Innovar, adaptarse, triunfar: Implemente las estructuras de PMO adecuadas para su empresa

La arquitectura de la oficina de gestión de proyectos (PMO) de su organización desempeña un rol en la eficacia de sus esfuerzos de gestión de proyectos. Alinear la estructura de su PMO con las necesidades y recursos específicos de la organización aumenta significativamente la probabilidad de que los proyectos se entreguen puntualmente y dentro del presupuesto. 💰

Las PMO de alto rendimiento pueden impulsar notables ganancias en ingresos y satisfacción del cliente. Sin embargo, dada la sustancial variabilidad entre las oficinas de gestión de proyectos, el mero establecimiento de una PMO no garantiza el intento correcto.

En esta guía, aprenderá todo sobre los diferentes tipos de estructuras y modelos operativos de las PMO. Examinaremos más de cerca sus distintas funciones y los pasos estratégicos que puede dar para establecer una PMO eficaz sin sudar la gota gorda

¿Qué es una estructura de PMO?

Una PMO, u Oficina de Gestión de Proyectos, es un equipo o departamento dedicado dentro de una organización responsable de establecer y mantener prácticas estandarizadas de gestión de proyectos. Proporciona la estructura y las directrices necesarias para supervisar y llevar a cabo eficazmente los proyectos bajo su autoridad.

La PMO supervisa diversos aspectos como métricas, puntos de referencia, garantía de calidad y documentación para garantizar la uniformidad en la gestión y ejecución de proyectos, programas y carteras. Puede funcionar internamente dentro de la organización o externamente a través de una entidad u organismo independiente.

Si necesita un empujón en la gestión de proyectos, puede aprovechar el programa Plantilla ClickUp PMO Team ¡Diseñado específicamente para los equipos de PMO, esta poderosa herramienta ayuda en la gestión de todo, desde los planes de proyectos y cargas de trabajo a las prioridades y el progreso del proyecto. 🧾

ClickUp PMO Team Template simplifica la gestión de proyectos, programas y carteras, eliminando barreras y permitiendo una rápida ejecución

¿Cuáles son los diferentes roles dentro de una PMO?

Las PMOs juegan un rol crucial en el intento correcto de los proyectos dentro de las organizaciones. Los diferentes roles de la PMO se adaptan en función del tamaño de la organización, las necesidades de las partes interesadas y el entorno de la empresa. A continuación se explican los principales roles de una PMO:

Jefe de la PMO: Este rol implica la toma de decisiones al más alto nivel, la supervisión de todos los departamentos y equipos, y el cierre de la PMOcolaboración con los clientes y las partes interesadas. También asumen la responsabilidad de abordar problemas importantes dentro de la PMO, al tiempo que gestionan su funcionamiento general

Este rol implica la toma de decisiones al más alto nivel, la supervisión de todos los departamentos y equipos, y el cierre de la PMOcolaboración con los clientes y las partes interesadas. También asumen la responsabilidad de abordar problemas importantes dentro de la PMO, al tiempo que gestionan su funcionamiento general Especialista en PMO: Se encargan de guiar los proyectos, supervisar su progreso y ofrecer orientación y tutoría al equipo. Colaboran con los gestores de proyectos, seleccionanplantillas de gestión de proyectosy gestionan los documentos del proyecto

Se encargan de guiar los proyectos, supervisar su progreso y ofrecer orientación y tutoría al equipo. Colaboran con los gestores de proyectos, seleccionanplantillas de gestión de proyectosy gestionan los documentos del proyecto Oficial de OGP: Este rol implicaocuparse de las actividades cotidianas y operaciones dentro de la PMO. Supervisan en tiempo reallos esfuerzos de gestión del cambiogarantizan el cumplimiento de las normas de la PMO mediantecontroles de calidadaplicar plantillas del especialista y recopilar datos sobre el progreso del proyecto para su análisis

Funciones de una estructura PMO

La oficina de gestión de proyectos abarca diversas áreas, entre ellas planificación de proyectos la PMO se encarga de la planificación, la gestión, la supervisión de la cartera, los recursos humanos y la alineación con los objetivos generales de la empresa. Estas son las funciones específicas de una PMO:

Diferentes tipos de estructuras de OGP

Las organizaciones tienen diferentes necesidades, complejidades de proyectos y niveles de madurez en sus enfoques de gestión de proyectos. Por ello, las estructuras de PMO se adaptan a las diversas culturas organizativas, requisitos de los proyectos y objetivos estratégicos.

Cada estructura de PMO tiene sus ventajas y límites específicos, lo que ofrece flexibilidad a las organizaciones para elegir el enfoque más adecuado en función de sus circunstancias particulares.

He aquí los tipos más comunes de estructuras de PMO:

PMO Directiva

La PMO directiva tiene la máxima autoridad entre las estructuras de PMO, controlando múltiples aspectos del proyecto y a menudo se relaciona directamente con las partes interesadas y los clientes. Fomenta la coherencia en todos los proyectos, agilizando la comparación y la medición del rendimiento del proyecto. Esta estandarización aumenta significativamente la probabilidad de que el proyecto tenga un intento correcto. 🥇

Las PMO directivas suelen contratar y delegar gestores de proyectos a la vez que proporcionan orientación y supervisión. Son cruciales en la planificación de proyectos y la supervisión de los proyectos de una organización a lo largo de todo su ciclo de vida garantizando la coherencia con el alcance, el presupuesto y los cronogramas.

Control de la PMO

Las PMO de control logran una armonía entre estandarización y adaptabilidad: tienen un buen grado de control sobre los proyectos, aunque no tanto como las PMO directivas. Tienen varias responsabilidades clave, como:

Hacer cumplir las directrices y prácticas acordadas para el proyecto, asegurándose de que todo el mundo sigue las normas y utiliza las herramientas adecuadas

Adaptar y dar cabida adel proyecto según sea necesario

Seguidorgestión de recursos y garantizar que los proyectos se mantienen dentro de unos límites

Para proyectos más sencillos, es posible utilizar una estructura de PMO que sea una mezcla de PMO directiva y de control, ajustada a los requisitos específicos del proyecto.

PMO de Soporte

La PMO de apoyo no tiene mucho que decir en la gestión directa del proyecto. En cambio, actúa como un consultor, ofreciendo compatibilidad cuando los miembros del equipo necesitan orientación. También participa en:

La incorporación y formación del personal

Ajuste de plantillas

Creación de herramientas de análisis compartidas 🧪

El gestor de proyectos de la PMO de apoyo tiene más libertad porque no está obligado a seguir métodos estrictos. Esto les permite elegir el mejor enfoque para sus proyectos, fomentando la flexibilidad y las nuevas ideas.

Al elegir una PMO para su estilo de gestión de proyectos, la PMO de apoyo es útil para manejar los cambios inmediatos en tiempo real en lugar de decidir sobre prioridades del proyecto .

PMO centralizada

La PMO centralizada prospera en las grandes corporaciones que necesitan reglas y normas coherentes. Es ideal para industrias como la construcción, donde la asignación de materiales es crucial, ya que las PMO centralizadas destacan en la gestión eficaz de los recursos.

En empresas con mucho personal pero una gestión limitada, una PMO centralizada agiliza las operaciones al minimizar la necesidad de una orientación constante por parte de los compañeros. En su lugar, las personas y los departamentos pueden confiar en un sistema centralizado, fomentando una autonomía eficiente.

PMO descentralizada

A diferencia de la PMO centralizada, la PMO descentralizada es común en equipos de proyectos ágiles . Es una buena combinación para:

Sistemas de revisión de proyectos como PERT

Ofrecer un control centralizado mínimo

Permitir a los equipos la flexibilidad de adoptar las herramientas y métodos de trabajo preferidos

La PMO descentralizada ofrece orientación a las unidades de negocio de alto valor y ayuda cuando varias unidades necesitan colaborar, aunque tengan enfoques, recursos o metas diferentes.

PMO individual

La PMO individual es el sistema de PMO más sencillo y pequeño que existe. Suele encargarse de un solo proyecto o de un pequeño grupo de proyectos relacionados, en lugar de la totalidad cartera de proyectos .

No es infrecuente que un solo empleado opere dentro de una Marco de la PMO . Este tipo de PMO no suele centrarse en imponer herramientas uniformes de gestión de proyectos, prácticas o métodos estandarizados.

PMO de empresa

La Business PMO está muy extendida entre las pequeñas y medianas empresas (PYME). Gestionan toda la cartera de proyectos de la empresa o un programa importante. Además de gestión de proyectos de pequeñas empresas pueden centrarse en supervisar un gran departamento.

Business PMO's main job is ensuring everyone uses the same tools, dashboards, and métricas. They offer constant guidance and gestionan los problemas en tiempo real en cuanto aparecen. ⛑️

Enterprise PMO

El marco de la Enterprise PMO se encuentra en organizaciones expansivas como grandes empresas, corporaciones multinacionales y entidades sin ánimo de lucro o gubernamentales. Su ámbito de aplicación abarca:

Planificación estratégica de proyectos

Distribución de recursos

Selección de proyectos

Establecimiento de prioridades

También establecen los puntos de referencia, protocolos y metodologías para la gestión de proyectos que abarcan varios departamentos.

Cómo implantar una estructura de OGP

Aumentar las probabilidades de intento correcto de un proyecto implica armonizar la cultura, los requisitos y los recursos de su empresa con su estrategia de PMO.

