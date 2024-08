20 plantillas gratuitas de planes de proyecto en Excel y ClickUp

Caos. 馃槼

A eso te arriesgas cuando no planificas. Sabemos que estamos canalizando nuestra voz de pap谩 interior ahora mismo, pero es verdad.

Tanto si planificas para alcanzar el 茅xito como si lo haces para prepararte para posibles escollos, la planificaci贸n de proyectos es fundamental para llevar las tareas a buen puerto. Y para aquellos de nosotros que gestionamos equipos o colaboradores individuales, hay un factor a煤n m谩s importante: la planificaci贸n mayor necesidad de planificaci贸n estrat茅gica para alcanzar la eficacia de los proyectos.

Seamos realistas: la planificaci贸n es crucial tanto si es para un lanzamiento de un producto o unas vacaciones internacionales. Cuando planificamos, prevemos los problemas (es decir, las asignaci贸n de recursos ), establecer objetivos del proyecto (es decir, cumplir los plazos), y mejor gestionar los presupuestos de los proyectos (por ejemplo, evitar esos gastos de viaje inesperados).

Sin embargo, elaborar un plan a partir de una p谩gina en blanco no es tarea f谩cil. Con la ayuda de plantillas detalladas de planes de proyectos, tendr谩 m谩s probabilidades de iniciar con 茅xito las tareas y organizar plazos del proyecto . Porque sin un plan de proyecto, la desorganizaci贸n se apodera de tu trabajo y sobreviene el caos.

As铆 que mant茅n el desorden a raya y echa un vistazo a las 20 mejores plantillas de planes de proyecto para tu pr贸ximo proyecto

驴Qu茅 es una plantilla de planificaci贸n de proyectos?

En primer lugar, cubramos los aspectos b谩sicos con las cualidades clave que hay que buscar en las plantillas de planes de proyectos.

Una plantilla de plan de proyecto es una herramienta indispensable para gestionar proyectos con 茅xito adaptando su proceso para alcanzar las metas, los objetivos, el presupuesto o los retos del proyecto.

Con la ayuda de una plantilla de planificaci贸n, puede calcular los pasos necesarios para completar su proyecto y tener la flexibilidad de organizarlos en un calendario de proyecto est谩tico o en un plan de trabajo diagrama de Gantt din谩mico . Esto le permite definir claramente el 谩mbito y el calendario del proyecto, organizando las tareas de la forma m谩s eficaz posible.

Los gestores de proyectos y los jefes de equipo utilizan plantillas de planificaci贸n de proyectos para ahorrar tiempo y dinero organizando las tareas y evitando errores innecesarios. Este proceso de gesti贸n de proyectos es esencial para mantener el calendario del proyecto en orden.

驴En qu茅 consiste una buena plantilla de planificaci贸n de proyectos?

Una buena plantilla de plan de proyecto facilita detallar los alcance del proyecto y el prop贸sito general del trabajo necesario para llegar a su finalizaci贸n. Una plantilla funcional tambi茅n debe esbozar sus objetivos y los resultados esperados de el calendario del proyecto .

Esto funciona mejor cuando se tiene una descripci贸n detallada de lo que hay que hacer y de cualquier limitaci贸n que pueda alterar la calendario del proyecto o presupuesto. Las mejores plantillas de planificaci贸n de proyectos tambi茅n abarcan objetivos a corto y largo plazo y tienen en cuenta las limitaciones de recursos, plazos o presupuesto.

Visualice y gestione la hoja de ruta de su producto en la vista cronol贸gica de ClickUp

Es 煤til utilizar una plantilla de planificaci贸n de proyectos que se integre f谩cilmente en su software de gesti贸n de proyectos para que puedas introducir sin problemas aspectos como los plazos, hitos clave el proyecto, su evoluci贸n, sus funciones y responsabilidades y los recursos de que dispone.

Sin esta conexi贸n -ah铆 viene otra vez la voz de pap谩- te arriesgas a tener un plan de proyecto desordenado que da vueltas en c铆rculos y hace perder el tiempo a todo el mundo.

