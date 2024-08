Repasamos las 10 mejores apps de listas de tareas en 2024 (gratuitas y de pago)

No puedo ser la única que vive pendiente de las listas de tareas pendientes Estos apps de listas de control diarias se han convertido en mi asistente digital personal: me ayudan a organizar tareas, establecer recordatorios y priorizar el trabajo a nivel granular.

Oh, la cantidad de cosas que he perdido (incluyendo citas con el dentista) y los plazos, y creo que mi punto de inflexión se produjo cuando yo estaba organizando un evento, y terminó un lío caliente.

Con las herramientas adecuadas y un cambio de mentalidad, ya no se me escapa nada. A veces sobrestimamos nuestras capacidades cognitivas y no aceptamos ayuda.

Si todavía no utilizas una app de listas de tareas pendientes, considera esto como una señal para unirte a la fiesta. Estas increíbles herramientas te mantienen en el buen camino cuando tienes que hacer malabarismos con múltiples tareas con diferentes plazos y prioridades.

He pasado mucho tiempo experimentando con distintas apps de gestión de tareas. Basándome en mi experiencia y en las pruebas realizadas por el equipo de ClickUp, he elaborado una lista de las mejores apps de listas de tareas pendientes, tanto gratuitas como de pago.

Pero antes de pasar a la lista, repasemos rápidamente las funciones imprescindibles en una app de listas de tareas pendientes.

¿Qué debe buscar en una aplicación de listas de tareas pendientes?

Interfaz de usuario amigable: La aplicación debe ser intuitiva y fácil de navegar, con instrucciones claras y una curva de aprendizaje mínima _(a veces todo lo que quiero es una simple lista de control para volcar el cerebro; la aplicación que me lleva más rápido a ella gana. Por eso me encantan los widgets en la pantalla de Inicio de mi teléfono. Un toque y ya está)

La aplicación debe ser intuitiva y fácil de navegar, con instrucciones claras y una curva de aprendizaje mínima _(a veces todo lo que quiero es una simple lista de control para volcar el cerebro; la aplicación que me lleva más rápido a ella gana. Por eso me encantan los widgets en la pantalla de Inicio de mi teléfono. Un toque y ya está) Compatibilidad multiplataforma : Debes poder acceder a las listas de tareas pendientes desde distintos dispositivos sin problemas, ya sea un smartphone, una tableta o un ordenador (_Yo cambio entre mi teléfono y mi portátil a lo largo del día, y luego está mi ordenador de sobremesa para mi flujo de trabajo personal. La disponibilidad multiplataforma y la seguridad van de la mano. Las herramientas deben ofrecer una experiencia superior tanto en el escritorio como en el móvil. A menudo, las empresas dan prioridad a la experiencia web, y la experiencia móvil es una ocurrencia tardía

: Debes poder acceder a las listas de tareas pendientes desde distintos dispositivos sin problemas, ya sea un smartphone, una tableta o un ordenador (_Yo cambio entre mi teléfono y mi portátil a lo largo del día, y luego está mi ordenador de sobremesa para mi flujo de trabajo personal. La disponibilidad multiplataforma y la seguridad van de la mano. Las herramientas deben ofrecer una experiencia superior tanto en el escritorio como en el móvil. A menudo, las empresas dan prioridad a la experiencia web, y la experiencia móvil es una ocurrencia tardía Priorización de tareas y opciones de ordenación: Debes poder priorizar las tareas en función de su urgencia o importancia, y la app debe ofrecer múltiples opciones de ordenación, como por fecha límite, categoría u orden personalizado (Uso las etiquetas como si mi vida dependiera de ello. Con el gran volumen de trabajo del que hago seguimiento necesito obtener las vistas más personalizadas para ser eficaz. lo hago con etiquetas, indicadores de prioridad, distintos tipos de vista, etc.). Es esencial tener esa opción para personalizar)_

