en İyi 20 Smartsheet Alternatifi ve Proje Yönetimi için Rakipleri 2025

En iyi Smartsheet alternatiflerini mi arıyorsunuz?

Smartsheet, temel proje yönetimi özelliklerine sahip yetenekli bir platform olmakla birlikte, bazı ciddi dezavantajları da vardır. Smartsheet, biraz karmaşık projelerin güncellenmesi veya genel olarak yönetilmesi sırasında biraz hantal olduğu bilinmektedir. İkincisi, çevik projeler ve kaynak izleme için pahalı bir seçenektir, ancak birçok Smartsheet alternatifinde bu özellikleri bulabilirsiniz.

Projeleri elektronik tablolarla yönetmekten hoşlanmıyorsanız, başka seçenekler de var! İşte bu yüzden buradayız: sadece projeleri düzenlemenize yardımcı olan en iyi araçları değil, farklı görünümler kullanarak bunu yapabileceğiniz platformları da tanıtmak için.

İşte dikkate almanız gereken en iyi 20 Smartsheet alternatifi (her aracın temel özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve müşteri değerlendirmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler dahil).

Neden Smartsheet alternatifleri aramalıyım?

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, esasen bir elektronik tablo yazılımı . Ancak proje yönetimi için de kullanılabilir. Bu, önemli bir dezavantajdır çünkü bu özel görünümle yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, elektronik tablolar, verimliliğe aşırı odaklandığımız modern proje yönetimi için pratik değildir. Takımların verimliliğini artırmaya yardımcı olacak kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, Smartsheet her zaman en iyi seçenek olmayabilir.

Ancak, büyük miktarda veriyi yönetmek (ve hepsini incelemek 😬) veya kurumsal proje portföy yönetimini ölçeklendirmek için manuel veri girişine güvenmek istiyorsanız, bu araç sizin için uygun olabilir. Ancak çoğu kişi için, her şey için hücreler ve sütunlar üzerinde çalışmak çok zahmetlidir, özellikle de proje işbirliği kuruluşunuz için çok önemliyse.

Smartsheet, takımların başarılı olmasına yardımcı olacak temel işbirliği ve raporlama özelliklerinden yoksundur

İşbirliği içinde çalışan takımlar daha iyi performans gösterir. Aslında, anket verileri, çalışanların ve organizasyon liderlerinin bir projenin başarısız olduğuna inanmalarının en önemli nedeninin zayıf işbirliği olduğunu göstermektedir.

Kapsamlı bir proje yönetimi aracı, herkesi bilgilendirmek için yerleşik sohbet ve yorum özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Smartsheet daha fazla e-posta iletişimi gerektirir, bu da bilgiyi aramak zorunda kalarak darboğazlara neden olur.

Smartsheet'te bir kampanya planlama örneği

Aynı zamanda, proje ilerlemesi ile ilgili raporlama özellikleri de aynı derecede önemlidir. Ancak Smartsheet ile ayrıntılı Gantt grafikleri oluştururken her şeyi manuel olarak girmeniz gerekir.

Smartsheet'te takım raporlama özelliği bulunsa da, bu özellik kullanıcı dostu değildir. Etkili proje izleme için, Smartsheet'te bulunmayan Velocity, Burnup ve Burndown grafiklerini kullanarak daha kolay bir görünüm elde etmeniz gerekir.

Smartsheet, kaynaklarınızı dengelemek için zaman takibi özelliklerine sahip değildir

Her proje yöneticisinin araç kutusunda bir zaman takibi özelliği olmalıdır.

Neden?

Bu proje yönetimi araçları, takımların daha esnek olmasını sağlayarak verimliliği tahmin etmelerine, etkili kaynak yönetimi uygulamalarına, faturalandırılabilir zamanı ölçmelerine veya birden fazla görev ve projeye harcanan zamanı toplama olanağı sunar.

Peki ya Smartsheet?

Ne yazık ki Smartsheet, gelişmiş ve otomatik zaman takibi özellikleriyle gelmez. Bu, belirli bir görev için harcadığınız zamanı belirlemenin bir yolu olmadığı anlamına gelir.

Smartsheet, kurumsal kuruluşlar için bile daha pahalı seçeneklerden biridir

Öncelikle, Smartsheet Ücretsiz plan sunmamaktadır.

Pro planı, kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar (en fazla 10 kullanıcı), İş planı ise kullanıcı başına aylık 32 $'dır (en az üç kullanıcı). En ucuz İş planı için aylık 96 $ ödersiniz. Smartsheet, özel fiyatlandırmaya sahip bir Enterprise planı da sunmaktadır.

Sonuç olarak, Smartsheet, derinlemesine kaynak yönetimi, çoklu proje görünümleri ve zaman takibi özellikleri olmadan pahalı hale gelir. Kuruluşunuzda Smartsheet VE başka bir verimlilik aracı kullanıyorsanız, seçeneklerinizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Denemeniz gereken en iyi 20 Smartsheet alternatifi

ClickUp ile Görevleri Yönetin ClickUp Tablo Görünümü ile proje verilerini girin ve görevleri aynı anda atayın

ClickUp, güçlü proje yönetimi, raporlama, izleme ve işbirliği özelliklerini içeren kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır; ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

ClickUp'ın Smartsheet alternatifleri listesinde 1 numara olmasının nedenleri ve ücretsiz sürümünün Smartsheet'in ücretli planlarından daha fazlasını nasıl yapabileceği aşağıda açıklanmıştır! ClickUp Görünümleri, proje çalışma alanınızı tam olarak istediğiniz şekilde görselleştirmenizi sağlar.

