Probamos las más de 20 mejores alternativas para el lunes de 2024

Tanto si se ha enterado de lunes.com de un podcast, un anuncio de YouTube o una búsqueda rápida en Google, sigues teniendo dudas.

Claro, Monday tiene el proyecto básico funciones de gestión para hacer las cosas, pero algo en tu interior te hace dudar.

Quieres confiar en que este software de proyectos te ayudará a ser proactivo frente a reactivo en tus tareas diarias... pero, ¿es esta aplicación la respuesta?

Si lo es:

Un empresario en solitario que busca una herramienta de gestión de tareas de bajo mantenimiento

Un gestor de proyectos que busca una herramienta de gestión de proyectos en grupo

Una persona nombrada involuntariamente para seleccionar el robusto del equiposoftware de gestión de proyectos..

...necesita un herramienta de gestión de proyectos construida para satisfacer sus necesidades exactas, y no siempre es el lunes.

Aquí está lo que necesitas saber sobre las principales alternativas y competidores de Monday, incluyendo ClickUp, Toggl, ActiveCollab, ¡y más!

¿Por qué buscar una alternativa a Monday.com?

Recientemente, monday.com anunció un aumento de precios en todos sus planes. Este aumento de precios dejó a muchos gestores de proyectos y empresas en busca de plataformas alternativas de gestión de proyectos que se ajusten a su presupuesto y necesidades.

Otro punto de discordia con monday.com es su requisito de un mínimo de tres puestos por plan de pago. Este requisito obligatorio puede inflar el coste para equipos pequeños o usuarios individuales que necesiten acceder a las funciones de pago.

He aquí un análisis más detallado de la estructura de precios mensual de Monday con un mínimo de 3 puestos:

Gratis: Acomoda hasta 2 asientos

Acomoda hasta 2 asientos Básico: 12 $ por puesto/mes (36 $ facturados mensualmente)

12 $ por puesto/mes (36 $ facturados mensualmente) **Estándar:14 $ por asiento/mes (42 $ facturados mensualmente)

Pro: 24 $ por puesto/mes (72 $ facturados mensualmente)

Además, muchos usuarios consideraron que monday.com carecía de ciertas funciones e integraciones clave que necesitaban para una gestión eficaz de los proyectos.

Sea cual sea el motivo por el que buscas una alternativa a monday.com, no estás solo. Sigue leyendo para descubrir las mejores alternativas

21 Mejores Alternativas y Competidores de Monday en 2024

1. ClickUp

Lo mejor para la gestión de proyectos

Consiga una vista todo en uno para anticipar y organizar mejor su trabajo diario, recordatorios y eventos del calendario con ClickUp Home ClickUp es un software gratuito de gestión de proyectos que permite a cada equipo gestionar proyectos, colaborar de forma más inteligente y reunir todo el trabajo en una sola herramienta . Tanto si eres nuevo en el mundo de las aplicaciones de gestión de proyectos como si eres un usuario experto, la personalización de ClickUp puede adaptarse a cualquier tamaño de equipo (remoto o en la oficina) para conseguir la mejor productividad de tu vida.

El plan gratuito de ClickUp es todo lo que necesita para empezar a diseñar sus días de la forma en que usted trabaja mejor. ¡No hay ninguna condición para actualizar a uno de los planes de pago porque ClickUp es gratis para siempre!

En comparación con el lunes, ClickUp ofrece un conjunto de características básicas de gestión de proyectos, incluyendo: **ClickUp AI automatiza tareas, crea informes y deja de perder el tiempo con trabajos repetitivos con ClickUp AI Comentarios asignados : asignar menor elementos de acción que requieren el esfuerzo de cualquier persona en su espacio de trabajo Tareas recurrentes : establece calendarios repetitivos para tu trabajo para evitar que nada se te quede en el tintero Bloc de notas convierte instantáneamente cualquier entrada del Bloc de notas en una tarea rastreable con fechas de vencimiento, asignados, prioridades y más comandos /Slash : cree subtareas, cambie la ubicación de las tareas, desplácelas por el flujo de trabajo y mucho más con un simple "/" Campos personalizados : añada campos a una Lista, Carpeta o Espacio de campos para mostrar plazos claros, aclarar a quién pertenece cada parte del proceso y confirmar o denegar solicitudes de acción

/%href/* https://clickup.com/templates Plantillas /%href/

: uso plantillas de gestión de proyectos para seguir el progreso y los objetivos para completar sus proyectos. Pruebe nuestro Plantilla de gestión de proyectos de ClickUp para su próximo proyecto.