Debes poder priorizar las tareas en función de su urgencia o importancia, y la app debe ofrecer múltiples opciones de ordenación, como por fecha límite, categoría u orden personalizado (Uso las etiquetas como si mi vida dependiera de ello. Con el gran volumen de trabajo del que hago seguimiento necesito obtener las vistas más personalizadas para ser eficaz. lo hago con etiquetas, indicadores de prioridad, distintos tipos de vista, etc.). Es esencial tener esa opción para personalizar)_ Recordatorios y notificaciones: Los recordatorios y las notificaciones son imprescindibles para ayudartehacer un seguimiento de las tareas y cumplir los plazos de los proyectos. (_Más allá de la opción de recibir recordatorios, considero que lo más importante es la posibilidad de personalizar qué tipo de recordatorios y cómo recibir las notificaciones. De lo contrario, te ahogarás en un mar de notificaciones)

Los recordatorios y las notificaciones son imprescindibles para ayudartehacer un seguimiento de las tareas y cumplir los plazos de los proyectos. (_Más allá de la opción de recibir recordatorios, considero que lo más importante es la posibilidad de personalizar qué tipo de recordatorios y cómo recibir las notificaciones. De lo contrario, te ahogarás en un mar de notificaciones) Características de colaboración: Para trabajar en proyectos de equipo, las funciones de colaboración como el uso compartido de tareas, los comentarios y la asignación de tareas a los miembros del equipo son cruciales _(Esto es más importante para mí porque trabajo en varios departamentos, a menudo etiqueto o menciono a personas y discutimos en un hilo de tareas para que podamos tomar una decisión y alinearnos. Es importante poder hacer todo esto en un solo lugar)

Para trabajar en proyectos de equipo, las funciones de colaboración como el uso compartido de tareas, los comentarios y la asignación de tareas a los miembros del equipo son cruciales _(Esto es más importante para mí porque trabajo en varios departamentos, a menudo etiqueto o menciono a personas y discutimos en un hilo de tareas para que podamos tomar una decisión y alinearnos. Es importante poder hacer todo esto en un solo lugar) Categorías o etiquetas personalizables: Debes poder organizar las tareas en categorías o asignar etiquetas para facilitar la clasificación y el filtrado para una gestión de proyectos eficaz

Estas funciones esenciales me ayudaron a filtrar a través de las muchas herramientas disponibles en el mercado y curar los mejores para usted.

Comencemos

Las 10 mejores aplicaciones de listas de tareas pendientes para 2024

Las mejores apps de listas de tareas de un vistazo:

1. ClickUp-la mejor aplicación de listas de tareas integradas con IA

ClickUp es una app de listas de tareas todo en uno con muchas funciones de gestión de proyectos, colaboración y análisis. Su integración con la IA la diferencia de la mayoría de las herramientas, ya que ofrece funciones de ahorro de tiempo que mejoran la eficiencia y te mantienen centrado en el trabajo significativo que tiene un impacto. Tareas de ClickUp es una solución práctica para dividir los proyectos en partes pequeñas y ajustar cada elemento de acción como una tarea independiente.

Divida sus proyectos en elementos de acción gestionables mediante las tareas de ClickUp

Puedo crear listas de control en cualquier parte de mi entorno de trabajo utilizando Listas de tareas pendientes de ClickUp ya sea en Tareas, Documentos o Notas. La Lista de tareas me ayuda a trazar un proceso transparente para mí y para mi equipo, mientras que la Lista de documentos me permite marcar los elementos de acción que aparecen en un documento en ClickUp Documentos .

Cuando estoy trabajando en una tarea y me surge una idea de la nada (o se me olvida hacer la compra esta semana o mi temida cita con el dentista), hago una lista de control rápida en el Bloc de notas de ClickUp. No necesito cambiar de pestaña, por lo que mi flujo de trabajo no se interrumpe.

Anota ideas, listas de tareas y notas para ti mismo en el Bloc de notas de ClickUp mientras trabajas

También prefiero crear tareas en ClickUp Docs porque es muy sencillo. El proceso es el siguiente

Resalte el texto en un documento Haga clic en Tarea en la barra de herramientas Haga clic en Seleccionar Lista y elija una Lista Haga clic en Crear

Después de crear las tareas, las asigno a los miembros del equipo y establezco los plazos. La función de edición en tiempo real me permite colaborar sin problemas con mi equipo remoto.