Liste, Box, Gantt grafiği, Kanban panosu veya Takvim görmek isteyin, ClickUp özelleştirilebilir, böylece tüm farklı takımlarınız mantıklı bir görünümden çalışabilir. Satış takımınızın CRM'de, içerik pazarlama ekibinizin Kanban'da, BT ekibinizin liste görünümünde ve ürün takımınızın takvim görünümünde olduğunu ve hepsinin platformdan hiç ayrılmadan birbirine bağlı olduğunu hayal edin!

ClickUp Görevlerini Keşfedin ClickUp'ta görevlere veya alt görevlere takım arkadaşlarına yorumlar atayın, böylece herkes bilgilendirilmiş olsun

ClickUp'taki her görev, projeyle ilgili tartışmalar için yerleşik bir Yorum bölümü içerir. Bir dosyayı paylaşmak veya Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak herhangi bir takım üyesini bir göreve etiketlemek istiyorsanız, ClickUp en iyi işbirliği çözümüdür.

Smartsheet'ten farklı olarak, ClickUp'ın yerleşik Zaman Takibi özelliği, takımınızın işlerini izler, faturalandırılabilir saatleri takip eder veya projelerde harcanan zamanı toplar. ClickUp ayrıca Time Doctor, Timely ve Everhour gibi neredeyse tüm üçüncü taraf zaman takibi araçlarıyla mükemmel bir şekilde entegre olur.

ClickUp Spreadsheet Template, ek işbirliği ve proje yönetimi özellikleriyle verileri yapılandırılmış bir biçimde düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Spreadsheet Template ile veri girişini basitleştirin

Anahtar özellikler

100'den fazla önceden oluşturulmuş iş akışı otomasyon şablonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin veya kendi Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin veya kendi otomatik iş akışlarınızı özelleştirin ve oluşturun

Sürükle ve bırak : Görevleri atamak veya görevleri başka bir duruma taşımak için kenar çubuğundan herhangi bir takım üyesi profilini sürükleyin

Zihin Haritaları : Yeni veya mevcut görevleri, fikirleri veya projeleri son derece görsel bir taslak aracılığıyla planlayın ve düzenleyin

Görev Kontrol Listeleri : Projelere daha fazla ayrıntı ve hesap verebilirlik sağlamak için görevler içinde kontrol listeleri oluşturun

ClickUp Belgeleri : Belgeleri kolayca oluşturun, atayın, etiketleyin ve görevler ve alt görevler halinde düzenleyin, böylece her şey tek bir yerde kalır

Özel durumlar: Tüm takımlar aynı şekilde çalışmaz ve özelleştirilebilir etiketler ve durumlar, iş akışlarını belirli ihtiyaçlara göre kolayca uyarlama imkanı sunar

Artıları

Eksileri

Gösterge panellerini dışa aktaramıyorum

Beyaz etiketleme mevcut değildir

Belgeler için etiket bulunmuyor

ClickUp, bu tür küçük kusurları gidermek için sürekli olarak çalışmaktadır. ClickUp'ın ürün yol haritası hakkında daha fazla bilgi edinin ve en iyi ClickUp alternatiflerinin listesini alın.

Fiyat

ClickUp, sonsuza kadar ücretsiz bir planın yanı sıra seçebileceğiniz dört farklı fiyatlandırma seçeneği sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Sınırsız görev ve 100 MB depolama alanına sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz üyeler

Sınırsız : Sınırsız gösterge paneli, Gantt Grafikleri, üye, entegrasyonlar ve depolama için kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Sınırsız takım, Zihin Haritaları, : Sınırsız takım, Zihin Haritaları, iş akışı yönetimi , zaman takibi ve gelişmiş Otomasyonlar için kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise : Beyaz etiketleme, kurumsal API ve gelişmiş izinler için özel fiyatlandırma mevcuttur

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. Basecamp

Basecamp aracılığıyla

Basecamp , küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çevik bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır . Basecamp, tüm proje ihtiyaçlarını karşılayan tek bir platform olmayı hedeflerken, bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

Anahtar özellikler

Yapılacaklar listeleri görevleri yönetmeye yardımcı olur

Gerçek zamanlı iletişim için grup sohbet odaları bulunan sohbet platformu (Campfire ve Pings)

Herhangi bir görev veya takım üyesi hakkında ayrıntılı genel bakış için takım raporları

Hill grafikleri, proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemeye yardımcı olur

Evraklarınızı düzenli tutmak için belge yönetimi özelliği

Artıları

Rahat bir öğrenme eğrisi ile basit arayüz

Dosya paylaşımı için kolay sürükle ve bırak fonksiyonu

Kullanışlı evrensel arama çubuğu, tüm bilgilere kolayca erişmenizi sağlar

Saatlik otomatik yedeklemeler, proje dosyalarınızı güvende tutar

Eksileri

Görevleri veya proje bütçesini düzenlemek için gelişmiş özelliklere sahip değildir

Yerel zaman takibi özelliği olmaması, üçüncü taraf entegrasyonları kullanmanız gerektiği anlamına gelir

Basecamp uygulaması yapılacaklar listeleri konusunda pek iyi değildir

Proje izleme özellikleri yalnızca Hill grafikleriyle sınırlıdır

Fiyat

Sınırsız kullanıcı ve 500 GB dosya depolama alanıyla sınırsız proje için aylık 99 $ sabit ücret.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (4400+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (11900+ yorum)

Bu Basecamp alternatiflerine göz atın!

