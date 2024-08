las 10 mejores herramientas de software de gestión de campañas en 2024

Una asombrosa 71% de las campañas de marketing no alcanzan las metas fijadas, a pesar de que las empresas destinan casi un tercio de sus fondos a la promoción de sus productos 10% de sus ingresos a esfuerzos de marketing.

Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta que la gestión de campañas de marketing puede parecer como hacer malabarismos con sistemas inconexos y procesos fragmentados, con los ojos completamente vendados.

La falta de visibilidad en tiempo real de los proyectos y campañas añade retrasos y una ubicación ineficaz de los recursos, y este problema se agrava por la dispersión de la comunicación.

El software y las herramientas de gestión de campañas pueden ayudar a las empresas a mejorar exponencialmente en la organización y optimización de las cosas que realmente importan, lo que lleva a campañas de marketing más exitosas.

Esta guía le presentará los programas de gestión de campañas que no debe perderse gestión de campañas herramientas de 2024 y te ayudarán a entender sus mejores funciones y sus pros y contras para que puedas elegir la plataforma de gestión de campañas adecuada a las necesidades de tu empresa. 📣 📈

¿Qué es una herramienta de gestión de campañas?

Las herramientas de gestión de campañas son soluciones de software diseñadas para ayudar a las empresas a planificar, seguir, ejecutar y analizar sus campañas de marketing de forma más eficaz, desde el ajuste de metas hasta el análisis del rendimiento.

Una herramienta de gestión de campañas en línea le permite gestionar todo su ciclo de marketing en un solo lugar, haciendo coincidir la mano de obra, el tiempo y el presupuesto con las tareas, procesos, cronogramas y métricas.

Qué buscar en un software de gestión de campañas

Elegir entre una plétora de opciones de software de gestión de campañas no es fácil. En general, le conviene comprobar las siguientes capacidades:

Interfaz intuitiva para facilitar el uso diario

Capacidad de gestión de proyectos de principio a fin

Automatización del marketing

Flujos de trabajo personalizables

Sólidas funciones de colaboración y comunicación

Capacidad para integrarse con otras herramientas de marketing preexistentes o populares de la nueva era y heredadas/a

Funciones especializadas comogestión de proyectos de redes socialesgestión de campañas de correo electrónico, gestión de campañas publicitarias, etc.

Potentes informes (de) métricas y análisis en tiempo real

Rentabilidad

Aplicación móvil para trabajar sobre la marcha, etc

Tanto si busca una forma más sencilla de gestionar las publicaciones en las redes sociales a través de varios canales de marketing, como si busca una forma más compleja de gestionar el rendimiento de las campañas y los resultados de las campañas de marketing análisis de datos hay algo para cada necesidad.

Sin más dilación, veamos el santo grial de las herramientas de gestión de campañas de marketing.

Los 10 mejores software de gestión de campañas en 2024

Cuando se trata de campañas de marketing digital, varios software de gestión de campañas de marketing entre las que se incluyen las de planificación de campañas, gestión de proyectos, creación de contenidos, seguimiento de gastos, cronograma y gestión de metas, marketing en redes sociales y automatización del marketing, entre otras.

1. ClickUp #### Lo mejor para la gestión de proyectos, la gestión de campañas de marketing y la colaboración en equipo

Reúna todo su trabajo y equipos en un solo lugar con ClickUp

ClickUp es una solución integral de gestión de proyectos y colaboración en equipo herramienta de productividad que te ayuda a centralizar y gestionar tu trabajo, colaboración y comunicación desde un solo lugar.

Entonces, ¿qué hace que ClickUp sea la mejor herramienta de gestión de campañas para los profesionales del marketing?

No sólo ofrece cientos de funciones avanzadas, sino que además proporciona una plataforma totalmente personalizable que permite a cualquier equipo y empresa configurar ClickUp para adaptarlo a sus necesidades, preferencias y casos de uso, incluso como gestión de proyectos de marketing software y herramienta de gestión de campañas.

Este nivel de flexibilidad permite a los equipos de ventas y marketing configurar ClickUp para satisfacer sus necesidades en constante evolución, desde la planificación de campañas y la correlacionar un calendario de campañas, hasta el seguimiento del rendimiento de las campañas y otros proyectos o necesidades de marketing.

Utilice Pizarras digitales para planificar estrategias, Documentos ClickUp para resúmenes de campañas, POE, vista Lista con Campos personalizados y estados personalizados para agilizar el flujo de trabajo de gestión de campañas, y paneles personalizados para tomar decisiones basadas en datos para maximizar el rendimiento de las campañas.

Además, ClickUp ofrece funciones avanzadas de automatización del flujo de trabajo, colaboración en equipo y seguimiento de metas para ayudarle a optimizar la asignación de recursos, automatizar tareas repetitivas y gestionar cada parte de su campaña.

Otra función interesante que ofrece ClickUp es su asistente de escritura con IA, ClickUp AI. ⚡️ ClickUp AI es una herramienta revolucionaria integrada en la plataforma ClickUp que le ayudará a trabajar más rápido, escribir de forma más inteligente y potenciar su creatividad con cientos de herramientas creadas por expertos para cada caso de uso, como la creación de ideas para campañas, la redacción de resúmenes de campañas, la planificación de campañas de marketing y mucho más.

