los 10 mejores programas gratuitos de diagramas de Gantt: Guía del gestor de proyectos

Como aprendiz visual, preparar hojas de ruta de proyectos a la antigua usanza nunca me resultó fácil. El bolígrafo y el papel se vuelven desordenados y desorganizados. Las pizarras blancas son mejores, pero son más adecuadas para la ideación creativa y los organigramas, no para la planificación de proyectos complejos.

Por suerte, las herramientas digitales vinieron al rescate y descubrí el software de diagramas de Gantt.

En su forma más básica, un diagrama de Gantt visualiza la planificación del proyecto, es decir, todas las tareas del proyecto comparadas en el tiempo. Tenerlo todo en una sola pantalla ayuda a los gestores de proyectos ocupados como tú a estar al tanto de todo.

Perdí mucho tiempo en los primeros años, probando diferentes soluciones hasta que finalmente encontré lo que funcionaba para mí. Y estoy aquí para asegurarme de que usted no tenga que hacerlo. Así que, junto con el equipo de ClickUp, he probado un montón de creadores de diagramas de Gantt gratuitos para preseleccionar los mejores. Abróchate el cinturón mientras exploramos diez fantásticas (y gratuitas) herramientas de diagramas de Gantt que te harán la vida (y la planificación de proyectos) más fácil

Beneficios de usar creadores de diagramas de Gantt gratuitos

Aparte del hecho de que estemos hablando de software gratuito para diagramas de Gantt -lo cual ya es una gran ventaja de por sí-, he aquí algunas razones por las que los creadores de diagramas de Gantt ocupan un lugar tan destacado en mi lista de herramientas funcionales imprescindibles:

Visualización de proyectos : Los creadores de diagramas de Gantt visualizan el calendario del proyecto y la hoja de ruta correspondiente. Esto ofrece una imagen completa del proyecto y de sus diversas partes funcionales y móviles. Esto incluye los calendarios del proyecto, las tareas, las dependencias, las prioridades, las partes interesadas, etc. A los jefes de proyecto les resulta muy útil tener una visión global de cada proyecto

: Los creadores de diagramas de Gantt visualizan el calendario del proyecto y la hoja de ruta correspondiente. Esto ofrece una imagen completa del proyecto y de sus diversas partes funcionales y móviles. Esto incluye los calendarios del proyecto, las tareas, las dependencias, las prioridades, las partes interesadas, etc. A los jefes de proyecto les resulta muy útil tener una visión global de cada proyecto Mejora de la colaboración : Las herramientas de diagramas de Gantt no son sólo para los jefes de proyecto, ¡benefician a todos los implicados! Los miembros del equipo pueden ver las tareas asignadas o pendientes y cómo afectan a los resultados del proyecto. Esto ayuda a crear un sentimiento de trabajo en equipo y colaboración. Del mismo modo, los clientes pueden seguir el progreso del proyecto, es decir, todas las partes interesadas. La comprensión compartida del trabajo resultante, que muestra cómo las contribuciones individuales se vinculan a los objetivos generales, une a todos

: Las herramientas de diagramas de Gantt no son sólo para los jefes de proyecto, ¡benefician a todos los implicados! Los miembros del equipo pueden ver las tareas asignadas o pendientes y cómo afectan a los resultados del proyecto. Esto ayuda a crear un sentimiento de trabajo en equipo y colaboración. Del mismo modo, los clientes pueden seguir el progreso del proyecto, es decir, todas las partes interesadas. La comprensión compartida del trabajo resultante, que muestra cómo las contribuciones individuales se vinculan a los objetivos generales, une a todos Programación rigurosa : Las herramientas de diagramas de Gantt ofrecen una visión general de alto nivel del proyecto, las tareas, los hitos, los plazos y el flujo de trabajo. Esto ayuda a los gestores de proyectos a controlar las dependencias de las tareas y los plazos. También ponen de relieve cualquier ineficacia operativa o de procedimiento, o puntos muertos que puedan retrasar el proyecto. Puede elaborar un calendario más realista y eficaz viendo cómo encajan estos elementos.

: Las herramientas de diagramas de Gantt ofrecen una visión general de alto nivel del proyecto, las tareas, los hitos, los plazos y el flujo de trabajo. Esto ayuda a los gestores de proyectos a controlar las dependencias de las tareas y los plazos. También ponen de relieve cualquier ineficacia operativa o de procedimiento, o puntos muertos que puedan retrasar el proyecto. Puede elaborar un calendario más realista y eficaz viendo cómo encajan estos elementos. Gestión eficaz de los recursos : Con las herramientas de diagramas de Gantt, los gestores de proyectos pueden aprovisionar recursos estratégicamente. Le muestran la carga de trabajo de cada equipo o individuo para que pueda asegurarse de que ningún empleado está sobrecargado o infrautilizado. Haga lo mismo con recursos como soluciones de software, aplicaciones, dispositivos, maquinaria, etc Esta gestión proactiva ayuda a obtener lo mejor de las personas, los procesos y la tecnología

