10 plantillas gratuitas de agenda diaria en Word, Excel y ClickUp

¿Controlas tú tu día, o es al revés?

Puede que nunca haya suficientes horas al día para hacer todo lo que uno quiere, y una mala planificación de las tareas sólo empeora las cosas. Seguro que no recoger la ropa de la tintorería a tiempo no te causará problemas, pero perderte una reunión importante sí

Si tienes una agenda caótica, es fundamental que te conviertas en el jefe de tu tiempo, no en su prisionero. Aquí es donde entran en juego las agendas diarias y las plantillas de agendas diarias para salvarte el día, ¡literalmente!

Estas plantillas te permiten planificar tu horario meticulosamente, autorregularte frente a las distracciones y los problemas maximizar la productividad . En este artículo, te presentaremos las 10 mejores plantillas de planificador diario que promueven la priorización inteligente y los esfuerzos enfocados. ⌛

¿Qué es una plantilla de planificación diaria gratuita? Planificadores diarios reciben muchos nombres: organizador personal, agenda o incluso cuaderno diario. Tradicionalmente, se trata de un pequeño libro o una carpeta. Aunque las agendas diarias físicas e imprimibles son estéticamente atractivas, no te ayudan precisamente a generar una lluvia de ideas y a crear un horario eficaz.

Si quieres planificar tu día con una intención más clara, una plantilla de agenda digital puede ayudarte

Arrastre fácilmente las tareas en la vista de calendario para editar las fechas de vencimiento, crear nuevas tareas o eliminarlas en ClickUp

La plantilla tiene el marco adecuado para diseñar una programación diaria repleta de actividades. En lugar de planificar desde cero, rellene la estructura preestablecida de la plantilla. Esto reduce el tiempo de planificación y elimina el agobio y el estrés de organizar días dispersos. 💯

Desde una perspectiva empresarial, la plantilla es especialmente útil para la gestión de equipos. Ayuda a organizar las tareas del proyecto según las prioridades y los plazos, manteniendo las cargas de trabajo manejables para todos.

¿En qué consiste una buena plantilla de planificación diaria?

El tipo de plantilla de agenda diaria que necesita depende de si la quiere para fines personales o profesionales. Sin embargo, hay algunas características clave de los buenos planificadores diarios, tales como:

Personalización : Debe ser capaz de soportar la programación para diferentes propósitos, lo que le permite añadir o eliminar elementos, priorizar tareas y añadir subtareas

: Debe ser capaz de soportar la programación para diferentes propósitos, lo que le permite añadir o eliminar elementos, priorizar tareas y añadir subtareas Estructura clara : Evita las plantillas desordenadas. Las opciones de calidad tienen un formato bien organizado y fácil de seguir, con espacio para añadir detalles para cada tarea

: Evita las plantillas desordenadas. Las opciones de calidad tienen un formato bien organizado y fácil de seguir, con espacio para añadir detalles para cada tarea Soporte para la colaboración : Los planificadores diarios para equipos grandes (o familias) deben admitir la colaboración con funciones como la edición en tiempo real, el uso compartido de tareas y las actualizaciones de estado

: Los planificadores diarios para equipos grandes (o familias) deben admitir la colaboración con funciones como la edición en tiempo real, el uso compartido de tareas y las actualizaciones de estado Opciones de codificación por colores : El código de colores esse ha demostrado que mejora la productividad. La plantilla debería permitirte visualizar la urgencia de las diferentes tareas (¡y hacer que sean divertidas de ver!_) asignándoles colores 🚥

: El código de colores esse ha demostrado que mejora la productividad. La plantilla debería permitirte visualizar la urgencia de las diferentes tareas (¡y hacer que sean divertidas de ver!_) asignándoles colores 🚥 Seguimiento: Debe ayudarte a seguir el progreso de las tareas a lo largo del día y apoyar las decisiones basadas en la productividad con informes y análisis

10 plantillas de planificador diario para usar en 2024

Hemos analizado docenas de opciones y hemos elegido las 10 mejores plantillas de planificador diario de ClickUp word y Excel que logran el equilibrio perfecto entre funcionalidad y atractivo visual. ¡Vamos allá! 🕐

1. Plantilla de agenda diaria ClickUp

Plantilla de Planificador Diario ClickUp

Mejorar las habilidades de gestión del tiempo, reducir el estrés y aumentar la productividad: ¿no parece un sueño? Hágalo realidad con la plantilla Plantilla de planificación diaria ClickUp ¡!

Esta plantilla fácil de usar le permite organizar las tareas como personales, de trabajo u objetivos. También proporciona una visión clara a través de múltiples diseños.

