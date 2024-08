5 razones por las que los lunes apestan (y 5 maneras de demostrarles quién manda)

Black Monday. Blue Monday. Manic Monday. Monday.com. Los lunes han sufrido una crisis de marca desde algún tiempo después de que los babilonios lo bautizaron y antes de que Jim Davis creara un gato de dibujos animados cuya personalidad entera se basaba en odiarlo.

El Monday es visto por muchos como el Karen™ de los días de la semana, ahí para aplastar tu espíritu con su petulante santurronería y su retórica pro-bootstrapping.

Pero en realidad, es sólo un día más.

Analicemos las razones por las que odiar los lunes se ha convertido en el fenómeno cultural masivo que es y, lo que es más importante, exploremos algunas formas de reclamar la narrativa y empezar a recuperar el Monday.

1. Los lunes son una locura

No, en serio. Las palabras "Monday" y "lunacy" tienen una etimología común: ambas derivan de la palabra latina para "luna", que durante mucho tiempo se ha asociado (incorrectamente) con la locura.

En muchas culturas, así como en astrología , la luna representa las emociones, el cambio y el caos que puede conllevar. También está estrechamente asociada con la energía femenina, lo que añade una pizca de misoginia a la reputación de la luna de ser una época de cambios de humor, pero eso es otra entrada del blog. Por ahora, centrémonos en el Lunes.

Sabiendo todo esto, tiene sentido que la palabra "lunes" parezca evocar una respuesta emocional en la gente, y desde luego no faltan pruebas de que el entorno cultural ha suscrito la propaganda de "los lunes apestan". Pero incluso si está escrito en las estrellas que los lunes van a ser momentos de fuertes emociones o cambios, ¿por qué no trabajar con ello en lugar de luchar contra ello?

Consejo para el jefe nº 1: Acepta la locura

por "locura" se entiende, por supuesto, lo inesperado, lo emotivo y las novedades que hacen de la vida un viaje lleno de emociones. Los lunes se consideran el comienzo de un nuevo ciclo; una de las formas más poderosas de afirmar el control sobre cada día es intentar cambiar tu vista bueno, ¡cambia!

Aunque la evidencia es no concluyentes en cuanto a la influencia real de la luna sobre el estado de ánimo o los patrones de sueño humanos, no se puede negar que terminar el fin de semana con una avalancha de correos electrónicos es un aguafiestas. El truco está en centrarse más en la oportunidad de lo que puedes conseguir que en la creencia de que no estás más que equipado para enfrentarte a tu bandeja de entrada y empezar a patear traseros.

2. Los lunes son "para adultos"

Crecer es duro. Por ejemplo: "¡Crecer!" es un insulto. La gente "se cansa" y "envejece" Se supone que tengo que "crecer" escuchando música pop-punk de 2002.

madurar, por supuesto, se refiere a hacer todas las cosas que tienes que hacer y que probablemente no quieres hacer. La marca de la madurez es hacer esas cosas sin que te lo digan y sin coger una rabieta. Monday es prácticamente el santo patrón de esto.

La infame escena del "caso de los lunes" en "Espacio de oficina" satiriza a la perfección el hastío de la edad adulta en trabajos que apagan nuestra individualidad de espíritu libre y se burla del malestar enconado que surge como resultado de ello. Pero, ¿qué podemos hacer para no sentirnos reprimidos en nuestros trabajos de adultos que sirven para compatibilizar nuestras vidas de adultos?

Puedes empezar por relajarte un poco, tonta del culo.

Consejo para jefes nº 2: Mantente joven de corazón

Dolly Parton lo dijo mejor: "No estés tan ocupado ganándote la vida que te olvides de ganarte la vida"

Por supuesto, es importante cumplir con nuestras responsabilidades y mantenernos a nosotros mismos y a las personas que dependen de nosotros (alguien tiene que pagar los estudios de mi perro), pero el peso de la edad adulta puede llegar a ser demasiado pesado sin un poco de alivio alegre.

Algo que me ayuda es no olvidar nunca la yin yang naturaleza de la vida; el bien y el mal (como quiera que lo definamos) existirán siempre en equilibrio mientras ambos contengan un poco del otro. Por cada molestia que supone ser adulto hay una libertad.

Disfruta de esa libertad de adulto sin renunciar a las cosas que hicieron mágica tu infancia: ser imaginativo, evitar la vergüenza y divertirte siempre que puedas. Atrévete a compartir tus grandes ideas con tu jefe. Configura el fondo de tu Zoom con tu marsupial nocturno favorito. Dile a tu jefe que tienes un duro a las 6 de la tarde porque se te ha acabado el trabajo y es la hora de "The Bachelor". vive un poco

3. Los lunes matan la diversión

Los lunes pueden ser un auténtico shock para el sistema. Después de dos dichosos días de ponerte al día, relajarte y hacer tus cosas, de repente esa alarma lanza un zapatazo a tu letargo y ahora te enfrentas a un día en el que tienes que organizarte, productivo social y con mucha cafeína. Tienes que colgar los cuernos del fin de semana y ponerte el halo del Monday y asimilarte de golpe a la versión Professional™ de ti durante la mayor parte del día.

O puedes dedicar un poco de tiempo en tus días libres a prepararte para una transición más fácil

Consejo de jefe #3: Cuida de tu futuro

Soy un firme creyente en un buen equilibrio entre trabajo y vida privada esto es diferente para cada persona, y no todos los trabajos lo ponen fácil. Pero hay cosas que puedes hacer en tu tiempo personal para poner a tu futuro yo en una mejor posición para la hora del trabajo de los lunes:

Conviértete en un señor del tiempo. ¡En serio! Siempre puedes rebatir el Calendario Gregoriano y hacer que tus semanas empiecen en domingo, lo que a mí me ha ayudado a hacer esa transición suave desde el desenfreno del fin de semana.

**Como búho nocturno, los rituales nocturnos para relajarse lo son todo. Me encanta hacer un crucigrama o leer algunos capítulos de un libro en la cama mientras el ruido blanco de fondo adormece mi subconsciente. Mi mente, mi estado de ánimo y mi piel siempre me lo agradecen.

**Como mujer con TDAH, me resulta difícil recordar las tareas pendientes y los planes sin escribirlos. Sin embargo, desde que empecé a trabajar en ClickUp, me he acostumbrado a anotar mis tareastareas personales ¡en mi entorno de trabajo de ClickUp privado para que pueda ser notificado en mi teléfono antes de tiempo donde quiera que esté, y estoy encontrando mucho más fiable que un lápiz y papel!

Tómate un poco de tiempo durante el fin de semana para ponerte aAlcance de tu carga de trabajo Te llevará cinco minutos, y no tienes por qué verlo como un robo de alegría: ¡piensa en ello como un favor que te haces a ti mismo el lunes! Mientras veo mi película semanal de los domingos por la noche, me aseguro de que mis tareas de ClickUp seanenlazadas a mi Google Calendar y marco en rojo las que vencen el Monday para saber en qué me voy a centrar. Hace que mi carga de trabajo sea mucho menos abrumadora

4. Los lunes no te dejan apagar el cerebro

Hay una razón legítima por la que las fabulosas estrellas de tele-realidad de pacotilla han vencido a cantantes con talento y actores brillantes en el juego de la fama, y tiene que ver con que las sociedades capitalistas envían a la gente tantos mensajes contradictorios sobre el intento correcto que a menudo sólo queremos adormecer nuestros cerebros con surrealidad escapista . También nos encantan los choques de trenes.

Pero si vemos los lunes como la puerta de salida a la carrera de ratas, no es de extrañar que anhelemos la capacidad de alejarnos de esa presión por cualquier medio necesario. Especialmente en momentos como éste, la distracción improductiva se está convirtiendo rápidamente en la nueva iteración del "autocuidado", por lo que es más importante que nunca hacer de los descansos mentales diarios algo tan esencial y normal como lavarse los dientes.

Consejo para jefes #4: Dedica tiempo a las pausas mentales

" Pausas cerebrales " se conocen desde hace mucho tiempo en el mundo de la enseñanza primaria, y el término se refiere en gran medida a la importancia de que las mentes en crecimiento hagan suficientes pausas entre cada inmersión en asignaturas totalmente nuevas. También es un concepto que puede ayudar a los adultos

Recuerda: el objetivo de una pausa no es simplemente dejar de hacer lo que estás haciendo durante un minuto, sino tomarte un tiempo para recargar las pilas y descansar la mente. La meta no es distraerte de tus tareas, sino darte la oportunidad de volver a ellas con renovada concentración, energía y motivación. El agotamiento es real, y cosas como la meditación, dar un paseo al aire libre o dedicar algo de tiempo al día a simplemente descansar, pueden ser útiles desconectarse completamente son cruciales para facilitar el salto del fin de semana al día laborable.

5. Los lunes parecen interminables

Para muchas personas que trabajan entre semana y tienen libres los fines de semana -especialmente para los que son particularmente insatisfechos con sus trabajos- los lunes pueden parecer el agotador comienzo de una semana llena de locura, adultez, aburrimiento y necesidad de estar siempre "encendido" Tener dos días libres y cinco de trabajo aumenta el valor que damos a esos dos días, lo que a su vez aumenta el desprecio comparativo que sentimos por los demás, y por el líder de esos días en concreto.

Aparte de renunciar a cualquier apariencia de vida en la que exista el concepto de días laborables, hay una forma de luchar contra esa sensación..

Consejo para jefes #5: Recuerda que el tiempo es una ilusión

¿Demasiado esotérico? Vale, te lo diré así: la realidad de lo pesado y miserable que será el primer día de la semana laboral depende de tu percepción del mismo. Es cierto que enfrentarse a ese día puede implicar madrugar de forma ofensiva, tratar con habladores de voz baja con aliento a café o tener que permanecer a la espera con la compañía de la tarjeta de crédito, pero la incomodidad de estos momentos es temporal y también pasará.

Todo el mundo ha experimentado alguna vez algo que le ha hecho sentir que el tiempo pasaba a cámara lenta o en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, los científicos siguen tratando de averiguar exactamente por qué un día parece corto y un año parece una eternidad para un niño, pero para un adulto, los años parecen volar y ciertos días (ejem, los lunes) pueden parecer interminables.

Tal vez se deba a que los adultos pueden caer fácilmente en una rutina diaria que hace que los días se mezclen, o tal vez sea la falta de aprendizaje o de probar cosas nuevas y emocionantes que solían ser tan comunes en la infancia. Sea lo que sea, lo cierto es que el tiempo no cambia, nosotros sí. Y eso significa que podemos cambiar nuestra forma de ver el tiempo, de emplearlo y de vivirlo priorizamos nuestro tiempo .

Al final del día..

¿Qué es la vida sino una hermosa colección de días buenos y malos? Nunca se sabe, puede que algunos de tus mejores días sean precisamente los Monday que tanto temes. Te dejo con un poema sobre la semana que solía leer de niño. Estaba en un libro de rimas infantiles con una aterradora ilustración de la Madre Oca que me producía pesadillas, pero en fin, dice así:

el niño de lunes es de rostro hermoso

el niño del martes está lleno de gracia

el hijo del miércoles está lleno de dolor

el hijo del jueves tiene mucho camino por recorrer

el niño del viernes es cariñoso y generoso

el hijo del sábado trabaja duro para ganarse la vida

y el niño que nace en sábado..

es alegre y feliz, bueno y alegre

Parece que nuestra versión actual del lunes es justo lo que solían ser los miércoles, y puede que en el futuro, el viernes de hoy sea el lunes de mañana. Nunca se sabe, al fin y al cabo el tiempo es una ilusión 🙂