: Con las herramientas de diagramas de Gantt, los gestores de proyectos pueden aprovisionar recursos estratégicamente. Le muestran la carga de trabajo de cada equipo o individuo para que pueda asegurarse de que ningún empleado está sobrecargado o infrautilizado. Haga lo mismo con recursos como soluciones de software, aplicaciones, dispositivos, maquinaria, etc Esta gestión proactiva ayuda a obtener lo mejor de las personas, los procesos y la tecnología Mayor productividad : Los diagramas de Gantt ponen a todo el mundo de acuerdo sobre los objetivos del proyecto. También ayudan a gestionar los recursos e impulsan el compromiso de los empleados y la productividad general. Es una situación en la que todos salen ganando, ya que el progreso resultante motivará aún más a los equipos

: Los diagramas de Gantt ponen a todo el mundo de acuerdo sobre los objetivos del proyecto. También ayudan a gestionar los recursos e impulsan el compromiso de los empleados y la productividad general. Es una situación en la que todos salen ganando, ya que el progreso resultante motivará aún más a los equipos Gestión proactiva de riesgos: La visibilidad detallada del proyecto permite a los jefes de proyecto identificar problemas, algunos de forma proactiva. Disponer de una visión a vista de pájaro de una amenaza potencial le prepara para gestionar y mitigar los riesgos. Este enfoque preventivo evita retrasos o averías posteriores y mantiene el proyecto en marcha

¿Qué debe buscar en un software de diagramas de Gantt?

Antes de compartir nuestra lista de los diez mejores programas gratuitos de diagramas de Gantt, permítanme explicar los motivos de cada selección. Hemos evaluado las opciones disponibles a través de muchos parámetros para justificar por qué pertenecen a esta lista. Así que, mientras las considera, hágase las siguientes preguntas:

Utilice diagramas de Gantt para realizar un seguimiento de la productividad, así como de los retrasos y cuellos de botella

Capacidades : ¿Cuáles son las capacidades esperadas del software de diagramas de Gantt? ¿Desea funciones básicas, como la creación de diagramas mediante arrastrar y soltar, o algo más avanzado, como la identificación de rutas críticas, la asignación de recursos o la gestión de tareas?

: ¿Cuáles son las capacidades esperadas del software de diagramas de Gantt? ¿Desea funciones básicas, como la creación de diagramas mediante arrastrar y soltar, o algo más avanzado, como la identificación de rutas críticas, la asignación de recursos o la gestión de tareas? Facilidad de uso : ¿Quién utilizará el creador de diagramas de Gantt? ¿Cuánta formación, integración y asistencia necesitarán?

: ¿Quién utilizará el creador de diagramas de Gantt? ¿Cuánta formación, integración y asistencia necesitarán? Integraciones : ¿Puede el software de diagramas de Gantt integrarse con su actual pila tecnológica?

: ¿Puede el software de diagramas de Gantt integrarse con su actual pila tecnológica? Compatibilidad : ¿Es compatible el creador de diagramas de Gantt con otras herramientas, como un cronómetro o un software de gestión de proyectos?

: ¿Es compatible el creador de diagramas de Gantt con otras herramientas, como un cronómetro o un software de gestión de proyectos? Colaboración : ¿Utilizarás la herramienta tú solo o trabajará en ella un equipo (o varios equipos)? ¿Los miembros del equipo trabajarán juntos o a distancia?

: ¿Utilizarás la herramienta tú solo o trabajará en ella un equipo (o varios equipos)? ¿Los miembros del equipo trabajarán juntos o a distancia? Personalización : ¿Desea personalizar el diagrama de Gantt de alguna manera? Por ejemplo, ¿para indicar las prioridades o la urgencia?

: ¿Desea personalizar el diagrama de Gantt de alguna manera? Por ejemplo, ¿para indicar las prioridades o la urgencia? Presupuesto : ¿Cuál es su presupuesto para un creador de diagramas de Gantt? ¿Hará una inversión única o pagará una cuota de suscripción?

: ¿Cuál es su presupuesto para un creador de diagramas de Gantt? ¿Hará una inversión única o pagará una cuota de suscripción? Informes : ¿Qué funciones de análisis de datos y elaboración de informes espera del diagrama de Gantt? ¿Quiere cuadros de mando en tiempo real o su equipo genera informes estáticos periódicamente?

: ¿Qué funciones de análisis de datos y elaboración de informes espera del diagrama de Gantt? ¿Quiere cuadros de mando en tiempo real o su equipo genera informes estáticos periódicamente? Accesibilidad móvil: ¿Necesita acceder a la herramienta desde su teléfono móvil?