20 mejores plantillas gratuitas de planes de proyecto

驴A qui茅n no le gusta lo gratuito? Por eso te encantar谩 nuestra lista de las mejores plantillas de planes de proyecto gratuitas que puedes utilizar ahora mismo Echemos un vistazo a lo que hizo nuestra lista:

1. Plantilla de planificaci贸n de proyectos de ClickUp

Plantilla de planificaci贸n de proyectos de ClickUp

Escuche: no pondr铆amos esta plantilla en primer lugar si no crey茅ramos que puede ayudarle f谩cil (y r谩pidamente) a elaborar su plan de proyecto. El Plantilla de planificaci贸n de proyectos de ClickUp utiliza tu Espacio de Trabajo al m谩ximo creando tareas en cualquier Lista y luego movi茅ndolas f谩cilmente a otras Listas.

Esta plantilla de planificador de proyectos est谩 dise帽ada para ayudar a los equipos de proyecto a lograr los resultados deseados dentro del alcance, el calendario, el presupuesto y los recursos establecidos. Permite a las partes interesadas realizar un seguimiento sencillo del progreso a trav茅s de calendarios de proyecto visualmente atractivos y f谩ciles de entender, de modo que puedan planificar mejor los cambios y gestionar los riesgos de forma proactiva.

La plantilla de ClickUp tambi茅n sirve como medio de comunicaci贸n entre el equipo del proyecto y las partes interesadas. Este proceso de planificaci贸n del proyecto puede realizarse a trav茅s de la plataforma mediante comentarios asignados para que su equipo sepa qu茅 necesita atenci贸n, todo ello sin perder conversaciones en las temidas cadenas de correo electr贸nico.

Utiliza esta plantilla para asegurarte de que todo el mundo tiene acceso a la misma informaci贸n, expectativas, decisiones y suposiciones. Descargar esta plantilla

2. Plantilla de Plan de Proyecto de Consultor铆a de ClickUp

Plantilla de Plan de Proyecto de Consultor铆a de ClickUp

Otro magn铆fico recurso para gestores de proyectos o de clientes, especialmente en el 谩mbito de los servicios profesionales, es el sitio web Plantilla de plan de proyecto de consultor铆a de ClickUp . Esta plantilla de planificaci贸n de proyectos funciona como una gu铆a para proporcionar direcci贸n y estructura para un resultado exitoso.

Obtenga una visi贸n m谩s amplia de las tareas de su proyecto utilizando Vista de lista de ClickUp para obtener un desglose r谩pido de las tareas por estado, en el que las partes interesadas pueden hacer clic para obtener m谩s detalles sobre cada tarea o sus subtareas.

Los campos personalizados facilitan a煤n m谩s la visualizaci贸n de detalles importantes del plan del proyecto, como las fechas de vencimiento, el estado de avance de las tareas, la fase del proyecto y los recursos. Invite a los clientes como invitados en ClickUp para acceder a esta vista de lista, de modo que no tengan que hacer clic en cada tarea para encontrar la informaci贸n esencial. Consultor铆a eficaz analiza los posibles retos y problemas a la vez que desarrolla estrategias eficaces para identificar oportunidades de colaboraci贸n y creaci贸n de valor. Una buena noticia para ti: esta plantilla te permite hacer eso y mucho m谩s para mejorar.. gestionar las expectativas del cliente y crear planes de comunicaci贸n transparentes. Descargar esta plantilla

3. Plantilla de plan de proyecto interfuncional de ClickUp

Plantilla de plan de proyecto interfuncional de ClickUp

La mayor铆a de las veces, se necesita un plan de proyecto que funcione en todos los equipos . Esto significa que el plan debe integrarse perfectamente en los distintos flujos de trabajo sin molestar a las partes interesadas ni a los distintos equipos.

El sitio Plantilla de plan de proyecto interfuncional de ClickUp garantiza que todas las partes interesadas participen en el proceso de toma de decisiones. Adem谩s, crea una mejor v铆a de comunicaci贸n entre los equipos para que la experiencia y los conocimientos de todos se tengan en cuenta en el proyecto.