ClickUp facilita a los gestores de proyectos, gestores de programas y gestores de carteras la eliminación de silos y barreras, y la ejecución eficaz y rápida.

✅ ClickUp pros

Conecte sus aplicaciones de trabajo más utilizadas a ClickUp con más de 1.000 integraciones, incluyendo correo electrónico, almacenamiento en la nube,Lunesy mucho más

Visualice tareas, proyectos y flujos de trabajo de la forma que mejor se adapte a su estilo de trabajo conLas más de 15 vistas de proyecto personalizables de ClickUp ❌ Ventajas de ClickUp

No se puede exportar al panel de control

No todas las vistas de ClickUp están disponibles en la aplicación móvil... ¡todavía! 🔮

💸 Precios de ClickUp

Plan Forever gratuito (mejor para uso personal) - Sin ahorro en comparación con el lunes

(mejor para uso personal) - Sin ahorro en comparación con el lunes Plan ilimitado 7 $/miembro al mes (Ahorro de 7 $/miembro al mes en comparación con el plan estándar del lunes)

7 $/miembro al mes (Ahorro de 7 $/miembro al mes en comparación con el plan estándar del lunes) Plan Business 12 $/miembro al mes (Ahorro de 12 $/miembro al mes en comparación con el plan profesional del lunes)

12 $/miembro al mes (Ahorro de 12 $/miembro al mes en comparación con el plan profesional del lunes) ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por $5 por miembro de Workspace al mes

👉 Si necesita un paquete de software completo para gestionar las cargas de trabajo y los procesos de su empresa, ¡nos encantaría ayudarle a conseguir el éxito! Por favor póngase en contacto con Ventas cuando esté preparado.

💬 Valoraciones de los clientes de ClickUp * G2: 4,7/5 (más de 3.880 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ opiniones)

**Comparar

Comparar https://clickup.com/blog/clickup-vs-monday/_** ClickUp Vs Monday %href/_

!

2. Airtable

Lo mejor para la colaboración en la gestión de bases de datos

vía Airtable Airtable es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a crear bases de datos detalladas para su trabajo. Los usuarios pueden agrupar y ordenar los datos en campos personalizados con vistas como Grid para incluir sólo la información relevante del proyecto.

✅ Ventajas de Airtable

Opción de ampliar la funcionalidad de automatización extendiendo la lógica con Javascript

Vista de galería para mostrar diseños y otros creativos

❌ Contras de Airtable

El plan gratuito está limitado a una integración de sincronización

Opciones de personalización limitadas para la apariencia del espacio de trabajo (la herramienta versátil que necesita podría estar en estosAlternativas a Airtable)

💸 Precios de Airtable

Airtable ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 10 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Airtable

G2: 4,6/5 (1.300+ opiniones)

Capterra: 4,7/5 (1.220+ opiniones)

Vea nuestra comparativa completa en Monday vs Airtable .

3. Smartsheet

Mejor para informes de gestión de recursos

vía Smartsheet Smartsheet es una herramienta de gestión de proyectos que te permite gestionar, seguir y planificar múltiples proyectos. La característica clave de Smartsheet es el Centro de Control, una solución de gestión de carteras y proyectos. Los gestores de proyectos pueden ahorrar tiempo en el trabajo manual gracias a las funciones de automatización del Centro de Control.

👉 Eche un vistazo a nuestro Guía de gestión de proyectos de Smartsheet ¡!

