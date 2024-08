las 10 mejores aplicaciones gratuitas de planificación digital en 2024

Comienza la semana y es hora de anotar las tres tareas más importantes del día, establecer recordatorios y revisa y edita las notas de la semana pasada.

Pero espera.

¿Deberías hacerlo en Google Docs ? ¿La nueva aplicación de planificación que te presentó tu amigo? ¿O prefieres quedarte con la aplicación de notas de tu teléfono?

Seguro que te has encontrado en esta situación más de una vez si no has tenido suerte a la hora de encontrar un planificador digital.

Es cierto que casi todos los planificadores diarios que existen hacen la mayoría de las tareas básicas. Pero pocos unifican y centralizan casi todas tus necesidades de planificación en una sola plataforma.

Para ayudarte en tu búsqueda del mejor planificador digital, hemos recopilado una lista de todas las opciones que merece la pena tener en cuenta.

Entremos en detalles.

¿Qué debe buscar en una aplicación de planificación digital?

Una de las características más importantes de una agenda es su facilidad de uso. Ya es bastante difícil ceñirse a una herramienta de planificación digital a largo plazo, así que no te lo pongas más difícil intentando trabajar con un planificador digital rígido y tosco en tu vida diaria .

Uso de la edición de texto enriquecido en ClickUp Extensión de Chrome Bloc de notas para organizar rápidamente los pensamientos sobre la marcha

Una excelente agenda digital facilita la centralización de todas tus tareas. Esto significa que siempre es una buena idea comprobar qué otras aplicaciones es probable que ya esté utilizando (piense en Gmail o Slack) para que se integre más fácilmente con su flujo de trabajo existente.

Aunque es cuestión de preferencias, cuantas más integraciones y funciones tenga un planificador digital, mejor. ¿Por qué? Es una de las mejores maneras de reducir el número de aplicaciones que a menudo tienes que utilizar para hacer malabares con la creación de documentos, el seguimiento de facturas, recordatorios o incluso el progreso de cualquiera de tus proyectos. 📚

Las 10 mejores aplicaciones de planificación digital en 2024

ClickUp Docs permite trabajar con formato enriquecido y comandos de barra oblicua de forma más eficiente

Como planificador digital, piense en ClickUp como la herramienta todo en uno que se encarga de todo, desde las necesidades de planificación más sencillas hasta las más complejas, tanto para equipos como para individuos. Sí, viene con un montón de características y es hiper-personalizable, perfecto para el planificador digital que es muy particular acerca de cómo realizar un seguimiento y gestionar el trabajo (o sus vidas personales). 📖

ClickUp mejores características

Vista del calendario de ClickUp : Organice sus tareas de forma sistemática, programe los plazos y cree un calendario dinámico que permita a su equipo realizar un seguimiento del progreso y mantenerse alineado.

Automatizaciones : Haga frente a las tareas rutinarias que se vuelven repetitivas rápidamente con las funciones avanzadas de automatización de ClickUp. Es una forma estupenda de liberar espacio mental adicional y planificar de forma más eficaz. Con los activadores y las condiciones de automatización, automatice la creación de tareas, los cambios de asignatario, los recordatorios y la prioridad de las tareas, por nombrar algunos

: Haga frente a las tareas rutinarias que se vuelven repetitivas rápidamente con las funciones avanzadas de automatización de ClickUp. Es una forma estupenda de liberar espacio mental adicional y planificar de forma más eficaz. Con los activadores y las condiciones de automatización, automatice la creación de tareas, los cambios de asignatario, los recordatorios y la prioridad de las tareas, por nombrar algunos Personalización: Lo mejorplanificadores diarios son maleables: de este modo, no tendrá que lidiar con campos rígidos irrelevantes para sus necesidades. ClickUp se construyó en torno a la personalización, lo que significa que usted querrá tomar algún tiempo para familiarizarse con la forma en páginas, carpetas, vistas y tareas de trabajo para bloquear en un flujo de trabajo que está construido para usted

Lo mejorplanificadores diarios son maleables: de este modo, no tendrá que lidiar con campos rígidos irrelevantes para sus necesidades. ClickUp se construyó en torno a la personalización, lo que significa que usted querrá tomar algún tiempo para familiarizarse con la forma en páginas, carpetas, vistas y tareas de trabajo para bloquear en un flujo de trabajo que está construido para usted Plantillas: ¿A quién no le gustan las plantillas? ClickUp ofrece a sus usuarios cientos de plantillas que abarcan todo tipo de necesidades comoplanificación de recursos yplanificación de eventos

Utilice la plantilla de planificación diaria de ClickUp para organizar y clasificar sus tareas y actividades Descargar esta plantilla

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios citan sus limitadas herramientas de hoja de cálculo y fórmulas complejas

No todas las vistas están disponibles para móviles (¡todavía!)

