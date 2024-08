11 plantillas gratuitas de gestión de tareas en ClickUp y Excel

La gestión de proyectos es un asunto complicado. Hay que reunir al equipo adecuado, planificar una estrategia de éxito y encontrar las herramientas adecuadas para el trabajo.

Sin embargo, aunque dispongas de todos estos elementos, todo puede salir mal.

¿El culpable? Una mala gestión de las tareas. Sin una organización adecuada a nivel de tareas, incluso los mejores planes pueden no cumplir las expectativas.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de gestión de tareas. Proporcionan una forma sencilla de organizar y priorizar tareas asegurándose de que nada se interponga entre usted y la perfección en la gestión del proyecto.

Desde simples planificadores de tareas diarias hasta tableros kanban si estás buscando una plantilla que se adapte perfectamente a tu flujo de trabajo o al de tu equipo. En este artículo, te guiaremos a través de 11 de nuestras plantillas de gestión de tareas gratuitas favoritas para ayudarte a agilizar tu flujo de trabajo y optimizar la productividad. Empecemos

¿Qué es una plantilla de gestión de tareas?

Una plantilla de gestión de tareas es un documento que permite a los individuos o equipos planificar, priorizar y realizar un seguimiento de tareas específicas. Las plantillas suelen incluir características como fechas de vencimiento, asignados y porcentajes de finalización para ayudarle a mantenerse organizado y en el camino con sus proyectos.

Las plantillas de gestión de tareas también suelen incluir varias vistas. Por ejemplo, pueden incluir una vista de tablero Kanban para que los equipos puedan visualizar fácilmente en qué fase del flujo de trabajo se encuentra cada tarea. Además, pueden incluir un diagrama de Gantt para que los equipos puedan ver las próximas fechas de finalización y planificar sus días y semanas en consecuencia.

Visualice las tareas, los proyectos y los flujos de trabajo de la forma que más le convenga con las más de 15 vistas personalizables de ClickUp

A diferencia de plantilla de gestión de proyectos que se centra en resultados y objetivos empresariales más amplios, una plantilla de gestión de tareas es centrada en tareas específicas que componen estos proyectos de mayor envergadura. Por esta razón, las plantillas de gestión de tareas están diseñadas para ayudar a los equipos a completar cualquier tarea que se les haya asignado.

¿En qué consiste una buena plantilla de gestión de tareas?

Una buena plantilla de gestión de tareas es organizada y permite a la gente encontrar rápidamente lo que necesitan sin distraerse por el desorden. Esto puede lograrse mediante un diseño inteligente y múltiples opciones de visualización que enfaticen diferentes partes del documento.

También debe ser flexible y permitir que los usuarios ajusten el documento a sus necesidades individuales. Esto significa que, independientemente de si está planificando un proyecto para toda la empresa o sólo su martes más productivo, esta plantilla puede ayudarle a cumplir sus objetivos.

Por último, debe ser práctica. Nadie quiere perder mucho tiempo rellenando un documento de planificación. Una buena plantilla debe permitir la importación inteligente de datos desde cualquier fuente software de gestión de tareas que utilizas.

De este modo, podrás dedicar menos tiempo a optimizar tu plantilla y más a trabajar, relajarte o simplemente ser tú mismo.

11 plantillas gratuitas de gestión de tareas

Si buscas una forma perfecta y gratuita de llevar un control de todas tus tareas y proyectos, echa un vistazo a estas 11 plantillas gratuitas de gestión de tareas de ClickUp y Excel.

1. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Mantenga todas sus tareas organizadas en un solo lugar con esta plantilla

Una mejor gestión de las tareas es algo que todo equipo podría utilizar. Incluso si crees que tu equipo ya está haciendo un buen trabajo, siempre se puede mejorar el trabajo en equipo, la sinergia y la gestión del tiempo.

Para los equipos que quieren llevar su gestión de tareas al siguiente nivel, el programa Plantilla de gestión de tareas de ClickUp es una solución perfecta. Esta plantilla tiene todas las características que necesita para mantenerse organizado y en la parte superior de las tareas que le ayudarán a completar lo que sea objetivos del proyecto en los que estás trabajando.

Esta plantilla incluye campos personalizados preconfigurados para que pueda ver de un vistazo quién está a cargo de esa tarea y cuándo espera que se realice. Además, organiza las tareas del proyecto en tres listas principales Acciones ideas y Backlog, para que pueda encontrar con flexibilidad la información que busca.

Pero el verdadero poder de esta plantilla reside en sus múltiples vistas. Tome los datos que introduzca en esta plantilla y organícelos automáticamente por prioridad, departamento o estado de la tarea. De este modo, podrá utilizar fácilmente este documento de la forma que le resulte más útil a usted y a su equipo.