✅ Ventajas de Smartsheet

La marca personalizada se puede aplicar a toda la cuenta

Presupuestación de proyectos para ver las horas planificadas frente a las horas reales empleadas para mantener los proyectos dentro del presupuesto

❌ Contras de Smartsheet

No dispone de plan gratuito

No es adecuado para agencias pequeñas (infórmese sobreAlternativas a Smartsheet para las necesidades de su proyecto)

💸 Precios de Smartsheet

Smartsheet tiene una versión de prueba gratuita y los planes de pago comienzan en $7/mes por usuario

💬 Valoraciones de los clientes de Smartsheet

G2: 4.4/5 (6,090+ reseñas)

Capterra: 4,5/5 (2.220+ reseñas)

4. Asana

Mejor para la gestión de tareas

vía Asana Asana es una herramienta de gestión de tareas basada en la nube que organiza todas las tareas relacionadas con proyectos en un único espacio. Los equipos ven lo que tienen que hacer, qué tareas son prioritarias y cuándo hay que entregar el trabajo. Los aficionados a las vistas de proyectos basadas en gráficos valorarán el modelo de datos de Asana para mantenerse sincronizados y cumplir los plazos. **Comparar Asana y ClickUp !

✅ Asana pros

más de 200 integraciones, incluyendo Jira Cloud, Microsoft Teams y Google Sheets

Interfaz fácil de usar

❌ Contras de Asana

No tiene opción de múltiples asignados

No es ideal para proyectos complejos con múltiples flujos de trabajo (encuentra una solución flexible conAlternativas a Asana y echa un vistazo a nuestraMonday vs Asana )

💸 Precios de Asana

Asana ofrece una versión de prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 10,99 $/mes por usuario

💬 Valoraciones de los clientes de Asana

G2: 4,3/5 (8,000+ reseñas)

Capterra: 4,4/5 (10 000+ reseñas)

Check out our Jira Vs. Monday.com **Comparación

5. Trello

Mejor para usuarios de tableros Kanban

vía Trello Si no es la primera vez que te lanzas a la caza de software de gestión de proyectos, lo más probable es que te hayas topado con Trello. Trello organiza los proyectos en tableros inspirados en Kanban, una gestión de flujos de trabajo método. Un tablero se llena de tarjetas de tareas que contienen notas, archivos adjuntos, imágenes, documentos y otros datos para colaborar con los compañeros de equipo.

✅ Ventajas de Trello

Crea comandos para automatizar casi cualquier acción con el mayordomo de Trello

Gestiona proyectos en las vistas Tablero, Línea de tiempo, Tabla, Calendario, Tablero y Mapa

❌ Contras de Trello

Plan gratuito limitado que limita los espacios de trabajo gratuitos a 10 usuarios

Integración limitada con el correo electrónico

No es adecuado para proyectos a gran escala (echa un vistazo a estosAlternativas a Trello para otras herramientas)

💸 Precios de Trello

Trello ofrece una versión de prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 5 $/usuario al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Trello

G2: 4,5/5 (20.410+ opiniones)

Capterra: 4,4/5 (12.390+ opiniones)

6. Basecamp

Mejor para compartir archivos

vía Basecamp Basecamp es un software de gestión de proyectos que ayuda a los equipos remotos a organizar tareas, realizar un seguimiento del progreso del proyecto y colaborar en las tareas. La herramienta pretende acercar la gestión de tareas y proyectos comunicación entre equipos con funciones como listas de tareas y tablones de mensajes.

