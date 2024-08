las 12 mejores extensiones de Chrome para desarrolladores en 2024

Encontrar las herramientas adecuadas para aumentar tu eficacia puede resultar abrumador. ¿Cómo sabe cuáles merecen su tiempo o cuáles son los más adecuados para sus necesidades?

Por eso hemos analizado las herramientas más populares para el navegador Chrome y te ofrecemos 10 de las mejores Extensiones de Chrome para desarrolladores web ¡disponibles hoy mismo! 👨‍💻

En este artículo, hemos cubierto varias herramientas para desarrolladores web que te ayudarán a maximizar tu tiempo y minimizar el estrés en tu flujo de trabajo, junto con sus mejores funciones que te darán una idea de cómo cada herramienta puede aumentar tu productividad y simplificar tus procesos.

¿Cómo funcionan las extensiones de Chrome?

Las extensiones de Chrome para desarrolladores web son pequeños programas de software que pueden personalizar y mejorar la función del navegador web Google Chrome.

Estas herramientas se crearon para añadir funciones adicionales al navegador, como bloquear anuncios, gestionar contraseñas o incluso integrarse con otras apps y servicios, y ayudan a los desarrolladores a aumentar la productividad .

Para añadir una extensión a su navegador, navegue por Chrome Web Store, busque la mejor extensión de Chrome para desarrolladores que desee instalar y haga clic en el botón "Añadir a Chrome".

A continuación, tendrá acceso desde el menú de Chrome o haciendo clic en el icono de la extensión en la barra de herramientas del navegador.

Es importante tener en cuenta que sólo puede funcionar simultáneamente una extensión del mismo tipo. Por ejemplo, si tienes dos bloqueadores de anuncios instalados, sólo uno podrá bloquear los anuncios, y el primero desactivará al otro.

12 mejores extensiones de Chrome para desarrolladores web en 2024

1. ClickUp #### Lo mejor para la gestión de proyectos y el aumento de la productividad

Supervisar el proyecto actualizaciones, gestionar flujos de trabajo y colaborar con el equipo, todo desde su entorno de trabajo de ClickUp

Si constantemente se encuentra con poco tiempo y nadando a contracorriente para mantenerse al día con su plan de ámbito de trabajo ¡tenemos un remedio para su dolor!

ClickUp es un todo-en-uno de gestión de proyectos y el último herramienta de productividad para todos los usuarios, equipos y sectores, incluidos los desarrolladores web que buscan agilizar su flujo de trabajo desde la gestión de tareas hasta el seguimiento de problemas, elaboración de) informes de errores y mucho más.

Está arrasando en el mundo de la productividad al ofrecer a los usuarios una plataforma totalmente personalizable con cientos de funciones funciones avanzadas incluyendo un Extensión de Chrome para conectar cinco de las funciones más necesarias en una única solución.

La extensión de Chrome de ClickUp elimina la necesidad de abrir una nueva pestaña o navegador y acelera su flujo de trabajo dándole fácil acceso a funciones clave como:

👨‍💻 Gestión de tareas para simplificar y organizar su flujo de trabajo

⏳Crononómetro para seguimiento del tiempo dedicado a las tareas del desarrollador marcar las horas facturables, etc

📝 Bloc de notas para capturar notas

📌 Marcador para guardar páginas

📧 Correo electrónico para adjuntar fácilmente correos electrónicos a tareas y crear tareas a partir de correos electrónicos

ClickUp Chrome Extension reúne cinco de las funciones más desconectadas de la gestión de proyectos en una app increíble. Cree tareas, controle el tiempo, guarde capturas de pantalla, marque sitios web, guarde notas y adjunte correos electrónicos, todo desde la extensión de Chrome de ClickUp

Además de la extensión de ClickUp para Chrome, puedes utilizar ClickUp para gestionar todo tipo de trabajo, comunicarte con tu equipo y tus clientes, y mantener tu trabajo controlado y organizado en todo momento.