Gestione su lista de tareas pendientes en colaboración con su equipo mediante ClickUp Docs

Para las tareas que no requieren intervención manual, utilizo Cerebro ClickUp . Automatiza la creación de tareas y la planificación de subtareas, responde a preguntas sobre tareas y documentos (cuando tengo prisa y busco información específica) y resume los detalles de las tareas.

Resuma los detalles de la tarea con ClickUp Brain

Para probar lo intuitiva que es esta herramienta de IA, creé una tarea llamada "Diseñar un programa de formación para empleados" y añadí a los miembros de mi equipo para discutir cómo planificaríamos el programa. Utilizamos los comentarios de la tarea para abordar nuestras metas y el enfoque que queremos adoptar para la formación.

A los pocos días, ClickUp Brain empezó a recomendar subtareas a medida (después de reflexionar sobre el contexto de la tarea), como la identificación de las necesidades de los empleados y las carencias de habilidades, la conexión con expertos en la materia para crear módulos de formación y la determinación del plazo del programa.

¡Un cambio de juego!

ClickUp también cuenta con varias herramientas listas para usar

/ref/ https://clickup.com/blog/to-do-list-templates/ plantillas de listas de tareas pendientes /%href/

y Plantillas GTD para ayudarte a organizar las tareas de forma más sistemática.

Éstas son mis favoritas:

Identifique las prioridades de las tareas y aumente la productividad con la plantilla Trabajo por hacer de ClickUp

Esta plantilla alinea tus acciones diarias con tus metas semanales. Utilícela para crear un lista de prioridades en función de la importancia, la urgencia o el esfuerzo, organizar proyectos con listas, subtareas y plazos, y seguir el progreso mediante diagramas de Gantt o tableros Kanban.

Además de mantenerte organizado, la plantilla te permite trabajar sin estrés porque tienes visibilidad sobre qué tareas necesitan atención inmediata y lo lejos que estás de tus metas.

Cree una lista de tareas semanales, realice un seguimiento del progreso y siéntase inspirado para trabajar en pos de sus metas a corto plazo con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp

Utilice esta plantilla para ajustar una agenda práctica para la semana siguiente. Organice las tareas similares en categorías, establezca recordatorios para las tareas urgentes y mantenga una pestaña de progreso con las fechas límite establecidas.

Puede personalizar la plantilla para adaptarla a la creación de listas de tareas pendientes personales y profesionales.

Planifique su rutina diaria y cree hábitos de productividad con la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

Esta plantilla es tu planificador de rutinas diarias para crear hábitos saludables y mantenerte al día con ellos. Te ayuda a:

Mantenerte organizado con las tareas cotidianas y los compromisos profesionales

Establecer metas alcanzables que contribuyan a tu intento correcto a largo plazo

Comprobar los progresos con regularidad

Gestionar las prioridades para no perder tareas importantes

A medida que vas tachando tareas de tu lista, recibes una inyección de motivación que te empuja a trabajar más. No olvides darte una palmadita en la espalda por tus logros, ya sean grandes o pequeños

ClickUp funciona para equipos multifuncionales de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta corporaciones. Es compatible con más de 1.000 integraciones con otras apps como GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly y Zendesk. Por lo tanto, incluso si tienes una pila de tecnología cargada, ClickUp puede adaptarse rápidamente a tu flujo de trabajo.

