servicios web favoritos y automatizar tareas repetitivas, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

Con Zapier, los usuarios pueden integrar miles de aplicaciones y crear "Zaps" que son flujos de trabajo automatizados entre diferentes aplicaciones para automatizar flujos de trabajo simples y complejos.

En conectar sus herramientas a Zapier y automatizando las tareas manuales y repetitivas, los usuarios de Zapier pueden centrarse en un trabajo de mayor valor, liberando tiempo y energía para un trabajo más creativo y estratégico y manteniendo la productividad de las personas y los equipos.

Mejores características

La automatización de flujos de trabajo permite a los usuarios automatizar tareas rutinarias

Crea flujos de trabajo de varios pasos para realizar tareas más complejas

Facilita la transferencia de datos entre distintas aplicaciones

Se integra con 5.000aplicaciones interesantes como ClickUp, Gmail, Slack, etc

Limitaciones actuales

Algunos usuarios pueden considerar que la estructura de precios de Zapier es cara para sus necesidades

Precios

**Gratis

Iniciador : 19,99 $ al mes, facturados anualmente

: 19,99 $ al mes, facturados anualmente Profesional : 49 $ al mes, facturados anualmente

: 49 $ al mes, facturados anualmente Equipo : 399 $ al mes, facturados anualmente

: 399 $ al mes, facturados anualmente Empresa: 799 $ al mes, facturados anualmente

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.5 de 5 (1.044+ opiniones)

: 4.5 de 5 (1.044+ opiniones) Capterra: 4.7 sobre 5 (2.481+ opiniones)

10. Weekdone

Lo mejor para el seguimiento de OKR

Controlar los objetivos y medir los progresos con Weekdone Weekdone es un software de OKR y gestión de equipos herramienta diseñada para ayudar a los equipos a aumentar su productividad alineándose con sus objetivos, realizando un seguimiento de los progresos y proporcionando información periódica.

Los equipos pueden crear y asignar tareas, establecer metas y objetivos y seguir sus progresos a lo largo del tiempo. La aplicación también ofrece controles periódicos, en los que los miembros del equipo pueden informar de sus progresos y compartir actualizaciones con sus compañeros. Esta retroalimentación periódica ayuda a los equipos a mantenerse informados y alineados, y puede mejorar la colaboración, la comunicación y la productividad.

Mejores características

Establecimiento de objetivos y herramientas de seguimiento para medir el progreso e identificar áreas de mejora

Plantillas personalizables que permiten a los equipos crear informes de progreso alineados con sus objetivos

Las herramientas de colaboración, como los comentarios y las actualizaciones del equipo, ayudan a mantener a todos informados

El análisis del rendimiento del equipo ofrece a los líderes y a los equipos una forma de ver el rendimiento en un sencillo panel de control

Limitaciones actuales

Sólo admite hasta tres personas en el plan gratuito

La configuración de la aplicación y la creación de equipos pueden resultar complicadas para los nuevos usuarios

No hay informes de progreso mensuales (sólo semanales)

Precios

El precio depende del número de usuarios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.1 de 5 (24+ opiniones)

: 4.1 de 5 (24+ opiniones) Capterra: 4.5 de 5 (57+ opiniones)

11. Bolsillo

Mejor aplicación de marcadores

Guarda artículos, vídeos y otros contenidos web para leerlos o verlos más tarde con Pocket Bolsillo es una aplicación para guardar y descubrir contenidos que permite a los usuarios guardar artículos, vídeos y otros contenidos web para leerlos o verlos más tarde, reduciendo la necesidad de cambiar entre distintas aplicaciones y las distracciones mientras se trabaja.

La aplicación también ofrece un conjunto de herramientas para organizar y clasificar contenidos, como etiquetas, carpetas y búsquedas, que facilitan a los usuarios encontrar lo que necesitan cuando lo necesitan.

