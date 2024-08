7 de las técnicas más eficaces para mejorar los procesos empresariales

¿Alguna vez ha sentido que su organización es un caos de procesos enmarañados que parecen tener vida propia? No es la única. Puede ser frustrante tener la sensación de que no se hace nada. O peor aún, probar nuevos sistemas y procesos que no parecen mover la aguja.

A veces, la forma más sencilla de lograr un cambio en su empresa se reduce a lo más sencillo: crear y optimizar procesos empresariales sobre los que pueda construir.

La mejora de los procesos de negocio es mucho más que números y hojas de cálculo. Se trata de crear una experiencia tranquila y satisfactoria no sólo para usted, sino para todos los que participan en su organización.

Así que si está listo para ver cómo puede llevar a su empresa a mayores niveles de eficiencia y facilidad, ¡siga leyendo para mejorar su gestión de procesos empresariales!

¿Qué es la mejora de los procesos empresariales?

La mejora de los procesos de negocio, o BPI por sus siglas en inglés, se explica por sí misma. Sin embargo, es un poco más complejo y matizado de lo que podría parecer en un principio. La mejora de los procesos de negocio es un enfoque sistemático para optimizar los procesos actuales de una empresa gestión del flujo de trabajo .

Pretende ayudar a una organización a ver qué se puede mejorar y alcanzar sus metas empresariales de manera más eficiente. 🌻

Piense en su organización como en una orquesta. Está la sección de cuerda, la de viento-madera, la de viento-metal, la de percusión, etc.; todas ellas deben tocar en armonía para sonar bien. Experimentar con la mejora de los procesos de negocio es como asegurarse de que todas las secciones están bien ensayadas y listas para salir a escena.

Cualquier desajuste en una sección puede desbaratar toda la actuación, por poco o por mucho.

Programe múltiples proyectos, gestione dependencias y priorice todo en su sistema personalizado cronograma del proyecto con la vista Cronograma en ClickUp

Con la empresa correlacionar procesos y mejora, podrá detectar los problemas antes de que puedan hacer descarrilar el rendimiento y, al mismo tiempo, perfeccionarlos para eliminar ineficiencias, mejorar la satisfacción de empleados y clientes y, en general, racionalizar todo el proceso de una organización para mejorarlo.

¿Por qué es importante la mejora de los procesos empresariales?

Gran parte de por qué la mejora de procesos de negocio es esencial se superpone con las metas de la mayoría de las organizaciones ya, cosas como:

Eficiencia de costes: ¿Cómo puede obtener el máximo valor de sus herramientas y recursos? Piense en esto como hacer más con menos, todo ello sin comprometer la calidad, como eliminar tareas repetitivas que consumen mucho tiempo con la automatización adecuada y la optimización de procesosherramientas de mejora continua 🛠

¿Cómo puede obtener el máximo valor de sus herramientas y recursos? Piense en esto como hacer más con menos, todo ello sin comprometer la calidad, como eliminar tareas repetitivas que consumen mucho tiempo con la automatización adecuada y la optimización de procesosherramientas de mejora continua 🛠 Mejora de la calidad: Encontrar una forma de mejorar la calidad de un bien o servicio puede significar elevar toda la experiencia que alguien tiene al interactuar con su organización, ya sea un elemento de alta calidad o la incorporación del último cliente

Encontrar una forma de mejorar la calidad de un bien o servicio puede significar elevar toda la experiencia que alguien tiene al interactuar con su organización, ya sea un elemento de alta calidad o la incorporación del último cliente Satisfacción del cliente : Una mejor experiencia del cliente, ya sea a través de plazos de envío y entrega más rápidos, productos de mayor calidad o un mejor servicio al cliente, puede conducir a una mayor rentabilidad