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp es perfecta para equipos de todos los tamaños que deseen mantenerse organizados al tiempo que sus cargas de trabajo . Empiece hoy mismo en el siguiente enlace Descargar esta plantilla

2. Plantilla ClickUp de gestión de tareas por departamento

Vea fácilmente en qué está trabajando actualmente cada equipo

¿Le cuesta organizarse cuando se trata de iniciativas interdepartamentales?

Cuando se trabaja con varios departamentos o equipos en un mismo objetivo, puede costar mucho trabajo mantenerse organizado, pero nuestro Plantilla de gestión de tareas por departamento de ClickUp puede ayudarle a hacerlo.

Esta plantilla organiza todas sus tareas en función del departamento encargado de llevarlas a cabo. No sólo puedes ver qué tareas están en curso, sino que también puedes obtener información como las fechas de finalización, niveles de prioridad o porcentajes de finalización.

Nunca más recibirá mensajes preguntando quién está a cargo de qué tarea y cuándo debe esperarla. Este documento ofrece a todo el mundo una vista de pájaro de lo que está ocurriendo en todo el equipo del proyecto.

¿No es hora de que tu departamento reciba la ayuda organizativa que tanto necesita? Descárgate esta plantilla hoy mismo para empezar. Descargar esta plantilla

3. Plantilla ClickUp de Gestión de Tareas por Prioridades

Ordene todas sus tareas en la vista Lista por prioridad para saber dónde se encuentra cada tarea y qué necesita atención primero

En cualquier organización, hay cientos o miles de tareas en marcha a la vez.

Inevitablemente, algunas serán más importantes que otras. Por ejemplo, añadir las biografías de los empleados a la página web puede ser un bonito detalle, pero es menos importante que ultimar el lanzamiento de un nuevo producto.

Si quieres asegurarte de que tu equipo trabaja en las tareas más importantes, hazte con una copia de Plantilla de gestión de tareas por prioridades de ClickUp . Esta plantilla le permite ver todas las tareas abiertas de su equipo organizadas por su nivel de prioridad.

Con esta vista, puede asegurarse de que los miembros del equipo siempre den prioridad a las tareas más importantes. De este modo, usted o los miembros de su equipo pueden evitar proactivamente los cuellos de botella y conseguir que los proyectos importantes lleguen a tiempo a la línea de meta. Descargar esta plantilla

4. Plantilla de tablero de gestión de tareas ClickUp

Gestione fácilmente las tareas de todo el equipo y utilice vistas personalizadas como la vista de tablero para delegar el trabajo de forma más eficiente

¿Le parece que muchas de sus tareas requieren mucha colaboración?

Si es así, la Plantilla de tablero de gestión de tareas de ClickUp está hecha para usted. Esta plantilla presenta un diseño clásico de tablero kanban, que facilita a los equipos la visualización de la fase del flujo de trabajo en la que se encuentra cada tarea.

La vista de tablero también facilita la colaboración con otras partes interesadas y la adición de notas o descripciones para cada tarea. Además, es totalmente personalizable, por lo que puedes adaptarlo a tu flujo de trabajo.

Con sólo pulsar unas teclas, añada fechas de vencimiento, personas asignadas y descripciones a cada tarea para mantener los proyectos organizados y seguir avanzando.

También puede añadir el tiempo previsto hasta la finalización para que la gente pueda recoger las tareas en función del tiempo que todavía les queda en su día. De este modo, los proyectos avanzan más rápidamente y todo el mundo se mantiene al día. Descargar esta plantilla

5. Plantilla de calendario de gestión de tareas ClickUp

Vea sus tareas en una vista de calendario mensual para programar sus prioridades

¿Te cuesta recordar qué día tienes que entregar ciertas tareas? ¿La gestión del tiempo es una habilidad que no dominas?

Si es así, necesita el Plantilla de calendario de gestión de tareas de ClickUp . Esta plantilla le permite planificar sus tareas en un formato de calendario para que pueda ver fácilmente cuándo vence cada tarea.

Esta vista hace que gestionar la carga de trabajo de los miembros del equipo y los entregables, lo que agiliza la finalización del proyecto. También ayuda a los gestores a detectar posibles cuellos de botella en una fase temprana, por ejemplo, si varias tareas importantes deben realizarse el mismo día.

La vista de calendario también le permite planificar su propio calendario de forma más eficaz. Si sabes que el Proyecto A tiene que terminar a final de mes, puedes asegurarte de que todo está en su sitio para que el Proyecto B pueda ponerse en marcha cuando esté terminado.

Lo mejor es que, si ya está en el ecosistema de ClickUp, su información puede importarse automáticamente a este práctico formulario de calendario. Descargar esta plantilla

6. ClickUp Plantilla simple de gestión de tareas

Mantenga las cosas simples con esta plantilla de gestión de tareas perfecta

Para muchos de nosotros, estar al día de nuestras tareas es una tarea a tiempo completo que nos quita mucho más tiempo del que probablemente nos gustaría.

No se trata sólo del trabajo. Todos tenemos que acordarnos de citas, cumpleaños y muchas cosas más.

Si pasas demasiado tiempo recordando lo que se supone que tienes que hacer hoy, deberías considerar la posibilidad de probar la aplicación Plantilla simple de gestión de tareas de ClickUp .

Esta plantilla facilita la creación de un sistema de organización completo e intuitivo que realiza un seguimiento de sus tareas y objetivos diarios .

Dispone de varias vistas, como vista de lista, vista de tablón y vista de documento, para darte la flexibilidad de estructurar tus tareas de la forma que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Esta plantilla también incluye potentes opciones de personalización que le permiten añadir campos, priorizar tareas e incluso configurar recordatorios. Con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp, puede estructurar fácilmente su día y estar al tanto de lo que hay que hacer, sin importar lo grande o pequeño que sea. Descargar esta plantilla

7. Plantilla de Gestión de Tareas ClickUp Status

Ordena tu día con esta sencilla plantilla de gestión de tareas de estado

Imagínate esto: Tienes una lista de tareas pendientes, pero no sabes qué has hecho y qué te queda por hacer. Para colmo, parece que la lista no para de crecer, por mucho que intentes limitarla.

Si esto le resulta familiar, entonces necesita el Plantilla de gestión de tareas de estado de ClickUp . Esta plantilla mantiene su tareas diarias en un tablero Kanban de fácil visualización. Verás fácilmente lo que has empezado, lo que has terminado y lo que te queda por hacer.

Además, si ya tiene tareas configuradas en ClickUp, no tendrá que volver a introducir los datos en esta plantilla. Sólo tiene que añadir la vista y ClickUp importará todos los datos de las tareas existentes.

Con esta plantilla, podrá diferenciar fácilmente entre las tareas pendientes y las que desea realizar, de modo que nunca se olvide de nada que sea absolutamente necesario hacer hoy. Descargue esta plantilla hoy mismo y convierta la desorganización en algo del pasado. Descargar esta plantilla

8. Plantilla de gestión de tareas diarias ClickUp

Mantenerse organizado y productivo con un plan diario centrado utilizando la Plantilla de Gestión de Tareas de ClickUp

¿Alguna vez has deseado poder planificar tus días y semanas de forma más eficaz? En Plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp se diseñó específicamente teniendo esto en cuenta.

En lugar de ir y venir constantemente entre su agenda de papel, las notas de tareas pendientes y el calendario, puede centralizarlo todo en este planificador diario fácil de usar. Utilízalo para mantener tus horas planificadas y coordinadas con espacios para cada nueva tarea, evento o cita de tu día.

Además, con su formato de fácil visualización, puede examinar críticamente sus compromisos de tiempo y decidir si tiene demasiadas cosas entre manos para cumplir con todas sus obligaciones. Esta agenda también es esencial para ayudarte a recordar todas esas pequeñas cosas que tienes en mente.

No vuelvas a perder el sueño por perderte una cita con el médico u olvidar el cumpleaños de un amigo. Con estos eventos ya registrados, puede levantarse, consultar su agenda y terminar todo lo que necesita a tiempo. Tu agenda también puede realizar un seguimiento de los demás documentos que mantienen tu vida organizada.

Por ejemplo, puedes incluir un enlace a tu documento de gestión de tareas de correo electrónico para que puedas hacer clic en él durante el bloque de tiempo que has reservado para responder a los correos electrónicos. Además, tu agenda no tiene por qué ser sólo para tareas y citas importantes.

También puede ayudarte a dedicar tiempo a las aficiones y hábitos que más te gustan. Por ejemplo, usa tu agenda para incluir tiempo para hacer ejercicio a diario, practicar meditación o simplemente darte un baño terapéutico en la bañera.

Esta plantilla también incluye potentes opciones de personalización, como tareas recurrentes y fechas de vencimiento específicas, que le permiten planificar su día con facilidad. Eso significa menos tiempo planificando y más tiempo haciendo. Así que si quieres exprimir más cada día, esta plantilla es exactamente lo que necesitas. Empieza en el siguiente enlace. Descargar esta plantilla

9. Plantilla de lista de tareas del proyecto ClickUp

ClickUp vista de lista de tareas que se enrollan a la métrica de la Estrella del Norte

En Plantilla de lista de tareas de ClickUp proporciona una plataforma organizada para el seguimiento de todas sus tareas en un solo lugar. Fácilmente personalizable para adaptarse a su flujo de trabajo específico, esta plantilla no sólo muestra una lista completa de sus tareas, sino también su progreso en cada una de ellas.

Comprenda de un vistazo quién es responsable de cada tarea y cuándo se espera que esté terminada. Esta plantilla clasifica las tareas en elementos de acción, ideas y tareas pendientes, lo que facilita la navegación por las tareas. La plantilla también ofrece múltiples opciones de visualización, lo que le permite organizar las tareas por prioridad, departamento o estado de la tarea.

Esta plantilla es ideal para equipos e individuos que buscan eficiencia y una gestión organizada de las tareas. Gracias a su integración con ClickUp, no tendrá que introducir datos por duplicado, lo que le ahorrará un tiempo precioso. La plantilla de lista de tareas de ClickUp es una herramienta perfecta para realizar un seguimiento de las tareas y alcanzar los objetivos del proyecto con eficacia. Descargar esta plantilla

10. Plantilla de organizador de tareas de Microsoft Excel

Vía Vertex42

Algunas personas necesitan organizarse pero no quieren incorporar un nuevo sistema a sus vidas. Ya utilizan diez plataformas diferentes y no les interesa una undécima.

Para estas personas, esta Plantilla de seguimiento de tareas de Microsoft desde Excel es una gran opción. Le permite crear una lista exhaustiva de las tareas que debe realizar, todo ello dentro de los familiares confines de Excel.

Esta plantilla de Excel es una gran opción para cualquiera que se sienta cómodo con Excel y no quiera invertir tiempo en un sistema de gestión de tareas más completo. Puede que no sea bonita, pero incluye todo lo básico, como una lista personalizable de tareas, fechas de vencimiento y porcentaje de finalización. Incluso hay un espacio para notas donde puedes dejar enlaces importantes, fechas de inicio o fechas de vencimiento el presupuesto de tu proyecto. Además, puede personalizar fácilmente esta plantilla de seguimiento de tareas para adaptarla a sus necesidades específicas. Tanto si seguimiento de tareas para un solo proyecto o para toda una organización, este documento puede ayudarle a ir un paso por delante.

Así que si quieres gestionar tus tareas dentro del ecosistema Office, entonces la plantilla de seguimiento de tareas de Excel es la solución perfecta para ti. Descargar esta plantilla

11. Plantilla de Excel del Administrador de Tareas Diarias

Plantillas de Microsoft

Mantenerse al día es una habilidad en sí misma. Muchos de nosotros tenemos montones de tareas en curso que requieren nuestra atención, por lo que hacer un seguimiento de todas ellas y llevarlas a cabo a tiempo requiere un poco de organización.

Si lo que buscas es una forma sencilla de mantener tus días organizados, no busques más allá de las plantillas de Microsoft Plantilla de gestión de tareas diarias de Microsoft Excel . Esta plantilla de lista de tareas de proyecto le permite ver y organizar sus tareas diarias en un formato sencillo y fácil de leer. De este modo, podrá hacer un seguimiento de los plazos y priorizar sus lista de tareas para que no se te escape nada.

Otro truco útil de esta plantilla gratuita es que resalta automáticamente las tareas que vencen hoy. Estas entradas resaltadas son fáciles de ver, para que nunca se te escape nada que tengas que hacer cuanto antes. Esta función puede no significar mucho si tu vida es bastante relajada (afortunado tú), pero puede ser un salvavidas si tu número de tareas no hace más que crecer.

¿No estás seguro de si las plantillas de Excel para la gestión de tareas son adecuadas para ti? Consulte nuestra guía sobre Alternativas a Excel para encontrar algo más a tu medida. Descargar esta plantilla

Gestionar Tareas de Proyecto con Plantillas de Seguimiento de Tareas

Las plantillas de gestión de tareas son una gran manera de mantenerse organizado y asegurarse de que completa sus tareas antes de lo previsto. Independientemente del tipo de equipo de proyecto que tenga, es probable que exista una plantilla de gestión de tareas que pueda ayudarle a agilizar su flujo de trabajo, gestionar las tareas del proyecto y optimizar su productividad.

Si su empresa está buscando una forma sencilla de mejorar la gestión de tareas en sus flujos de trabajo, no busque más allá de ClickUp. Nuestro funciones de gestión de tareas le permiten hacer algo más que acceder a nuestras plantillas prediseñadas.

También puede utilizar ClickApps para personalizar tu experiencia, añadir etiquetas y subtareas, o incluso impulsar la colaboración con hilos de comentarios en tiempo real.

Con ClickUp, la gestión de tareas no tiene por qué ser tan... complicada. Compruebe la diferencia que un poco de organización puede suponer para su empresa registrándose para obtener una cuenta gratuita hoy.

¡Feliz organización! 🎉