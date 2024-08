los 10 mejores programas de mapas mentales en 2024

El viaje de la idea a la ejecución nunca es una línea recta Piense en ello. Tanto si estás diseñando un nuevo logotipo como planeando el próximo concierto de Taylor Swift, todo empieza con una chispa, una idea.

El camino hacia la ejecución está pavimentado con docenas, si no cientos, de hitos e ideas conectadas. ¿Cómo se documenta, se hace un seguimiento, se gestiona y se hace evolucionar cada nodo de información asociado a cada idea?

Respuesta: Mapas mentales

Como escritor, mapas mentales son una forma estupenda de registrar mis pensamientos, establecer conexiones y tejerlos en una narración coherente. Como persona de papel y lápiz, visualizar mis ideas en un cuaderno ha cambiado fundamentalmente mi capacidad para ejecutarlas.

Sin embargo, el trabajo en equipo, los cuadernos y las pizarras físicas pueden ser restrictivos.

Afortunadamente, tenemos docenas de soluciones de software de mapas mentales digitales entre las que elegir. Personalmente, he probado docenas de ellos y he preseleccionado los diez mejores.

¿Qué es un Mapa mental?

Un mapa mental es una representación visual y diagramática de la información en torno a una jerarquía de relaciones. Los mapas mentales son excelentes para lluvia de ideas porque son

No lineales : Puedes ir y venir debatiendo una idea y añadiendo información sin los límites de un enfoque lineal

: Puedes ir y venir debatiendo una idea y añadiendo información sin los límites de un enfoque lineal Abierto : Puedes utilizarlos como un lienzo en blanco para empezar y ampliar tus ideas de la figura que quieras

: Puedes utilizarlos como un lienzo en blanco para empezar y ampliar tus ideas de la figura que quieras Colaboración : Puedes captar aportaciones de varias personas sin que ello afecte a la estructura/integridad de la idea

: Puedes captar aportaciones de varias personas sin que ello afecte a la estructura/integridad de la idea Adaptable: Puede ampliar las ideas y añadir más información más adelante

Esta es mi lista de consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir un software de mapas mentales.

¿Cómo elegir un software de mapas mentales?

Al elegir el software de mapas mentales adecuado, busqué las siguientes funciones y beneficios.

Nodos y conexiones

En el nivel básico, asegúrate de que puedes crear puntos de datos [nodos] y dibujar conexiones (a internet) entre ellos. En función de tus necesidades, deberías poder crear distintos tipos de nodos.

Por ejemplo, si estás correlacionando en un mapa mental los criterios de aceptación de una función que estás desarrollando, necesitarías nodos para:

Persona usuaria

Historia de usuario

Lista de control de necesidades

Datos de prueba

Busque un software de mapas mentales que le permita crear todos estos tipos de nodos y conexiones.

Flexibilidad

Los mapas mentales son de múltiples tipos. Los profesores/formadores crean mapas mentales para visualizar conceptos y facilitar el aprendizaje. Los equipos de análisis de datos los utilizan para visualizar datos. Consultores y directivos dibujan mapas mentales en forma de árboles de decisión para resolver problemas.

Como escritor, necesitaba correlacionar artículos como el que estás leyendo, ¡así como una novela policíaca en la que estoy trabajando clandestinamente! Así que la flexibilidad es clave.

Colaboración

La mayor ventaja de un programa digital de mapas mentales es que los equipos de distintas ubicaciones geográficas pueden añadir, editar, eliminar o ampliar ideas juntos. Esto garantiza literalmente que todo el mundo esté en la misma página

Al trabajar con equipos de todo el mundo, necesitaba que la aplicación de mapas mentales incluyera funciones de colaboración, como uso compartido, edición en tiempo real y mucho más.

Accionabilidad

Un mapa mental es una forma estupenda de pasar de la idea al plan de acción. Sin embargo, para pasar a la acción, se necesita un conjunto diferente de funciones.

Lo más importante que tuve en cuenta fue que la herramienta de mapas mentales funcionara con mi herramienta de gestión de proyectos para correlacionar/convertir ideas:

Tareas en las que trabajar

Documentos para compartir y consultar

Comentarios para seguir el progreso

Notas adhesivas y recordatorios

Una vez establecidas las expectativas de un software de mapas mentales, veamos las mejores opciones disponibles actualmente en el mercado.

Software para correlacionar mapas mentales de un vistazo

¿Necesita más detalles? Entremos de lleno.

Los 10 Mejores Software para Correlacionar Mapas Mentales en 2024 ##[Free & Paid]

Cuando dije que he probado docenas de software de mapas mentales, probablemente te preguntarás si realmente hay más de doce de ellos en el mercado. Vamos a aclarar eso primero.