Los 10 mejores creadores de diagramas de Gantt de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes una versión resumida de todo lo que vamos a tratar:

Los 10 mejores software gratuitos de diagramas de Gantt para gestionar proyectos en 2024

Ahora, abróchese el cinturón mientras disecciono cada una de las diez soluciones gratuitas de software de diagramas de Gantt para que pueda tomar una decisión informada sobre cuál elegir.

1. ClickUp

Mejor software gratuito de diagramas de Gantt para uso polivalente

Empezaré diciendo que ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos en toda regla, y los impresionantes diagramas de Gantt son sólo una de sus muchas características.

El plan Free Forever de ClickUp le ofrece (entre otras cosas) tareas ilimitadas, usuarios ilimitados y 60 usos de la vista de diagrama de Gantt. Cualquiera de los planes de pago le proporcionará diagramas de Gantt ilimitados.

cree diagramas de Gantt detallados y procesables con ClickUp_ Vista del diagrama de Gantt de ClickUp me ha ayudado a visualizar los requisitos de múltiples proyectos, facilitando el seguimiento de tareas, la gestión de prioridades, el manejo de dependencias y, básicamente, a mantener las cosas en orden.

ClickUp facilita la definición de relaciones en el diagrama de Gantt

Me encanta poder simplemente dibujar relaciones entre tareas (ver la imagen). También puedo definir rutas críticas y tener en cuenta los tiempos muertos para que el proyecto siga avanzando sin problemas.

definir rutas críticas en ClickUp en la vista del diagrama de Gantt_

Me gusta cómo puedo colorear las tareas para saber lo que está en proceso, lo que es urgente, los plazos, los propietarios de las tareas y cualquier otro detalle de un vistazo. La vista en cascada presenta una línea de tiempo cronológica del proyecto, mientras que las barras de progreso ayudan a medir las tasas de finalización.

Planifique proyectos, gestione dependencias y priorice tareas con la vista Gantt en ClickUp

Además, ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas para diversos casos de uso y aplicaciones. Encontrará muchas cosas con las que trabajar.

Obtenga una visión completa de sus tareas con la plantilla de diagrama de Gantt simple de ClickUp

Puede utilizar la plantilla Plantilla de diagrama de Gantt simple de ClickUp para la gestión de proyectos y el desarrollo de software. Está lista para usar, es totalmente personalizable y puede darle una amplia perspectiva de un proyecto, ver las dependencias y anticiparse a los obstáculos antes de que surjan. Descargar esta plantilla ClickUp también tiene una variedad de otras opciones de plantillas, como plantillas de calendario de proyectos .

Pero ahora viene mi parte favorita: ¡convertir mis datos en diagramas de Gantt con sólo unos clics! En ClickUp, los diagramas de Gantt son un tipo de vista. Así que, básicamente, tanto si los datos de su proyecto están en forma de lista, como de tabla o incluso de calendario, puede convertirlos en una vista de diagrama de Gantt con un par de clics. Tendrás un diagrama de Gantt completo en un abrir y cerrar de ojos: ¡una hoja de ruta instantánea para la ejecución del proyecto!

Ah, y si has aplicado un orden manual a la vista de lista, no temas: también se sincronizará con el diagrama de Gantt

Consejo profesional: Si es nuevo en la gestión de proyectos y no puede decidirse entre Gantt y vistas de línea de tiempo Me encanta abogar por soluciones de código abierto, así que disfruto trabajando con GanttProject. Este software libre de diagramas de Gantt existe desde hace más de dos décadas y mantiene una transparencia absoluta a través de documentación actualizada. Se distribuye bajo la licencia GPL3, y puedes descargar, modificar y redistribuir el código fuente. Esta capacidad de personalización hace de GanttProject una inversión rentable para las pequeñas y medianas empresas.

También me gusta bastante la interfaz de usuario sencilla y retro, que simplifica la creación de diagramas de Gantt, la asignación de recursos y el cálculo de los costes de los proyectos. Sin embargo, entiendo que pueda ser un inconveniente para algunos, especialmente si se desea algo más moderno e intuitivo.

Las mejores características de GanttProject

Acceso gratuito al producto de software, código fuente y bibliotecas

Despliegue en la nube con GanttProject Cloud a un coste basado en el uso

Añadir tareas yhitos en el diagrama de Gantt y definir dependencias

Evaluar el progreso y realizar comparaciones directas con las líneas de base para determinar las desviaciones

Leer y escribir en archivos de Microsoft Project y exportar en múltiples formatos

Limitaciones de GanttProject

Funciona mejor para un uso básico; no permite realizar análisis complejos

El diseño de la interfaz de usuario es tosco y anticuado (no se le puede culpar; ¡tiene más de 20 años!)