ClickUp mejores funciones

Gestione su Lista de tareas pendientes de ClickUp desde su escritorio, teléfono o navegador

Elija entre más de 15 vistas personalizables para configurar, visualizar y seguir el progreso de su lista de tareas pendientes de la forma que más le convenga

Personalice los tipos de tareas añadiendo sus convenciones de nomenclatura aCampos personalizados de ClickUp* Realice un seguimiento de su productividad diaria resumiendo las tareas al final del día con los StandUp por IA de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Existe una curva de aprendizaje para los principiantes. Pero ClickUp cuenta con amplios recursos y listas para usarplantillas de gestión de tareas para ayudarle a empezar rápidamente

Precios de ClickUp

Free Forever (Ideal para particulares)

(Ideal para particulares) Ilimitado: 7 $/usuario al mes (Ideal para equipos pequeños)

7 $/usuario al mes (Ideal para equipos pequeños) Business: 12 $/usuario al mes (Ideal para equipos medianos)

12 $/usuario al mes (Ideal para equipos medianos) Empresa: Precios personalizados (Ideal para gestionar varios equipos grandes)

Precios personalizados (Ideal para gestionar varios equipos grandes) ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por $5 por miembro por entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

/ref/ https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-8834662 Los usuarios adoran /%href/

la posibilidad de crear intuitivamente tareas, subtareas y listas de control en ClickUp y la valoran como una de las mejores apps de gestión de proyectos.

Me gusta poder crear mi lista de control diaria, registrar las ideas para más tarde y recordatorios de seguimiento"

2. Todoist, la mejor para colaborar

vía Todoist No basta con crear una lista de tareas. Debes ser capaz de colaborar en ella con los miembros del equipo para mantener el impulso. Aquí es donde Todolist entra en juego.

Me encanta la interfaz minimalista de esta app de listas pendientes, sobre todo porque facilita mucho el uso compartido de tareas. Y no sólo compartir, Todoist permite asignar tareas a los miembros del equipo y añadir detalles adicionales mediante comentarios.

También encontré la opción de hacer privados ciertos proyectos si quieres limitar el acceso a datos sensibles. Es un añadido muy bien pensado para mantener la confidencialidad de planes de producto, presupuestos y otros datos internos.

Diseñada para impulsar los esfuerzos y la productividad del equipo, Todlist es una app inteligente de gestión de tareas para equipos pequeños y medianos.

Las mejores funciones de Todoist

Concéntrese en las tareas relevantes con vistas flexibles

Prioriza las tareas sensibles al tiempo y márcalas más rápido

Ajuste las fechas límite de forma intuitiva con el reconocimiento de fechas

Sincroniza tu lista de tareas pendientes en el escritorio, Android, iOS, dispositivos portátiles y extensiones del navegador

Límites de Todoist

La integración con el Calendario podría haber sido más potente

Estructuración de subtareas confusa

Precios de Todoist

Principiante: Gratuito/a

Gratuito/a Profesional: 5$/usuario al mes

5$/usuario al mes Business: $8/usuario al mes

$8/usuario al mes Colaboración: Precios personalizados

Precios personalizados Avanzado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4.4/5 (700+ opiniones)

4.4/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,000+ opiniones)

Más usuarios prefieren Todoist sobre otras apps de gestión de tareas por su sencillez y sus potentes funciones de colaboración.

Todoist es fácil de instalar y se centra en el usuario Es ideal para elaborar listas de tareas personalizadas y bien detalladas (útiles para organizar las distintas fases de grandes eventos) Podemos distribuir fácilmente las tareas entre los miembros de un equipo, sobre todo cuando en un proyecto participan numerosas personas con distintos conocimientos. > >Todoist es fácil de instalar y adopta un enfoque centrado en el usuario

3. TickTick: lo mejor para mantener la concentración

vía TickTick A veces, mirar una larga lista de control de tareas resulta abrumador. Intentas hacerlas todas a la vez. Pero la ciencia del cambio de contexto nos dice que la multitarea es un asesino de la productividad-la clave para marcar todas las tareas es centrarse en una tarea a la vez. Para eso nos ayuda TickTick.

Probé su cronómetro Pomo, que te permite reservar pequeños bloques de tiempo para centrarte en una tarea basándote en el Pomodoro sistema de productividad . Aunque no es lo ideal pausar tu cronómetro Pomodoro, TickTick ofrece esta función por si surge algo urgente.