Mejores características

La función Guardar para más tarde permite a los usuarios guardar artículos, vídeos y otros contenidos para verlos más tarde

Categoriza y etiqueta fácilmente el contenido guardado para facilitar la búsqueda

Disponible en varias plataformas, como iOS, Android y navegadores web

Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para recomendar contenidos que podrían ser interesantes para los usuarios

Limitaciones actuales

La interfaz y la búsqueda podrían mejorarse para mejorar la usabilidad

Precios

Premium mensual : 4,99 $ al mes

: 4,99 $ al mes Premium anual: 44,99 $ al año

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.5 de 5 (26+ opiniones)

: 4.5 de 5 (26+ opiniones) Capterra: N/A

12. Toggl

Mejor software de seguimiento del tiempo

Controla el tiempo y obtén información sobre los hábitos de trabajo con Toggl Toggl es una herramienta de control del tiempo que ayuda a equipos e individuos a aumentar su productividad mediante el seguimiento del tiempo dedicado a las tareas, la organización de proyectos y la obtención de información valiosa sobre sus hábitos de trabajo y su rendimiento.

Al realizar un seguimiento preciso del tiempo y proporcionar información valiosa sobre los hábitos de trabajo, Toggl puede ayudar a los usuarios a aumentar su productividad mediante la reducción del tiempo dedicado al seguimiento manual del tiempo, la optimización de los flujos de trabajo y la mejora de la comunicación y la colaboración.

Además, Toggl se integra con muchas otras herramientas de productividad, incluyendo aplicaciones de gestión de proyectos herramientas de facturación, etc.

Mejores características

Realice un seguimiento del tiempo dedicado a diferentes tareas y proyectos, y personalice el temporizador para adaptarlo a las necesidades específicas de cada proyecto

Obtén una serie de informes como resúmenes semanales y mensuales para mostrar cómo se gasta el tiempo en las tareas

Las capacidades de integración permiten a Toggl conectarse con otras herramientas de trabajo como ClickUp, Zapier, Evernote, Slack y más

Obtén recordatorios sobre cuándo iniciar o detener el temporizador

Limitaciones actuales

Los planes separados para el seguimiento del tiempo, la gestión de proyectos y la contratación lo hacen costoso en comparación con otrosAlternativas a Toggl Precios

**Gratuito

Inicio : 9 $ por usuario/mes

: 9 $ por usuario/mes Premium : 18 $ por usuario/mes

: 18 $ por usuario/mes Empresas: Contactar para precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.6 de 5 (1.514+ opiniones)

: 4.6 de 5 (1.514+ opiniones) Capterra: 4.7 (2.137+ opiniones)

13. 1contraseña

Mejor bóveda de contraseñas

Cree contraseñas seguras e inicie sesión fácilmente en aplicaciones con 1Password 1Contraseña es una herramienta de gestión de contraseñas que ayuda a individuos y equipos a crear contraseñas seguras, iniciar sesión fácilmente en aplicaciones sin tener que recordar varias contraseñas y compartir contraseñas de forma segura.

Esta aplicación reduce el riesgo de infracciones de seguridad relacionadas con las contraseñas y simplifica su gestión.

Mejores características

Almacena de forma segura tus nombres de usuario, contraseñas y otra información confidencial

Rellena automáticamente la información de registro para un inicio de sesión más rápido y sencillo

Genera contraseñas fuertes y únicas para reforzar tus credenciales de inicio de sesión

Auditorías de seguridad periódicas para alertarle si alguna contraseña ha sido comprometida o utilizada

Limitaciones actuales

Los usuarios han experimentado problemas entre una extensión de navegador y una aplicación cliente de escritorio integrada

Precios

Personal : 2,99 $ al mes, facturados anualmente

: 2,99 $ al mes, facturados anualmente Familiar : 4,99 $ al mes para cinco miembros de la familia, facturados anualmente

: 4,99 $ al mes para cinco miembros de la familia, facturados anualmente Empresas : 7,99 $ por usuario/mes

: 7,99 $ por usuario/mes Paquete de inicio para equipos: 19,95 $ al mes, facturados anualmente

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.7 sobre 5 (1.217+ opiniones)

: 4.7 sobre 5 (1.217+ opiniones) Capterra: 4.7 sobre 5 (1.904+ opiniones)

14. Jasper AI

Mejor asistente de escritura AI

Obtener copia generada por IA con Jasper Jasper es una plataforma diseñada para proporcionar a las empresas y equipos un Asistente virtual con IA que puede automatizar tareas rutinarias y mejorar la productividad .

