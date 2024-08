10 plantillas GTD gratuitas para la productividad

Para algunos equipos, el problema no está en la fase de ejecución, sino en la de planificación. Pensar en las tareas y decidir cuáles completar suele ser el paso más tedioso de cualquier empresa, personal o profesional.

Por suerte, existe la solución perfecta para tus problemas de planificación: Las plantillas GTD (Getting Things Terminada) Utilízalas para simplificar la gestión de tareas y centrarte en lo que importa al final del día: la acción.

Para ayudarte a encontrar la herramienta de planificación de tareas más adecuada, hemos creado una lista de las 10 mejores plantillas GTD gratuitas. Exploraremos sus capacidades y te mostraremos cómo sacar el máximo partido de cada una de ellas.

¿Qué es una plantilla GTD?

Poner las cosas en orden (GTD) es una gestión de tareas metodología desarrollada por David Allen, un reputado experto en productividad. El objetivo de GTD es ayudar a las personas a superar la ansiedad relacionada con las tareas y la falta de tiempo alcanzar sus metas a través de cinco sencillos pasos:

Captura de tareas en un solo lugar Aclarar y decidir si una tarea es procesable o puede dejarse en suspenso Organizar en categorías Reflexionar, revisar y actualizar Compromiso y completado

Una parte integral del sistema GTD es una "herramienta de recopilación", es decir, una plantilla para unirlas todas. Las plantillas GTD son marcos preconstruidos que te permiten recopilar, organizar y priorizar tareas mientras se realiza el seguimiento del progreso de cada paso.

Con las plantillas GTD, puedes planificar y trabajar de forma más eficiente. Con una hoja de ruta clara delante de ti, es más difícil pasar por alto tareas o plazos críticos. Saber lo que tienes que hacer te permite centrarte en obtener los mejores resultados, ya sea para tu crecimiento personal o profesional. 🪴

¿Qué debe tener una buena plantilla GTD?

Una buena plantilla para hacer las cosas pendientes tiene las siguientes cualidades:

Funcionalidad : Compatibilidad con todo el proceso GTD, desde la captura de tareas hasta el seguimiento del progreso

: Compatibilidad con todo el proceso GTD, desde la captura de tareas hasta el seguimiento del progreso Sencillez : Presenta un diseño limpio y despejado, y es fácil de usar para una revisión semanal

: Presenta un diseño limpio y despejado, y es fácil de usar para una revisión semanal Flexibilidad : Permite ampliar y adaptar la plantilla a distintos escenarios

: Permite ampliar y adaptar la plantilla a distintos escenarios Accesibilidad : Proporciona acceso en múltiples dispositivos, lo que le permite editar sobre la marcha

: Proporciona acceso en múltiples dispositivos, lo que le permite editar sobre la marcha Integración: Se conecta a la perfección con otros sitios webherramientas de productividad que utilices

10 mejores plantillas GTD para la productividad personal en 2024

No pases más tiempo contemplando tareas que ejecutándolas. Utiliza una de estas 10 increíbles plantillas GTD y ahórrate problemas

Tanto si eres un experto en GTD como si acabas de iniciarte en el método, estas plantillas aportan una sensación de claridad y control a tu flujo de trabajo diario . Además, ¡son gratis!

1. Plantilla ClickUp Pendiente de Hacer las Cosas

Plantilla de ClickUp Terminadas las Cosas

Si las plantillas fueran edificios, este Plantilla ClickUp Pendiente de hacer las cosas ¡sería un rascacielos! Viene con muchos niveles de funciones y elementos personalizados, lo que le permite gestionar todo proyectos y tareas la vida te echa encima. 🥏

Puede parecer abrumador al principio, pero la plantilla proporciona un documento de instrucciones para una mejor navegación. ¡Lo mismo ocurre con la mayoría de las otras plantillas de esta lista!

Como plantilla a nivel de carpeta, contiene numerosas Listas y vistas. Comience por capturar y describir todas sus tareas en la Lista de Bandeja de entrada. A continuación, puedes estimar su duración, valorarlas del uno al cinco en función del nivel de esfuerzo requerido, y decidir si son procesables, tal y como indica Allen, el creador del método GTD.

El siguiente paso es organizar las tareas en categorías adecuadas. Puedes darles un contexto utilizando etiquetas como trabajo, Inicio o una categoría personalizada. También puedes ordenarlas en otras listas, que incluyen:

Programadas : Contiene unVista del Calendario para sus tareas con bloque de tiempo

: Contiene unVista del Calendario para sus tareas con bloque de tiempo Lista de proyectos : Le ayuda a desglosar ypriorizar proyectoses decir, tareas complejas

: Le ayuda a desglosar ypriorizar proyectoses decir, tareas complejas Referencia: Se refiere a materiales que podrían ser útiles para futuras tareas

La plantilla tiene cuatro opciones de automatización para ahorrarte tiempo, como transferir tareas de Bandeja de entrada a Listas programadas cuando cambien sus fechas límite. Y lo mejor: ¡siempre puedes personalizarlas para adaptarlas a tu flujo de trabajo GTD preferido!

2. Plantilla de Tablero ClickUp Getting Things Terminada

ClickUp Getting Things Terminada Plantilla de Tablero

El Plantilla de Tablero Terminada por ClickUp hace que tus obligaciones diarias sean menos intimidantes al presentarlas de forma sencilla y atractiva.

Se trata de una plantilla de lista fácil de usar para principiantes, con dos modos de visualización, es decir, vistas. La primera es una Tablero Kanban que muestra las tareas en forma de tarjetas. Con imágenes y etiquetas de colores, añade un toque refrescante a un proceso que de otro modo sería mundano. 🍋

La otra vista contiene la misma información, pero se presenta de forma tradicional lista de pendientes formato.

Utilizar la plantilla es una experiencia de productividad sin estrés. Ya sea en formato Lista o Vista Tablero , añada nuevas tareas y proporcione información relevante sobre ellas, como por ejemplo

Duración estimada

Etiquetas de categoría para diferentes facetas de la vida, como Business, Inicio y Fitness

Etiquetas de contexto, como personal, ordenador, llamada y papeleo

Valoraciones energéticas

Rótulos de prioridad

De forma predeterminada/a, las tareas se agrupan por estado. Para actualizar el estado de una tarea, arrástrela y suéltela en el campo de grupo designado. También puede personalizar los criterios de agrupación y clasificación, así como cualquier otro elemento de la plantilla.

3. ClickUp Plantilla de Marco de Trabajo Terminada

ClickUp Getting Things Terminada Framework Template (Plantilla del marco de trabajo ClickUp para hacer las cosas terminadas)

Tanto si eres un veterano como un novato en GTD, esta plantilla Plantilla del marco de trabajo ClickUp Getting Things Terminada (en inglés) es su billete de primera clase a la ciudad de la productividad! 🎫

Ofrece numerosas funciones pero sigue siendo fácil e intuitiva de usar. Es una plantilla a nivel de carpeta con cuatro listas:

Ideas: Un lugar donde almacenar tareas potenciales y abandonadas y dejar referencias para más adelante Pendientes: Una lista de tareas con niveles de urgencia y dependencias definidos Calendario: Lista de tareas programadas y vista interactiva del Calendario de actividades Proyectos: Lista de próximas tareas en varios pasos

En el nivel Carpeta, se encuentra la vista Lista de tareas principales, que contiene todas las tareas de la semana anterior y otras, independientemente de la lista a la que pertenezcan.

La plantilla también incluye un diagrama de flujo GTD en Vista de la Pizarra . Este práctico diagrama te ayuda a entender todo el proceso GTD tal y como sucede en ClickUp. Comprende una serie de acciones y preguntas que puedes hacerte para decidir qué hacer con cada tarea que se te presente. Siéntete libre de personalizarlo para adaptarlo a tu flujo de trabajo particular.

4. Plantilla simple de gestión de tareas de ClickUp

Plantilla de Gestión de Tareas Simple de ClickUp

A veces, la solución más sencilla es la más eficaz. En Plantilla simple de gestión de tareas de ClickUp encarna esta filosofía con su diseño minimalista y sus sólidas capacidades.

Puede elegir entre dos vistas que contienen la misma información: Lista o Tablero. Si está acostumbrado a las hojas de cálculo, puede que la vista Lista le resulte más práctica, mientras que los tipos visuales suelen preferir la vista Tablero.