Por defecto, la lista de tareas de la plantilla se divide en dos secciones:

Rastreador de hábitos: Para actividades repetitivas como ir al gimnasio, hacer informes, pagar facturas o hacer yoga 🧘 Tareas personales: Para tareas puntuales como una cita con el médico o una reunión con un cliente

Establece fechas de vencimiento, prioriza tareas, utiliza estados y añade columnas para personalizar el espacio. La sección Seguimiento de hábitos incluye un contador de fracasos para mantenerte en el buen camino y darte una sensación de logro al alcanzar tus objetivos.

Puedes personalizar aún más tu lista de tareas pendientes con Campos personalizados, que permite la categorización basada en etiquetas como Relaciones, Trabajo, Crecimiento personal, Salud o cualquier cosa particular para ti. El código de colores incorporado ayuda a detectar categorías prioritarias con una sola mirada.

Manténgase al día con ClickUp Views: compruebe su progreso en una tarjeta de estilo Tablero Kanban o un Calendario y obtén una perspectiva realista de cómo debería ser tu calendario factible.

2. Plantilla de registro diario de ClickUp

Plantilla de registro diario de ClickUp

¿Qué tareas y actividades consumen una parte importante de su tiempo y energía en un solo día? Si tienes curiosidad, prueba el Plantilla de registro diario de ClickUp . Supone un cambio radical en sectores de gran actividad, como la construcción o el transporte Desarrollo ágil de software -donde el seguimiento del progreso diario es esencial.

Utilice la plantilla para:

Configurar un registro desde cero (recomendamos añadir columnas de fecha, tarea, notas y hora) Utilizar campos personalizados para clasificar las tareas y subtareas Establecer prioridades Revisar el progreso (idealmente todos los días) para identificar los cuellos de botella de productividad

También puede crear registros para todo el equipo, añadir asignados a las tareas directamente, marcar las completadas y responsabilizar a los empleados en caso de incumplimiento de los plazos. Para los gestores de proyectos, la plantilla simplifica el seguimiento del registro diario gracias a herramientas como los filtros de etiquetas, automatización de tareas y ClickUp AI .

Para mejorar la productividad del equipo , conectar ClickUp a Toggl **una conocida plataforma de control del tiempo. La integración le permite realizar un seguimiento del tiempo invertido en tareas específicas, obtener una visión de ineficiencias del proceso y crear registros diarios más precisos.

3. ClickUp Plantilla de Horario Diario

ClickUp Plantilla de Horario Diario

¿Necesita algo más que simples listas de tareas diarias? Aumenta el nivel y programa por horas con la plantilla Plantilla de planificación horaria diaria de ClickUp . ⌚

Esta plantilla está dividida en secciones que muestran franjas horarias para las tareas en una sola ventana. Es ideal para la gestión operativa de equipos, ya que permite a los gestores ajustar calendarios de proyectos en función de la disponibilidad de los empleados.

Aproveche las vistas estelares de la plantilla -Programación diaria, Flujo de trabajo diario, Ausencias y Junta- para realizar un seguimiento de las tareas del equipo y los plazos horarios. Gracias a la función de arrastrar y soltar de la plantilla, no tendrá problemas para desplazar las tareas.

Utilice la vista Programación diaria para mostrar las tareas en forma de tarjetas en un calendario . Compruebe los detalles de la actividad haciendo clic en una tarjeta.

La vista Flujo de trabajo diario muestra las tareas agrupadas por fechas de vencimiento. Personalice el diseño mediante la clasificación a través de campos personalizados como asignados, gestores, estimaciones de tiempo y comentarios.

La vista Ausencias es un tablero Kanban que muestra las tareas no gestionadas debido a la ausencia de empleados. Las tareas se agrupan en función de la razón de la ausencia, como bajas por enfermedad o de emergencia, lo que le da más contexto para la reasignación de recursos.

La vista Pizarra, también un diseño Kanban, presenta las tareas según su estado, como Por hacer o Cerradas.

4. Plantilla de informe de actividad diaria de empleados de ClickUp

Plantilla de informe de actividad diaria de empleados de ClickUp

Al igual que la opción anterior, la plantilla Plantilla de informe de actividad diaria de los empleados de ClickUp le permite supervisar de cerca las contribuciones diarias de sus empleados.

La plantilla está diseñada para detectar las lagunas de productividad y los errores en la ejecución de los procesos. También pretende sustituir las agotadoras reuniones de tareas individuales con cada miembro del equipo y confeccionar horarios personalizados que eviten el agotamiento. ✅

Por defecto, su diseño se divide en tres secciones principales para mostrar la carga de trabajo de una semana.

La primera parte es Logros, que enumera las actividades completadas. Cada actividad muestra el tiempo empleado y la fecha de finalización.

La segunda parte, Actividades en curso, se centra en las tareas en curso. Los empleados pueden dejar notas en la plantilla para informar a su jefe si necesitan ayuda con algunas tareas.

La tercera sección presenta las Próximas actividades. Utilízala para supervisar las tareas futuras por orden de prioridad y asignar ayuda adicional cuando sea necesario.

5. Plantilla de planificación de proyectos ClickUp

Plantilla de Planificador de Proyectos ClickUp

La emoción de conseguir un nuevo proyecto puede desvanecerse cuando empiezas a planificarlo hasta el último detalle.

Por supuesto, eso es sólo si no está utilizando la Plantilla de planificación de proyectos de ClickUp ¡!

Esta plantilla le ofrece control total sobre todos los aspectos de su flujo de trabajo, desde la planificación del presupuesto a la fijación de expectativas y el seguimiento de los progresos. Utilícelo para documentar la alcance del proyecto definir las responsabilidades del equipo, asignar recursos y trazar líneas de tiempo para su finalización.

La plantilla tiene varias vistas que permiten analizar el proyecto desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la vista Actividades del proyecto enumera las tareas de todo el proyecto clasificadas según su estado actual. Personalice la lista con fechas de vencimiento, duración, asignados, esfuerzo y riesgo para apoyar la toma de decisiones informadas. 📈

Otras vistas útiles incluyen:

Vista de seguimiento de presupuestos : Para establecer y realizar el seguimiento de los presupuestos de cada tarea

: Para establecer y realizar el seguimiento de los presupuestos de cada tarea Vista del panel de proyectos : Para agrupar tareas en función de sus niveles de esfuerzo

: Para agrupar tareas en función de sus niveles de esfuerzo Vista Calendario : Para mostrar las tareas programadas para periodos futuros en un calendario

: Para mostrar las tareas programadas para periodos futuros en un calendario Vista de cronograma: Para evaluar los plazos de las distintas actividades del proyecto e identificardependencias de tareas Añada etiquetas de prioridad a las tareas y reconozca los riesgos de finalización con antelación. Esto facilita la comunicación de cambios a las partes interesadas o la actualización de los planes de entrega

6. Plantilla de planificación de vacaciones ClickUp

Plantilla de planificación de vacaciones ClickUp

La coordinación de las vacaciones de los empleados mejora la transparencia en el lugar de trabajo y mantiene al equipo al día entregables alineados sin ese horrible estrés de última hora. Pero seamos honestos, la tarea en sí es un enorme dolor de cabeza.

En ese caso, el Plantilla de planificación de vacaciones ClickUp ¡es el as bajo la manga!

El planificador tiene un formato sencillo: empiece pidiendo a los miembros de su equipo que rellenen el Formulario de solicitud de vacaciones (incluido en la plantilla). El formulario recoge información como la categoría de las vacaciones, el departamento, el tipo de vacaciones (pagadas o no), el mes y la duración.

Esta información se muestra en la Vista de Vacaciones, que ayuda al gestor a aprobar o rechazar las próximas vacaciones y solicitudes de vacaciones, y a clasificarlas según su estado. 🌴

La vista Calendario muestra la misma información, pero en un calendario para una mejor gestión del tiempo. Utilízala para obtener información valiosa sobre los plazos y detectar solapamientos de ausencias, avisos de dependencia y conflictos de programación.

A su equipo de contabilidad le encantará la vista Vacaciones Clasifica las solicitudes de vacaciones en pagadas y no pagadas y luego las etiqueta según su estado: Nueva solicitud, Revisando, Rechazada, Cancelada y Aprobada.

¿Planea una escapada para fomentar el espíritu de equipo? Estás de suerte Esta plantilla también puede ayudarle a planificar los viajes del personal resumiendo la logística, como vuelos y hoteles. Será tu hub centralizado para almacenar información sobre pasaportes, billetes y reservas. 🛫

7. Plantilla de notas diarias ClickUp

Plantilla de notas diarias de ClickUp

A todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos metido en un lío al olvidar una tarea urgente. O, por ejemplo, olvidarnos de una idea genial tras no haberla escrito.

Saltar a la Plantilla de notas diarias de ClickUp ¡para dejar en el pasado estos desagradables escenarios!

Esta plantilla de agenda diaria es más que un cuaderno digital para anotar sus pensamientos. Es una herramienta robusta para categorizar tus notas, listas de tareas **Cada detalle que añadas estará centralizado y fácilmente accesible.

Empieza por rellenar el Formulario de Notas Diarias que viene con la plantilla. Proporcione el tipo de entrada para introducir su contenido. También puedes añadir comentarios explicativos a cada entrada para hacer un seguimiento de tu agenda diaria.

Las entradas se traducen en dos Vistas: Notas y Pizarra. La primera agrupa tus notas en listas según el tipo, mientras que la segunda las convierte en tarjetas y las clasifica según el estado de realización.

Cabe destacar que la plantilla es personalizable al 100%: se pueden borrar, editar y añadir nuevos campos, o embellecer el registro con archivos adjuntos como fotos, tablas o gráficos.

Otro elemento interesante de esta plantilla es su diseño relajante y sus colores tranquilos, que pueden mantener a raya tus niveles de estrés en los días especialmente ajetreados en los que intentas hacer un seguimiento de todas tus tareas diarias.

8. Plantilla Excel de Planificador Diario por Vertex42

Utilice esta plantilla de Excel para realizar un seguimiento de sus tareas, planes y actividades

¿Desea una plantilla de planificación diaria sencilla e imprimible en formato de hoja de cálculo? La plantilla de planificador diario de Excel de Vertex42 puede ser justo lo que necesitas para trabajar como tu propio planificador personal.

El planificador diario cubre dos días de planificación a la vez y tiene secciones bastante detalladas, con un pequeño calendario en la parte superior. El área principal consta de las tres columnas siguientes:

Recordar: Utilízala para añadir aniversarios, prioridades, listas de personas a las que llamar y gastos previstos Citas: En esta columna podrás organizar tu día por horas. Las franjas horarias se dividen en incrementos de 15 minutos para facilitar la programación de las tareas diarias Notas: Anota todo lo que no te fíes de tu memoria

La plantilla también incluye dos hojas adicionales: Eventos y Vacaciones. Utilízalas para anotar cumpleaños, aniversarios, días festivos y vacaciones.

No hay mucho que averiguar a la hora de utilizar la plantilla. Descárgala y obtendrás una agenda con la fecha por defecto del 14 de febrero. ¿Es una estratagema secreta para burlarse de los solteros? Posiblemente. ♥️

Por supuesto, no tienes por qué ceñirte al Día de San Valentín: haz clic en la celda de la fecha y actualízala en un santiamén. Puedes modificar la fuente, el tamaño del texto y el estilo por defecto.

9. Plantilla de Planificador Diario de Word por TemplateLab

Esta sencilla plantilla de planificador diario de Word puede ayudarle a realizar un seguimiento de sus citas y tomar notas para mejorar la productividad

Los días malos nos afectan a todos. Hablamos de periodos de tiempo sombríos en los que es difícil mantener la motivación. La plantilla de planificador diario de Word de TemplateLab le ayuda a superar esos días con su diseño sin adornos.

Esta plantilla minimalista de agenda diaria puede editarse en Microsoft Word, pero también puedes imprimirla y escribir en ella a la antigua usanza. ✏️

Por defecto, la plantilla tiene las siguientes páginas de planificación para ayudarte a establecer un horario saludable:

Citas Urgente Recordatorio Seguimiento de comidas Estoy agradecido por Notas

¿No necesitas algunas de estas secciones? Bórralas ¿Quieres cambiar el nombre de una o dos secciones? Es posible Los refrescantes tonos aguamarina del documento pueden

/ref/ https://www.thecolorency.com/aqua-color/ promover la relajación /%href/

si no te sientes bien.

Esta plantilla de agenda diaria de Word contiene espacios para citas a partir de las 5 de la mañana, alineados en intervalos de 30 minutos.

10. Printable Daily Planner To Do List by On Planners

Utilice la Lista de tareas diarias imprimible de On Planners para realizar un seguimiento de sus hábitos diarios, establecer prioridades y crear listas de tareas pendientes

Si buscas una plantilla de agenda diaria elegante con temas grisáceos, te gustará la Printable Daily Planner To Do List de On Planners.

La plantilla incluye las siguientes secciones:

Las 3 prioridades principales de tu rutina diaria Tareas y horas importantes Otras tareas pendientes Seguimiento del agua Ejercicio Notas

Con dos secciones dedicadas a la salud -Rastreador de agua y Ejercicio- esta plantilla es una opción fantástica para quienes aspiran a realizar cambios conscientes en su estilo de vida y mantenerse físicamente activos.

Puedes personalizar la plantilla antes de descargarla. Rellena los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización para crear un cuaderno personalizado. Determina el diseño final y los puntos de corte e imprime varias páginas a la vez

¿Quieres evitar la huella de carbono de la impresión? Selecciona Digital en lugar de Imprimible en la página de descarga para utilizar el planificador en tu iPad, tableta reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox o Supernote.

Plantillas de Planificador Diario: Tu billete al país de los meticulosos

Un objetivo sin un plan no es más que un deseo: es un tópico, pero también es cierto. Si no gestionas tu tiempo, te sentirás culpable y perderás la autoestima.

Las plantillas de planificador diario dan alas a tus deseos, ya sea organizando unas vacaciones familiares, gestionando un nuevo proyecto o creando una calendario de contenidos . 🪁

Confíe en nuestras plantillas enumeradas para ayudarle a acabar con las distracciones y trabajar más rápido hacia tus objetivos. ¡No hay lugar para la culpa cuando empiezas a hacer que tus esfuerzos cuenten!