Para mí, la productividad personal se trata de mantenerse enfocado en una cosa, evitando distracciones, y conseguir suficiente trabajo profundo terminado. TickTick me ayudó con eso.

También me encantó lo rápido que pude añadir tareas utilizando la función de entrada de voz y sincronizar el cronómetro en todos mis dispositivos. Esta app de tareas pendientes es ideal para profesionales que quieren seguir siendo productivos centrándose en periodos cortos de trabajo en profundidad.

Sin embargo, funciona mejor para tareas personales. Es posible que tengas que buscar en otra parte para colaborar con tu equipo en las listas de tareas.

TickTick mejores funciones

Ajuste automático de recordatorios cuando añades una fecha límite e información sobre la hora a una tarea

Comparte tu lista de tareas con otras personas

Gamificar el progreso de la tarea con la puntuación de logro

Organizar las tareas pendientes en carpetas, listas, tareas y elementos de control

TickTick límites

La vista Calendario no está disponible en la versión gratuita, gratis/a

Capacidades de colaboración limitadas

Precios de TickTick

Gratuito

Básico: 2,99 $/usuario al mes (plan anual por 35,99 $)

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4.5/5 (100+ opiniones)

4.5/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (100+ opiniones)

4. Any.do-best para la integración de WhatsApp

vía Cualquier.pendiente ¿Estás abrumado por demasiadas apps y buscas algo que se adapte a tu rutina diaria? Any.do puede ser una buena opción.

Todos utilizamos apps de mensajería o mensajes de texto con bastante frecuencia, y Any.do funciona además de eso. Te permite ajustar recordatorios directamente desde WhatsApp, incluso sin abrir la aplicación Any.do.

He integrado Any.do con WhatsApp y la experiencia ha sido bastante fluida. Cada vez que añadía una tarea con un cronograma, recibía un recordatorio en WhatsApp. Pero esta función sólo está disponible en los planes de pago. Si no utilizas WhatsApp, puedes integrar cómodamente la herramienta con Siri y Apple Reminders si tienes un dispositivo Apple.

Si tu trabajo implica mucha interacción externa con personas, como llamadas de ventas o reuniones, puede que merezca la pena probar una app de productividad centrada en la mensajería. Sin embargo, si estás intentando realizar un trabajo en profundidad, las apps de mensajería son una gran fuente de distracciones. Recurrir a ellas para ser más productivo puede acabar siendo contraintuitivo.

Any.do puede ser adecuada para particulares y equipos pequeños o medianos que busquen apps de tareas pendientes sin complicaciones. Sin embargo, los equipos más grandes y las corporaciones pueden necesitar algo más potente.

Las mejores funciones de Any.do

Crea Tableros privados para gestionar información confidencial

Asignación automática de tareas, plazos y estado del proyecto

Crea ilimitados Tableros para gestionar tu flujo de trabajo

Sincroniza el contenido de tu escritorio, portátil, tableta, móvil y dispositivos portátiles

Limitaciones de Any.do

Función de calendario limitada: la herramienta ajusta por defecto franjas horarias de 30 minutos que no puedes personalizar

Precios de Any.do

Personal: Gratuito/a

Gratuito/a Premium: 5,99 $/usuario al mes

5,99 $/usuario al mes Teams: $7.99/usuario por mes

$7.99/usuario por mes Familiar: $9.99 (para 4 usuarios al mes)

Valoraciones y reseñas de Any.do

G2: 4.2/5 (más de 100 opiniones)

4.2/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.4/5 (100+ opiniones)

5. Cosas 3-mejor para la gestión de tareas iOS

vía Cosas 3 Si prefieres trabajar con dispositivos Apple, la nueva app Things 3 es justo lo que necesitas para agilizar la gestión de tareas.

Me ha encantado la función de recordatorio, que antes no existía en la app. El analizador de fechas en lenguaje natural entiende la hora que escribes y ajusta los recordatorios en consecuencia. Muy ingenioso.

