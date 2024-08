10 ejemplos de autodisciplina y consejos para triunfar

"Lo haré cuando me apetezca"

"No te preocupes. No es hasta dentro de una semana"

"No tengo ganas."

"Ooh, ¿de qué va este vídeo de YouTube?" 👀

Ah, los estribillos del procrastinador perpetuo. Todos estamos familiarizados con ellos, y todos hemos pronunciado cosas similares. Al final, casi siempre terminamos lo que se nos pide, pero probablemente con más estrés, presión e incomodidad mental de la necesaria.

¿Por qué nos pasa siempre esto?

Lo más probable es que sea porque necesitamos desarrollar nuestra autodisciplina, es decir, nuestra capacidad para hacer las cosas, independientemente de nuestro estado de ánimo, las circunstancias o nuestros niveles inconsistentes de motivación.

Este artículo tratará 10 de los ejemplos más eficaces de autodisciplina y consejos para mejorar tu capacidad de tomar decisiones, reducir la ansiedad en el lugar de trabajo y prepararte para el éxito. 🏆

¿Qué es la autodisciplina?

La autodisciplina es lo que hace que el mundo gire. Es lo que te hace ir al gimnasio durante años y trabajar duro en tu carrera. Te enseña a tener autocontrol y a abandonar los malos hábitos. Es, sencillamente, el ingrediente necesario para ser perseverante y resistente y alcanzar tus objetivos.

10 ejemplos de autodisciplina y consejos para desarrollar buenos hábitos

La autodisciplina es como un músculo: cuanto más lo ejercitas, más fuerte se hace. Y cuanto más se fortalece, más fácil resulta tomar mejores decisiones y mantener el autocontrol, especialmente cuando es importante.

Así que para ayudarte a desarrollar la autodisciplina, cuidar tu salud mental y deshacerte de los malos hábitos que te impiden rendir al máximo, aquí tienes 10 consejos y ejemplos de autodisciplina para practicar e incorporar a tu vida:

1. Toma menos decisiones

Lo mejor para gestionar las expectativas, mantener el rumbo y reducir la fatiga por las decisiones

La gente piensa que la fuerza de voluntad es un todo o nada: la tenemos o no la tenemos. Pero la fuerza de voluntad es como un depósito que puede llenarse y vaciarse a lo largo del día y que puede verse influido por nuestras elecciones y nuestro entorno.

La llamada fatiga de decisión también puede entenderse como fatiga de la fuerza de voluntad.

Puedes decir que no a la tentación una vez (una repetición de tu fuerza de voluntad) y luego decir que no otra docena de veces a lo largo del día (más repeticiones). Pero por la noche, ese pobre músculo de la voluntad está agotado. Así que llegas a casa después de un largo y duro día y piensas: "Bueno, me he portado muy bien. Me lo merezco", y finalmente sucumbes a la tentación.

PRO CONSEJO Intenta poner el piloto automático en la medida de lo posible y crea un sistema que te funcione. Establece un sistema que reduzca la necesidad de emplear energía mental pero que te haga responsable de lo que tienes que hacer. Ya no tendrás que decidir sobre la marcha cada vez; en lugar de eso, decides una vez, la fijas y sigues adelante.

Para ayudarte a reducir la fatiga de las decisiones, puedes planificar tus listas de tareas pendientes y programarlas con antelación en una agenda planificador digital con listas de control o un calendario digital . Planificar y ver tus prioridades puede ayudarte a prepararte mentalmente para tus tareas, a gestionar mejor el tiempo y, lo que es más importante, a ceñirte a las tareas programadas.

Cree listas de tareas claras y multifuncionales para gestionar fácilmente sus ideas y trabajar desde cualquier lugar, para que nunca vuelva a olvidarse de nada

También puede entrenar a su cerebro para que entre en modo productividad organizando sus tareas y creando un sistema que le motive e ilusione. Una forma de hacerlo es poner en práctica el sistema GTD y utilizar recursos como el Plantilla Get Things Done de ClickUp para ayudarte a mantener el rumbo y centrarte en la consecución de tus objetivos.

La plantilla Getting Things Done (GTD), basada en el sistema GTD de David Allen, le ayuda a organizar tareas y proyectos registrándolos y dividiéndolos en elementos de trabajo procesables

2. La regla del 40%

Lo mejor para vencer las creencias autolimitantes

La regla del 40% es un principio que puede ayudarte a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles y una forma rápida de superar las creencias autolimitantes.

Cuando empiezas a sentirte cansado mental y f?sicamente, puede que tengas ganas de rendirte, pero en realidad s?lo est?s al cuarenta por ciento de lo que realmente eres capaz de conseguir

¿Por qué ocurre esto?

Bueno, el límite es algo que crea tu propio cerebro y no un hecho objetivo de la realidad. Recuerda que la parte primitiva del cerebro es el tronco encefálico, cuya función principal es mantenerte a salvo. Esta parte instintiva del cerebro quiere protegerte de situaciones incómodas y potencialmente peligrosas, y siempre es mejor ser más precavido que menos precavido, ¿verdad?

Así que, como resultado, es posible que se sienta físicamente agotado, mentalmente agotado o simplemente asustado en un momento en el que realmente no corre ningún peligro. De hecho, ¡puede que aún te quede un 60% más de esfuerzo por dar! Eres capaz de mucho, mucho más de lo que crees. Incluso cuando realmente te sientas demasiado cansado para continuar, puedes reconocer que es sólo una excusa: no has terminado; sólo has hecho el cuarenta por ciento.

CONCLUSIÓN CLAVE La autodisciplina no consiste en ser una especie de superhombre, sino en no ceder cuando tu cuerpo y tu mente te dicen: "No puedo hacer más" Tu cerebro es tan poderoso que cuando te dice: "No puedes hacer más", eso es precisamente lo que cree. Pero, ¿y si le dices: "puedes hacer más"?

3. La regla de los 10 minutos 1.0

Lo mejor para armarse de paciencia y evitar la necesidad de gratificación instantánea

Dados nuestros cerebros más desarrollados, es razonable pensar que los humanos somos superiores a todos los demás primates del mundo a la hora de tomar decisiones.

Por eso resulta sorprendente que un experimento demostrara que, ante la disyuntiva de esperar por una golosina o esperar aún más por una acumulación de golosinas, los chimpancés eran capaces de retrasar su gratificación y esperar. Los chimpancés no son más listos que nosotros, pero toman mejores decisiones al menos tan a menudo como nosotros.

¿Por qué?

Bueno, en realidad el problema está en lo desarrollados que están nuestros cerebros. Pensamos demasiado las decisiones con respuestas algo obvias, y podemos racionalizar el mal comportamiento que nos priva de resultados más deseables. No siempre estamos seguros de qué es una razón real para dudar y qué es sólo una justificación o excusa. Puedes imaginarte cómo nos resta eficacia en general.

Ahí es donde entra en juego la regla de los 10 minutos.

**CONSEJO PROFESIONAL Si quieres algo, espera al menos diez minutos antes de actuar. Es sencillo y no deja lugar a debates ni excusas. Cuando sientas la necesidad de algo, ten autodisciplina y oblígate a esperar 10 minutos antes de ceder a esa necesidad. Si sigues deseándolo después de diez minutos, cómetelo. El simple hecho de elegir esperar elimina lo "inmediato" de la gratificación inmediata, lo que fomenta la disciplina y mejora la toma de decisiones.

4. La regla de los 10 minutos 2.0

Lo mejor para priorizar tareas

La regla de los 10 minutos es tanto un truco de productividad como una forma de superar la procrastinación. Esta estrategia le ayudará a concentrarte y mejorar tu eficacia .

CONSEJO PROFESIONAL Crear una lista de tareas pendientes de tareas que puedas hacer en 10 minutos. Si una tarea te lleva más de diez minutos, divídela en tareas más pequeñas.

Para ayudarte a poner en práctica este hábito de autodisciplina, puedes utilizar un herramienta de gestión de proyectos como ClickUp con un contador de tiempo integrado , indicadores de prioridad para ayudarte a priorizar las tareas urgentes, y subtareas para dividir las tareas más complejas en pasos más pequeños y manejables.

Mejore la gestión del tiempo y manténgase en el buen camino para terminar sus tareas con el cronómetro integrado en ClickUp

También puede utilizar la función Plantilla de matriz de prioridades de ClickUp para ayudarte a priorizar tus tareas y centrarte en el trabajo más importante para evitar sentirte abrumado o desorganizado.

