las 15 mejores aplicaciones de planificación diaria en 2024 (características, precios)

Empezaré con una confesión: Estoy un poco obsesionada con las aplicaciones de productividad y planificación. Siempre estoy buscando las mejores aplicaciones, las más eficaces y las más fáciles de usar para planificar mi día y hacer mi trabajo.

Esto significa que he probado docenas de opciones, desde las herramientas de gestión de proyectos más completas como ClickUp hasta el simple lápiz y papel.

Basándome en mi experiencia y en las pruebas realizadas por el equipo de ClickUp, he elaborado una lista de las mejores aplicaciones de planificación diaria para cualquier necesidad o deseo.

Antes de entrar en cada una de ellas, una introducción a lo que estaba buscando.

¿Qué es una aplicación de planificación diaria?

Una aplicación de planificación diaria es una herramienta de productividad que te permite organizar las tareas, reuniones y actividades de comunicación que necesitas completar cada día.

A diferencia de las herramientas de gestión de proyectos, que se centran en entregar el trabajo dentro del plazo y los recursos, la mayoría de las aplicaciones de planificación diaria ayudan a las personas y a los equipos a acordar lo que se puede y se va a hacer cada día.

¿Por qué necesita una aplicación de planificación diaria?

Las aplicaciones de planificación diaria son herramientas poderosas para organizar y tomar el control de su día. Ayudan a individuos y equipos de las siguientes maneras.

Claridad: Al pasar por varias herramientas como el correo electrónico, Slack, gestión de proyectos, etc., puedes planificar, priorizar y hacer el trabajo que importa.

Concentración: Las apps de planificación diaria te obligan a pensar en cuánto se puede hacer razonablemente en un día. De esta forma, te centrarás en las cosas importantes.

Gestión: Dependiendo de tu puesto de trabajo, puede que tengas media docena de reuniones y un centenar de correos electrónicos que procesar. Las aplicaciones de planificación diaria te mantienen al tanto de estas actividades.

Previsibilidad: Con una aplicación de planificación diaria, puedes dividir grandes proyectos en pequeñas tareas, lo que aporta previsibilidad a tu jornada laboral.

Productividad: Las aplicaciones de planificación diaria eliminan la sobrecarga de información. Evita que te sientas abrumado por las notificaciones de Slack o las exigentes bandejas de entrada de correo electrónico y céntrate en el trabajo programado.

¿Qué deberías buscar en las aplicaciones de planificación diaria?

Mi día es un poco al azar, con varios eventos / reuniones pre-programadas, tareas con plazos claros, y un poco de trabajo urgente en mi camino. Por lo tanto, necesitaba una aplicación de planificación diaria con las siguientes características para mantenerme por delante de mi trabajo.

Vista de fechas: Etiquetar una fecha o asignar una fecha límite a cada tarea y verlas por día/semana/mes. Esto significa que, si tengo una fecha límite para algo una semana más tarde, puedo asignarla y recibir un recordatorio en esa fecha futura.

Programación: Capacidad para crear tareas y reuniones en un horario diario, idealmente integrado en un calendario. Mis colegas envían invitaciones a través de Google Calendar. Mi aplicación de planificación diaria debe incorporarlo automáticamente a mi calendario.

Gestión de tareas: Seguimiento de tareas con descripciones adicionales, comentarios, listas de comprobación, etc. Cada tarea viene acompañada de una lista de requisitos y criterios de aceptación que deben figurar en la aplicación de planificación diaria.

Bloqueo de tiempo: Bloqueo de tiempo para cada tarea basándose en estimaciones y comparando el tiempo de seguimiento con el mismo. Imagina tener cinco reuniones de una hora y cuatro tareas de 90 minutos en un solo día Para evitarlo, necesito una función de bloqueo de tiempo.

Informes: Capacidad para generar automáticamente partes de horas, medir los KPI y hacer un seguimiento del progreso. Cualquier cosa que reduzca el trabajo administrativo y cree visibilidad es una gran ventaja.

Compatibilidad: Integrarse y trabajar con varias herramientas empresariales populares, de modo que pueda colaborar con colegas y clientes en la plataforma de su elección.

Accesibilidad: Disponga de aplicaciones web, móviles y de escritorio para un acceso 24×7.

Esto es sólo la base. Para apoyar la gestión de proyectos y la productividad personal, aplicaciones de planificación digital también harán bien en incluir funciones de automatización, IA, integraciones y mucho más.

Con estos parámetros, veamos cómo se comportan las 15 mejores aplicaciones de planificación diaria de pago y gratuitas.