En 2024, G2 lista 65 productos de software en la categoría de mapas mentales [más de cinco docenas, si se quiere]. Si hay algo que he aprendido probándolos todos, es que no todos los programas de mapas mentales son iguales.

Por lo tanto, he puesto estas herramientas bajo rigurosas pruebas para encontrar el mejor software de mapas mentales para su consideración. Veámoslos uno por uno.

1. ClickUp

mapas mentales de múltiples nodos con ClickUp_

ClickUp es un programa integral, flexible y todo en uno software de gestión de proyectos repleto de funciones de innovación y colaboración, incluidos unos mapas mentales excepcionales. ClickUp Mapas mentales le permite documentar ideas, establecer conexiones, correlacionar flujos de trabajo y relacionar conceptos, todo en un mismo lugar. Sin embargo, la función más potente de los Mapas mentales de ClickUp es su capacidad para llevarle de la idea a la acción.

He utilizado los Mapas mentales de ClickUp para trabajar con equipos de productos/comercialización, recopilar ideas para artículos, crear esquemas y, a continuación, convertirlos en tareas, fijar plazos, asignarlos para su revisión y supervisarlos hasta su publicación.

El elemento diferenciador clave de ClickUp Mind Maps es que forma parte integral del flujo de trabajo de productividad. Mientras que la mayoría de las herramientas especializadas permiten crear mapas mentales por el mero hecho de crearlos, ClickUp le permite utilizarlos para alcanzar sus metas de trabajo, es decir, de la idea a la acción.

Lo mejor para correlacionar mapas mentales con la gestión de proyectos

Si trabaja con varias partes interesadas, gestiona grandes proyectos o hace malabarismos con varias iniciativas paralelas, ClickUp Mapas mentales es la mejor herramienta para introducir algo de creatividad y colaboración, sin que ello afecte a los flujos de trabajo habituales.

Con ClickUp, puede:

Tormenta de ideas : Identificar una idea central y explorar las posibilidades libremente

: Identificar una idea central y explorar las posibilidades libremente Hacer conexiones : Enlazar documentos, tareas, listas de control, etc.

: Enlazar documentos, tareas, listas de control, etc. Crear un plan de acción : Convertir nodos en tareas y organizarlas en proyectos/espacios de trabajo

: Convertir nodos en tareas y organizarlas en proyectos/espacios de trabajo Implementar: Utilizar ClickUp'sgestión visual de proyectos para el seguimiento, control y ejecución de sus proyectos

Si no conoce los mapas mentales, ClickUp se los ofrece. Elija entre un intervalo de plantillas de mapas mentales y empezar de inmediato. Aquí tienes un par para empezar.

Fichar las ideas principales y correlacionarlas con la plantilla de pizarra de mapa mental en blanco de ClickUp Plantilla de pizarra de mapa mental en blanco de ClickUp : Enciende un lienzo en blanco y anota lo que estás explorando. Añade figuras, texto, conexiones (a internet) y mucho más.

ClickUp Plantilla de mapa mental simple : Cree un mapa mental simple basado en nodos o tareas con esta plantilla. ¡Personaliza la plantilla para visualizar tus tareas y conceptos a tu manera!

Las mejores funciones de ClickUp

Posibilidad de correlacionar los mapas mentales con la gestión de proyectos

Capacidades enPizarra ClickUp permitir también correlacionar mapas mentales

Posibilidad de añadir notas adhesivas, subir imágenes, dibujar a mano alzada o enlazar artefactos de ClickUp

Amplias plantillas para diversos casos de uso, tales comocorrelacionar impactos,correlacionar procesos,correlacionar flujos de valory mucho más

Limitaciones de ClickUp

Como plataforma integral para el lugar de trabajo, ClickUp ofrece un amplio intervalo de funciones avanzadas, una de las cuales es correlacionar ideas. Para las personas que sólo necesitan mapas mentales simples, ClickUp podría ser un poco de una curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Free Forever (gratuito/a)

Unlimited: $7/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Enterprise:Contacto para precios* Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 5 $ por miembro y mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

"ClickUp es una herramienta que nos facilita su uso. Podemos navegar fácilmente a través de las tareas, ajustes de proyectos, y la asignación de tareas que son increíblemente intuitivo, incluso para aquellos que son nuevos en las herramientas de gestión de proyectos. También nos proporciona una interfaz fácil de usar, que es un cambio de juego para nuestro equipo, ya que nos ayuda a la perfección en la gestión de proyectos sin ningún aprendizaje adicional." - Revisión de Certified G2 "Me gusta el hecho de que, como gestor, me ofrece una visión general de todos los proyectos en los que está trabajando mi equipo" - Revisión certificada de G2

2. Miro

fuente: Miro_

Miro es un programa de mapas mentales diseñado para facilitar la innovación organizativa. Pendiente de ello, ofrece funciones para talleres, correlacionar procesos y flujos de trabajo, gestión visual de proyectos y visualización de datos.