Eche un vistazo a otras funciones clave que hacen de ClickUp la mejor opción para la gestión de proyectos y la colaboración. 👇

Mejores funciones

/ref/* https://clickup.com/features/views Vistas personalizadas /%href/ : Elija entre más de 15 formas de ver su trabajo, incluyendo Tablero, Cronograma y vista Carga de trabajo

/%href/ : Elija entre más de 15 formas de ver su trabajo, incluyendo Tablero, Cronograma y vista Carga de trabajo %href/* https://clickup.com/custom-project-management : PLATAFORMA TOTALMENTE PERSONALIZABLE Plataforma totalmente personalizable /%href/ : Cree ClickUp para que se adapte a sus necesidades, rol y preferencias de flujo de trabajo

: PLATAFORMA TOTALMENTE PERSONALIZABLE /%href/ : Cree ClickUp para que se adapte a sus necesidades, rol y preferencias de flujo de trabajo /%href/* https://clickup.com/features/dashboards Panel personalizado /%href/ (elaboración de) informes en tiempo real: Cree su panel ideal y obtenga una visión general de alto nivel de sus tareas con el progreso, listas de control y mucho más

/%href/ (elaboración de) informes en tiempo real: Cree su panel ideal y obtenga una visión general de alto nivel de sus tareas con el progreso, listas de control y mucho más Un conjunto de herramientas de colaboración : Documentos de ClickUp para documentar POE, comentarios y mucho más,pizarras digitales para planificar estrategias y procesos,Mapas mentales para lluvias de ideas, etc

: Documentos de ClickUp para documentar POE, comentarios y mucho más,pizarras digitales para planificar estrategias y procesos,Mapas mentales para lluvias de ideas, etc /%href/ https://clickup.com/features/custom-fields** Campos personalizados /%href/ y **Estado personalizado : Añada y vea fácilmente detalles importantes de un vistazo, y cree estados personalizados para cada fase de su proceso para mejorar el seguimiento del proyecto

https://clickup.com/features/custom-fields** **Estado personalizado : Añada y vea fácilmente detalles importantes de un vistazo, y cree estados personalizados para cada fase de su proceso para mejorar el seguimiento del proyecto %href/* https://clickup.com/features/automations Automatización preconfigurada y personalizada /%href/ : Ahorre tiempo y acelere sus procesos automatizando su flujo de trabajo en ClickUp

/%href/ : Ahorre tiempo y acelere sus procesos automatizando su flujo de trabajo en ClickUp /%href/* https://clickup.com/download Aplicación móvil /%href/ : Acceda a ClickUp desde cualquier lugar y en cualquier momento con la app para móviles

: Acceda a ClickUp desde cualquier lugar y en cualquier momento con la app para móviles /Aplicación móvil https://clickup.com/integrations** Capacidades de integración /%href/ : Conectar ClickUp a más de 1.000 herramientas de trabajo, incluyendo Github, Slack, y más

https://clickup.com/integrations** /%href/ : Conectar ClickUp a más de 1.000 herramientas de trabajo, incluyendo Github, Slack, y más /%href/* https://clickup.com/es-ES/blog/42999/plantillas-agiles/ Plantillas para desarrolladores /%href/ y otros casos de uso: Accede a miles de plantillas para muchos casos de uso, incluyendo unaPlantilla de desarrollo de sitios web de ClickUp para ayudarle a planificar, organizar y ejecutar su plan de acción

Precios

Free Forever (incluye la extensión de Chrome)

(incluye la extensión de Chrome) Ilimitado : 7 $ al mes/usuario

: 7 $ al mes/usuario Empresa : 12 $ al mes/usuario

: 12 $ al mes/usuario Empresa: Contactar para precios ### 2. Desarrollador Web

Lo mejor para analizar código y depurar

Análisis de código y depuración con la extensión de Chrome Web Developer Desarrollador web es una extensión de Chrome para desarrolladores web que añade una potente barra de herramientas a tu navegador.

Consta de varias funciones que puedes utilizar a diario, desde comprobar las dimensiones de las imágenes hasta editar CSS. También incluye otras múltiples herramientas, como un editor de formularios, un editor de cookies y mucho más, lo que la convierte en una solución completa e inigualable para el desarrollo web.

Todas estas funciones la convierten en una valiosa herramienta tanto para desarrolladores como para diseñadores web.

Mejores funciones

Inspeccionar el Modelo de Objetos del Documento (DOM) de una página web y ver el HTML, CSS y JavaScript

Editar en tiempo real el CSS y el JavaScript de una página web

Desactivar funciones específicas del navegador para comprobar cómo funciona una página web en distintas condiciones

Ajuste las dimensiones de la ventana del navegador

Resumir diferentes aspectos de una página web

Validar HTML, CSS y accesibilidad directamente desde la extensión

Observar la actividad de la red y ver cómo una página web carga recursos

Precios

Gratuito/a

3. Herramientas para desarrolladores de React

Lo mejor para ayudar a identificar los problemas de rendimiento de su proyecto React

Identificación de problemas de rendimiento con React Developer Tools Chrome Extensio

La página Herramientas para desarrolladores de React La extensión de Chrome es útil para los desarrolladores de React y ofrece varias funciones para ayudar a los ingenieros en su trabajo y mejorar su eficiencia.