Una mejor experiencia del cliente, ya sea a través de plazos de envío y entrega más rápidos, productos de mayor calidad o un mejor servicio al cliente, puede conducir a una mayor rentabilidad **La mejora de los procesos existentes y la introducción de cambios pueden suponer una gran diferencia para los miembros del equipo. Puede reducir la frustración, proporcionar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, mejorar la comunicación y aumentar la productividad

Mantener la competitividad: El BPI puede ayudarle a adaptarse a los cambios del mercado. Un entorno de Business más flexible le permite ver en qué punto se encuentra su empresa en tiempo real para que pueda responder cuando cambien las preferencias de los clientes, ser más eficiente y pivotar cuando sea necesario

El BPI puede ayudarle a adaptarse a los cambios del mercado. Un entorno de Business más flexible le permite ver en qué punto se encuentra su empresa en tiempo real para que pueda responder cuando cambien las preferencias de los clientes, ser más eficiente y pivotar cuando sea necesario Escalabilidad: La mejora continua puede ayudar a su empresa a crecer y a gestionar la creciente complejidad sin comprometer el rendimiento ni los ingresos. Cuando sus procesos actuales están lo más racionalizados posible, su organización puede mantener sin problemas la calidad y la eficiencia en todos los ámbitos, optimizar los recursos, cometer menos errores y atraer inversiones 🙌

La mejora continua puede ayudar a su empresa a crecer y a gestionar la creciente complejidad sin comprometer el rendimiento ni los ingresos. Cuando sus procesos actuales están lo más racionalizados posible, su organización puede mantener sin problemas la calidad y la eficiencia en todos los ámbitos, optimizar los recursos, cometer menos errores y atraer inversiones 🙌 Mitigación de riesgos: La reingeniería de procesos puede ayudarle a identificar los puntos débiles y encontrar la causa raíz de los cuellos de botella que afectan a su empresa, ya sea el lanzamiento de nuevos productos o la incorporación de nuevos clientes. También puede ver dónde la automatización de procesos podría eliminar errores humanos, reducir problemas legales y multas, y ajustarplanes de contingencia para situaciones hipotéticas

La reingeniería de procesos puede ayudarle a identificar los puntos débiles y encontrar la causa raíz de los cuellos de botella que afectan a su empresa, ya sea el lanzamiento de nuevos productos o la incorporación de nuevos clientes. También puede ver dónde la automatización de procesos podría eliminar errores humanos, reducir problemas legales y multas, y ajustarplanes de contingencia para situaciones hipotéticas Aumento de la productividad y la eficiencia: BPI puede ayudarle a desarrollar sistemas más eficientes estrategias de gestión de proyectos e identificar dónde implantar procesos como la automatización del flujo de trabajo, que puede ayudar a los miembros del equipo a completar su trabajo de forma más eficiente. También puede ayudar a asignar mejor los recursos, ahorrando tiempo que puede emplearse en actividades más estratégicas, como el intercambio de ideas para nuevas iniciativas de mejora e innovación

Recuerde que todos estos aspectos forman parte de la mejora continua eficiencia de los procesos y mejoras. La toma de decisiones basada en datos facilita los ajustes necesarios en su organización.

Beneficios y retos de La mejora de los procesos empresariales

Como ocurre con la mayoría de las cosas, la mejora de los procesos empresariales tiene dos caras. Si bien es cierto que existen ventajas demostradas, también hay algunos retos que conlleva hacer las cosas de forma diferente.

Beneficios de la mejora de los procesos empresariales

Explorar un nuevo enfoque para gestión de procesos puede marcar la diferencia a la hora de aumentar la eficacia de la empresa y encontrar soluciones rentables y rápidas para los puntos débiles y los cuellos de botella, como ya hemos comentado.

Cree formularios detallados en ClickUp 3.0 con las funciones de arrastrar y soltar para insertar campos y añadir lógica condicional para recopilar mejores comentarios

Crear una flexibilidad organizativa que pueda adaptarse y cambiar en el mercado cuando sea necesario tiene un valor incalculable, al igual que crear una experiencia excelente para los clientes y los empleados. Los datos y las métricas le dan ventaja y le permiten tomar decisiones con conocimiento de causa que pueden fomentar la innovación y la escalabilidad.

