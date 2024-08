Clockify vs. Toggl: ¿Cuál es la mejor aplicación de control del tiempo?

¿Quieres oír una historia de miedo? En el pasado, las organizaciones hacían un seguimiento de tiempo manualmente. 👻

Utilizaban papel y bolígrafo para anotar las hojas de horas y hacer el seguimiento de las tareas y los proyectos. Eso sí que era desordenado, incoherente y tedioso

Afortunadamente, eso es cosa del pasado. Los tiempos han cambiado con las nuevas tecnologías y tendencias, como el uso de software de gestión del tiempo para controlar el tiempo dedicado a las tareas y determinar su índice de productividad. ⏱

Si estás buscando el perfecto app, control de tiempo si buscas una herramienta de alta calidad con funciones muy funcionales.

Es probable que ya haya oído hablar de Clockify y Toggl: parecen similares, pero ¿cuál es mejor para su empresa?

Esta guía le ofrece la comparación en profundidad entre Clockify y Toggl que estaba buscando. Además, sus beneficios, diferencias en funcionalidad, limitaciones y una fuerte alternativa que quizás no veías venir. 🤩

¿Qué es Toggl Track?

Facturación en Toggl Seguimiento Toggl es una popular herramienta digital de control de tiempo para equipos pequeños y grandes. Facilita el control de tiempo a través de múltiples dispositivos, dando a los gerentes una visión general de la productividad y la rentabilidad.

Los equipos obtienen un desglose claro del tiempo que dedican a cada tarea, lo que puede ayudar a los miembros a identificar sus puntos débiles y a introducir cambios productivos en sus hábitos de trabajo. Es fácil de usar, no requiere una formación exhaustiva y permite a los responsables ajustar varios cronómetros para distintas tareas al mismo tiempo.

Toggl tiene muchas funciones útiles para equipos pequeños, pero los autónomos también pueden beneficiarse como herramienta gratuita de control de tiempo. Toggl tiene una interfaz de usuario limpia con un portal fácil de usar.

Este software funciona en Windows, Mac, Linux y escritorio, y se integra con múltiples herramientas de gestión de proyectos. Toggl ofrece un paquete gratuito con proyectos ilimitados, clientes y etiquetas, informes exportables, cronómetro Pomodoro, importación de CVS, detección de tiempos muertos y seguimiento de la actividad personal en el escritorio.

Funciones clave de Toggl

## Toggl* Control de tiempo : Gestionar el tiempo de todas las tareas y determinar el nivel de productividad

: Gestionar el tiempo de todas las tareas y determinar el nivel de productividad (Elaboración de) informes : Obtenga informes detallados de sus proyectos

: Obtenga informes detallados de sus proyectos Gestión de proyectos : Gestiona un sinfín de proyectos y clientes

: Gestiona un sinfín de proyectos y clientes Simulación y seguimiento de proyectos : Determina y sigue el progreso de los proyectos

: Determina y sigue el progreso de los proyectos Gestión de equipos : Obtenga una visión general de las actividades de su equipo

: Obtenga una visión general de las actividades de su equipo Integración con múltiples herramientas : Control de tiempo en más de 100 herramientas populares con la extensión del navegador de Toggl

: Control de tiempo en más de 100 herramientas populares con la extensión del navegador de Toggl Integración con el Calendario : Integra el calendario en Toggl para enviar eventos del proyecto a tu hoja de horas

: Integra el calendario en Toggl para enviar eventos del proyecto a tu hoja de horas Seguimiento de ingresos y costes : Determina el progreso analizando los ingresos y los costes

: Determina el progreso analizando los ingresos y los costes Recordatorios por correo electrónico a los equipos: Programe informes guardados por correo electrónico

Pros de Toggl

Ajuste de la duración estimada para tareas individuales

Identificar áreas de oportunidad para aumentar la productividad

Determina si estás progresando

Crear estimaciones informadas para tareas y proyectos futuros

Gestionar el tiempo de trabajo personal de forma más eficaz

Rápido y fácil de ajustar

Contras de Toggl

Puede ser costoso, y usted puede pagar mucho dinero por funciones que no necesita

Puede que no te ofrezca un amplio intervalo de funciones fuera del control de tiempo