La plataforma utiliza tecnologías avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático para comprender y responder a las peticiones de los usuarios, liberando tiempo para un trabajo más estratégico y creativo.

Mejores características

Cree párrafos cautivadores con el generador de párrafos

Obtenga un marco valioso para crear nuevas ideas de textos de marketing con el marco Problema-Agenda-Solución (PAS)

Reescriba contenidos y mejore la calidad de la redacción con la función Content Improver

Obtén respuestas a preguntas difíciles con la función Respuestas de Quora

Limitaciones actuales

El modelo de precios puede resultar caro para algunos usuarios

Precios

Modo Jefe : 99 $ al mes estimados

: 99 $ al mes estimados Empresas: Contactar para precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.7 de 5 (761+ opiniones)

: 4.7 de 5 (761+ opiniones) Capterra: 4.8 sobre 5 (1.589+ opiniones)

15. Pomofocus

Mejor aplicación de seguimiento del tiempo y pomodoro

Controla el tiempo, reduce las distracciones y aumenta la concentración con la aplicación PomoFocus Pomofocus es un herramienta de gestión del tiempo que se basa en la Técnica Pomodoro, que es un método popular para aumentar la productividad.

Las aplicaciones de productividad como Pomofocus pueden mejorar su productividad dividiendo el trabajo en trozos manejables y tomando descansos regulares para recargar y volver a centrarse. Este software pomodoro ayuda a reducir las distracciones, mejorar la capacidad de gestión del tiempo y aumentan la concentración, lo que mejora la calidad y la finalización del trabajo.

Mejores características

Proporciona un temporizador para ayudar a los usuarios a mantenerse concentrados durante intervalos de 25 minutos con un descanso de 5 minutos entre cada intervalo

Opción de personalizar el tiempo de concentración, descansos cortos y largos para adaptarse a cualquier necesidad

Se integra con diversas herramientas de trabajo, como aplicaciones de gestión de tareas, calendarios, herramientas de productividad, etc., para ofrecer una experiencia perfecta

Proporciona estadísticas detalladas sobre el tiempo dedicado a las distintas tareas para ayudar a los usuarios a identificar patrones y áreas de mejora

Limitaciones actuales

Sin funciones avanzadas de gestión de tareas

Capacidades limitadas de seguimiento del tiempo en comparación con otras aplicaciones Pomodoro

Precios

Pomofocus ofrece planes gratuitos y de pago. Consulta los precios con Pomofocus

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

16. Zancadas

Mejor aplicación de seguimiento de objetivos

Controla tus objetivos y mejora tus hábitos de trabajo con Strides Strides es una aplicación de creación de hábitos y seguimiento de objetivos diseñada para ayudar a individuos y equipos a mejorar su productividad y alcanzar sus objetivos. La aplicación ofrece una interfaz sencilla e intuitiva para establecer y seguir objetivos, así como recordatorios y seguimiento del progreso para ayudar a los usuarios a mantener el rumbo.

Los usuarios pueden aumentar su productividad estableciendo y siguiendo objetivos relacionados con su trabajo y su vida personal. Ofrece una visión clara del progreso, lo que facilita ver lo que funciona y lo que no y hacer los ajustes necesarios.