驴Qu茅 diferencia a esta plantilla de las dem谩s? Con esta plantilla, puede confiar realmente en los campos personalizados de ClickUp para ofrecer a los equipos la visi贸n m谩s sencilla -o la m谩s profunda- de lo que se necesita para hacer avanzar el proyecto.

A帽ada f谩cilmente asignados, interesados, observadores del proyecto y aprobadores a las tareas y subtareas para diferentes flujos de trabajo en su plan de proyecto. Esto reducir谩 la confusi贸n entre equipos en cualquier proceso y dar谩 un resumen personalizable del proyecto de lo que se necesita para iniciar y completar cada tarea. Descargar esta plantilla

4. Plantilla de Plan de Proyecto de Cumplimiento por ClickUp

Plantilla de Plan de Proyecto de Cumplimiento por ClickUp

El cumplimiento del proyecto es el Robin del Batman de su proyecto, el George del Jerry de su objetivo. Y utilizando el Plantilla de Plan de Proyecto de Cumplimiento de ClickUp funciona como su compa帽ero para garantizar que alcanza sus objetivos, se mantiene en el buen camino y proporciona seguridad adicional para proteger su proyecto.

Tal vez George Costanza no sea la mejor analog铆a, pero esta plantilla de ClickUp proporciona una fant谩stica visualizaci贸n para identificar y evaluar los requisitos de cumplimiento de su proyecto. Una vez m谩s, los campos personalizados de ClickUp son una funci贸n muy valiosa para documentar, organizar y proporcionar informaci贸n de alto nivel sobre c贸mo mantener el cumplimiento de las operaciones empresariales en este plan de proyecto.

Estas vistas son convenientes para que los equipos involucrados tomen medidas y corrijan los problemas de incumplimiento en su plan de proyecto. la serenidad ahora Descargar esta plantilla

5. Plantilla de Plan de Proyecto de Evento por ClickUp

Plantilla de Plan de Proyecto de Evento por ClickUp

Planificar un evento puede resultar desalentador, sobre todo si no se parte de una plantilla de planificaci贸n ingeniosa.

En Plantilla de planificaci贸n de eventos de ClickUp 隆te lo pone f谩cil!

Esta plantilla viene con todas las caracter铆sticas para evitar que la ansiedad de la planificaci贸n de eventos se apodere de ti. Sus estados de tarea personalizados, la vista de chat en la aplicaci贸n y las vistas de mapa 煤nicas facilitan el seguimiento de cualquier evento exactamente como t煤 quieras.

No importa el tipo de evento: tanto si se trata del lanzamiento de un producto como de una recaudaci贸n de fondos local, puedes utilizar dos campos personalizados preconfigurados y siete automatizaciones para realizar un seguimiento de los peque帽os detalles. Lo mejor de todo es que esta plantilla es personalizable para ajustarse a su presupuesto u objetivos espec铆ficos, sin importar el tama帽o del proyecto.

Dejemos de estresarnos con el plan del proyecto para su pr贸ximo evento y empecemos con buen pie con esta detallada plantilla de proyecto. Descargar esta plantilla

6. Plantilla de Plan de Proyecto de Sitio Web por ClickUp

Plantilla de proyecto de sitio web de ClickUp

Elaborar un plan de proyecto de sitio web productivo requiere un alcance detallado del proyecto plazos, presupuestos y responsabilidades de las partes interesadas.

Es fundamental disponer de estos elementos antes de lanzar un sitio web, por lo que recomendamos el programa Plantilla de plan de proyecto de sitio web de ClickUp . Los proyectos de sitios web suelen tener varias capas y, dentro de cada capa, se corre el riesgo de que surjan problemas imprevistos que no se esperaban en los planes del proyecto.

Evite las incertidumbres y utilice esta plantilla como su ventanilla 煤nica para el seguimiento de todas las diferentes tareas, procesos y decisiones que intervienen en dar vida a un proyecto de sitio web. Organ铆cese mediante campos personalizados y asigne cada tarea a su leg铆timo propietario para que ning煤n detalle quede sin tocar en la fase de planificaci贸n del proyecto.