Aplicaciones de planificación diaria de un vistazo

Resumen de las aplicaciones de planificación diaria

Las 15 mejores aplicaciones de planificación diaria para 2024

Sin ningún orden en particular, estas son las mejores aplicaciones de planificación diaria que puedes utilizar en 2024. Para que te resulte más fácil y sencillo, he comparado las funciones, identificado para quién es mejor cada aplicación y también he incluido los precios.

¿Empezamos?

1. ClickUp

ClickUp es una completa plataforma de gestión de proyectos con características únicas de planificación diaria para individuos y equipos.

ClickUp combina funciones de gestión de tareas, programación, formularios, mapas mentales y docenas de vistas personalizables para ofrecer una completa flexibilidad de planificación diaria.

Me encanta ClickUp por su capacidad para hacerlo todo y algo más. La jerarquía de espacio de trabajo > carpetas > listas > tareas > subtareas ofrece una granularidad inmensa. Las vistas de calendario, cronograma y diagrama de Gantt garantizan que no me pase con la planificación y me quede atrás.

ClickUp Brain está fantásticamente integrado en varios aspectos de la herramienta. Especialmente como escritor, ClickUp Brain es un gran aliado para generar ideas, resumir largas entradas de blog, corregir textos, etc.

ClickUp: La mejor aplicación de planificación diaria basada en IA

Entre todas las aplicaciones de planificación diaria disponibles en el mercado hoy en día, las capacidades de IA de ClickUp son incomparables. Cerebro ClickUp es la primera red neuronal del mundo que conecta tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de su empresa con IA.

Con ClickUp Brain, usted puede:

Generar listas de cosas por hacer y añadir aTareas de ClickUp* Resumir las tareas completadas y publicar actualizaciones

Haga preguntas para ayudar a priorizar, como: ¿En qué debería trabajar a continuación? ¿Cuáles son las tareas más urgentes? ¿Qué tareas están bloqueadas?

Convierte la voz de tus reuniones y Clips en transcripciones de texto

Transcripciones automáticas con ClickUp Brain

Las mejores características de ClickUp

ClickUp Brain como asistente personal y compañero de planificación

Vista del calendario de ClickUp para ver las tareas/eventos de un día/semana/mes

Integración bidireccional con los calendarios de Google y Outlook para una sincronización en tiempo real

Seguimiento del tiempo para el bloqueo del calendario y la planificación diaria detallada

Objetivos e informes de progreso

ClickUp también incluye docenas de plantillas para la planificación diaria y la gestión de proyectos. Planifique sus días con Plantilla de planificación diaria de ClickUp . Añade y clasifica tareas, establece fechas de vencimiento y prioridades, márcalas y haz un seguimiento del progreso, todo en un mismo lugar. Descargar esta plantilla

Limitaciones de clic

ClickUp es más que una agenda diaria. Es un espacio de trabajo de productividad con funciones completas para la gestión de proyectos. Esto puede ser abrumador para los nuevos usuarios y causar una curva de aprendizaje empinada.

Precios de ClickUp

Gratis para siempre

Ilimitado: $7/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

EmpresaContacto para precios* Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por $5 por miembro al mes

Valoraciones y críticas de ClickUp

Aplicaciones disponibles

ClickUp App es disponible para su descarga en

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Apple Watch

Pronto en la Meta Quest - básicamente en todas partes

2. Google Calendar

Fuente: Google Calendar

Google Calendar es uno de los más populares calendarios en línea disponibles actualmente en el mercado. La mayoría de los usuarios de Gmail/GSuite utilizan automáticamente el Calendario de Google incluido en su aplicación de correo electrónico.

Como he dicho antes, yo programo muchos eventos en Google Calendar. Añado mis propias reuniones personales -como almuerzos, hora de ir al gimnasio, recogida del colegio, etc.- para que nadie espere que esté conectado durante esas horas.

Sin embargo, Google Calendar limita la capacidad de realizar un seguimiento de las tareas. Me di cuenta de que necesitaba otra herramienta de planificación diaria para compensar las limitaciones de Google Calendar.

Google Calendar: Lo mejor para bloquear el tiempo

Si eres asesor, consultor o coach, Google Calendar es una excelente forma de programar todos los eventos del día. Te ayuda a hacer planes de productividad (no sobreprogramar) e informar a los compañeros/clientes en consecuencia.

Las mejores funciones de Google Calendar

Funciones integradas para crear listas de tareas pendientes, plazos y gestión de tareas

Capacidad para ver varios calendarios (personal, trabajo, escuela, etc.) en una sola vista para la programación sin errores

Horario y lugar de trabajo para opciones automáticas de confirmación de asistencia

Tareas y eventos de los miembros del equipo en una sola vista, lo que facilita comprobar su disponibilidad y programar reuniones

Calendarios de grupo con los miembros del equipo para tareas recurrentes como las vacaciones del equipo

Integraciones con prácticamente cualquier otra herramienta que utilice

Limitaciones de Google Calendar

Google Calendar es principalmente un calendario con algunas otras capacidades. Esto significa que las funciones de gestión de proyectos e informes son muy limitadas.