Lo que piensan los usuarios sobre la gestión del tiempo con Toggl

dos citas positivas de usuarios verificados de Toggl sobre su experiencia con el software | Intuitivo control de tiempo | Buen lugar para empezar | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | He utilizado Toggl para el control de tiempo personal y profesional, y la absoluta facilidad de uso hace de este producto un elemento básico en mi flujo de trabajo diario. La capacidad de simplemente iniciar y detener cronómetros es perfecta, mientras que todavía ofrece un alto nivel de personalización y corrección potencial. Incluso la capacidad de cambiar la hora de inicio de un cronómetro en curso es intuitiva y brillante como usuario." - Emily L., G2 Review | "Me gusta mucho cómo Toggl ayuda a categorizar su tiempo en términos de proyectos y etiquetas personalizadas. Etiqueta puede servir como una "subcarpeta" para los proyectos que usted elija para ayudar a especificar la racionalidad del tiempo que pasa dentro del proyecto. Sin embargo, me gustaría que Toggl diera prioridad a la integración del calendario para automatizar las reuniones. Parece ser una función de segundo nivel cuando siento que debería ser la fuerza motriz"_ - Christina W. G2 Reseña | |href/https://www.g2.com/products/toggl-track/reviews/toggl-track-review-5268057G2

¿Qué es Clockify?

Control de tiempo en Clockify Al igual que Toggl, Clockify es una popular aplicación de control de tiempo. Pero lo que diferencia a Clockify es su hoja de horas y su capacidad de facturación. Clockify es más utilizado por las grandes organizaciones con funciones como portales de clientes, alertas y notificaciones para actualizar a su equipo sobre cualquier progreso del proyecto. La función de programación de empleados agiliza y simplifica la programación de turnos.

Clockify ofrece un intervalo de beneficios para empresas con varios empleados o grandes equipos. Es una herramienta útil para el seguimiento de los empleados y sus tareas, personalización de proyectos, fácil vista de la tramitación, la asignación de proyectos de los empleados de manera eficaz, y aumentar la visibilidad de las actividades del equipo.

Clockify está diseñado en gran medida para dar compatibilidad a las empresas, y en muchos sentidos, es una opción rentable bajo los planes Básico y Estándar. Las corporaciones probablemente requerirán un plan mejorado para acceder a funciones más avanzadas, pero Clockify ofrece usuarios ilimitados por una tarifa fija en todos los planes.

Funciones clave de Clockify

Tareas y seguimiento del proyecto: Controle el progreso, el estado y los presupuestos de todas las tareas

Hojas de horas : Registre sus actividades semanales

: Registre sus actividades semanales Quiosco : Fichar desde cualquier dispositivo compartido

: Fichar desde cualquier dispositivo compartido Tiempo libre : Seguimiento de su equipo de PTO, tiempo de enfermedad, y las solicitudes de vacaciones

: Seguimiento de su equipo de PTO, tiempo de enfermedad, y las solicitudes de vacaciones **Facturación: Adjuntar recibos, gastos y más basado en tarifas por hora

Control de tiempo : Inicie y detenga un cronómetro o introduzca su tiempo de trabajo manualmente

: Inicie y detenga un cronómetro o introduzca su tiempo de trabajo manualmente Gestión del Calendario : Bloquee sus próximas actividades

: Bloquee sus próximas actividades Paneles e informes: Revisa el desglose de tu tiempo de trabajo

Clockify Pros

Rentable

Útil para las empresas que realizan un seguimiento de su tiempo para facturar correctamente a los clientes

Puedes realizar el seguimiento del tiempo desde tu escritorio o desde la aplicación móvil

Más de 80 integraciones con otras herramientas de trabajo

Contras de Clockify

Interfaz poco intuitiva

No tiene función de captura de pantalla

Los equipos pueden necesitar formación para aprender todas sus funciones

What Users Think About Managing Time With Clockify

Dos citas positivas de usuarios verificados de Clockify sobre su experiencia con el software. | Gran Herramienta Para Gestionar Y Optimizar El Tiempo | Ideal Para Pequeñas Empresas Y Organizaciones Sin Ánimo De Lucro | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | "Me encanta que Clockify me ayude a optimizar el tiempo que dedico a diferentes tareas y me proporcione datos personales serios sobre mi vida laboral y personal. Acabamos de entrar en un nuevo año, y ver lo que he hecho durante cuántas horas, días, etc. en el último año fue bastante bueno." - Bahar U., G2 Review | "Clockify es ideal para pequeñas empresas o sin fines de lucro. El software puede ser gratuito/a, y es excelente para mantener a nuestro equipo de 5 personas responsables. Aunque no utilizamos este software como nuestra base de datos oficial de control de horas, sirve como una forma de seguimiento para ver las horas trabajadas." - Leah I., G2 Review | _"Clockify es un gran software para las pequeñas empresas o las organizaciones sin fines de lucro

Clockify Vs. Toggl: Una Comparación Detallada

Antes de invertir en una nueva herramienta de control de tiempo, deberías comparar las funciones de cada una de ellas para tomar la mejor decisión para tu situación.