Mejores características

Incluye una serie de análisis e informes para supervisar el progreso a lo largo del tiempo e identificar qué hábitos y rutinas funcionan bien

Permite a los equipos compartir sus objetivos y progresos entre sí, lo que ayuda a aumentar la responsabilidad y la motivación

Proporciona un sistema flexible de gestión de tareas para que los usuarios puedan crear, organizar ypriorizar sus tareas y listas de tareas pendientes* Se integra con otras herramientas de trabajo para ofrecer una experiencia más eficaz y fluida

Limitaciones actuales

Un formato de lista de tareas podría ser demasiado simple para otros usuarios con objetivos complejos

Precios

Disponible como aplicación gratuita

Apoyado por las compras en la aplicación que van desde $ 4.99 a $ 79.99 para una membresía de por vida

Valoraciones y comentarios de los clientes

Tienda Apple: 4.8 sobre 5 (más de 194 opiniones)

17. 15five

Mejor software de gestión del rendimiento

Alineación de objetivos y seguimiento del rendimiento con 15Five 15Cinco es una plataforma de gestión del rendimiento que ayuda a los equipos a mejorar la productividad mediante la alineación de los objetivos de los empleados, el seguimiento de los progresos y el suministro de información periódica.

Además, la aplicación ayuda a identificar áreas de mejora, lo que les permite tomar decisiones basadas en datos sobre cómo asignar recursos y optimizar el rendimiento.

Mejores características

Ofrece una gama deherramientas de análisis e informes para ayudar a los directivos a comprender el rendimiento de su equipo, identificar áreas de mejora y realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo

Proceso de control semanal que permite a los empleados compartir sus progresos y objetivos

Limitaciones actuales

Aunque en general el programa es fácil de usar, puede haber cierta confusión en torno a los distintos tipos de comentarios y objetivos que pueden establecerse

Precios

Engage : $4 por usuario/mes, facturado anualmente

: $4 por usuario/mes, facturado anualmente Rendimiento : 8 $ por usuario/mes, facturados anualmente

: 8 $ por usuario/mes, facturados anualmente Enfoque : 8 $ por usuario/mes, facturados anualmente

: 8 $ por usuario/mes, facturados anualmente Plataforma Total: 14 $ por usuario/mes, facturados anualmente

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.6 sobre 5 (1.736+ opiniones)

: 4.6 sobre 5 (1.736+ opiniones) Capterra: 4.7 sobre 5 (870+ opiniones)

18. Hootsuite

Mejor software de programación social

Mantente al tanto de las conversaciones sobre temas clave, sigue el rendimiento de tus publicaciones y menciones de marca, y controla las actividades de la competencia con Hootsuite Hootsuite es una plataforma de gestión de redes sociales que ayuda a los equipos a racionalizar su presencia en las redes sociales y mejorar la productividad.

El uso de esta aplicación puede mejorar la productividad al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para gestionar varias cuentas de redes sociales. Programe y publique entradas con antelación, controle las menciones y los mensajes, realice un seguimiento de los análisis de las redes sociales y colabore con los miembros del equipo, todo desde una ubicación central.

Mejores características

Gestione los mensajes entrantes de múltiples canales sociales

Supervise la actividad y manténgase informado sobre las tendencias del mercado y los competidores

Promocione contenido orgánico y gestione anuncios de pago

Analice y mida los resultados en todas las redes sociales

Limitaciones actuales

Modelo de precios caro

Precios

Profesional : 99 $ al mes

: 99 $ al mes Equipo : 249 $ al mes (tres usuarios)

: 249 $ al mes (tres usuarios) Empresa : 739 $ al mes (cinco usuarios)

: 739 $ al mes (cinco usuarios) Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.1 de 5 (3.786+ opiniones)

: 4.1 de 5 (3.786+ opiniones) Capterra: 4.4 de 5 (3.371+ opiniones)

19. Evernote

Mejor aplicación para tomar notas

Organiza y almacena notas en un lugar centralizado con Evernote Evernote es una aplicación para tomar notas y aplicación de organización que ayuda a los equipos a mejorar su productividad proporcionando una ubicación central para almacenar y organizar la información.

Crea notas, incluyendo texto, imágenes, grabaciones de audio y mucho más, y organiza estas notas en libretas. También proporciona una serie de herramientas para buscar y organizar notas, lo que facilita encontrar la información que necesitas cuando la necesitas.