Todos estos beneficios son resultados potenciales de la mejora de los procesos de negocio. ✨

Desafíos de La mejora de los procesos empresariales

Por muy halagüeñas que puedan ser las perspectivas con la mejora de los procesos empresariales, es esencial tener en cuenta algunos retos potenciales:

Coste inicial: Tanto si su organización invierte en nuevo software yherramientas de mejora de procesos empresariales o contrate a un consultor, las primeras fases de la mejora de los procesos de empresa pueden resultar costosas

Tanto si su organización invierte en nuevo software yherramientas de mejora de procesos empresariales o contrate a un consultor, las primeras fases de la mejora de los procesos de empresa pueden resultar costosas Resistencia al cambio: Siempre existe la posibilidad de que los miembros del equipo y las partes interesadas no se muestren receptivos aeficiencia de los procesos cambios, y sin su aceptación, cualquier cambio recién implementado podría verse obstaculizado

Siempre existe la posibilidad de que los miembros del equipo y las partes interesadas no se muestren receptivos aeficiencia de los procesos cambios, y sin su aceptación, cualquier cambio recién implementado podría verse obstaculizado Complejidad: Los sistemas y procesos complicados pueden requerir un especialista o consultoría externa si su equipo necesita adquirir los conocimientos necesarios para aplicar los cambios

Los sistemas y procesos complicados pueden requerir un especialista o consultoría externa si su equipo necesita adquirir los conocimientos necesarios para aplicar los cambios Mantenimiento del nuevo proceso mejora: Una vez que haya implantado los cambios en los procesos, considere lo que se necesitará para compatibilizar y mantener esos cambios a corto y largo plazo

Una vez que haya implantado los cambios en los procesos, considere lo que se necesitará para compatibilizar y mantener esos cambios a corto y largo plazo Desafíos técnicos: Un nuevo software conlleva nuevos retos, ya sea una curva de aprendizaje para varios miembros del equipo o posibles vulnerabilidades de ciberseguridad y privacidad

Un nuevo software conlleva nuevos retos, ya sea una curva de aprendizaje para varios miembros del equipo o posibles vulnerabilidades de ciberseguridad y privacidad Fluctuaciones del mercado: Un sistema recién implementado puede ser perfecto para su organización hoy, y podría necesitar ajustes y cambios mañana. Mantenerse alerta puede ayudarle a superar la ola de cambios internos en su organización y externos en el mercado empresarial

7 Técnicas más eficaces Técnicas de mejora de procesos empresariales

Puede elegir entre varias técnicas de Business metodologías de mejora de procesos para racionalizar su organización. En lugar de dedicar tiempo y recursos a apagar incendios, podría evitar que se produzcan en primer lugar aplicando la técnica adecuada para su empresa. 📚

Así que, si estás listo para pasar de la resolución reactiva de problemas a la mejora proactiva, echa un vistazo a esta lista de las siete técnicas más eficaces que puedes emplear en tu organización.

1. Gestión de la calidad total

La gestión de la calidad total, o TQM (Total Quality Management), es un enfoque exhaustivo y detallado de la mejora de los procesos empresariales centrado en mejorar la calidad de los bienes y servicios. Esto se consigue mediante el perfeccionamiento continuo en respuesta a la retroalimentación y la inculcación de un sentido de la calidad en todos los aspectos de una organización.

Otro aspecto esencial de la GCT es la implicación total de los empleados en todos los niveles de la organización. Desde el empleado de menor rango hasta el nivel directivo y de liderazgo, trabajan juntos para crear una experiencia de calidad en la que la meta final es la satisfacción del cliente.