Utilice esta plantilla de matriz de prioridades de ClickUp para identificar las tareas críticas en función de su urgencia, impacto e importancia

5. La regla del 70%

La regla del 70% es un gran truco que te ayudará a cambiar tu mentalidad y a actuar incluso cuando te sientas inseguro, asustado o poco dispuesto.

Esta regla fue supuestamente creada por Jeff Bezos, quien sin duda la utilizó para ayudarle a alcanzar la "velocidad de escape" fuera de un estado de miedo e indecisión y entrar en el camino de tomar decisiones, recibir retroalimentación y ajustar a lo largo del camino.

En otras palabras, estás reduciendo el umbral para pasar a la acción. No tienes que estar al cien por cien, pero el setenta por ciento es suficiente para ponerte en marcha

**CONSEJO PROFESIONAL Vence a la procrastinación y mantén la vista en el objetivo documentando tus objetivos y manteniéndolos siempre a la vista para recordarte que debes seguir adelante cuando tu mente te diga que no. Puedes utilizar aplicaciones de fijación de objetivos como Objetivos de ClickUp para mantenerte en el buen camino y alcanzar tus objetivos y supervisar tu progreso para que siempre sepas lo cerca o lejos que estás de alcanzar tus metas.

Manténgase en el buen camino para alcanzar sus objetivos con plazos claros, metas cuantificables y seguimiento automático del progreso

6. Cómo surfear el impulso

Lo mejor para mejorar el autocontrol, reducir las distracciones y superar la tentación

Algo que amenaza nuestra autodisciplina es la tentación y la distracción.

La navegación por los impulsos te permite observar un impulso sin actuar en consecuencia. ☝️

Un impulso es simplemente un sentimiento de deseo intenso por algo. Eso es todo lo que es. Y lo que es más importante, no es una compulsión a actuar. Puedes desear intensamente algo natural y bueno para ti o algo que tiene efectos puramente negativos para ti.

¿Significa esto ignorar la distracción, el impulso o la tentación? No del todo. Porque cuando intentas ignorar algo, puedes darle más poder psicológico e incluso prolongar una sensación que normalmente no habría durado tanto. Un concepto o una sensación suelen fortalecerse cuando se ignoran, no debilitarse. Al fin y al cabo, ignorar una ola en el océano no significa que no esté ahí y que no la sientas chocar contra ti.

Si podemos hacer esto durante el tiempo suficiente, el impulso pasa y volvemos a estar tranquilos y equilibrados. La mayoría de las veces, basta con probarlo.

**CONSEJO PROFESIONAL Puedes llevar un diario que te ayude a controlar tus patrones y comportamientos. Utiliza un cuaderno o una aplicación digital como ClickUp Docs y Bloc de notas para capturar y revisar tus pensamientos.

Cree y personalice sus páginas de ClickUp para que se adapten a cada necesidad, desde diarios hasta estrategias de documentación y mucho más

7. Cambia tu relación con el malestar

Lo mejor para cambiar tu mentalidad sobre los obstáculos y utilizarlos para ayudarte a crecer

Tus antepasados tenían un código básico para vivir: evita el dolor; busca el placer. Y si algo te da miedo, evítalo también.

Pero como ser humano consciente y autodeterminado, sabes que hay cierto margen de negociación Para crecer, debes sentir dolor y miedo de vez en cuando.

La experiencia del crecimiento es innatamente incómoda. Nadie ha hecho nunca cambios radicales en su vida ni ha alcanzado metas impresionantes sin sudar o sentirse un poco nervioso. Es difícil. Si no fuera duro, entonces todo el mundo sería ultraevolucionado y superexitoso, ¿no?

**CONCLUSIÓN CLAVE Es hora de cambiar tus expectativas sobre cómo te sientes cada día. Al final, sólo es incomodidad. Eso es todo. No es miedo, ansiedad o terror. Sólo incomodidad. Es algo fuera de lo normal, pero que no te resulte familiar no significa que sea malo. Cambiar tu relación con la incomodidad es la clave para alcanzar el siguiente nivel productividad personal que te harán avanzar en tu vida.

8. La acción crea impulso

Lo mejor para crear impulso y motivación a partir de la acción

Sean cuales sean tus objetivos, la motivación desempeña un papel importante y es uno de los ingredientes que más influyen en tu empuje y ambición, pero estamos pensando en ella totalmente mal.