Empecé a utilizar Miro cuando necesité crear moodboards para equipos de diseño que llevaban mi contenido a producción. Desde entonces, me he sentido lo suficientemente cómodo como para utilizarlo para cualquier propósito de resolución de problemas visuales.

¿Un proceso tiene demasiados cuellos de botella? Correlacionalo. ¿Un nuevo producto necesita un recorrido del usuario? Correlacionalo. ¿No se te ocurren temas sobre los que escribir? Busca inspiración en una nube de palabras aleatorias.

Lo mejor para resolver problemas e innovar

La herramienta de colaboración digital de Miro está diseñada para facilitar la innovación y la resolución de problemas. Es ideal para equipos que necesitan volver a la pizarra para comprender el contexto y documentar el estado actual, ya sea correlacionando recorridos de clientes, mapas de sitio, esquemas o gestionando retrospectivas.

He encontrado un gran uso de los diversos plantillas de flujo de trabajo también tienen.

Miro mejores funciones

Capacidad para convertir mapas mentales en presentaciones o grabarlos como vídeos interactivos

más de 300 plantillas adaptables

Modo de diseño automático para organizar mapas mentales correlacionando las ramas y los nodos

Miro límites

Para empezar, el plan Free sólo ofrece 3 Tableros editables, lo que podría ser un límite para particulares y pequeñas empresas que no pueden permitirse abultadas suscripciones.

En nuestra observación, Miro tiene grandes capacidades de correlacionar mapas mentales. Sin embargo, está limitado a la hora de permitirte pasar a la acción y gestionar los proyectos de innovación posteriores.

Precios de Miro

Free: $0

Starter: $8/mes por usuario

Business: 16 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Miro valoraciones y comentarios

¿Qué opinan los usuarios de Miro?

"Miro ha transformado profundamente nuestra forma de colaborar y trabajar con los demás. Es muy fácil incorporar incluso a partes interesadas externas. El lienzo infinito, visible y accesible para todo el mundo, nos ayuda a incorporar nuestras distintas experiencias y conocimientos.

La integración con Google Drive ha ayudado en la comunicación porque podemos añadir enlaces web y archivos y toda esta información es accesible para todos." - Revisión certificada de G2 "Uso Miro ampliamente en educación para proyectos de colaboración en equipo. Es fácil ajustar plantillas para que las utilicen los estudiantes. Es fácil para los estudiantes que nunca lo han utilizado para recoger " - Revisión certificada G2 Bonus: Miro se integra con ClickUp por lo que puede utilizar el primero para su plantillas de lluvia de ideas y mueva todos sus elementos de acción a ClickUp

3. Coggle

Fuente: Coggle

Coggle es una app visual para tomar notas que va más allá de las listas con viñetas. Soporta la creación de mapas mentales, diagramas de flujo, procesos de mapas, sistemas y algoritmos.

La primera vez que utilicé Coggle fue con toma de decisiones . Necesitaba un complejo gráfico de flujo de síes y noes que me llevaran a tomar una decisión. Quería hacerlo visualmente atractivo y dárselo a mi equipo de atención al cliente para que lo utilizara. Coggle fue genial para eso.

Mejor para equipos que necesitan flexibilidad de funciones

Coggle ofrece más funciones visuales que el software promedio de mapas mentales. Lo que me encantó fue que me permitió crear bucles, unir ramas, añadir múltiples puntos de partida, e incluir ilimitadas imágenes y texto flotante.

Eso desencadenó en mí a la persona artesana que llevo dentro, y a veces me pasé de la raya. Pero era divertido

Las mejores funciones

Panel de mensajes para añadir/revisar comentarios

Opción de Autoguardado para el seguimiento de versiones. También puede crear una copia de cualquiera de los cambios anteriores y trabajar en ella

Carga ilimitada de imágenes

Limitaciones de registro

Ofrece un número limitado de colores a los mapas mentales, lo que dificulta el trabajo en proyectos complejos que necesitan múltiples variaciones

La interfaz de usuario parece muy minimalista, con menos espacio para la creatividad

**Precios

Free Forever: $0

Impresionante: 5 $/mes

Organización: 8 $/mes por usuario

Corporaciones: Precios personalizados

Ver valoraciones y comentarios

¿Qué opinan los usuarios sobre Coggle?

"En primer lugar, todo mi trabajo se copia automáticamente a través de mi cuenta de Google, y luego también puedo compartir el mapa mental a mis colegas o prácticamente cualquier persona con una cuenta de Google. La colaboración y las actualizaciones en tiempo real nunca han sido tan fáciles y gratuitas". - Revisión certificada de Capterra "Dado que es una aplicación web, no se puede comparar con las aplicaciones nativas con todas las funciones disponibles. Todavía me parece un poco difícil o engorroso de usar para presentaciones, especialmente para grandes mapas mentales, difícil de colapsar/enfocar ramas." - Revisión certificada de Capterra

4. MindMeister

fuente: MindMeister_

MindMeister es una de las mejores herramientas para correlacionar ideas. Ofrece un amplio conjunto de funciones para un gran número de casos de uso y necesidades.

Mi aventura con el software de mapas mentales tal vez comenzó con MindMeister. Yo estaba en la era de probar todas las herramientas de gestión de proyectos y estaba explorando MeisterTask.

Utilicé MindMeister ampliamente para crear presentaciones y visualizar ideas para las partes interesadas. Es visualmente atractivo y moderno en su enfoque.

Mejor para equipos creativos

MindMeister ofrece un amplio conjunto de herramientas para equipos creativos, tales como temas hermosos, estilo de temas, estilo de líneas, sintaxis markdown y más. A continuación, le permite convertir mapas mentales en presentaciones o demostraciones según sea necesario.

Las mejores funciones de MindMeister

El modo Esquema permite correlacionar una vista Lista, simplificando la visualización de múltiples mapas en un solo lugar

El modo Enfoque ayuda a resaltar los aspectos importantes, eliminando distracciones durante la lluvia de ideas

Adjuntos e integraciones con docenas de herramientas de productividad

Limitaciones de MindMeister

MindMeister sólo ofrece planes semestrales y anuales, lo que lo hace difícil para empresas que lo necesitan por tiempo limitado

Precios de MindMeister

Básico: $0

Personal: $3.5/mes por usuario facturado anualmente

Pro: $5.5/mes por usuario facturado anualmente

Business: $8.5/mes por usuario facturado anualmente

MindMeister también ofrece precios personalizados para instituciones educativas y ONG.

Valoraciones y reseñas de MindMeister

¿Qué dicen los usuarios sobre MindMeister?

"He usado la herramienta para lluvia de ideas con mi equipo [También es super divertido], crear lecciones para niños, programa de clases/viaje de aprendizaje, ¡e incluso un Tablero de cuentos! MindMeister es muy flexible y ofrece muchas posibilidades de uso creativo" - Reseña certificada G2 "Bueno para mapas mentales básicos, pierde constantemente contenido para mapas mentales profundos" - Revisión de Certified G2

5. MindNode

Fuente: MindNode

MindNode es una herramienta visual de brainstorming diseñada para ayudarle a centrarse en lo que importa y minimizar las distracciones. Ayuda a los usuarios a adoptar un enfoque organizado de la gestión de la información.

Lo que me atrajo de MindNode fue la función de etiquetas visuales, que me ayudó a añadir contexto a lo que estaba correlacionando. El modo de enfoque garantizaba que no perdía de vista los detalles mientras planificaba el conjunto.

Mejor para equipos centrados en soluciones

MindNode está diseñado para ayudarle a centrarse incluso mientras explora un amplio lienzo de ideas. MindNode permite esto con:

Organización : Esquemas y mapas mentales lado a lado

: Esquemas y mapas mentales lado a lado Contexto : Etiquetas visuales para priorizar y agrupar ideas

: Etiquetas visuales para priorizar y agrupar ideas Modo de enfoque : Enfoque en la rama actual

: Enfoque en la rama actual Entrada rápida: Para registrar ideas en las que se puede trabajar más tarde

Las mejores funciones de MindNode

Transformar nodos en tareas y añadirlas a Apple Recordatorios

Accesible para personas con necesidades especiales

Widgets para iOS y macOS

Temas listos para usar

Limitaciones de MindNode

sólo iOS, lo que limita la colaboración con todo el mundo

Precios de MindNode

Editor gratuito/a: $0

MiniNode plus: 2,99 $/mes

Valoraciones y críticas de MindNode

¿Qué dicen los usuarios sobre MindNode?

"Aquellos que utilizan y aprecian el ecosistema Apple se encontrarán sin duda a gusto y muy cómodos en su uso, gracias a una particular atención al detalle, a los gráficos y a los recursos puestos a su disposición." - Reseña certificada de Capterra "Mindnode me ayuda a organizar mi esfera privada en el trabajo o en mi vida personal. Sin embargo, no permite colaborar mucho con los demás." - Revisión certificada de Capterra

6. Xmind

Fuente: Xmind

Xmind es un software gratuito para correlacionar mapas mentales, una navaja suiza para el pensamiento y la creatividad. Permite a los equipos capturar ideas en un lienzo, organizarlas en grupos conectados y personalizarlas para un mejor uso compartido.

Aunque la fuerza fundamental de un mapa mental es un lienzo gratis, Xmind lo correlaciona un poco más con estructuras, muchas de ellas muy atractivas, incluso estrafalarias. La única vez que empecé con una estructura que no me convenía, aprendí que podía cambiarla sobre la marcha, ¡un salvavidas!

Lo mejor para el pensamiento estructurado

Xmind está diseñado para simplificar procesos de pensamiento complejos. Incluye múltiples estructuras en la misma rama, orden jerárquico y funciones de narración para una comprensión completa de las ideas que se están explorando.

Las mejores funciones de Xmind

Múltiples estructuras para correlacionar ideas, incluidos gráficos lógicos, mapas de abrazaderas, gráficos de espina de pescado, cronogramas y mucho más

Rótulos, notas, marcadores y límites en el conjunto de herramientas

Comandos LaTeX para presentar fórmulas matemáticas y químicas

Limitaciones de Xmind

La experiencia de integración no es óptima debido a la falta de flujos de trabajo predefinidos

Puede resultar confuso para quienes no estén acostumbrados a las potentes funciones de Xmind

Algunos usuarios se quejan de ser pesado y lento

Precios de Xmind

Plan Free

Pro: 59,99 $/año/asiento o 19,99 $/trimestre/asiento

Pro multiusuario: Descuentos si compras 5 asientos o más

Academia: 34,99 $/año/asiento

OSAL/ONG/gobierno: 41,99 $/año/asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Xmind

¿Qué opinan los usuarios de Xmind?

"XMind es imprescindible para cualquiera que quiera mejorar su productividad y creatividad. Tengo todo lo que necesito para hacer lluvias de ideas, organizar mis pensamientos y colaborar con los demás."

- Revisión certificada de Capterra "Xmind es una excelente herramienta que se encarga de expresar tus ideas de forma amena y eficaz gracias a su plataforma accesible a cualquier pequeña empresa gracias a su valor económico. "

- Revisión certificada G2

7. FigJam

Fuente: FigJam

FigJam es el producto de mapas mentales y planificación visual de Figma, la herramienta de diseño colaborativo. FigJam permite a los equipos crear productos juntos documentando ideas, considerando posibles decisiones y debatiendo los comentarios, todo ello en el espacio de trabajo visual.

Mientras trabajaba con diseñadores que utilizan Figma para sus prototipos, FigJam era el lugar donde había que estar. Especialmente para compartir feedback, de forma visual y clara, FigJam tiene todo lo que necesitas.

Aunque empezó con el feedback, su facilidad de uso y acceso lo hicieron intuitivo para todas las actividades de brainstorming, ideación y mapas mentales.

Lo mejor para la retroalimentación y la toma de decisiones en colaboración

FigJam se diseñó para que los equipos pudieran intercambiar opiniones sobre sus diseños. Soporta feedback como chatear en directo, comentarios, emojis, sellos, notas adhesivas, ¡e incluso archivos de audio!

Todo lo que necesitas para colaborar en contexto

Las mejores funciones de FigJam

Los mapas mentales multiplataforma funcionan muy bien también en la aplicación para iPad

Integraciones con las principales herramientas de productividad y desarrollo de productos

Jambot, un robot de IA para ayudar a generar ideas o automatizar flujos de trabajo

Limitaciones de FigJam

No permite a los usuarios añadir tablas a los mapas mentales

Por lo tanto, tampoco habilita funciones o fórmulas en su interior

Además de la nota de audio, los usuarios también esperan opciones de videoconferencia

Precios de FigJam:

Starter: Free

Profesional:3 $/mes/asiento[gratuito para estudiantes y educadores]

Organización: 5 $/mes/asiento

Corporaciones: Precios personalizados

Valoraciones y críticas de FigJam:

¿Qué opinan los usuarios de FigJam?

"FigJam realmente ha evolucionado de una manera positiva en el último año o así desde que ha estado fuera. La integración en Figma, por supuesto, es uno de los principales pros, lo que le permite mantener todos sus archivos en un solo lugar " - Reseña certificada de Capterra "Me encanta lo increíblemente flexible que es FigJam. Tanto si estoy facilitando una reunión con mi equipo de producto, dirigiendo un estudio de diseño, teniendo una sesh de inspiración/hangout, o haciendo un seguimiento de mi Brag Doc, ¡puedo usar FigJam para TODO!" - Reseña certificada G2

8. InVision

Fuente: InVision

InVision es una de las primeras y más populares plataformas de colaboración visual. Aunque empezó como software de creación de prototipos hace una década, ahora también se utiliza mucho para correlacionar ideas y crear pizarras.

La mano alzada de InVision era una forma estupenda de colaborar en la planificación, la creación de equipos e incluso la revisión de documentos o diseños. Podíamos seleccionar partes específicas y dejar comentarios como se haría en Documentos de Google. ¡La función de votación es una fortuna para acelerar las decisiones!

Creo que es bastante desafortunado que Freehand se haya vendido a Miro, que es una herramienta potente en sí misma. Pero bueno, dos por el precio de uno, supongo.

Mejor para equipos de diseño

Los equipos de diseño y desarrollo de productos que ya utilizan InVision encontrarán en ella un impulso para sus técnicas de brainstorming. También es una aplicación estupenda para convertir ideas de productos en prototipos visualmente atractivos.

Las mejores funciones de InVision

Entorno de trabajo colaborativo con lienzo multijugador, compartido entre partes interesadas internas y externas

Varios tipos de nodos, como notas adhesivas, tablas, puntos destacados, cronómetros, emojis, etc

Integraciones bidireccionales con las principales herramientas de productividad, como Slack, Zoom, Teams, etc.

Limitaciones de InVision

Muy centrado en el diseño del producto para compatibilizar los mapas mentales generalizados

Los usuarios no familiarizados con las herramientas de colaboración visual experimentarán una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de InVision

InVision tiene dos ofertas de productos con diferentes estructuras de precios que se comentan a continuación.

Producto 1 - InVision Freehand [Vendido a Miro el año pasado]

Free Forever gratis/a

Pro: 4,95 $/mes/usuario

Producto 2 - InVision Cloud

Gratuito/a para siempre

Pro: 7,95 $/mes/usuario

Valoraciones y críticas de InVision

¿Qué opinan los usuarios sobre InVision?

La mayoría de las opiniones y comentarios sobre InVision giran en torno a la herramienta de creación de prototipos. Este es también el caso porque la herramienta de mapas mentales es ahora propiedad de Miro. Aquí tienes un par de opiniones sobre InVision como producto en general.

"Estoy maravillado con esta herramienta desde que la utilizo. Hemos utilizado esta herramienta para crear maquetas de diseño y también los wireframes sugerentes para las discusiones con el cliente" - Revisión certificada de G2 "Lo mejor de la app de Invision es lo integrada que está en tu propio espacio de trabajo. Es simplemente excelente para mostrar a los clientes mis prototipos de diseño."- Reseña certificada de Capterra

9. MindGenius

Fuente: MindGenius

MindGenius es una aplicación de mapas mentales centrada en crear claridad y conocimiento para los usuarios. Permite a las empresas organizar, visualizar, simplificar y ejecutar ideas de forma colaborativa.

¿Qué pasaría si tuviera docenas de procedimientos operativos estándar (POE) y una amplia base de conocimientos, pero todo estuviera encerrado en documentos aislados? Bueno, una vez resolví ese problema con Mind Genius. Las funciones de gestión de riesgos fueron un buen extra.

Lo mejor para la gestión del conocimiento

La filosofía detrás de MindGenius es crear claridad compartida para los equipos. Por lo tanto, tiene funciones completas para consolidar datos, gestionar recursos, ampliar temas complejos, identificar lagunas de conocimiento y mucho más.

Las mejores funciones de MindGenius

Inclusividad : MindGenius incluye un módulo inclusivo y accesible para personas neurodiversas

: MindGenius incluye un módulo inclusivo y accesible para personas neurodiversas Navegador de mapas : Ayuda a los equipos a comprender ideas complejas desglosándolas en conceptos pequeños, sencillos y centrales

: Ayuda a los equipos a comprender ideas complejas desglosándolas en conceptos pequeños, sencillos y centrales Paneles visuales: Para el seguimiento del progreso, la identificación de cuellos de botella y la resolución de problemas

Limitaciones de MindGenius

No es compatible con un amplio intervalo de plataformas y tipos de dispositivos

La interfaz puede resultar confusa para los nuevos usuarios

Precios de MindGenius

Free prueba: 14 días

Equipos individuales/pequeños: 12 $/asiento/mes

Descuento por volumen: Disponible en función del número de licencias

Para corporaciones: Precios personalizados

Valoraciones y críticas de MindGenius

¿Qué dicen los usuarios sobre MindGenius?