Sea cual sea tu caso, utiliza la plantilla para recopilar todas tus tareas y la información que las acompaña. Asigna tareas, establece cronogramas y prioriza nombrando rótulos de urgencia.

La sencillez de esta plantilla también te da libertad para personalizarla. Introduzca nuevas listas o vistas y adapte la plantilla a diversos contextos. Por ejemplo, puede realizar una lluvia de ideas utilizando Mapa mental o vista Pizarra o incluso incrustar archivos de Documentos de Google y editarlos en la plataforma.

5. ClickUp Plantilla Pendiente De Trabajo

ClickUp Plantilla Pendiente De Trabajo

Aunque no sigue del todo la metodología GTD, esta plantilla Plantilla de Pendientes de Trabajo de ClickUp todavía puede aumentar su productividad . Ofrece un sistema de gestión de tareas dinámico y personalizable que se adapta a cualquier equipo o empresa.

Esta plantilla de listas consta de tres vistas:

Lista de tareas Calendario semanal Calendario mensual

En la vista Lista, encontrará una lista completa de todas las actividades. Están organizadas en grupos diarios, semanales y mensuales, indicando el plazo asignado para completarlas. Puede proporcionar más información en los campos de la derecha, como el estado, la fecha límite y la prioridad. En el campo de tipo de tarea, indique el departamento responsable de la tarea, como Marketing o TI.

En las vistas de Calendario, puede arrastrar las tareas para programarlas o reprogramarlas. Si ya dispone de una app de calendario, puede sincronizarla para agilizar el flujo de trabajo. 🗓️

Aunque está orientada a la empresa, puedes adaptar fácilmente esta plantilla para uso personal. Sólo tienes que sustituir las categorías de tipo de tarea por las tuyas, ¡y listo!

6. Plantilla de Lista de Pendientes del Calendario ClickUp

Plantilla de Lista de Pendientes del Calendario ClickUp

El Plantilla de Lista de Pendientes del Calendario ClickUp combina a la perfección la organización de tareas y la gestión del tiempo. Es indispensable Herramienta GTD para cualquiera que luche con los plazos y aspire a optimizar su plan . ⏰

Como puede ver en la vista Lista, la plantilla se ha diseñado pensando en los directivos, para que puedan organizar el trabajo de sus empleados. Aun así, puedes adaptar la plantilla para uso personal sustituyendo los nombres por actividades y haciendo algunos retoques más.

Además de las vistas Lista y Calendario tradicionales, la plantilla incluye una solicitud de reunión Vista Formulario . Personalícelo y envíelo a otras personas, ya sean compañeros de trabajo o amigos. ClickUp creará automáticamente una tarea utilizando la información proporcionada, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Si planea utilizar la plantilla para el trabajo, le gustará saber que viene con control de tiempo incorporado. Puede encontrar esta opción haciendo clic en una tarea y abriendo el menú Bandeja de tareas . En la bandeja, también puede añadir dependencias, subtareas y comentarios.

7. Plantilla ClickUp de Pendientes Diarios

Plantilla de Pendientes Diarios de ClickUp

Otra herramienta que puede utilizar para hacer un seguimiento de las obligaciones diarias es la plantilla Plantilla de Pendientes Diarias de ClickUp . Puede que sea sencilla, pero cumple su función a la perfección. Le ayuda a mantenerse al tanto de las tareas diarias, garantizando que nada se escape.

Si no ha utilizado ninguna herramienta de gestión de tareas antes, esta plantilla sería un excelente punto de partida.

Es una plantilla a nivel de tarea que revela todas sus funciones una vez que abre la bandeja de tareas. Viene con tres categorías de listas de control-Personal, Trabajo y Escuela. Como de costumbre, puede personalizarlas, así como casi todos los demás elementos.

Utilice la plantilla enumerando todas las tareas en sus respectivas categorías de listas de control. Evalúe la carga de trabajo del día seleccionando su nivel de dificultad en el menú desplegable, o añada archivos y comentarios para introducir información adicional. También puedes hacer un seguimiento del tiempo para hacerte una idea del esfuerzo que requieren determinadas tareas. ¿Tienes alguna idea sobre un tema concreto? Anótalas en los comentarios. 💬

A medida que completes las tareas, marca sus respectivas casillas de selección. La barra de progreso se actualizará automáticamente en función del número de tareas completadas diariamente. Puedes revisar todos los cambios en el registro situado a la derecha de la lista de control.