Precios de GanttProject

Gratis

Contribuciones voluntarias a partir de 5 dólares

GanttProject Cloud tiene un modelo de pago por uso con un punto de crédito que cuesta 1 EUR

Valoraciones y críticas de GanttProject

G2 : 4.3/5.0 (50+ opiniones)

: 4.3/5.0 (50+ opiniones) Capterra: 4.2/5.0 (150+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre GanttProject

Me gusta la simplicidad del diseño que permite a los principiantes con la gestión de proyectos y diagramas de Gantt para probar. Las barras de menú en la parte superior son similares a lo que podría encontrar con otro software adquirible. Además, el hecho de que sea un software libre y de código abierto en comparación con otros hace que sea muy ventajoso.

Reseña de G2

3. Office Timeline Online

El mejor software gratuito de diagramas de Gantt para el ecosistema de Microsoft PowerPoint

vía

www https://www.officetimeline.com/office-timeline/download_ cronología de la oficina /%href/

Como alguien que prácticamente creció usando productos de Microsoft, disfruto de la familiaridad que ofrece Office Timeline Online. He utilizado este complemento de PowerPoint para preparar rápidamente líneas de tiempo y diagramas de Gantt para presentaciones. Esto me ha ahorrado tiempo y, al mismo tiempo, ha generado buenos elementos visuales para mis proyectos. También he descubierto que se puede utilizar con Microsoft Excel, Wrike y Smartsheet para importar y exportar conjuntos de datos.

La interfaz de usuario es bastante sencilla y no te llevará mucho tiempo familiarizarte con ella. Además, puedes acceder a una biblioteca de Plantillas de proyectos con diagramas de Gantt-gantt-para-proyectos//) para empezar. Aunque ha funcionado bien para mi uso ocasional, mi equipo ha tenido problemas al trabajar en proyectos complejos. Por lo tanto, lo recomiendo principalmente para un uso básico.

Las mejores características de Office Timeline Online

Convierte conjuntos de datos e información de PowerPoint, Excel, etc., en diagramas de Gantt y líneas de tiempo visualmente agradables y estéticos

Activar como un complemento para Microsoft PowerPoint para una integración sin problemas y el acceso nativo

Elementos de diseño personalizables como flechas, líneas, símbolos, etc., para una experiencia más personalizada

Limitaciones de Office Timeline Online

Sólo funciona como creador de diagramas de Gantt, lo que limita su aplicabilidad por su elevado precio

El complemento de PowerPoint carece de funciones de colaboración

La gestión de los diagramas de Gantt se complica cuando un proyecto no cabe en una sola página de PowerPoint

Precios de Office Timeline Online

**Gratuito

**Pro:149 $ un año de licencia

**Pro+:199 $ un año de licencia

Valoraciones y comentarios de Office Timeline Online

G2 : 4.3/5.0 (10+ opiniones)

: 4.3/5.0 (10+ opiniones) Capterra: 4.6/5.0 (30+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Office Timeline Online

Es fácil de usar, se ve exactamente como a la gerencia le gustaría ver una visual de cualquier línea de tiempo, y es muy auto-explicativo.

Reseña de G2

4. Gantt en línea

El mejor software de diagramas de Gantt en línea para acceder desde cualquier lugar a través de la web

vía gantt en línea Si buscas crear diagramas de Gantt en tu navegador sin registrarte ni descargar nada, entonces Online Gantt es una excelente opción. Lo he utilizado en un apuro donde no tengo acceso a otras herramientas y pude trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Una vez contento con mi diagrama de Gantt, lo descargo en el archivo .gantt para importarlo a otro dispositivo o navegador o incluso a otras herramientas de diagramas de Gantt compatibles. Es una experiencia sin complicaciones.

Además, Online Gantt también ofrece una versión en la nube del software de diagramas de Gantt, que puedes utilizar para conectar equipos remotos por un precio simbólico.

Las mejores características de Online Gantt

Visualice sus tareas en la vista de proyecto y en la vista de recursos

Exporte sus diagramas de Gantt para incrustarlos en presentaciones, informes u otras herramientas de gestión de proyectos

Disfrute de una experiencia fluida con su sencilla interfaz de usuario

Limitaciones de Gantt en línea

Ofrece un ancho de banda de descarga limitado

Las opciones de personalización son muy limitadas

No se pueden actualizar las dependencias sin utilizar el botón de edición

No se pueden asignar colores diferentes a las distintas tareas

Precios de Gantt en línea

Gratuito (aplicación de navegador)

(aplicación de navegador) Gantt en línea con la nube: 5 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Online Gantt

G2 : No hay suficientes opiniones

: No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes revisiones

Lo que opinan los usuarios sobre Online Gantt

Con su fácil accesibilidad, buen funcionamiento y capacidades de acceso en línea sin problemas, esta herramienta de diagrama de Gantt hace que el mejor software para generar diagramas de Gantt sin necesidad de instalación.

