10 aplicaciones geniales para hacer la vida más fácil y productiva en 2024

Algunas de las cosas más geniales las hacen los mayores empollones. Y en lo que se refiere a aplicaciones, nos gustaría saludar a todos los frikis de la tecnología. 🤓

Olvídate de los "chicos guays" En el juego de la vida, los entusiastas de la tecnología son los que queremos en nuestra reunión rápida antes del partido, ayudándonos a averiguar la mejor manera de conseguir esa meta. De hecho, crearíamos un equipo de animadoras sólo para animar a los desarrolladores tecnológicos. "1-2-3-4, hacéis apps, ¡y queremos más!" 📣

A continuación te presentamos 10 de las mejores apps que puedes descargar ahora mismo. Así que, ¡anímate con las apps!

¿Qué debes buscar en las apps más chulas?

Las aplicaciones más interesantes deben ayudarte a resolver un problema, alcanzar una meta, o ejecutar un proyecto . Ya se trate de alcanzar tus metas de entrenamiento, priorizar tareas en el trabajo estar al día de las últimas noticias o ser más creativo, la aplicación adecuada te permite tomar el control.

Y aunque las aplicaciones estén en línea, las mejores te ayudan a alcanzar tus metas sin conexión.

10 aplicaciones geniales para 2024

Empieza a alinear tus metas y prepárate para derribarlas una a una. 🎳

Estas 10 aplicaciones pueden convertirte en un triunfador y facilitarte el día a día. Descárgalas desde tus plataformas favoritas (la mayoría están disponibles tanto para iOS como para Android) y ponte manos a la obra.

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para organizar sus tareas diarias

Si quieres sacar el máximo partido del menor número de apps, entonces necesitas ClickUp. 😎

ClickUp es la app de productividad que sustituye a todas las apps. Ofrece gestión de tareas, listas de pendientes, control de tiempo, presupuestos, elaboración de informes y una Pizarra interactiva... y éstas son sólo algunas de sus ventajas ventajas que hacen que ClickUp sea única .

Es la mejor app para planificar proyectos tanto en tu vida laboral como personal. Puedes establecer los alcance del trabajo para el próximo proyecto de tu cliente, hacer un seguimiento de tus metas de fitness, crear un calendario de contenidos para tu blog, encontrar el apartamento perfecto, crear un gráfico de tareas domésticas, planificar tu fiesta de fin de año, hacer un seguimiento de tu búsqueda de empleo o empezar la remodelación de tu Inicio... y hay plantillas que te guiarán en todo ello. 👣 Funciones de ClickUp están diseñadas para ayudarle a ajustar y alcanzar sus metas, así como a realizar un seguimiento de cada hito en el camino. Incluso hay automatizaciones que le ayudarán a agilizar las tareas repetitivas y a trabajar de forma más eficiente.

Puedes obtener ClickUp como app, aplicación web o aplicación móvil para iPhone y Android.

Las mejores funciones de ClickUp

Plantillas de gestión de tareas : Existen miles de listas de tareas listas para usar que le guiarán a través de cualquier proyecto. Enplantillas aumentan tu productividad y mejoran la organización de su proyecto, y son completamente personalizables, por lo que puede eliminar o añadir tareas según sea necesario

Existen miles de listas de tareas listas para usar que le guiarán a través de cualquier proyecto. Enplantillas aumentan tu productividad y mejoran la organización de su proyecto, y son completamente personalizables, por lo que puede eliminar o añadir tareas según sea necesario **IA integradaClickUp AI es el primer asistente de IA basado en roles. EsteHerramienta de IA fue entrenada en tareas relacionadas con cientos de trabajos diferentes, y hay indicaciones sugeridas para ayudarte a averiguar cómo sacarle el máximo partido

Establecimiento de objetivos: Antes de crear tu lista de tareas pendientes, necesitas una meta. El ajuste de metas de ClickUp le ayuda a establecer sus metas personales o de trabajometas profesionales y realizar un seguimiento de tus hitos en el camino hacia su consecución 🏆

Antes de crear tu lista de tareas pendientes, necesitas una meta. El ajuste de metas de ClickUp le ayuda a establecer sus metas personales o de trabajometas profesionales y realizar un seguimiento de tus hitos en el camino hacia su consecución 🏆 Seguimiento del tiempo: Puedes hacer un seguimiento del tiempo que tardas en completar cada tarea para entender en qué se te va el tiempo y mejorar tu planificación en el futuro