3. Asana

Asana aracılığıyla

Asana, proje yöneticileri arasında oldukça popüler olan basit bir proje yönetimi yazılımıdır. Kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü ve çok sayıda entegrasyon ile Asana, daha küçük ve daha basit projeler için daha uygun bir Smartsheet alternatifidir.

Asana ile Smartsheet'i karşılaştırın!

Anahtar özellikler

Kolay iş akışı yönetimi için Kanban panosu

Daha iyi takım işbirliği için dosya paylaşımı ve görev yorumları

Alt görevler ve kontrol listeleri ile gelişmiş görev yönetimi özellikleri

Daha iyi kaynak yönetimi için güçlü proje özetleri

Artıları

Takım üyelerinizle gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Herhangi bir görev son teslim tarihine yaklaştığında otomatik bildirimlerle görevleri hızlıca delege edin

Backlog yönetimi ve iş akışı otomasyonu gibi Agile takımlar için tasarlanmış özel fonksiyonlar

Birden fazla projeyi ve büyük takımları yönetmek için uygundur

Eksileri

Yerel zaman takibi özelliği yoktur

Bir takım üyesine yorum atamıyorum

Ücretsiz plan sınırlı işlevselliğe sahiptir (hedefler ve özel alanlar gibi özellikler yoktur)

Görevlere birden fazla atanan kişi olamaz

Fiyat

Asana platformu size dört seçenek sunar:

Temel Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (6600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8700+ yorum)

Bu Asana alternatiflerine göz atın !

4. Trello

Trello aracılığıyla

Trello, otomasyon ve entegrasyonları ile basit projeleri yönetebilen, tanınmış bir Kanban tabanlı yönetim aracıdır. Bu SaaS çözümünün neden Smartsheet'in en iyi rakiplerinden biri olduğunu görelim:

Anahtar özellikler

Etkileşimli ve özelleştirilebilir kartlar

Güçlendiriciler, Trello panolarına ek işlevler eklemenize yardımcı olur

Daha iyi görev organizasyonu için kontrol listeleri

Daha iyi takım işbirliği için üst düzey görünümler

Renk kodlu etiketler görevleri kolayca düzenlemenize yardımcı olur

Artıları

Kullanıcı dostu arayüz ile sorunsuz öğrenme eğrisi

Kenar çubuğundan bir adı karta sürükleyerek görevleri kolayca atayın

Kolaylık için çok sayıda klavye kısayolu

IOS ve Android için mobil uygulama

Eksileri

Yerel raporlama özelliklerinin olmaması (güçlendirme satın almanız gerekebilir)

Karmaşık projeleri yönetmek için uygun değildir

Yalnızca Kanban panosu görünümü sunar (tablo görünümü beta sürümündedir)

Fiyat

Trello platformunda üç seçenek vardır:

Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (10500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (16600+ yorum)

Bu Trello alternatiflerine göz atın!

5. Jira

Jira aracılığıyla

Jira, Agile ve Scrum takımlarını hedefleyen bir hata izleme ve proje yönetimi yazılımıdır. Diğer bazı araçların aksine, ek özelleştirme için açık kaynak sürümünü bile kullanabilirsiniz.

Bu aracın neden en iyi Smartsheet rakipleri listesine girdiğine bir göz atalım.

Anahtar özellikler

Scrum ve Kanban panosu ile güçlü Agile görünümler

Özel iş akışı şablonları ve otomatik iş akışı fonksiyonu

Projeleriniz için bir yapı oluşturmaya yönelik yol haritaları

Hız grafiği ve Gantt grafiği gibi güçlü raporlama araçları

Hata ve sorun izleme fonksiyonu

Artıları

Agile ve Scrum yönetimi için gelişmiş proje yönetimi yazılımı

Üçüncü taraf entegrasyonlarına izin verir

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir gösterge panelleri

Projelerinizi her zaman takip edebileceğiniz güçlü mobil uygulama

Daha büyük ve karmaşık kurumsal projeleri yönetebilir

Eksileri

Kurulumu ve yapılandırması zor

Karmaşık kullanıcı arayüzü nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Pahalı ücretli plan

Etkili koordinasyon için takım işbirliği özellikleri yoktur

Fiyat

Ücretsiz : 10 takıma kadar üye

Standart : 250 GB depolama alanı ve 5.000 kullanıcıya kadar, kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Premium: Sınırsız depolama ve 5.000 kullanıcıya kadar aylık kullanıcı başına 14 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 2/5 (3600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8900+ yorum)

Bu Jira alternatiflerine göz atın !

6. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike, başka bir güçlü proje yönetimi yazılımı ve en iyi Smartsheet alternatiflerinden biridir. Kurumsal düzeydeki özellikleri, onu dünya çapında proje yöneticileri arasında popüler bir seçim haline getirmiştir.

İşte Smartsheet'in iyi bir alternatifi olmasının nedenleri:

Anahtar özellikler

Kurumsal düzeyde yetenekler

Projeler hakkında raporlama için güçlü analitik özellikler

Gerçek zamanlı veri işbirliği

Eşsiz üç bölmeli gösterge paneli

Artıları

Yerleşik zaman takibi

Dosya paylaşımı ve sosyal ağ uygulamalarıyla çok sayıda entegrasyon

İyi müşteri desteği

Eksileri

Kullanıcı arayüzü karmaşık ve öğrenmesi zor

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün işlevselliğinden yoksundur

Takım üyelerine yorum atanamıyor

Fiyat

Wrike, aralarından seçim yapabileceğiniz üç varyant sunar ve kredi kartı gerektirmeyen Profesyonel planı için sınırlı bir ücretsiz deneme sürümü sunar.

Ücretsiz: Beş üyeye kadar

Profesyonel : 15 üyeye kadar kullanıcı başına aylık 9,80 ABD doları

İş uygulaması: 200 üyeye kadar kullanıcı başına aylık 24,80 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 2/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1500+ yorum)

Bu Wrike alternatiflerine göz atın!

7. Workzone

Workzone aracılığıyla

Workzone, 2000 yılından beri kullanılan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Basit proje yönetimi özellikleri, onu harika bir Smartsheet alternatifi haline getirir.

Anahtar özellikler

Basit süreç yönetimi yetenekleri

Kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü

İyi işbirliği özellikleri

Güçlü raporlama

Artıları

Yeni kullanıcılar için basit öğrenme eğrisi

Çok sayıda özelleştirme seçeneği sunan yazılımlar

İyi müşteri desteği

Eksileri

IOS ve Android için mobil uygulamalar iş gerektirir

Sınırlı proje görünümleri

Yorum atamayı yapamıyorum

Bu uygulamanın ücretsiz sürümü yoktur

Fiyat

Workzone, kredi kartı gerekmeden 14 günlük ücretsiz deneme sunar ve üç farklı hesap türüne sahiptir:

Takım planı : 100 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Profesyonel plan : 150 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 34 ABD doları

Enterprise planı: 200 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 43 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

8. Microsoft Projeleri

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Project, veya daha çok MS Project olarak bilinen, bir elektronik tablo platformu ve piyasanın en eski ve en sağlam proje yönetimi araçlarından biridir. MS Project'i basit projeleri yönetmek için kullanabilirsiniz, ancak karmaşık projeler veya daha büyük kurumsal projeler için daha uygundur.

Ancak, MS Project'in en büyük dezavantajlarından biri, öğrenme eğrisinin dik olmasıdır. Hemen kullanıma başlayabileceğiniz bir proje yönetimi aracı arıyorsanız, bu araç sizin için ideal olmayacaktır.

Anahtar özellikler

Zaman çizelgesi gönderme özelliği ile zaman takibi

Kaynak yönetimi

Karmaşık projelere uygun, üst düzey ve oluşturması kolay özel raporlar

Gelişmiş proje bütçeleme

Paylaşılan takım takvimleri

Artıları

Projelerinize kolayca erişmek, yenilerini oluşturmak veya önemli proje bilgilerini görüntülemek için merkezi ana ekran görünümü

Birden fazla proje yönetimi metodolojisini (çevik, şelale veya hibrit) ve iş akışlarını (Scrum, Kanban ve hatta özel iş akışları) destekler

Ayrıntılı görev açıklamalarına izin verir

Ms Project, Microsoft 365'teki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Eksileri

Araç, ileri düzey proje yöneticileri için tasarlanmış olduğundan öğrenme eğrisi diktir

Zapier veya SalesForce gibi popüler entegrasyonları desteklemez

Etkileşimli gösterge panelleri yoktur

Pahalı ve genellikle kafa karıştırıcı fiyatlandırma modelleri

Fiyat

Microsoft Project iki fiyatlandırma özelliği sunar. Bulut tabanlı fiyatlandırma modeli ve şirket içi fiyatlandırma modeli vardır.

Bulut tabanlı çözüm

Proje Planı 1 : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Proje Planı 3 : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Yerinde çözüm

Project Standard 2021 : 679,99 $ tek seferlik ödeme

Project Professional 2021 : 1.129,99 $'lık tek seferlik ödeme

Project Server: Talep üzerine özel fiyatlandırma mevcuttur

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,0/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.300+ yorum)

Bu Microsoft Projeleri Alternatiflerine göz atın!

9. Google E-Tablolar

Google E-Tablolar program şablonu örneği

Daha basit Smartsheet alternatiflerinden biri Google E-Tablolar'dır. Google tarafından sunulan ücretsiz bir elektronik tablo aracıdır ve veri yönetimi ve hatta proje yönetimi gibi çeşitli kullanım alanları vardır. Google E-Tablolar, Excel ile aynı konseptte oluşturulmuştur, ancak daha basittir ve daha temiz bir arayüze sahiptir.

