Bloqueo horario en ClickUp: Ventajas y consejos

"Necesito más horas al día..." o "¡¿cómo es que ya son las 5 de la tarde?!" cuando aún tienes tantas tareas pendientes antes de que termine el día. 😅

¿Te suena?

Tanto si estás trabajando en un proyecto y te distraen las redes sociales, como si tienes algunos proyectos personales que requieren tu atención fuera del horario laboral pero los correos electrónicos te están retrasando... ¡es muy fácil despistarse hoy en día!

Con todas las distracciones que hay en la oficina (y en casa), la interminable cantidad de tareas urgentes, hilos de correo electrónico, etc., tener el trabajo terminado a tiempo se ha convertido en un problema común en el lugar de trabajo.

Aunque no siempre se puede predecir qué distracciones nos acecharán, sí se puede preparar el trabajo reservando un tiempo (no negociable) para centrarse en las tareas más importantes y urgentes.

¡Se llama bloqueo del tiempo! ⏲ 👀

Esta entrada de blog te mostrará los beneficios de bloquear el tiempo, te enseñará cómo bloquear el tiempo en ClickUp para aprovechar al máximo tu tiempo, tomar el control de tus días, y ganar en la vida. 🙌

¿Qué es el bloqueo temporal?

El bloqueo temporal es una técnica de gestión del tiempo que te ayuda a dividir tu día en "bloques" de tiempo más pequeños. Cada bloque de tiempo se dedica a una sola tarea o a un grupo de tareas similares y, a diferencia de una lista de control de tareas pendientes, el bloqueo del tiempo proporciona la estructura y el tiempo asignado a cuándo deben terminarse tus tareas.

El bloqueo del tiempo puede ser útil para quienes:

tienen poca capacidad para planificar

🔴 Tienen problemas para priorizar (lo que es urgente frente a lo que no lo es)

🔴 No tienen metas claras

🔴 Se les da mal estimar el tiempo

🔴 Se sienten desmotivados o no sienten interés por la tarea que tienen entre manos

Beneficios del bloqueo del tiempo

Para muchas personas, gestión del tiempo es un problema importante. Siempre hay demasiadas cosas pendientes y pocas horas al día. Esto puede provocar estrés, agotamiento, ansiedad e incluso depresión.

Pero si aplicas un bloqueo eficaz del tiempo, podrás mejorar tu productividad y sentirte más dueño de tu vida Tanto si te sientes abrumado por la cantidad de tareas pendientes de tu lista, como si tienes problemas para concentrarte en una sola tarea a la vez o simplemente no sabes gestionar el tiempo, el bloqueo del tiempo te garantizará los límites que necesitas para ponerte en marcha.

El bloqueo del tiempo no sólo le ayudará a entrenar su cerebro para crear límites saludables con el tiempo y formar hábitos saludables, sino que también tiene varios beneficios, entre ellos:

🟢 Promueve una mejor salud mental ( reduce el estrés y la ansiedad )

🟢 Promueve una mejor organización de las tareas

🟢 Permite ver la carga de trabajo con antelación y priorizar en consecuencia para evitar la sobrecarga y el agotamiento

🟢 Le permite a usted y a su equipo determinar el cronograma y los plazos adecuados cumplir los plazos 🟢 Aumenta la concentración y la productividad

🟢 Te permite entrar en tu estado de flujo y realizar un trabajo profundo

Hablando de estado de flujo, vamos a chatear sobre qué es y cómo es útil para el trabajo profundo. ✨

Trabajo profundo y estado de flujo

Has experimentado alguna vez una situación en la que pierdes la noción del tiempo porque estabas totalmente inmerso en la actividad o tarea que estabas realizando?

Piensa en algún momento de tu trabajo en el que te sentiste muy concentrado, creativo y todo fluyó de forma natural.

Tal vez esto ocurre cuando practicas tu deporte o afición favorita... Independientemente de lo que sea para ti, esta sensación y este estado de ánimo son lo que te hace disfrutar tanto y lo que hace que rindas al máximo.

En psicología positiva, estar en un estado de **estado de flujo permite que el trabajo en profundidad y las personas estén completamente concentradas y absortas en cualquier tarea o actividad que tengan entre manos.

Existe esta concentración que, una vez que se intensifica, conduce a una sensación de éxtasis, de claridad. Sabes exactamente lo que quieres hacer de un momento a otro; obtienes una respuesta inmediata.

Mihaly Csikszentmihalyi y Jeanne Nakamura, Psicólogos Positivos

Sin embargo, en una época llena de distracciones y de crecientes exigencias en el trabajo y en casa, alcanzar este estado de flujo creativo e hiperproductivo es cada vez más difícil.