Al mejorar los procesos, se pueden identificar las ineficiencias y los cuellos de botella, de modo que una organización puede eliminar los residuos y optimizar sus operaciones.

Vea y realice un seguimiento de las estimaciones de duración estimada de las tareas de ClickUp para una mejor gestión de los recursos

Compruebe cómo puede utilizar ClickUp para bloquear el tiempo . Planifique, supervise y gestione su capacidad de trabajo, establezca plazos claros para los proyectos y vea todas las tareas en las que están trabajando los miembros del equipo con la vista del panel.

TQM también utiliza herramientas como Seis Sigma y producción ajustada (más información al respecto en breve).

2. Kaizen

Filosofía empresarial japonesa de mejora continua. A diferencia de la gestión de la calidad total, el Kaizen hace menos hincapié en la calidad y se centra más en el cambio y la mejora continuos mediante la eliminación de residuos y el perfeccionamiento de los procesos.

Piense en Kaizen como un enfoque que considera los pequeños cambios que se pueden hacer ahora para proporcionar el mayor impacto más adelante. 👀

Puede que el kaizen sea más famoso por su asociación con Toyota, donde ha creado una cultura profundamente autorreflexiva que es más una forma de ser y hacer que un enfoque específico.

3. Six Sigma

Desarrollada por el ingeniero Bill Smith en Motorola en la década de 1980, Seis Sigma es una técnica de mejora de procesos empresariales centrada en mejorar la calidad eliminando lo que causa errores y minimizando la variabilidad. Mediante una combinación de métodos de gestión y estadísticos, la Marco Seis Sigma ayuda a los miembros del equipo de una organización a convertirse en expertos en la metodología.

Tomando prestada la terminología de las artes marciales, estos expertos se denominan "cinturones verdes", "cinturones negros" y "maestros cinturones negros"

4. Lean Fabricación

Otra estrategia de procesos de empresa asociada a Toyota, la fabricación ajustada (también conocida como lean) es un enfoque que persigue la máxima eficiencia minimizando los residuos, todo ello sin sacrificar la productividad.

La meta final es la satisfacción del cliente.

Al identificar el valor, se pueden hacer los ajustes apropiados, como eliminar cualquier paso inútil que se interponga en el camino de este valor y crear el flujo necesario para la eficiencia en su realización.

Dibuje conexiones y enlace objetos para crear hojas de ruta o flujos de trabajo a partir de sus ideas junto a su equipo en Pizarras ClickUp

Uso de Mapas mentales de ClickUp de ClickUp puede ayudarle a planificar y organizar sus ideas, proyectos y tareas. Mapa fácilmente los flujos de trabajo y dibujar conexiones (a internet) entre las ideas que ayudan a usted ya su organización sea lo más eficiente posible.

5. Teoría de las Restricciones

El enfoque de la teoría de las restricciones es una técnica de mejora de procesos de negocio que se centra en encontrar un cuello de botella o restricción en una organización y maximizar la eficiencia de ese punto de dolor. Así, ya se trate de un problema en una línea de producción o de una herramienta de software ineficaz, una organización puede adaptarse para lograr la máxima eficacia.

Una vez que una organización ha identificado y corregido una limitación, lo que sea que haya obstaculizado la eficiencia deja de ser un factor limitante.

6. Agile

Similar a otras técnicas de mejora de procesos de empresa de nuestra lista, aprendizaje ágil el aprendizaje y la metodología ágiles hacen hincapié en la realización de cambios más pequeños e incrementales en lugar de revisar completamente un sistema.

Cada cambio se considera un "sprint", al final del cual se evalúa su impacto. Como las cosas se evalúan a cada paso, es fácil para una organización hacer ajustes y realinearse sobre la marcha.