Mejores funciones

Gestión de tareas: Elija entre más de 35ClickApps para personalizargestión de tareas a sus necesidades, incluyendo la automatización de tareas, la asignación de puntos de sprint, la adición de datos de campo personalizados, y más

Elija entre más de 35ClickApps para personalizargestión de tareas a sus necesidades, incluyendo la automatización de tareas, la asignación de puntos de sprint, la adición de datos de campo personalizados, y más Estructura jerárquica de proyectos : ClickUp ofrece una forma refrescante y única de organizar equipos, proyectos, campañas y mucho más con su robusta estructura de jerarquía de proyectos /%href/proyecto Estructura jerárquica. Esto incluye la creación de Espacios para equipos y departamentos, Carpetas separadas para los diferentes proyectos y listas para las tareas

: ClickUp ofrece una forma refrescante y única de organizar equipos, proyectos, campañas y mucho más con su robusta estructura de jerarquía de proyectos /%href/proyecto Estructura jerárquica. Esto incluye la creación de Espacios para equipos y departamentos, Carpetas separadas para los diferentes proyectos y listas para las tareas Flujo de trabajo Automatización : Simplifique la gestión de campañas medianteautomatización de procesos manuales y tareas rutinarias. Con más de 50 acciones, desencadenantes y condiciones para crear flujos de automatización, puede eliminar tareas repetitivas, ahorrando tiempo y esfuerzo

: Simplifique la gestión de campañas medianteautomatización de procesos manuales y tareas rutinarias. Con más de 50 acciones, desencadenantes y condiciones para crear flujos de automatización, puede eliminar tareas repetitivas, ahorrando tiempo y esfuerzo Subtareas anidadas y listas de control : Simplifique los proyectos complejos dividiéndolos en tareas y subtareas. También permite la creación de listas de control dentro de tareas específicas para graficar y supervisar el progreso;

: Simplifique los proyectos complejos dividiéndolos en tareas y subtareas. También permite la creación de listas de control dentro de tareas específicas para graficar y supervisar el progreso; Seguimiento y análisis : ClickUp presume de seguimiento y análisis en tiempo real, lo que permite a los usuarios medir los indicadores clave de rendimiento a través de gráficos, diagramas e informes detallados para adoptar un enfoque basado en datos para la gestión de sus recursos del proyecto

: ClickUp presume de seguimiento y análisis en tiempo real, lo que permite a los usuarios medir los indicadores clave de rendimiento a través de gráficos, diagramas e informes detallados para adoptar un enfoque basado en datos para la gestión de sus recursos del proyecto Plantillas personalizables : Accede a más de 1.000 plantillas personalizables para cada equipo y diversos casos de uso, tales comoseguimiento y análisis de campañas,campaña de marketing por correo electrónico,planificación de campañasy otrosplantillas para marketing *Capacidades de integración: Conecte ClickUp a más de 1.000 herramientas de trabajo, incluidas herramientas de marketing populares como Tableau, HubSpot y Salesforce, lo que convierte a ClickUp en una de las mejores herramientas de gestión de campañas actuales para equipos de marketing

: Accede a más de 1.000 plantillas personalizables para cada equipo y diversos casos de uso, tales comoseguimiento y análisis de campañas,campaña de marketing por correo electrónico,planificación de campañasy otrosplantillas para marketing *Capacidades de integración: Conecte ClickUp a más de 1.000 herramientas de trabajo, incluidas herramientas de marketing populares como Tableau, HubSpot y Salesforce, lo que convierte a ClickUp en una de las mejores herramientas de gestión de campañas actuales para equipos de marketing Aplicación móvil: ClickUp mobile app le permite gestionar sus campañas sobre la marcha: acceda a las tareas, comuníquese con los miembros del equipo y manténgase actualizado en todo momento

**CONSEJO PROFESIONAL Planifique, ejecute y gestione sus campañas de marketing en una única plataforma con la aplicación móvil Plantilla de campaña de marketing de ClickUp . Esta lista contiene muestras de tareas en cada fase de marketing junto con otros elementos importantes para empezar.

Gestione su flujo de trabajo de principio a fin con un software de gestión de campañas como ClickUp y utilice la plantilla de campañas y promociones para agilizar desde la recepción de solicitudes hasta el plan y la ejecución de las campañas

Límites

Es probable que los nuevos usuarios experimenten una curva de aprendizaje

Aún no están disponibles todas las vistas en la app, aplicación móvil

Precios

Free Forever: Plan gratuito/a rico en funciones

Plan gratuito/a rico en funciones Ilimitado: $7 por mes/usuario

$7 por mes/usuario Business: 12 $/mes/usuario

12 $/mes/usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI: Free trial available; add it to any paid Workspace for just $5 per member/month

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (más de 8.200 opiniones)

4,7 sobre 5 (más de 8.200 opiniones) Captura: 4,7 sobre 5 (más de 3.700 opiniones)

2. Remitente #### Lo mejor para la automatización del marketing por correo electrónico y SMS

Panel panorámico de la campaña a través de Sender.net Remitente es una plataforma de automatización de marketing por correo electrónico y SMS que ayuda a las empresas a gestionar sus campañas de marketing de forma fácil y rentable.

Diseñe su propio correo electrónico desde cero o elija entre una biblioteca de bonitas plantillas prediseñadas. Con el programador de correo electrónico, puede gestionar fácilmente campañas de difusión por correo electrónico y SMS, mientras que el creador de automatización le permite automatizar campañas de correo electrónico y SMS.

Como herramienta de gestión de campañas, Sender le permite automatizar completamente la captación de clientes potenciales mediante ventanas emergentes y formularios de registro. A continuación, puede configurar campañas de goteo en piloto automático para nutrir nuevos clientes potenciales a través de viajes de compra personalizados a escala con segmentación inteligente.

