2025'in En İyi 20 Trello Alternatifi ve Rakibi

Proje yönetimine ilk başladığımda, Trello benim vazgeçilmez aracımdı. Kullanımı basitti ve neredeyse hiç öğrenme eğrisi yoktu. Kanban panolarının sürükle ve bırak arayüzü, görevleri düzenlemeyi çok kolaylaştırıyordu.
Ancak takımımız büyüdükçe ve projeler daha karmaşık hale geldikçe, dezavantajlarıyla karşılaşmaya başladım. Bağımlılıkları olan görevleri koordine etmek, daha sıkı zaman çizelgelerini yönetmek ve birden fazla teslimatı ve müşteri hesabını idare etmek zorlaşmaya başladı.
İşte o zaman, daha büyük ve daha karmaşık iş akışlarının taleplerine ayak uydurmak için daha yetenekli, daha sağlam bir görev yönetimi yazılımına ihtiyacımız olduğunu fark ettim.
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Trello ile yaşadığım eksiklikleri gidermeyi vaat eden düzinelerce proje yönetimi yazılımını denedim. Bunları denedikten ve artılarını ve eksilerini değerlendirdikten sonra, takımım ve ben, büyüyen takımların ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayabilecek en iyi 20 Trello alternatifini belirledik.
Hadi birlikte inceleyelim.
Trello Sınırlamaları
Trello'yu denediyseniz, ölçeklenebilir olmadığını bilirsiniz. Zaman takibi, ayrıntılı raporlama ve analiz gibi özellikler yerleşik olarak bulunmadığından, daha zorlu projelerimiz için ihtiyacım olan işlevselliği elde etmek için üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmek zorunda kaldım.
Trello şablonları aradığım düzeyde özelleştirme sunmuyordu. Takım iletişimi kısıtlıydı; yalnızca Trello kartlarına yorum yazabiliyordum.
Ayrıca, aylık ve üç aylık planlamamızı çok daha sorunsuz hale getirebilecek yerel görev bağımlılıkları ve Gantt grafik seçeneklerinin eksikliği ile de uğraştım.
Trello'nun eklentileri veya Power-Ups bazı eksiklikleri gidermeye yardımcı olsa da, Trello'nun temel özelliklerinin bir parçası olsaydı çok daha kullanışlı olurdu.
Listemizdeki diğer araçların çoğu bu özelliklere sahiptir, bu nedenle temel işleri tamamlamak için başka bir yere bakmanıza gerek yoktur.
Trello Alternatiflerine Genel Bakış
|Proje yönetimi yazılımı
|En iyisi
|Öne çıkan özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Özelleştirilebilir görünümlerle genel proje yönetimi
|Pano Görünümü, Gantt Grafik Görünümü, ClickUp Bağımlılıkları, ClickUp Otomasyonları, ClickUp Brain
|Sonsuza Kadar ÜcretsizSınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $İş: Kullanıcı başına aylık 12 $Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçinClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
|Asana
|İş güncellemelerini yönetme
|Özelleştirilebilir gelen kutusu
|Bireyler ve küçük takımlar Kişisel: Ücretsiz Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,5 $ Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19,21 İşletmeler ve kurumsal Enterprise: Özel fiyatlandırma Enterprise+: Özel fiyatlandırma
|Monday. com
|Zaman yönetimi
|AI kullanarak verileri etiketleyin ve etiketleyin
|Ücretsiz Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $ Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $ Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma
|Basecamp
|Sezgisel görev yönetimi
|Kart Tablosu, LineUp, Tam erişim
|Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 $Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 299 $ (sabit ücret)
|Jira
|Proje zaman çizelgelerini yönetme
|Takvim görünümü, özet görünümü
|ÜcretsizStandart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $ Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma
|Airtable
|Kaynak tahsisi
|Zaman çizelgesi görünümü
|ÜcretsizTakım: Kullanıcı başına aylık 24 $İş: Kullanıcı başına aylık 54 $Kurumsal Satış: Özel fiyatlandırma
|Wrike
|Onay yönetimi
|Gösterge panelleri ve sesli komutları kullanarak trend karşılaştırması
|ÜcretsizTakım: Kullanıcı başına aylık 10 $ İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma Pinnacle: Özel fiyatlandırma
|Microsoft Project
|Dinamik planlama
|Dinamik planlama, Power BI entegrasyonu
|Project Online Essentials: Kullanıcı başına aylık 7 $Project Online Professional: Kullanıcı başına aylık 30 $ Project Online Premium: Kullanıcı başına aylık 55 $ Project Standard (Proje Yöneticileri): 589,99 $Project Professional (Proje Yöneticileri): 1159,99
|Microsoft Planner
|Günlük planlama ve hedef belirleme
|Gerçek zamanlı gösterge panelleri, proje planlama şablonları
|Project Standard 2024: 679,99 $
|Todoist
|Verimlilik izleme
|Todoist Karma, sezgisel tarih tanıma
|Başlangıç: 0 $Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $ İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
|Teamwork.com
|Müşteri desteği
|Paylaşılan gelen kutusu, müşteri taleplerinin otomatik olarak üst düzeye taşınması
|Deliver: Kullanıcı başına aylık 13,99 $ (en az üç kullanıcı)Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $ (en az beş kullanıcı) Scale: Kullanıcı başına aylık 69,99 $ (en az beş kullanıcı)Enterprise: Özel fiyatlandırma
|ActiveCollab
|Görev ayrıntılarını toplu düzenleme
|Toplu düzenleme, müşteriler için ön tanımlı görünürlük