Los paneles de ClickUp 3.0 ofrecen a los gestores de proyectos ágiles una vista rápida de las tareas pendientes y las prioridades del equipo para la semana, así como gráficos detallados de burnup y burndown

Otro elemento de la metodología ágil es la colaboración con los miembros del equipo de toda la organización y la consideración de cómo las distintas perspectivas pueden ayudar a encontrar la solución más eficaz a los problemas a los que se enfrenta la organización. Si se inclina por el enfoque ágil, pruebe a Funciones de los equipos ágiles de ClickUp .

Gestione fácilmente hojas de ruta de productos, backlogs, sprints, diseño de UX y mucho más con esta plataforma todo en uno.

7. Kanban

Kanban, otro enfoque que se originó en Japón, es una forma eficaz de optimizar los procesos de negocio, ya que facilita la visualización del flujo de trabajo, la mejora incremental de los procesos, y ver dónde existen cuellos de botella en una organización.

Al igual que un diagrama de flujo, la metodología Kanban facilita ver dónde se encuentra una organización en tiempo real y cómo avanza en el proceso de mejora. Al limitar el número de tareas relacionadas con la mejora de un proceso de negocio específico, los miembros del equipo se centran en completar las tareas asociadas con ese objetivo antes de pasar a otras nuevas, lo que crea aún más eficiencia en una organización. 🌻

Agrupe las tareas en su Tablero Kanban por estado, Campos personalizados, Prioridad y más en la vista Tablero de ClickUp

Y como Kanban funciona con un sistema pull, las nuevas tareas conectadas a la optimización sólo se crean cuando hay necesidad de ello, lo que lo convierte en un enfoque de BPI alineado con los requisitos de una organización.

Pruebe el diseño Kanban con Vista Tablero de ClickUp , además de otras 15 vistas, para ayudarle a personalizarlo todo según las necesidades de su organización y visualizar el flujo de trabajo y la mejora de procesos a su manera.

5 Plantillas para ayudarle con La mejora de los procesos empresariales

Hay un montón de software de documentación de procesos opciones que le ayudarán a mejorar los procesos de negocio de su empresa. Una herramienta excepcionalmente versátil para todo, desde el análisis DAFO a la gestión de proyectos, el seguimiento de hábitos y la mejora de procesos de empresa es ClickUp .

Cree cronogramas claros, metas mensurables y seguimiento automático del progreso con Función de Metas de ClickUp . Aún más, Automatizaciones de ClickUp facilitan la automatización de tareas repetitivas.

Y con las plantillas perfectamente adaptadas a la mejora de los procesos empresariales, puede desarrollar su estrategia y ejecutarla con una sola herramienta. He aquí cinco plantillas que usted y su empresa pueden utilizar para estructurar las mejoras de los procesos de negocio de su organización.

1. Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

La plantilla de revisión del rendimiento de los empleados de ClickUp ayuda a los equipos a compartir mejor los comentarios y las mejoras procesables

Las revisiones del rendimiento son un aspecto esencial de la compatibilidad de los miembros de un equipo, ya que les ayudan a recibir comentarios valiosos, ya sea ofreciendo una perspectiva sobre las áreas de mejora o reconociendo a los empleados que superan las expectativas.

Sin embargo, organizar y recopilar las revisiones del rendimiento puede resultar engorroso. Con Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp puede realizar fácilmente un seguimiento del rendimiento de los empleados a lo largo del tiempo y asegurarse de que los miembros del equipo cumplen metas y objetivos con Campos personalizados y estados adaptados a su organización.

Descargar esta plantilla

2. Plantilla ClickUp de Auditoría y Mejora de Procesos

Utilice la plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp para conocer en tiempo real el estado de sus procesos, ver lo que funciona y lo que necesita mejoras

Evalúe la eficacia de sus procesos actuales con Plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp le ayuda a ver con qué está trabajando su organización. A partir de ahí, puede identificar qué procesos de negocio podrían mejorarse y tener claros los siguientes pasos para implantar los cambios adecuados en el momento oportuno.

Si comprueba periódicamente el estado de los procesos de su empresa, podrá detectar a tiempo y con frecuencia las áreas que requieren realineación y mantener la calidad de los procesos recién implantados a lo largo del tiempo.

Descargar esta plantilla

3. Plantilla ClickUp de AMFE de procesos Lean Six Sigma

Detecte riesgos potenciales rápidamente y crear un plan de acción con la plantilla ClickUp Process FMEA Lean Six Sigma

Otra opción para identificar rápidamente las lagunas en los procesos y obtener la claridad necesaria para abordarlas con la mayor eficacia es Plantilla FMEA Lean Six Sigma de procesos de ClickUp . Esta completa plantilla facilita la clarificación de áreas de mejora continua en todos los procesos de la empresa, a la vez que crea un plan de acción con la alineación del equipo para realizar los cambios necesarios.

Al mejorar los procesos nuevos y existentes en materia de seguridad y eficacia, una organización puede minimizar la insatisfacción de los clientes y mejorar la calidad de los productos con facilidad.

Descargar esta plantilla

4. Plantilla ClickUp DMAIC

Los procesos desorganizados se vuelven eficientes de un plumazo con la plantilla DMAIC de ClickUp

DMAIC son las siglas en inglés de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, y ayuda a mejorar los procesos. Plantilla DMAIC de ClickUp define el alcance del proyecto con metas claramente definidas y fáciles de entender. Mida los indicadores clave de rendimiento con respecto a los objetivos, determine las causas raíz y mejore directamente sus operaciones de gestión de procesos de empresa. Incluso puede realizar un seguimiento de los resultados en curso.

La eficiencia es la clave de los procesos de mejora de la empresa, y esta plantilla le ayudará a conseguirlo. Identifique y priorice rápidamente los objetivos de negocio de su empresa, desarrolle un enfoque sistemático para aumentar la eficacia, obtenga información para tomar decisiones bien fundamentadas y basadas en datos, y vea los resultados medibles a lo largo del tiempo.

Descargar esta plantilla

5. ClickUp Plantilla Kanban

La plantilla de Tablero Kanban Simple de ClickUp cubre todos los aspectos básicos para comenzar a utilizar tableros Kanban lo antes posible

La plantilla Kanban adecuada logra el equilibrio ideal entre estructura y flexibilidad. Con Plantilla Kanban de ClickUp puede hacer precisamente eso.

Divida fácilmente los proyectos en partes manejables y prepare a su equipo para el éxito, al tiempo que crea canales de comunicación claros para que todos puedan estar en la misma página al mismo tiempo. Con una comunicación mejorada, una mayor visibilidad en capacidad del equipo y progreso, y una utilización más eficaz de los recursos, tiene la receta para el intento correcto de implantar nuevos procesos de mejora de la empresa.

Descargar esta plantilla

Mejore sus herramientas para la mejora continua de procesos

La mejora de los procesos de negocio puede ser esencial para ayudar a su empresa a encontrar el camino hacia un crecimiento sostenido y, al mismo tiempo, seguir siendo competitiva en el mercado.

La capacidad de optimizar continuamente los procesos y adaptarse a los cambios en el panorama de la empresa repercute directamente en la rentabilidad. La mejora de los procesos de Business permite a una empresa ofrecer un mejor valor a los clientes, todo ello siendo lo más ágil y eficiente posible. 🙌

¿Listo para empezar a mejorar los procesos de su empresa? ClickUp tiene todo lo que necesita. Nuestra plataforma todo en uno simplifica su trabajo ofreciendo a su equipo un espacio para aportar ideas, realizar el seguimiento de Metas, organizar Tareas, crear Documentos y comunicarse entre sí en tiempo real.

Con más de 1.000 integraciones, puedes centralizar todas las demás herramientas que hacen funcionar a tu equipo. Un flujo de trabajo mejor y más sencillo puede empezar hoy mismo cuando regístrese en ClickUp-it's Free Forever .