Lo mejor para: Pequeñas marcas y tiendas de comercio electrónico que quieren hacer crecer sus empresas con la automatización del marketing por correo electrónico y SMS

Mejores funciones

Automatización de correo electrónico y SMS : Configure potentes campañas de automatización, incluyendo series de bienvenida, recordatorios de carritos abandonados, upsells y downsells posteriores a la compra, y mucho más, utilizando la herramienta de construcción de automatización de arrastrar y soltar

: Configure potentes campañas de automatización, incluyendo series de bienvenida, recordatorios de carritos abandonados, upsells y downsells posteriores a la compra, y mucho más, utilizando la herramienta de construcción de automatización de arrastrar y soltar Segmentación y personalización inteligentes : Segmente automáticamente los prospectos durante la admisión basándose en preferencias o campos personalizados mientras utiliza la personalización para hacer que todos sientan que su mensaje fue escrito sólo para ellos

: Segmente automáticamente los prospectos durante la admisión basándose en preferencias o campos personalizados mientras utiliza la personalización para hacer que todos sientan que su mensaje fue escrito sólo para ellos **Formularios y ventanas emergentes interactivas y de alta conversión: Utilice ventanas emergentes y formularios altamente atractivos para crear y aumentar su lista de correo electrónico de clientes potenciales

Creador y plantillas de correo electrónico de arrastrar y soltar : Biblioteca de Sender rica en funciones de plantillas de correo electrónico editables y aptas para móviles, y también un constructor de correo electrónico de arrastrar y soltar para empezar a crear sus propios diseños desde cero

: Biblioteca de Sender rica en funciones de plantillas de correo electrónico editables y aptas para móviles, y también un constructor de correo electrónico de arrastrar y soltar para empezar a crear sus propios diseños desde cero Potente elaboración de informes: Dé sentido a las analíticas detalladas a través de analíticas e informes fáciles de seguir, en cualquier momento y lugar

Automatización del correo electrónico en Sender (a través de Sender.net)

Límites

El plan Free es generoso pero lleva la marca de Sender

La plataforma no es compatible con campañas de afiliación

Precios

Free Forever: Plan gratuito/a con muchas funciones para 2.500 suscriptores y 15.000 correos electrónicos al mes

Plan gratuito/a con muchas funciones para 2.500 suscriptores y 15.000 correos electrónicos al mes Estándar: 8$ al mes por hasta 30.000 correos electrónicos y 2.500 suscriptores

8$ al mes por hasta 30.000 correos electrónicos y 2.500 suscriptores Profesional: 29$ al mes por hasta 60.000 correos electrónicos y 2.500 suscriptores

29$ al mes por hasta 60.000 correos electrónicos y 2.500 suscriptores Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (44 opiniones)

4,4 sobre 5 (44 opiniones) Capterra: 4,6 sobre 5 (143 opiniones)

3. HubSpot

Lo mejor para el seguimiento de campañas de marketing y análisis

Vista del panel en HubSpot (via Hubspot) HubSpot es principalmente una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que proporciona potentes funciones para que las empresas agilicen y gestionen sus actividades de marketing, ventas, atención al cliente y operaciones.

El hub de marketing de HubSpot ofrece un intervalo completo de funciones y herramientas premium, como creación de contenidos, páginas de destino, marketing en redes sociales, gestión de campañas SEO, campañas de correo electrónico, automatización del marketing y mucho más, para que las empresas atraigan a su público ideal y lo conviertan de forma rentable en clientes de pago.

Cree, entregue y automatice campañas de correo electrónico llamativas y de alta conversión a escala. Diseñe páginas de destino para sus campañas de tráfico utilizando un constructor de arrastrar y soltar WYSIWYG (What You See Is What You Get) y consiga conversiones de forma rentable.

Utiliza potentes paneles para ver el rendimiento de la campaña y optimizarla con un enfoque basado en datos. Por último, utiliza las herramientas de redes sociales de Hubspot para gestionar, medir y monetizar campañas de marketing publicitario y de redes sociales de alto ROI.

Mejores funciones

Automatización de marketing : Nutre y puntúa clientes potenciales en piloto automático a la vez que te diriges con láser tanto a clientes potenciales como a clientes en función de su comportamiento en la tienda online y sus interacciones con tu marca

: Nutre y puntúa clientes potenciales en piloto automático a la vez que te diriges con láser tanto a clientes potenciales como a clientes en función de su comportamiento en la tienda online y sus interacciones con tu marca Creador de formularios en línea : Genere clientes potenciales cualificados mediante formularios personalizados listos para la conversión con la herramienta de diseño de formularios fácil de usar

: Genere clientes potenciales cualificados mediante formularios personalizados listos para la conversión con la herramienta de diseño de formularios fácil de usar Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) : Cree y actualice automáticamente los registros de los clientes, realice un seguimiento de sus actividades y acceda a las interacciones de las partes, lo que ayuda a agilizar los flujos de trabajo y fomentar las relaciones a largo plazo

: Cree y actualice automáticamente los registros de los clientes, realice un seguimiento de sus actividades y acceda a las interacciones de las partes, lo que ayuda a agilizar los flujos de trabajo y fomentar las relaciones a largo plazo Creador de páginas de destino: Diseñopáginas de destino de alta conversión que conviertan a los visitantes ocasionales en clientes potenciales interesados. Además, optimice las conversiones con análisis y sugerencias SEO fácilmente

Diseñopáginas de destino de alta conversión que conviertan a los visitantes ocasionales en clientes potenciales interesados. Además, optimice las conversiones con análisis y sugerencias SEO fácilmente Análisis en profundidad: Seguimiento del correo electrónico y el rendimiento de la campaña de la página de destino mientras obtiene información valiosa respaldada por datos a través de análisis integrados, informes y paneles interactivos

Limitaciones

Prohibitivamente caro para las pequeñas empresas y más aún a medida que aumentan sus necesidades

Tanto las personalizaciones como el uso de funciones avanzadas pueden requerir la ayuda de expertos

Precios

Free: Automatización de un correo electrónico, 2.000 correos/mes y otras herramientas gratuitas/a

Automatización de un correo electrónico, 2.000 correos/mes y otras herramientas gratuitas/a Inicial: 20 $ al mes para hasta 1.000 contactos de marketing

20 $ al mes para hasta 1.000 contactos de marketing Profesional: $ 890 por mes para un máximo de 2.000 contactos de marketing

$ 890 por mes para un máximo de 2.000 contactos de marketing Enterprise: 3.600 $ al mes hasta 10.000 contactos de marketing

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (más de 9.536 opiniones)

4,4 sobre 5 (más de 9.536 opiniones) Captra: 4,5 sobre 5 (5.537+ opiniones)

4. Salesforce

Lo mejor para la gestión de datos de clientes y la automatización de procesos

Panel panorámico de correo electrónico a través de Salesforce Salesforce es una plataforma integral de gestión de clientes, marketing y ventas diseñada para grandes empresas y corporaciones que desean mejorar las relaciones con los clientes, impulsar la eficacia de los procesos y aumentar el retorno de la inversión (ROI) de sus esfuerzos empresariales.