Mejores características

Sincroniza y organiza tus notas

Crea tareas pendientes en tus notas y conviértelas en tareas

Lleva tus documentos importantes contigo utilizando el escáner de documentos y guárdalos en tus notas

Guarda artículos, páginas web y capturas de pantalla directamente en la aplicación

Limitaciones actuales

Admite un número limitado de tipos de archivo

Carece de funciones de productividad en comparación con otras /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/6718/alternativas-a-evernote/ Alternativas a Evernote /%href/

Precios

Profesional : 10,99 $ al mes

: 10,99 $ al mes Equipos: 14,99 $ por usuario/mes

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.4 de 5 (1978+ opiniones)

: 4.4 de 5 (1978+ opiniones) Capterra: 4.4 de 5 (7.735+ opiniones)

20. Zoom

Mejor software de conferencias web

Colabora con equipos y clientes en tiempo real con Zoom Zoom es una plataforma de videoconferencia y colaboración que ayuda a los equipos remotos a mejorar su productividad permitiéndoles realizar fácilmente llamadas de audio y vídeo desde cualquier lugar.

Además, esta aplicación ofrece varias herramientas para compartir pantalla, grabar y anotar, lo que facilita a los equipos la presentación y colaboración en documentos, presentaciones y otros materiales.

Mejores características

Habilita la pantalla compartida durante las reuniones para que los participantes puedan ver tu pantalla mientras presentas fácilmente

Subtítulos traducidos para ayudar a eliminar las barreras lingüísticas

Une tus sistemas conIntegraciones de Zoom* Agilice y organice la comunicación con las herramientas de la barra lateral de Zoom Chat

Limitaciones actuales

El plan gratuito limita el tiempo por reunión

Precios

Básico : Gratis

: Gratis Pro : 149,90 $ por usuario/año

: 149,90 $ por usuario/año Empresas: 199,90 $ por usuario/año

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.5 de 5 (52.532+ opiniones)

: 4.5 de 5 (52.532+ opiniones) Capterra: 4.6 sobre 5 (13.455+ opiniones)

21. Superhumano

Mejor software de optimización de correo electrónico

Racionalizar la comunicación por correo electrónico con Superhuman Superhumano es un programa de productividad y herramienta de gestión del correo electrónico que ayuda a los equipos a mejorar su productividad proporcionándoles herramientas para programar y hacer un seguimiento de los correos electrónicos.

La plataforma ofrece una forma más rápida y eficaz de gestionar el correo electrónico, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para clasificar grandes volúmenes de correos y encontrar la información que se necesita.

Además, ayuda a los usuarios a estar al tanto de las tareas importantes y los elementos de seguimiento, reduciendo el riesgo de incumplimiento de plazos o de olvido de tareas.

Mejores características

Atajos de teclado para agilizar la gestión del correo electrónico

Bandejas de entrada divididas para centrarse en una cuenta de correo electrónico a la vez

Los seguimientos programados mantienen a los usuarios al tanto de las respuestas

Limitaciones actuales

Carece de una función de búsqueda genérica; los usuarios tienen que cambiar de cuenta de correo electrónico para ver los mensajes

Precios

Crecimiento : 30-45 $ por usuario/mes

: 30-45 $ por usuario/mes Principiantes : 30 $ por usuario/mes

: 30 $ por usuario/mes Empresas: Contactar para precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.4 de 5 (61+ opiniones)

: 4.4 de 5 (61+ opiniones) Capterra: 4.9 sobre 5 (15+ opiniones)

22. Todoist

La mejor aplicación para hacer listas de tareas

Gestiona tus tareas y listas de pendientes con Todoist Todoist es una aplicación de gestión de tareas y listas de tareas pendientes que ayuda a los usuarios a mejorar su productividad, proporcionando un lugar centralizado para la organización y el seguimiento de sus tareas seguimiento de tareas y proyectos. También ayuda a reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar un seguimiento de múltiples listas y elementos pendientes.

Además, las herramientas de colaboración y delegación facilitan el trabajo en equipo, priorizar el trabajo y garantizar que las tareas se realizan a tiempo y con un alto nivel de calidad.