¿Demasiado ocupado para escribir? Pídele a Siri que establezca un recordatorio en Things y listo. Esta función es útil si a menudo tienes que hacer frente a tareas urgentes: recibirás recordatorios en todos tus dispositivos para que no se te pasen los plazos.

El lenguaje de diseño es el que cabría esperar de una app dirigida a usuarios de Apple: limpio, elegante, minimalista y, lo más importante, funcional. La sencilla Panorámica de lo que está por venir hoy, mañana o incluso la semana que viene es un salvavidas.

La app Things 3 funciona mejor para el seguimiento de tu lista personal de tareas pendientes, ya sean compromisos de trabajo o tareas domésticas.

Las mejores funciones de Things 3

Libre de desorden con un diseño minimalista pero funcional

Divide las grandes tareas en pequeños trozos con Titulares

Realiza un seguimiento de tu agenda diaria con la Lista del día

Planifica la semana que tienes por delante con la pestaña Próximos eventos

Cosas 3 límites

Sólo disponible en Mac e iOS

Sin prueba gratuita/a

Precios de Things 3

MacOS: 49,99 $ (compra única)

49,99 $ (compra única) iPhone y Apple Watch: 9,99 $ (compra única)

9,99 $ (compra única) iPad: 19,99 $ (compra única)

Valoraciones y reseñas de Things 3

G2: 4.4/5 (20+ opiniones)

4.4/5 (20+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (100+ opiniones) Muchos usuarios echan de menos funciones avanzadas como la ordenación personalizada y vistas personalizadas para el seguimiento de tareas en Things.

El principal problema que tuve con Things es que quería más formas de delimitar y diferenciar tareas. Utilizo mucho los códigos de color, y también las etiquetas - las etiquetas son geniales en Things, pero podría haber utilizado más formas de separar tareas y proyectos para que fuera fácil tener una idea de lo que hay que terminar de un vistazo. No quiero leer todas las tareas cada vez que echo un vistazo

Sin embargo, la mayoría coincide en lo sencillo e intuitivo que resulta como app básica de gestión de tareas.

Me encanta la simplicidad y la estética de Things. Es intuitiva y simplemente funciona. La sincronización es sólida como una roca en todas las plataformas. Tiene las funciones esenciales que necesito: Proyectos, Áreas, tareas, notas y etiquetas. Los títulos también están bien_

6. Google Tasks-mejor para los usuarios de G-Suite

vía Tareas de Google Google Tasks es una app gratuita, lista de tareas pendientes que puedes integrar con Gmail y Google Calendar.

Lo que más me gustó de esta herramienta es la opción de crear una tarea directamente desde Gmail. Por ejemplo, cuando un miembro del equipo hace una pregunta o envía un elemento para que lo revisen, puedes convertirlo en un elemento de acción y aparecerá en tu lista de tareas: un salvavidas cuando tienes mucho trabajo y poco tiempo para ajustar tareas individuales.

Puede ser una opción adecuada para particulares o empresas que trabajen con Gsuite y no necesiten funciones adicionales. Pero el problema es que una vez que tienes una tarea, las opciones de colaboración son limitadas. Es posible que tengas que volver a la aplicación de chatear de tu lugar de trabajo para seguir discutiendo la tarea o enviarles un correo electrónico. La personalización de las tareas para añadir prioridad, rótulos o etiquetas sigue siendo limitada.

Supongamos que ya utilizas la herramienta, pero buscas funciones avanzadas como la gestión de proyectos y las capacidades de colaboración. En ese caso, puedes integrar tu app Google Tasks con ClickUp (con la ayuda de Zapier). Cualquier acción que realices en una app se reflejará en la otra, haciendo que tu flujo de trabajo sea más fluido y eficiente.