Reseña de G2

5. GanttPRO

El mejor software gratuito de diagramas de Gantt para la optimización de recursos

vía ganttPRO Al igual que ClickUp, GanttPRO es un software de gestión de proyectos con herramientas de diagramas de Gantt. Sin embargo, ClickUp viene con un plan de nivel gratuito, mientras que GanttPRO es una herramienta de pago. Esto puede ser un fastidio si quieres utilizar un creador de diagramas de Gantt para uso personal (como investigación) o para tu pequeña empresa o startup.

Aparte de eso, GanttPRO destaca por permitir a los gestores de proyectos manejar múltiples recursos. Ofrece una vista de pájaro del proyecto, por lo que puede visualizar las cargas de trabajo del equipo, los horarios, la capacidad, etc., y optimizar los recursos. Me ha resultado útil para evitar el agotamiento de los equipos y mantener alta la moral. Sin embargo, mi equipo ha tenido problemas con la personalización, la fluidez del diseño y la presentación. Por lo tanto, si buscas algo que puedas adaptar a tus necesidades, GanttPRO puede que no sea para ti.

Las mejores características de GanttPRO

Construya diagramas de Gantt visualmente atractivos para realizar un seguimiento de sus tareas, fechas de vencimiento, plazos, dependencias, asignados, etc.

Visualice su proyecto en vistas de Cuadrícula, Tablero, Lista y Portafolio

Conecte las tareas en función de la dependencia para bloquear los tiempos de entrega y retraso de las tareas dependientes

Colabore con equipos remotos con sincronización de datos en tiempo real, compartición de archivos, comentarios y menciones, y notificaciones

Gestione los recursos de forma dinámica a través de registros de acciones, detalles del equipo, resumen de la carga de trabajo, etc

Limitaciones de GanttPRO

La curva de aprendizaje inicial puede ser empinada para aquellos que no están familiarizados con las herramientas avanzadas de gestión de proyectos

La falta de opciones de personalización limita sus capacidades de gestión de proyectos

Precios de GanttPRO

Básico: $9.99/mes

$9.99/mes **Profesional:15,99 $/mes

Empresas: 24,99 $/mes

24,99 $/mes Empresas: Precios personalizados

Valoraciones y comentarios de GanttPRO

G2 : 4.8/5.0 (490+ opiniones)

: 4.8/5.0 (490+ opiniones) Capterra: 4.8/5.0 (480+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre GanttPRO

GanttPRO contribuye a la aparición de la gestión de recursos y mensajes detallados que promueven un intercambio fluido y decisiones inteligentes. Humaniza la gestión de proyectos, facilitando la consecución de objetivos con precisión y rapidez.

Reseña de G2

6. ProjectManager

El mejor software gratuito de diagramas de Gantt para obtener información en tiempo real

vía administrador de proyectos Si eres nuevo en los diagramas de Gantt, te recomiendo que empieces con ProjectManager. Es una de esas herramientas de gestión de proyectos que consiguen diagramas de Gantt derecha. Tiene un panel de control fácil de usar e intuitivo que simplifica la creación de diagramas de Gantt. Puede definir dependencias en los diagramas de Gantt, obtener una visión general del estado del proyecto, medir la salud del proyecto y corregir el rumbo, generar informes y mucho más.

Sin embargo, ProjectManager no ofrece un plan gratuito o freemium. Por tanto, la inversión de capital es bastante desalentadora para quienes trabajan con un presupuesto ajustado.

Las mejores características de ProjectManager

Planifica tu proyecto en línea con diagramas de Gantt interactivos y estéticos

Organice todos los detalles relacionados con su proyecto en una ubicación centralizada

Vea las dependencias de las tareas, los hitos, el estado del proyecto, la ruta crítica, etc. en una única plataforma

Programe tareas mediante la acción de arrastrar y soltar y codifíquelas por colores

Colabore con su equipo mediante el uso compartido de archivos, comentarios y notificaciones automáticas

Limitaciones de ProjectManager

La integración con aplicaciones y servicios de terceros es complicada y limitada

La función de informes ofrece opciones de personalización limitadas

Precios de ProjectManager

Equipo: $13/mes (facturado anualmente)

$13/mes (facturado anualmente) Empresa: 24 $/mes (facturación anual)

24 $/mes (facturación anual) Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y comentarios de ProjectManager

G2 : 4.4/5.0 (93 opiniones)

: 4.4/5.0 (93 opiniones) Capterra: 4.1/5.0 (338 opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre ProjectManager

AMO las múltiples opciones de vista (lista, tablero, Gantt, hoja, tablero, etc), amo lo fácil que es de usar y sé que todo se actualiza en vivo entre mi equipo y yo

Reseña de G2

7. Smartsheet

El mejor software gratuito de diagramas de Gantt con funcionalidad de hoja de cálculo

vía hoja de ruta Normalmente utilizo Smartsheet como puente entre el software de gestión de proyectos y las hojas de cálculo. Con Smartsheet, puedes cambiar fácilmente entre hojas de cálculo y diagramas de Gantt. Puedes importar los datos existentes en tus hojas de cálculo y convertirlos en diagramas de Gantt visuales con información codificada por colores, dependencias de tareas, duraciones, etc.