|Plus: 3 kullanıcı için aylık 11 $ Pro: kullanıcı başına aylık 9 $ Pro+Get Paid: kullanıcı başına aylık 14
|ProofHub
|Takım tartışmalarını kolaylaştırma
|Tartışmalar, gizli konular
|Temel: 50 $/ay Üst Düzey Kontrol: 99 $/ay
|Taiga
|Görsel proje yönetimi
|Farklı yakınlaştırma düzeyleri
|Ücretsiz
|nTask
|Bütçe izleme ile proje yönetimi
|Finansal Özetler
|Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $Business: Kullanıcı başına aylık 12 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma
|LiquidPlanner
|Son teslim tarihi ve risk yönetimi
|Akıllı Çubuklar
|Essentials: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır) Professional: Kullanıcı başına aylık 28 $ (yıllık faturalandırılır) Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $ (yıllık faturalandırılır)
|Hive
|Zaman takibi
|Zaman çizelgesi yönetimi, Hive Mail
|ÜcretsizBaşlangıç: Kullanıcı başına aylık 1,5 $Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $Enterprise: Özel fiyatlandırma
|Pipedrive
|Analitik
|Akıllı İletişim Bilgileri, özelleştirilebilir raporlar
|Essential: Kullanıcı başına aylık 14 $Advanced: Kullanıcı başına aylık 29 $Professional: Kullanıcı başına aylık 59 $ Power: Kullanıcı başına aylık 69 $Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99
|Zoho Projeleri
|Özelleştirilebilir şablonlar
|Projeler ve görevler için özel düzenler ve alanlar, Zoho fatura entegrasyonu
|ÜcretsizPremium: Kullanıcı başına aylık 4 $Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9
|Nuclino
|İşbirliği
|Yerleşik işbirliği kanvası, hızlı arama fonksiyonu
|ÜcretsizBaşlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $İş: Kullanıcı başına aylık 12
2025'in En İyi 20 Trello Alternatifi
1. ClickUp (Özelleştirilebilir görünümlerle genel proje yönetimi için en iyisi)
İş için her şeyi yapan bir uygulama olan ClickUp, görev yönetiminin ötesine geçerek bilgi yönetimi, belge yönetimi ve yapay zekayı güçlü özellikler paketine entegre eder. Kendi şampanyamızı gururla içiyor ve ClickUp'ı projeleri izlemek, işbirliğini teşvik etmek ve net bir iletişim kurmak için kullanıyoruz – hepsi tek bir çatı altında, dikkatinizi başka yere kaydırmak için aşırı anahtar vergisi ödemeden.
Kanban panolarıyla sınırlı olan Trello'nun aksine, ClickUp, projelerimizi istediğimiz şekilde görünür kılmak için birden fazla Özel Görünüm sunar (bununla ilgili daha fazla bilgi birazdan gelecek!).
İşte ClickUp'ı büyük projeleri yönetmek için nasıl kullandığımıza dair kısa bir özet:
Projeleri görselleştirme
ClickUp'ın Kanban Panoları (veya Pano Görünümü), Trello'nun Kanban panolarının daha özelleştirilebilir bir sürümünü sunar. Bu özellik, birden fazla aşamadan geçen projeleri yönetmeyi kolaylaştırır, ilerleyen işleri görselleştirmemizi ve görevler üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmamızı sağlar.
Pano Görünümü ile şunları yapabiliriz
- Kartları çoklu seçip yeni bir sütuna sürükleyerek birden fazla görevi aynı anda güncelleyin
- Anahtar öğeleri renk kodlu etiketler, son teslim tarihleri ve öncelik etiketleriyle vurgulayın
- Görevleri atayın, yorumlar ekleyin ve dosyaları doğrudan kartlara ekleyin
- Sorunsuz teslimatı sağlamak ve darboğazları önlemek için aşamalar başına görevleri sınırlayın; gerektiğinde sınırları ayarlayın/kaldırın
- Proje aşamalarına uygun özel sütunlar oluşturun (ör. Devam Ediyor, İnceleme Bekliyor, Tamamlandı vb.)
- Boyutları değiştirerek, alanları istifleyerek ve yeniden düzenleyerek ve kontrol listeleri ekleyerek kartları özelleştirin
💡Pro İpucu: Zamanınız mı daralıyor? Kullanıma hazır, özelleştirilebilir Kanban panosu şablonlarıyla işlerinizi hızlandırın!
Kanban panoları, Agile veya yinelemeli iş akışlarında görsel görev yönetimi ve görevlerin aşamaları boyunca izlenmesine yardımcı olurken, Gantt grafikleri belirli bir zaman çizelgesi üzerinde görevleri görselleştirmemiz gerektiğinde kullanışlıdır.
Sık sık zaman hassasiyeti olan ve birden fazla bağımlılığı olan projeler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü bizim için hayat kurtarıcı.
Kullanışlı basamaklı görünümler en önemli şeylere odaklanmamıza yardımcı olurken, hızlı sıralama ve filtreleme özellikleri aradığımız bilgileri tam olarak bulmamızı sağlar.
Görevler oluşturabilir, bağımlılıklar ekleyebilir ve Kritik Yolu (projenin minimum süresini belirleyen görev dizisi; buradaki gecikmeler tüm projeyi geciktirir) ve Slack Süresini (projenin genel zaman çizelgesini etkilemeden bir görevin geciktirilebileceği süre) belirleyebiliriz.
Özelleştirilebilir iş akışları oluşturma
İş akışlarımız yüksek düzeyde özelleştirme gerektiriyor ve ClickUp Görevleri bunu başarmamıza yardımcı oluyor.
Örneğin, ilerlemeyi izlemek ve takımımızı uyumlu hale getirmek için ClickUp'ta Özel Görev Durumları kullanıyoruz. Çoğu durumda, Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi basit durumlar görevlerimizi tanımlamak için yeterli değildir, bu nedenle Özel Durumlar kullanışlıdır.
Bir blog yazısı yazdığımızı varsayalım. Bu görev için Özel Durumlar Şöyle olabilir: Özet Hazır, Yazım Aşamasında, İlk Taslak, Düzenleme, İkinci Taslak, Revizyon, Onay, Yayınlandı ve Kapalı.