Mejores características

Añadir rápidamente le permite capturar y organizar tareas al instante

Las fechas de vencimiento recurrentes le ayudan a recordar los plazos importantes y a crear mejores hábitos de trabajo

Organiza tus tareas y proyectos por secciones y subtareas

Añade niveles de prioridad para señalar qué tareas son importantes y/o urgentes

Limitaciones actuales

Aunque la interfaz es sencilla y fácil de usar, a veces puede parecer un poco limitada

Precios

Gratis : Hasta cinco proyectos activos

: Hasta cinco proyectos activos Pro : 4$ al mes, facturados anualmente

: 4$ al mes, facturados anualmente Empresa: 6 $ por usuario/mes, facturados anualmente

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.4 de 5 (743+)

: 4.4 de 5 (743+) Capterra: 4.6 sobre 5 (2.081+ opiniones)

23. OpenPhone

Mejor software de telefonía para empresas

Optimice las comunicaciones de su empresa con OpenPhone OpenPhone es un herramienta de comunicación empresarial que ayuda a empresas y equipos a agilizar la comunicación.

La plataforma proporciona un número de teléfono empresarial virtual que los equipos pueden utilizar para todas sus comunicaciones profesionales, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para gestionar varios números de teléfono y dispositivos.

Mejores características

Obtenga números de teléfono virtuales sin necesidad de un nuevo sistema telefónico

Personaliza los saludos del buzón de voz para cada número de teléfono profesional

Envía y recibe mensajes de texto desde números de teléfono virtuales

Integración con Zapier para acceder a más de 4.000 aplicaciones

Limitaciones actuales

Algunos usuarios han experimentado una mala calidad de las llamadas

Precios

Estándar : 17 $ por usuario/mes

: 17 $ por usuario/mes Premium : 25 $ por usuario/mes

: 25 $ por usuario/mes Empresa: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.8 sobre 5 (1.274+ opiniones)

: 4.8 sobre 5 (1.274+ opiniones) Capterra: 4.6 sobre 5 (46+ opiniones)

24. Guía del usuario

Mejor software de onboarding

Agilizar los procesos de incorporación y formación de usuarios con UserGuiding UserGuiding es una plataforma de incorporación de usuarios y adopción de productos que ayuda a los equipos a mejorar su productividad proporcionando una forma sencilla y eficaz de educar y formar a los usuarios, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para proporcionar formación en persona o documentación escrita.

Además, las visitas guiadas y las guías interactivas de UserGuiding pueden ayudar a los usuarios a adoptar rápida y eficazmente nuevos productos y funciones, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para resolver problemas y responder preguntas.

Mejores características

Análisis detallados para ayudar a crear recorridos de productos eficaces

Cree experiencias de incorporación personalizadas con la función de segmentación

Obtenga información importante sobre los usuarios con las encuestas Net Promoter Surveys (NPS)

Limitaciones actuales

Curva de aprendizaje pronunciada para algunos usuarios

Precios

Básico : 69 dólares al mes, facturados anualmente

: 69 dólares al mes, facturados anualmente Profesional : 299 $ al mes, facturados anualmente

: 299 $ al mes, facturados anualmente Corporativo: más de 499 $ al mes, facturados anualmente

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.7 sobre 5 (112+ opiniones)

: 4.7 sobre 5 (112+ opiniones) Capterra: 4.7 sobre 5 (51+ opiniones)

25. Canva

Mejor software de diseño gráfico

Crea fácilmente diseños, materiales de marketing y mucho más con Canva Canva es una herramienta de diseño gráfico que ayuda a los equipos a mejorar su productividad proporcionando una plataforma fácil de usar para crear una variedad de contenidos visuales, incluyendo presentaciones, publicaciones en redes sociales, folletos y mucho más, reduciendo la necesidad de habilidades de diseño especializadas o el uso de múltiples herramientas de diseño.

La aplicación también ofrece plantillas y elementos de diseño que pueden ayudar a garantizar que los diseños sean visualmente coherentes y se ajusten a las directrices de la marca, reduciendo el riesgo de errores y repeticiones.