A la inversa, puede volver a exportar los datos del diagrama de Gantt a hojas de cálculo para realizar análisis rápidos o manipular los datos. Esto le permite aprovechar la fuerza de ambos, los diagramas de Gantt y las hojas de cálculo, para realizar análisis basados en datos planificación de proyectos y ejecución.

Mi única queja con Smartsheet sería que la función de IA es todavía un trabajo en progreso. Teniendo en cuenta cómo los asistentes de IA son una necesidad en lugar de un nice-to-have, Smartsheet ha tenido un poco de un comienzo tardío.

Las mejores características de Smartsheet

Autocompletar fórmulas o texto en las celdas de la hoja de cálculo utilizando Smartsheet AI

Coordinar las actividades del equipo con el intercambio de archivos, alertas y notificaciones, hilos de conversación, y la revisión de documentos

Trabaje en varios proyectos utilizando las funciones de gestión de carteras para controlar presupuestos, riesgos y recursos

Cree y trace rutas críticas para gestionar las dependencias de las tareas, la asignación de recursos y la carga de trabajo

Limitaciones de la hoja de resumen

Sólo se puede utilizar una hoja de cálculo por archivo

La capacidad de almacenamiento de datos en filas y columnas es limitada

Precios de las hojas de cálculo

**Gratuito

**Profesional:9 $/mes por usuario

Empresa: $32/mes por usuario

$32/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

G2 : 4.4/5.0 (más de 15.000 opiniones)

: 4.4/5.0 (más de 15.000 opiniones) Capterra: 4.5/5,0 (más de 3.200 opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Smartsheet

Smartsheet ofrece la flexibilidad de crear hojas de cálculo personalizadas, diagramas de Gantt, cuadros de mando y formularios para satisfacer necesidades específicas. Podemos personalizar la plataforma para adaptarla a nuestro flujo de trabajo único.

Opinión de Capterra

Lea también:_ Alternativas a las hojas de cálculo que puedes elegir

8. Plan Toggl

El mejor software gratuito de diagramas de Gantt con funciones de seguimiento del tiempo

vía plan Toggl Toggl Plan pinta una imagen visual de su proyecto, con lo que las partes interesadas internas y externas en la misma página. He utilizado la combinación de Toggl Plan y Toggl Track para construir sencillos diagramas de Gantt con funciones de seguimiento del tiempo. Ayuda a visualizar los plazos del proyecto, realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea, optimizar la asignación de recursos, y mucho más.

Estos datos de proyectos anteriores también ayudan a estimar cuánto tiempo llevarán proyectos, tareas o actividades similares en el futuro. Esta previsión ha mejorado mi capacidad para calcular plazos, presupuestos y capacidades.

Sólo me gustaría que ofreciera ese "algo extra" que ofrecen otras herramientas Gantt de esta lista. En realidad no es una queja, porque cumple su función, pero como tenemos mucho donde elegir, podemos permitirnos ser quisquillosos, ¿no?

Las mejores características de Toggl Plan

Realiza un seguimiento de la utilización del tiempo de tu equipo, las tareas asignadas, el estado de las tareas, los plazos y otros detalles críticos

Reúne a diferentes equipos y partes interesadas en una ubicación centralizada y mantente al tanto del progreso del proyecto

Programe tareas y recursos para minimizar los conflictos y la competencia

Genere enlaces compartibles públicamente y de sólo lectura para las partes interesadas externas

Automatice las tareas recurrentes para eliminar el trabajo manual y redundante

Limitaciones del plan Toggl

Su aplicación móvil no es tan versátil como la aplicación web (carece de varias herramientas)

Integración limitada con aplicaciones de terceros

Añadir nuevas personas y asignar tareas a múltiples usuarios es un engorro

Precios del Plan Toggl

**Equipo:$9/mes por usuario

Empresa: $15/mes por usuario

Valoraciones y comentarios del Plan Toggl

G2 : 4.3/5.0 (40+ opiniones)

: 4.3/5.0 (40+ opiniones) Capterra: 4.6/5.0 (110+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre el Plan Toggl

Toggl Plan tiene una interfaz muy agradable y limpia, lo que hace que añadir y gestionar proyectos sea sencillo. Los diagramas de Gantt son una gran manera de gestionar los plazos del proyecto

Opinión de Capterra

9. Instagantt

El mejor software de diagramas de Gantt para la visualización de proyectos

vía información Instagantt hace honor a su nombre: esta herramienta de diagramas de Gantt los prepara a la velocidad del rayo. Es mi solución preferida para crear diagramas de Gantt de forma rápida y sencilla. Presenta una interfaz intuitiva y fácil de usar con una sencilla función de arrastrar y soltar, que reduce la carga cognitiva asociada al uso de la aplicación. Esto, unido a su responsabilidad, te permite crear una representación visual clara de los planes del proyecto en cuestión de minutos.