ClickUp ayrıca, benzersiz iş gereksinimlerimize uygun özel veri alanlarıyla görevlerimizi özelleştirmemize olanak tanır. Metin, Web Sitesi, Açılır Menü, E-posta, Görevler, Tarih, Onay Kutusu ve daha fazlası gibi alanlar arasından seçim yapabilir ve hatta sayısal ClickUp Özel Alanları arasında otomatik hesaplamalar yapabiliriz (örneğin, yeni bir ürünün maliyetini belirlemek için).
Bir görevin başlangıcı başka bir görevin tamamlanmasına bağlı olduğunda (örneğin, düzenleyici ilk taslak hazır olduktan sonra blog yazısını düzenleyebilir), görevler arasında bir ilişki kurmak için görev bağımlılıkları (Beklemede/Blok) ayarlayabiliriz.
Bu, her takım üyesinin farklı görevlerin birbirini nasıl etkilediğini anlamasını sağlar ve darboğazları belirlemek daha kolay hale gelir.
Otomasyonlarla zaman kazanın
Görev listesi aşırı yüklü ve son teslim tarihleri yaklaşırken zaman kaybetmeyi göze alamayız. Bu nedenle, programımızdaki rutin görevleri otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonlarını kullanıyoruz. Sıradan ancak gerekli işler halledildiğinde, işleri ilerleten görevlere odaklanabiliriz.
ClickUp Otomasyonları bize şunları sağlıyor:
- Özel Alanları tetikleyicilere veya koşullara göre görev özetleri, proje güncellemeleri, veri analizi, müşteri duyarlılığı ve daha fazlasıyla otomatik olarak doldurun
- ClickUp'ın e-posta otomasyonlarıyla iletişimi kolaylaştırın–ör. müşteri geri bildirimlerine yanıt verme veya otomatik proje güncellemeleriyle ortakları ve tedarikçileri bilgilendirme
- Herhangi bir Alan, Klasör veya Liste'de oluşturulan yeni görevlere otomatik olarak atanan kişiler ve izleyiciler atayın
- ClickUp'ın otomasyon kitaplığından 100'den fazla kullanıma hazır şablona erişin ve yorum gönderme, durum değiştirme, liste taşıma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı iletişim kurun veya görevlere yorum ekleyerek veya belirli takım üyelerini etiketleyerek asenkron çalışın
- ClickUp'ın Takvim Görünümü ile görevleri planlayın ve yeniden planlayın, zaman çizelgelerini görselleştirin ve etkinlik hatırlatıcıları alın
- ClickUp Zihin Haritaları ile dağınık iş akışlarını basitleştirin ve farklı görevlerin/fikirlerin nasıl birbirine bağlı olduğunu görselleştirin
- Harvest, Toggl, Clockify ve daha fazlası gibi zaman takibi uygulamalarını ClickUp'a bağlayın ve zaman takibini doğrudan ClickUp içinde senkronize edin
- Çalışma alanınızdaki görevler, belgeler ve kişiler hakkında hızlı sorular sorun, ilerleme güncellemelerini ve günlük toplantıları otomatikleştirin, yüksek kaliteli, bağlamsal içerikler oluşturun ve daha fazlasını ClickUp Brain (ClickUp'ın AI asistanı) ile yapın
- ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyin, bunları alt hedeflere bölün, ilerlemeyi düzenli olarak izleyin ve takımların verimliliğini koruyun
ClickUp sınırlamaları
- Hafif bir öğrenme eğrisi var
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, etkili kullanımı ve "durum" özelleştirilebilirliği sayesinde Trello'dan daha sağlam ve etkili bir proje ve görev yönetimi aracıdır. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi çok daha sezgisel ve kullanımı kolaydır. Daha fazla sayıda özelliğe sahiptir ve fiyatı daha düşük veya benzer seviyededir.
ClickUp, etkili kullanımı ve "durumlar"ın özelleştirilebilirliği sayesinde Trello'dan daha sağlam ve etkili bir proje ve görev yönetimi aracıdır. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi çok daha sezgisel ve kullanımı kolaydır. Daha fazla sayıda özelliğe sahiptir ve fiyatı daha düşük veya benzer seviyededir.
ClickUp daha eksiksiz bir çözüm sunar. Trello, sürükle ve bırak ve etiketleme özellikleriyle basit bir görev yönetimi sunar. ClickUp, daha kullanışlı bir web uygulaması arayüzüyle bunu gayet iyi bir şekilde halledebilir.
ClickUp daha eksiksiz bir çözüm sunar. Trello, sürükle ve bırak ve etiketleme özellikleriyle basit görev yönetimi sunar. ClickUp, daha kullanışlı bir web uygulaması arayüzüyle bunu gayet iyi başarır.
2. Asana (İş güncellemelerini yönetmek için en iyisi)
Sürekli bildirim akışı ve bunları ayrıntılı olarak kontrol etmek için çok az seçenek olması Trello'yu zorlayıcı hale getirebilir.
Karşılaştırıldığında, Asana'nın son derece özelleştirilebilir gelen kutusu, işle ilgili bildirimleri daha iyi yönetmemi ve dikkatimi dağıtacak unsurları uzak tutmamı sağladı. Mesajlarımı sıralayabilir, filtreleyebilir ve en önemli olanlara öncelik verebilirim.
Basit proje yönetimi aracı, projeler için yeni mesajlar, durum güncellemeleri veya yeni görevler atandığında gibi ön tanımlı bildirimler ayarlamama da olanak tanıdı.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak bileşenleriyle özel bir ana sayfa oluşturun ve önemli projeler/görevler hakkında bilgi sahibi olun
- Gantt görünümüyle devam eden ve yaklaşan görevlere genel bakış elde edin
- Bundles ile tüm projelerinizdeki süreçleri tek bir yerden oluşturun, uygulayın ve güncelleyin
Asana sınırlamaları
- Birden fazla paydaşın dahil olduğu karmaşık projeleri yönetmek zor
Asana fiyatlandırması
Bireyler ve küçük takımlar
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,5 $
- Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına
İşletmeler ve kurumsal
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.000+ yorum)
3. Monday. com (Zaman yönetimi için en iyisi)
Monday. com, zamanımı ve iş yükümü daha iyi yönetmeme yardımcı oldu. Görev sahiplerini atayabilir, her öğeye öncelik verebilir ve son teslim tarihlerini belirleyerek her şeyin yolunda gitmesini sağlayabilirim. Her proje ve görev için harcanan tam zamanı izlemek, benim (ve takım arkadaşlarımın) çabalarının nereye gittiğini netleştirdi.