Las mejores funciones de Google Tasks

Arrastre y suelte tareas para cambiar los niveles de prioridad

Rastrea una tarea hasta su correo electrónico de origen en caso de que necesites más contexto

Obtener ayuda del Asistente de Google para gestionar mejor las tareas

Seguimiento y edición de tareas desde cualquier dispositivo de su elección

Limitaciones de Google Tasks

A veces, las notificaciones push no se desencadenan a tiempo, lo que hace que se pierdan plazos importantes

Precios de Google Tasks

Gratuito/a

Valoraciones y reseñas de Google Tasks

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

7. Microsoft Pendiente-mejor para los usuarios de Microsoft 365

vía Pendiente de Microsoft Microsoft To-Do es una de las aplicaciones de listas de tareas pendientes más sencillas de nuestra lista. A pesar de sus funciones limitadas, hace el trabajo terminado, gratis/a.

Mi función favorita es la pestaña Mi día. Ofrece una vista de pájaro de mi día (incluyendo tareas personales y profesionales) y sugerencias inteligentes para actualizar la lista sobre la marcha.

Esta herramienta es ideal para equipos que empiezan con una app de listas de tareas pendientes o PYMES que buscan una herramienta gratuita, gratuita/a app, aplicación de gestión de tareas .

Si trabajas mucho con el universo Microsft, puedes integrar Pendiente con Tareas de Outlook, lo que te facilitará la gestión de todas tus tareas en un solo lugar.

Las mejores funciones de Microsoft To-Do

Integra la herramienta con otros productos de MS en tu pila tecnológica, como Teams y el Calendario de Outlook

Marca las tareas como Importantes para no perder de vista las prioridades

Planifique las reuniones diarias y las reuniones con clientes de forma eficaz y acceda a su lista de tareas pendientes app a través de la web, Windows, iPhone y Android

Comparta su lista de tareas con los miembros de su equipo para mantenerlos informados

Límites de Microsoft To-Do

Gran dependencia del ecosistema Microsoft

Sin función de (elaboración de) informes para el seguimiento del rendimiento

Precios de Microsoft To-Do

Gratis, gratuito/a

Valoraciones y reseñas de Microsoft To-Do

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

4,4/5 (más de 80 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 2.000 opiniones)

A marcar como favorito microsoft To-Do parece ser una popular aplicación de listas de tareas pendientes para equipos e individuos.

Microsoft To-Do es muy fácil de usar y flexible. Me ayuda a preparar una agenda para el día con planes, actividades y reuniones. Las tareas que me asignan se pueden enfocar con un mejor plan y ejecución. La perfecta integración con el ecosistema de Microsoft lo hace accesible. Una interfaz fácil de usar con funciones de sincronización de calendario funciona de maravilla. Las tareas creadas se pueden compartir fácilmente entre el equipo. Buen soporte al cliente.

8. Recuerde la leche-mejor para una interfaz de usuario divertida

vía Remember la leche Puede que sea un fan de las herramientas de gestión del trabajo de aspecto profesional, pero no he podido evitar quedarme impresionado por lo adorable que es esta app.

Mientras jugueteaba con sus funciones, me encontré con la Lista Inteligente, una función que te permite buscar tareas utilizando criterios específicos. Por ejemplo, puedes buscar las tareas que vencen esta semana para darles prioridad sobre las demás.

Aunque sus capacidades de colaboración se limitan a la asignación de tareas a los miembros del equipo, los particulares y las pequeñas empresas pueden utilizarlo para añadir un elemento divertido a su flujo de trabajo diario.

Las mejores funciones de Remember the Milk

Interfaz de usuario divertida y atractiva

Crea tareas y establece recordatorios rápidamente con Smart Add

Recibe recordatorios a través del canal que más utilices: correo electrónico, texto o cualquier otra app

Recuerda los límites de Milk

Para compartir tareas con los miembros de tu equipo, primero debes añadirlos a tus contactos. Resulta incómodo para equipos grandes

Recuerda los precios de Milk

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a Pro: 49,99 $/año con uso compartido ilimitado (plan mensual no disponible)

Valoraciones y reseñas de Remember the Milk

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: 4.4/5 (50+ opiniones)

9. Habitica-best gamified to-do list app

vía Habitica Cuando comprobar tu lista de tareas pendientes te parece mucho trabajo, Habitica transforma tu lista de tareas en un juego. Una forma fantástica de animar las cosas y aumentar la productividad

Tanto si quieres beber más agua, leer más libros o trabajar en las tareas que te cuesta terminar, puedes ajustar cualquier hábito o meta en la app.