Aunque Clockify y Toggl son aplicaciones de control de tiempo, tienen ligeras diferencias en sus funciones. Aquí hay una comparación detallada de Clockify vs. Toggl.

1. Control de tiempo automático Control de tiempo es la función principal tanto en Clockify como en Toggl que ayuda a los jefes de equipo y a los empleados a determinar cuánto tiempo dedican a tareas y proyectos. Pero, ¿cómo se comparan estas funciones de control de tiempo?

Clockify

A través de Clockify Clockify gira en torno a las entradas de tiempo en las que realizas un seguimiento del tiempo utilizando un cronómetro. Puedes iniciar y detener el cronómetro mientras trabajas o introducirlo más tarde, manualmente. Con el cronómetro de Clockify, también puedes:

Ver cuánto tiempo dedican los empleados a las tareas

Determinar si los empleados alcanzan sus objetivos

Añadir un aviso a cualquier tarea

Obtener pruebas de que los empleados han trabajado en sus tareas

Ver el tiempo total de cada actividad diaria

Identifique los proyectos marcados como facturables para su facturación

Toggl

A través de Toggl Lo mejor de Toggl es que te permite hacer un seguimiento del tiempo de forma manual o automática. Puedes hacerlo:

Iniciar y detener tu tiempo sobre la marcha

Introducir tus horas retroactivamente

Ajustar tu cronómetro para que se inicie automáticamente para un evento o tarea en tu calendario

Puedes utilizar Toggl online en un navegador, e instalar una aplicación móvil y realizar el seguimiento del tiempo cómodamente. Esto significa que el cronómetro está siempre más cerca de tu mano. Además, Toggl también te recuerda cuando te olvidas de poner en marcha tu cronómetro.

2. Gestión de proyectos

La gestión de proyectos requiere un cuidadoso análisis, planificación, implementación y seguimiento para asegurar que el proyecto se ejecuta a tiempo y dentro del presupuesto. Por eso son tan valiosas las herramientas de gestión de proyectos con funciones integradas de control de tiempo y costes

¿Cómo Clockify y. Toggl en este Front? Te lo mostraremos.

Clockify

Seguimiento de proyectos a través de la función Horario de Clockify

Clockify te permite hacer un seguimiento del progreso del proyecto y de las métricas relevantes. También puede asignar proyectos a los miembros del equipo, clasificar el tiempo en facturable y no facturable, ver el tiempo de seguimiento frente al tiempo estimado, y establecer tarifas personalizadas para los proyectos. Todo ello resulta muy útil para los equipos que trabajan habitualmente con clientes o en proyectos en los que el tiempo es un factor importante

Toggl

La función de Toggl para el seguimiento de la rentabilidad de los proyectos permite a los equipos hacer un seguimiento de presupuestos específicos

Con la función de gestión de proyectos de Toggl, puedes ver todos tus proyectos en el panel. Toggl te permite prever presupuestos y cronogramas, y hacer un seguimiento del progreso del proyecto. Puedes identificar fácilmente las áreas que necesitan mejoras desde el principio y crear un plan de mejora plan de trabajo para evitar problemas similares en el futuro. También puede

Crear tareas que puedan duplicarse como subtareas

Asignar tareas a los miembros del equipo

Determinar el tiempo total dedicado a tareas y proyectos

Crear duraciones estimadas para los proyectos

3. Elaboración de informes y análisis

Los datos ayudan a las empresas a tomar decisiones eficaces y precisas en todos los departamentos.

Utilizar la herramienta adecuada puede, en última instancia, ayudarle a analizar correctamente los datos y generar informes precisos sobre cualquier tarea o proyecto en tiempo real.

¿Qué aspecto tiene esto en Clockify y Toggl?

Clockify

Obtenga un seguimiento detallado del tiempo y las facturas en los informes de Clockify

Con Clockify ofrece tres tipos de informes para ver los detalles relativos a los proyectos y tareas que generaron ingresos.

Resumen : Panorámica del tiempo, día, actividad y usuario

: Panorámica del tiempo, día, actividad y usuario Detallado : Ver el desglose de las tareas, el total de horas cronometradas, las horas facturables y el importe. Puede editar las entradas del informe

: Ver el desglose de las tareas, el total de horas cronometradas, las horas facturables y el importe. Puede editar las entradas del informe Semanal: Obtenga un resumen semanal de todo el tiempo de seguimiento

Desglose el informe detallado por día, actividad y usuario. En informes se pueden compartir con los clientes mediante CSV, Excel o PDF.

Toggl

Obtén información detallada sobre el rendimiento de cada colaborador en Toggl

Al igual que Clockify, los informes en Toggl revelan información procesable sobre tus proyectos y tareas de tres maneras.

Resumen : Revisa el tiempo total de seguimiento de las tareas y filtra por datos, clientes, usuarios y proyecto

: Revisa el tiempo total de seguimiento de las tareas y filtra por datos, clientes, usuarios y proyecto Detallado : Revisar la entrada de tiempo del equipo y exportar las entradas

: Revisar la entrada de tiempo del equipo y exportar las entradas Semanal: Revisar el tiempo de seguimiento para toda la semana

Con el plan Premium, puede programar sus informes más valiosos a su correo electrónico y mantenerse al día sobre los proyectos sin necesidad de iniciar sesión.

4. Gestión de equipos

Tanto Toggl como Clockify están diseñados para ser utilizados por equipos de varios tamaños, pero ¿qué tan bien cada software gestiona esos equipos?

Clockify

Seguimiento de la productividad del equipo por grupo o rol en Clockify

Clockify le permite seguir y mejorar la producción de un equipo gestión del tiempo mediante el seguimiento de las horas de trabajo y viendo quién trabaja en qué tareas. El software puede cambiar su forma de trabajar, ya que le permite identificar qué tareas se están comiendo la mayor parte de su tiempo productivo. Puede controlar en qué está trabajando actualmente el equipo, todo el tiempo de seguimiento y qué tareas requieren más tiempo.

Toggl

Ver horas facturables y control de tiempo a gastar Gestión del tiempo en equipo es más fácil y eficaz con Toggl.

Esta herramienta te ayuda a gestionar tu equipo y anima a cada miembro a asumir la propiedad de su productividad personal. Si se utilizan correctamente, los equipos ejecutan los proyectos sin problemas, cumplen los plazos, gestionan el tiempo y se alinean en torno a metas a largo plazo.

Toggl te permite ver las entradas de tiempo recientes realizadas por tu equipo, automatizar y hacer un seguimiento de los recordatorios por correo electrónico e identificar enteros de tiempo no asignados para dar los pasos necesarios.

5. Integraciones

Ambas herramientas se integran con potentes herramientas de gestión de proyectos, desarrollo web y productividad para aumentar su función.

Clockify

Integración de Clockify con Quickbooks

Clockify se integra con más de 80 aplicaciones web para que puedas realizar el seguimiento del tiempo desde casi cualquier lugar. Aquí están algunas de nuestras integraciones favoritas de Clockify:

Herramientas de gestión de proyectos: ClickUp, Trello, Asana

ClickUp, Trello, Asana Soporte al cliente: Hubspot, Freshdesk

Hubspot, Freshdesk Desarrollo web: Github, GitLab

Github, GitLab Productividad: Google Calendar, Documentos de Google

Toggl

La integración de Slack de Toggl conecta equipos

Toggl se integra con más de 100 herramientas mediante extensiones del navegador, integraciones nativas y aplicaciones de automatización para potenciar tus flujos de trabajo.

Estas son algunas de nuestras integraciones de Toggl favoritas:

Herramientas de gestión de proyectos: ClickUp, Trello, Podio

ClickUp, Trello, Podio Soporte al cliente: Slack, Clio, Pipedrive Desarrollo web: Filtro por Zapier, AzureDevOps, GitHub

Slack, Clio, Pipedrive Productividad: Todoist, Timeular, Zapier Extensión de Chrome

También se integra con RRHH, contabilidad, calendarios, apps de correo electrónico, gestión de tareas y desarrollo web.

6. Compatibilidad con plataformas

Toggl y Clockify son compatibles con navegadores web y sistemas operativos.

Clockify

Clockify está disponible a través de apps de escritorio, extensiones de navegador y aplicaciones web. Puedes acceder a él en Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Clockify también viene con una extensión de navegador para los navegadores Chrome y Firefox.

Toggl

Toggl es compatible con su infraestructura informática existente y puede requerir costosas modificaciones. Puedes acceder a Toggl en las principales plataformas móviles y sistemas operativos e integrarlo con más de 100 herramientas.