Ücretsiz olmasına rağmen, Google E-Tablolar bir proje yönetimi aracı olarak birçok dezavantaja sahiptir. Modern proje yönetimini gerçekleştirmek için sağlam bir araç arıyorsanız, bu araç sizin için uygun olmayabilir.

Anahtar özellikler

Google Drive'da bir belgede aynı anda 100 kullanıcıya kadar yöneterek gerçek zamanlı takım işbirliği

Proje planları, zaman izleyiciler ve proje zaman çizelgeleri gibi proje şablonları

Proje ilerlemesini izlemek için Gantt grafikleri

Pivot tablolar, koşullu biçimlendirme ve veri doğrulama yoluyla gelişmiş veri analizi

Artıları

Kullanıcı başına 15 GB ücretsiz

Kullanımı kolay ve anlaşılır

Takıldığınızda size yardımcı olacak ayrıntılı kullanıcı kılavuzları

Projelere her zaman kolayca erişilebilmesini sağlayan bulut tabanlı yazılım

Ücretsiz kullanım

Eksileri

Google E-Tablolar, fotoğraflar gibi ek dosyaları desteklemez

Ön tanımlı olarak, Google E-Tablolar bir proje yönetimi aracı değildir

Google E-Tablolar, uygulamadan görevleri yerel olarak atamanıza izin vermez

Google E-Tablolar'da proje gösterge panelleri oluşturmak, çeşitli aşamalardan geçmek ve manuel güncellemeler yapmak anlamına gelir

Uzun formlu belgeler için destek yoktur

Yerel zaman takibi yoktur

Fiyat

Ücretsiz : Sınırlı depolama alanı

Google Çalışma Alanı Paketi: Kullanıcı başına aylık 12 $ ve kullanıcı başına 1 TB depolama alanı

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (39.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Google E-Tablolar alternatiflerini inceleyin!

10. Podio

Podio aracılığıyla

Podio, temel olarak işletmelerin iş ve iletişimi özelleştirmelerine yardımcı olan düşük kodlu bir araçtır. Podio, bir proje yönetimi aracı olarak tam olarak nasıl uyum sağlar? Podio, tüm proje verilerinizi, konuşmalarınızı ve iş akışlarınızı işbirliği için merkezi bir hub'da hizalamanızı sağlar.

Anahtar özellikler

Rolleri kontrol etmenize ve erişim izinlerini ayarlamanıza yardımcı olan merkezi yönetici portalı

Dosya paylaşımını destekleyen yerleşik iletişim araçları

Takımınızın ihtiyaçlarına göre projeleri kendi tarzınızda yönetmek için özelleştirilmiş iş akışları

İşlerinizi kendi tarzınızda tasarlamak için kişisel gösterge panelleri

Yorumlar aracılığıyla görev atamalarına izin verir

Müşteriye yönelik projeleri daha sezgisel bir şekilde yönetmek için bağlantılı CRM

Artıları

Kolay ölçeklendirme için sınırsız işbirliği

Hareket halindeyken projeleri yönetmek için kullanımı kolay bir mobil uygulama

Google Drive, DropBox, FreshBooks ve daha fazlası gibi popüler uygulamalarla entegre olur

Eksileri

Temel raporlama özellikleri

Podio, kuruluşunuz için kurmak ve özelleştirmek için zahmetlidir

Kullanıcı arayüzü karmaşık ve modası geçmiş gibi görünebilir

Kurulumu zorlaştıran sağlam bir şablon kitaplığı yoktur

Fiyat

Podio'nun hem ücretli hem de ücretsiz planları vardır. Ancak, ücretsiz plan sadece proje yönetimi görevleri için asgari düzeyde hizmet sunar.

Ücretsiz

Temel : Aylık 7,20 dolar

Artı: Aylık 11,20 dolar

Premium: Aylık 19,20 dolar

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 2/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)

11. Assembla

Assembla aracılığıyla

Bu listedeki diğer Smartsheet alternatiflerinden farklı olarak, Assembla tamamen yazılım geliştirme takımları için bir proje yönetim sistemidir. Bu yazılım geliştirme platformu, Assembla veya kendi sunucularınızda barındırmanıza olanak tanır. Tamamen yazılım geliştirme yönetimine adanmış olduğundan, Assembla Agile ve Scrum takımları için inanılmaz derecede iyi çalışır.

Anahtar özellikler

Scrum, Gantt, Kanban, Waterfall ve SAFe gibi birden fazla görünüm ve metodoloji ile projeler planlayın

Bahsetmeler veya yorumlar yoluyla görevleri takım üyelerine devredin

Git, SVN ve Perforce proje entegrasyonları

Otomatik görev güncellemeleri

Kolay proje görselleştirmeleri için kart duvarları ve görev panoları

Artıları

hareket halindeyken projeleri yönetmek için iOS uygulaması

Daha kolay proje izleme için çoklu proje görünümleri

Yerleşik iletişim özelliği ile sorunsuz işbirliği

Roketler ve bilet filtreleme ile sorunsuz sorun izleme

Eksileri

Güçlü yönetim ve nicel raporlar eksik

Diğer araçlara kıyasla oldukça pahalıdır

Yapılandırması zor

Eski ve gezinmesi zor bir arayüz

Fiyat

Assembla'nın ücretsiz bir planı yoktur, ancak kullanıcılara 14 günlük ücretsiz deneme sunar.