Las funciones de personalización de alta calidad basadas en IA de Salesforce ayudan a las empresas a crear y ampliar campañas altamente relevantes. Su módulo GPT de marketing facilita el uso de IA generativa para ahorrar tiempo a lo largo del ciclo de vida de la campaña, al tiempo que se afirma que se reducen los costes de captación de clientes. Realice campañas más inteligentes aprovechando la potencia de una fuente de datos de clientes unificada para ofrecer inteligencia en tiempo real a través de múltiples canales.

Por último, su módulo Customer 360 ayuda a las empresas a conectar sus equipos de ventas, servicios, marketing y TI a través de una única plataforma de colaboración, impulsando la eficiencia y la eficacia en todos los ámbitos.

Mejores funciones

Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) : Conocido principalmente por sus funciones de CRM, Salesforce ayuda a las empresas a gestionar su información de contacto de clientes potenciales, registrar interacciones con clientes, identificar oportunidades, realizar un seguimiento de clientes potenciales e impulsar campañas de marketing, todo ello desde un único panel

: Conocido principalmente por sus funciones de CRM, Salesforce ayuda a las empresas a gestionar su información de contacto de clientes potenciales, registrar interacciones con clientes, identificar oportunidades, realizar un seguimiento de clientes potenciales e impulsar campañas de marketing, todo ello desde un único panel Automatización de marketing : El módulo de automatización de marketing de Salesforce permite a las empresas automatizar y optimizar las campañas de marketing. Incluye herramientas inteligentes para marketing por correo electrónico, nutrición de prospectos, puntuación de prospectos, gestión de campañas, etc

: El módulo de automatización de marketing de Salesforce permite a las empresas automatizar y optimizar las campañas de marketing. Incluye herramientas inteligentes para marketing por correo electrónico, nutrición de prospectos, puntuación de prospectos, gestión de campañas, etc Mapeo del recorrido del cliente : Visualice y elabore estrategias de viajes personalizados del comprador en varios puntos de contacto. Identifique oportunidades para atraer a los clientes y ofrecer experiencias personalizadas, lo que mejorará la experiencia del cliente

: Visualice y elabore estrategias de viajes personalizados del comprador en varios puntos de contacto. Identifique oportunidades para atraer a los clientes y ofrecer experiencias personalizadas, lo que mejorará la experiencia del cliente Gestión de campañas de correo electrónico : Cree y envíe campañas de correo electrónico dirigidas a sus listas o segmentos de contactos. Utilice plantillas de correo electrónico con capacidad de respuesta, personalización inteligente y análisis detallados para diseñar y ejecutar fácilmente campañas de correo electrónico de alta conversión

: Cree y envíe campañas de correo electrónico dirigidas a sus listas o segmentos de contactos. Utilice plantillas de correo electrónico con capacidad de respuesta, personalización inteligente y análisis detallados para diseñar y ejecutar fácilmente campañas de correo electrónico de alta conversión Gestión de redes sociales : Gestione y supervise su presencia en las redes sociales programando publicaciones, interactuando con seguidores y clientes potenciales, supervisando las conversaciones sociales, etc

: Gestione y supervise su presencia en las redes sociales programando publicaciones, interactuando con seguidores y clientes potenciales, supervisando las conversaciones sociales, etc Puntuación y enrutamiento de clientes potenciales: Asigne automáticamente valores a los clientes potenciales en función de su comportamiento y compromiso continuos, al tiempo que garantiza que los clientes potenciales más valiosos se dirigen a los mejores recursos de ventas de su organización

Límites

Coste significativo, que aumenta aún más con complementos, personalizaciones y aplicaciones y servicios adicionales

Salesforce puede ser tan difícil y complejo de configurar inicialmente como versátil y rico en funciones

Precios

Free Forever: prueba gratuita/a de 30 días

prueba gratuita/a de 30 días Esenciales: 25 $ al mes/usuario

25 $ al mes/usuario Profesional: $75 por mes/usuario

$75 por mes/usuario Enterprise: 150 $/mes/usuario

150 $/mes/usuario Ilimitado: 300 $/mes/usuario

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,3 sobre 5 (14.105+ opiniones)

4,3 sobre 5 (14.105+ opiniones) Capterra: 4,4 sobre 5 (17.664+ opiniones)

5. Hootsuite

Lo mejor para programar, gestionar y publicar posts en redes sociales

Vista Tableros a través de Hootsuite Hootsuite es una herramienta de gestión de campañas en redes sociales que ayuda a los usuarios a componer, programar y publicar contenidos en los perfiles de las redes sociales. Es una potente herramienta para captar clientes potenciales, supervisar tendencias, promocionar contenidos, realizar campañas publicitarias y aprovechar un enfoque basado en datos mediante análisis de redes sociales.

Hootsuite ayuda a las empresas a inspirarse en los contenidos a través de plantillas de redes sociales listas para usar en una variedad de dimensiones, flujos de descubrimiento de contenidos para ver lo que se está haciendo en las rondas y sugerencias de hashtag impulsadas por IA para ser descubierto por su público objetivo. Sus funciones de calendario de redes sociales ayudan a los usuarios a planificar y elaborar estrategias de contenido en redes sociales, además de colaborar en los flujos de trabajo de aprobación para garantizar la integridad del contenido.

Una de sus funciones más interesantes es la bandeja de entrada compartida, que centraliza los comentarios y mensajes directos en todos los canales de marketing, lo que permite a los representantes de su empresa interactuar de forma eficaz y colaborativa.