7. Precios

Seamos realistas - al final del día, siempre se reduce a la línea de fondo. ¿Cuánto le van a costar realmente estas herramientas?

Clockify

Clockify ofrece un plan gratuito que incluye proyectos ilimitados, control de tiempo y elaboración de informes. Es adecuado para equipos de todos los tamaños. Aquí están los planes para funciones más avanzadas:

Plan básico ($3.99 por usuario): Funciones de administración

Funciones de administración Plan Estándar ($5.49 por usuario): Incluye funciones de hoja de horas y facturación

Incluye funciones de hoja de horas y facturación Plan PRO (7,99 $ por usuario): Incluye funciones de productividad

Incluye funciones de productividad Plan Enterprise (11,99 $ por usuario): Incluye funciones avanzadas de seguridad

Toggl

Toggl ofrece una versión de prueba gratuita y varios planes de pago en función de las necesidades de su equipo:

Plan Free: Incluye funciones básicas, compatibilidad con un máximo de 5 usuarios, control de tiempo,Cronómetro Pomodorodetención por inactividad e importación de CSV.

Incluye funciones básicas, compatibilidad con un máximo de 5 usuarios, control de tiempo,Cronómetro Pomodorodetención por inactividad e importación de CSV. Plan Starter ($10 por usuario, por mes): Para equipos pequeños, estimaciones de duración estimada de proyectos y alertas, plantillas de proyectos y tarifas facturables.

Para equipos pequeños, estimaciones de duración estimada de proyectos y alertas, plantillas de proyectos y tarifas facturables. Premium ($20 por usuario, por mes): Incluye todo lo del plan Starter más proyectos de tarifa fija, aprobaciones de hojas de horas, recordatorios de control de tiempo, correos electrónicos de informes de programación y costes de mano de obra del equipo. Plan Premium ($20 por usuario, por mes): Para varios equipos, funciones de inicio, auditorías de control de tiempo, informes programados, panel de proyecto , bloqueo de entradas de tiempo y control centralizado de los costes de mano de obra.

Incluye todo lo del plan Starter más proyectos de tarifa fija, aprobaciones de hojas de horas, recordatorios de control de tiempo, correos electrónicos de informes de programación y costes de mano de obra del equipo. Plan Premium ($20 por usuario, por mes): Para varios equipos, funciones de inicio, auditorías de control de tiempo, informes programados, panel de proyecto , bloqueo de entradas de tiempo y control centralizado de los costes de mano de obra. Plan Enterprise: Para proyectos grandes y complejos e incluye funciones premium, compatibilidad prioritaria, formación de expertos y usuarios ilimitados.

Toggl Vs. Clockify en Reddit

Tomamos a Reddit para ver donde la gente de la tierra en el Toggl Vs. Clockify. Cuando buscas Toggl vs Clockify en Reddit, muchos Redditors de acuerdo en que Toggl es fácil de usar y presupuesto amigable:

"Toggl seguimiento es gratuito/a y está disponible en todas las plataformas. Es extremadamente sencillo de usar y ofrece informes completos"

Otros anotan que después de usar cada herramienta están satisfechos con ambas:

"No sentí que perdiera nada al pasarme a Clockify, y estoy muy contento con ella desde entonces"

Related: **Toggl Vs. Cosecha

¿Qué es ClickUp?

Organizar y añadir notas para iniciar una tarea con ClickUp Proyecto de seguimiento del tiempo

¿El mejor escenario posible? Encuentre una herramienta de control de tiempo que ofrezca todas las funciones clave de gestión del tiempo, que tenga el coste adecuado y que no le obligue a hacer concesiones funcionales.

Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero en realidad, eso es sólo ClickUp 🙂

ClickUp es mucho más que una aplicación normal software de control de tiempo . Se trata de una plataforma de productividad todo en uno repleta de una creciente lista de funciones personalizables para reunir todo su trabajo en un solo lugar.