Permite a los usuarios realizar fácilmente el seguimiento de incidencias analizando el árbol de componentes de React y los accesorios, el estado y el contexto de cada componente. Este complemento muestra cuánto tiempo se tarda en renderizar componentes individuales, lo que ayuda a definir el código ineficaz y mejorarlo.

Además, para las empresas que buscan contratar desarrolladores React a distancia, adoptar esta herramienta a sus procesos ayudará a mejorar el rendimiento de su app.

Mejores funciones

Inspeccione y modifique las propiedades y el estado de los componentes React, navegue por el árbol de componentes y vea su jerarquía y relaciones

Determinar los cuellos de botella en el rendimiento midiendo el rendimiento de los componentes React

Perfilar el rendimiento de sus aplicaciones React e identificar posibles problemas de rendimiento

Ver un cronograma de cada componente: cuándo y durante cuánto tiempo lo renderizó el ordenador.

Inspeccionar y modificar la condición de los almacenes Redux o MobX

Depurar eventos que están siendo escuchados por componentes React

Depurar errores en sus aplicaciones React, incluyendo trazas de pila, ubicaciones de componentes y mensajes de error

Precios

Gratis/a

4. Compañero de sesión

Lo mejor para una gestión eficaz de pestañas y marcadores

Gestiona tus pestañas y marcadores de forma más eficaz con la extensión de Chrome Session Buddy

Todos hemos estado allí, buscando frenéticamente a través de docenas de pestañas, tratando de encontrar esa página web elusiva que necesitamos para nuestro trabajo o investigación. Es una actividad frustrante y que lleva mucho tiempo, pero que puede solucionarse con la extensión de Chrome Session Buddy Compañero de sesión Extensión de Chrome-un ayudante de pestañas que permite a los usuarios gestionar todas las pestañas en un solo lugar y restaurar las cerradas.

Si está cansado de la sobrecarga de ventanas y quiere mejorar su navegación, pruebe esta extensión de Chrome para desarrolladores

Mejores funciones

Guarda y organiza múltiples sesiones de navegación, incluyendo la capacidad de marcar y restaurar pestañas.

Organiza las pestañas en grupos, cámbiales el nombre y muévelas entre ventanas

Busca y filtra pestañas por título, URL o dominio

Realice copias de seguridad y sincronice sesiones entre dispositivos mediante servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox y Google Drive

Identifique y cierre rápidamente las pestañas duplicadas

Exportar sesiones en varios formatos, como HTML, JSON y CSV

Importe sesiones desde marcadores u otras extensiones del navegador

Precios

Gratis, gratuito/a

5. BrowserStack

Lo mejor para agilizar las pruebas entre navegadores

Extensión de Chrome para Browserstack BrowserStack es una solución perfecta, no sólo para los desarrolladores web, sino también para los especialistas en control de calidad.

Este complemento ahorra tiempo a desarrolladores e ingenieros de control de calidad y garantiza la compatibilidad en los principales navegadores y dispositivos. Acelera el proceso de pruebas, ya que puede evaluar simultáneamente su sitio web en 12 navegadores sin cambiar de pestaña.

Mejores funciones

Pruebe sitios y aplicaciones web en varios navegadores y sistemas operativos.

Simule vistas de dispositivos con múltiples tamaños y resoluciones de pantalla.

Automatice el proceso de control de calidad en diferentes dispositivos y navegadores.

Precios

Escritorio : 29 $ por miembro/mes

: 29 $ por miembro/mes Escritorio y móvil : 39 $ por miembro/mes

: 39 $ por miembro/mes Equipo : 125 $ por miembro/mes

: 125 $ por miembro/mes Empresa: Contactar para precios

Conozca a los mejores ***Herramientas para desarrolladores de Mac* !

6. Visor CSS

Lo mejor para el análisis de propiedades CSS

Evalúa y audita los estilos y propiedades CSS de cualquier página web con la extensión de Chrome CSS Viewer

En Visor CSS La extensión de Chrome para desarrolladores resulta muy útil para ver e identificar las propiedades CSS desde cualquier lugar de la página web. Ayuda a los desarrolladores a ahorrar tiempo al analizar una página web y descubrir los atributos CSS.

Con ella, puedes evaluar y auditar rápidamente los estilos y propiedades CSS de cualquier página web. Puede pasar el ratón por encima de cualquier elemento de la página, como texto, imagen o botón, y obtener un informe en un panel flotante. Presenta toda la información, incluidas fuentes, colores, efectos, etc.

Mejores funciones

Ver e inspeccionar el CSS de una página web, incluidos los estilos aplicados a elementos individuales y los valores de las propiedades CSS

Seleccionar y extraer colores de una página web en diferentes formatos

Ver el modelo de caja de un elemento, incluidas sus dimensiones exactas, el relleno, los bordes y los márgenes

Ver la posición, el tamaño y el orden de apilamiento de los elementos de una página web

Genere código CSS para los elementos seleccionados y cópielo en el portapapeles

Precios

Gratis, gratuito/a

Check out these **Extensiones de Chrome para Inteligencia Artificial !

7. ColorZilla

Lo mejor para el selector de color avanzado y generador de degradado

Extraer colores de cualquier objeto de la página con la extensión de Chrome ColorZilla ColorZilla es una de las mejores extensiones de Сhrome para desarrolladores y diseñadores gráficos.

Este analizador de color de páginas web te permite hacer clic en cualquier parte de la página web y obtener el código de color exacto e incluso más. Entre las funciones adicionales está la posibilidad de elegir colores de objetos Flash y un analizador de degradados CSS.

Y con los atajos de teclado, puedes autocopiar fácilmente el color generado al portapapeles y pegarlo en otro lugar. Ayuda a mejorar la flujo de trabajo del diseño gráfico y ahorra tiempo a la hora de buscar entre diferentes paletas para encontrar el color perfecto.

Mejores funciones

Extraiga colores de cualquier objeto (fondo, imágenes, botones, texto y enlaces) de la página, incluso de elementos dinámicos, y vea sus valores en RGB, Hex y otros formatos

Analizar la paleta de un sitio web para determinar los colores más predominantes

Generar varios degradados CSS, incluyendo diagonales, radiales, horizontales, verticales y opciones complejas de varias paradas

Precios

Gratis, gratuito/a

8. Generador Lorem Ipsum

Mejor utilizado para la creación de texto de forma predeterminada, por defecto

Cree textos predeterminados para páginas web con la extensión de Chrome Lorem Ipsum Generator

Escribir textos finales por adelantado puede ser innecesario y contraproducente a la hora de crear un prototipo de página web.

Para ahorrar tiempo, puede añadir un texto predeterminado/a escrito por la extensión de Chrome Generador Lorem Ipsum Extensión de Chrome en su lugar.

Esta extensión de Chrome es una solución pragmática para tareas tediosas, como rellenar páginas web con texto de marcador de posición.

Mejores funciones

Genera texto de marcador de posición Lorem Ipsum en varias longitudes y formatos, incluidos párrafos, títulos y listas

Ajuste el número de palabras o caracteres del texto creado según las necesidades del usuario

Precios

Gratis, gratuito/a

9. Hiver

Lo mejor para la colaboración productiva en equipo y la automatización del servicio al cliente

Gestionar el correo electrónico y mejorar la colaboración con la extensión de Chrome Hiver Hiver es un solución de colaboración y gestión del correo electrónico para equipos que comparten una o varias cuentas de Gmail.

Este asistente personal de Gmail basado en navegador mejora la visibilidad de las bandejas de entrada y permite a los equipos colaborar en correos electrónicos, asignar mensajes a una persona específica y realizar un seguimiento de las actividades de la bandeja de entrada.

Mejores funciones

Comparte una bandeja de entrada de correo electrónico y gestiona correos electrónicos dentro de Gmail

Asigna y resuelve correos electrónicos de forma conjunta, con la posibilidad de añadir comentarios, rótulos y notas a los correos electrónicos

Crear y utilizar plantillas de correo electrónico para responder a las preguntas más frecuentes

Cuando se abren correos electrónicos y se hace clic en ellos, observar la ubicación del destinatario y los detalles del dispositivo

Gestione su equipo de ventas y realice un seguimiento de las interacciones con los clientes.

Establezca recordatorios de correo electrónico de seguimiento para no perderse nunca un mensaje importante

Precios

Lite : 15 $ por miembro/mes

: 15 $ por miembro/mes Pro : 39 $ por miembro/mes

: 39 $ por miembro/mes Elite: 59 $ por miembro/mes

10. Wappalyzer

Lo mejor para la pila de tecnología de sitios web, herramientas e integraciones revelan

Analiza la estructura, el diseño y los elementos de diseño de un sitio web con la extensión de Chrome Wappalyzer Wappalyzer es una extensión de Chrome muy útil para cualquier desarrollador web que desee analizar sitios web.

Al igual que un detective, esta extensión del navegador inspecciona y analiza el código y proporciona un desglose de todas las plataformas, frameworks y sistemas de gestión de contenidos utilizados dentro de las páginas web.

Mejores funciones

Identificar las tecnologías utilizadas en un sitio web, incluido el sistema de gestión de contenidos (CMS), la plataforma de comercio electrónico, las bibliotecas JavaScript, los lenguajes de programación del lado del servidor, el marketing, las herramientas de análisis y las pasarelas de pago, etc

Acceder a la información en un formato fácil de leer, con la posibilidad de ver una lista de tecnologías y sus versiones

Analizar la estructura, el diseño y los elementos de diseño de un sitio web

Precios

Principiante : 149 $ al mes (1 usuario)

: 149 $ al mes (1 usuario) Equipo : 249 $ al mes (5 usuarios)

: 249 $ al mes (5 usuarios) Empresa : 449 $ al mes (15 usuarios)

: 449 $ al mes (15 usuarios) Empresa: 849 $ al mes (50 usuarios)

11. UX Check

Lo mejor para diagnosticar problemas de usabilidad de sitios web

Diagnóstico de problemas de usabilidad de sitios web con la extensión de Chrome UX Check Comprobación de UX es una herramienta de extensión para desarrolladores web que permite identificar y solucionar los problemas de experiencia de los usuarios finales en cualquier sitio web.

Hace una de las mejores extensiones de Chrome para desarrolladores y pruebas de usabilidad porque proporciona un análisis en profundidad de elementos del sitio web como el diseño, la navegación y la legibilidad.

Mejores funciones

Realice un análisis rápido de la usabilidad y la experiencia del usuario de un sitio web, incluidos su diseño, navegación y diseño general

Defina los elementos que no cumplen la heurística, añada comentarios yrealizar grabaciones de pantalla* Exporta tu análisis como docx para compartirlo con tu equipo técnico

Precios

Free para uso personal y comercial

12. Tailscan

vía Tailscan_

¿Te cuesta visualizar los estilos CSS de Tailwind? Tailscan actúa como tu asistente de diseño en el navegador e inspector para Tailwind. Edita las clases de Tailwind directamente en la página, observa el impacto visual al instante y ajusta el diseño con precisión de píxel.

Puedes analizar y aprender de las clases Tailwind utilizadas en cualquier página web para aprender nuevos patrones de diseño. Incluso con conocimientos básicos de diseño, Tailscan permite a los desarrolladores crear interfaces de usuario asombrosas.

Mejores funciones

Vea los cambios de diseño reflejados en directo a medida que modifica las clases, eliminando la necesidad de cambiar entre el navegador y el editor de código

Convierte sin esfuerzo elementos HTML en componentes reutilizables de Tailwind

Ahorra tiempo iterando y depurando diseños Tailwind

Precios

Licencia mensual : 15 $/mes (para 3 dispositivos)

: 15 $/mes (para 3 dispositivos) Licencia anual : 120 $/año (para 3 dispositivos)

: 120 $/año (para 3 dispositivos) Licencia perpetua: 249 $ (para 3 dispositivos)

Preguntas más frecuentes sobre las extensiones de Chrome

¿Qué herramientas necesito como desarrollador?

Editor de texto, control de versiones, entorno de programación y depurador son algunas de las herramientas más esenciales para el desarrollo web. A continuación, céntrate en las herramientas de Сhrome para desarrolladores web que te ahorrarán tiempo y te mejorarán la vida.

¿Cómo puedo añadir extensiones de desarrollador a Chrome?

Navega hasta Google Chrome Web Store, busca las mejores extensiones de Сhrome para desarrolladores que quieras instalar y haz clic en el botón "Añadir a Chrome".

¿Puedes utilizar dos extensiones de Chrome a la vez?

Sólo puede funcionar simultáneamente una extensión del mismo tipo.

Ahorra tiempo y haz tu vida más fácil con las extensiones de Chrome

En pocas palabras, las herramientas para desarrolladores web, como las extensiones de Chrome mencionadas anteriormente, son armas secretas para acabar con la interminable lista de tareas pendientes y conquistar los retos de código rápidamente.

Ahorra tiempo y hazte la vida más fácil: utiliza estas extensiones de Chrome junto con una herramienta de gestión de proyectos y de programación herramienta de desarrollo de software como ClickUp para realizar su lista de control de desarrollador web, supervisar el progreso, realizar un seguimiento de las metas y gestionar sus tareas sin necesidad de cambiar constantemente de pestaña 🧑‍💻⚡️

Guest Writer:

vitalii Makhov es el Consejero Delegado de DOIT Software, una empresa de software

/%img/ https://doit.software/_ agencia de aumento del personal informático /%href/

_. DOIT Software team is passionate about building remote teams and solving business challenges for startups, product companies, and digital agencies