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje: Debido a la gran cantidad de funciones de ClickUp, muchos usuarios afirman que se tarda tiempo en aprender a utilizar la app en toda su extensión

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $5 por miembro por mes

$5 por miembro por mes Business: 12 $ por miembro al mes

12 $ por miembro al mes Business Plus: 19 $ por miembro al mes

19 $ por miembro al mes Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.250 opiniones)

4,7/5 (más de 8.250 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opiniones)

2. Habitica

vía Habitica Si estás extremadamente motivado para alcanzar el siguiente nivel en un vídeo juego pero no puedes reunir la motivación para hacer ejercicio, planificar las comidas o limpiar tu armario, entonces necesitas hacer que tus tareas diarias sean más divertidas. Es la gamificación. 🎮

Habitica te ayuda a formar hábitos saludables utilizando las mismas recompensas que te inspiran a seguir jugando a tu vídeo favorito. Cada vez que utilices hilo dental, vayas al gimnasio o comas una pieza de fruta, podrás marcarlo en la aplicación y ganar oro y otras recompensas (como armaduras, mascotas y poderes mágicos).

Luego puedes usar ese oro para hacer compras dentro de la aplicación o comprar recompensas personalizadas que tú mismo te marques (como la posibilidad de ver tu programa de televisión favorito o comer tu tentempié favorito).

Habitica está disponible en Apple App Store y Google Play Store.

Mejores funciones de Habitica

Seguimiento de hábitos: Añade tus metas y los hábitos saludables que quieres formar, luego márcalos a medida que los completas

Añade tus metas y los hábitos saludables que quieres formar, luego márcalos a medida que los completas Recompensas y castigos: Adelántate en el juego a medida que completas tu lista de control, o pierde recompensas los días que holgazanees

Adelántate en el juego a medida que completas tu lista de control, o pierde recompensas los días que holgazanees Recompensas personalizadas: Establece tus propias recompensas en función de lo que más te motive y cómpralas con el oro que ganes completando tus tareas diarias

Límites de Habitica

Notificaciones Fallas: Algunos usuarios informan de que no reciben notificaciones diarias o que reciben notificaciones a horas incorrectas, incluso cuando las tienen correctamente ajustadas en la aplicación

Algunos usuarios informan de que no reciben notificaciones diarias o que reciben notificaciones a horas incorrectas, incluso cuando las tienen correctamente ajustadas en la aplicación Tiempos de espera: Algunos usuarios experimentan tiempos de espera cuando añaden nuevos hábitos o tienen que marcar varias veces los mismos elementos de la lista de tareas pendientes

Precios de Habitica

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Habitica

G2: No hay reseñas disponibles

No hay reseñas disponibles Capterra: No hay comentarios disponibles

3. ChatGPT

vía ChatGPT Si siempre has querido hacerte amigo de un robot, como si estuvieras en una película futurista de ciencia ficción, tu futuro empieza ahora. ChatGPT puede que no tenga brazos y piernas de robot, pero es capaz de responder preguntas y mantener una conversación, así que esta app está lista y esperando para ser tu amigo robot. 🦾

Puedes utilizar esta Herramienta IA para investigar, escribir, codificar y mucho más. Para descubrir formas únicas de hacer que ChatGPT trabaje para ti, puedes abrirte camino a través de una lista de Indicaciones de ChatGPT que puedes probar . Preguntes lo que preguntes, ChatGPT te dará una respuesta, así que el único límite es tu imaginación.

ChatGPT empezó como una app web, pero ahora también está disponible como app para iPhone en la tienda de Apple.