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Sin límite : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresas : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresas: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2.000+ opiniones)

: 4.7/5 (2.000+ opiniones) G2: 4.7/5 (5.000+ reseñas)

2. Google Calendar

Ejemplo de vista de tres días en Calendario de Google Conoces Calendario de Google como una de las plataformas originales de planificación digital. Sus funciones de programación facilitan la realización de la jornada laboral de una sola vez sin solapamiento de reuniones tiempo de trabajo o tiempo "para mí".

Aunque básico, Google Calendar ofrece algunas funciones de planificación muy útiles para el usuario adecuado o como integración de una aplicación que ya estés utilizando. Es fácil de usar como planificador diario o semanal. También puedes programar eventos a lo largo del año con su interfaz fácil de usar.

Google Calendar mejores características

Recordatorios automáticos: Google Calendar establece recordatorios automáticos para los próximos eventos y tareas de modo que los usuariosse mantengan al tanto de su agenda *Vista de agenda: Google Calendar tiene una función de vista de agenda, que permite a los usuarios ver sus próximos eventos, tareas y notas de un vistazo

Google Calendar establece recordatorios automáticos para los próximos eventos y tareas de modo que los usuariosse mantengan al tanto de su agenda *Vista de agenda: Google Calendar tiene una función de vista de agenda, que permite a los usuarios ver sus próximos eventos, tareas y notas de un vistazo Compartir el calendario: Google Calendar también permite a los usuarios compartir su calendario con otras personas para que las tareas, los eventos y las notas se gestionen de forma colaborativa

Google Calendar también permite a los usuarios compartir su calendario con otras personas para que las tareas, los eventos y las notas se gestionen de forma colaborativa Compatible con dispositivos móviles: funciona en dispositivos iOS y Android

Limitaciones de Google Calendar

Limitado principalmente a la programación ybloqueo de tiempo* Carece de las funciones adicionales que lo convierten en un panel de planificación realmente completo

Precios de Google Calendar

Gratuito

Valoraciones y reseñas de Google Calendar

Capterra : 4.8/6 (2.000 + opiniones)

: 4.8/6 (2.000 + opiniones) G2: 4.6/5 (40.000 + opiniones)

3. Todoist

Gestiona tus tareas y listas de pendientes con TodoistTodoist es una aplicación de planificación digital que ayuda a los usuarios a mantenerse organizados y productivos. Viene con una serie de características y herramientas, tales como la gestión de tareas y algunos proyectos básicos, listas de tareas (AKA listas de tareas ), recordatorios y notificaciones, y la posibilidad de crear filtros personalizados.

Las mejores características de Todoist

Listas de tareas: Esta función de lista de tareas permite a los usuarios dividir sus tareas y objetivos en listas más pequeñas y manejables, y es accesible en múltiples dispositivos para la planificación sobre la marcha

Esta función de lista de tareas permite a los usuarios dividir sus tareas y objetivos en listas más pequeñas y manejables, y es accesible en múltiples dispositivos para la planificación sobre la marcha Recordatorios y notificaciones: La aplicación viene con recordatorios y notificaciones automáticas, que ayudan a los usuarios a mantenerse en el camino y organizados

La aplicación viene con recordatorios y notificaciones automáticas, que ayudan a los usuarios a mantenerse en el camino y organizados Filtros personalizados: Todoist también tiene una función de filtro personalizado para buscar y encontrar fácilmente tareas y datos

Limitaciones de Todoist

Carece de funciones avanzadas (no puede archivar listas antiguas)

Puede ser difícil compartir tus listas de tareas por colaboración en línea Precios de Todoist

Gratis :

: Pro : 4$/mes facturados anualmente

: 4$/mes facturados anualmente Empresas: 6 $/mes facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Todoist

Capterra : 4.6/5 (2.000+ opiniones)

: 4.6/5 (2.000+ opiniones) G2: 4.4/6 (700+ reseñas)

4. Notion

Toma de notas en NociónNoción es fácil de usar y una gran opción para las personas a las que les gusta ser creativas con su agenda digital empezando con un lienzo en blanco. Ofrece herramientas y funciones útiles, como la gestión de tareas, una vista de calendario y filas y columnas de tareas personalizables.

Además, sus usuarios pueden sincronizar sus datos en varios dispositivos, compartir la información de su planificación e integrarla con otras aplicaciones para obtener la máxima productividad.

Notion mejores características

Gestión de tareas : Notion proporciona a los usuarios una intuitivasistema de gestión de tareas para la creación, organización y seguimiento de tareas

: Notion proporciona a los usuarios una intuitivasistema de gestión de tareas para la creación, organización y seguimiento de tareas Bases de datos anidadas y vinculadas : Las bases de datos anidadas y vinculadas de Notion permiten a los usuarios organizar y almacenar fácilmente páginas y tareas relacionadas en un formato fácil de navegar

: Las bases de datos anidadas y vinculadas de Notion permiten a los usuarios organizar y almacenar fácilmente páginas y tareas relacionadas en un formato fácil de navegar Funciones de integración e incrustación: Notion también cuenta con funciones de integración e incrustación, que permiten a los usuarios conectar sus datos de Notion con otros servicios, como Gmail o Slack, para un mejor flujo de trabajo. Además, puedes incrustar aplicaciones directamente en tu panel de control para facilitar el acceso

Limitaciones de Notion

Actualmente carece de las sólidas funciones de automatización y recordatorio de tareas que ofrecen otras aplicaciones de planificación digital

Las funciones de la aplicación móvil son un poco limitadas en comparación con otros planificadores digitales

Algunos usuarios dicen que al principio les cuesta un poco más superar la curva de aprendizaje

Precios de Notion

**Gratis

**Más 8 $ por usuario y mes facturados anualmente

Empresas : 15 $ por usuario al mes facturados anualmente

: 15 $ por usuario al mes facturados anualmente Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Notion

Capterra : 4.7/5 (1.000+ opiniones)

: 4.7/5 (1.000+ opiniones) G2: 4.6/5 (1.000+ reseñas)

5. Asana

A través de Asana Si te gustan los planificadores digitales con un enfoque más de marco o de gestor de proyectos para un flujo de trabajo, entonces Asana merece la pena tenerla en cuenta. Ofrece a los usuarios una amplia gama de funciones, como las clásicas tareas y software de gestión de proyectos , una vista de calendario plantillas personalizadas, fácil integración con otras aplicaciones interesantes y muchas vistas.

Las mejores características de Asana

Campos personalizados: Organiza y ordena la información como en una hoja de cálculo con campos personalizados de selección única, selección múltiple, numéricos y de texto

Organiza y ordena la información como en una hoja de cálculo con campos personalizados de selección única, selección múltiple, numéricos y de texto Formularios vinculados a proyectos: Recopila los detalles exactos necesarios para cada tarea conectando directamente formularios de solicitud a proyectos específicos

Recopila los detalles exactos necesarios para cada tarea conectando directamente formularios de solicitud a proyectos específicos Fechas límite de las tareas: Visualiza las tareas en un calendario de Asana y mantente al día, o incluso visualízalas en tu calendario de trabajo

Visualiza las tareas en un calendario de Asana y mantente al día, o incluso visualízalas en tu calendario de trabajo Simple lista de tareas pendientes: Fácil de crear listas de tareas pendientes personales o colaborativas

Limitaciones de Asana

Asana no ofrece verdaderas funciones nativas de seguimiento del tiempo

Algunos dicen que no es una herramienta flexible comparada con otros planificadores digitales de esta lista

Las herramientas de campos personalizados pueden parecer limitadas

La versión gratuita puede ser limitada para un planificador diario simple

Precios de Asana

Básico : Gratis

: Gratis Premium : $10.99 por usuario por mes facturado anualmente

: $10.99 por usuario por mes facturado anualmente Empresas: 24,99 $ por usuario al mes facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Asana

Capterra : 4.5/5 (11.000+ opiniones)

: 4.5/5 (11.000+ opiniones) G2: 4.3/5 (9.000+ opiniones)

6. Mydailyplanners

A través de MyDailyPlanners Combina GoodNotes, Google y Apple Calendar para obtener MyDailyPlanners. Esta aplicación de planificación diaria tiene opciones de lista de tareas y ofrece plantillas de planificadores digitales con enlaces y configuración de recordatorios. Funciona de forma muy parecida a diarios con viñetas y más como planificadores digitales que pueden editarse "a mano"

Las mejores características de MyDailyPlanners

Páginas hipervinculadas: Organiza y gestiona cada mes con páginas vinculadas fácilmente navegables

Organiza y gestiona cada mes con páginas vinculadas fácilmente navegables Pegatinas digitales: Utiliza pegatinas digitales en cualquiera de tus páginas de planificación mensual, como en la vida real

Utiliza pegatinas digitales en cualquiera de tus páginas de planificación mensual, como en la vida real Plantillas PDF reutilizables: Reutiliza la plantilla PDF si necesitas usar la misma página para planificaciones adicionales

Limitaciones de MyDailyPlanners

No es tanto una aplicación como un planificador digital basado en plantillas para iPad o tableta

Las actualizaciones de las plantillas del planificador digital tienen un coste adicional

Precios de MyDailyPlanners

Los planificadores digitales y los paquetes oscilan entre 15 y más de 20 dólares

Valoraciones y reseñas de MyDailyPlanners

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

7. Trello

A través de Trello Si eres fan de un Planificación Kanban no busque más allá de Trello . Como planificador digital, es una herramienta muy visual que utiliza tarjetas para planificar tareas y proyectos. Etiqueta a los usuarios, añade listas de comprobación, enlaza archivos y establece recordatorios automáticos para estar al día de todas tus tareas.

Las mejores características de Trello

Interfaz de arrastrar y soltar: La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar de Trello hace que sea fácil mover tarjetas, listas o tableros y ver el progreso de los diferentes proyectos

La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar de Trello hace que sea fácil mover tarjetas, listas o tableros y ver el progreso de los diferentes proyectos Carga de imágenes y archivos: Trello permite a los usuarios ver las próximas tareas, cargar imágenes y archivos, y realizar un seguimiento de los plazos del proyecto

Trello permite a los usuarios ver las próximas tareas, cargar imágenes y archivos, y realizar un seguimiento de los plazos del proyecto Organización flexible: Trello ofrece un sistema de organización fácil de usar con etiquetas personalizables, listas de control y asignaciones de tareas, que puede funcionar muy bien para las tareas diarias

Limitaciones de Trello

Construido alrededor de un tipo de planificador digital

No se puede integrar con otras aplicaciones que ya estés utilizando

Puede suponer mucho trabajo para una simple lista de tareas

Precios de Trello

**Gratuito

Estándar : 5$ por usuario al mes facturados anualmente

: 5$ por usuario al mes facturados anualmente Premium : 10 $ por usuario al mes facturados anualmente

: 10 $ por usuario al mes facturados anualmente Empresa: 17,50 $ por usuario al mes facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Trello

Capterra : 4.5/5 (22.000+ opiniones)

: 4.5/5 (22.000+ opiniones) G2: 4.4/5 (13.000+ opiniones)

8. GoodNotes

A través de GoodNotas GoodNotes es una aplicación iOS accesible que permite a los usuarios tomar notas o hacer bocetos de forma rápida y sencilla. La aplicación de agenda digital cuenta con una interfaz intuitiva que permite crear, organizar y editar documentos.

También incluye una biblioteca virtual que permite a los usuarios almacenar, gestionar y acceder a sus notas con facilidad. De las mejores agendas digitales, ésta es ideal para las tareas de organización más visuales.

Las mejores características de GoodNotes

Biblioteca virtual: Ofrece una biblioteca virtual organizada para almacenar, gestionar y acceder a las notas de los usuarios

Ofrece una biblioteca virtual organizada para almacenar, gestionar y acceder a las notas de los usuarios Reconocimiento de escritura: Permite a los usuarios escribir simplemente escribiendo las palabras en su dispositivo

Permite a los usuarios escribir simplemente escribiendo las palabras en su dispositivo Reconocimiento de texto: La aplicación de planificación digital reconoce el texto mecanografiado o escrito a mano para convertirlo fácilmente en un formato editable

Limitaciones de GoodNotes

Sólo disponible para dispositivos iOS (dispositivos Android pueden estar por llegar)

Falta de formas prefabricadas en la herramienta de formas

La falta de función de capas hace que la función de dibujo sea realmente difícil

Precios de GoodNotes

**Gratis

Ir sin límites: $8.99 pago único

Valoraciones y críticas de GoodNotes

Capterra : 4.5/5 (35+ reseñas)

: 4.5/5 (35+ reseñas) G2: 4.8/5 (29+ reseñas)

9. Any.do

A través de Cualquier.hacer Any.do tiene un panel de control fácil de usar que te permite crear tu plan diario sobre la marcha. De los mejores planificadores digitales de esta lista, Any.do es bastante sencillo a la hora de añadir notas y archivos adjuntos a tu lista. Incluso puedes codificar tus prioridades por colores.

Es una aplicación de planificación excelente para crear listas de tareas centralizadas que se pueden compartir con tu equipo o para crear una simple lista de tareas pendientes.

Any.do mejores características

Calendario amigable con el móvil: Las herramientas de calendario son súper amigables con el móvil y te permiten conectar tu Google Calendar

Las herramientas de calendario son súper amigables con el móvil y te permiten conectar tu Google Calendar Convierte correos electrónicos en tareas: Una vez que conectas tu proveedor de correo electrónico, es fácil convertir correos electrónicos en tareas para que siempre recuerdes responder

Una vez que conectas tu proveedor de correo electrónico, es fácil convertir correos electrónicos en tareas para que siempre recuerdes responder Sincroniza fácilmente los datos: Diseñada para la planificación sobre la marcha, es fácil trabajar desde la aplicación y sincronizar los datos en todos tus dispositivos

Limitaciones de Any.do

La versión gratuita sólo ofrece funciones limitadas

No se integra bien con otras aplicaciones de trabajo

Precios de Any.do

Personal : Gratis

: Gratis Premium : 3$ al mes, facturados anualmente

: 3$ al mes, facturados anualmente Equipos: 5 $ al mes, por usuario, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Any.do

Capterra : 4.5/5 (más de 100 opiniones)

: 4.5/5 (más de 100 opiniones) G2: 4/5 (150+ opiniones)

10. Monday.com

A través de Lunes Con Lunes los usuarios crean proyectos, colaboran con los miembros del equipo y realizan un seguimiento del progreso en un solo lugar. La plataforma cuenta con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para la gestión de tareas, notificaciones personalizadas para actividades esenciales y potentes funciones de automatización.

Monday también se integra con cientos de aplicaciones y servicios para ayudarte a trabajar de forma más eficaz y hacer más cosas.

Las mejores características de Monday

Tableros y documentos ilimitados: El plan gratuito ofrece a los usuarios tableros y creación de documentos ilimitados

El plan gratuito ofrece a los usuarios tableros y creación de documentos ilimitados Flujos de trabajo personalizables: Crea flujos de trabajo fluidos que lleven las tareas pendientes y los proyectos de pendientes a completos en menos tiempo

Crea flujos de trabajo fluidos que lleven las tareas pendientes y los proyectos de pendientes a completos en menos tiempo Herramientas de gestión de la carga de trabajo: Encuentre herramientas dentro de su tablero para la planificación del cliente,objetivos semanales yOKRsy planificación de alto nivel

Limitaciones del lunes

La versión gratuita puede resultar limitada

Algunos piensan que guarda sus mejores características para los usuarios premium de pago

Algunos usuarios no encuentran las características tan profundas o flexibles como otras alternativas de aplicaciones de planificación digital

En general, más gestión del trabajo que planificación digital

Precios del lunes

Básico : Gratis

: Gratis Estándar : 8 $ por juego al mes facturados anualmente

: 8 $ por juego al mes facturados anualmente Pro : 10 $ por juego al mes facturados anualmente

: 10 $ por juego al mes facturados anualmente Empresas: Póngase en contacto con el equipo de ventas

valoraciones y comentarios

Capterra : 4.6/5 (2.000+ opiniones)

: 4.6/5 (2.000+ opiniones) G2: 4.6/5 (3.000+ reseñas)

