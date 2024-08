20 de las mejores alternativas y competidores de Smartsheet para la gestión de proyectos 2024

¿Busca las mejores alternativas a Smartsheet?

Si bien Smartsheet es una plataforma capaz con funciones básicas de gestión de proyectos, tiene algunos serios inconvenientes.

Para empezar, Smartsheet es conocido por ser un poco torpe a la hora de actualizar o, en general, gestionar proyectos que tienen un poco de complejidad. En segundo lugar, es una opción cara para proyectos ágiles y seguimiento de recursos, que puedes encontrar en muchas alternativas de Smartsheet.

En esencia, Smartsheet sigue un formato de hoja de cálculo como Excel. Si quieres una solución todo en uno para gestionar tus proyectos, Smartsheet puede obligarte a pasar horas rebuscando entre celdas y columnas para encontrar la información que necesitas.

Y si no eres un fanático de la gestión de proyectos a través de hojas de cálculo, ¡hay opciones disponibles! Por eso estamos aquí, para mostrarte las mejores herramientas que no sólo te ayudan a organizar proyectos, sino plataformas que pueden hacerlo utilizando diferentes vistas.

Aquí están las 20 mejores alternativas a Smartsheet que tienes que considerar (incluyendo información detallada sobre las principales funciones de cada herramienta, pros y contras, precios y valoraciones de los clientes).

Antes de llegar a las alternativas, veamos un poco más en profundidad por qué la gente está considerando alejarse de Smartsheet en primer lugar.

¿Por qué buscar alternativas a Smartsheet?

A través de SmartsheetSmartsheet es esencialmente software de hojas de cálculo . Pero puede utilizarse para la gestión de proyectos. Y eso es un gran inconveniente, porque no se puede hacer mucho con esta vista específica.

En pocas palabras, las hojas de cálculo son poco prácticas para la gestión de proyectos moderna, en la que, admitámoslo, nos centramos mucho en la productividad. Si busca una solución integral para ayudar a los equipos a mejorar la productividad, Smartsheet no siempre es la mejor opción.

Sin embargo, si quieres gestionar cantidades masivas de datos (y rebuscar en todo ello 😬) o depender de entrada manual de datos para ampliar la corporación gestión de carteras de proyectos entonces esta puede ser tu herramienta. Pero para la mayoría, es súper incómodo trabajar a través de celdas y columnas para todo, especialmente si colaboración en proyectos es esencial para su organización.

Smartsheet carece de funciones esenciales de colaboración y elaboración de informes para ayudar a los equipos a prosperar

Los equipos colaborativos rinden mejor. De hecho, datos de encuestas muestran la razón nº 1 por la que los empleados y los líderes de la organización creen que un proyecto ha fracasado se debe a una colaboración deficiente.

Una amplia herramienta de gestión de proyectos debe estar equipada con funciones de chatear y comentar para mantener a todo el mundo informado. Smartsheet requiere más comunicación por correo electrónico, lo que provoca cuellos de botella al tener que buscar la información.

Ejemplo de planificación de una campaña en Smartsheet

Al mismo tiempo, las funciones de (elaboración de) informes sobre el progreso del proyecto son igualmente importantes. Pero con Smartsheet, tiene que introducir todo manualmente cuando crear gráficos de Gantt detallados .

Aunque Smartsheet tiene una función de elaboración de informes de equipo, no es muy fácil de usar. Para ser eficaz seguimiento de proyectos si necesita una vista más sencilla, utilice los gráficos Velocity, Burnup y Burndown, que no encontrará en Smartsheet.

Smartsheet no tiene las funciones de control de tiempo para equilibrar sus recursos

Todo gestor de proyectos necesita una función de control de tiempo en su caja de herramientas.

¿Por qué?

Estas herramientas de gestión de proyectos permiten a los equipos ser más flexibles para que puedan estimar la productividad, poner en práctica eficaces gestión de recursos medir el tiempo facturable o acumular el tiempo invertido en varias tareas y proyectos.