Las mejores funciones de ChatGPT

Investigación: Acelera tu proceso de investigación pidiéndole a ChatGPT las respuestas que necesitas. Puedes utilizar el chatbot para averiguar cómo hacer una sentadilla correctamente, qué preparar para cenar o dónde ir en tus próximas vacaciones

Acelera tu proceso de investigación pidiéndole a ChatGPT las respuestas que necesitas. Puedes utilizar el chatbot para averiguar cómo hacer una sentadilla correctamente, qué preparar para cenar o dónde ir en tus próximas vacaciones Tormenta de ideas creativa: Tanto si te cuesta encontrar ideas para decorar tu habitación de invitados como para completar tu próxima presentación, ChatGPT puede ayudarte a encontrar la inspiración que necesitas

Tanto si te cuesta encontrar ideas para decorar tu habitación de invitados como para completar tu próxima presentación, ChatGPT puede ayudarte a encontrar la inspiración que necesitas Escritura IA: Puedes revisar tu gramática y ortografía o utilizar ChatGPT como unHerramienta de escritura de IA para redactar correos electrónicos, entradas de blog, boletines, poemas, letras de canciones y mucho más desde cero

Puedes revisar tu gramática y ortografía o utilizar ChatGPT como unHerramienta de escritura de IA para redactar correos electrónicos, entradas de blog, boletines, poemas, letras de canciones y mucho más desde cero Completar código de IA: Utiliza ChatGPT como unHerramienta de código IA preguntándole por qué un fragmento de código no funciona o haciendo que escriba un nuevo código desde cero

Límites de ChatGPT

No Aplicación para Android : Por el momento, ChatGPT sólo ofrece una aplicación iOS para iPhone y iPad. Los usuarios de Android tendrán que depender de la aplicación basada en la web

Por el momento, ChatGPT sólo ofrece una aplicación iOS para iPhone y iPad. Los usuarios de Android tendrán que depender de la aplicación basada en la web Errores de hecho: Muchos usuarios informan de que las respuestas que da ChatGPT y el contenido que escribe pueden contener información incorrecta, por lo que será necesario comprobar los hechos

Muchos usuarios informan de que las respuestas que da ChatGPT y el contenido que escribe pueden contener información incorrecta, por lo que será necesario comprobar los hechos Contenido genérico: Cuando utilizas ChatGPT para hacer lluvia de ideas o escribir, el contenido que crea puede ser poco original o repetitivo. Es posible que tengas que utilizar indicaciones más específicas para que genere ideas originales

Precios de ChatGPT

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4.7/5 (275+ opiniones)

4.7/5 (275+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (15+ opiniones)

4. Otter.ai

vía Otter.ai Usar Otter.IA es como tener un secretario que te sigue a todas partes y anota la información más importante de tu día. 📝

Esta app de IA está diseñada para servir como servicio de transcripción, tomando notas durante tus reuniones o clases. Incluso puedes chatear con el bot Otter y con otras personas de tu grupo. Así que si hay algo que se te escapa, puedes hacer una pregunta, y Otter.ai puede ayudarte a ponerte al día.

Esta app está disponible como web o aplicación móvil.

Las mejores funciones de Otter.ai

Notas de reuniones: Obtén transcripciones completas de las reuniones a las que asistas o de las notas de voz que grabes

Obtén transcripciones completas de las reuniones a las que asistas o de las notas de voz que grabes Resúmenes: Consulta los puntos clave de un vistazo

Consulta los puntos clave de un vistazo Captura de diapositivas: Añade diapositivas automáticamente a tus notas de reunión

Añade diapositivas automáticamente a tus notas de reunión Chatea: Haz preguntas a Otter.ai sobre la reunión y obtén aclaraciones al instante

Límites de Otter.ai

Difícil de editar: Muchos usuarios informan de que las transcripciones son difíciles de editar y puede volver al texto original o hacer ediciones incorrectas adicionales sobre la base de su cambio

Muchos usuarios informan de que las transcripciones son difíciles de editar y puede volver al texto original o hacer ediciones incorrectas adicionales sobre la base de su cambio Problemas con el ruido de fondo: Otter.ai funciona mejor en ajustes silenciosos con un solo interlocutor. Puede crear transcripciones confusas o limitadas en entornos ruidosos o en reuniones en las que la gente habla por encima de los demás

Precios de Otter.ai

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a Profesional: 8,33 $ por usuario y mes

8,33 $ por usuario y mes Business: $20 por usuario al mes

$20 por usuario al mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4.1/5 (110+ opiniones)

4.1/5 (110+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (65+ opiniones)

5. Discord

vía Discord Si estás cansado de la comunicación superficial que fomentan la mayoría de las plataformas de redes sociales (un flujo interminable de likes, frases hechas, memes y GIFs), es hora de que te hagas amigo de Discord . 👯

Esta sencilla app gratuita te ayuda a cultivar relaciones más estrechas con las personas de tu red social. En lugar de publicar un resumen de tu vida para que todo Internet lo vea, como en la mayoría de las apps de redes sociales, Discord te permite crear grupos privados, chatear sobre temas que te apasionan, unirte a amigos que ya están conectados y mantener conversaciones en tiempo real.

Discord está disponible como escritorio o en dispositivos móviles para iOS, Linux, Microsoft Windows y Android.

Discord mejores funciones

Chat de vídeo, voz y texto: Puedes realizar videollamadas, compartir notas de voz o enviar textos, y siempre que tus amigos estén conectados y chateando, puedes unirte a ellos

Puedes realizar videollamadas, compartir notas de voz o enviar textos, y siempre que tus amigos estén conectados y chateando, puedes unirte a ellos Canales temáticos: La aplicación te permite crear chats temáticos sobre cualquier tema, ya sea el videojuego al que no puedes dejar de jugar o la serie sobre crímenes reales con la que estás obsesionado 🕵️

La aplicación te permite crear chats temáticos sobre cualquier tema, ya sea el videojuego al que no puedes dejar de jugar o la serie sobre crímenes reales con la que estás obsesionado 🕵️ Gran comunidad de jugadores: Discord se creó originalmente para los jugadores de vídeo, y todavía hay una comunidad robusta. Puedes reunirte con gente apasionada por tu juego favorito y hacer streaming juntos 🎮

Límites de Discord

Problemas con el filtro: Discord tiene un filtro de decencia, pero los usuarios informan de que el filtro a menudo no detecta el contenido gráfico e intenta filtrar el contenido seguro

Discord tiene un filtro de decencia, pero los usuarios informan de que el filtro a menudo no detecta el contenido gráfico e intenta filtrar el contenido seguro Interfaz de usuario desordenada: Muchos usuarios se quejan de que la nueva interfaz de usuario para mensajes de texto es confusa y desordenada, y requiere pasos adicionales para localizar el chat que deseas en comparación con otras aplicaciones

Precios de Discord

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas Discord

G2: No hay comentarios disponibles

No hay comentarios disponibles Capterra: No hay comentarios disponibles

6. Gota de lluvia

vía Raindrop app No te preocupes. No es otra app del tiempo. 🌧️

Raindrop es un gestor de marcadores que te permite guardar artículos, vídeos, fotos y páginas web para que puedas consultarlos más tarde.

Es una app gratuita, ideal para creativos, porque puedes guardar cualquier cosa que te inspire y organizar tu contenido en carpetas para tus diferentes pasiones y proyectos. Crea una para las recetas de cenas que quieres probar, otra para los entrenamientos que te encantan y otra para los cortes de pelo que quedarían bien en tu garabato. 🐩

Raindrop está disponible para descargar en la App Store de Apple para iPhones y iPads, en Google Play para Androids y en el sitio web de la app como extensión del navegador para Chrome, Safari, Firefox y Edge.

Raindrop mejores funciones

Colecciones: Organiza tus marcadores en carpetas basadas en tus aficiones, proyectos y áreas de interés para que el contenido sea más fácil de encontrar

Organiza tus marcadores en carpetas basadas en tus aficiones, proyectos y áreas de interés para que el contenido sea más fácil de encontrar Búsqueda de texto completo: Busca palabras clave en todo el contenido que has guardado para encontrar lo que buscas rápidamente

Busca palabras clave en todo el contenido que has guardado para encontrar lo que buscas rápidamente Biblioteca permanente: Guarde artículos en su biblioteca permanente y podrá acceder a ellos en Raindrop incluso si el contenido se elimina de Internet

Limitaciones de Raindrop

La versión gratuita carece de algunas de las mejores funciones: Puedes seguir utilizando colecciones con la versión gratuita, pero la búsqueda de texto completo y la biblioteca permanente sólo están disponibles con la versión de pago

Puedes seguir utilizando colecciones con la versión gratuita, pero la búsqueda de texto completo y la biblioteca permanente sólo están disponibles con la versión de pago Tiempos de carga lentos en dispositivos inteligentes: Algunos usuarios de Android se quejan de que la app tiene tiempos de carga lentos y ocasionalmente se congela mientras la usan. Muchos informan de una mejor experiencia de uso de la extensión del navegador de escritorio en comparación con la aplicación móvil

Precios de Raindrop

Gratuito

Pro: 28 $ al año

Valoraciones y reseñas de Raindrop

G2: No hay comentarios disponibles

No hay comentarios disponibles Capterra: No hay comentarios disponibles

7. Flipboard

vía Flipboard Si buscas una nueva forma de estar al día de las noticias, prueba Flipboard. 📰

Esta app es como Pinterest para tus noticias favoritas. Te permite seleccionar artículos de tus publicaciones favoritas, ya sea The Atlantic, The New York Times o Condé Nast Traveler.