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise Cloud : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Kurumsal Kendi Sunucusunda Barındırma: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (80+ yorum)

12. Takım çalışması

Teamwork aracılığıyla

Teamwork, proje yönetim sistemi için kullanımı kolay bir Smartsheet alternatifidir. Bu müşteri yönetimi uygulaması modern, sezgiseldir ve basitlik ile işlevsellik arasında doğru dengeyi sağlar.

Anahtar özellikler

Kolay proje izleme ve görselleştirme için gösterge panelleri, pano ve takvim görünümleri

Kaynak planlama ve bütçeleme fonksiyonları

Burndown raporlama

Proje etiketleri ve özel alanlar

Görev ve proje şablonları

Daha kolay müşteri yönetimi için faturalandırma ve fatura kesme

Artıları

Google Drive, Chrome, Slack ve daha fazlası gibi ihtiyacınız olan tüm önemli araçlarla entegre olur

İşinizin büyümesini desteklemek için sınırsız müşteri

Raporlarınızda ve gösterge panellerinde özel markalama

Eksileri

Sunduğu özelliklere göre oldukça pahalıdır

Uygulama içi sesli arama ve mesajlaşma özelliğini desteklemez

Mobil uygulama o kadar sezgisel değildir ve oldukça hatalıdır

Fiyat

Teamwork, ücretsiz bir plan ve birkaç ücretli plan sunar.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Ölçek: Talep üzerine özel fiyatlandırma mevcuttur

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

13. Aralıklar

Via Intervals

Zaman takibi ve görev yönetimi aracı arayan küçük bir takım iseniz, Intervals sizin için uygun bir araç olabilir. Intervals, proje görevlerini gerçekleştirmeniz için ne kadar zaman harcadığınız ve buna göre kararlar aldığınız konusunda önemli bilgiler sağladığı için Smartsheet alternatifleri listemizde yer almaktadır.

Anahtar özellikler

Faturalandırılabilir saatleri belirlemek için zaman takibi

Merkezi ve işbirliğine dayalı bir portaldan görev yönetimi

Görevlerinizi ve proje ilerlemenizi anlamak için ayrıntılı ve esnek raporlar

Denetlenebilir görev geçmişleri

Görev atamalarını ve gerçek zamanlı görev güncellemelerini mümkün kılan iş istek kuyrukları

Proje iş akışları için şablonlar

Görev önceliklendirme fonksiyonu ve görev durumu

Artıları

Proje bütçelerinin hızlı tahmini

Kapsamlı zaman takibi ve görev yönetimi özellikleri

Birden çok dosya biçiminde dışa aktarma

Fantastik müşteri desteği

Eksileri

Mobil uygulama yok

Günümüz standartlarına göre kullanıcı dostu olmayan arayüz

Temel rol düzeyi izinleri

Fiyat

Intervals'ın fiyatlandırma modeli esnektir ve birçok paket seçeneği sunar. İşte ayrıntılar:

Lite : 3 aktif proje, 3 kullanıcı ve 5 GB için aylık 29 $

Temel : 10 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve 10 GB için aylık 49 $

Temel olmayan : 15 temel proje, sınırsız kullanıcı ve 25 GB için aylık 69 $

Profesyonel : 30 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve 50 GB için aylık 99 $

Premium : 50 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve 100 GB için aylık 159 $

En Üst Raf : 100 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve depolama için aylık 219 $

Sınırsız: Sınırsız proje, kullanıcı ve depolama için aylık 299 $

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 3,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70 yorum)

14. Microsoft Excel

Microsoft Excel proje yönetimi şablonu

Microsoft Excel, özelleştirmelerle proje yönetimi aracı olarak fonksiyon görebilen bir elektronik tablo yönetim aracıdır. Ancak, ön tanımlı amacı proje yönetimi olmadığı için Microsoft Excel, buradaki Smartsheet alternatifleri arasında en çok yönlü olanı değildir. Bununla birlikte, MS Excel, projeleri yönetmenize yardımcı olacak bazı kullanışlı özelliklere sahiptir.

Anahtar özellikler

Kolay proje programı yönetimi ve inceleme için görsel zaman çizelgesi grafiği

Proje bütçeleme ve planlama için kullanışlı olan koşullu biçimlendirme

Yerleşik veri yedekleme işlevselliği ile kapsamlı veri depolama

Artıları

Alanınız dolmadan çok sayıda veriyi kolayca depolamanın yolu

Grafikler aracılığıyla veri analizi sonuçlarını görüntüleme seçeneği ile gelişmiş veri analizi ve raporlama

Başlamak için birçok ücretsiz şablon

Eksileri

Yerleşik otomatik görev izleyici yoktur

İşbirliği için üçüncü taraf bir araç gerekir

MS Excel anlık iletişimi desteklemez

Bireysel yapılacaklar listeleri için yeterli destek yoktur ve bir liste oluşturmayı başarırsanız, sonunda topaklanmış ve kalabalık bir elektronik tablo ile karşılaşırsınız

Fiyat

Microsoft Project gibi, MS Excel de Microsoft Çalışma Alanı paketinin bir parçasıdır. Ancak, MS Project'ten farklı olarak, MS Excel'i bağımsız bir ürün olarak satın alabilirsiniz.