¿Qué le parece Smartsheet?

Desafortunadamente, Smartsheet no viene con funciones avanzadas y automáticas de control de tiempo. Eso significa que no tiene manera de determinar el tiempo que ha dedicado a una tarea en particular.

Smartsheet es una de las opciones más caras, incluso para las organizaciones empresariales

En primer lugar, Smartsheet no ofrece un plan Gratuito.

El plan Pro comienza en $ 9 por usuario al mes (hasta 10 usuarios), mientras que el plan Business es de $ 32 por usuario al mes (mínimo de tres usuarios). Es decir, 96 dólares al mes por el plan Business más barato. Smartsheet también ofrece un plan Enterprise con precios personalizados.

La conclusión es que Smartsheet es caro sin una gestión de recursos en profundidad, múltiples vistas de proyectos y funciones de control de tiempo. Si está utilizando Smartsheet Y otro herramienta de productividad en su organización, puede que haya llegado el momento de reconsiderar sus opciones.

Las 20 mejores alternativas a Smartsheet que tiene que probar

Visualice sus tareas con más de 15 vistas en ClickUp, incluyendo Lista, Tablero y Calendario

ClickUp es la plataforma de productividad de pared a pared líder en el mundo, así como una de las más completas del mundo herramientas con mayor valoración del mercado actual. Con las potentes funciones de (elaboración de) informes, seguimiento y colaboración de ClickUp, tendrá todo lo que necesita.

A continuación le explicamos por qué ClickUp ocupa el primer puesto en esta lista de alternativas a Smartsheet y cómo su versión gratuita puede hacer más que los planes de pago de Smartsheet Más de 15 vistas personalizadas de ClickUp le permiten visualizar el entorno de trabajo de su proyecto exactamente como usted lo desee.

Tanto si desea ver una Lista, una Caja, un Gráfico de Gantt, un Tablero Kanban o un Calendario, ClickUp se puede personalizar para que todos sus diferentes equipos puedan trabajar desde una vista que tenga sentido. Imagine tener a su equipo de ventas en el CRM, al equipo de marketing de contenidos en Kanban, al de TI en la vista Lista y a su equipo de producto en la vista Calendario... ¡todos conectados sin salir de la plataforma!

Asigna comentarios en tareas o subtareas a compañeros de equipo en ClickUp para que todos estén informados

Cada tarea en ClickUp tiene una sección de comentarios incorporada para discusiones relevantes al proyecto. Tanto si desea compartir un archivo como utilizar Comentarios asignados para etiquetar a cualquier miembro del equipo en una tarea, ClickUp es la solución de colaboración definitiva.

Y a diferencia de Smartsheet, la función de control de tiempo integrada en ClickUp supervisa el trabajo de su equipo, realiza un seguimiento de las horas facturables o recopila el tiempo dedicado a los proyectos. ClickUp también integra perfectamente con casi cualquier herramienta de control de tiempo de terceros, como Time Doctor , Oportuno y Everhour .

ClickUp utiliza funciones de control de tiempo cómodas y no invasivas para medir los recursos del equipo

Funciones clave

Más de 100 funciones predefinidas **Automatización del flujo de trabajo plantillas: Automatice tareas repetitivas o personalícelas y cree las suyas propias automatización de flujos de trabajo * Arrastrar y soltar: Tire del perfil de cualquier miembro del equipo desde la barra lateral para asignar tareas o mover tareas a otro estado

**Automatización del flujo de trabajo plantillas: Arrastrar y soltar: Tire del perfil de cualquier miembro del equipo desde la barra lateral para asignar tareas o mover tareas a otro estado Mapas mentales : Planificar y organizar tareas nuevas o existentes, ideas o proyectos a través de un esquema altamente visual

: Planificar y organizar tareas nuevas o existentes, ideas o proyectos a través de un esquema altamente visual Listas de control de tareas : Crear listas de control dentro de las tareas para dar a los proyectos más detalles y responsabilidad

: Crear listas de control dentro de las tareas para dar a los proyectos más detalles y responsabilidad ClickUp Docs : Fácilmente crear, asignar, etiquetar y organizar documentos en tareas y subtareas por lo que todo se queda en un solo lugar

: Fácilmente crear, asignar, etiquetar y organizar documentos en tareas y subtareas por lo que todo se queda en un solo lugar Estados personalizados: No todos los equipos trabajan igual, y las etiquetas y estados personalizables facilitan la adaptación de los flujos de trabajo a las necesidades específicas

Ventajas

Potente plan Free Forever con toneladas de funciones avanzadas

Ideal paraScrum, Kanban y otros Proyectos ágiles de desarrollo de software * Visualice los niveles de actividad de su equipo con informes detallados

Interfaz de usuario muy fácil de usar y divertidasoftware de gestión de proyectos* Permisos personalizados para mantener informadas a las partes interesadas del proyecto

Potentes paneles para mejorargestión del trabajo* Fácil de crearplan de proyecto o elaborar bases de conocimiento con ClickUp Docs

Funciona con un montón de integraciones de terceros (Microsoft Office 365,Zoom, Slacketc.)

Las dependencias ayudan a organizar las tareas en el orden correcto

Las cómodas plantillas de tareas y las funciones de Automatización evitan tener que empezar desde cero

Contras

No se pueden exportar paneles de control

No dispone de rótulo blanco

No hay etiquetas disponibles para los documentos

ClickUp trabaja constantemente para superar estos pequeños defectos. Más información sobre La hoja de ruta de productos de ClickUp aquí y obtenga nuestra lista de los mejores alternativas a ClickUp .

Precios

ClickUp tiene un plan gratuito, gratuito/a, junto con otras cuatro opciones de precios para elegir:

Free Forever : Tareas ilimitadas y miembros Free Forever con 100 MB de almacenamiento

: Tareas ilimitadas y miembros Free Forever con 100 MB de almacenamiento Unlimited : 7 $ por usuario al mes para ilimitados paneles, diagramas de) Gantt, miembros, integraciones y almacenamiento

: 7 $ por usuario al mes para ilimitados paneles, diagramas de) Gantt, miembros, integraciones y almacenamiento Business : 12 $ por usuario al mes para equipos ilimitados, Mapas mentales,gestión del flujo de trabajocontrol de tiempo y automatizaciones avanzadas

: 12 $ por usuario al mes para equipos ilimitados, Mapas mentales,gestión del flujo de trabajocontrol de tiempo y automatizaciones avanzadas Enterprise: Precios personalizados disponibles para rótulos blancos, API de corporación y permisos avanzados

Valoraciones de clientes

G2: 4,7/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Basecamp

A través de BasecampBasecamp es un software de gestión de proyectos y también de colaboración ¡!

4. Trello

A través de TrelloTrello es un conocido Herramienta de gestión basada en Kanban que puede gestionar proyectos sencillos gracias a su automatización e integraciones. Veamos por qué esta Solución SaaS es uno de los mejores competidores de Smartsheet:

Funciones clave

Tarjetas interactivas y personalizables

Los potenciadores ayudan a añadir funciones adicionales a los Tableros de Trello

Listas de control para organizar mejor las tareas

Vistas generales para mejorar la colaboración en equipo

Los rótulos con códigos de color ayudan a organizar las tareas fácilmente

Ventajas

Curva de aprendizaje suave con interfaz de usuario amigable

Asigne tareas simplemente arrastrando un nombre de la barra lateral a una tarjeta

Un montón de atajos de teclado para mayor comodidad

App, aplicación móvil para iOS y Android

Contras

Falta de funciones nativas de (elaboración de) informes (es posible que tenga que comprar un potenciador)

No es adecuada para gestionar proyectos complejos

Sólo ofrece la vista Tablero Kanban (una vista Tabla está en beta)

Precios

La plataforma Trello tiene tres opciones:

Gratis

Business : 9,99 $ por usuario y mes

: 9,99 $ por usuario y mes Empresa: 17,50 $ por usuario y mes

Valoraciones de los clientes

G2: 4.3/5 (10500+ opiniones)

Capterra: 4.5/5 (16600+ opiniones)

échales un vistazo alternativas a Trello !

5. Jira

A través de Jira Jira es un portal de seguimiento de errores y solución de software de gestión de proyectos dirigida a Ágil y Scrum teams. A diferencia de otras herramientas, puede incluso utilizar su versión de código abierto para una mayor personalización.

Echemos un vistazo a por qué esta herramienta entra en la lista de los principales competidores de Smartsheet.

Funciones clave

Potentes vistas ágiles conScrum y Tablero Kanban

Plantillas de flujo de trabajo personalizadas y función de automatización del flujo de trabajo

Hojas de ruta para construir una estructura para sus proyectosPotentes herramientas de (elaboración de) informes ¡!

6. Wrike

A través de WrikeWrike es otro potente software de gestión de proyectos y una de las principales alternativas a Smartsheet. Sus funciones de nivel empresarial lo han convertido en una opción popular entre los gestores de proyectos de todo el mundo.

He aquí por qué es una buena alternativa a Smartsheet:

Funciones clave

Capacidades de nivel Enterprise

Potentes análisis para la elaboración de informes sobre proyectos

Colaboración de datos en tiempo real

Panel único de tres paneles

ventajas de ####

Control de tiempo integrado

Toneladas de integraciones con apps de uso compartido de archivos y redes sociales

Buen soporte al cliente

Contras

La interfaz de usuario es complicada y la curva de aprendizaje es pronunciada

La app móvil carece de las funciones de la versión de escritorio

No se pueden asignar comentarios a los miembros del equipo

Precios

Wrike tiene tres variantes para elegir y ofrece una prueba gratuita limitada para su plan Profesional sin necesidad de tarjeta de crédito.

Free: Hasta cinco miembros

Hasta cinco miembros Profesional : 9,80 $ al mes por usuario para un máximo de 15 miembros

: 9,80 $ al mes por usuario para un máximo de 15 miembros Aplicación Business: 24,80 $ al mes por usuario para un máximo de 200 miembros

Valoraciones de clientes

G2: 4,2/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4.2/5 (1500+ opiniones)

echa un vistazo a estos alternativas a Wrike !

7. Zona de trabajo

A través de Zona de trabajo Workzone es una popular herramienta de gestión de proyectos que existe desde el año 2000. Sus sencillas funciones de gestión de proyectos la convierten en una gran alternativa a Smartsheet.

Funciones clave

Capacidades sencillas de gestión de procesos

Interfaz de usuario fácil de usar

Buenas funciones de colaboración

Potente elaboración de informes

ventajas de ####

Curva de aprendizaje sencilla para nuevos usuarios

Software con muchas posibilidades de personalización

Buen soporte al cliente

Contras

Las aplicaciones móviles para iOS y Android necesitan trabajo

Vistas limitadas de los proyectos

No se pueden asignar comentarios

Esta app no tiene versión gratuita/a

Precios

Workzone te ofrece una (versión de) prueba gratuita/a de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito y tiene tres tipos de cuenta diferentes:

Plan Teams : 24 $ al mes por usuario para 100 GB de almacenamiento

: 24 $ al mes por usuario para 100 GB de almacenamiento Plan Profesional : 34 $ al mes por usuario para 150 GB de almacenamiento

: 34 $ al mes por usuario para 150 GB de almacenamiento Plan Enterprise: 43 $ al mes por usuario para 200 GB de almacenamiento

Valoraciones de los clientes

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

8. Proyectos Microsoft

A través de Microsoft Microsoft Project, o más conocido como MS Project, es una plataforma de hoja de cálculo y una de las herramientas de gestión de proyectos más antiguas y sólidas del mercado. Puede utilizar MS Project para gestionar proyectos sencillos, pero es mejor para proyectos complejos o grandes corporaciones.

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de MS Project es su pronunciada curva de aprendizaje. Si buscas una herramienta de gestión de proyectos que te permita ponerte manos a la obra, esta herramienta no es la más adecuada.

Funciones clave

Control de tiempo mediante una función de envío de hojas de horas

Gestión de recursos

Informes personalizados de alto nivel y fáciles de generar, aptos para proyectos complejos

Presupuestación avanzada de proyectos

Calendarios de equipo compartidos

Ventajas

Vista centralizada de la pantalla de Inicio para acceder fácilmente a tus proyectos, crear nuevos o ver información crítica del proyecto

Soporta múltiples metodologías de gestión de proyectos (ágil, cascada o híbrido) y flujos de trabajo (Scrum, Kanban, e incluso flujos de trabajo personalizados)

Permite descripciones detalladas de tareas

Ms Project se integra a la perfección con otras herramientas de Microsoft 365

Contras

Curva de aprendizaje pronunciada ya que la herramienta está pensada para gestores de proyectos avanzados

No es compatible con integraciones populares como Zapier o SalesForce

Carece de paneles interactivos

Modelos de precios caros y a menudo confusos

Precios

Microsoft Project ofrece dos funciones de precios. Está el modelo de precios basado en la nube y el modelo de precios local.

Solución basada en la nube

Plan de proyecto 1 : 10 $ por usuario y mes

: 10 $ por usuario y mes Plan de proyectos 3 : 30 $ por usuario al mes

: 30 $ por usuario al mes Plan de proyectos 5: 55 $ por usuario y mes

**Solución local

Proyecto Estándar 2021 : Pago único de 679,99 $

: Pago único de 679,99 $ Proyecto Profesional 2021 : Pago único de 1.129,99 $

: Pago único de 1.129,99 $ Proyecto Servidor: Precios personalizados disponibles bajo petición

Valoraciones de los clientes

G2 : 4.0/5 (1.500+ opiniones)

: 4.0/5 (1.500+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (1.300+ opiniones)

mira estos alternativas a los proyectos de Microsoft !

9. Hojas de cálculo de Google

Ejemplo de una Hojas de cálculo de Google plantilla de horario

Una de las alternativas más sencillas a Smartsheet es Hojas de cálculo de Google. Es una herramienta de hoja de cálculo gratuita/a de Google con varios usos como la gestión de datos e incluso la gestión de proyectos. Hojas de cálculo de Google fue construido con el mismo concepto que Excel, pero es más simple y tiene una interfaz más limpia.

Aunque es gratis, Hojas de cálculo de Google tiene muchos inconvenientes como herramienta de gestión de proyectos. Puede que no sea una buena opción si buscas una herramienta sólida para la gestión de proyectos moderna.

Funciones clave

Colaboración en equipo en tiempo real en Google Drive mediante la gestión de hasta 100 usuarios en un documento a la vez

Plantillas de proyectos como planes de proyecto, cronómetros y cronogramas de proyectos

Gráficos de Gantt para el seguimiento del progreso del proyecto

Análisis avanzado de datos mediante tablas dinámicas, formato condicional y validación de datos

Ventajas

Gratis, 15 GB por usuario

Fácil y sencillo de usar

Guías de usuario detalladas para ayudarte si te quedas atascado

Software basado en la nube, que garantiza que los proyectos sean fácilmente accesibles en todo momento

Uso gratuito/a

contras de ####

Hojas de cálculo de Google no es compatible con archivos adjuntos como fotos

Hojas de cálculo de Google no es, por defecto, una herramienta de gestión de proyectos

Hojas de cálculo de Google no permite asignar tareas de forma nativa desde la app, aplicación

La creación de paneles de proyectos en Hojas de cálculo de Google implica pasar por varios obstáculos y realizar actualizaciones manuales

No es compatible con la documentación de formulario largo

Carece de control de tiempo nativo

Precios

Gratis : Espacio de almacenamiento limitado

: Espacio de almacenamiento limitado Paquete de entorno de trabajo de Google: 12 $ por usuario y mes con 1 TB de espacio de almacenamiento por usuario

Valoraciones de los clientes

G2 : 4.7/5 (39.000+ opiniones)

: 4.7/5 (39.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (12.000+ opiniones)

mira estos alternativas a Google Sheets !

10. Podio

A través de Podio En esencia, Podio es una herramienta de bajo código para ayudar a las empresas a personalizar el trabajo y la comunicación. ¿Cómo encaja exactamente Podio como herramienta de gestión de proyectos? Bueno, Podio te permite alinear todos los datos, conversaciones y flujos de trabajo de tu proyecto en un hub central para la colaboración.

Funciones clave

Portal de administrador central para ayudarte a controlar los roles y ajustar los permisos de accesoHerramientas de comunicación integradas !

15. Frente de trabajo

A través de Workfront Workfront es un sistema en línea para gestionar el trabajo en toda su organización. Además, de las alternativas a Smartsheet, esta plataforma de base de datos garantiza que los ejecutivos reciban comunicación en tiempo real sobre proyectos, recursos y personas.

Funciones clave

Notificaciones en tiempo real y formularios inteligentes personalizados para facilitar una colaboración fluida

Paneles de decisión para planificar, ejecutar y revisar proyectos y tareas

Funcionalidad de gestión de recursos para garantizar que los proyectos se completan a tiempo y dentro de los presupuestos

Automatización de procesos para ahorrar tiempo y escalar más rápido

Flujos de trabajo de aprobación racionalizados para mantener los estándares de la empresa

Seguimiento automático de versiones y comentarios

ventajas de ####

Informes en tiempo real para mantener a todo el mundo al día en todos los ámbitos

Niveles avanzados de roles y permisos para grandes corporaciones

Súper personalizable para adaptarse a organizaciones de todos los formularios

Increíbles herramientas de Revisión para proyectos sólidos y flujos de trabajo avanzados

Contras

Largo proceso de aprendizaje para utilizar el software con eficacia

No es tan intuitivo, lo que resulta en un montón de pasos y procesos repetitivos

La app, aplicación móvil, puede ser lenta y tosca

Precios

Todos los planes de precios de Workfront son personalizados con diferentes funciones y complementos.

Enterprise : API Premium e integraciones, seguridad mejorada y compatibilidad avanzada

: API Premium e integraciones, seguridad mejorada y compatibilidad avanzada Empresa : Integraciones Premium, análisis mejorados y revisores ilimitados

: Integraciones Premium, análisis mejorados y revisores ilimitados **Profesional Gestión de recursos, gestión de la demanda, revisión y aprobación de contenidos

Valoraciones de clientes

G2: 4,1/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

Check out these **Alternativas a Workfront !

16. Celoxis

A través de Celoxis Celoxis combina las tendencias ágiles modernas, la funcionalidad de personalización y la automatización del flujo de trabajo para que sus funciones de gestión de proyectos sigan siendo flexibles. Esta alternativa a Spreadsheets está orientada al detalle con potentes paneles y capacidades de (elaboración de) informes para adaptarse a equipos de cualquier tipo.

Funciones clave

Seguimiento de solicitudes de proyectos mediante campos personalizados

Automáticoprogramación de proyectos y dependencias de proyectos declaraciones

Seguimiento de proyectos a través deruta crítica indicadores de salud RAG y EVAs

Contabilidad de proyectos con KPI financieros personalizados, seguimiento de beneficios y márgenes, y previsión de ingresos

Revisión y gestión de carteras

Paneles e informes dinámicos

Ventajas

Permite "desactivar" las funciones que no necesita

Múltiples paneles compartidos para agilizar la gestión de proyectos

Puede programar la entrega de informes a través de correos electrónicos

Diseños y widgets personalizables

Contras

Configuraciones complicadas

Soporte y atención al cliente lentos

Falta de notificaciones push en la aplicación

Precios

Con Celoxis, puedes optar por el paquete local o el paquete anual en la nube.