Platformun veri analiz araçları özellikle yararlı oldu. Zamanı proje, müşteri ve göreve göre bölebildim, bu da trendleri tespit etmemi ve gerektiğinde programımı ayarlamamı sağladı.
Monday.com'un en iyi özellikleri
- Pil bileşeni ile görevleri, takım güncellemelerini ve proje ilerlemesini bir bakışta görselleştirin
- AI kullanarak verileri türüne, aciliyetine veya duygusal durumuna göre etiketleyin ve sınıflandırın
- Toplantı özetlerine göre AI tarafından önerilen eylem öğelerini alın
Monday.com sınırlamaları
- Sınırlı finansal yönetim yetenekleri
Monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.000+ yorum)
4. Basecamp (Sezgisel görev yönetimi için en iyisi)
Trello'nun gözden kaçırdığı daha ayrıntılı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için Basecamp, Kart Tablosu'nu tanıttı. Bu, Kanban panolarına kendi benzersiz yaklaşımlarıdır.
Sürükle ve bırak özelliğini kullanma deneyimi, diğer araçları kullanmakla aynıydı. Benim için iki özellik öne çıktı: ilk olarak, belirli bir kartın görev ilerlemesi hakkında bildirim almak isteyip istemediğimi seçebiliyordum, bu da beni birçok dikkat dağınıklığından kurtardı.
İkincisi, "Şimdi Değil" bölümünün çok düşünceli bir ekleme olduğunu gördüm. Öncelikli olmayan bir görev triyaj bölümümde ortaya çıkarsa, onu kalıcı olarak silmek yerine kolayca "Şimdi Değil" bölümüne taşıyabiliyorum.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- The Lineup ile projelerinizi kuşbakışı görünümünde izleyin
- Basecamp hesabınızdaki herkesin projeleri görmesine ve katılabilmesine izin vermek için All-access'i kullanın
- Projeyle ilgili faaliyetler hakkında hızlı raporlar oluşturun (örneğin, belirli bir takım üyesinin faaliyetleri/görevleri, eklenen/tamamlanan yapılacaklar, yaklaşan önemli tarihler vb
Basecamp sınırlamaları
- Karmaşık bağımlılıkları olan büyük projeleri yönetmek zor
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 dolar
- Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (sabit ücret)
(Kaynak: Capterra)
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?
Basecamp'ı birkaç yıldır geliştirme projeleri, pazarlama programları, ürün yönetimi, şirket takvimleri ve temel İK/şirket politikası belgelerini yönetmek için kullanıyorum. Her zaman güvenilir ve kullanımı kolay buldum.
Basecamp'ı birkaç yıldır geliştirme projeleri, pazarlama programları, ürün yönetimi, şirket takvimleri ve temel İK/şirket politikası belgelerini yönetmek için kullanıyorum. Her zaman güvenilir ve kullanımı kolay buldum.
5. Jira (Proje zaman çizelgelerini yönetmek için en iyisi)
Anlıyorum. Jira karmaşık ve kullanımı zor olabilir, ancak özellikle yazılım geliştirme projeleri için kesinlikle bazı yararlı özelliklere sahiptir. Jira'nın en sevdiğim özellikleri takvim ve zaman çizelgesi görünümleridir.
Takvim görünümünü kullandığımda, işlerimin zaman içinde nasıl dağıldığını kolayca görebildim, bu da benim ve takımımın her teslim tarihine birlikte yetişmemize yardımcı oldu. (Ancak ClickUp'ın Takvim Görünümü kadar esnek değil!)
Zaman çizelgesi görünümü sayesinde, her bir işin büyük resme nasıl uyduğunu görebildim. Ayrıca proje zaman çizelgelerini daha iyi yönetebildim, süreleri izleyebildim ve projeler arasındaki bağımlılıkları yönetebildim.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Proje panoları ile iş akışının her aşamasında takım üyelerinin görevlerinin durumunu izleyin
- Potansiyel darboğazların büyük engellere dönüşmesini önlemek için işlerin tamamlanması gereken sırayı görün
- Özet görünümünde organizasyonel hedefleri (ve ne kadar ilerlediğinizi) izleyin
Jira sınırlamaları
- Diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi daha dik
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (14.000+ yorum)
Ayrıca okuyun: Trello vs Jira: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?
6. Airtable (Kaynak tahsisi için en iyisi)
Airtable'ın proje yönetimi özelliklerini kullanırken, projeler ve takımlar arasında kaynakları kolayca tahsis etmeyi ve yönetmeyi çok sevdim.
Bireysel çalışanların veya tüm takımın haftalık çalışma saatlerini, tatil/izin günlerini, ortalama görev tamamlama sürelerini ve daha fazlasını sorunsuz bir şekilde takip edebildim. Proje tamamlanma sürelerini tahmin etmek ve kaynakları buna göre tahsis etmek daha sorunsuz bir süreç haline geldi.