8. Plantilla de plan de acción diario ClickUp

Plantilla del plan de acción diario de ClickUp

¿Se acerca un evento importante? Utilice la plantilla Plantilla del plan de acción diario de ClickUp para organizar y gestionar todas las tareas que lo rodean. Es una herramienta versátil herramienta de gestión de proyectos que le ayuda a ver a través de todas sus empresas.

Esta plantilla a nivel de lista viene con tres vistas personalizadas:

Pasos de acción: Una vista Lista que contiene todos los pasos de un proyecto y la información que los acompaña, como el departamento asignado, las fechas límite, la prioridad y la complejidad Metas: Una vista Tablero de tareas y subtareas, organizadas por departamentos Cronograma: Una vista horizontal del Cronograma que muestra la secuencia de acciones de cada departamento, definida por fechas límite y por el calendariodependencias y otra información de la vista Lista

Debido a la naturaleza flexible de ClickUp, puede adaptar la plantilla para dar cabida a todo tipo de eventos y proyectos.

9. Plantilla Excel de Lista de Pendientes por Vertex42

Utilice la plantilla de lista de tareas pendientes de Excel de Vertex42 para documentar y evaluar tareas

Si Excel es su arma preferida, disfrutará con esta Plantilla Excel de Lista de Tareas por Vertex42. Te permite recopilar, evaluar y seguir el progreso de las tareas diarias, al estilo de una hoja de cálculo

Comience por enumerar todas sus tareas o proyectos en la primera columna. En las columnas siguientes, puedes ajustar las fechas límite, actualizar el estado, indicar la prioridad y añadir notas. También puedes evaluar las tareas según el modelo PICK:

Posible: Fácil, poco valor Implementar: Fácil, alto valor Desafío: Difícil, alto valor Matar: Difícil, poco valor

En la pestaña Lista, puede personalizar las categorías desplegables de las columnas PICK, estado y prioridad.

Lo que hace que esta plantilla destaque son sus reglas de formato condicional preestablecidas. Por ejemplo, una vez que el estado de una tarea cambie a completada, toda la información se volverá gris, haciéndola menos prominente entre las tareas activas.

10. Hojas de cálculo de Google Hojas de cálculo básicas terminadas por Template.net

Mantente al día de todo con la completa plantilla de Hojas de cálculo de Google Basic Getting Things Terminada de Template.net

A pesar de su nombre, esta plantilla de Hojas de cálculo de Google Basic Getting Things Terminada Template by Template.net no tiene nada de básica Contiene todo lo que necesitas para poner en práctica tu estrategia GTD y planificar tus proyectos a la perfección.

La plantilla viene con muchas pestañas. La principal es Resumen, que te ofrece un resumen de la información más importante y del progreso general. Puedes utilizar las otras pestañas para diferentes categorías de tareas GTD, como:

Bandeja de entrada

Lista de tareas pendientes

Lista de proyectos

Lista de Algún día/Tal vez

Cada pestaña tiene un diseño único adaptado a la categoría de la tarea. Por ejemplo, la pestaña Bandeja de entrada tiene diferentes columnas dedicadas a la evaluación de la tarea, que es crucial para la fase inicial de triaje.

Como documento de Hojas de cálculo de Google, esta plantilla guarda automáticamente su progreso en la nube y le permite colaboración en tiempo real con compañeros de equipo o amigos. 🧑‍💻

Las 10 mejores plantillas GTD: Panorámica

En la siguiente tabla repasaremos brevemente las ventajas de cada plantilla:

Aumenta tu productividad con plantillas GTD y ClickUp

Ser productivo no es fácil, especialmente en el mundo actual, lleno de distracciones. 😶‍🌫️

Con la ayuda de las plantillas GTD, puedes organizar mejor tus tareas y centrarte más en tus objetivos. Te permiten mantener la confirmación de tus metas, mantener la autodisciplina y conseguir un mayor intento correcto tanto en lo personal como en lo profesional.