Precios de Google Calendar

Gratuito

Business Starter: 7,2 $/mes por usuario

Business Standard: 14,4 $/mes por usuario

Business Plus: 21,6 $/mes por usuario

Empresa: Consultar precios

Géminis /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/72503/calendarios-ai/ Calendario AI /%href/ : Añádelo a cualquier plan para una prueba gratuita de 14 días

Valoraciones y comentarios de Google Calendar

Aplicaciones disponibles

Google Calendar App está disponible en versiones para Android, iOS y web.

Bonus: Elige entre estas plantillas de bloqueo de tiempo para organizar tu tiempo de forma eficaz y coherente.

3. Notion

Fuente: Notion

Notion comenzó como una aplicación para tomar notas, que ahora se ha ampliado para incluir una amplia gama de funciones de productividad y planificación diaria. Con Notion, puedes crear documentos, escribir Wikis de empresa, gestionar proyectos y planificar el trabajo de cada día.

Utilicé Notion como aplicación de documentación para llevar un registro de las ideas que tenía para artículos, comentarios de colegas/partes interesadas, listas de control de calidad, etc. La utilicé mucho para gestionar guías de estilo, lo que me permitía acceder a ellas fácilmente siempre que lo necesitaba.

Sin embargo, como planificador diario, encontré que Notion carecía de la capacidad de realizar un seguimiento del tiempo, crear estimaciones, bloquear el tiempo, etc., que son fundamentales para la productividad.

Notion: La mejor para la planificación diaria basada en la gestión del conocimiento

Notion es un recurso fantástico tanto para personas creativas como para trabajadores del conocimiento que reúnen datos dispares para resolver problemas complejos.

Si su trabajo implica algo más que un puñado de tareas sencillas, como comprar leche o pagar salarios, Notion puede ayudarle a consolidar su información.

Puede crear tareas y documentos con etiquetas personalizadas, etiquetas, propietarios, toggles, tareas pendientes y mucho más. También puede utilizar la vista de calendario para realizar un seguimiento del trabajo en curso.

Las mejores características de Notion

Herramienta flexible de gestión del conocimiento con una amplia gama de funciones personalizables

Posibilidad de subir imágenes, incrustar vídeos, etc. para un contexto completo

más de 10.000 plantillas para proyectos personales, laborales y escolares

Notion AI para aportar ideas sin necesidad de un motor de búsqueda, generar respuestas y autocompletar tablas, todo en tiempo real

Limitaciones de noción

Notion tiene fama de ser difícil de entender para los nuevos usuarios. La flexibilidad de la aplicación puede dificultar la creación de sistemas propios dentro de Notion.

Precios de Notion

Gratis

Plus: 10 $/mes por usuario

Business: 18 $/mes por usuario

Empresa: Consultar precios

Notion AI: Añadir a cualquier plan por 10 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Notion

Aplicaciones disponibles

Notion está disponible para su descarga en macOS, Windows, Android e iOS

4. Clockify

Fuente: Clockify

Clockify es una popular aplicación de seguimiento del tiempo para controlar la productividad, la asistencia y las horas facturables. Se centra en la gestión del tiempo, con funciones como temporizador, calendario, hojas de tiempo, informes de actividad, programación, aprobaciones y facturación.

Como una aplicación construida en torno a la planificación y el seguimiento del tiempo, Clockify es perfecto para la planificación diaria. Yo solía programar las tareas en un calendario la noche anterior, así sabía exactamente lo que tenía que hacer y cuándo cada día. También es fantástico poder ver en los informes cuánto tiempo he dedicado a una tarea durante varios días.

Clockify: Lo mejor para autónomos y equipos pequeños que facturan por tiempo

Si eres autónomo o propietario de una pequeña empresa, Clockify es perfecto para controlar y realizar un seguimiento de las horas facturables. Aunque no está diseñado como un planificador, Clockify permite a los usuarios programar el trabajo, las asignaciones, los turnos y el tiempo libre.

Basándose en estas entradas de tiempo, también puede crear automáticamente hojas de horas y facturas para una facturación más ágil.

Las mejores características de Clockify

Sencillas y potentes funciones de control del tiempo

Seguimiento automático a través de aplicaciones y sitios web que utiliza regularmente

Capacidad para asignar tareas a los miembros del equipo, crear hitos y obtener información sobre la sobrecarga de trabajo

Plantillas para cargar actividades recurrentes cada semana

Limitaciones de Clockify

Las características de gestión del tiempo de Clockify superan sus capacidades de planificación diaria. Como resultado, los usuarios son empujados a utilizar las características de programación para la planificación también.