✅ Ventajas de Basecamp

Función de registro para enviar preguntas recurrentes

Función de tablón de mensajes para publicar anuncios, enviar actualizaciones de progreso y mucho más

❌ Contras de Basecamp

No es adecuado para agencias pequeñas con varios proyectos simultáneos

Plan gratuito modesto con funcionalidades básicas (encuentre las funciones avanzadas enAlternativas a Basecamp)

💸 Precios de Basecamp

Basecamp ofrece una versión de prueba gratuita, un plan gratuito y un plan de pago a 99 $/mes fijo

💬 Valoraciones de los clientes de Basecamp

G2: 4,1/5 (4.940+ opiniones)

Capterra: 4,3/5 (13.350+ opiniones)

7. Colmena

Mejor para la colaboración en equipos remotos

vía ColmenaHive proporciona gestión de tareas plantillas de proyectos y seguimiento del tiempo para reflejar su forma de trabajar en el día a día. Elija entre las miles de integraciones de Hive para obtener la información que necesita de múltiples fuentes en una ubicación centralizada. Los usuarios también pueden crear listas de tareas personalizadas y automatizar su flujo de trabajo para una mayor eficiencia.

✅ Ventajas de Hive

Autoprograma reuniones desde una tarjeta de tareas para una mejor colaboración en equipo

Proyectos y tareas ilimitados

❌ Contras de Hive

No hay función de estados personalizados para apoyar procesos específicos

El seguimiento del tiempo es una función de pago

💸 Precios de Hive

Hive ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 12 $/usuario al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Hive

G2: 4,5/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

8. Jira

Lo mejor para el desarrollo ágil de software

vía Jira Jira es un software de seguimiento de errores y proyectos orientado a equipos ágiles y usuarios técnicos avanzados. Con opciones avanzadas de generación de informes, como la carga de trabajo de los usuarios, la antigüedad media de las incidencias y las incidencias creadas recientemente, los gestores de proyectos pueden tomar decisiones informadas para planificar sprints más inteligentes.

lea nuestro Guía de gestión de proyectos de Jira ¡!

✅ Jira pros

Asigna tareas o crea incidencias en Jira directamente desde tu pull request

Dashboard de investigación de incidencias para resolver más rápido los problemas de despliegue de código

❌ Contras de Jira

Los equipos que no trabajan con productos podrían tener que utilizar varias aplicaciones para gestionar el trabajo de forma sencilla y evitar flujos de trabajo demasiado complejos (echa un vistazo aAlternativas a Jira)

Curva de aprendizaje pronunciada para que los administradores de Jira aprendan, implementen y formen a los miembros del equipo

💸 Precios de Jira

Jira ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago para diez usuarios a partir de 7,50 $/mes

💬 Valoraciones de los clientes de Jira

G2: 4,2/5 (4.440+ reseñas)

Capterra: 4,4/5 (11.180+ opiniones)

9. Toggl

Mejor para el seguimiento del tiempo

vía Toggl Toggl es un software de gestión de proyectos que comprende tres soluciones diferentes: Seguimiento Toggl toggl Plan y Toggl Hire. Las hojas de ruta visuales de Toggl Plan complementan gestión del cambio cuando la gestión de múltiples proyectos en hojas de cálculo introduce más trabajo que apoyo.

✅ Toggl pros

Agiliza la comunicación con comentarios y cronogramas de proyectos compartidos

Automatiza las tareas repetitivas con tareas recurrentes

❌ Contras de Toggl

Los usuarios invitados del espacio de trabajo (partes interesadas externas o compañeros de equipo) son funciones premium de pago

La exportación de datos del proyecto para utilizarlos con otras herramientas es una función premium de pago (encuentra soluciones de exportación conAlternativas a Toggl)

💸 Precios de Toggl

Toggl ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 8 dólares/usuario al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Toggl

G2: 4,3/5 (30+ opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

nTask

Mejor para la planificación de proyectos

vía nTask nTask es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube que ayuda a los equipos a gestionar todo, desde la planificación de recursos hasta los entregables del proyecto. Al igual que otras alternativas de lunes en esta lista, nTask ofrece tableros Kanban para crear un plan de proyecto y visualizar las tareas . Los jefes de proyecto también pueden crear listas de comprobación con tareas pendientes, para que nada se les escape.