Cuando pensamos en la motivación, buscamos algo que encienda una chispa en nosotros y nos haga saltar del sofá y sumergirnos de lleno en nuestras tareas. Queremos motivación que provoque acción.

Esto plantea algunos problemas. Este tipo de motivación, si alguna vez la encuentras, es muy poco fiable. Si crees que necesitas una motivación que provoque acción, lo estás haciendo mal.

Por ejemplo, un escritor que se siente incapaz de escribir sin algún tipo de motivación o inspiración se va a quedar mirando una página en blanco durante horas. Fin de la historia.

La verdad es que hay que planificar la vida sin un impulso motivador. Buscar esa motivación crea un requisito previo y una barrera adicional para la acción. Acostúmbrese a proceder sin ella. Y, sorprendentemente, aquí es donde encontrarás lo que estabas buscando: la acción conduce a la motivación, a más motivación y, finalmente, al impulso.

CONCLUSIÓN CLAVE Tus propias acciones serán tu combustible para avanzar. Una vez que hayas dado el primer paso y hayas visto los progresos de tus esfuerzos, la motivación llegará más fácil y naturalmente, así como la inspiración y la disciplina. Caerás en la rutina y, de repente, estarás en modo trabajo.

10. La regla 10-10-10

Lo mejor para ayudarte a analizar los efectos a corto y largo plazo de tus acciones o la falta de ellas

No importa lo bien que visualices tu futuro yo o lo hábil que te vuelvas a la hora de retrasar la gratificación, seguirás enfrentándote inevitablemente a tentaciones o impulsos de perder la disciplina que pueden abrumarte.

Si eso significa ser menos riguroso con la dieta durante una comida mientras sales con los amigos, probablemente no sea un gran problema. Pero si eso significa que estás a punto de perder tu fuerza de voluntad y recaer en una adicción dañina de tu pasado, querrás tener una herramienta bajo la manga que te ayude a mantener la disciplina.

Ahí es donde entra en juego la Regla 10-10-10, una reflexión y técnica de gestión del tiempo .

**LO MÁS IMPORTANTE La próxima vez que sientas que estás a punto de ceder a un impulso o tentación, detente y pregúntate cómo te sentirás dentro de diez minutos, diez horas y diez días. Esta regla puede ser eficaz porque te obliga a pensar en tu futuro yo y a ver cómo te afectarán tus acciones, para bien o para mal.

A menudo sabemos que estamos perdiendo la disciplina o haciendo algo perjudicial en ese momento, pero eso no es suficiente para dejar de hacerlo porque no tenemos ninguna conexión con nuestro yo futuro que tendrá que lidiar con las consecuencias. La Regla 10-10-10 crea rápidamente esa conexión, que te mantiene consciente de tus acciones o de la falta de ellas.

Domínate: Autodisciplínate con buenos hábitos

Ahora, me doy cuenta de que incluso leer esta lista puede ser abrumador y en realidad lograr el efecto contrario al deseado: añadir aún más a su plato y causar aún más la dilación y la evitación de responsabilidades.

Por eso te imploro que empieces poco a poco y elijas sólo una para intentar ponerla en práctica esta semana. La semana siguiente, prueba con otra.

¿Ves adónde quiero llegar? Nunca es tarde para practicar la autodisciplina. Haz pequeños cambios en tu estilo de vida y en tu mentalidad, y crea sistemas que apoyen tus buenos hábitos. Puedes utilizar herramientas como ClickUp para seguimiento de hábitos herramienta de fijación de objetivos, aplicación de diario la lista de tareas pendientes y mucho más te mantendrán centrado en tus objetivos y motivado para mantener la autodisciplina.

Y con el tiempo, desarrollarás la autodisciplina a largo plazo y la brújula interna que necesitas para tomar mejores decisiones y tener éxito en todo lo que hagas

escritor invitado:_ *Pete Hollins* es un autor de bestsellers e investigador de la psicología y el comportamiento humanos. Tiene una licenciatura y un máster en psicología y ha trabajado con docenas de personas de todas las profesiones y condiciones sociales. Después de trabajar en la práctica privada durante años, ha vuelto su mirada a la escritura y la aplicación de sus años de educación para ayudar a las personas a mejorar sus vidas desde adentro hacia afuera._ _Para aprender más de Pete, visite su sitio web para un ebook gratuito de 14 páginas sobre 9 estudios psicológicos sorprendentes que transformarán por completo la forma de ver a la gente que te rodea