Precios de Clockify

Gratis con seguimiento ilimitado

Básico: $4.99/mes por usuario

Estándar: $6.99/mes por usuario

Pro: $9.99/mes por usuario

Enterprise: 14,99 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Clockify

Aplicaciones disponibles

Clockify App está disponible para su descarga en macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge y Linux.

5. Todoist

Fuente: Todoist

Todoist es una herramienta de gestión de tareas sencilla y portátil. Su diseño minimalista te permite registrar las tareas con la misma naturalidad con la que las escribes en un papel. Después puedes organizar todas tus tareas en proyectos y añadir prioridades/etiquetas.

Mi función favorita es la "vista de hoy", que ayuda a centrarse en las tareas que vencen hoy sin las distracciones de todo lo demás. A diferencia de la vista de calendario, que muestra las tareas de la semana/3-4 días a la vez, la vista de hoy ayuda a permanecer en el presente, evitando el agobio de pensar en el futuro.

Sin embargo, para hacer un seguimiento del tiempo, agrupar tareas en proyectos, etc. Todoist es limitante. Me encontré a mí mismo gestionando proyectos en una herramienta más completa y acudiendo a Todoist sólo para las simples tareas diarias. Con el tiempo, gestionar varias herramientas se convirtió en algo tedioso.

Todoist: Lo mejor para planificar sobre la marcha

Todoist ofrece funciones intuitivas y fáciles de usar desde el móvil para gestionar tareas. Su diseño minimalista hace que sea un placer de usar, incluso para aquellos que no son expertos en tecnología.

Las mejores características de Todoist

Interfaz sencilla y minimalista para registrar tareas

Vistas flexibles, especialmente la vista de calendario, para ver las tareas en una línea de tiempo

Compartir proyectos, colaboración y comentarios

más de 80 integraciones para el intercambio de información, la comunicación y la automatización

Visualización de la productividad por semana y mes para mantener a los miembros del equipo al día (¡además de Todoist Karma por completar tareas!)

Limitaciones de Todoist

Las funciones para equipos son limitadas

Los usuarios dicen que la aplicación no ofrece la posibilidad de añadir desgloses de tiempo para cada tarea

Algunos usuarios tienen problemas de sincronización al integrarla con el calendario de Google

Precios de Todoist

Principiante: $0

Pro: $5/mes por usuario

Empresa: 8 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Todoist

Aplicaciones disponibles

Todoist App está disponible para descargar en Android, iOS, Windows, macOS y Linux

La app también tiene versiones Web y Apple Watch

6. Todoist

Fuente: Any.do

Any.do es una aplicación de gestión de tareas para individuos, familias y equipos. Lo más interesante de Any.do es que ofrece un módulo especialmente diseñado para la planificación diaria, que incluye:

Vista privada de todo lo relevante para ti

Nuevo comienzo cada día para planificar en función de tus necesidades

Notificaciones push y flujo de trabajo guiado para planificar el día

Integración con el calendario para gestionar eventos y tareas en un solo lugar

Vistas personalizables según tus preferencias

Utilicé Any.do durante un breve periodo de tiempo cuando tenía demasiadas cosas en marcha al mismo tiempo: un gato en el quirófano, un hijo en el equipo de fútbol del colegio, unas próximas vacaciones, además de múltiples tareas de escritura.

Para gestionar todo esto a la vez, sin perder lo personal por el trabajo, Any.do es una gran herramienta. Las funciones de enfoque también son estupendas para minimizar el agobio por la productividad.

Any.do: Lo mejor para integrar planes personales y profesionales en una sola herramienta

Con Any.do, puedes gestionar todos los aspectos de tu vida sin que uno se coma al otro.

Las mejores características de Any.do

Sugerencias inteligentes personalizadas encómo concentrarse y en qué centrarse

Integraciones con varias herramientas de gestión de proyectos para consolidar las necesidades personales y profesionales

Listo para usarplantillas de listas de tareas para varios casos de uso

Limitaciones de Any.do

Los usuarios no están satisfechos con el nivel de detalles de la tarea que se puede añadir a cada elemento de tareas pendientes

Algunos usuarios también mencionan que no es adecuado para marcos específicos de gestión de tareas como GTD

Precios de Any.do

Personal: 0

Premium: 5,99

Familia: $9.99/mes por 4 usuarios

Equipos: 7,99 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de Any.do

G2:4.2/5 (más de 150 opiniones)

Capterra:4.4/5 (más de 150 opiniones)

Aplicaciones disponibles

Any.do App está disponible para descargar en Teléfono (Android e iOS), iPad, Escritorio (Windows, macOS), web y reloj inteligente.