Mejores características

Edita y convierte fácilmente PDF en diseños en línea

El editor de arrastrar y soltar facilita a todos los usuarios la creación y edición de diseños

Elija entre una biblioteca de plantillas, imágenes y otros activos

Descarga diseños y compártelos con quien quieras a través de un enlace

Limitaciones actuales

Las funciones y recursos avanzados sólo están disponibles con una suscripción de pago

Precios

**Gratuito

Pro : 12,99 $ al mes para una persona

: 12,99 $ al mes para una persona Equipos: 14,99 $ al mes para las cinco primeras personas

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2 : 4.7 sobre 5 (3.844+ opiniones)

: 4.7 sobre 5 (3.844+ opiniones) Capterra: 4.7 sobre 5 (10.973+ opiniones)

¿Qué debe buscar en las herramientas de productividad?

Es bueno saber exactamente qué elementos hay que buscar para asegurarse de encontrar una solución a largo plazo. ☝️

He aquí algunos criterios básicos que debes tener en cuenta al revisar estas herramientas:

✅ Funcionales y fáciles de usar

Es fácil de usar y puedes averiguar cómo utilizarla sin necesidad de conocimientos técnicos?

Si una herramienta te cuesta más tiempo, energía e incluso dinero mantenerla que el valor que te aporta, entonces es un no-go.

Las herramientas que elija deben ser intuitivas y fáciles de utilizar. Y lo que es más importante, deben ser funcionales. Estas herramientas tienen que añadir valor a tu vida ayudándote a rellenar huecos, conectar flujos de trabajo y simplificar tu día a día.

✅ Flexibles y escalables

Cada persona tiene su flujo de trabajo y sus preferencias de aprendizaje únicas. Las herramientas de productividad que elijas deben ofrecer flexibilidad para adaptarse a tus estilos de trabajo y necesidades que le permitan trabajar lo mejor posible.

Además, una buena combinación debe ser compatible con tus necesidades actuales y lo bastante flexible como para adaptarse a la evolución de tus necesidades a medida que avances en tu puesto.

✅ Seguro, fiable y accesible

Puedes guardar, editar y acceder a tu trabajo fácilmente y en cualquier momento? Y son seguros: ¿están protegidos tus archivos, conversaciones y datos personales?

Si tu objetivo es aumentar tu productividad, tus herramientas deben ser fiables y accesibles y, lo que es más importante, deben ser seguras y proteger tu privacidad.

✅ Mejora la colaboración

Tanto si trabajas solo como con equipos y clientes remotos, las apps de productividad que te permiten comunicarte fácilmente y colaborar en tiempo real son clave para mejorar la eficacia de tu trabajo.

Elige herramientas con funciones de comunicación y colaboración integradas para reducir el tiempo perdido en conversaciones de ida y vuelta, así como para acelerar el ciclo de retroalimentación, resolver problemas más rápidamente y obtener aclaraciones de inmediato.

Optimice su flujo de trabajo con aplicaciones de productividad

Ya sea en la oficina o trabajando desde casa, las herramientas adecuadas y productividad pueden ayudarte a mantenerte organizado, motivado y en el buen camino para hacer más cosas.

Y, por suerte para ti, existen muchas opciones que pueden ayudarte a encontrar lo que necesitas. Todo se reduce a dedicar tiempo a investigar y evaluar qué herramientas se adaptan mejor a tus necesidades específicas, flujo de trabajo, estilos de aprendizaje y objetivos.

Algunas herramientas de productividad pueden ayudarte a mantenerte concentrado, otras pueden mantenerte en el camino hacia tus objetivos y otras pueden agilizar tu flujo de trabajo; con ClickUp, puedes hacerlo todo 😉

Con cientos de funciones personalizables y potentes integraciones, ClickUp le permitirá trabajar a su manera y dominar su flujo de trabajo.

Es hora de sacar el gurú de la productividad que lleva dentro. Lleva todos tus proyectos y tu trabajo a un solo lugar con ClickUp 👌