La aplicación te hará sugerencias basadas en los artículos que te gustan. Puedes seguir temas que te interesen a ti o a otros usuarios con intereses similares. También puedes guardar artículos que te gusten en tu propia revista para encontrar destinos de viaje en Google Maps para tus próximas vacaciones

Las mejores funciones de Flipboard

Descubre y comparte noticias: Encuentra las noticias que te interesan y añade historias a la aplicación para que otras personas puedan descubrirlas más fácilmente

Encuentra las noticias que te interesan y añade historias a la aplicación para que otras personas puedan descubrirlas más fácilmente Sigue temas y personas: Sigue los temas y las personas que te interesan para estar al día de las últimas noticias sobre deportes, viajes o elaboración de) informes.

Sigue los temas y las personas que te interesan para estar al día de las últimas noticias sobre deportes, viajes o elaboración de) informes. Colecciona historias: Añade las historias que te gustan a tu propia revista para poder consultarlas en cualquier momento

Limitaciones de Flipboard

Sin control de comentarios: Algunos usuarios se quejan de que la sección de comentarios incluye a menudo comentarios incendiarios o divisivos sin apenas control

Algunos usuarios se quejan de que la sección de comentarios incluye a menudo comentarios incendiarios o divisivos sin apenas control Tiempos de carga lentos: Muchos usuarios afirman que la aplicación tarda mucho en cargar los artículos más allá de la vista previa del primer párrafo

Precios de Flipboard

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Flipboard

G2: No hay reseñas disponibles

No hay reseñas disponibles Capterra: No hay comentarios disponibles

8. Slite

vía Slite Para cualquiera cuyo trabajo le lleve a todas partes menos a la oficina, Slite puede ayudarle a mantenerse al día con su trabajo. Esta app sirve de base de conocimientos donde puedes almacenar la capacidad intelectual colectiva de tu empresa. 🧠

Puedes documentar decisiones clave, añadir ideas, dar tu opinión y recibir actualizaciones importantes estés donde estés. Incluso tiene IA integrada que puede responder a preguntas sobre las políticas de tu empresa. Así, cuando tengas reuniones con clientes durante todo el día, estés fuera en una feria comercial o simplemente estés trabajando desde casa, tú y tu equipo podréis seguir en la misma página. 📖

Las mejores funciones de Slite

Wiki de la empresa: Mantenga toda la información de su empresa y los recursos de los empleados en un solo lugar de fácil acceso

Mantenga toda la información de su empresa y los recursos de los empleados en un solo lugar de fácil acceso Notas de reuniones: Crea notas para que los miembros del equipo puedan encontrar siempre los puntos clave

Crea notas para que los miembros del equipo puedan encontrar siempre los puntos clave Documentación de procesos: Una vez que hayas establecido un proceso para tu empresa o tu equipo, añade la documentación para que todo el mundo pueda consultarla

Límites de Slite

La app móvil carece de funciones: Muchos usuarios se quejan de que las apps para dispositivos Apple y Android no tienen tantas funciones como la app web

Muchos usuarios se quejan de que las apps para dispositivos Apple y Android no tienen tantas funciones como la app web **Mientras que Slite hace que sea fácil compartir documentos con personas de tu equipo interno, algunos usuarios se quejan de que es difícil exportar tu documentación y compartirla con contratistas externos

Precios de Slite

Gratuito

Estándar: $8 por usuario por mes

$8 por usuario por mes Premium: 12,50 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Slite

**G2: 4,7/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (35+ opiniones)

9. Feedly

vía Feedly Esta es para los que aprenden de por vida. Te vemos consumiendo toda la información que puedas sobre todo lo que puedas. 👀

Feedly es una app esencial para un feed de noticias impulsado por IA que te ayuda a encontrar la información que te interesa y a filtrar el resto. Tú le dices lo que quieres saber y ella recopilará artículos y opiniones de publicaciones de todo Internet.