Hootsuite ayuda a empresas de todos los tamaños, gestores de redes sociales, agencias de marketing digital y profesionales autónomos del marketing digital a gestionar sus campañas en redes sociales de forma más productiva, al tiempo que se mantienen al tanto de las tendencias y métricas de rendimiento en todo momento.

Mejores funciones

Programador y Calendario de Redes Sociales : Identifique oportunidades en su calendario de contenido de medios sociales y programe cientos de publicaciones para que se publiquen en los mejores momentos para lograr el máximo compromiso

: Identifique oportunidades en su calendario de contenido de medios sociales y programe cientos de publicaciones para que se publiquen en los mejores momentos para lograr el máximo compromiso Bandeja de entrada automatizada : Centraliza todas tus interacciones en redes sociales en una bandeja de entrada, haciendo que la interacción con el cliente sea más manejable y eficiente

: Centraliza todas tus interacciones en redes sociales en una bandeja de entrada, haciendo que la interacción con el cliente sea más manejable y eficiente OwlyWriter IA : IA generativa que le permite generar pies de foto de medios sociales e ideas de publicaciones al instante para crear contenido de medios sociales que gane siempre

: IA generativa que le permite generar pies de foto de medios sociales e ideas de publicaciones al instante para crear contenido de medios sociales que gane siempre Conectividad : Utiliza más de 150 apps para compartir activos y datos en tus redes sociales favoritas, como Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok, etc

: Utiliza más de 150 apps para compartir activos y datos en tus redes sociales favoritas, como Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok, etc Publicidad en redes sociales: Diseñe, publique y analice campañas publicitarias en redes sociales como Facebook, LinkedIn e Instagram desde un panel centralizado y fácil de usar

Límites

Hootsuite es una de las herramientas de gestión de campañas en redes sociales más caras que existen

Los usuarios han (elaboración de) informes de errores ocasionales

Precios

Free: 30 días de prueba gratuita/a

30 días de prueba gratuita/a Profesional: 99 $ al mes para un usuario y 10 cuentas sociales

99 $ al mes para un usuario y 10 cuentas sociales Equipo: 249 $ al mes para tres usuarios y 20 cuentas sociales

249 $ al mes para tres usuarios y 20 cuentas sociales Business: 739 $ al mes para cinco usuarios y 35 cuentas sociales

739 $ al mes para cinco usuarios y 35 cuentas sociales Empresa: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,1 sobre 5 (más de 3.906 opiniones)

4,1 sobre 5 (más de 3.906 opiniones) Captra: 4,4 sobre 5 (más de 3.442 opiniones)

6. Mailchimp

Lo mejor para la automatización del marketing y el marketing por correo electrónico

Ejemplo de panel de audiencias a través de Mailchimp Mailchimp es una plataforma de automatización de marketing todo en uno que ofrece funciones como marketing por correo electrónico, creador de tiendas en línea, programador de citas, creador de páginas de destino y mucho más para ayudar a las empresas a comercializar mejor sus productos y servicios.

Su módulo CRM de marketing tiene potentes gestión de contactos funciones y segmentos predefinidos que le ayudarán a comprender y aprovechar los datos e información de los clientes para personalizar sus estrategias de captación y marketing.

Crea experiencias a medida para tus clientes potenciales que transmitan el mensaje correcto en el momento adecuado con las funciones de personalización y segmentación por comportamiento de Mailchimp.

Mailchimp proporciona a empresas de todos los tipos y tamaños, agencias y autónomos capacidades completas para diseñar y poner en marcha campañas de marketing digital totalmente optimizadas que hacen crecer tu empresa aumentando las ventas y el valor de vida del cliente (LTV).

Mejores funciones

Campañas de correo electrónico : Utilice funciones como plantillas de correo electrónico prediseñadas, personalización dinámica del contenido y asistente de línea de asunto para diseñar correos electrónicos de aspecto atractivo que conviertan

: Utilice funciones como plantillas de correo electrónico prediseñadas, personalización dinámica del contenido y asistente de línea de asunto para diseñar correos electrónicos de aspecto atractivo que conviertan Gestor de campañas : Gestione múltiples proyectos a través de diferentes canales desde un panel unificado. Supervise los puntos de contacto clave de la campaña, las tareas y los análisis consolidados con facilidad

: Gestione múltiples proyectos a través de diferentes canales desde un panel unificado. Supervise los puntos de contacto clave de la campaña, las tareas y los análisis consolidados con facilidad Datos demográficos predictivos : Utilice el poder de la IA (Inteligencia Artificial) predictiva para personalizar su marketing con datos demográficos pronosticados de forma inteligente, lo que lleva a campañas de mayor compromiso

: Utilice el poder de la IA (Inteligencia Artificial) predictiva para personalizar su marketing con datos demográficos pronosticados de forma inteligente, lo que lleva a campañas de mayor compromiso Plantillas de campaña : Utilice más de 100 plantillas prediseñadas con una variedad de bloques de contenido y elementos de diseño para lanzar campañas de correo electrónico y páginas de destino de aspecto profesional en muy poco tiempo

: Utilice más de 100 plantillas prediseñadas con una variedad de bloques de contenido y elementos de diseño para lanzar campañas de correo electrónico y páginas de destino de aspecto profesional en muy poco tiempo Pruebas A/B: Pruébelo todo, desde las líneas de asunto hasta los nombres, el contenido, las imágenes, los diseños y los tiempos de envío para identificar y bloquear las variables ganadoras mediante pruebas A/B y multivariantes

Limitaciones

La interfaz de usuario puede resultar difícil de usar para los principiantes

Opciones de personalización limitadas

Precios

Free: 500 contactos y 1000 correos electrónicos/mes

500 contactos y 1000 correos electrónicos/mes Esenciales: Gratis/a durante un mes. A partir de 9,28 $/mes por 500 contactos y 5.000 correos electrónicos/mes

Gratis/a durante un mes. A partir de 9,28 $/mes por 500 contactos y 5.000 correos electrónicos/mes Estándar: Gratuito/a durante un mes. Desde 13,86 $/mes para 500 contactos, 6.000 correos electrónicos/mes y todas las funciones de automatización

Gratuito/a durante un mes. Desde 13,86 $/mes para 500 contactos, 6.000 correos electrónicos/mes y todas las funciones de automatización Premium: Desde 277,14 $/mes por 10.000 contactos, 150.000 correos electrónicos/mes y usuarios ilimitados

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (más de 4.967 opiniones)

4,4 sobre 5 (más de 4.967 opiniones) Captura: 4,5 sobre 5 (16.155 opiniones)

7. Snov.io

Lista de prospectos en Snov.io

/ref/ https://snov.io/ Snov.io /%href/

es una plataforma versátil de automatización de ventas y generación de contactos que ayuda a las empresas a optimizar sus campañas de captación. Ofrece funciones todo en uno para el marketing por correo electrónico, la generación de prospectos, la verificación del correo electrónico y la automatización del contacto.

Gracias a su buscador de correo electrónico, los usuarios pueden descubrir clientes potenciales previamente verificados en función de su ICP (perfil de cliente ideal) objetivo, mientras que su función de verificación de correo electrónico ayuda a reducir las tasas de rebote limpiando sus listas de correo electrónico.

Aproveche su potente CRM de ventas para crear canales de ventas con hasta 100 fases, configurar la gestión de las fases de las negociaciones, gestionar la documentación y las notas de las negociaciones y los clientes potenciales, realizar un seguimiento de los clientes potenciales mediante etiquetas e impulsar un mejor trabajo en equipo mediante el uso compartido del calendario.

Snov.io ofrece sólidas funciones a las empresas que buscan mejores formas de gestionar sus campañas de captación, como la búsqueda y verificación de prospectos, la captación por correo electrónico, la automatización de campañas y un CRM de ventas, para ayudar a mejorar la eficiencia y la eficacia de las campañas de marketing.

Mejores funciones

Buscador de correo electrónico : Recopilación de clientes potenciales previamente verificados para reducir el tiempo de búsqueda y verificación de clientes potenciales y eliminar las devoluciones de correo electrónico

: Recopilación de clientes potenciales previamente verificados para reducir el tiempo de búsqueda y verificación de clientes potenciales y eliminar las devoluciones de correo electrónico Campañas de goteo : Amplíe sus campañas con secuencias de correo electrónico personalizadas y respaldadas por seguimientos automatizados

: Amplíe sus campañas con secuencias de correo electrónico personalizadas y respaldadas por seguimientos automatizados Verificador de correo electrónico : Haga que las direcciones de correo electrónico pasen por un proceso de verificación de 7 niveles que reduce las tasas de rebote y aumenta la probabilidad de éxito de la campaña

: Haga que las direcciones de correo electrónico pasen por un proceso de verificación de 7 niveles que reduce las tasas de rebote y aumenta la probabilidad de éxito de la campaña Calentamiento del correo electrónico : Mejora la entregabilidad de la bandeja de entrada automatizando el envío de correos electrónicos a lo largo del tiempo para crear una reputación de remitente positiva con los proveedores de servicios de correo electrónico

: Mejora la entregabilidad de la bandeja de entrada automatizando el envío de correos electrónicos a lo largo del tiempo para crear una reputación de remitente positiva con los proveedores de servicios de correo electrónico CRM de ventas: Optimice su flujo de trabajo de ventas mediante el seguimiento de clientes potenciales, ofertas, tareas y recursos, y comuníquese y colabore de forma eficaz y eficiente

Límites

Las funciones de CRM son básicas

La interfaz de usuario y la experiencia de usuario pueden resultar poco intuitivas al principio

Precios

Free: Prueba auto-renovable cada 30 días e incluye 150 créditos de correo electrónico, y 100 destinatarios de correo electrónico

Prueba auto-renovable cada 30 días e incluye 150 créditos de correo electrónico, y 100 destinatarios de correo electrónico Starter: $39/mes por 1,000 créditos de correo electrónico y 5,000 destinatarios de correo electrónico

$39/mes por 1,000 créditos de correo electrónico y 5,000 destinatarios de correo electrónico **Pro 5K: 99 $/mes por 5.000 créditos de correo electrónico y 10.000 destinatarios de correo electrónico

Servicio totalmente gestionado: A partir de 2.999 $/mes para más de 1.000 empresas SOM y más de 1.000 contactos ICP

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,5 de 5 (262 opiniones)

4,5 de 5 (262 opiniones) Capterra: 4,5 sobre 5 (195 opiniones)

8. Qué párrafo

Lo mejor para gestionar datos de campaña

Cuadro de mandos de la cuenta a través de Whatagraph Whatagraph es una plataforma de datos que permite a las empresas gestionar mejor sus datos de marketing para beneficiarse de perspectivas basadas en datos.

Importe sus datos sin problemas mediante integraciones nativas, visualícelos con widgets y plantillas prediseñadas y comparta sus conocimientos con clientes y partes interesadas internas mediante un panel LIVE, alertas de correo electrónico automatizadas y exportaciones de datos. Utilice almacenes de datos de última generación como Big Query de Google para realizar análisis a escala y personalizar tanto el aspecto como las métricas de sus informes.

Independientemente del tipo y la escala de la campaña, Whatagraph ayuda a las empresas a agilizar el proceso de gestión de campañas permitiéndoles conectar directamente sus fuentes de datos de marketing, visualizar los datos sin esfuerzo y compartir información rápidamente.

Mejores funciones

Fuentes de datos heterogéneas s: Obtenga datos de múltiples canales, incluidos CRM, marketing por correo electrónico, anuncios de pago, plataformas analíticas y de SEO mediante más de 40 integraciones nativas o API personalizadas

s: Obtenga datos de múltiples canales, incluidos CRM, marketing por correo electrónico, anuncios de pago, plataformas analíticas y de SEO mediante más de 40 integraciones nativas o API personalizadas Análisis de macrodatos : Transfiera de forma fácil y segura todos y cada uno de los datos de marketing a su propia nube BigQuery para mantener una base de datos centralizada y para análisis a escala

: Transfiera de forma fácil y segura todos y cada uno de los datos de marketing a su propia nube BigQuery para mantener una base de datos centralizada y para análisis a escala Acceso en directo y uso compartido automatizado : Comparta el acceso seguro a los informes en tiempo real mientras también permite el uso compartido automático de los informes generados con las partes interesadas en horarios predefinidos;

: Comparta el acceso seguro a los informes en tiempo real mientras también permite el uso compartido automático de los informes generados con las partes interesadas en horarios predefinidos; (Elaboración de) informes multicanal : Transforme fácilmente los datos de marketing sin procesar en informes detallados multicanal mediante la función "Smart Builder"

: Transforme fácilmente los datos de marketing sin procesar en informes detallados multicanal mediante la función "Smart Builder" Marca personalizada: Cree una poderosa impresión en los clientes personalizando sus informes a su gustoreflejen su marca visual. Puede ir más allá ajustando un dominio personalizado para la (elaboración de) informes compartidos y el envío de correo electrónico

Límites

La interfaz puede presentar fallos y errores en ocasiones

Los planes de precios son muy caros, y no hay un nivel gratuito también

Precios

Free: No hay nivel gratuito/a. Sólo 30 días de garantía de devolución del dinero en todos los planes de pago

No hay nivel gratuito/a. Sólo 30 días de garantía de devolución del dinero en todos los planes de pago Profesional: Desde $223/mes para hasta 25 fuentes de datos y cinco usuarios

Desde $223/mes para hasta 25 fuentes de datos y cinco usuarios Premium: Desde $335/mes para hasta 50 fuentes de datos y 10 usuarios

Desde $335/mes para hasta 50 fuentes de datos y 10 usuarios Personalizado: Incluye más de 100 fuentes de datos y usuarios ilimitados. Contacto para precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,1 sobre 5 (más de 3.906 opiniones)

4,1 sobre 5 (más de 3.906 opiniones) Capterra: 4,4 sobre 5 (3.442+ opiniones)

9. Trendhero

Lo mejor para marketing de influencers, análisis y difusión

Panel de informes de demostración a través de trendHERO Trendhero es una herramienta de marketing digital todo en uno que ayuda a los usuarios a descubrir, analizar y conectar de forma eficaz con personas influyentes. Con más de 90 métricas para evaluar a los influencers, Trendhero ayuda a las empresas a dirigir sus campañas de marketing de influencers más rentables.

Utiliza más de 20 potentes filtros para descubrir influencers por categorías, tamaño, ubicación, idioma y cuentas similares. Aproveche la información diaria que incluye el historial de seguidores, el impacto de las menciones y el mejor momento para publicar. Por último, conéctese rápida y fácilmente con cientos de personas influyentes a través del correo electrónico para discutir los requisitos de la empresa y recibir propuestas.

Trendhero cuenta con sólidas funciones de gestión de campañas, incluidos flujos de trabajo fáciles de usar, acceso con un solo clic a los contactos de los influencers y análisis detallados para ayudar a los usuarios a controlar sus campañas de marketing de influencers.

Mejores funciones

Análisis : Accede a analíticas en profundidad con más de 90 métricas, incluidas comprobaciones de seguidores falsos, datos demográficos e intereses de la audiencia para evaluar si la audiencia del influencer se ajusta a tu objetivo demográfico

: Accede a analíticas en profundidad con más de 90 métricas, incluidas comprobaciones de seguidores falsos, datos demográficos e intereses de la audiencia para evaluar si la audiencia del influencer se ajusta a tu objetivo demográfico Búsqueda : Con una sofisticada herramienta de búsqueda que aplica más de 20 filtros a una base de datos de más de 100 millones de personas, su empresa puede descubrir influencers nano, micro e incluso macro que realmente se alinean con los objetivos de su marca y campaña

: Con una sofisticada herramienta de búsqueda que aplica más de 20 filtros a una base de datos de más de 100 millones de personas, su empresa puede descubrir influencers nano, micro e incluso macro que realmente se alinean con los objetivos de su marca y campaña Seguimiento : Obtenga información en tiempo real sobre sus propias cuentas, las de sus competidores y las de los influencers, como el crecimiento del número de seguidores, las menciones y las mejores horas para publicar

: Obtenga información en tiempo real sobre sus propias cuentas, las de sus competidores y las de los influencers, como el crecimiento del número de seguidores, las menciones y las mejores horas para publicar Alcance: Conecta con cientos de personas influyentes por correo electrónico en un abrir y cerrar de ojos gracias a la automatización del contacto por correo electrónico, que elimina las búsquedas manuales y los retrasos administrativos. Trendhero incluye plantillas de correo electrónico dinámicas altamente personalizadas que están diseñadas para aumentar las tasas de respuesta

Límites

Número limitado de filtros para peinar una base de datos masiva

Algunos usuarios han informado de que requiere mucho tiempo de análisis

Precios

Gratis: Cuenta gratuita limitada con funciones básicas, además de 14 días de prueba gratuita de todos los planes de pago

Cuenta gratuita limitada con funciones básicas, además de 14 días de prueba gratuita de todos los planes de pago Lite: $9.99/mes e incluye 10 informes/mes y seguimiento de tres cuentas

$9.99/mes e incluye 10 informes/mes y seguimiento de tres cuentas Pro: 29,99 $/mes e incluye 50 informes/mes y seguimiento de 20 cuentas