7. Sunsama

Fuente: Sunsama

Sunsama es una herramienta de productividad centrada en facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Es un planificador diario digital que consolida los datos de todas tus aplicaciones para presentarlos de forma limpia en una vista cronológica.

Lo que más me atrajo de Sunsama fue su capacidad para consolidar todas las comunicaciones. En un momento dado, tenía tareas en una herramienta, eventos en otra, tareas personales en otra lista, peticiones en correos electrónicos... y cualquier día se me escapaba algo. Sunsama prometía resolver ese problema.

El ritual diario de revisar cada día y planificar es bueno. La posibilidad de publicar automáticamente el plan en Slack también es genial.

Con el tiempo, sin embargo, me di cuenta de que consolidar todo es más abrumador de lo que esperaba. Me costaba priorizar las múltiples comunicaciones que recibía cada día porque Sunsama me lo presentaba todo en forma de lista.

Sunsama: lo mejor para la planificación diaria en una sola ventana

Sunsama se centra en conseguir que las personas organicen el desorden de su vida laboral y planifiquen para ser productivas.

Si tienes información relacionada con el trabajo en el correo electrónico, Slack, calendario, Notion, Trello, ClickUp o Github, Sunsama puede unificarlos en un solo lugar, ¡para que puedas marcarlos con estilo!

Las mejores características de Sunsama

Planificación diaria guiada mediante una rutina paso a paso

Vista diaria unificada

Objetivos diarios con estimaciones de tiempo

Timeboxing y programación

Limitaciones de Sunsama

Sunsama es una herramienta de productividad personal con poco para los equipos

Unificar datos de múltiples fuentes puede resultar abrumador

Puede ser una tarea pesada importar correos electrónicos no importantes/irrelevantes y luego descartarlos dentro de Sunsama

Precios de Sunsama

14 días de prueba gratuita

Suscripción mensual: 20 $/mes

Suscripción anual: 16 $/mes facturados anualmente

Valoraciones y críticas de Sunsama

Aplicaciones disponibles

Sunsama App está disponible para su descarga en el teléfono (Android y iOS) y de escritorio

8. Plaky

Fuente: Plaky

Plaky es un software visual de planificación de proyectos para equipos. Permite a los equipos crear tareas, alinear equipos, añadir miembros, comentar, seguir el progreso y gestionar proyectos. Sus funciones abarcan la gestión de tareas, la colaboración, la elaboración de informes y la administración.

Es una invitación irresistible para mí cuando una aplicación es gratuita, así que empecé con Plaky. Para ser una herramienta sencilla de gestión de tareas, Plaky me sirvió. Sin embargo, después de haber probado otras aplicaciones con características más completas, no encontré en Plaky nada de lo que escribir a casa.

Plaky: Lo mejor para pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro

Plaky es una aplicación gratuita de planificación diaria que satisface las necesidades de las pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro de forma rentable. Ideal para equipos pequeños, Plaky permite a las personas de todos los departamentos centralizar toda la comunicación y colaborar en tiempo real.

Las mejores características de Plaky

Flujos de trabajo de incorporación sencillos

Plantillas listas para usar para marketing, RRHH, ventas, CRM y desarrollo de software

Proyectos, tareas y usuarios ilimitados

Limitaciones escasas

Plaky puede ser limitante para proyectos de nivel empresarial que necesitan personalizaciones complejas.

Precios de Plaky

Gratis para siempre

Pro: $4.99/mes por usuario

Enterprise: 10,99 $/mes por usuario

paquete cake.com: 15,99 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas negativas

Aplicaciones disponibles

Plaky está disponible para su descarga en versión Teléfono (Android e iOS) y Web.

9. TickTick

Fuente: TickTick

TickTick es una herramienta completa para organizar todos los aspectos de la vida. Además de planificar cada día, puedes utilizar TickTick para organizar tus cosas pendientes, tareas, objetivos y eventos.

TickTick es otra aplicación muy eficaz para consolidar el trabajo y la vida en un solo lugar. La interfaz es fácil de usar y resulta muy atractiva. El temporizador Pomodoro es una forma más sencilla y organizada de controlar el tiempo. El generador de ruido blanco es el mejor amigo del escritor.

TickTick: Lo mejor para organizar y completar las tareas diarias en un horario

TickTick viene con un temporizador pomodoro incorporado que te ayuda a centrarte en las tareas que tienes entre manos y completarlas según un horario. Esto es genial para las personas que tienen demasiadas pequeñas cosas que hacer. ¿Y qué más? ¡También puedes reproducir ruido blanco de fondo mientras trabajas!

Por ejemplo, si eres un gerente o un profesional de éxito del cliente, tus tareas pueden implicar la toma de decisiones, revisión de documentos, dar retroalimentación, etc., cada una de las cuales se puede hacer en 25 minutos. TickTick es ideal para esto.

Las mejores características de TickTick

Posibilidad de crear tareas a partir de comandos de voz, correos electrónicos, Siri y widgets

Análisis automático de la fecha de los plazos en los recordatorios

alerta molesta' para los elementos que no puede permitirse el lujo de perder

Niveles de prioridad y clasificación

Vistas de calendario personalizables

Limitaciones de TickTick

Los usuarios están decepcionados con las limitaciones de la versión gratuita

Los usuarios también dicen que los tonos de alerta y las molestas alertas a veces exacerban la ansiedad por las notificaciones

Precios de TickTick

Plan mensual: 3,99 $/mes

Plan anual: 35,99 $/año

Valoraciones y críticas de TickTick

G2:4.5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra:4.8/5 (más de 100 opiniones)

Aplicaciones disponibles

TickTick App está disponible para descargar en Teléfono (Android e iOS), iPad, Escritorio (Windows, macOS, Linux), versión Web y Apple watch.

10. Estructurado

Fuente: Estructurado

Structured es una aplicación de productividad multifuncional con IA integrada. Además de ser un planificador diario intuitivo, también es una lista de tareas pendientes, un calendario, un rastreador de hábitos, un temporizador de concentración y mucho más.

Me gustó Structured porque tenía funciones limitadas. Evitando las campanas y silbatos, Structured me dio lo mínimo para planificar bien mi día. La vista de línea de tiempo es especialmente útil porque es una vista de lista con la que me siento cómodo, pero yuxtapuesta en una línea de tiempo. La posibilidad de añadir colores personalizados a los elementos también es divertida.

Estructurado: Mejor para aquellos con toneladas de tareas y citas

Structured está diseñada para ayudarte a controlar las innumerables cosas que tienes que hacer. Así, la aplicación estructura toneladas de tareas y citas en una sola línea de tiempo, ayudándote a crear una lista de prioridades y a marcar las cosas.

Las mejores características de Structured

Interfaz sencilla y fácil de usar

Opciones mínimas para una gestión de tareas sin desorden

Personalizable para adaptarse a necesidades específicas

Limitaciones estructuradas

Estructurado es simple y singularmente enfocado. No tiene funciones complejas de gestión de proyectos para ocuparse del panorama general.

Precios de Structured

Plan gratuito

Structured Pro Mensual: $2.99/mes

Estructurado Pro Anual: $9.99/año

Structured Pro de por vida: 29,99 $ de por vida

Calificaciones y reseñas de Structured

Aplicaciones disponibles

Structured App está disponible para descargar en Phone (Android e iOS) y macOS.

11. Cosas 3

Fuente: Cosas 3

Things 3 es un galardonado gestor de tareas personales. Combina eventos del calendario y tareas pendientes para ofrecer una mejor visión de tu agenda. Te permite planificar tu día por la mañana, eliminar tareas pendientes por la tarde y repetir tareas para el futuro.

Como usuario de Mac, me ha gustado la facilidad con la que Things 3 se integra en mi ecosistema, tanto en el ordenador como en el teléfono. La aplicación para Apple Watch es más completa que cualquier otra herramienta de gestión de tareas que haya utilizado.

Pude usar la barra táctil, Hand-off, acciones rápidas de la pantalla de inicio, etc., ¡casi como si fuera una app nativa! ¿Pago único en lugar de suscripciones mensuales? ¡Apúntame!

Cosas 3: La mejor aplicación de planificación diaria para usuarios de Apple

Things 3 está diseñada para el ecosistema Apple de macOS, iOS, iPadOS e incluso Vision Pro.

Tiene un diseño intuitivo y nativo con el que los usuarios de Apple se sentirían familiarizados al instante. Los atajos y comandos específicos de Apple también funcionarán en Things 3.

Las mejores características de Things 3

Planificación diaria guiada y rituales de relajación

Encabezados para crear categorías e hitos dentro de los proyectos

Listas de comprobación para subtareas

Programación inteligente basada en lenguaje natural con Jump Start

Modo reducido y ventanas múltiples

Limitaciones de Things 3

Limitado al ecosistema Apple. Si tienes miembros del equipo o contratistas que utilizan otros sistemas operativos, no podrías colaborar en Things 3

las aplicaciones para iPhone, Apple Watch y iPad tienen un coste adicional

Precios de Things 3

Compra única de 49,99

Valoraciones y críticas de Cosas 3

G2:4.4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra:4.9/5 (más de 100 opiniones)

Aplicaciones disponibles

Things 3 App está disponible para su descarga en macOS, iOS, iPad y visionOS

12. Trello

Fuente: Trello

Atlassian Trello es una solución de gestión de tareas basada en el método Kanban, que utiliza tarjetas, listas y tableros. Desde la simple gestión de tareas hasta flujos de trabajo complejos, Trello puede manejar todo tipo de proyectos con facilidad.

En los primeros días de mi viaje hacia la productividad, Trello era la ventanilla única. Tenía tableros para las películas que quería ver, los libros que quería leer, las tareas domésticas diarias/semanales/mensuales, etc., además de para mi trabajo. El sencillo tablero Kanban, basado en tarjetas, fue mi punto de entrada a la gestión de proyectos.

Con el tiempo, necesité algo más específico para la planificación diaria. Trello me parecía genial para los proyectos, desglosados en tareas, pero no daba cabida a otras cosas, como eventos, respuestas, reuniones, etc., con las que tenía que lidiar.

Trello: mejor para equipos que ejecutan tareas bien definidas

Trello sigue una jerarquía de tarjetas y tableros. Cuando tienes una serie de tareas bien definidas, puedes crear tarjetas para cada una de ellas y organizarlas en tableros con líneas de natación para cada estado.

Trello es ampliamente utilizado por los equipos de desarrollo de software que crean tarjetas para cada característica / historia de usuario que pasa a través de la tubería.

Las mejores características de Trello

Visión clara de la tubería de trabajo en forma de tableros, vistas de calendario, líneas de tiempo, y más

Automatización sin código para procesos repetitivos y tareas recurrentes

Plantillas probadas de líderes del sector

Limitaciones de Trello

Para las actividades que implican una creatividad y resolución de problemas más complejas, las limitadas funciones de Trello podrían no ser suficientes

Se espera que los equipos organicen sus flujos de trabajo únicamente como tarjetas, listas y tableros; ningún otro formato funcionará

Precios de Trello

Gratuito

Estándar: 6 $/mes por usuario

Premium: 12,5 $/mes por usuario

Empresa: Consultar precios

Calificaciones y reseñas de Trello

Aplicaciones disponibles

Trello App está disponible para descargar en Teléfono (Android e iOS), Escritorio (Windows y macOS) y Web

13. Microsoft Outlook

fuente Wikimedia Commons Microsoft Outlook es una de las herramientas de gestión de correo electrónico más antiguas que existen. Principalmente, Outlook permite enviar y recibir correos electrónicos a través de una bandeja de entrada estructurada. Como una extensión de eso, también incluye:

Calendario para programar reuniones y eventos

Aplicación de listas de tareas

Gestión de contactos

Funciones para tomar notas y llevar un diario

Todo el mundo tiene una fase en la que utilizaba Outlook para gestionar su correo electrónico, como yo. Yo lo utilizaba principalmente para recibir y responder correos electrónicos, aunque también programaba reuniones desde allí. Teams también está perfectamente integrado.

Sin embargo, como yo no estaba en la pila de Microsoft de otra manera, la integración de herramientas de terceros se convirtió en un reto.

Outlook: Lo mejor para equipos en la pila de Microsoft

Los equipos de todo el mundo utilizan ampliamente la pila tecnológica de Microsoft. Para los que ya están en Microsoft, Outlook es un gran espacio de trabajo consolidado.

Outlook puede servir como sistema de gestión de tickets de facto, especialmente si tu trabajo gira en torno al correo electrónico, como el éxito del cliente o el mantenimiento de software.

Las mejores características de Microsoft Outlook

Gestión multifuncional del correo electrónico

Combinación de correo electrónico, tareas, eventos, contactos y notas en una sola aplicación

Integraciones con otras herramientas de Microsoft, como Teams y Office 365

Limitaciones de Microsoft Outlook

Outlook no es la herramienta de gestión de correo electrónico más intuitiva

Restringido a la pila de Microsoft

Precios de Microsoft Outlook

Precio independiente 159,99 $ para 1 PC o Mac

Para el hogar:

Familia: 9,99 $/mes hasta 6 usuarios Personal: 6,99 $/mes para un solo usuario

Para empresas (precios anuales):

MS365 Business Basic: 6 $/mes por usuario MS365 Business Standard: 12,5 $/mes por usuario MS365 Business Premium: 22 $/mes por usuario MS365 Apps for Business: 8,25 $/mes por usuario



Valoraciones y críticas de Microsoft Outlook

Aplicaciones disponibles

Microsoft Outlook está disponible para su descarga en Teléfono (Android e iOS) y Escritorio (Windows y macOS)

14. nTask

Fuente: nTask

nTask es un software integral de gestión de proyectos con funciones de planificación, ejecución, seguimiento y mejora.