Bağımsız Microsoft Excel : PC veya Mac başına 159,99 $

Microsoft 365'in bir parçası olarak Microsoft Excel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (17.000+ yorum)

Microsoft Excel alternatiflerini inceleyin!

15. Workfront

Via Wo rkfront

Workfront, kuruluşunuzdaki işleri yönetmek için kullanılan çevrimiçi bir sistemdir. Ayrıca, Smartsheet alternatifleri arasında yer alan bu veritabanı platformu, yöneticilerin projeler, kaynaklar ve kişiler hakkında gerçek zamanlı iletişim almasını sağlar.

Anahtar özellikler

Sorunsuz işbirliğini kolaylaştırmak için gerçek zamanlı bildirimler ve özel akıllı formlar

Projeleri ve görevleri planlamak, uygulamak ve gözden geçirmek için karar verme gösterge panelleri

Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlayan kaynak yönetimi fonksiyonları

Zaman kazanmak ve daha hızlı ölçeklenmek için süreç otomasyonu

Şirket standartlarını korumak için kolaylaştırılmış onay iş akışları

Otomatik sürüm oluşturma ve yorum izleme

Artıları

Herkesi panoda güncel tutmak için gerçek zamanlı raporlar

Büyük kurumsal şirketler için gelişmiş rol ve izin düzeyleri

Her türlü organizasyona uyacak şekilde süper özelleştirilebilir

Sağlam projeler ve gelişmiş iş akışları için harika prova araçları

Eksileri

Yazılımı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmenin uzun süren süreci

Sezgisel değildir, bu da birçok tekrarlayan adım ve sürece neden olur

Mobil uygulama hantal ve yavaş olabilir

Fiyat

Workfront'un tüm fiyat planları, farklı özellikler ve eklentilerle özel olarak hazırlanmıştır.

Enterprise : Premium API ve entegrasyonlar, gelişmiş güvenlik ve ileri düzey destek

İş : Premium entegrasyonlar, gelişmiş analitik ve sınırsız sayıda gözden geçiren

Artılar: Kaynak yönetimi, talep yönetimi, içerik inceleme ve onaylama

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Workfront alternatiflerini inceleyin!

16. Celoxis

Celoxis aracılığıyla

Celoxis, modern çevik trendleri, özelleştirme işlevselliğini ve iş akışı otomasyonunu bir araya getirerek proje yönetimi özelliklerinin esnek kalmasını sağlar. Bu Spreadsheets alternatifi, her türlü takıma uyacak şekilde güçlü gösterge panelleri ve raporlama yetenekleriyle detay odaklıdır.

Anahtar özellikler

Özel alanlar aracılığıyla proje talebi izleme

Otomatik proje planlama ve proje bağımlılık beyanları

Kritik yol analizi, RAG sağlık göstergeleri ve EVA'lar aracılığıyla proje izleme

Özel finansal KPI'lar, kar ve marj izleme ve gelir tahmini ile proje muhasebesi

Portföy inceleme ve yönetimi

Dinamik gösterge panelleri ve raporlar

Artıları

İhtiyacınız olmayan özellikleri "kapatma" olanağı

Proje yönetimini kolaylaştırmak için birden fazla paylaşımlı gösterge paneli

Raporların e-posta yoluyla gönderilmesini planlayabilirsiniz

Özelleştirilebilir düzenler ve bileşenler

Eksileri

Hantal yapılandırmalar

Yavaş müşteri hizmetleri ve desteği

Uygulama içi push bildirimleri yoktur

Fiyat

Celoxis ile, şirket içi paket veya yıllık bulut paketini tercih edebilirsiniz.

Bulut : Kullanıcı başına aylık 22,50 dolar

Yerinde: 450 $ tek seferlik fatura, sınırsız kullanıcı ve bir yıl ücretsiz destek

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

17. Zoho Projeleri

Zoho Projects aracılığıyla

En popüler Smartsheet alternatiflerinden biri Zoho Projects'tir. Bu araç, bulut tabanlı proje yönetimi özelliklerine sahiptir ve Zoho Suite'in bir parçasıdır. Çevrimiçi araç, görev yönetimi, işbirliği ve proje iş akışı otomasyonunu birleştirerek güçlü bir proje yönetimi yazılımı oluşturur.

Anahtar özellikler

Bulut belge yönetimi

Bağımlılıkları izlemek ve proje ilerlemesini gözden geçirmek için Gantt grafikleri ve Kanban panoları

Cihazlar arasında sorunsuz kullanım için çoklu platform desteği

Proje ekibinin proje saatlerini izlemek için zaman çizelgeleri

Takım üyelerini bilgilendirmek için e-posta uyarıları

Tüm proje bilgilerinizi belgelemek için sayfalar

Artıları

Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyonlar

Kolay iletişim ve hızlı proje güncellemeleri için yerleşik sohbet

Tartışmaları klasörler halinde düzenleme seçeneğine sahip Takım Forumları

Eksileri

Diğer Zoho araçlarıyla entegrasyonlar zahmetli

Kullanıcı arayüzü çok karmaşık ve kafa karıştırıcı

Özel müşteri desteği yoktur

Fiyat

Zoho, bu listede en basit fiyatlandırma modellerinden birine sahiptir.