Ancak bizim için en eğlenceli özellik Airtable Cobuilder oldu. Anında son derece özelleştirilmiş uygulamalar oluşturabilir ve en önemli verilerimizi iş akışlarımıza bağlayabiliriz.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Galeri görev yönetimi görünümüyle projeleri kolayca yönetin
- Airtable'ın kapsamlı şablonlarıyla görev yönetimini basitleştirin
- Veritabanını/tabloyu kimlerin görüntüleyebileceğini, yorum yapabileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edin
Airtable sınırlamaları
- Hesap tabloları ve veritabanları hakkında sağlam bilgi gerektirir
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 54 $
- Kurumsal Satış: Özel fiyatlandırma
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Airtable, kendi dijital araçlarımı oluşturmamı sağlıyor. Her yıl, hatta her ay, daha gelişmiş özellikler kullanıma sunuluyor. Airtable sayesinde, kuruluşumdaki dijital dönüşüm hızlı ve eğlenceli bir şekilde ilerliyor. Faaliyetlerimiz, iş verimliliğini artırmayı ve dijitalleştirilmiş süreçlerin kullanıcılarını ve katılımcılarını memnun etmeyi amaçlamaktadır.
Airtable, kendi dijital araçlarımı oluşturmamı sağlıyor. Her yıl, hatta her ay, daha gelişmiş özellikler kullanıma sunuluyor. Airtable sayesinde, kuruluşumdaki dijital dönüşüm hızlı ve eğlenceli bir şekilde gerçekleşiyor. Faaliyetlerimiz, iş verimliliğini artırmayı ve dijitalleştirilmiş süreçlerin kullanıcılarını ve katılımcılarını memnun etmeyi amaçlamaktadır.
7. Wrike (Onay yönetimi için en iyisi)
Wrike, günlük operasyonlarımızda kritik bir sorunu çözdü: onayların yönetimi (ve hızlı izleme).
Bir belge belirli bir takım üyesinin onayını gerektirdiğinde ve onay süreci gecikirse veya diğer görevler arasında kaybolursa, teslim tarihleri ertelenir.
Bu durumları çözmek için Wriketest'i test ettik. Proje yönetimi aracı, onaylayıcıları süreç boyunca bilgilendirmemize yardımcı oldu. Yapmamız gereken tek şey, onaylanması gerekenleri seçmek, son teslim tarihini belirlemek, bağlamsal bilgileri paylaşmak ve onay için dosya eklemekti. Onaylar, son teslim tarihlerine göre otomatik olarak önceliklendirildi; artık gecikmeler yok!
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Görüntüler, belgeler, web sayfaları ve videolar gibi birden çok dosya biçimini kanıtlayın
- Gösterge panellerini kullanarak trendleri aylık, üç aylık veya yıllık olarak karşılaştırın
- Akıllı telefonunuzdan araca sesli komutlar verin ve görevleri AI'ya devredin
Wrike sınırlamaları
- Doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak zor
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Pinnacle: Özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2000+ yorum)
Ayrıca okuyun: 25 En İyi Ücretsiz Proje Yönetimi Yazılımı
8. Microsoft Project (Dinamik planlama için en iyisi)
Microsoft ekosistemi kullanıcıları için ideal olan Microsoft Project, özellikle büyük projeleri yönetiyorsanız Trello'ya daha güçlü bir alternatiftir.
Özellikle dinamik planlama özelliğini beğendim. Bu özellik, gereken çaba, proje süresi ve atanan takım üyeleri gibi belirli kriterlere göre bir projenin uzunluğunu doğru bir şekilde tahmin etmemi sağladı.
Bu araç, Power BI (Microsoft'un etkileşimli veri görselleştirme aracı) sayesinde karmaşık verileri kolayca çözmeyi de sağladı.
Microsoft Project'in en iyi özellikleri
- Kolay işbirliği için aracı Microsoft Teams ile entegre edin
- Gantt grafikleri ve Kanban panoları kullanarak görevleri planlayın
- Aracı masaüstü uygulaması olarak lisanslayın (bulut çözümü istemeyenler için idealdir)
Microsoft Project sınırlamaları
- Mac kullanıcıları için kullanımı zor
Microsoft Project fiyatlandırması
- Project Online Essentials: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- Project Online Professional: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Project Online Premium: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Project Standard (Proje Yöneticileri): 589,99 $
- Project Professional (Proje Yöneticileri): 1159,99 $
Microsoft Project puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.900+ yorum)
9. Microsoft Planner (Günlük planlama ve hedef ayarlaması için en iyisi)
Takımların günlük görev planlamasına yardımcı olmak için tasarlanan Microsoft Planner, düzgün arayüzü ve üç net görünümüyle (Günüm, Görevlerim ve Planlarım) dikkatimi çekti. Tüm yapılacaklarımı tek bir yerde görebildiğim için, şu anda neye odaklanmam gerektiğini ve neyin bekleyebileceğini daha kolay anlayabiliyorum.
Aracın entegre AI chatbot'u Microsoft 365 Co-Pilot, hedeflerimi (kuruluş, takım veya proje düzeyinde) planlamama yardımcı oldu ve hedeflerime göre gruplar ve görevler oluşturdu.
Microsoft Planner'ın en iyi özellikleri
- Gösterge panellerini kullanarak gerçek zamanlı bilgilere dayalı olarak kaynakları tahsis edin
- Planlama sürecinde takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Pazarlama, satış, geliştirme, BT, İK takımları ve daha fazlası için özelleştirilebilir proje planlama şablonları edinin
Microsoft Planner sınırlamaları
- Gantt grafikleri yok
Microsoft Planner fiyatlandırması
Abonelik planları
- Planlayıcı Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Planner ve Project Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)
- Planner ve Project Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)
Tek seferlik satın alma
- Project Standard 2024: 679,99 $
Microsoft Planner puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
10. Todoist (Verimlilik izleme için en iyisi)
Bir takım üyesi kişisel hedeflerine ulaşmak için Todoist'i denediğinde, meraklanmamak elde değildi. Sonra ben de denedim, ama iş hedeflerim için.
En çok sevdiğim şey, aracın işi oyunlaştırması ve verimliliği artırması: Her görevi tamamladığımda, Todoist Karma (puan) ile ödüllendiriliyorum. Ayrıca verimliliği haftalık veya aylık olarak görselleştirebiliyorum ve ilerlememi görmek, listemdeki kalan görevleri tamamlamak için beni daha da motive ediyor.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Todoist'in sezgisel tarih tanıma özelliği ile tekrarlayan son teslim tarihleri belirleyin
- Görevleri başkalarıyla paylaşın
- Yapılacaklar listenizi masaüstü, Android, iOS, giyilebilir cihazlar ve tarayıcı uzantıları arasında senkronize edin
Todoist sınırlamaları
- Alt görevleri yapılandırmak zor
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.600+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?
Todoist'in basitliği, güçlü özellikleriyle birleştiğinde olağanüstü bir özellik oluşturuyor. Kullanıcı arayüzü düzenli ve kullanıcı dostudur, bu da görevleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve önceliklendirmeyi kolaylaştırır. Proje oluşturma, son teslim tarihleri belirleme ve işleri etiketlerle kategorize etme özelliği, hem kişisel hem de profesyonel görevleri zahmetsizce halletmemize yardımcı oluyor. Çapraz platform senkronizasyonu sorunsuz çalışıyor ve çeşitli cihazlardan görevlerimize erişebilmemizi sağlıyor, böylece hiçbir şeyi kaçırmıyoruz.
Todoist'in basitliği, güçlü özellikleriyle birleştiğinde olağanüstü bir özellik oluşturur. Kullanıcı arayüzü düzenli ve kullanıcı dostudur, bu da görevleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve önceliklendirmeyi kolaylaştırır. Proje oluşturma, son teslim tarihleri belirleme ve işleri etiketlerle kategorize etme özelliği, hem kişisel hem de profesyonel görevleri zahmetsizce halletmemize yardımcı olur. Çapraz platform senkronizasyonu sorunsuzdur, çeşitli cihazlardan görevlerimize erişmemizi sağlar ve hiçbir şeyi kaçırmamamızı garanti eder.
11. Teamwork.com (Müşteri desteği için en iyisi)
Bu proje işbirliği aracı, müşteri iletişimi de basitleştirir. Paylaşılan gelen kutusu, müşteri desteği ekibimizin tüm müşteri e-postalarını görebilmesini sağladı ve özel görünümler, belirli takım üyelerinin belirli sorunları araştırmasına olanak tanıdı.
Ayrıca, müşteri taleplerini otomatik olarak sıralamak, önceliklendirmek ve üst düzeye taşımak için otomasyonlar ayarlayabildim, bu da bana çok fazla manuel işten kurtardı.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Müşterilerinizin isteklerini göndermesi ve izlemesi için kişiselleştirilmiş bir müşteri portalı edinin
- Projeler içinde hedefler/kontrol noktaları belirleyin ve net beklentiler oluşturun
- Her proje için özel bütçeler oluşturun ve giderler belirli bir eşiğe ulaştığında bildirim alın
Takım çalışması sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece birkaç temel görev işbirliği özelliği sunar
Takım çalışması fiyatlandırması
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $ (en az üç kullanıcı)
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25,99 $ (en az beş kullanıcı)
- Fiyat: Kullanıcı başına aylık 69,99 $ (en az beş kullanıcı)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Takım çalışması puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
12. ActiveCollab (Toplu düzenleme görev ayrıntıları için en iyisi)
İyi proje yönetimi yazılım araçlarını harika olanlardan ayıran şey, kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getiren küçük dokunuşlardır. ActiveCollab'da birden fazla görev seçip özelliklerini aynı anda düzenleyebildim; artık tekrarlayan işlerle zaman kaybetmiyorum.
Uygulama, uzun bir tatilin ardından görevlerime kolayca geri dönmemi sağladı. Görevlerimin listesini (sadece benim görebildiğim) gösterdi, böylece günümü daha iyi organize edebildim. Bu özellik sayesinde hiçbir görevin geri kalmamasını sağlayabildim.
ActiveCollab'ın en iyi özellikleri
- Önemli projeleri yıldızla işaretleyin ve hızlıca erişin
- İlgili tüm takım üyelerini bir göreve abone olarak ekleyin, böylece ilerleme hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilsinler
- Müşteriler için ön tanımlı görünürlük ayarlayın; sadece gerekli olanları görmelerini sağlayın ve geri kalanını gizleyin
ActiveCollab sınırlamaları
- Yeni arayüz yavaş
ActiveCollab fiyatlandırması
- Artı: 3 kullanıcı için aylık 11 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Pro+Ödeme Alın: Kullanıcı başına aylık 14 $
ActiveCollab puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
13. ProofHub (Takım tartışmalarını kolaylaştırmak için en iyisi)
ProofHub'ın Tartışmalar özelliğini çok beğendim. Belirli bir konuyla ilgili tüm konuşmalarımızı tek bir yerde tutarak, yüzlerce alakasız mesajı kaydırmadan konuşmaları takip etmeyi kolaylaştırdı. (Keşke ClickUp Sohbet'in AI CatchUps özelliği de olsaydı da bu tartışmaları hızlıca özetleyebilseydik!)
Ayrıca farklı tartışmalar için gizlilik düzeylerini de ayarlayabiliyorum. Gizli konuşmalar için, yalnızca davet edilenlerin görüntüleyebileceği ve katkıda bulunabileceği gizli konular oluşturabiliyorum.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- ProofHub'a e-posta yoluyla görevler ekleyin (ProofHub hesabınıza giriş yapmadan)
- Görev geçmişini takip edin — bir görevde kimler ne zaman değişiklik yaptı?
- Şablonları kullanarak projelere hızlıca başlayın
ProofHub sınırlamaları
- Bildirimler bunaltıcı olabilir
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: 50 $/ay
- Ultimate Control: 99 $/ay
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ProofHub hakkında ne diyor?
ProofHub'ı kullanıyorum çünkü işleri benim için basit ve kolay hale getiriyor. Uzaktan çalışan ekibimin işlerini yönetmek için ihtiyacım olan her şeyi tek bir yerde sunuyor: projeler, belgeler, takım iletişimi ve araçlar.
ProofHub'ı kullanıyorum çünkü işleri benim için basit ve kolay hale getiriyor. Uzaktan çalışan ekibimin işlerini yönetmek için ihtiyacım olan her şeyi tek bir yerde sunuyor: projeler, belgeler, takım iletişimi ve araçlar.
14. Taiga (Görsel proje yönetimi için en iyisi)
Bu açık kaynaklı ücretsiz Trello alternatifi, görsel proje yönetimi özellikleriyle beni etkiledi. Büyük takımların ortak bir vizyonunu koruması için harika.
Aynı zamanda Taiga, farklı yakınlaştırma düzeylerine de izin veriyor (kişisel Kanban panoları için). Kompakt, ön tanımlı, ayrıntılı ve genişletilmiş görünümler arasından seçim yapabildim. Uzun bir listeyle boğulmadan belirli görevlere odaklanmama yardımcı oldular.
Taiga'nın en iyi özellikleri
- Birden fazla Kanban yüzme şeridi oluşturun ve işi kategorilere (alt takımlar, proje modülleri ve farklı öncelikler gibi) dağıtın
- Tümünü Al, Yalnızca İlgili Kişiler ve Bildirim Yok gibi seçeneklerle bildirimleri özelleştirin
- Aracı 20 farklı dilde kullanın
Taiga sınırlamaları
- Ayrıntılı raporlama özelliği yoktur
Taiga fiyatlandırması
- Ücretsiz
Taiga puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Taiga hakkında ne diyor?
Taiga, sağlam proje yönetimi özelliklerinin birleşiminden oluşan basit bir arayüze sahiptir. Kanban, Scrum ve hibrit iş akışlarını destekler, böylece takımların proje yönetimi deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Ek olarak, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştıran bir görev panosu ve sprint planlama araçları vardır ve takım üyeleri kolayca iletişim kurabilir.
Taiga, sağlam proje yönetimi özelliklerinin birleşiminden oluşan basit bir arayüze sahiptir. Kanban, Scrum ve hibrit iş akışlarını destekler, böylece takımların proje yönetimi deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Ek olarak, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştıran bir görev panosu ve sprint planlama araçları vardır ve takım üyeleri kolayca iletişim kurabilir.
15. nTask (Bütçe izleme ile proje yönetimi için en iyisi)
Bütçe aşımları, proje yöneticileri için yaygın bir sorundur ve bu Trello alternatifi bir çıkış yolu sunar. nTask'ı kullanarak her proje için Finansal Özetler oluşturabilirsiniz.
Gerçek proje maliyeti, tahmini maliyetin belirli bir yüzdesini (tercihimize göre) aştığında beni bilgilendirmek için otomatik bir e-posta uyarısı ayarladım.
nTask'ın en iyi özellikleri
- Aracın otomatik görev zaman izleyicisi ile görevler/alt görevler için harcanan zamanı takip edin
- Kanban panonuzun arka plan ve kart ayarlarını özelleştirin, sütunları düzenleyin ve markanızla uyumlu olmasını sağlayın
- Karmaşık bağımlılıklar ayarlayın (Başlangıçtan Başlangıca, Bitişten Başlangıca, Başlangıçtan Bitişe veya Bitişten Bitişe gibi)
nTask sınırlamaları
- Yüksek yükleme süresi
nTask fiyatlandırması
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
nTask puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
16. LiquidPlanner (Son teslim tarihi ve risk yönetimi için en iyisi)
Genellikle sıkı teslim tarihlerine göre çalışmak zorunda olduğumuzdan, proje başlangıç ve tamamlanma tarihlerini doğru bir şekilde tahmin etmek çok önemlidir.
LiquidPlanner bu konuda bize yardımcı oldu. Araç, tüm proje portföyümüz üzerinde simülasyonlar çalıştırarak, hangi görevlerin öncelikli olduğunu ve takım üyelerimizin ne kadar iş yapabileceğini hesaba kattı.
Bu simülasyona dayanarak, planlanan tarihleri sapma riski çok az olacak şekilde güvenle tahmin edebildik.
LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri
- Kaynaklarınızın nereye tahsis edildiğine dair kesin bilgiler edinin
- Farklı kullanıcılar için ayrıntılı izinler belirleyin
- Akıllı Zaman Çubukları ile bir görevin ne kadar geciktiğini öğrenin
LiquidPlanner sınırlamaları
- Görev bağımlılıklarını ayarlamak sıkıcıdır
LiquidPlanner fiyatlandırması
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 28 $ (yıllık faturalandırılır)
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $ (yıllık faturalandırılır)
LiquidPlanner puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (600'den fazla yorum)
17. Hive (Zaman takibi için en iyisi)
Trello, iş akışımızın önemli bir parçası olan zaman takibi özelliklerinden yoksundur.
Farklı Trello alternatiflerini denerken, zaman takibi, zaman çizelgesi yönetimi ve saatlik faturalandırmayı basitleştirecek bir araç bulmak istedim. Hive, güvenilir bir seçenek olduğunu kanıtladı.
Çalışma saatlerimi otomatik veya manuel olarak izleme seçeneği sundu. Gerçek çalışma saatlerini tahmini zamanla karşılaştırabildim. Verimlilik seviyemi anlamama ve gelecekteki görevler için daha iyi tahminler yapmama yardımcı oldu.
Ayrıca bu aracı, takımımın çalışma saatlerini izlemek ve mevcut iş yükü ve uygunluk durumlarına göre kaynakları daha iyi dağıtmak için kullandım.
Hive'ın en iyi özellikleri
- Gmail ve Outlook gelen kutularını Hive Mail'e taşıyın ve e-postaları daha iyi yönetin
- Hive çalışma alanınızı şirket logonuzla kişiselleştirin
- Eylem durumlarını özelleştirin — görevlere renkler atayın ve aciliyet düzeyleri ekleyin
Hive sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi var
Hive fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 1,5 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200+ yorum)
18. Pipedrive (Analitik için en iyisi)
Trello, projeleri yönetmek için tasarlanmıştır ancak raporlama, satış otomasyonları veya e-posta entegrasyonları gibi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracının özelliklerinden yoksundur.
Alternatif olarak, proje yönetimi çözümü olarak da kullanılabilen bir CRM olan Pipedrive'ı denedim. Ayrıntılı analizleri çok beğendim. Özelleştirilebilir raporlar, takımımın performansını izlememe yardımcı oldu; takımımın belirli bir dönemde kaç potansiyel müşteri oluşturduğunu, kaçını elde ettiğini ve kaçını dönüştürdüğünü görebildim.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Herhangi bir kişi/işlemle ilgili tüm aramaların, e-postaların ve etkinliklerin görsel geçmişini alın ve takip etmeden önce geçmiş konuşmaları inceleyin
- Aynı anda 100 kişiye kadar kişiye mesaj göndermek için e-posta dağıtım grupları oluşturun
- Smart Contact Data ile potansiyel müşteriler hakkında bilgi edinin ve ön elemeden geçirin
Pipedrive sınırlamaları
- Fiyatlar küçük işletmeler için çok yüksek olabilir
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Güç: Kullanıcı başına aylık 69 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?
Pipeline'ınızı farklı görünümlerde bir bütün olarak görüntüleyebilmeyi seviyorum. Izgara görünümü, tüm anlaşmaları anlaşma tutarı ve hangi aşamada oldukları ile birlikte kolayca görebilmenizi sağlar. Tahmin görünümü, kapanışı ne zaman beklediğinizi ve pipeline'ınızın gelecekte nasıl görüneceğini görmek için harikadır. Bir aşamadan diğerine geçmenin kolaylığını da gerçekten seviyorum.
Pipeline'ınızı farklı görünümlerde bir bütün olarak görüntüleyebilmeyi çok beğendim. Izgara görünümü, tüm anlaşmaları anlaşma tutarları ve hangi aşamada oldukları ile birlikte kolayca görebilmenizi sağlar. Tahmin görünümü, kapanış tarihini tahmin etmek ve pipeline'ınızın gelecekte nasıl görüneceğini görmek için harikadır. Bir aşamadan diğerine geçmenin kolaylığını da çok beğendim.
19. Zoho Projects (Özelleştirilebilir şablonlar için en iyisi)
Aynı görevleri içeren benzer projelerim olduğunda, Zoho Projects özel şablonlar oluşturmama yardımcı oldu. Bu, zaman kazanmak ve her şeyi tutarlı tutmak için harika bir yol!
Her seferinde proje programlarını sıfırdan oluşturmak yerine, bu projeler için ortak bir şablon oluşturdum. Mevcut bir projeyi şablona dönüştürebilir veya Zoho'nun sektöre özel şablonlarından seçim yapabilirdim.
Örneğin, Dijital Pazarlama şablonu ve Etkinlik Planlayıcı en çok kullandıklarımdı.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Projeler, görevler ve sorunlar için özel düzenler ve alanlar oluşturun
- Zaman çizelgesi modülüyle faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin
- Zaman çizelgesine göre faturalar oluşturun (Zoho Invoice ile yerel entegrasyon sayesinde)
Zoho Projects sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü karmaşık görünüyor
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
20. Nuclino (İşbirliği için en iyisi)
Nuclino'da ilk göze çarpan şey hızıydı — gösterge panelim görevlerle dolu olsa bile neredeyse hiç yükleme süresi yoktu.
Nuclino'nun çalışma alanında, her öğe/görev bir ortak belge görevi görür. Notlar ekleyebilir, dosya ekleyebilir, takım üyelerine görevler atayabilir, akış şemaları ekleyebilir ve her zaman bağlamın üstünde kalmamızı sağlayabilirim.
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- Aracın yerleşik işbirliği tuvaliyle fikirlerinizi hayata geçirin
- Liste, Pano, Tablo ve Grafik görünümleriyle iş akışlarını daha iyi yönetin
- Arama fonksiyonu ve esnek filtreler ile bilgileri hızlıca bulun/geri getirin
Nuclino sınırlamaları
- Arama özelliği yeterince sezgisel değil
Nuclino fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?
Bu uygulama, tüm işbirliği çalışmalarını birleştirerek tüm çalışanları bir araya getirmeye çok yardımcı oluyor. Fikirleri paylaşmanın ve görevleri yönetmenin sezgisel yolunu seviyorum. Ayrıca, bu yazılımın kullanımı kolay ve arayüzünün çok temiz olduğunu da not ediyorum.
Bu uygulama, tüm işbirliği çalışmalarını birleştirerek tüm çalışanları bir araya getirmeye çok yardımcı oluyor. Fikirleri paylaşmanın ve görevleri yönetmenin sezgisel yolunu seviyorum. Ayrıca, bu yazılımın kullanımının kolay olduğunu ve arayüzünün çok temiz göründüğünü not ediyorum.
ClickUp ile Karmaşık Projeleri Kolayca Yönetin
Bu makalede ele alınan en iyi 20 Trello alternatifi, temel proje yönetiminin ötesine geçiyor. Bunlar belirli alanlarda mükemmeldir: Bazıları bütçeleme konusunda mükemmeldir, bazıları mükemmel kaynak tahsis özellikleri sunar, bazıları çarpıcı görsel iş yönetimi sunar ve diğerleri sınırsız projelerde verimli kalmanıza yardımcı olur.
Ancak, tüm bu özellikleri bir araya getiren ve aynı zamanda son derece özelleştirilebilir kapsamlı bir araç arıyorsanız, ClickUp doğru seçimdir.
ClickUp, karmaşık iş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır. Sorunsuz işbirliğini teşvik eder, projeleri kendi tarzınıza göre yönetmek için esnek görünümler sunar ve otomasyon ile yinelenen görevleri kolaylaştırır veya bunları AI'ya devreder.
İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan ve sizinle birlikte büyüyen proje yönetimi araçları mı seçmek istiyorsunuz?