Debido a sus capacidades limitadas (en comparación con un software de gestión de proyectos completo), lo utilizo principalmente durante las fases de planificación y lluvia de ideas. Una vez que tengo listos los diagramas de Gantt sencillos, los importo a otras herramientas para perfeccionarlos y colaborar. Por supuesto, si no quieres pasar por el aro, puedes elegir algo más completo.

Las mejores características de Instagantt

Ver los proyectos aparte de la vista Gantt-Tabla, Kanban Board, carga de trabajo, y vistas de proyecto

Organiza tu proyecto y sus activos de forma lógica utilizando Workbooks

Manténgase al tanto de su trabajo con las funciones de gestión de tareas como la creación de tareas, asignación, filtrado, clasificación, priorización, etc.

Comuníquese con su equipo a través de la bandeja de entrada, los comentarios, etc

Configura tus diagramas de Gantt con la importación de CSV y la integración nativa con Asana

Limitaciones de Asana

La interfaz de usuario desordenada le quita algo de utilidad a la herramienta del diagrama de Gantt

Sólo admite el acceso de usuarios por libro de trabajo

Precios de Intagantt

Instagantt Standalone:

Plan Individual: $12/mes

$12/mes Plan para equipos: 24 $/mes

Instagantt Asana:

**Plan Individual:$12/mes

Plan Equipo: $24/mes

Valoraciones y críticas de Instagantt

G2 : 4.4/5.0 (20+ opiniones)

: 4.4/5.0 (20+ opiniones) Capterra: 4.3/5.0 (430+ opiniones)

Lo que opinan los usuarios sobre Instagantt

La herramienta de Instagantt hace las visualizaciones de Gantt más claras y más fáciles de usar que los proyectos de Asana - al menos las primeras iteraciones de Asana de diagramas de Gantt. Cuando probé la capacidad de Gantt de Asana, esencialmente sólo quería que fuera más como Instagantt.

Reseña de Capterra

10. Monday

El mejor software de diagramas de Gantt para la personalización de aplicaciones específicas

vía

/href/ https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360015643840-The-Gantt-Chart-View-and-Widget_ lunes lunes

El lunes es software gratuito de gestión de proyectos para uso personal. No sólo es muy eficaz en la gestión de proyectos, sino que su capacidad para adaptar los diagramas de Gantt a mis necesidades específicas también es impresionante.

Me permite personalizar las columnas que se muestran para que pueda centrarme en los aspectos más críticos de los detalles del proyecto. Además, puedo ampliar la vista del diagrama de Gantt a las vistas de carga de trabajo y recursos. Esto a veces contrarresta la fatiga de planificación o pone de relieve ineficiencias que pueden haberse colado en el proyecto.

Las cargas telescópicas son el único problema notable al que me enfrenté mientras trabajaba el lunes. La plataforma se adaptó muy bien al crecimiento de mi equipo, pero el coste alcanzó niveles insostenibles en muy poco tiempo

Las mejores características del lunes

Construir la automatización con la ayuda de lunes AI, un asistente de AI-powered

Personalice sus diagramas de Gantt con más de 30 widgets que adaptan la experiencia del usuario

Incorpore funciones de gestión de proyectos en sus diagramas de Gantt

Visualice su proyecto en diferentes modos más allá de los diagramas de Gantt, como Listas, Tableros Kanban, etc.

Alinee objetivos y estrategias con la gestión de tareas y recursos para el éxito del proyecto

Limitaciones del lunes

Se vuelve costoso a medida que se escala

La versión gratuita de la herramienta de gestión de proyectos tiene funciones limitadas

Los precios del lunes

De 3 a 49 puestos:

Gratis: $0 por 2 asientos

$0 por 2 asientos Básico: $12/mes por asiento

$12/mes por asiento **Estándar:14 $/mes por puesto

**Profesional:24 $/mes por puesto

Empresas: Consultar precios

Valoraciones y comentarios del lunes

G2 : 4.7/5.0 (10,680+ reseñas)

: 4.7/5.0 (10,680+ reseñas) Capterra: 4.6/5.0 (4,740+ críticas)