"MindGenius es un software que estamos utilizando desde hace bastante tiempo y resultó en la mejora de la calidad de nuestro trabajo y nos ayudó en la gestión de nuestros proyectos sobre una base diaria. Ahora somos capaces de mantener a nuestros clientes al día" - Revisión de Certified G2 "Utilizamos este software para visualizar estructuras patrimoniales complejas para particulares con grandes patrimonios. Funciona bien para esto y los clientes aprecian verlo de esta manera." - Revisión certificada de Capterra

10. Creately

Fuente: Creately

Creately es un nuevo participante en el ámbito del software de mapas mentales. Ofrece una pizarra infinita para visualizar un número de conceptos/ideas.

Uno de mis mayores problemas con algunas de las herramientas que estaba probando era el tamaño del lienzo. Por ejemplo, al hacer planes anuales de contenido, tengo que insertar cientos de puntos de datos [ideas de artículos, formularios, autores, editores, etc.] en un lienzo.

Cuando una herramienta tiene un espacio limitado, me veo obligado a reducir el tamaño de la fuente, etc., para que quepa todo. Canva resolvió ese problema con su lienzo infinito. Podía moverme fácilmente o hacer zoom en la parte en la que quería centrarme, y alejarme para ver el panorama general.

Lo mejor para correlacionar mapas mentales

Creately está diseñado para grandes equipos para trabajar juntos, independientemente de la complejidad de sus ideas. Incluye funciones como:

Uso compartido en línea con control de acceso

Cursores de texto y punteros en tiempo real para seguir a los participantes en el mismo espacio de trabajo

Posibilidad de seguir a otros colaboradores

Las mejores funciones

más de 50 tipos de gráficos, como gráficos de flujo, mapas conceptuales, mapas de viaje, etc

1000s deplantillas de Pizarra para elegir

sincronización bidireccional mediante integraciones con varias de las principales herramientas de productividad

Cuántas limitaciones

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Curva de aprendizaje pronunciada

No está optimizado para uso móvil

Precios reducidos

Free Forever (gratuito/a)

Personal: $5/mes

Equipo: 5 $/mes/usuario

Business [para equipos grandes]: 89 $/mes

Corporaciones: Precios personalizados

Grandes valoraciones y comentarios

G2: 4,4/5 [1.238 reseñas]

Capterra: 4.2/5 [163 reseñas]

¿Qué dicen los usuarios sobre Creately?

"Para una óptima colaboración de visualización, Creately es la plataforma a utilizar. La plataforma ofrece un enfoque fácil de usar para sus usuarios y herramientas muy potentes. Debido a su naturaleza simple, los usuarios pueden obtener rápidamente el cuelgue de ella y utilizarla de manera competente." - Revisión de Certified G2 "Utilizo Creately para un amplio intervalo de necesidades de proyectos. Correlacionar los domicilios de los encuestados para el censo de nuestro proyecto ya no tenía que hacerse a mano alzada y con papeles. Creately me solucionó eso. Soy capaz de crear los diagramas y gráficos de flujo más complejos para representar complicados sistemas de flujo de trabajo y estructuras de equipo." - Revisión certificada de Capterra Con esto, llegamos al final de las mejores herramientas para correlacionar mapas mentales del mercado actual. Emocionado para empezar de inmediato? Aquí tienes algunos casos de uso populares que puedes probar.

Casos de uso de mapas mentales

Empecé a correlacionar como una manera de manejar el agobio. Cuando tengo la sensación de que hay demasiado por hacer, demasiados elementos con los que hacer malabarismos, me ayuda ponerlo todo en un lienzo para poder priorizar y abordarlo de forma eficaz.

Esto puede aplicarse al diseño de tus invitaciones de boda o al próximo producto disruptivo de IA.

Resolución de problemas

Toda solución necesita los siguientes componentes:

Definición del problema : Qué queremos cambiar exactamente

: Qué queremos cambiar exactamente Contexto : Por qué y cómo hemos llegado al estado actual

: Por qué y cómo hemos llegado al estado actual Componentes que influyen : Factores e hipótesis

: Factores e hipótesis Posibles soluciones: Posibilidades y consecuencias de cada solución

Utiliza el mapa mental para correlacionar todos estos elementos en un lienzo. Destaque los factores influyentes y añada peso a cada uno con el diseño. Asigna usuarios a cada nodo para futuros trabajos.