7. Plantilla de Plan de Proyecto de Tecnolog铆a por ClickUp

Plantilla de Plan de Proyecto de Tecnolog铆a por ClickUp

Utilizando el concepto de negocio gesti贸n de procesos (BPM) puede mejorar dr谩sticamente un proyecto web. Consiste en utilizar las fases de an谩lisis, dise帽o, implantaci贸n y supervisi贸n para trazar los procesos existentes, crear otros nuevos, implantarlos en la organizaci贸n y comprobar continuamente que ofrecen los resultados deseados.

El sitio Plantilla de plan de proyecto tecnol贸gico de ClickUp es ideal para quienes desean mejorar la forma en que su equipo o departamento implementa la tecnolog铆a. La planificaci贸n de este proceso requiere plazos detallados, acceso a recursos importantes e informes de progreso.

Merece la pena que todas las partes sepan cu谩l es el siguiente paso en el proyecto global. Y esta plantilla proporciona los campos personalizados, los tipos de vista y los estados para planificar adecuadamente sus proyectos tecnol贸gicos. Descargar esta plantilla

8. Plantilla de planificaci贸n de proyectos de centros de datos de ClickUp

Plantilla de planificaci贸n de proyectos de centros de datos de ClickUp

Las migraciones de centros de datos requieren la transferencia de datos y activos de un sitio a otro. En pocas palabras: son muchas piezas m贸viles.

Puede ser un proceso dif铆cil y complejo, por lo que sugerimos la Plantilla de Plan de Proyecto de Centro de Datos de ClickUp . Esta plantilla de planificaci贸n de proyectos proporciona un marco sencillo para ayudar a los equipos de migraci贸n de datos a llevar el proceso con eficiencia y eficacia.

De todas las plantillas de planes de proyecto, esta puede gestionar las tareas m谩s sencillas o las m谩s complejas, los objetivos del proyecto y los presupuestos del proyecto para garantizar que todo el equipo del proyecto migra los datos con 茅xito. Descargar esta plantilla

9. Plantilla de planificaci贸n de eventos virtuales de ClickUp

Plantilla de planificaci贸n de proyectos de eventos virtuales de ClickUp

H谩ganos caso: conocemos las complejidades de planificar un gran acontecimiento virtual 隆! El calendario de tu proyecto lo es todo (m谩s a煤n para tu jefe de proyecto).

Estos eventos requieren una gran planificaci贸n por parte de los equipos para que todo el mundo pueda trabajar con el mismo objetivo . En Plantilla de planificaci贸n de proyectos de eventos virtuales de ClickUp simplifica la tarea de organizar un evento virtual completo y exitoso.

Esta plantilla de plan tambi茅n agiliza todos los diferentes elementos que intervienen en el proceso para un gestor de proyectos. Esto significa que todo su equipo de proyecto ahorra tiempo y esfuerzo con esta plantilla de plan, al tiempo que garantiza un resultado satisfactorio. Descargar esta plantilla

10. Plantilla de Plan de Acci贸n de ClickUp

Plantilla de Plan de Acci贸n de ClickUp

Plantilla del plan de acci贸n de ClickUp ayuda a los equipos a estructurar, priorizar y seguimiento de tareas para alcanzar sus objetivos.

Esta plantilla incorpora m茅tricas para evaluar los resultados, facilita la asignaci贸n de tareas y ofrece un espacio de colaboraci贸n para establecer y supervisar los objetivos. Utilice esta plantilla como gu铆a para el crecimiento personal, las nuevas empresas, las iniciativas de marketing y los flujos de trabajo creativos Descargar esta plantilla

11. Plantilla de gesti贸n de proyectos de ClickUp

Plantilla de gesti贸n de proyectos de ClickUp

Plantilla de gesti贸n de proyectos de ClickUp es una herramienta integral dise帽ada para facilitar la planificaci贸n eficaz de proyectos. Proporciona una base estructurada que incorpora todos los pasos esenciales de la planificaci贸n de proyectos, fomentando una comunicaci贸n clara entre los miembros del equipo y las partes interesadas.

Esta plantilla ayuda a los equipos a navegar por cada etapa de un proyecto, permiti茅ndoles comprender los aspectos fundamentales del mismo, adaptar los planes a sus necesidades espec铆ficas, organizar las tareas con eficacia y coordinar los esfuerzos del equipo para una ejecuci贸n sin problemas. Resulta especialmente 煤til para gestionar las complejidades que conlleva la planificaci贸n de un proyecto. Descargar esta plantilla

12. Plantilla de documento de planificaci贸n de ClickUp

Plantilla de documento de planificaci贸n de ClickUp

Este Plantilla de documento de planificaci贸n de ClickUp ayuda a los equipos a sentar las bases del proyecto para garantizar que se encuentren menos riesgos y problemas durante la ejecuci贸n.

La plantilla de documento de planificaci贸n de ClickUp facilita la organizaci贸n y la puesta en marcha. Con esta plantilla, su equipo puede:

Capturar los objetivos clave, las metas y los elementos de acci贸n

Desglosar las tareas en partes manejables para una entrega m谩s r谩pida

Alinear los equipos en torno a lo que es m谩s importante para el 茅xito colectivo Descargar esta plantilla ### 13. Plantilla de registro de ClickUp

Plantilla de registro de ClickUp

Utilice Plantilla del Plan de Registro de ClickUp para capturar los objetivos de su empresa, los detalles de los objetivos, las m茅tricas de 茅xito y el calendario previsto en un documento digital.

La Plantilla de Plan de Registro de ClickUp est谩 dise帽ada para ayudarle a hacer precisamente esto. Con ella, podr谩:

Garantizar una comunicaci贸n clara entre las partes interesadas

Alinear los equipos en torno a objetivos comunes

Realizar un seguimiento del progreso y los hitos para cumplir los plazos Descargar esta plantilla ### 14. Plantilla de planificaci贸n Pi de ClickUp

Plantilla de planificaci贸n PI de ClickUp

En Plantilla de planificaci贸n ClickUp PI ayuda a estructurar y agilizar el proceso de planificaci贸n de proyectos. Est谩 dise帽ada para que el proceso sea m谩s eficiente, especialmente para los equipos 谩giles.

La plantilla de planificaci贸n ClickUp Pi ayuda a los equipos:

Desglosar tareas complejas en partes m谩s peque帽as y manejables

Organizar las tareas para una mayor claridad y concentraci贸n

Asignar recursos de forma eficaz y planificar con antelaci贸n para una ejecuci贸n satisfactoria Descargar esta plantilla ### 15. Plantilla de planificaci贸n de proyectos de ClickUp

Plantilla de planificaci贸n de proyectos de ClickUp

Plantilla de planificaci贸n de proyectos de ClickUp proporciona una base bien organizada, garantizando que todos los pasos esenciales se incluyan en el plan y promoviendo una comunicaci贸n transparente entre los miembros del equipo y las partes interesadas.

Esta plantilla le gu铆a a trav茅s de cada etapa del proyecto, ayud谩ndole a comprender la esencia del mismo, a personalizar los planes seg煤n sus requisitos, a organizar las tareas de forma eficaz y a coordinar a los miembros del equipo para una ejecuci贸n impecable. Descargar esta plantilla

16. Plantilla de pizarra del plan de trabajo de ClickUp

Plantilla de pizarra del plan de trabajo de ClickUp

Plantilla de pizarra del plan de trabajo de ClickUp est谩 estructurada para proporcionar una gu铆a visual sistem谩tica para su proyecto. Sirve como soluci贸n integral para visualizar, administrar y supervisar todas las tareas de su equipo de forma bien estructurada.

La plantilla de pizarra del plan de trabajo de ClickUp no s贸lo ayuda a planificar, sino que tambi茅n garantiza el seguimiento y la gesti贸n eficaz de todas las tareas, lo que se traduce en un flujo de trabajo m谩s productivo y eficiente. Descargar esta plantilla

17. Plantilla de Entregables de Proyecto por ClickUp

Plantilla de entregables de proyecto de ClickUp

Un plan bien elaborado sienta las bases para una ejecuci贸n excepcional Ejecute eficazmente los resultados de su proyecto con Plantilla de entregables de proyectos de ClickUp . Esta plantilla est谩 dise帽ada para proporcionar una visi贸n general de los entregables de su proyecto, los propietarios designados, los plazos y el presupuesto. Es una herramienta 煤til para supervisar el progreso de los entregables.

Esta plantilla no s贸lo sirve para hacer un seguimiento de los entregables, sino tambi茅n para crear un espacio en el que confluyan la transparencia, la responsabilidad y la eficacia. Al tener una visi贸n clara de qui茅n es responsable de qu茅, y cu谩ndo vencen las tareas, puedes asegurarte de que todos en tu equipo est谩n en la misma p谩gina. Descargar esta plantilla

18. Plantilla de hoja de ruta de proyecto de ClickUp

Plantilla de hoja de ruta de proyecto de ClickUp

El desarrollo de un proyecto conlleva una serie de complejidades y numerosos elementos que gestionar. No importa el tama帽o o la complejidad de su proyecto, Plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp est谩 equipada con todas las herramientas necesarias para su 茅xito

Tanto si est谩 a punto de lanzar una nueva funci贸n como si est谩 gestionando una visi贸n de producto a largo plazo, nuestra plantilla de hoja de ruta de proyecto sirve para ayudar a su equipo de producto de forma eficaz. Descargar esta plantilla

19. Plantilla de pizarra del alcance del proyecto de ClickUp

Plantilla de pizarra del alcance del proyecto de ClickUp

Plantilla de pizarra del alcance del proyecto de ClickUp es una herramienta dise帽ada para ayudar a estructurar y agilizar el proceso de definir el alcance de un proyecto. Proporciona un resumen conciso de las actividades, recursos, fechas y entregables de un proyecto concreto.

Utilice esta plantilla para organizar proyectos, mantenerse al d铆a con las tareas y realizar un seguimiento de los entregables. Descargar esta plantilla

20. Plantilla Excel de Planificaci贸n de Proyectos

A trav茅s de Microsoft

Para los amantes del trabajo en Microsoft Excel -隆te cubrimos!

Esta sencilla plantilla de plan de proyecto de Microsoft Excel funciona como una l铆nea de tiempo en su hoja de c谩lculo para crear una hoja de ruta clara y organizada para su proyecto. Dentro de las celdas, puedes a帽adir los hitos clave del proyecto, cambiar el texto y las im谩genes y compartirlo con tu equipo.

Adem谩s, puede a帽adir sus hitos en la tabla detalles del proyecto dentro de la hoja de c谩lculo de la plantilla de plan de proyecto simple para obtener una visi贸n m谩s atractiva de su cronograma. Utilice esta plantilla personalizable para establecer su esquema completo del proyecto y determine los pasos esenciales que debe dar para alcanzar el 茅xito. Descargar esta plantilla

Empezar a planificar con plantillas de planes de proyectos

Aqu铆 lo tienes: 隆20 plantillas de gesti贸n de proyectos que puedes utilizar de forma totalmente gratuita para planificar tu nuevo proyecto!

Si a煤n no sabe cu谩l es la mejor plantilla para su proyecto, puede estar seguro de que con ClickUp no s贸lo obtendr谩 un potente herramienta para la planificaci贸n de proyectos clickUp no es s贸lo una herramienta de planificaci贸n de proyectos, sino una plataforma intuitiva que todo su equipo puede utilizar. Aproveche las vistas altamente personalizables de ClickUp para ver claramente los plazos, el alcance de su proyecto, el progreso del proyecto y las partes interesadas asignadas.

ClickUp ofrece diversas funciones dise帽adas espec铆ficamente para agilizar su plan de gesti贸n de proyectos y su flujo de trabajo. Puede crear tareas f谩cilmente, asignarlas a los miembros del equipo y supervisar el progreso en tiempo real para alcanzar los objetivos y los resultados del proyecto.

No piense demasiado en sus planes de proyecto.