Nube : 22,50 $ por usuario y mes

: 22,50 $ por usuario y mes En las instalaciones: 450 $ facturados una vez con usuarios ilimitados y compatibilidad gratuita/a durante un año

Valoraciones de los clientes

G2 : 4.3/5 (60+ opiniones)

: 4.3/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (más de 200 opiniones)

17. Proyectos Zoho

A través de Proyectos Zoho Una de las alternativas más populares a Smartsheet es Proyectos Zoho . Esta herramienta tiene funciones de gestión de proyectos basadas en la nube y forma parte de Zoho Suite. La herramienta en línea combina la gestión de tareas, la colaboración y la automatización del flujo de trabajo de los proyectos para crear un potente software de gestión de proyectos.

Funciones clave

Gestión de documentos en la nube

Gráficos de Gantt y Tableros Kanban para el seguimiento de las dependencias y la revisión del progreso del proyecto

Soporte multiplataforma para un uso sin problemas en todos los dispositivos

Hojas de horas para el seguimiento de las horas de trabajo del equipo del proyecto

Alertas por correo electrónico para mantener informados a los miembros del equipo

Páginas para documentar toda la información del proyecto

ventajas de ####

Integración perfecta con aplicaciones de terceros

Chat incorporado para facilitar la comunicación yactualizaciones rápidas de proyectos* Foros de equipo con la opción de organizar los debates en carpetas

Contras

Integración engorrosa con otras herramientas Zoho

Interfaz de usuario abrumadora y complicada

Carece de compatibilidad dedicada al cliente

Precios

Zoho tiene uno de los modelos de precios más sencillos de esta lista.

Gratuito

Premium : $5 por usuario por mes

: $5 por usuario por mes Empresa: 10 $ por usuario y mes

Valoraciones de los clientes

G2 : 4.2/5 (más de 200 opiniones)

: 4.2/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.3/5 (más de 200 opiniones)

18. Scoro

A través de Scoro Scoro es un software de gestión del trabajo que proporciona datos cruciales sobre los proyectos para ayudar a su equipo a escalar más rápidamente. Esta herramienta de gestión del trabajo también automatiza los procesos de facturación y utilización de recursos . Y lo que es más importante, de las alternativas a Smartsheet de esta lista, Scoro incorpora un CRM para facilitar la facturación y la previsión de ingresos.

Funciones clave

Una plataforma de colaboración para proyectos de todo tipo

Planificador de arrastrar y soltar, Tableros de tareas Kanban para planificar tareas

Un gráfico de Gantt en tiempo real para el seguimiento de dependencias, tareas y progreso

Automatización de tareas rutinarias con notificaciones automáticas y recordatorios de fechas límite

CRM incorporado

Ventajas

Muchas opciones de personalización para adaptarse a las necesidades de su organización

Informes de alto nivel con un solo clic

Contras

Las tareas periódicas no están integradas en el flujo de trabajo general, lo que puede provocar conflictos de tareas durante la ejecución

La función de planificación requiere un seguimiento manual para evitar que se pase una fecha límite de entrada de tiempo

Precios

Esencial :26 $ por usuario y mes

:26 $ por usuario y mes Estándar : 37 $ por usuario y mes

: 37 $ por usuario y mes Pro : 63 $ por usuario al mes

: 63 $ por usuario al mes Último: Precios personalizados

Valoraciones de los clientes

G2 : 4.5/5 (más de 300 opiniones)

: 4.5/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.6/5 (170+ opiniones)

19. nTask

A través de nTask También en nuestra lista de las mejores alternativas a Smartsheet está nTask. Entre las mejores herramientas de gestión de proyectos, nTask se centra en el seguimiento de tareas y problemas para una amplia variedad de equipos. Esta herramienta no sólo es ligera, sino que ofrece sólidas funciones para el seguimiento de tareas en tiempo real.