Para aprovechar el flujo y entrar en un estado de trabajo profundo mentalidad, debemos encontrar formas de entrenar nuestro cerebro para bloquear el ruido y crear sistemas que nos ayuden a mejorar nuestra capacidad de atención y concentración: ¡aquí es donde el bloqueo del tiempo puede ayudar!

Pero el bloqueo del tiempo no sólo te ayuda a llegar al trabajo profundo, sino que también te permite entrenar tu cerebro para el trabajo superficial.

Trabajo profundo frente a trabajo superficial

Las actividades que requieren trabajo profundo son aquellas que necesitan toda tu concentración y atención. Las actividades de trabajo profundo son mentalmente exigentes y se recomienda que se terminen en un entorno libre de distracciones para ayudarte a entrar en un estado de flujo.

He aquí algunos ejemplos de trabajo en profundidad:

🟡 Escribir contenidos creativos e informativos (como este blog por ejemplo 😉 )

🟡 Desarrollar estrategias

🟡 Analizar los datos

🟡 Elaboración de informes

🟡 Codificación

Por otro lado, las actividades de trabajo poco profundas no requieren mucha capacidad intelectual para ser pendientes. Estas tareas menores no necesitan toda tu concentración, ya que no son tan exigentes desde el punto de vista cognitivo.

He aquí algunos ejemplos de trabajo superficial:

revisar y responder correos electrónicos

🟠 Organizar la agenda, los documentos y las tareas

🟠 Comprobación de actualizaciones y notificaciones

🟠 Responder a los comentarios

🟠 Tareas administrativas

Independientemente de cuál sea tu rol y el sector al que te dediques, es probable que equilibres ambos tipos de actividades a lo largo del día.

La clave está en bloquear el tiempo. 🔑 ⏳

El bloqueo del tiempo puede ayudarte a maximizar tu capacidad intelectual, a equilibrar eficazmente el trabajo profundo y el superficial, y a prevenir el agotamiento.

Tipos de bloqueo del tiempo

Hay varias formas de utilizar el bloqueo del tiempo. Entender cuáles son sus tareas y qué tipo de método de bloqueo del tiempo se ajusta a las necesidades de esas tareas será la clave de su intento correcto Vamos a ello

🟪 Task Batching: agrupar por lotes tareas similares para hacerlas todas a la vez, en lugar de hacerlas esporádicamente a lo largo del día

🟨 Tematización del día: agrupar tareas similares durante un día y trabajar en cada una de ellas de forma dedicada

🟥 Time Boxing: limitar el tiempo dedicado a las tareas

Estos tres tipos de técnicas de bloqueo del tiempo pueden ayudarte a dividir tus días de forma más eficaz y a mantener tu atención centrada en el trabajo en profundidad.

Bonus: Aprende sobre el Técnica Pomodoro ¡! ⏰

Cómo usar ClickUp para un bloqueo de tiempo efectivo

Podrías planificar y montar tu agenda en un planificador diario, pero lo mejor y manera más eficaz de ajustar tu calendario es utilizar una app online de bloqueo de tiempo en la que puedas añadir, editar y ver fácilmente tus bloques de tiempo, como ClickUp. **ClickUp es una herramienta de gestión de tareas que ofrece varias funciones personalizables que pueden ayudarte a crear un calendario sólido gestiona tu tiempo y aumenta tu productividad.

Regístrese para obtener una cuenta gratuita y descubrir las siguientes funciones clave para el bloqueo del tiempo:

Visualización de la capacidad de trabajo y los recursos en la vista Carga de trabajo

Siguiente paso: Programación de bloques de tiempo en ClickUp

Ahora que ha visto algunas de las funciones clave de ClickUp para el bloqueo de tiempo, ¡vamos a mostrarle cómo puede utilizarlas! En primer lugar, cree sus tareas en ClickUp y añada lo siguiente a cada una de ellas:

Añada descripciones de las tareas Añadir personas asignadas y observadores Añadir indicadores de prioridad Añadir duraciones estimadas Añadir fechas de inicio y vencimiento Añadir etiquetas de tareas Añadir Relaciones y Dependencias (si procede) Añadir una lista de control de tareas (si procede)

Una vez que haya creado sus tareas y añadido todos los detalles importantes dentro de ellas, ¡elija su vista favorita y haga clic en ella para obtener una vista de pájaro de su calendario!

Para darle una idea de cómo puede bloquear el tiempo en ClickUp, aquí está el CEO de DaSilva Life y ClickUp Consultant, **Kristi DaSilva para mostrarte cómo gestiona su agenda en la plataforma.