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)

18. Scoro

Via Scoro

Scoro, takımınızın daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olmak için önemli proje verilerini kullanan bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu iş yönetimi aracı ayrıca faturalandırma ve kaynak kullanımını otomatikleştirir. Daha da önemlisi, bu listedeki Smartsheet alternatifleri arasında Scoro, faturalandırma ve gelir tahminini kolaylaştırmak için yerleşik bir CRM özelliğine sahiptir.

Anahtar özellikler

Her türlü proje için işbirliğine dayalı bir platform

Sürükle ve bırak planlayıcı, görevleri planlamak için Kanban görev panoları

Bağımlılıkları, görevleri ve ilerlemeyi izlemek için gerçek zamanlı Gantt grafiği

Otomatik bildirimler ve son tarih hatırlatıcıları ile rutin görevlerin otomasyonu

Yerleşik CRM

Artıları

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak birçok özel özelleştirme seçeneği

Tek bir tıklama ile üst düzey raporlar

Eksileri

Yinelenen görevler genel iş akışına entegre değildir, bu da yürütme sırasında görev çakışmalarına neden olabilir

Planlayıcı özelliği, zaman girdisi son tarihinin kaçırılmasını önlemek için manuel izleme gerektirir

Fiyat

Temel : Kullanıcı başına aylık 26 dolar

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 dolar

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (170+ yorum)

19. nTask

Via nTask

En iyi Smartsheet alternatifleri listemizde ayrıca nTask da yer almaktadır. En iyi proje yönetimi araçlarından biri olan nTask, çok çeşitli takımlar için görev ve sorun izlemeye odaklanmaktadır. Bu araç sadece hafif olmakla kalmaz, aynı zamanda görevleri gerçek zamanlı olarak izlemek için sağlam özellikler sunar.

Özellik

Kolay görev önceliklendirme için Kanban panolarını sürükleyip bırakın

Başlamak için önceden oluşturulmuş şablonlar

Otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmak için proje ve görev bağlantıları

Sorun izleme ve sorun durum atama

Toplantı yönetimi

Risk matrisinin ve risk azaltma güncellemelerinin yardımıyla risk yönetimi

Yerel zaman takibi

Artıları

Zaman kazanmak için toplu takım davetleri

Daha temiz bir kullanıcı arayüzü için özel çalışma alanları

Gerçek zamanlı işbirliğini geliştirmek için görev yorumları

Takım üyelerinin katkılarını takip etmek için otomatik zamanlayıcı

Eksileri

Hatalı görev sıralama seçenekleri

Ücretsiz sürümde sınırlı ve temel özellikler

Sınırlı entegrasyonlar

Fiyat

Temel : 100 MB depolama ve 5 takım üyesi için ücretsiz

Premium : 5 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

İş : 10 GB depolama için kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: 100 GB depolama için özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve Yorumlar

G2: 4. 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (90+ yorum)

20. Airtable

Airtable aracılığıyla

Airtable, öncelikle bir elektronik tablo ve veritabanı yönetim yazılımıdır. Ancak, birkaç özel ayar ile platformu bir proje yönetimi aracına dönüştürebilirsiniz. Airtable'ın bir avantajı, çok yönlü olmasıdır. İyi yapılandırılmış değişikliklerle her takım, proje, kullanım ve organizasyona uyum sağlayabilen boş bir tuval gibidir.

Anahtar özellikler

Hesap tablosu, kanban, galeri ve takvim görünümleri dahil özel görünümler

Hızlı kurulum için önceden hazırlanmış şablonlar

Kullanıcı başına 2 GB'den başlayan belge depolama

Artıları

Birden fazla takvim özelleştirme seçeneği

Çeşitli projeler ve kullanımlar için oldukça çok yönlü

Airtable veritabanları, karmaşık veri işleme, analiz ve depolama imkanı sunar

Kolay işbirliği ve proje panolarının özelleştirilmesi

Excel verilerini kolayca içe aktarma

Eksileri

Sınırlara ulaştığınızda otomasyon çalışmayı durdurur

Belirli hücrelere yorum ekleyememe

Görevlerin otomatik güncellenmesi yoktur

Kapsamlı izin düzeyleri

Mobil uygulamada sınırlı işlevler

Fiyat

Ücretsiz : Sınırsız taban ve 5 adede kadar oluşturucu veya düzenleyici

Plus : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 6/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Airtable alternatiflerine göz atın!

ClickUp'ı deneyin! En İyi Smartsheet Alternatifi

Smartsheet size yardımcı olabilir, ancak proje yönetimi özellikleri açısından güvenebileceğiniz en iyi çözüm değildir.

Tüm takımlarınıza uygun seçenekler ve özelleştirme imkanı sunan bir proje yönetimi aracınız varken neden bir elektronik tabloyla yetinmelisiniz?

Adım adım ClickUp. ClickUp, diğer araçların sahip olduğu tüm bu özellikleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda Görev Öncelikleri, Kaynak Yönetimi, Bağımlılıklar ve çok daha fazlasını da tablo haline getirir.

En iyi yanı, burada bahsedilen ClickUp özelliklerinin çoğunun %100 ÜCRETSİZ ve kullanımı çok eğlenceli olmasıdır!

O halde bugün ClickUp'a kaydolun ve verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyın!