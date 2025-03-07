en İyi 20 Smartsheet Alternatifi ve Proje Yönetimi için Rakipleri 2025

En iyi Smartsheet alternatiflerini mi arıyorsunuz?
Smartsheet, temel proje yönetimi özelliklerine sahip yetenekli bir platform olmakla birlikte, bazı ciddi dezavantajları da vardır. Smartsheet, biraz karmaşık projelerin güncellenmesi veya genel olarak yönetilmesi sırasında biraz hantal olduğu bilinmektedir. İkincisi, çevik projeler ve kaynak izleme için pahalı bir seçenektir, ancak birçok Smartsheet alternatifinde bu özellikleri bulabilirsiniz.
Projeleri elektronik tablolarla yönetmekten hoşlanmıyorsanız, başka seçenekler de var! İşte bu yüzden buradayız: sadece projeleri düzenlemenize yardımcı olan en iyi araçları değil, farklı görünümler kullanarak bunu yapabileceğiniz platformları da tanıtmak için.
İşte dikkate almanız gereken en iyi 20 Smartsheet alternatifi (her aracın temel özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve müşteri değerlendirmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler dahil).
Neden Smartsheet alternatifleri aramalıyım?
Smartsheet, esasen bir elektronik tablo yazılımı . Ancak proje yönetimi için de kullanılabilir. Bu, önemli bir dezavantajdır çünkü bu özel görünümle yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır.
Basitçe söylemek gerekirse, elektronik tablolar, verimliliğe aşırı odaklandığımız modern proje yönetimi için pratik değildir. Takımların verimliliğini artırmaya yardımcı olacak kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, Smartsheet her zaman en iyi seçenek olmayabilir.
Ancak, büyük miktarda veriyi yönetmek (ve hepsini incelemek 😬) veya kurumsal proje portföy yönetimini ölçeklendirmek için manuel veri girişine güvenmek istiyorsanız, bu araç sizin için uygun olabilir. Ancak çoğu kişi için, her şey için hücreler ve sütunlar üzerinde çalışmak çok zahmetlidir, özellikle de proje işbirliği kuruluşunuz için çok önemliyse.
Smartsheet, takımların başarılı olmasına yardımcı olacak temel işbirliği ve raporlama özelliklerinden yoksundur
İşbirliği içinde çalışan takımlar daha iyi performans gösterir. Aslında, anket verileri, çalışanların ve organizasyon liderlerinin bir projenin başarısız olduğuna inanmalarının en önemli nedeninin zayıf işbirliği olduğunu göstermektedir.
Kapsamlı bir proje yönetimi aracı, herkesi bilgilendirmek için yerleşik sohbet ve yorum özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Smartsheet daha fazla e-posta iletişimi gerektirir, bu da bilgiyi aramak zorunda kalarak darboğazlara neden olur.
Aynı zamanda, proje ilerlemesi ile ilgili raporlama özellikleri de aynı derecede önemlidir. Ancak Smartsheet ile ayrıntılı Gantt grafikleri oluştururken her şeyi manuel olarak girmeniz gerekir.
Smartsheet'te takım raporlama özelliği bulunsa da, bu özellik kullanıcı dostu değildir. Etkili proje izleme için, Smartsheet'te bulunmayan Velocity, Burnup ve Burndown grafiklerini kullanarak daha kolay bir görünüm elde etmeniz gerekir.
Smartsheet, kaynaklarınızı dengelemek için zaman takibi özelliklerine sahip değildir
Her proje yöneticisinin araç kutusunda bir zaman takibi özelliği olmalıdır.
Neden?
Bu proje yönetimi araçları, takımların daha esnek olmasını sağlayarak verimliliği tahmin etmelerine, etkili kaynak yönetimi uygulamalarına, faturalandırılabilir zamanı ölçmelerine veya birden fazla görev ve projeye harcanan zamanı toplama olanağı sunar.
Peki ya Smartsheet?
Ne yazık ki Smartsheet, gelişmiş ve otomatik zaman takibi özellikleriyle gelmez. Bu, belirli bir görev için harcadığınız zamanı belirlemenin bir yolu olmadığı anlamına gelir.
Smartsheet, kurumsal kuruluşlar için bile daha pahalı seçeneklerden biridir
Öncelikle, Smartsheet Ücretsiz plan sunmamaktadır.
Pro planı, kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar (en fazla 10 kullanıcı), İş planı ise kullanıcı başına aylık 32 $'dır (en az üç kullanıcı). En ucuz İş planı için aylık 96 $ ödersiniz. Smartsheet, özel fiyatlandırmaya sahip bir Enterprise planı da sunmaktadır.
Sonuç olarak, Smartsheet, derinlemesine kaynak yönetimi, çoklu proje görünümleri ve zaman takibi özellikleri olmadan pahalı hale gelir. Kuruluşunuzda Smartsheet VE başka bir verimlilik aracı kullanıyorsanız, seçeneklerinizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir.
Denemeniz gereken en iyi 20 Smartsheet alternatifi
1. ClickUp
ClickUp, güçlü proje yönetimi, raporlama, izleme ve işbirliği özelliklerini içeren kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır; ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
ClickUp'ın Smartsheet alternatifleri listesinde 1 numara olmasının nedenleri ve ücretsiz sürümünün Smartsheet'in ücretli planlarından daha fazlasını nasıl yapabileceği aşağıda açıklanmıştır! ClickUp Görünümleri, proje çalışma alanınızı tam olarak istediğiniz şekilde görselleştirmenizi sağlar.
Liste, Box, Gantt grafiği, Kanban panosu veya Takvim görmek isteyin, ClickUp özelleştirilebilir, böylece tüm farklı takımlarınız mantıklı bir görünümden çalışabilir. Satış takımınızın CRM'de, içerik pazarlama ekibinizin Kanban'da, BT ekibinizin liste görünümünde ve ürün takımınızın takvim görünümünde olduğunu ve hepsinin platformdan hiç ayrılmadan birbirine bağlı olduğunu hayal edin!
ClickUp'taki her görev, projeyle ilgili tartışmalar için yerleşik bir Yorum bölümü içerir. Bir dosyayı paylaşmak veya Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak herhangi bir takım üyesini bir göreve etiketlemek istiyorsanız, ClickUp en iyi işbirliği çözümüdür.
Smartsheet'ten farklı olarak, ClickUp'ın yerleşik Zaman Takibi özelliği, takımınızın işlerini izler, faturalandırılabilir saatleri takip eder veya projelerde harcanan zamanı toplar. ClickUp ayrıca Time Doctor, Timely ve Everhour gibi neredeyse tüm üçüncü taraf zaman takibi araçlarıyla mükemmel bir şekilde entegre olur.
ClickUp Spreadsheet Template, ek işbirliği ve proje yönetimi özellikleriyle verileri yapılandırılmış bir biçimde düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.
Anahtar özellikler
- 100'den fazla önceden oluşturulmuş iş akışı otomasyon şablonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin veya kendi otomatik iş akışlarınızı özelleştirin ve oluşturun
- Sürükle ve bırak: Görevleri atamak veya görevleri başka bir duruma taşımak için kenar çubuğundan herhangi bir takım üyesi profilini sürükleyin
- Zihin Haritaları: Yeni veya mevcut görevleri, fikirleri veya projeleri son derece görsel bir taslak aracılığıyla planlayın ve düzenleyin
- Görev Kontrol Listeleri: Projelere daha fazla ayrıntı ve hesap verebilirlik sağlamak için görevler içinde kontrol listeleri oluşturun
- ClickUp Belgeleri: Belgeleri kolayca oluşturun, atayın, etiketleyin ve görevler ve alt görevler halinde düzenleyin, böylece her şey tek bir yerde kalır
- Özel durumlar: Tüm takımlar aynı şekilde çalışmaz ve özelleştirilebilir etiketler ve durumlar, iş akışlarını belirli ihtiyaçlara göre kolayca uyarlama imkanı sunar
Artıları
- Tonlarca gelişmiş özelliğe sahip güçlü Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Scrum, Kanban ve diğer Agile yazılım geliştirme projeleri için idealdir
- Ayrıntılı raporlarla takımınızın etkinlik düzeylerini görselleştirin
- Eğlenceli ve kolay proje yönetimi yazılımı için son derece kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü
- Proje paydaşlarını bilgilendirmek için özel izinler
- Daha iyi iş yönetimi için güçlü gösterge panelleri
- ClickUp Belgeleri ile proje planı oluşturmak veya ayrıntılı bilgi tabanları oluşturmak kolaydır
- Çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonuyla çalışır ( Microsoft Office 365, Zoom, Slack ve daha fazlası)
- Bağımlılıklar, görevleri doğru sırayla düzenlemeye yardımcı olur
- Kullanışlı görev şablonları ve otomasyon özellikleri, sıfırdan başlamayı önler
Eksileri
- Gösterge panellerini dışa aktaramıyorum
- Beyaz etiketleme mevcut değildir
- Belgeler için etiket bulunmuyor
ClickUp, bu tür küçük kusurları gidermek için sürekli olarak çalışmaktadır. ClickUp'ın ürün yol haritası hakkında daha fazla bilgi edinin ve en iyi ClickUp alternatiflerinin listesini alın.
Fiyat
ClickUp, sonsuza kadar ücretsiz bir planın yanı sıra seçebileceğiniz dört farklı fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırsız görev ve 100 MB depolama alanına sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz üyeler
- Sınırsız: Sınırsız gösterge paneli, Gantt Grafikleri, üye, entegrasyonlar ve depolama için kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Sınırsız takım, Zihin Haritaları, iş akışı yönetimi, zaman takibi ve gelişmiş Otomasyonlar için kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Beyaz etiketleme, kurumsal API ve gelişmiş izinler için özel fiyatlandırma mevcuttur
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (1100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Basecamp
Basecamp , küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çevik bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır . Basecamp, tüm proje ihtiyaçlarını karşılayan tek bir platform olmayı hedeflerken, bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Anahtar özellikler
- Yapılacaklar listeleri görevleri yönetmeye yardımcı olur
- Gerçek zamanlı iletişim için grup sohbet odaları bulunan sohbet platformu (Campfire ve Pings)
- Herhangi bir görev veya takım üyesi hakkında ayrıntılı genel bakış için takım raporları
- Hill grafikleri, proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemeye yardımcı olur
- Evraklarınızı düzenli tutmak için belge yönetimi özelliği
Artıları
- Rahat bir öğrenme eğrisi ile basit arayüz
- Dosya paylaşımı için kolay sürükle ve bırak fonksiyonu
- Kullanışlı evrensel arama çubuğu, tüm bilgilere kolayca erişmenizi sağlar
- Saatlik otomatik yedeklemeler, proje dosyalarınızı güvende tutar
Eksileri
- Görevleri veya proje bütçesini düzenlemek için gelişmiş özelliklere sahip değildir
- Yerel zaman takibi özelliği olmaması, üçüncü taraf entegrasyonları kullanmanız gerektiği anlamına gelir
- Basecamp uygulaması yapılacaklar listeleri konusunda pek iyi değildir
- Proje izleme özellikleri yalnızca Hill grafikleriyle sınırlıdır
Fiyat
Sınırsız kullanıcı ve 500 GB dosya depolama alanıyla sınırsız proje için aylık 99 $ sabit ücret.
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 1/5 (4400+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (11900+ yorum)
Bu Basecamp alternatiflerine göz atın!
3. Asana
Asana, proje yöneticileri arasında oldukça popüler olan basit bir proje yönetimi yazılımıdır. Kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü ve çok sayıda entegrasyon ile Asana, daha küçük ve daha basit projeler için daha uygun bir Smartsheet alternatifidir.
Asana ile Smartsheet'i karşılaştırın!
Anahtar özellikler
- Kolay iş akışı yönetimi için Kanban panosu
- Daha iyi takım işbirliği için dosya paylaşımı ve görev yorumları
- Alt görevler ve kontrol listeleri ile gelişmiş görev yönetimi özellikleri
- Daha iyi kaynak yönetimi için güçlü proje özetleri
Artıları
- Takım üyelerinizle gerçek zamanlı işbirliği sağlar
- Herhangi bir görev son teslim tarihine yaklaştığında otomatik bildirimlerle görevleri hızlıca delege edin
- Backlog yönetimi ve iş akışı otomasyonu gibi Agile takımlar için tasarlanmış özel fonksiyonlar
- Birden fazla projeyi ve büyük takımları yönetmek için uygundur
Eksileri
- Yerel zaman takibi özelliği yoktur
- Bir takım üyesine yorum atamıyorum
- Ücretsiz plan sınırlı işlevselliğe sahiptir (hedefler ve özel alanlar gibi özellikler yoktur)
- Görevlere birden fazla atanan kişi olamaz
Fiyat
Asana platformu size dört seçenek sunar:
- Temel Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (6600+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (8700+ yorum)
Bu Asana alternatiflerine göz atın !
4. Trello
Trello, otomasyon ve entegrasyonları ile basit projeleri yönetebilen, tanınmış bir Kanban tabanlı yönetim aracıdır. Bu SaaS çözümünün neden Smartsheet'in en iyi rakiplerinden biri olduğunu görelim:
Anahtar özellikler
- Etkileşimli ve özelleştirilebilir kartlar
- Güçlendiriciler, Trello panolarına ek işlevler eklemenize yardımcı olur
- Daha iyi görev organizasyonu için kontrol listeleri
- Daha iyi takım işbirliği için üst düzey görünümler
- Renk kodlu etiketler görevleri kolayca düzenlemenize yardımcı olur
Artıları
- Kullanıcı dostu arayüz ile sorunsuz öğrenme eğrisi
- Kenar çubuğundan bir adı karta sürükleyerek görevleri kolayca atayın
- Kolaylık için çok sayıda klavye kısayolu
- IOS ve Android için mobil uygulama
Eksileri
- Yerel raporlama özelliklerinin olmaması (güçlendirme satın almanız gerekebilir)
- Karmaşık projeleri yönetmek için uygun değildir
- Yalnızca Kanban panosu görünümü sunar (tablo görünümü beta sürümündedir)
Fiyat
Trello platformunda üç seçenek vardır:
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 ABD doları
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (10500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (16600+ yorum)
Bu Trello alternatiflerine göz atın!
5. Jira
Jira, Agile ve Scrum takımlarını hedefleyen bir hata izleme ve proje yönetimi yazılımıdır. Diğer bazı araçların aksine, ek özelleştirme için açık kaynak sürümünü bile kullanabilirsiniz.
Bu aracın neden en iyi Smartsheet rakipleri listesine girdiğine bir göz atalım.
Anahtar özellikler
- Scrum ve Kanban panosu ile güçlü Agile görünümler
- Özel iş akışı şablonları ve otomatik iş akışı fonksiyonu
- Projeleriniz için bir yapı oluşturmaya yönelik yol haritaları
- Hız grafiği ve Gantt grafiği gibi güçlü raporlama araçları
- Hata ve sorun izleme fonksiyonu
Artıları
- Agile ve Scrum yönetimi için gelişmiş proje yönetimi yazılımı
- Üçüncü taraf entegrasyonlarına izin verir
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Projelerinizi her zaman takip edebileceğiniz güçlü mobil uygulama
- Daha büyük ve karmaşık kurumsal projeleri yönetebilir
Eksileri
- Kurulumu ve yapılandırması zor
- Karmaşık kullanıcı arayüzü nedeniyle öğrenme eğrisi dik
- Pahalı ücretli plan
- Etkili koordinasyon için takım işbirliği özellikleri yoktur
Fiyat
- Ücretsiz: 10 takıma kadar üye
- Standart: 250 GB depolama alanı ve 5.000 kullanıcıya kadar, kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- Premium: Sınırsız depolama ve 5.000 kullanıcıya kadar aylık kullanıcı başına 14 ABD doları
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (3600+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (8900+ yorum)
Bu Jira alternatiflerine göz atın !
6. Wrike
Wrike, başka bir güçlü proje yönetimi yazılımı ve en iyi Smartsheet alternatiflerinden biridir. Kurumsal düzeydeki özellikleri, onu dünya çapında proje yöneticileri arasında popüler bir seçim haline getirmiştir.
İşte Smartsheet'in iyi bir alternatifi olmasının nedenleri:
Anahtar özellikler
- Kurumsal düzeyde yetenekler
- Projeler hakkında raporlama için güçlü analitik özellikler
- Gerçek zamanlı veri işbirliği
- Eşsiz üç bölmeli gösterge paneli
Artıları
- Yerleşik zaman takibi
- Dosya paylaşımı ve sosyal ağ uygulamalarıyla çok sayıda entegrasyon
- İyi müşteri desteği
Eksileri
- Kullanıcı arayüzü karmaşık ve öğrenmesi zor
- Mobil uygulama, masaüstü sürümünün işlevselliğinden yoksundur
- Takım üyelerine yorum atanamıyor
Fiyat
Wrike, aralarından seçim yapabileceğiniz üç varyant sunar ve kredi kartı gerektirmeyen Profesyonel planı için sınırlı bir ücretsiz deneme sürümü sunar.
- Ücretsiz: Beş üyeye kadar
- Profesyonel: 15 üyeye kadar kullanıcı başına aylık 9,80 ABD doları
- İş uygulaması: 200 üyeye kadar kullanıcı başına aylık 24,80 ABD doları
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1500+ yorum)
Bu Wrike alternatiflerine göz atın!
7. Workzone
Workzone, 2000 yılından beri kullanılan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Basit proje yönetimi özellikleri, onu harika bir Smartsheet alternatifi haline getirir.
Anahtar özellikler
- Basit süreç yönetimi yetenekleri
- Kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü
- İyi işbirliği özellikleri
- Güçlü raporlama
Artıları
- Yeni kullanıcılar için basit öğrenme eğrisi
- Çok sayıda özelleştirme seçeneği sunan yazılımlar
- İyi müşteri desteği
Eksileri
- IOS ve Android için mobil uygulamalar iş gerektirir
- Sınırlı proje görünümleri
- Yorum atamayı yapamıyorum
- Bu uygulamanın ücretsiz sürümü yoktur
Fiyat
Workzone, kredi kartı gerekmeden 14 günlük ücretsiz deneme sunar ve üç farklı hesap türüne sahiptir:
- Takım planı: 100 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
- Profesyonel plan: 150 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 34 ABD doları
- Enterprise planı: 200 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 43 ABD doları
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)
8. Microsoft Projeleri
Microsoft Project, veya daha çok MS Project olarak bilinen, bir elektronik tablo platformu ve piyasanın en eski ve en sağlam proje yönetimi araçlarından biridir. MS Project'i basit projeleri yönetmek için kullanabilirsiniz, ancak karmaşık projeler veya daha büyük kurumsal projeler için daha uygundur.
Ancak, MS Project'in en büyük dezavantajlarından biri, öğrenme eğrisinin dik olmasıdır. Hemen kullanıma başlayabileceğiniz bir proje yönetimi aracı arıyorsanız, bu araç sizin için ideal olmayacaktır.
Anahtar özellikler
- Zaman çizelgesi gönderme özelliği ile zaman takibi
- Kaynak yönetimi
- Karmaşık projelere uygun, üst düzey ve oluşturması kolay özel raporlar
- Gelişmiş proje bütçeleme
- Paylaşılan takım takvimleri
Artıları
- Projelerinize kolayca erişmek, yenilerini oluşturmak veya önemli proje bilgilerini görüntülemek için merkezi ana ekran görünümü
- Birden fazla proje yönetimi metodolojisini (çevik, şelale veya hibrit) ve iş akışlarını (Scrum, Kanban ve hatta özel iş akışları) destekler
- Ayrıntılı görev açıklamalarına izin verir
- Ms Project, Microsoft 365'teki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur
Eksileri
- Araç, ileri düzey proje yöneticileri için tasarlanmış olduğundan öğrenme eğrisi diktir
- Zapier veya SalesForce gibi popüler entegrasyonları desteklemez
- Etkileşimli gösterge panelleri yoktur
- Pahalı ve genellikle kafa karıştırıcı fiyatlandırma modelleri
Fiyat
Microsoft Project iki fiyatlandırma özelliği sunar. Bulut tabanlı fiyatlandırma modeli ve şirket içi fiyatlandırma modeli vardır.
Bulut tabanlı çözüm
- Proje Planı 1: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Proje Planı 3: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
Yerinde çözüm
- Project Standard 2021: 679,99 $ tek seferlik ödeme
- Project Professional 2021: 1.129,99 $'lık tek seferlik ödeme
- Project Server: Talep üzerine özel fiyatlandırma mevcuttur
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,0/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (1.300+ yorum)
Bu Microsoft Projeleri Alternatiflerine göz atın!
9. Google E-Tablolar
Daha basit Smartsheet alternatiflerinden biri Google E-Tablolar'dır. Google tarafından sunulan ücretsiz bir elektronik tablo aracıdır ve veri yönetimi ve hatta proje yönetimi gibi çeşitli kullanım alanları vardır. Google E-Tablolar, Excel ile aynı konseptte oluşturulmuştur, ancak daha basittir ve daha temiz bir arayüze sahiptir.
Ücretsiz olmasına rağmen, Google E-Tablolar bir proje yönetimi aracı olarak birçok dezavantaja sahiptir. Modern proje yönetimini gerçekleştirmek için sağlam bir araç arıyorsanız, bu araç sizin için uygun olmayabilir.
Anahtar özellikler
- Google Drive'da bir belgede aynı anda 100 kullanıcıya kadar yöneterek gerçek zamanlı takım işbirliği
- Proje planları, zaman izleyiciler ve proje zaman çizelgeleri gibi proje şablonları
- Proje ilerlemesini izlemek için Gantt grafikleri
- Pivot tablolar, koşullu biçimlendirme ve veri doğrulama yoluyla gelişmiş veri analizi
Artıları
- Kullanıcı başına 15 GB ücretsiz
- Kullanımı kolay ve anlaşılır
- Takıldığınızda size yardımcı olacak ayrıntılı kullanıcı kılavuzları
- Projelere her zaman kolayca erişilebilmesini sağlayan bulut tabanlı yazılım
- Ücretsiz kullanım
Eksileri
- Google E-Tablolar, fotoğraflar gibi ek dosyaları desteklemez
- Ön tanımlı olarak, Google E-Tablolar bir proje yönetimi aracı değildir
- Google E-Tablolar, uygulamadan görevleri yerel olarak atamanıza izin vermez
- Google E-Tablolar'da proje gösterge panelleri oluşturmak, çeşitli aşamalardan geçmek ve manuel güncellemeler yapmak anlamına gelir
- Uzun formlu belgeler için destek yoktur
- Yerel zaman takibi yoktur
Fiyat
- Ücretsiz: Sınırlı depolama alanı
- Google Çalışma Alanı Paketi: Kullanıcı başına aylık 12 $ ve kullanıcı başına 1 TB depolama alanı
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (39.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
Google E-Tablolar alternatiflerini inceleyin!
10. Podio
Podio, temel olarak işletmelerin iş ve iletişimi özelleştirmelerine yardımcı olan düşük kodlu bir araçtır. Podio, bir proje yönetimi aracı olarak tam olarak nasıl uyum sağlar? Podio, tüm proje verilerinizi, konuşmalarınızı ve iş akışlarınızı işbirliği için merkezi bir hub'da hizalamanızı sağlar.
Anahtar özellikler
- Rolleri kontrol etmenize ve erişim izinlerini ayarlamanıza yardımcı olan merkezi yönetici portalı
- Dosya paylaşımını destekleyen yerleşik iletişim araçları
- Takımınızın ihtiyaçlarına göre projeleri kendi tarzınızda yönetmek için özelleştirilmiş iş akışları
- İşlerinizi kendi tarzınızda tasarlamak için kişisel gösterge panelleri
- Yorumlar aracılığıyla görev atamalarına izin verir
- Müşteriye yönelik projeleri daha sezgisel bir şekilde yönetmek için bağlantılı CRM
Artıları
- Kolay ölçeklendirme için sınırsız işbirliği
- Hareket halindeyken projeleri yönetmek için kullanımı kolay bir mobil uygulama
- Google Drive, DropBox, FreshBooks ve daha fazlası gibi popüler uygulamalarla entegre olur
Eksileri
- Temel raporlama özellikleri
- Podio, kuruluşunuz için kurmak ve özelleştirmek için zahmetlidir
- Kullanıcı arayüzü karmaşık ve modası geçmiş gibi görünebilir
- Kurulumu zorlaştıran sağlam bir şablon kitaplığı yoktur
Fiyat
Podio'nun hem ücretli hem de ücretsiz planları vardır. Ancak, ücretsiz plan sadece proje yönetimi görevleri için asgari düzeyde hizmet sunar.
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 7,20 dolar
- Artı: Aylık 11,20 dolar
- Premium: Aylık 19,20 dolar
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)
11. Assembla
Bu listedeki diğer Smartsheet alternatiflerinden farklı olarak, Assembla tamamen yazılım geliştirme takımları için bir proje yönetim sistemidir. Bu yazılım geliştirme platformu, Assembla veya kendi sunucularınızda barındırmanıza olanak tanır. Tamamen yazılım geliştirme yönetimine adanmış olduğundan, Assembla Agile ve Scrum takımları için inanılmaz derecede iyi çalışır.
Anahtar özellikler
- Scrum, Gantt, Kanban, Waterfall ve SAFe gibi birden fazla görünüm ve metodoloji ile projeler planlayın
- Bahsetmeler veya yorumlar yoluyla görevleri takım üyelerine devredin
- Git, SVN ve Perforce proje entegrasyonları
- Otomatik görev güncellemeleri
- Kolay proje görselleştirmeleri için kart duvarları ve görev panoları
Artıları
- hareket halindeyken projeleri yönetmek için iOS uygulaması
- Daha kolay proje izleme için çoklu proje görünümleri
- Yerleşik iletişim özelliği ile sorunsuz işbirliği
- Roketler ve bilet filtreleme ile sorunsuz sorun izleme
Eksileri
- Güçlü yönetim ve nicel raporlar eksik
- Diğer araçlara kıyasla oldukça pahalıdır
- Yapılandırması zor
- Eski ve gezinmesi zor bir arayüz
Fiyat
Assembla'nın ücretsiz bir planı yoktur, ancak kullanıcılara 14 günlük ücretsiz deneme sunar.
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise Cloud: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Kurumsal Kendi Sunucusunda Barındırma: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (80+ yorum)
12. Takım çalışması
Teamwork, proje yönetim sistemi için kullanımı kolay bir Smartsheet alternatifidir. Bu müşteri yönetimi uygulaması modern, sezgiseldir ve basitlik ile işlevsellik arasında doğru dengeyi sağlar.
Anahtar özellikler
- Kolay proje izleme ve görselleştirme için gösterge panelleri, pano ve takvim görünümleri
- Kaynak planlama ve bütçeleme fonksiyonları
- Burndown raporlama
- Proje etiketleri ve özel alanlar
- Görev ve proje şablonları
- Daha kolay müşteri yönetimi için faturalandırma ve fatura kesme
Artıları
- Google Drive, Chrome, Slack ve daha fazlası gibi ihtiyacınız olan tüm önemli araçlarla entegre olur
- İşinizin büyümesini desteklemek için sınırsız müşteri
- Raporlarınızda ve gösterge panellerinde özel markalama
Eksileri
- Sunduğu özelliklere göre oldukça pahalıdır
- Uygulama içi sesli arama ve mesajlaşma özelliğini desteklemez
- Mobil uygulama o kadar sezgisel değildir ve oldukça hatalıdır
Fiyat
Teamwork, ücretsiz bir plan ve birkaç ücretli plan sunar.
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 17,99 $
- Ölçek: Talep üzerine özel fiyatlandırma mevcuttur
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 4/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
13. Aralıklar
Zaman takibi ve görev yönetimi aracı arayan küçük bir takım iseniz, Intervals sizin için uygun bir araç olabilir. Intervals, proje görevlerini gerçekleştirmeniz için ne kadar zaman harcadığınız ve buna göre kararlar aldığınız konusunda önemli bilgiler sağladığı için Smartsheet alternatifleri listemizde yer almaktadır.
Anahtar özellikler
- Faturalandırılabilir saatleri belirlemek için zaman takibi
- Merkezi ve işbirliğine dayalı bir portaldan görev yönetimi
- Görevlerinizi ve proje ilerlemenizi anlamak için ayrıntılı ve esnek raporlar
- Denetlenebilir görev geçmişleri
- Görev atamalarını ve gerçek zamanlı görev güncellemelerini mümkün kılan iş istek kuyrukları
- Proje iş akışları için şablonlar
- Görev önceliklendirme fonksiyonu ve görev durumu
Artıları
- Proje bütçelerinin hızlı tahmini
- Kapsamlı zaman takibi ve görev yönetimi özellikleri
- Birden çok dosya biçiminde dışa aktarma
- Fantastik müşteri desteği
Eksileri
- Mobil uygulama yok
- Günümüz standartlarına göre kullanıcı dostu olmayan arayüz
- Temel rol düzeyi izinleri
Fiyat
Intervals'ın fiyatlandırma modeli esnektir ve birçok paket seçeneği sunar. İşte ayrıntılar:
- Lite: 3 aktif proje, 3 kullanıcı ve 5 GB için aylık 29 $
- Temel: 10 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve 10 GB için aylık 49 $
- Temel olmayan: 15 temel proje, sınırsız kullanıcı ve 25 GB için aylık 69 $
- Profesyonel: 30 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve 50 GB için aylık 99 $
- Premium: 50 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve 100 GB için aylık 159 $
- En Üst Raf: 100 aktif proje, sınırsız kullanıcı ve depolama için aylık 219 $
- Sınırsız: Sınırsız proje, kullanıcı ve depolama için aylık 299 $
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,9/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70 yorum)
14. Microsoft Excel
Microsoft Excel, özelleştirmelerle proje yönetimi aracı olarak fonksiyon görebilen bir elektronik tablo yönetim aracıdır. Ancak, ön tanımlı amacı proje yönetimi olmadığı için Microsoft Excel, buradaki Smartsheet alternatifleri arasında en çok yönlü olanı değildir. Bununla birlikte, MS Excel, projeleri yönetmenize yardımcı olacak bazı kullanışlı özelliklere sahiptir.
Anahtar özellikler
- Kolay proje programı yönetimi ve inceleme için görsel zaman çizelgesi grafiği
- Proje bütçeleme ve planlama için kullanışlı olan koşullu biçimlendirme
- Yerleşik veri yedekleme işlevselliği ile kapsamlı veri depolama
Artıları
- Alanınız dolmadan çok sayıda veriyi kolayca depolamanın yolu
- Grafikler aracılığıyla veri analizi sonuçlarını görüntüleme seçeneği ile gelişmiş veri analizi ve raporlama
- Başlamak için birçok ücretsiz şablon
Eksileri
- Yerleşik otomatik görev izleyici yoktur
- İşbirliği için üçüncü taraf bir araç gerekir
- MS Excel anlık iletişimi desteklemez
- Bireysel yapılacaklar listeleri için yeterli destek yoktur ve bir liste oluşturmayı başarırsanız, sonunda topaklanmış ve kalabalık bir elektronik tablo ile karşılaşırsınız
Fiyat
Microsoft Project gibi, MS Excel de Microsoft Çalışma Alanı paketinin bir parçasıdır. Ancak, MS Project'ten farklı olarak, MS Excel'i bağımsız bir ürün olarak satın alabilirsiniz.
- Bağımsız Microsoft Excel: PC veya Mac başına 159,99 $
- Microsoft 365'in bir parçası olarak Microsoft Excel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (17.000+ yorum)
Microsoft Excel alternatiflerini inceleyin!
15. Workfront
Workfront, kuruluşunuzdaki işleri yönetmek için kullanılan çevrimiçi bir sistemdir. Ayrıca, Smartsheet alternatifleri arasında yer alan bu veritabanı platformu, yöneticilerin projeler, kaynaklar ve kişiler hakkında gerçek zamanlı iletişim almasını sağlar.
Anahtar özellikler
- Sorunsuz işbirliğini kolaylaştırmak için gerçek zamanlı bildirimler ve özel akıllı formlar
- Projeleri ve görevleri planlamak, uygulamak ve gözden geçirmek için karar verme gösterge panelleri
- Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlayan kaynak yönetimi fonksiyonları
- Zaman kazanmak ve daha hızlı ölçeklenmek için süreç otomasyonu
- Şirket standartlarını korumak için kolaylaştırılmış onay iş akışları
- Otomatik sürüm oluşturma ve yorum izleme
Artıları
- Herkesi panoda güncel tutmak için gerçek zamanlı raporlar
- Büyük kurumsal şirketler için gelişmiş rol ve izin düzeyleri
- Her türlü organizasyona uyacak şekilde süper özelleştirilebilir
- Sağlam projeler ve gelişmiş iş akışları için harika prova araçları
Eksileri
- Yazılımı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmenin uzun süren süreci
- Sezgisel değildir, bu da birçok tekrarlayan adım ve sürece neden olur
- Mobil uygulama hantal ve yavaş olabilir
Fiyat
Workfront'un tüm fiyat planları, farklı özellikler ve eklentilerle özel olarak hazırlanmıştır.
- Enterprise: Premium API ve entegrasyonlar, gelişmiş güvenlik ve ileri düzey destek
- İş: Premium entegrasyonlar, gelişmiş analitik ve sınırsız sayıda gözden geçiren
- Artılar: Kaynak yönetimi, talep yönetimi, içerik inceleme ve onaylama
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 1/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Workfront alternatiflerini inceleyin!
16. Celoxis
Celoxis, modern çevik trendleri, özelleştirme işlevselliğini ve iş akışı otomasyonunu bir araya getirerek proje yönetimi özelliklerinin esnek kalmasını sağlar. Bu Spreadsheets alternatifi, her türlü takıma uyacak şekilde güçlü gösterge panelleri ve raporlama yetenekleriyle detay odaklıdır.
Anahtar özellikler
- Özel alanlar aracılığıyla proje talebi izleme
- Otomatik proje planlama ve proje bağımlılık beyanları
- Kritik yol analizi, RAG sağlık göstergeleri ve EVA'lar aracılığıyla proje izleme
- Özel finansal KPI'lar, kar ve marj izleme ve gelir tahmini ile proje muhasebesi
- Portföy inceleme ve yönetimi
- Dinamik gösterge panelleri ve raporlar
Artıları
- İhtiyacınız olmayan özellikleri "kapatma" olanağı
- Proje yönetimini kolaylaştırmak için birden fazla paylaşımlı gösterge paneli
- Raporların e-posta yoluyla gönderilmesini planlayabilirsiniz
- Özelleştirilebilir düzenler ve bileşenler
Eksileri
- Hantal yapılandırmalar
- Yavaş müşteri hizmetleri ve desteği
- Uygulama içi push bildirimleri yoktur
Fiyat
Celoxis ile, şirket içi paket veya yıllık bulut paketini tercih edebilirsiniz.
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 22,50 dolar
- Yerinde: 450 $ tek seferlik fatura, sınırsız kullanıcı ve bir yıl ücretsiz destek
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)
17. Zoho Projeleri
En popüler Smartsheet alternatiflerinden biri Zoho Projects'tir. Bu araç, bulut tabanlı proje yönetimi özelliklerine sahiptir ve Zoho Suite'in bir parçasıdır. Çevrimiçi araç, görev yönetimi, işbirliği ve proje iş akışı otomasyonunu birleştirerek güçlü bir proje yönetimi yazılımı oluşturur.
Anahtar özellikler
- Bulut belge yönetimi
- Bağımlılıkları izlemek ve proje ilerlemesini gözden geçirmek için Gantt grafikleri ve Kanban panoları
- Cihazlar arasında sorunsuz kullanım için çoklu platform desteği
- Proje ekibinin proje saatlerini izlemek için zaman çizelgeleri
- Takım üyelerini bilgilendirmek için e-posta uyarıları
- Tüm proje bilgilerinizi belgelemek için sayfalar
Artıları
- Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyonlar
- Kolay iletişim ve hızlı proje güncellemeleri için yerleşik sohbet
- Tartışmaları klasörler halinde düzenleme seçeneğine sahip Takım Forumları
Eksileri
- Diğer Zoho araçlarıyla entegrasyonlar zahmetli
- Kullanıcı arayüzü çok karmaşık ve kafa karıştırıcı
- Özel müşteri desteği yoktur
Fiyat
Zoho, bu listede en basit fiyatlandırma modellerinden birine sahiptir.
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)
18. Scoro
Scoro, takımınızın daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olmak için önemli proje verilerini kullanan bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu iş yönetimi aracı ayrıca faturalandırma ve kaynak kullanımını otomatikleştirir. Daha da önemlisi, bu listedeki Smartsheet alternatifleri arasında Scoro, faturalandırma ve gelir tahminini kolaylaştırmak için yerleşik bir CRM özelliğine sahiptir.
Anahtar özellikler
- Her türlü proje için işbirliğine dayalı bir platform
- Sürükle ve bırak planlayıcı, görevleri planlamak için Kanban görev panoları
- Bağımlılıkları, görevleri ve ilerlemeyi izlemek için gerçek zamanlı Gantt grafiği
- Otomatik bildirimler ve son tarih hatırlatıcıları ile rutin görevlerin otomasyonu
- Yerleşik CRM
Artıları
- Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak birçok özel özelleştirme seçeneği
- Tek bir tıklama ile üst düzey raporlar
Eksileri
- Yinelenen görevler genel iş akışına entegre değildir, bu da yürütme sırasında görev çakışmalarına neden olabilir
- Planlayıcı özelliği, zaman girdisi son tarihinin kaçırılmasını önlemek için manuel izleme gerektirir
Fiyat
- Temel: Kullanıcı başına aylık 26 dolar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 63 dolar
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ yorum)
19. nTask
En iyi Smartsheet alternatifleri listemizde ayrıca nTask da yer almaktadır. En iyi proje yönetimi araçlarından biri olan nTask, çok çeşitli takımlar için görev ve sorun izlemeye odaklanmaktadır. Bu araç sadece hafif olmakla kalmaz, aynı zamanda görevleri gerçek zamanlı olarak izlemek için sağlam özellikler sunar.
Özellik
- Kolay görev önceliklendirme için Kanban panolarını sürükleyip bırakın
- Başlamak için önceden oluşturulmuş şablonlar
- Otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmak için proje ve görev bağlantıları
- Sorun izleme ve sorun durum atama
- Toplantı yönetimi
- Risk matrisinin ve risk azaltma güncellemelerinin yardımıyla risk yönetimi
- Yerel zaman takibi
Artıları
- Zaman kazanmak için toplu takım davetleri
- Daha temiz bir kullanıcı arayüzü için özel çalışma alanları
- Gerçek zamanlı işbirliğini geliştirmek için görev yorumları
- Takım üyelerinin katkılarını takip etmek için otomatik zamanlayıcı
Eksileri
- Hatalı görev sıralama seçenekleri
- Ücretsiz sürümde sınırlı ve temel özellikler
- Sınırlı entegrasyonlar
Fiyat
- Temel: 100 MB depolama ve 5 takım üyesi için ücretsiz
- Premium: 5 GB depolama alanı için kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- İş: 10 GB depolama için kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Enterprise: 100 GB depolama için özel fiyatlandırma
Derecelendirmeler ve Yorumlar
- G2: 4. 4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (90+ yorum)
20. Airtable
Airtable, öncelikle bir elektronik tablo ve veritabanı yönetim yazılımıdır. Ancak, birkaç özel ayar ile platformu bir proje yönetimi aracına dönüştürebilirsiniz. Airtable'ın bir avantajı, çok yönlü olmasıdır. İyi yapılandırılmış değişikliklerle her takım, proje, kullanım ve organizasyona uyum sağlayabilen boş bir tuval gibidir.
Anahtar özellikler
- Hesap tablosu, kanban, galeri ve takvim görünümleri dahil özel görünümler
- Hızlı kurulum için önceden hazırlanmış şablonlar
- Kullanıcı başına 2 GB'den başlayan belge depolama
Artıları
- Birden fazla takvim özelleştirme seçeneği
- Çeşitli projeler ve kullanımlar için oldukça çok yönlü
- Airtable veritabanları, karmaşık veri işleme, analiz ve depolama imkanı sunar
- Kolay işbirliği ve proje panolarının özelleştirilmesi
- Excel verilerini kolayca içe aktarma
Eksileri
- Sınırlara ulaştığınızda otomasyon çalışmayı durdurur
- Belirli hücrelere yorum ekleyememe
- Görevlerin otomatik güncellenmesi yoktur
- Kapsamlı izin düzeyleri
- Mobil uygulamada sınırlı işlevler
Fiyat
- Ücretsiz: Sınırsız taban ve 5 adede kadar oluşturucu veya düzenleyici
- Plus: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 6/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)
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Smartsheet size yardımcı olabilir, ancak proje yönetimi özellikleri açısından güvenebileceğiniz en iyi çözüm değildir.
Tüm takımlarınıza uygun seçenekler ve özelleştirme imkanı sunan bir proje yönetimi aracınız varken neden bir elektronik tabloyla yetinmelisiniz?
Adım adım ClickUp. ClickUp, diğer araçların sahip olduğu tüm bu özellikleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda Görev Öncelikleri, Kaynak Yönetimi, Bağımlılıklar ve çok daha fazlasını da tablo haline getirir.
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