Empecé a utilizar nTask cuando el equipo de software de mi organización lo prefirió para la gestión de sus tareas. Era muy completo y me permitió ver a vista de pájaro cómo se desarrolla el software. Aprendí mucho. Sin embargo, para gestionar mis propios proyectos y tareas de escritura, no me pareció lo suficientemente adaptable.

nTask: Lo mejor para los equipos de desarrollo de software

nTask está diseñado para apoyar a los equipos de desarrollo de software ágiles y de ritmo rápido. La planificación exhaustiva de proyectos permite la asignación de recursos, plazos, presupuestos, etc.

Con nTask, puede diseñar sus propios flujos de trabajo, crear estados personalizados o utilizar sistemas preconfigurados plantillas de planificación diaria para prepararte para el éxito.

Las mejores características de nTask

Seguimiento del tiempo, hojas de horas automatizadas y flujos de trabajo de aprobación

Seguimiento de incidencias con personalización de gravedad y estado

Sincronización de calendario para reuniones, agenda y notas de discusión

Gestión de riesgos y marcos de soluciones

Informes con KPI personalizados

limitaciones de las tareas

Los usuarios encuentran la interfaz caótica y difícil de usar

En comparación con otras herramientas informáticas de gestión de proyectos, nTask puede tener funciones limitadas

Precios de nTask

7 días de prueba gratuita

Premium: $4/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Empresas: Contactar para precios

Valoraciones y críticas de nTask

Aplicaciones disponibles

nTask está disponible para su descarga en las versiones Teléfono (Android e iOS), y Web.

15. Evernote

Fuente: Evernote

Evernote es una de las aplicaciones para tomar notas con más solera. Lo que inicialmente era una herramienta para organizar notas e ideas en cuadernos digitales ha evolucionado hasta convertirse en una solución integral para gestionar conocimientos, tareas y horarios.

Soy un usuario OG de Evernote, ngl. Escribía mi diario en Evernote, recortaba artículos interesantes de Internet, guardaba imágenes para utilizarlas más tarde, etcétera, etcétera. Como aplicación para tomar notas, satisfacía todas mis necesidades.

Cuando mis exigencias de gestión de proyectos aumentaron, las capacidades de Evernote se quedaron cortas. Sigo utilizando Evernote para la gestión del conocimiento, a veces también planifico mis días allí. Sin embargo, no es mi planificador diario principal.

Evernote: lo mejor para la productividad personal y la gestión del trabajo

Evernote es una herramienta digital fácil de usar con una flexibilidad y libertad similares a las de un cuaderno físico. Con Evernote, puedes crear notas con texto, imágenes, audio, escaneos, PDF y documentos.

También puedes crear tareas pendientes y programar tareas para gestionar todo tu trabajo en un solo lugar.

Las mejores características de Evernote

Captura de páginas web con Web Clipper

Escanear y almacenar archivos, documentos e imágenes, como notas de reuniones, recibos, manuales y recetas familiares

Conexión de reuniones (programación) con notas de reuniones (documentación y elementos de acción)

Búsqueda potenciada por IA que también explora PDF, documentos e imágenes

Limitaciones de Evernote

Como herramienta para tomar notas, Evernote está limitado en sus capacidades de gestión de proyectos

La planificación diaria sigue siendo manual, sin flujos de trabajo guiados ni plantillas

Precios de Evernote

Gratis

Personal: 14,99 $/mes

Profesional: 17,99 $/mes

Equipos: 24,99 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Evernote

Aplicaciones disponibles

Evernote está disponible para descargar en Teléfono (Android e iOS), Escritorio (Windows, macOS) y extensiones web.

Bonus: El manual definitivo sobre cómo planificar la semana

Haga mejores planes diarios y ejecútelos eficazmente con ClickUp

Tanto si está clasificando patatas como supervisando la construcción del puente de Brooklyn, su trabajo debe planificarse y ejecutarse día a día. Las aplicaciones de planificación diaria vienen repletas de funciones que le ayudarán a hacer exactamente eso.

Herramientas como Evernote y Notion pueden ayudar a documentar los conocimientos organizativos y elaborar planes de trabajo a partir de ahí. TickTick y Structured aportan método a la locura de la jornada laboral moderna.

Plaky y Trello son más adecuadas para equipos de desarrollo de software. Y Sunsama unifica la miríada de herramientas de comunicación e información que utilizamos hoy en día.

Dependiendo de en qué estés trabajando y de tus preferencias personales, cualquiera de las quince anteriores puede ser la mejor aplicación de planificación diaria para ti.

¿Necesitas algo completo y flexible que crezca con tu negocio y tus necesidades? Pruebe ClickUp gratis hoy mismo .