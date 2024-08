Comparación entre Asana y Monday: ¿Qué software de gestión de proyectos es mejor? 2024

Asana vs. Monday - es una pregunta que escuchamos todo el tiempo. Pero, ¿qué plataforma va más allá que su competidora?

Para empezar, todos los proyectos de éxito, independientemente de su magnitud y objetivo, tienen algo en común: una gestión correcta y colaboración en equipo . Con tantas organizaciones que están pasando a tener una plantilla distribuida, ¿cómo pueden gestionar múltiples proyectos al mismo tiempo?

O lo más probable es que las organizaciones confíen cada vez más en las soluciones basadas en la nube software de gestión de proyectos . Los asistentes están muy bien, pero software de gestión de proyectos es absolutamente ideal para cualquiera que necesite planificar proyectos, asignar y programar tareas, asignar recursos y hacer un seguimiento de los plazos.

Facilita el flujo de trabajo del equipo que trabaja en el proyecto y permite a los gestores de proyectos gestionar realmente todos esos proyectos de forma eficaz. Y, por suerte para las empresas, hay un montón de opciones para gestionar, seguir y planificar proyectos con su equipo.

Así que volvamos a la pregunta principal: ¿qué es mejor: ¿Asana o Monday?

Analicemos cada plataforma, discutamos los pros y los contras, y cubramos todas las funciones de las dos opciones de software de gestión de proyectos en nuestro enfrentamiento Asana vs. Monday:

¿Qué es Asana? Asana es un software de gestión de proyectos para startups y pequeñas y medianas empresas. Fue fundada en 2008 por antiguos ejecutivos de Facebook para ayudar a realizar un seguimiento del trabajo proporcionando una solución integral para la creación de proyectos, la delegación y gestión de tareas, la colaboración, la gestión de carteras y la gestión del flujo de trabajo.

Ofrece un panel centralizado para que los miembros del equipo se comuniquen. Esto elimina las idas y venidas en la comunicación por correo electrónico, mejorando la colaboración entre los miembros y permitiéndote gestionar tu equipo de forma más eficiente, aumentando la productividad.

Ejemplo de Tablero Kanban en Asana

¿Qué es Monday?

Fundada en 2012, Software de gestión de proyectos de Monday es ampliamente utilizado por organizaciones de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta empresas bien establecidas. Diferentes equipos de una misma organización pueden utilizarlo para diversas funciones con el fin de alcanzar sus objetivos específicos.

Por ejemplo, el equipo de ventas puede utilizarlo para crear un CRM que optimice los procesos de ventas, los desarrolladores pueden utilizarlo para el seguimiento de incidencias y el equipo de marketing puede utilizarlo para planificar y optimizar campañas. Viene con más de 200 plantillas de flujo de trabajo entre las que elegir, o cada equipo puede crear la suya propia desde cero.

El conjunto de funciones permite a los usuarios integrar todos los pasos de la gestión de proyectos en un único espacio y hace posible la transparencia al potenciar la cooperación entre los miembros del equipo para mejorar su productividad.

Los usuarios pueden obtener una vista lista de tareas de todos los proyectos en Monday

Asana Vs. Monday.com: Comparación de funciones principales

Aunque las plataformas son similares, cada herramienta tiene diferencias en características y funciones que le dan a ambas su ventajas de la gestión de proyectos . En última instancia, las herramientas se adaptan a diferentes organizaciones y necesidades, por lo que es importante conocer las funciones básicas.

En esta sección, destacamos las funciones de cada herramienta y las desglosamos para ayudarte a determinar cuál es la mejor para tus necesidades específicas. Veamos quién se lleva la victoria en este enfrentamiento entre Asana y Monday:

Box No No | Calendario Sí Pagado Actividad No No No Integraciones Sí Sí Sí | Priorización de tareas Sí Sí Dependencia de tareas Sí No Accesibilidad offline Sí, sí, sí | Almacenamiento ilimitado | De pago | De pago | De pago

pago tiene la función, pero sólo está disponible en los planes de pago

Gestión de tareas

Asana es conocida por ofrecer una creación de tareas más rápida, ya que no requiere tantos detalles para crearlas como Monday. Sin embargo, Monday puede mostrar más información de un vistazo. De hecho, con Monday, puedes ver el equipo, los propietarios, los cronogramas, las actualizaciones de estado (codificadas por colores) y el progreso de cada tarea. También puedes optar por eliminar algunas columnas de información si te resultan abrumadoras.

Asana te permite crear tareas, ajustar sus metas y plazos, crear dependencias y asignarlas en pocos segundos. Haz un seguimiento de ellas a través de listas, cronogramas o la vista de tablero. Cuando inicias sesión en Asana, las tareas que vencen pronto aparecen en la sección Inicio.

Es fácil ver la lista completa de todas las tareas asignadas navegando a Mis Tareas. Simplemente haz clic en cualquier tarea para ver todos los detalles y adjuntar documentos para colaborar.

Monday ofrece una forma similar de gestionar las tareas, pero las llama "Pulsos" Cada Pulso viene con su propio registro de actividad, sección de preguntas frecuentes, sección de comentarios y función para adjuntar archivos. Puedes organizarlos en columnas para que los usuarios construyan su propio flujo de tareas.

Puede crear, asignar y seguir el progreso de los pulsos a través de la vista general de tareas del gestor de tareas. Esto hace que la gestión de tareas sea cómoda, ya que los tableros de acciones ofrecen una visión general del estado de cada tarea.

Asana tiene incorporado un sistema de gestión de dependencia de tareas. Te permite designar tareas que sólo pueden comenzar cuando otras están completadas. Cuando se completan, se notifica automáticamente al miembro del equipo asignado.

Monday no tiene un sistema integrado de gestión de dependencia de tareas, pero tiene una solución. Puede añadir una columna de dependencia que le permita crear conexiones (a internet) entre tareas. Al hacerlo, las tareas dependientes nunca pueden comenzar antes que las tareas de las que dependen.

Asana Dependencias de tareas

Gestión de carteras

Cuando se gestionan varios proyectos, centrarse en uno puede dar lugar a una visión de túnel, que lleva a olvidar o pasar por alto detalles esenciales de otros proyectos.

La gestión de carteras es la gestión de todos los proyectos en un mismo lugar para equilibrar los beneficios a corto plazo con las metas a largo plazo. Ambas herramientas ofrecen gestión de cartera, a diferencia de la mayoría de herramientas de gestión de proyectos.

La función de gestión de cartera en Asana funciona como la herramienta estándar de gestión de proyectos, pero para proyectos en lugar de tareas. Para ver la cartera de proyectos en curso, aleja el zoom de las tareas diarias para ver el estado de cada proyecto.

La función de cartera te permite categorizar todos tus proyectos, viéndolos por gráfico de desgaste, prioridad o cualquier otro campo personalizado que desees crear.

En lugar de la función de gestión de cartera, Monday ofrece una función llamada Grupos. Aunque no proporcionan tanta información o detalles, como el estado de progreso completo como la función de cartera en Asana, evitan que se pierdan detalles del proyecto si manejas varios proyectos.

Cuando creas un Pulso en Monday, puedes elegir a qué grupo agregarlo.

Monday.com Gestión de carteras

Colaboración

Es evidente que la colaboración es vital para el intento correcto de los proyectos. Un software de gestión de proyectos que no disponga de las funciones de colaboración necesarias le obligará a depender de apps de terceros, lo que puede resultar incómodo y afectar a la productividad.

Monday ofrece más compatibilidad con la colaboración que Asana. Proporciona comentarios de tareas, un calendario, una pizarra en línea y colaboración en documentos. La colaboración en documentos es una función muy útil, ya que permite crear documentos públicos y privados y compartirlos con el equipo. También permite comunicarse en el documento a través de chats y comentarios.

Asana no tiene colaboración de documentos ni pizarra en línea, por lo que debes recurrir a apps de terceros como Documentos de Google y luego adjuntarlas a Asana. Sus funciones de colaboración incluyen un Tablero de mensajes del proyecto que puede ser un hub para discusiones relacionadas con el proyecto, un calendario y comentarios de tareas.

Gestión del flujo de trabajo

Asana te ayuda a mantener toda la información crítica del proyecto al alcance de tu mano para acceder a ella fácilmente. Sus funciones de codificación por colores te permiten hacer un seguimiento de todos los detalles del proyecto, como quién está trabajando en él, qué tareas han completado y sus plazos.

Puede gestionar su flujo de trabajo con varias formas de ver el proyecto, incluidas listas, diagramas de) Gantt, calendarios, y Tableros Kanban .

Monday realmente brilla cuando se trata de vistas. Tiene, por lejos, la mayor cantidad de formas de ver tu proyecto de todo el software de gestión de proyectos. Puedes usar todas las vistas de Asana además de tablas, cronogramas, mapas y muchas otras. La vista por defecto es en forma de listas.

Pulso hace que sea fácil cambiar entre Pulso sin complicaciones.

Integraciones

Para trabajar de forma más eficiente y fluida, el software de gestión de proyectos que elijas debe contar con varias funciones de integración para trabajar con otros programas y aplicaciones que utilices sin problemas. Además, estas integraciones son vitales, ya que compensan lo que cada software echa de menos en cuanto a funciones.

Ambas herramientas ofrecen sólidas integraciones con varias aplicaciones populares, desde apps de videoconferencia y tecnología hasta herramientas de colaboración como Slack y Teams.

Asana tiene la mayor cantidad de integraciones (más de 150), incluyendo Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack y muchas otras herramientas populares. También puedes usar apps como Time Camp para introducir el control de tiempo en Asana.

Monday también ofrece varias integraciones, pero no tantas como Asana, así que se queda un poco atrás . Tiene alrededor de 50 integraciones, incluyendo integraciones de equipo de ventas y eCommerce como Shopify y Salesforce. Curiosamente, se integra con otro software de gestión de proyectos como Asana y Trello. Las integraciones de Monday son personalizables, lo que las diferencia de las de Asana. Esto permite a los usuarios elegir la función exacta que necesitan.

Ambas están disponibles para los miembros móviles del equipo con sus aplicaciones para Android e iOS. Aunque las pantallas de ordenador más grandes son mejores para manejar todos los detalles y su complejidad, es conveniente saber que puedes llevar algunas delegaciones o tareas fuera de la oficina.

Monday.com vs Asana Precios

Seamos realistas. Si vamos a preguntar Asana vs Monday, vas a querer saber cuánto te va a costar. Las dos herramientas son un poco más caras que algunas de las mejores alternativas, pero tampoco están muy lejos la una de la otra.

Planes de precios de Monday

La principal diferencia entre Monday y Asana es el precio. Puedes obtener Monday a un precio más bajo que Asana. La compañía ofrece cinco niveles de precios. Cada nivel tiene sus funciones y límites. El plan básico gratuito sólo permite dos usuarios, integraciones limitadas, 500 MB de almacenamiento y menos vistas del panel.

Básico 8 $ por usuario al mes 10 $ por usuario al mes Pro 16 $ por usuario/mes 20 $ por usuario/mes | Enterprise | Personalizado por paquete | - |

Comprobar Monday.com para más información sobre precios.

**Plan de precios de Asana

Asana ofrece un plan de precios de cuatro niveles y su versión gratuita puede alojar hasta 15 usuarios. Tiene un montón de funciones por las que tendrías que pagar en otras herramientas de gestión de proyectos. Por instancia, Asana ofrece más de 100 integraciones y puedes colaborar con hasta 15 compañeros de equipo. El almacenamiento del plan gratuito es ilimitado, hasta 100 MB por archivo.

| Facturado anualmente | Facturado mensualmente | |

Básico $0 Premium 10,99 $ por usuario al mes 13,49 $ por usuario al mes | Business 24,99 $ por usuario al mes 30,49 $ por usuario al mes | Empresa | Personalizado por paquete | - |

Visite Asana para obtener más información sobre precios.

Opiniones de clientes de Asana Vs Monday

Como algunas de las opciones más populares de gestión de proyectos disponibles, preguntarse a sí mismo para elegir entre Asana vs Monday puede ser un reto. Encontramos que ambas tienen varias reseñas positivas. Comencemos con dos reseñas recientes de clientes de Asana que nos gustaron.

Comentarios de clientes de Asana

cuando comenzamos a usar Asana, pensé: "Oh, seguro, otro producto que me ayudará", pero WOW, esto realmente me ayuda a estar al tanto de mis tareas en nuestras 4 compañías hermanas, ejecutar y planificar promociones, gestionar problemas, correcciones y mucho más. A menudo abro mi bandeja de entrada de Asana (mi función favorita) antes que mi bandeja de correo electrónico, ya que me da una mejor idea de lo que está pasando en la empresa." -_ Caitlen C., Directora de Arte, G2 Review

me gusta utilizar las extensiones de Slack y Gmail para llevar un seguimiento durante el día. He descubierto que esta es la mejor herramienta para mí, todos los colores y funcionalidades me permiten programar cosas fuera de mi calendario de trabajo mientras me mantengo al tanto de todas las cosas importantes en este minuto, este día, este año"_ - Venissa N., Administradora Senior de Nómina, G2 Review

Monday opiniones de clientes

Pero no te dejes convencer todavía por esas magníficas valoraciones: Monday tiene valoraciones similares y fantásticos comentarios sobre su plataforma. Aquí tienes dos opiniones recientes de clientes de Monday que destacaron en G2:

antes de Monday.com, todas las solicitudes se enviaban por correo electrónico, lo que dificultaba el seguimiento de la carga de trabajo. Con Monday, todos los miembros del equipo pueden ver lo que hay en el archivo del proyecto y saber en qué punto del proceso se encuentra cada trabajo del proyecto. Me gustan mucho las funciones personalizadas que ofrece Monday; tenemos un número de clientes que quieren una experiencia a medida para que las cosas sean más sencillas tanto para nosotros como para ellos. Monday tiene muchas funciones excelentes, pero si tuviera que seleccionar una, sería la organización"_ - Keller C., Product Manager, G2 Review

el flujo y la interfaz de usuario, la personalización, la facilidad con la que todo funciona a la vez que permite la separación de departamentos... pero lo que más me gusta de Monday es el Soporte. Ya se trate de una incidencia, una sugerencia o un error del usuario, siempre son rápidos, están bien informados y son amables. Además, siempre hacen un seguimiento posterior. Es algo por lo que mi empresa se esfuerza, así que lo aprecio mucho en los demás. Ah, ¡y los laboratorios de los lunes! Grandes complementos para personalizar aún más tu experiencia"_ - Amanda B., Fundadora, G2 Review

Monday Vs. Asana en Reddit

Recurrimos a Reddit para ver en qué punto se encuentra la gente en el debate Asana Vs. Monday.com. Cuando buscas Monday vs Asana en Reddit muchos usuarios están de acuerdo en que las grandes integraciones de Asana son una gran ventaja:

"Asana es buena pero le falta algo de lógica si estás gestionando proyectos grandes y complejos. Por otro lado, se interconecta simplemente con todo"

Otros señalan que Monday se lleva la palma en precios y UX:

"Para mí, Monday.com se lleva la palma en la comparación de precios e interfaz"

Alternativas a Asana y Monday para la mejor solución de gestión de proyectos

Puede que se siga preguntando Asana vs Monday y es justo. Ambas herramientas son algunas de las herramientas de gestión de proyectos más comunes en el mundo. Pero en caso de que no la hayas cogido, hay otra que tienes que probar.

ClickUp es lo último en alternativa a Asana y Monday. Además, ClickUp es una de las herramientas de gestión de proyectos con mejor valoración del mercado. En serio, nuestros clientes nos adoran como su solución todo en uno.

Además, ClickUp ofrece varias funciones gratis, gratuitas/a por las que de otro modo pagaría en otro software similar. Tanto si necesita aumentar la gestión de la carga de trabajo, crear vistas personalizadas, establecer recordatorios detallados, asignar prioridades o crear legítimos Mapas mentales y Pizarras, ClickUp es la mejor solución de software de gestión de proyectos.

ClickUp dispone de numerosas vistas que se adaptan a sus necesidades

Puede ser utilizado por todo tipo de empresas. Desde startups a empresas de Fortune 500 o autónomos, ClickUp simplemente funciona. Fue diseñado para eliminar las ineficiencias y frustraciones causadas por otras herramientas de gestión de proyectos para aumentar la productividad.

Dicho esto, si alguna vez hubiera una alternativa perfecta a Asana vs. Monday, sería ClickUp. Tiene docenas de funciones que aumentan la productividad individual y del equipo. Comparar ClickUp Vs Asana !

Planes de precios de ClickUp

Compartimos las diferencias de precios entre Asana vs Monday, así que veamos cómo se compara ClickUp en comparación. Para empezar, puede elegir entre cinco planes que se ajustan a sus necesidades y a su presupuesto.

Ilimitado $5 por miembro/mes $9 por miembro/mes Sí | Business 12 $ por miembro/mes 19 $ por miembro/mes Sí Business Plus 19 $ por miembro/mes 29 $ por miembro/mes Sí | Enterprise | /href/https://clickup.com/pricingContact Sales/%href/ | /href/https://clickup.com/pricingContact Sales/%href/ | | |

*ClickUp tiene un plan Business más asequible que Asana, pero el plan superior de Monday (excluyendo Enterprise) es inferior

ClickUp opiniones de clientes

No se fíe sólo de lo que decimos nosotros: a los clientes les encanta ClickUp. A continuación, le mostramos algunos comentarios recientes de clientes de ClickUp de G2 que nos han encantado:

clickUp permite a toda una organización trabajar con una sola aplicación. Utilizamos la función de Pizarras, tareas, paneles, documentos y mucho más. Los competidores ni siquiera pueden competir con ClickUp. Monday.com y JIRA no tienen la misma idea integral que ClickUp, y eso que son una empresa muy innovadora"_ - Ashley P., Directora de desarrollo de productos, G2 Review

me encanta tenerlo todo centralizado, lo hace todo mucho más fácil. ClickUp, con sus múltiples opciones de visualización, me ayuda a evitar saltar de una app a otra o tener que buscar plugins sospechosos o caros. Las herramientas que más utilizo son el Calendario, las Listas, los Documentos, el Control de Tiempo y las Metas, y cada una de ellas incluye funciones que son difíciles de encontrar incluso en aplicaciones especializadas. Después de probar montones de apps de productividad, ésta ha sido, con diferencia, la experiencia más positiva y sin problemas. Y no sólo las funciones son importantes, sino que también me encanta la forma en que la empresa muestra sus valores. Además, las campañas de marketing son divertidísimas, creo que es la única empresa que sigo en YT porque sus anuncios me hacen reír. =)"_ - Daniel S., Operador de cámara, G2 Review

La Pregunta No Es Asana Vs. Monday - Es ¿Por Qué No ClickUp?

Este análisis de Asana vs. Monday revela una cosa: ninguna de las dos es perfecta. Ambas tienen sus puntos fuertes y débiles, y depende de ti decidir qué función valoras más. Monday tiene un precio más accesible, pero Asana tiene más integraciones y personalizaciones.

Además, Monday es mejor si quieres una plantilla específica para una necesidad particular de tu empresa, pero Asana tiene una plataforma intuitiva que facilita la personalización de tus paneles.

Por eso hemos hecho una lista con más alternativas para que las tengas en cuenta si Asana y Monday no cumplen tus expectativas.

En última instancia, el software de gestión de proyectos para ti depende de tus necesidades únicas. Esperamos que esta guía te ayude a tomar la decisión correcta. Si deseas obtener más información sobre el software de gestión de proyectos antes de decidirte, aquí tienes una extensa guía que te ayudará a encontrar la solución de gestión de proyectos perfecta para ti y tu equipo.