Diseño de marca

El diseño de marca va mucho más allá del logotipo. Significa el propósito, la búsqueda y la energía de cada marca. Por eso, al trabajar en proyectos de diseño de marcas, tuve que considerar un amplio intervalo de factores y tomar decisiones difíciles.

Los mapas mentales ayudan a correlacionar todos los factores que influyen en una marca. Con un mapa mental, puedes documentar los requisitos, crear prototipos, debatir los comentarios, volver a trabajar, iterar y diseñar una marca que te refleje.

Mapa de procesos/viajes

Los mapas mentales son una forma estupenda de correlacionar procesos. Ya sea el proceso logístico de un comercio electrónico o el recorrido de un cliente a través de su app, los mapas mentales pueden correlacionarlos en pantalla.

Puedes utilizar un diagrama de flujo sencillo o un gráfico de espina de pescado para tratar los factores tangenciales. Puede hacerlo tan sencillo o tan complejo como su proceso para reflejar con precisión lo que ocurre sobre el terreno.

Plantilla de diagrama de espina de pescado de ClickUp

Storyboarding

Storyboarding es mi función favorita para correlacionar mapas mentales. Lo utilizo para correlacionar todos los personajes o puntos de la trama de mi novela. Creo un desglose de escenas para mi guión. A veces trabajo con desarrolladores ayudándoles a escribir historias de usuario.

Para este artículo, empecé por correlacionar la estructura, los elementos, las metas y los aspectos no negociables. Me ayudó a simplificar el artículo para que fuera informativo y atractivo

De este modo, las técnicas de mapas mentales pueden aplicarse a cualquier caso de uso para extraer beneficios extraordinarios.

Ventajas de utilizar mapas mentales para la gestión de proyectos

Durante mucho tiempo, había visto la gestión de proyectos como una actividad analítica y organizativa, mientras que correlacionar mapas mentales era una tarea creativa o abstracta. Hasta hace poco no se me había ocurrido unirlas en una misma página.

Si la gestión de proyectos consiste en correlacionar y supervisar tareas, un mapa mental es el precursor de ello. Las buenas prácticas para correlacionar mapas mentales pueden mejorar la gestión de proyectos de las siguientes maneras.

Ganar claridad

Los mapas mentales ayudan a los equipos a reunirse para llegar a un entendimiento común sobre los conceptos, los problemas y las posibilidades. Aclara confusiones y elimina distracciones.

Permitir el flujo

Las técnicas de correlacionar procesos y flujos de trabajo permiten el movimiento y el impulso. Los mapas mentales ayudan a los equipos a pasar de un paso a otro, orientando la idea hacia una acción eficaz.

Crear estructura

Los mapas mentales sirven para eliminar el desorden de la mente. Puedes ordenar diversos conceptos en una estructura ordenada para poder dar los siguientes pasos con confianza.

Facilitar la memoria

Las personas son más propensas a recordar elementos visuales que texto normal. Especialmente en el caso de procesos complejos, como el recorrido de un cliente o un flujo de trabajo de automatización, los mapas mentales son una excelente forma de facilitar el recuerdo.

Procesar datos

La visualización de datos es un gran caso de uso para los mapas mentales. Ayuda a organizar datos complejos y exhaustivos en imágenes fáciles de consumir y comprender.

¿Ya está listo para probar a correlacionar datos en mapas mentales?

Incluya el mejor software de mapas mentales en su pila de herramientas de productividad

La pila tecnológica de toda organización necesita una herramienta flexible de mapas mentales. Desde tomar notas de una reunión hasta correlacionar procesos multidimensionales, un sólido software de mapas mentales puede simplificar incluso los problemas más complicados.

Herramientas como InVision son ideales para equipos de diseño. Miro está orientada a la resolución de problemas de innovación. FigJam es ideal para equipos que necesitan ofrecer comentarios e iterar sobre diseños. Cualquiera de las mejores software de Pizarra es ideal para correlacionar mapas mentales.

Si necesitas algo especial, considera ClickUp.

El software de mapas mentales de ClickUp está diseñado para integrar sin esfuerzo la ideación con la gestión de proyectos. Le permite pasar de una vaga idea a un sólido plan de proyecto en un santiamén.

ClickUp Mapas mentales es el superpoder de un gestor de proyectos. No se fíe de nuestra palabra. Consiga ClickUp gratis, gratuito/a ¡y da vida a tus ideas! 🧠 🌈 ✨