Funciones

Tableros Kanban de arrastrar y soltar para facilitar la priorización de tareas

Plantillas pre-construidas para empezar

Vinculación de proyectos y tareas para crear flujos de trabajo automatizados

Seguimiento y asignación del estado de los problemas

Gestión de reuniones

Gestión de riesgos con la ayuda de una matriz de riesgos y actualizaciones de mitigación

Control de tiempo nativo

Ventajas

Invitaciones masivas a equipos para ahorrar tiempo

Espacios de trabajo dedicados para una interfaz de usuario más limpia

Comentarios de tareas para mejorar la colaboración en tiempo real

Cronómetro automático para el seguimiento de las contribuciones de los miembros del equipo

Contras

Opciones de clasificación de tareas con errores

Funciones limitadas y básicas en la versión gratuita/a

Integraciones limitadas

Precios

Básico : Free para 100MB de almacenamiento y hasta 5 miembros de equipo

: Free para 100MB de almacenamiento y hasta 5 miembros de equipo Premium : 3$ al mes por usuario para 5GB de almacenamiento

: 3$ al mes por usuario para 5GB de almacenamiento Business : 8 $ al mes por usuario para 10 GB de almacenamiento

: 8 $ al mes por usuario para 10 GB de almacenamiento Empresa: Precios personalizados para 100 GB de almacenamiento

Valoraciones y reseñas

G2: 4,4/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 90 opiniones)

20. Airtable

A través de Airtable Principalmente, Airtable es un programa de gestión de hojas de cálculo y bases de datos. Pero, con unas pocas personalizaciones, puede convertir la plataforma en una herramienta de gestión de proyectos. Una de las ventajas de Airtable es su versatilidad. Es más bien un lienzo en blanco que puede adaptarse a cualquier equipo, proyecto, uso y organización con modificaciones bien estructuradas.

Funciones clave

Vistas personalizadas incluyendo hoja de cálculo, kanban, galería y vistas de Calendario

Plantillas prediseñadas para una configuración rápida

Almacenamiento de documentos a partir de 2 GB por usuario

ventajas de ####

Múltiples opciones de personalización del Calendario

Bastante versátil para diversos proyectos y usos

Las bases de datos de Airtable permiten la manipulación, análisis y almacenamiento de datos complejos

Fácil colaboración y personalización de Tableros de proyectos

Fácil importación de datos de Excel

Contras

La automatización deja de funcionar cuando llegas a un límite

Imposibilidad de añadir comentarios en celdas específicas

Ausencia de actualizaciones automáticas de tareas

Niveles de permiso incompletos

Funciones reducidas en la app, aplicación móvil

Precios

Gratis : Unlimited bases y hasta 5 creadores o editores

: Unlimited bases y hasta 5 creadores o editores Más : 10 $ por usuario y mes

: 10 $ por usuario y mes Pro : 20 $ por usuario al mes

: 20 $ por usuario al mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones de los clientes

G2 : 4.6/5 (1.400+ opiniones)

: 4.6/5 (1.400+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1.300+ opiniones)

mira estos alternativas a la compra !

¡Pruebe ClickUp! La mejor alternativa a Smartsheet

Aunque Smartsheet podría ayudarle, no es la mejor solución en la que confiar por sus funciones de gestión de proyectos.

¿Por qué conformarse con una hoja de cálculo cuando dispone de una herramienta de gestión de proyectos diseñada para ofrecerle opciones y la personalización necesaria para adaptarse a todos sus equipos?

ClickUp no sólo ofrece todas las funciones de las demás herramientas, sino que, además, aporta más con Prioridades de tareas, Gestión de recursos, Dependencias, y mucho más.

La mejor parte es que la mayoría de las funciones de ClickUp mencionadas aquí son 100% GRATIS y ¡súper divertidas de usar!

Así que regístrese hoy en ClickUp ¡y lleva tu productividad al siguiente nivel!