Puedes enseñar a Feedly tus fuentes de confianza y la información más buscada. Esta magnífica app te proporcionará información de alto nivel y conclusiones clave de toda la web. Esencialmente, obtendrá el tl;dr y el artículo para que pueda decidir si desea hojear o profundizar.

Feedly mejores funciones

Noticias filtradas: Obtén noticias sobre los temas que te gustan de las fuentes en las que confías, seleccionadas especialmente para ti

Obtén noticias sobre los temas que te gustan de las fuentes en las que confías, seleccionadas especialmente para ti Compartir fácilmente: Comparte artículos con tus amigos, familia o equipo con sólo pulsar un botón

Comparte artículos con tus amigos, familia o equipo con sólo pulsar un botón Modo nocturno: Lee en cualquier momento y disfruta de un modo oscuro que no daña la vista

Límites de Feedly

Errores de carga de imágenes: Algunos usuarios se quejan de que las imágenes no se cargan completamente o no responden al tamaño de su pantalla

Algunos usuarios se quejan de que las imágenes no se cargan completamente o no responden al tamaño de su pantalla Lentitud para cargar nuevas fuentes: Otros usuarios afirman que cuando quieren cargar una nueva fuente de noticias, la app funciona lentamente y hay un largo tiempo de espera

Precios de Feedly

Gratuito

**Pro: 6$ al mes

Pro+: 12$ al mes

12$ al mes Enterprise: Contactar para precios personalizados

Feedly valoraciones y comentarios

G2: 4.4/5 (75+ opiniones)

4.4/5 (75+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (35+ opiniones)

10. Dubsado

vía Dubsado Si eres autónomo, ya sabes lo que es trabajar duro. Te reúnes con clientes, envías propuestas, programas, facturas, planificas y, en algún punto intermedio, haces el trabajo para el que te contrataron. Dubsado te ayuda a mantenerte organizado, gestionar la información de tus clientes y automatizar tu ajetreado trabajo para que puedas centrarte en el trabajo facturable. Está disponible como web app o aplicación móvil, que tus clientes pueden utilizar para programar reuniones, acceder a sus documentos y pagar sus facturas, porque no hay nada que nos guste más que un cliente autosuficiente. 😍

Dubsado mejores funciones

Formularios: Con los Formularios de Dubsado, puedes enviar rápidamente propuestas y contratos o incrustar formularios de captación de clientes potenciales y cuestionarios en tu sitio web

Con los Formularios de Dubsado, puedes enviar rápidamente propuestas y contratos o incrustar formularios de captación de clientes potenciales y cuestionarios en tu sitio web Programación: Permite a los clientes ver tu agenda y reservar citas que se adapten a los horarios de ambos

Permite a los clientes ver tu agenda y reservar citas que se adapten a los horarios de ambos Facturación: Puedes enviar facturas, conectar un procesador de pagos y configurar recordatorios de pago automáticos para no tener que hacer un seguimiento manual

Puedes enviar facturas, conectar un procesador de pagos y configurar recordatorios de pago automáticos para no tener que hacer un seguimiento manual Portales de clientes: Configure su propio portal para que sus clientes puedan conectarse desde su escritorio o dispositivo móvil, ver sus propuestas y documentos de proyecto y pagar sus facturas

Limitaciones de Dubsado

Funciones de facturación limitadas : A pesar de que la facturación es una de las principales ventajas de esta app, los usuarios se quejan a menudo de que puede ser difícil configurar diferentes tipos de factura si sus proyectos se facturan de forma diferente o facturar en varias monedas si tiene clientes internacionales

A pesar de que la facturación es una de las principales ventajas de esta app, los usuarios se quejan a menudo de que puede ser difícil configurar diferentes tipos de factura si sus proyectos se facturan de forma diferente o facturar en varias monedas si tiene clientes internacionales Curva de aprendizaje: Muchos usuarios se quejan de que algunas de las funciones de esta aplicación pueden ser intimidantes de aprender y que su sección de ayuda no ofrece suficientes tutoriales para ayudarte a empezar

Precios de Dubsado

Principiante: $200 por año

$200 por año **Premier:$400 al año

Valoraciones y reseñas de Dubsado

G2: 4.3/5 (65+ opiniones)

4.3/5 (65+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (40+ opiniones)