Diseñado para equipos de cualquier tamaño y sector, ClickUp facilita el control de tiempo para que pueda centrarse en el trabajo mientras alcanza sus metas. Control de tiempo, ajuste la duración estimada añadir notas y marcar el tiempo facturable desde prácticamente cualquier lugar. ¡Incluso vista informes o introduzca tiempo de forma retroactiva si se le olvida! ⏰

Funciones clave de gestión del tiempo en ClickUp

Control de tiempo automático y manual : Registrar el tiempo desde cualquier dispositivo y enlazar el tiempo de nuevo a cualquier tarea de ClickUp

: Registrar el tiempo desde cualquier dispositivo y enlazar el tiempo de nuevo a cualquier tarea de ClickUp [ Extensión para Chrome](https://clickup.com/chrome-extension) ver, seguir y revisar control de tiempo seguido tareas en cualquier lugar de su entorno de trabajo

Cree hojas de horas para recopilar y ver el tiempo de seguimiento de las tareas y ubicaciones para conocer rápidamente su progreso

Y éstas son sólo las funciones relacionadas con el tiempo ClickUp es lo suficientemente potente como para gestionarlo todo, desde simples tareas pendientes hasta proyectos complejos, y le ahorrará tiempo mientras lo hace.

Ventajas de ClickUp

La mayor ventaja de ClickUp es que le ofrece una cobertura total desde todos los ángulos. El control de tiempo en ClickUp adquiere un nuevo significado cuando existe en la misma plataforma que el resto de sus tareas y su trabajo se vuelve más productivo cuando todas las funciones funcionan juntas en la misma ventana.

Lleve su gestión del tiempo un paso más allá con la vista Carga de trabajo de ClickUp y vea cómo su tiempo estimado por tarea se compara con el tiempo total de su semana.

Aquí tiene otras de nuestras cualidades favoritas de ClickUp:

Precios de ClickUp

Free Forever: Toneladas de potentes funciones de control de tiempo, ilimitadas tareas y miembros, 100MB de almacenamiento, y más

Toneladas de potentes funciones de control de tiempo, ilimitadas tareas y miembros, 100MB de almacenamiento, y más Unlimited ($7 por miembro, por mes): Almacenamiento ilimitado, integraciones ilimitadas, paneles de control ilimitados, elaboración de) informes ágiles, y mucho más

Almacenamiento ilimitado, integraciones ilimitadas, paneles de control ilimitados, elaboración de) informes ágiles, y mucho más Business ($12 por miembro, por mes): Google SSO, equipos ilimitados, exportación personalizada, uso compartido público avanzado, automatizaciones avanzadas, y más

Google SSO, equipos ilimitados, exportación personalizada, uso compartido público avanzado, automatizaciones avanzadas, y más Empresa () póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios ): Rótulo blanco, API para empresas, incorporación guiada, gestor de éxito especializado

Lo que opinan los usuarios sobre la gestión del tiempo y los proyectos con ClickUp

Dos citas positivas de usuarios verificados de ClickUp sobre su experiencia con el software. | Una aplicación de productividad sofisticada y repleta de funciones | Una forma de organizar su vida | Una manera de organizar su vida | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "ClickUp es la herramienta de productividad con más funciones que he encontrado. Literalmente, todo lo que puedas desear de una herramienta P - Tableros, listas, calendarios, funciones de estimación, control de tiempo - lo tiene todo. Tiene compatibilidad multiplataforma con grandes aplicaciones para iOS y Android también. Soporte de integración también es completa - puede importar tareas de otras herramientas como Asana, Todoist, o Jira y puede enlazar ClickUp con Gmail, calendario, para nombrar unos pocos. También está en constante mejora." - Dushyant P., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6769805G2 Review/%href/ | "Lo mejor de ClickUp es su versatilidad. Puedo organizar mi trabajo, mi negocio paralelo y mi vida personal. Cualquier meta que tenga, CU puede hacerla funcionar. Las integraciones de calendario son fenomenales, así que todo está sincronizado. Y me encanta que, en su mayor parte, no necesito utilizar ninguna otra aplicación. CU puede hacerlo todo." - Kevin T., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6732712G2 Review/%href/ |

¿Por qué elegir ClickUp en lugar de Clockify y Toggl?

ClickUp es la solución ideal para Clockify y Alternativa Toggl por sus potentes herramientas integradas que centralizan cualquier tipo de trabajo. Teams se unen para gestionar tareas, documentos, metas, ideas y mucho más sin tener que cambiar de pestaña.

ClickUp le permite organizar y llevar a cabo las tareas de manera eficaz, lo que conduce a una mayor productividad y crecimiento de la empresa en el largo plazo.

Además,

además, ClickUp https://clickup.com/pricing pendiente de todo esto gratis, gratuito/a y todo esto de forma gratuita

. 💸

Si estás buscando tu próxima herramienta de control de tiempo que una al equipo, te haga más eficiente y te dé alegría en tu día a día, prueba ClickUp . ⏲