✅ nTask pros

Equipoherramientas de gestión de la carga de trabajo para alinear equipos remotos

Archivos adjuntos ygestión de documentos ❌ nTask cons

No es adecuado para equipos grandes de 50 personas o más

Los tableros kanban son una función de pago

💸 Precios de nTask

nTask ofrece una versión de prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 3 dólares al mes por usuario

💬 Valoraciones de los clientes de nTask

G2: 4,4/5 (10+ opiniones)

Capterra: 3.9/5 (10+ opiniones)

11. Hubspot

Mejor para equipos de marketing y ventas

vía Hubspot Hubspot es un gestor de relaciones con los clientes (CRM) y software de gestión de tareas para empresas que necesitan gestionar su embudo y sus relaciones con clientes potenciales.

La plataforma ofrece productos de marketing, ventas, gestión de contenidos, operaciones y atención al cliente. Los usuarios pueden registrarse para utilizar las funciones gratuitas o actualizar a versiones premium dentro de estos productos.

✅ Ventajas de Hubspot

HubSpot CRM es gratuito e incluye un panel de informes, perspectivas de la empresa, seguimiento de acuerdos y gestión de canalizaciones

Ofrece la HubSpot Academy para profesionales de inbound marketing, ventas y atención al cliente

❌ Contras de Hubspot

Alcance limitado de las funciones según el plan

Falta de informes granulares

💸 Precios de Hubspot

Hubspot ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 45$/mes

💬 Valoraciones de los clientes de Hubspot

G2: 4,5/5 (1.190+ opiniones)

Capterra: 4,8/5 (50+ opiniones)

12. ActiveCollab

Lo mejor para la colaboración en equipo

vía ActiveCollab El siguiente en la lista es ActiveCollab, una solución de gestión de proyectos todo en uno para que los equipos más pequeños planifiquen y organicen el trabajo. Esta plataforma tiene una interfaz fácil de usar y sencilla para proyectos complejos. Para empezar, los miembros pueden utilizar proyectos de muestra para probar las opciones de organización.

✅ Ventajas de ActiveCollab

Los proyectos de herramientas de gestión seleccionadas pueden importarse a ActiveCollab

Admite cualquier tipo de archivo para cargar en tareas y comentarios

❌ Contras de ActiveCollab

Integraciones limitadas

La facturación es de pago

💸 Precios de ActiveCollab

ActiveCollab ofrece una versión de prueba gratuita, una versión gratuita para tres miembros y planes de pago a partir de 6,25 $/mes por usuario

💬 Valoraciones de los clientes de ActiveCollab

G2: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (370+ opiniones)

13. Proyecto ProProfs

El mejor para la planificación de proyectos en línea

vía Proyecto ProProfs ProProfs Project es otra alternativa de Monday para tus necesidades diarias de gestión de proyectos. Le permite configurar su panel de control del proyecto en cuestión de minutos añadiendo tareas, asignando miembros al equipo y definiendo fechas de vencimiento. Puede priorizar tareas y establecer dependencias entre ellas.

✅ ProProfs Proyecto pros

Visualiza el progreso mediante vistas de proyecto interactivas como el diagrama de Gantt, el tablero Kanban, etc

Realice un seguimiento del tiempo y analice qué tareas están ocupando más tiempo

❌ Contras de ProProfs Project

No ofrece informes avanzados

Carece deseguimiento de hitos 💸 Precios de los proyectos ProProfs

ProProfs Project ofrece una versión de prueba gratuita y planes de pago a partir de 2$/mes por usuario

💬 Valoraciones de los clientes de ProProfs Project

G2: 4.4/5 (30 reseñas)

Capterra: 4.7/5 (70+ reseñas)

14. Wrike

Mejor para la gestión de proyectos empresariales

vía Wrike El software de gestión de proyectos Wrike es ideal para pequeñas agencias que necesitan un espacio de trabajo personalizable para organizar calendarios compartidos los usuarios pueden trabajar con Wrike, programar proyectos y colaborar con facilidad. Lo que es más, los aprobadores pueden acelerar los comentarios utilizando la herramienta de marcado visual de Wrike.

✅ Ventajas de Wrike

El tablero Kanban permite una visibilidad completa de las tareas

Función de seguimiento del tiempo para comparar el tiempo estimado frente al tiempo real empleado

❌ Contras de Wrike

Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios (aprender sobreAlternativas a Wrike)

Los diagramas de Gantt no están disponibles en la versión gratuita

💸 Precios de Wrike

Wrike ofrece una versión de prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 9,80 $/mes por usuario

💬 Valoraciones de los clientes de Wrike

G2: 4,2/5 (2.350+ opiniones)

Capterra: 4,2/5 (1.700+ opiniones)

15. Zona de trabajo

Mejor para Gestión de Cartera de Proyectos

vía Zona de trabajo Workzone es un software de gestión de proyectos con una eficaz función de alerta por correo electrónico que lleva a los usuarios directamente al elemento de tarea importante dentro de Workzone. Ideal para organizaciones empresariales, los equipos pueden ver un panel de control completo para ver los proyectos en todos los departamentos, clientes o campañas.

✅ Ventajas de Workzone

Eficaces formularios personalizados de solicitud de proyectos

Función de lista de tareas pendientes que envía automáticamente una lista organizada de tareas

❌ Contras de Workzone

No hay plan gratuito

Las sólidas opciones de personalización son funciones premium de pago

💸 Precios de Workzone

Workzone ofrece planes de pago a partir de 24 $/mes por usuario para equipos de cinco o más usuarios

💬 Valoraciones de los clientes de Workzone

G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 160 opiniones)

16. Notion

Lo mejor para tomar notas

vía Noción La siguiente en nuestra lista de alternativas de los lunes es Notion, una popular aplicación para tomar notas con más de 1.000 plantillas creadas por la comunidad para descargar. En Notion, también puedes crear una base para cualquier proyecto y personalizar completamente el contenido para que se adapte a tu flujo de trabajo. Con cualquier tipo de trabajo -ikis, cuadros de mando o toma de notas-, los usuarios pueden hacer un seguimiento de las tareas, ver lo que hay que hacer y enlazar notas.

✅ Ventajas de Notion

Interfaz de base de datos gráfica para el pensamiento en red

Colaboradores ilimitados en el plan de inicio

❌ Contras de Notion

Requiere exportación manual para hacer copias de seguridad de los datos (encuentra las funciones avanzadas de exportación que necesitas enAlternativas a Notion)

Caro en comparación con las otras alternativas del lunes

💸 Precios de Notion

Notion ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 4 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Notion

G2: 4,6/5 (480+ opiniones)

Capterra: 4,8/5 (570+ opiniones)

17. Hygger

Mejor para la planificación de productos

vía Hygger Hygger es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a agilizar su flujo de trabajo reforzando la priorización de tareas. Los equipos pueden crear cronogramas completos para las listas de tareas tradicionales para organizar el trabajo.

✅ Ventajas de Hygger

Función Swimlanes en el tablero Kanban

Flujo de actividad en vivo para mostrar las tareas actuales, atrasadas y completadas

❌ Contras de Hygger

No es adecuado paraequipo interfuncional colaboración

Pocas integraciones disponibles

💸 Precios de Hygger

Hygger ofrece una versión de prueba gratuita y planes de pago a partir de 7 dólares al mes por usuario

💬 Valoraciones de los clientes de Hygger

G2: 4,8/5 (2 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

18. NiftyPM

Mejor para proyectos a gran escala

vía NiftyPM NiftyPM te permite trabajar en proyectos a gran escala con varios miembros del equipo. Como la mayoría de herramientas de gestión de proyectos es un espacio de trabajo colaborativo que le ayuda a usted y a su equipo a organizar tareas, controlar el tiempo y gestionar proyectos.

✅ Ventajas de NiftyPM

Función de gestión de carteras para ver los miembros y los estados de un vistazo

Ofrece diferentes roles de usuario y permisos para controlar los niveles de acceso

❌ Contras de NiftyPM

El plan gratuito está limitado a dos proyectos activos

Planes de pago caros para utilizar las funciones principales

💸 Precios de NiftyPM

NiftyPM ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 39 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de NiftyPM

G2: N/A

Capterra: 4.7/5 (110+ opiniones)

19. TeamGantt

Lo mejor para la planificación de proyectos con diagramas de Gantt

vía TeamGantt TeamGantt es un Software de diagramas de Gantt que permite a los miembros mantener todas las tareas, documentos y conversaciones en un único eje centralizado. Este Creador de diagramas de Gantt incorpora un software de gestión de recursos que permite a los equipos comprobar la disponibilidad antes de programar y asignar las tareas del proyecto.

✅ Ventajas de TeamGantt

Funcionalidad de arrastrar y soltar

Se permiten múltiples proyectos dentro de un mismo diagrama de Gantt

❌ Contras de TeamGantt

Orientado a usuarios que prefieren trabajar principalmente dentro de diagramas de Gantt

Limitado a tres herramientas de gestión de tareas: Diagrama de Gantt, calendario y tablero Kanban

💸 Precios de TeamGantt

TeamGantt ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 19 dólares al mes para un usuario e invitados ilimitados

💬 Valoraciones de los clientes de TeamGantt

G2: 4,8/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

Check out these

/href/ https://clickup.com/es-ES/blog/65402/alternativas-a-teamgantt/_ Competidores de TeamGantt %href/

!

20. Aceproject

Lo mejor para el seguimiento de tareas

vía Aceproyecto AceProject es un software de gestión de proyectos orientado a la colaboración que ayuda a los equipos a centralizar las comunicaciones para que nada se pierda. Con características tales como la descarga masiva de documentos, gráficos dinámicos, y otros, AceProject también proporciona una experiencia de usuario simplificada.

✅ Ventajas de AceProject

Función de reloj de tiempo para fichar dentro y fuera mientras se trabaja en una tarea específica

AceProject está disponible en dispositivos iPhone/iPad, Windows o Android

❌ Contras de Aceproject

Planes de pago caros en comparación con otras alternativas del lunes

Capacidades de integración limitadas

💸 Precios de Aceproject

Aceproject ofrece una prueba gratuita, un plan gratuito y planes de pago a partir de 24 dólares al mes para diez usuarios

💬 Valoraciones de los clientes de Aceproject

G2: 3,9/5 (14 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (13 opiniones)

21. Podio

Lo mejor para la automatización de tareas

vía Podio Por último, pero no por ello menos importante, en nuestra lista de alternativas de los lunes está Podio, una herramienta de gestión de proyectos que proporciona una estructura para que los equipos colaboren más fácilmente, encuentren la información más rápidamente y elijan entre diferentes vistas de trabajo. Además, gestores de proyectos pueden crear automatización de tareas para mantener a personas y proyectos conectados con un flujo de trabajo de Podio.

✅ Profesionales de Podio

Interfaz fácil de usar

Existen funciones adicionales de Podio para casos de uso específicos

❌ Contras de Podio

Funciones avanzadas limitadas para la gestión básica de tareas

Los cuadros de mando de ventas son una funcionalidad premium de pago

💸 Precios de Podio

Podio ofrece planes gratuitos y de pago a partir de 7,20 €/mes

💬 Valoraciones de los clientes de Podio

G2: 4,1/5 (370+ opiniones)

Capterra: 4,3/5 (280+ opiniones)

ClickUp: La mejor alternativa de Monday.com para equipos

Puede ser difícil salir de un bache de productividad cuando trabajas con herramientas de gestión de proyectos que te roban tiempo. El caso es que El lunes nos hace sentir como cualquier otro lunes -cansados y bloqueados.

Si quieres darle la vuelta al guión, ClickUp es tu café digital cada vez mejor. ☕️⚡️

Apúntate a cuenta ClickUp gratuita para experimentar de primera mano todas las funciones que le ahorrarán tiempo