Lo que dicen los usuarios sobre Monday

Monday hace que el seguimiento de todos mis clientes, sus notas, hilos de correo electrónico y archivos adjuntos sea limpio, ordenado y fácil de encontrar. Las divertidas animaciones que cambian con las estaciones y los días festivos son muy divertidas y hacen que el inicio de sesión sea ordenado. Hay un montón de maneras de personalizar la cuenta y la información en ella, así, y siendo una persona muy visual, que la personalización me permite ver claramente por el color en el que un plomo es en el proceso y que ha acordado el servicio, etc._

Reseña de G2

¿No estás seguro del lunes? Tenemos algo_ **Alternativas para el lunes para ti

Casos comunes de uso de los diagramas de Gantt

Antes de terminar, me gustaría compartir algunas aplicaciones prácticas y casos de uso de los diagramas de Gantt para que te queden más claros. He aquí algunos ejemplos de diagramas de Gantt uso por caso de uso específico:

Programación de proyectos : Elabore un calendario realista y práctico para su proyecto. Los diagramas de Gantt aportan claridad visual al calendario, las tareas y las dependencias del proyecto para que pueda obtener resultados dentro de sus plazos

: Elabore un calendario realista y práctico para su proyecto. Los diagramas de Gantt aportan claridad visual al calendario, las tareas y las dependencias del proyecto para que pueda obtener resultados dentro de sus plazos Asignación de recursos : Utilice diagramas de Gantt para visualizar las cargas de trabajo individuales y del equipo. Esto evitará el agotamiento y ayudará a los gestores de proyectos a asignar las tareas o recursos adecuados a las personas adecuadas en el momento oportuno. Recuerde: un equipo feliz genera resultados que hacen felices a los demás

: Utilice diagramas de Gantt para visualizar las cargas de trabajo individuales y del equipo. Esto evitará el agotamiento y ayudará a los gestores de proyectos a asignar las tareas o recursos adecuados a las personas adecuadas en el momento oportuno. Recuerde: un equipo feliz genera resultados que hacen felices a los demás Gestión de plazos : Los diagramas de Gantt resultan muy útiles para hacer un seguimiento de los avances con respecto a los plazos. No perder de vista los plazos o los hitos ayuda a evitar retrasos y a mantener un margen de maniobra para volver a encarrilar los proyectos. Si combinas esta aplicación con la asignación de recursos, no te faltará de nada

: Los diagramas de Gantt resultan muy útiles para hacer un seguimiento de los avances con respecto a los plazos. No perder de vista los plazos o los hitos ayuda a evitar retrasos y a mantener un margen de maniobra para volver a encarrilar los proyectos. Si combinas esta aplicación con la asignación de recursos, no te faltará de nada Colaboración en equipo : Como hoja de ruta compartida, el diagrama de Gantt une a todo el equipo. Estar en la misma página fomenta la transparencia, la comunicación intencionada y la propiedad de las tareas. Esto mantiene a todos alineados y responsables

: Como hoja de ruta compartida, el diagrama de Gantt une a todo el equipo. Estar en la misma página fomenta la transparencia, la comunicación intencionada y la propiedad de las tareas. Esto mantiene a todos alineados y responsables Determinación de la ruta crítica: Elabore diagramas de Gantt que describan la ruta crítica. Disponer de esta secuencia de actividades que afectan directamente y en gran medida a los proyectos permite a los equipos trabajar centrándose en los resultados

**Lea también La diferencia entre los diagramas de Gantt y las hojas de ruta

El futuro del software de diagramas de Gantt

El software de diagramas de Gantt se perfeccionará aún más en los próximos años. Con tecnologías como la IA y el ML desempeñando un papel transformador, las herramientas de diagramas de Gantt serán más intuitivas, precisas y cargadas de valor.

Imagine un software que programe automáticamente las tareas, asigne recursos, asigne tareas en función de la carga de trabajo, la disponibilidad y el conjunto de habilidades, y prediga los riesgos antes de que aparezcan. Estamos hablando de la inteligencia de la gestión de proyectos combinada con la simplicidad de los diagramas de Gantt, y estoy deseando ver lo que está por venir.

Si busca Alternativas al diagrama de Gantt que también te ayuden a hacer más cosas, lo tuyo son las herramientas de gestión de proyectos. Si trabajas en una empresa mediana o grande, puedes echar un vistazo a ClickUp, Asana y algunas otras. De hecho, recientemente hemos elaborado una lista de las mejores herramientas de gestión de proyectos puede resultarle útil.

Si tuviera que elegir sólo una, sin duda elegiría ClickUp, ya que me ofrece todas las características, funciones y capacidades de un creador de diagramas de Gantt y la sofisticación de una herramienta de gestión de proyectos todo en uno. Además, es gratis, con lo que básicamente se mantiene fiel al objetivo principal de este artículo. Regístrate gratis en ClickUp ¡para explorar!