Bloqueo de tiempo diario en vista Lista

_Tengo una carpeta con el rótulo "Bloqueo horario diario" que alberga 3 Listas, "Mañana", "Tarde" y "Noche" Dentro de estas listas, correlaciono mi día hora por hora para maximizar mi productividad. Asigno diferentes bloques de tiempo (30, 60 o 90 minutos) mediante Campos personalizados Esto lo hago la noche anterior para prepararme para el día siguiente y maximizar mi productividad teniendo un plan sólido. > > >En estas listas planifico mi día hora por hora para maximizar mi productividad

Kristi DaSilva, CEO, DaSilva Life

Bloque de horario diario de Kristi DaSilva en la vista Lista de ClickUp

Bloqueo de tiempo semanal en vista Tablero

Me encanta correlacionar visualmente mis principales tareas en la vista Tablero para hacerme una idea de mi carga de trabajo semanal >Aunque utilizo la vista Todo para ver todas las tareas que tengo para la semana, me gusta correlacionar mis temas principales en mi Bloqueo de tiempo semanal cada domingo para prepararme para la semana que viene. > > >Aunque utilizo la vista Todo para ver todas las tareas que tengo para la semana, me gusta correlacionar mis temas principales en mi Bloqueo de tiempo semanal cada domingo para prepararme para la semana que viene. > > > >Aunque utilizo la vista Todo para ver todas las tareas que tengo para la semana, me gusta correlacionar mis temas principales en mi Bloqueo de tiempo semanal cada domingo para prepararme para la semana que viene

Kristi DaSilva, Directora General de DaSilva Life

Horario de bloques de tiempo diario de Kristi DaSilva en la vista Tablero de ClickUp

Uso de Google Calendar para el bloqueo de tiempo

Para sacar el máximo partido a tu día, necesitas reservar tiempo para cada tarea que necesites completar. El bloqueo del tiempo con un calendario funcional es una técnica que te ayudará a conseguirlo.

Por un lado, puedes programar tus bloques con Google Calendar. Bloquea fácilmente el tiempo para eventos, tareas y citas, y codifícalos por colores según tus preferencias para consultarlos fácilmente.

Crear y ver su horario de bloque de tiempo en Google Calendar

Uso de los tres tipos de bloqueo de tiempo (boxeo de tiempo, tematización de días, batching de tareas) en Google Calendar

🟨 Tematización de días

🟥 Boxeo de tiempo

🟪 Agrupación de tareas

Lo mejor de todo es que Google Calendar te permite visualizar tus bloques en una vista de calendario para ayudarte a mantener el rumbo. Para asegurarte de que cumples el calendario, también te avisará cuando esté a punto de empezar el siguiente evento para prepararte para cambiar de tarea.

Recibir notificaciones de Google Calendar antes de que comience un evento de tu Calendario

Pero espera... a partir de aquí la cosa mejora 😉

Si quieres agilizar aún más tu flujo de trabajo, ¡conecta Google Calendar a ClickUp!

Con la integración de Google Calendar y ClickUp, podrás sincronizar tus tareas de ClickUp y eventos con Google Calendar. La sincronización bidireccional garantizará que los cambios y las actualizaciones de cualquiera de las dos aplicaciones estén sincronizados y actualizados en todo momento.

Además, puedes optar por mostrar los eventos de Google Calendar en la vista de Calendario de ClickUp. Si realizas cambios o reprogramas un evento en cualquiera de las dos aplicaciones, ClickUp reflejará las actualizaciones en ambas

En serio. Tú haces el cambio, ClickUp hace el resto. ✅

Integración de ClickUp y Google Calendar para activar la sincronización bidireccional

Bloquea el ruido y toma el control de tu tiempo

La mayoría de nosotros no dormimos lo suficiente, y siempre estamos ocupados... y si quieres ser más productivo y sentirte menos estresado, puede que sea hora de cambiar.

Bloquear el tiempo puede ser una forma eficaz de organizar tus días, priorizar tareas y gestionar tu tiempo de forma más eficaz.

Te permitirá asegurarte de que tienes la energía (mental) para seguir siendo productivo a lo largo del día y también darte un tiempo de descanso entre periodos de trabajo.

Eficaz gestión del tiempo este tipo de técnicas también son excelentes para la salud mental Podrás reducir el agotamiento creando hábitos saludables con límites en torno a cuándo haces trabajo profundo o superficial cada día.

Con la ayuda de una herramienta de gestión de tareas como ClickUp, dispondrá de todas las herramientas necesarias para gestionar sus días, ¡un bloque cada vez!