29,99 $/mes e incluye 50 informes/mes y seguimiento de 20 cuentas Avanzado: $99.99/mes e incluye 200 informes/mes y seguimiento de 50 cuentas

Valoraciones y reseñas de clientes

G2: 4,4 sobre 5 (79 opiniones)

4,4 sobre 5 (79 opiniones) Capterra: No disponible

10. SproutLoud

Lo mejor para la automatización del marketing a través del canal

Panel de análisis de marketing a través de SproutLoud SproutLoud es una solución de automatización del marketing cuyo objetivo es aumentar las ventas y los ingresos de las empresas a través de socios de canal en el marketing local. Le ayuda a mejorar la eficiencia, disminuir los costes y aumentar el retorno de la inversión en marketing a través de un número de funciones, incluyendo la gestión de activos, automatización de marketing local, análisis, etc

Personalice y ejecute campañas de marketing local de forma racionalizada mientras utiliza datos analíticos completos para comprender el ROI de cada campaña, incluidas las estadísticas de participación de los socios y de uso de la plataforma.

Los minoristas, concesionarios, distribuidores y agentes pueden organizar y controlar los activos de marketing, consolidar múltiples procesos de marketing en un único hub centralizado y ejecutar campañas localizadas en menos tiempo y con mejores resultados. Y lo que es más, su módulo de análisis ofrece tanto a las empresas como a sus socios de canal la ventaja de mejorar el rendimiento de las campañas a través de perspectivas basadas en datos.

Mejores funciones

Creador de anuncios y gestión de activos digitales : Colabore en la creación de anuncios y activos de marketing personalizados compatibles con la marca con sus socios locales, evitando costosos retrasos y elevados honorarios de agencia

: Colabore en la creación de anuncios y activos de marketing personalizados compatibles con la marca con sus socios locales, evitando costosos retrasos y elevados honorarios de agencia Automatización del marketing local : Agilice las campañas digitales en Facebook, LinkedIn, Yelp, etc., por un lado, y equilibre los anuncios tradicionales en prensa, radio e impresos personalizados, por otro

: Agilice las campañas digitales en Facebook, LinkedIn, Yelp, etc., por un lado, y equilibre los anuncios tradicionales en prensa, radio e impresos personalizados, por otro Gestión de fondos : Supervise la financiación ofrecida a las redes asociadas y las contribuciones recibidas de las mismas y, por lo tanto, ejecute campañas publicitarias multipartitas y cooperativas transparentes y seguras

: Supervise la financiación ofrecida a las redes asociadas y las contribuciones recibidas de las mismas y, por lo tanto, ejecute campañas publicitarias multipartitas y cooperativas transparentes y seguras Análisis de marketing: Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento de las tácticas, las campañas y los socios, tanto en los medios tradicionales digitales como fuera de línea. Obtenga informes diarios, semanales y mensuales

Seguridad: La plataforma de SproutLoud cumple con SOC 2 Tipo II, PCI, HIPAA, GDPR y CCPA, y los centros de datos que contienen sus datos cumplen con los mismos altos estándares de requisitos de seguridad de datos

Límites

Los usuarios informan de una pronunciada curva de aprendizaje inicial con la herramienta

No hay plan gratuito/a

Precios

Gratuito: No hay nivel gratuito, sólo una versión de) prueba gratuita/a limitada

No hay nivel gratuito, sólo una versión de) prueba gratuita/a limitada Planes de pago: Consultar precios

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,9 sobre 5 (166 opiniones)

4,9 sobre 5 (166 opiniones) Capterra: 4.6 sobre 5 (10 opiniones)

Con esto llegamos al final de este viaje en el que hemos comparado las mejores herramientas de gestión de campañas que creemos que merece la pena probar si su empresa está buscando formas de gestionar sus campañas de marketing y sus procesos empresariales internos de forma más productiva.

Ventajas de las herramientas de gestión de campañas

Las herramientas de gestión de campañas adecuadas pueden ayudar a su empresa:

Optimizar los flujos de trabajo

Mejorar la planificación y la ejecución

Realizar un seguimiento en tiempo realasignación de recursos y análisis del rendimiento

Colaborar de forma más eficaz

Comunicación más eficaz

Automatización de tareas repetitivas y subprocesos, y más

Cualquier empresa, independientemente de su nicho o sector, que pueda beneficiarse de una mejor optimización de sus recursos, debe plantearse invertir en una herramienta de gestión de campañas.

Gestione sus campañas de marketing con ClickUp

El ritmo vertiginoso de los tiempos actuales y los retos competitivos del panorama empresarial exigen una gestión eficaz de los limitados recursos de la empresa.

Las herramientas de gestión de campañas pueden ayudar a las empresas a agilizar sus flujos de trabajo, optimizar sus procesos de marketing y alinearlo todo con sus metas empresariales.

Ya se trate de las inmejorables capacidades de gestión de proyectos de ClickUp, de las potentes funciones de marketing por correo electrónico de Sender o de la destreza en la gestión de redes sociales de HootSuite y SproutLoud, cada herramienta aporta sus puntos fuertes únicos. Combinadas, forman un potente conjunto de herramientas que permite a las empresas gestionar campañas de forma eficaz a través de múltiples canales.

Además, las herramientas de gestión de campañas aquí descritas pueden potenciar la pila tecnológica de una empresa.

ClickUp, por ejemplo, puede servir como hub centralizado para la planificación de campañas, la asignación de tareas y el seguimiento de metas. Cuando se combinan con las funciones avanzadas de automatización y personalización de Sender o con las capacidades de análisis de datos y elaboración de informes de Whatagraph, las empresas pueden obtener información muy valiosa y tomar decisiones basadas en datos para optimizar sus estrategias de marketing.

Al incorporar la combinación adecuada de campaña herramientas de gestión de campañas las empresas pueden aprovechar la tecnología de marketing más avanzada para aumentar la eficacia, mejorar la comunicación e incrementar el rendimiento de sus esfuerzos de marketing.