Esta alineación crea una estructura clara que esboza los métodos, herramientas y recursos esenciales necesarios para que los proyectos tengan éxito. En consecuencia, las PMO pueden tomar decisiones informadas, mitigar riesgos y impulsar el crecimiento de la empresa . 🌱

Planifique, realice el seguimiento y gestione sus proyectos de principio a fin con las funciones de gestión de proyectos de ClickUp

No existe una solución universal para elaborar un plan estratégico para su PMO. Sin embargo, existen pasos estándar que deben seguirse al formular una estrategia de PMO. Además, si los combina con ClickUp -Un todo en uno solución de gestión de proyectos -¡establecerás una estructura de PMO perfecta en un abrir y cerrar de ojos! 🙌

Aquí están las cinco cosas cruciales que usted necesita hacer:

1. Aclare la misión de su empresa

El paso inicial hacia una estructura de PMO correcta es comprender el contexto más amplio de su organización.

Empiece por definir las metas, los valores y los retos de su organización. Una vez que estos aspectos estén claros, evalúe su rendimiento en el pasado, sus puntos fuertes y débiles y las áreas susceptibles de mejora. Así sabrá qué debe evitar y por qué debe esforzarse en el futuro.

En Paneles de ClickUp obtendrá un panorámica completa de su proyecto ¡en una única ubicación! Considérelo como su último centro de control adaptado a cualquier proyecto. Le permite:

Crear su panel de control ideal con funciones de arrastrar y soltar y más de 50 tarjetas disponibles

Supervisar la carga de trabajo de su equipo, ya sea por puntos de scrum o tareas asignadas

Ver su progreso vívidamente con gráficos circulares, lineales o de barras y gráficos

Obtenga una panorámica de alto nivel de todo su flujo de trabajo con los paneles de ClickUp

Organice, visualice, supervise y evalúe sus objetivos trimestrales analizando las tareas completadas, los gráficos Burnup & Burndown, los datos de control de tiempo de los proyectos y los obstáculos del flujo de trabajo en un solo lugar Comparta el panel dentro de su entorno de trabajo o muéstrelo a pantalla completa en la oficina para debatir en equipo sobre metas y prioridades. 🖥️

2. Establezca metas y objetivos

Como cualquier proyecto importante, el establecimiento de una estructura de PMO requiere una visión clara de sus objetivos, los cuellos de botella previstos, los retos y las estrategias para superarlos.

Para definir metas precisas, considere estas preguntas:

¿Qué funciones desempeñará su PMO?

¿Cómo contribuirá al ahorro de costes?

¿Cómo mitigará los riesgos del proyecto?

¿Qué necesidades de personal tendrá la OGP? ¿Será necesaria la contratación externa?

¿Cuándo espera que la OGP sea plenamente operativa y funcional?

Una vez que haya respondido a estas preguntas, racionalice sus objetivos sin esfuerzo utilizando Metas de ClickUp ¡! Basta con introducir datos clave como la meta, la fecha límite y la persona asignada, y ya está todo listo. 👌

Ajuste y realice el seguimiento de metas y hitos sin esfuerzo en Metas de ClickUp

Identifique las fases clave de su proyecto marcándolas como Hitos y desglosar metas importantes en objetivos manejables, para que su equipo pueda trabajar de forma más productiva. ClickUp le permite:

Realizar un seguimiento de los hitos como true o false para indicar que se han completado Lista de tareas individuales como objetivos, especialmente para objetivos complejos Establezca objetivos numéricos Controlar las metas financieras para una mejor gestión del presupuesto

Incluso puede organizar las metas relacionadas en carpetas, lo que proporciona una vista cómoda y completa de los progresos realizados hacia sus objetivos generales.

3. Optimice los recursos para garantizar el intento correcto

La eficacia de su estrategia depende en gran medida de los activos y recursos de su organización.

Una asignación eficaz garantiza que los recursos se utilicen al máximo Evita la sobrecarga o infrautilización de los recursos, garantizando una distribución equilibrada de los mismos entre los distintos proyectos productividad óptima .

Optimice sus recursos para mejorar la eficiencia del proyecto y minimizar los residuos:

Comprender los costes estimados y reales de un proyecto Teniendo en cuenta el tamaño de su plantilla, sus competencias y su disponibilidad Considerar los activos, que incluyen recursos tangibles como maquinaria, programas informáticos o proveedores de servicios profesionales que podrían necesitar adquisición o arrendamiento financiero

Planifique la asignación de recursos y realice su seguimiento con el gráfico de Gantt y la vista Cronograma de la plantilla de planificación de recursos de ClickUp

Agilice la planificación de recursos con la plantilla Plantilla de planificación de recursos ClickUp . Presenta un marco listo para usar que ayuda a planificar de forma proactiva utilizando los recursos disponibles, abarcando presupuestos y horarios de los miembros del equipo . Es completamente adaptable-personalícelo libremente para satisfacer sus necesidades únicas. 🦄

Más allá de lo tradicional gestión de tareas a través de listas y tableros, esta plantilla ofrece una vista de Cronograma para el seguimiento lineal del cronograma, ideal para la planificación de recursos y la visualización de hojas de ruta. También ofrece un (diagrama de) Gantt para visualizar las dependencias de las tareas, lo que permite una rápida visión general de los bloqueos o cuellos de botella para garantizar el progreso continuo del proyecto .

4. Comparta información de forma eficaz centralizando la comunicación

Los fracasos de los proyectos suelen resultar de la falta de sistemas de comunicación claros y eficaces. Cuando desarrollar un plan estratégico para su PMO, es crucial identificar a las partes interesadas, esbozar sus responsabilidades y establecer canales de comunicación para compartir las últimas actualizaciones.

También debe definir la forma en que los gestores de proyectos y los Teams mantendrán una comunicación continua y cómo los miembros del equipo transmitirán información sobre plazos, obstáculos y emergencias. 🚑

ClickUp elimina el cambio entre paneles de gestión de proyectos y aplicaciones de mensajería, aumentar la eficacia de la comunicación ¡!

Utilice ClickUp Docs para documento colaborativo edición y comunicación en tiempo real mediante comentarios

Confíe en Documentos de ClickUp para colaboración en tiempo real funciones Los equipos pueden utilizarlo para:

Colaborar en documentos

Etiquetarse mutuamente en los comentarios

Asignar elementos de acción

Convertir texto en tareas procesables

También puede utilizar la función Vista del chat para comunicación instantánea y discusiones relacionadas con tareas en un hilo unificado o integra ClickUp con tus aplicaciones de comunicación de terceros favoritas como Slack o Microsoft Teams.

Cuando las palabras se quedan cortas, Pizarras ClickUp paso para ayudarle a ilustrar sus ideas. Haga garabatos, correlacione ideas o visualice el proceso de gestión de proyectos para asegurarse de que su equipo y las partes interesadas comprenden sus conceptos con claridad Estas pizarras fomentan la lluvia de ideas colaborativa permiten el uso compartido de ideas mediante notas adhesivas y ayudan a crear ideas visualmente cautivadoras hojas de ruta de proyectos que se pueden compartir fácilmente con todo el mundo 🗺️

Utilice las Pizarras para colaborar, aportar ideas y crear mapas mentales dentro de ClickUp

5. Realice un seguimiento del progreso y los indicadores clave de rendimiento (KPI) mediante potentes herramientas de seguimiento de proyectos

El seguimiento del progreso y de los KPI sirve como brújula, guiando a la PMO hacia la facilitación de acciones informadas y estratégicas a lo largo del proceso de implementación. Más específicamente, proporciona una imagen clara de la eficacia de la PMO en la reunión de las metas definidas, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Seguimiento kPIs de gestión de proyectos y el progreso también permite la toma de decisiones basada en datos mediante la identificación de áreas de mejora y riesgos potenciales, lo que permite ajustes oportunos para optimizar los procesos. El seguimiento del progreso fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, mostrando el valor de la PMO a las partes interesadas y garantizando un seguimiento continuo mejora continua de los procesos .

Obtenga una Panorámica de alto nivel de los KPI completados, en seguimiento o en riesgo con la Plantilla de KPI de ClickUp

Elimine la acumulación de informes semanales que inundan la bandeja de entrada de su gestor y agilice el seguimiento de los KPI mediante la plantilla de KPI de ClickUp Plantilla de KPI de ClickUp . Esta plantilla de fácil uso simplifica el seguimiento y la visualización de los indicadores clave de rendimiento esenciales. Ofrece un diseño holístico de informes que le permite:

Obtener una Panorámica clara del avance de su equipo hacia las metas a través de la vista Lista Resumen

Asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con los objetivos a través de la lista de OKR del departamento

Realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo con visualizaciones como la deTablero Kanban y la vista Cronograma

La supervisión periódica de las métricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI) facilita el seguimiento continuo mejora de los procesos de empresa . Permite identificar las áreas que necesitan mejoras para que la PMO pueda adaptar estrategias y metodologías para obtener mejores resultados. 👍

Construya la estructura PMO perfecta con ClickUp

Elegir y construir la estructura de PMO adecuada puede configurar la forma en que se desarrollan los proyectos. Estar familiarizado con los distintos tipos de PMO y sus efectos permite a las organizaciones elegir sabiamente, asegurando resultados consistentes y considerables.

Afortunadamente, puede acceder a todos los elementos esenciales de la PMO en una única plataforma con ClickUp, ¡lo que le acercará un paso más al intento correcto! Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a ¡y crea fácilmente la estructura PMO de tus sueños! ✨