La función Recompensas me pareció muy motivadora. Cada vez que marcaba una tarea, recibía una recompensa. Me sentí genial al tener una misteriosa mascota digital para la empresa (¡esa fue mi recompensa por ser superproductivo, por si te lo estás preguntando)!

Con su consola altamente gamificada, también puedes formar equipo con otros Habiticans para luchar contra monstruos en una batalla épica. Ganas Oro a medida que ganas, que puedes utilizar para desbloquear recompensas personalizadas (como pizza para desayunar, ponerte al día con el último episodio de tu serie favorita de Netflix o cualquier cosa que te haga feliz).

Funciona mejor para los individuos y los equipos pequeños que disfrutan del modelo de juego, pero es posible que sea mejor elegir una aplicación diferente para la gestión avanzada de tareas.

Las mejores funciones de Habitica

Ajusta tareas rápidamente con la sencilla y divertida interfaz de usuario

Mantén la motivación con las recompensas del juego

Participa en juegos con otros usuarios

Construye hábitos saludables mientras juegas

Limitaciones de Habitica

Casos de uso limitados: puede que no funcione para colaboraciones profesionales

No se integra con el software de gestión de proyectos

Precios de Habitica

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a Para grupos: $9/mes + $3/usuario

Valoraciones y reseñas de Habitica

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Workflowy-Mejor para crear listas de tareas minimalistas

vía Workflowy Workflowy es una sencilla pero potente app de listas de tareas pendientes diseñada para crear listas de tareas desordenadas.

Su cuidada interfaz de usuario me atrajo de inmediato. Tiene una barra lateral izquierda para navegar por toda la lista de tareas, lo que me resultó especialmente útil para obtener una vista de pájaro de los cientos de tareas de mi lista. Es fácil eliminar tareas que ya no son relevantes o moverlas hacia arriba o hacia abajo en la lista.

También me encantó lo fácil que es tomar notas en listas con viñetas, convertirlas en tareas y marcarlas. Workflowy también permite agrupar elementos similares mediante etiquetas, un pequeño añadido necesario para ahorrar tiempo.

A los gestores de proyectos, vendedores o profesionales a los que no les gustan las interfaces muy visuales les encantará esta app para tomar notas a diario y crear listas de tareas pendientes rápidamente.

Las mejores funciones de Workflowy

Encuentra lo que buscas con una búsqueda global

Añade contexto a las tareas con notas breves

Incluya archivos e imágenes relevantes en sus tareas

Comparta tareas con los miembros del equipo

Límites de Workflowy

Puedes compartir tareas, pero no hay opción de colaboración

No hay opción de personalizar los elementos visuales de la herramienta (excepto el resaltado)

Precios de Workflowy

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a Workflowy Pro: $4.99/usuario por mes

Valoraciones y reseñas de Workflowy

**G2: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

Elegir la mejor app de listas de tareas pendientes en 2024

La mayoría de las apps que he incluido en esta lista tienen una interfaz de usuario sencilla, lo que las hace accesibles a equipos con distintos niveles de conocimientos técnicos.

Aunque todas estas herramientas sirven para crear tareas y marcarlas, muy pocas ofrecen funciones avanzadas como el seguimiento visual del progreso, la colaboración con equipos grandes, la asignación de tareas a varios miembros del equipo simultáneamente, la elaboración de informes y análisis, y la integración de IA.

Las herramientas más sencillas son buenas para uso personal, pero sus capacidades limitadas no serán suficientes para proyectos complejos con equipos remotos o multifuncionales.

En estos casos, ClickUp es el claro vencedor. Vincula la creación y el seguimiento de tareas con la gestión de proyectos asistida por IA, lo que garantiza que su equipo siga siendo productivo y eficiente y se mueva unido como una sola entidad. Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo