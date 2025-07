2025'in En İyi 20 Trello Alternatifi ve Rakibi

Proje yönetimine ilk başladığımda, Trello benim vazgeçilmez aracımdı. Kullanımı basitti ve neredeyse hiç öğrenme eğrisi yoktu. Kanban panolarının sürükle ve bırak arayüzü, görevleri düzenlemeyi çok kolaylaştırıyordu.

Ancak takımımız büyüdükçe ve projeler daha karmaşık hale geldikçe, dezavantajlarıyla karşılaşmaya başladım. Bağımlılıkları olan görevleri koordine etmek, daha sıkı zaman çizelgelerini yönetmek ve birden fazla teslimatı ve müşteri hesabını idare etmek zorlaşmaya başladı.

İşte o zaman, daha büyük ve daha karmaşık iş akışlarının taleplerine ayak uydurmak için daha yetenekli, daha sağlam bir görev yönetimi yazılımına ihtiyacımız olduğunu fark ettim.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Trello ile yaşadığım eksiklikleri gidermeyi vaat eden düzinelerce proje yönetimi yazılımını denedim. Bunları denedikten ve artılarını ve eksilerini değerlendirdikten sonra, takımım ve ben, büyüyen takımların ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayabilecek en iyi 20 Trello alternatifini belirledik.

Hadi birlikte inceleyelim.

Trello Sınırlamaları

Trello'yu denediyseniz, ölçeklenebilir olmadığını bilirsiniz. Zaman takibi, ayrıntılı raporlama ve analiz gibi özellikler yerleşik olarak bulunmadığından, daha zorlu projelerimiz için ihtiyacım olan işlevselliği elde etmek için üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmek zorunda kaldım.

Trello şablonları aradığım düzeyde özelleştirme sunmuyordu. Takım iletişimi kısıtlıydı; yalnızca Trello kartlarına yorum yazabiliyordum.

Ayrıca, aylık ve üç aylık planlamamızı çok daha sorunsuz hale getirebilecek yerel görev bağımlılıkları ve Gantt grafik seçeneklerinin eksikliği ile de uğraştım.

Trello'nun eklentileri veya Power-Ups bazı eksiklikleri gidermeye yardımcı olsa da, Trello'nun temel özelliklerinin bir parçası olsaydı çok daha kullanışlı olurdu.

Listemizdeki diğer araçların çoğu bu özelliklere sahiptir, bu nedenle temel işleri tamamlamak için başka bir yere bakmanıza gerek yoktur.

Trello Alternatiflerine Genel Bakış

Proje yönetimi yazılımı En iyisi Öne çıkan özellikler Fiyatlandırma ClickUp Özelleştirilebilir görünümlerle genel proje yönetimi Pano Görünümü, Gantt Grafik Görünümü, ClickUp Bağımlılıkları, ClickUp Otomasyonları, ClickUp Brain Sonsuza Kadar ÜcretsizSınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $İş: Kullanıcı başına aylık 12 $Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçinClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin Asana İş güncellemelerini yönetme Özelleştirilebilir gelen kutusu Bireyler ve küçük takımlar Kişisel: Ücretsiz Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,5 $ Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19,21 İşletmeler ve kurumsal Enterprise: Özel fiyatlandırma Enterprise+: Özel fiyatlandırma Monday. com Zaman yönetimi AI kullanarak verileri etiketleyin ve etiketleyin Ücretsiz Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $ Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $ Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma Basecamp Sezgisel görev yönetimi Kart Tablosu, LineUp, Tam erişim Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 $Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 299 $ (sabit ücret) Jira Proje zaman çizelgelerini yönetme Takvim görünümü, özet görünümü ÜcretsizStandart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $ Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma Airtable Kaynak tahsisi Zaman çizelgesi görünümü ÜcretsizTakım: Kullanıcı başına aylık 24 $İş: Kullanıcı başına aylık 54 $Kurumsal Satış: Özel fiyatlandırma Wrike Onay yönetimi Gösterge panelleri ve sesli komutları kullanarak trend karşılaştırması ÜcretsizTakım: Kullanıcı başına aylık 10 $ İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma Pinnacle: Özel fiyatlandırma Microsoft Project Dinamik planlama Dinamik planlama, Power BI entegrasyonu Project Online Essentials: Kullanıcı başına aylık 7 $Project Online Professional: Kullanıcı başına aylık 30 $ Project Online Premium: Kullanıcı başına aylık 55 $ Project Standard (Proje Yöneticileri): 589,99 $Project Professional (Proje Yöneticileri): 1159,99 Microsoft Planner Günlük planlama ve hedef belirleme Gerçek zamanlı gösterge panelleri, proje planlama şablonları Project Standard 2024: 679,99 $ Todoist Verimlilik izleme Todoist Karma, sezgisel tarih tanıma Başlangıç: 0 $Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $ İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ Teamwork.com Müşteri desteği Paylaşılan gelen kutusu, müşteri taleplerinin otomatik olarak üst düzeye taşınması Deliver: Kullanıcı başına aylık 13,99 $ (en az üç kullanıcı)Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $ (en az beş kullanıcı) Scale: Kullanıcı başına aylık 69,99 $ (en az beş kullanıcı)Enterprise: Özel fiyatlandırma ActiveCollab Görev ayrıntılarını toplu düzenleme Toplu düzenleme, müşteriler için ön tanımlı görünürlük Plus: 3 kullanıcı için aylık 11 $ Pro: kullanıcı başına aylık 9 $ Pro+Get Paid: kullanıcı başına aylık 14 ProofHub Takım tartışmalarını kolaylaştırma Tartışmalar, gizli konular Temel: 50 $/ay Üst Düzey Kontrol: 99 $/ay Taiga Görsel proje yönetimi Farklı yakınlaştırma düzeyleri Ücretsiz nTask Bütçe izleme ile proje yönetimi Finansal Özetler Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $Business: Kullanıcı başına aylık 12 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma LiquidPlanner Son teslim tarihi ve risk yönetimi Akıllı Çubuklar Essentials: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır) Professional: Kullanıcı başına aylık 28 $ (yıllık faturalandırılır) Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $ (yıllık faturalandırılır) Hive Zaman takibi Zaman çizelgesi yönetimi, Hive Mail ÜcretsizBaşlangıç: Kullanıcı başına aylık 1,5 $Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $Enterprise: Özel fiyatlandırma Pipedrive Analitik Akıllı İletişim Bilgileri, özelleştirilebilir raporlar Essential: Kullanıcı başına aylık 14 $Advanced: Kullanıcı başına aylık 29 $Professional: Kullanıcı başına aylık 59 $ Power: Kullanıcı başına aylık 69 $Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 Zoho Projeleri Özelleştirilebilir şablonlar Projeler ve görevler için özel düzenler ve alanlar, Zoho fatura entegrasyonu ÜcretsizPremium: Kullanıcı başına aylık 4 $Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 Nuclino İşbirliği Yerleşik işbirliği kanvası, hızlı arama fonksiyonu ÜcretsizBaşlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $İş: Kullanıcı başına aylık 12

2025'in En İyi 20 Trello Alternatifi

1. ClickUp (Özelleştirilebilir görünümlerle genel proje yönetimi için en iyisi)

Ücretsiz Başlayın ClickUp'ın Kanban Panosu ile karmaşık projeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

İş için her şeyi yapan bir uygulama olan ClickUp, görev yönetiminin ötesine geçerek bilgi yönetimi, belge yönetimi ve yapay zekayı güçlü özellikler paketine entegre eder. Kendi şampanyamızı gururla içiyor ve ClickUp'ı projeleri izlemek, işbirliğini teşvik etmek ve net bir iletişim kurmak için kullanıyoruz – hepsi tek bir çatı altında, dikkatinizi başka yere kaydırmak için aşırı anahtar vergisi ödemeden.

Kanban panolarıyla sınırlı olan Trello'nun aksine, ClickUp, projelerimizi istediğimiz şekilde görünür kılmak için birden fazla Özel Görünüm sunar (bununla ilgili daha fazla bilgi birazdan gelecek!).

İşte ClickUp'ı büyük projeleri yönetmek için nasıl kullandığımıza dair kısa bir özet:

Projeleri görselleştirme

ClickUp'ın Kanban Panoları (veya Pano Görünümü), Trello'nun Kanban panolarının daha özelleştirilebilir bir sürümünü sunar. Bu özellik, birden fazla aşamadan geçen projeleri yönetmeyi kolaylaştırır, ilerleyen işleri görselleştirmemizi ve görevler üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmamızı sağlar.

Pano Görünümü ile şunları yapabiliriz

Kartları çoklu seçip yeni bir sütuna sürükleyerek birden fazla görevi aynı anda güncelleyin

Anahtar öğeleri renk kodlu etiketler, son teslim tarihleri ve öncelik etiketleriyle vurgulayın

Görevleri atayın, yorumlar ekleyin ve dosyaları doğrudan kartlara ekleyin

Sorunsuz teslimatı sağlamak ve darboğazları önlemek için aşamalar başına görevleri sınırlayın; gerektiğinde sınırları ayarlayın/kaldırın

Proje aşamalarına uygun özel sütunlar oluşturun (ör. Devam Ediyor, İnceleme Bekliyor, Tamamlandı vb.)

Boyutları değiştirerek, alanları istifleyerek ve yeniden düzenleyerek ve kontrol listeleri ekleyerek kartları özelleştirin

💡Pro İpucu: Zamanınız mı daralıyor? Kullanıma hazır, özelleştirilebilir Kanban panosu şablonlarıyla işlerinizi hızlandırın!

ClickUp'ın özelleştirilebilir Pano Görünümü ile karmaşık projeleri görselleştirin

Kanban panoları, Agile veya yinelemeli iş akışlarında görsel görev yönetimi ve görevlerin aşamaları boyunca izlenmesine yardımcı olurken, Gantt grafikleri belirli bir zaman çizelgesi üzerinde görevleri görselleştirmemiz gerektiğinde kullanışlıdır.

Sık sık zaman hassasiyeti olan ve birden fazla bağımlılığı olan projeler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü bizim için hayat kurtarıcı.

Kullanışlı basamaklı görünümler en önemli şeylere odaklanmamıza yardımcı olurken, hızlı sıralama ve filtreleme özellikleri aradığımız bilgileri tam olarak bulmamızı sağlar.

Görevler oluşturabilir, bağımlılıklar ekleyebilir ve Kritik Yolu (projenin minimum süresini belirleyen görev dizisi; buradaki gecikmeler tüm projeyi geciktirir) ve Slack Süresini (projenin genel zaman çizelgesini etkilemeden bir görevin geciktirilebileceği süre) belirleyebiliriz.

ClickUp'ın Gantt Görünümü'nü kullanarak proje ilerlemesini izleyin ve son teslim tarihlerini takip edin

Özelleştirilebilir iş akışları oluşturma

İş akışlarımız yüksek düzeyde özelleştirme gerektiriyor ve ClickUp Görevleri bunu başarmamıza yardımcı oluyor.

Örneğin, ilerlemeyi izlemek ve takımımızı uyumlu hale getirmek için ClickUp'ta Özel Görev Durumları kullanıyoruz. Çoğu durumda, Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi basit durumlar görevlerimizi tanımlamak için yeterli değildir, bu nedenle Özel Durumlar kullanışlıdır.

Bir blog yazısı yazdığımızı varsayalım. Bu görev için Özel Durumlar Şöyle olabilir: Özet Hazır, Yazım Aşamasında, İlk Taslak, Düzenleme, İkinci Taslak, Revizyon, Onay, Yayınlandı ve Kapalı.

ClickUp'ta projenizin ihtiyaçlarına göre Özel Görev Durumları ayarlayın

ClickUp ayrıca, benzersiz iş gereksinimlerimize uygun özel veri alanlarıyla görevlerimizi özelleştirmemize olanak tanır. Metin, Web Sitesi, Açılır Menü, E-posta, Görevler, Tarih, Onay Kutusu ve daha fazlası gibi alanlar arasından seçim yapabilir ve hatta sayısal ClickUp Özel Alanları arasında otomatik hesaplamalar yapabiliriz (örneğin, yeni bir ürünün maliyetini belirlemek için).

Özel alanlar seçin ve projelerinizi ve iş akışlarınızı kişiselleştirin

Bir görevin başlangıcı başka bir görevin tamamlanmasına bağlı olduğunda (örneğin, düzenleyici ilk taslak hazır olduktan sonra blog yazısını düzenleyebilir), görevler arasında bir ilişki kurmak için görev bağımlılıkları (Beklemede/Blok) ayarlayabiliriz.

Bu, her takım üyesinin farklı görevlerin birbirini nasıl etkilediğini anlamasını sağlar ve darboğazları belirlemek daha kolay hale gelir.

ClickUp'ta proje bağımlılıklarını ayarlayın ve darboğazları önleyin

Otomasyonlarla zaman kazanın

Görev listesi aşırı yüklü ve son teslim tarihleri yaklaşırken zaman kaybetmeyi göze alamayız. Bu nedenle, programımızdaki rutin görevleri otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonlarını kullanıyoruz. Sıradan ancak gerekli işler halledildiğinde, işleri ilerleten görevlere odaklanabiliriz.

ClickUp Otomasyonları bize şunları sağlıyor:

Özel Alanları tetikleyicilere veya koşullara göre görev özetleri, proje güncellemeleri, veri analizi, müşteri duyarlılığı ve daha fazlasıyla otomatik olarak doldurun

ClickUp'ın e-posta otomasyonlarıyla iletişimi kolaylaştırın –ör. müşteri geri bildirimlerine yanıt verme veya otomatik proje güncellemeleriyle ortakları ve tedarikçileri bilgilendirme

Herhangi bir Alan, Klasör veya Liste'de oluşturulan yeni görevlere otomatik olarak atanan kişiler ve izleyiciler atayın

ClickUp'ın otomasyon kitaplığından 100'den fazla kullanıma hazır şablona erişin ve yorum gönderme, durum değiştirme, liste taşıma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp'ta otomasyonlar kurun ve rutin görevleri otomatik pilotta çalıştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Hafif bir öğrenme eğrisi var

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, etkili kullanımı ve "durum" özelleştirilebilirliği sayesinde Trello'dan daha sağlam ve etkili bir proje ve görev yönetimi aracıdır. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi çok daha sezgisel ve kullanımı kolaydır. Daha fazla sayıda özelliğe sahiptir ve fiyatı daha düşük veya benzer seviyededir.

ClickUp daha eksiksiz bir çözüm sunar. Trello, sürükle ve bırak ve etiketleme özellikleriyle basit bir görev yönetimi sunar. ClickUp, daha kullanışlı bir web uygulaması arayüzüyle bunu gayet iyi bir şekilde halledebilir.

asana aracılığıyla

Sürekli bildirim akışı ve bunları ayrıntılı olarak kontrol etmek için çok az seçenek olması Trello'yu zorlayıcı hale getirebilir.

Karşılaştırıldığında, Asana'nın son derece özelleştirilebilir gelen kutusu, işle ilgili bildirimleri daha iyi yönetmemi ve dikkatimi dağıtacak unsurları uzak tutmamı sağladı. Mesajlarımı sıralayabilir, filtreleyebilir ve en önemli olanlara öncelik verebilirim.

Basit proje yönetimi aracı, projeler için yeni mesajlar, durum güncellemeleri veya yeni görevler atandığında gibi ön tanımlı bildirimler ayarlamama da olanak tanıdı.

Asana'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak bileşenleriyle özel bir ana sayfa oluşturun ve önemli projeler/görevler hakkında bilgi sahibi olun

Gantt görünümüyle devam eden ve yaklaşan görevlere genel bakış elde edin

Bundles ile tüm projelerinizdeki süreçleri tek bir yerden oluşturun, uygulayın ve güncelleyin

Asana sınırlamaları

Birden fazla paydaşın dahil olduğu karmaşık projeleri yönetmek zor

Asana fiyatlandırması

Bireyler ve küçük takımlar

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8,5 $

Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına

İşletmeler ve kurumsal

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000+ yorum)

3. Monday. com (Zaman yönetimi için en iyisi)

Monday. com, zamanımı ve iş yükümü daha iyi yönetmeme yardımcı oldu. Görev sahiplerini atayabilir, her öğeye öncelik verebilir ve son teslim tarihlerini belirleyerek her şeyin yolunda gitmesini sağlayabilirim. Her proje ve görev için harcanan tam zamanı izlemek, benim (ve takım arkadaşlarımın) çabalarının nereye gittiğini netleştirdi.

Platformun veri analiz araçları özellikle yararlı oldu. Zamanı proje, müşteri ve göreve göre bölebildim, bu da trendleri tespit etmemi ve gerektiğinde programımı ayarlamamı sağladı.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Pil bileşeni ile görevleri, takım güncellemelerini ve proje ilerlemesini bir bakışta görselleştirin

AI kullanarak verileri türüne, aciliyetine veya duygusal durumuna göre etiketleyin ve sınıflandırın

Toplantı özetlerine göre AI tarafından önerilen eylem öğelerini alın

Monday.com sınırlamaları

Sınırlı finansal yönetim yetenekleri

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000+ yorum)

4. Basecamp (Sezgisel görev yönetimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Trello'nun gözden kaçırdığı daha ayrıntılı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için Basecamp, Kart Tablosu'nu tanıttı. Bu, Kanban panolarına kendi benzersiz yaklaşımlarıdır.

Sürükle ve bırak özelliğini kullanma deneyimi, diğer araçları kullanmakla aynıydı. Benim için iki özellik öne çıktı: ilk olarak, belirli bir kartın görev ilerlemesi hakkında bildirim almak isteyip istemediğimi seçebiliyordum, bu da beni birçok dikkat dağınıklığından kurtardı.

İkincisi, "Şimdi Değil" bölümünün çok düşünceli bir ekleme olduğunu gördüm. Öncelikli olmayan bir görev triyaj bölümümde ortaya çıkarsa, onu kalıcı olarak silmek yerine kolayca "Şimdi Değil" bölümüne taşıyabiliyorum.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

The Lineup ile projelerinizi kuşbakışı görünümünde izleyin

Basecamp hesabınızdaki herkesin projeleri görmesine ve katılabilmesine izin vermek için All-access'i kullanın

Projeyle ilgili faaliyetler hakkında hızlı raporlar oluşturun (örneğin, belirli bir takım üyesinin faaliyetleri/görevleri, eklenen/tamamlanan yapılacaklar, yaklaşan önemli tarihler vb

Basecamp sınırlamaları

Karmaşık bağımlılıkları olan büyük projeleri yönetmek zor

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (sabit ücret)

(Kaynak: Capterra)

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Basecamp'ı birkaç yıldır geliştirme projeleri, pazarlama programları, ürün yönetimi, şirket takvimleri ve temel İK/şirket politikası belgelerini yönetmek için kullanıyorum. Her zaman güvenilir ve kullanımı kolay buldum.

5. Jira (Proje zaman çizelgelerini yönetmek için en iyisi)

jira aracılığıyla

Anlıyorum. Jira karmaşık ve kullanımı zor olabilir, ancak özellikle yazılım geliştirme projeleri için kesinlikle bazı yararlı özelliklere sahiptir. Jira'nın en sevdiğim özellikleri takvim ve zaman çizelgesi görünümleridir.

Takvim görünümünü kullandığımda, işlerimin zaman içinde nasıl dağıldığını kolayca görebildim, bu da benim ve takımımın her teslim tarihine birlikte yetişmemize yardımcı oldu. (Ancak ClickUp'ın Takvim Görünümü kadar esnek değil!)

Zaman çizelgesi görünümü sayesinde, her bir işin büyük resme nasıl uyduğunu görebildim. Ayrıca proje zaman çizelgelerini daha iyi yönetebildim, süreleri izleyebildim ve projeler arasındaki bağımlılıkları yönetebildim.

Jira'nın en iyi özellikleri

Proje panoları ile iş akışının her aşamasında takım üyelerinin görevlerinin durumunu izleyin

Potansiyel darboğazların büyük engellere dönüşmesini önlemek için işlerin tamamlanması gereken sırayı görün

Özet görünümünde organizasyonel hedefleri (ve ne kadar ilerlediğinizi) izleyin

Jira sınırlamaları

Diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi daha dik

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 13,53 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (14.000+ yorum)

6. Airtable (Kaynak tahsisi için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable'ın proje yönetimi özelliklerini kullanırken, projeler ve takımlar arasında kaynakları kolayca tahsis etmeyi ve yönetmeyi çok sevdim.

Bireysel çalışanların veya tüm takımın haftalık çalışma saatlerini, tatil/izin günlerini, ortalama görev tamamlama sürelerini ve daha fazlasını sorunsuz bir şekilde takip edebildim. Proje tamamlanma sürelerini tahmin etmek ve kaynakları buna göre tahsis etmek daha sorunsuz bir süreç haline geldi.

Ancak bizim için en eğlenceli özellik Airtable Cobuilder oldu. Anında son derece özelleştirilmiş uygulamalar oluşturabilir ve en önemli verilerimizi iş akışlarımıza bağlayabiliriz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Galeri görev yönetimi görünümüyle projeleri kolayca yönetin

Airtable'ın kapsamlı şablonlarıyla görev yönetimini basitleştirin

Veritabanını/tabloyu kimlerin görüntüleyebileceğini, yorum yapabileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edin

Airtable sınırlamaları

Hesap tabloları ve veritabanları hakkında sağlam bilgi gerektirir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 24 $

İş : Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal Satış: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Airtable, kendi dijital araçlarımı oluşturmamı sağlıyor. Her yıl, hatta her ay, daha gelişmiş özellikler kullanıma sunuluyor. Airtable sayesinde, kuruluşumdaki dijital dönüşüm hızlı ve eğlenceli bir şekilde ilerliyor. Faaliyetlerimiz, iş verimliliğini artırmayı ve dijitalleştirilmiş süreçlerin kullanıcılarını ve katılımcılarını memnun etmeyi amaçlamaktadır.

7. Wrike (Onay yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, günlük operasyonlarımızda kritik bir sorunu çözdü: onayların yönetimi (ve hızlı izleme).

Bir belge belirli bir takım üyesinin onayını gerektirdiğinde ve onay süreci gecikirse veya diğer görevler arasında kaybolursa, teslim tarihleri ertelenir.

Bu durumları çözmek için Wriketest'i test ettik. Proje yönetimi aracı, onaylayıcıları süreç boyunca bilgilendirmemize yardımcı oldu. Yapmamız gereken tek şey, onaylanması gerekenleri seçmek, son teslim tarihini belirlemek, bağlamsal bilgileri paylaşmak ve onay için dosya eklemekti. Onaylar, son teslim tarihlerine göre otomatik olarak önceliklendirildi; artık gecikmeler yok!

Wrike'ın en iyi özellikleri

Görüntüler, belgeler, web sayfaları ve videolar gibi birden çok dosya biçimini kanıtlayın

Gösterge panellerini kullanarak trendleri aylık, üç aylık veya yıllık olarak karşılaştırın

Akıllı telefonunuzdan araca sesli komutlar verin ve görevleri AI'ya devredin

Wrike sınırlamaları

Doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak zor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2000+ yorum)

Ayrıca okuyun: 25 En İyi Ücretsiz Proje Yönetimi Yazılımı

8. Microsoft Project (Dinamik planlama için en iyisi)

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft ekosistemi kullanıcıları için ideal olan Microsoft Project, özellikle büyük projeleri yönetiyorsanız Trello'ya daha güçlü bir alternatiftir.

Özellikle dinamik planlama özelliğini beğendim. Bu özellik, gereken çaba, proje süresi ve atanan takım üyeleri gibi belirli kriterlere göre bir projenin uzunluğunu doğru bir şekilde tahmin etmemi sağladı.

Bu araç, Power BI (Microsoft'un etkileşimli veri görselleştirme aracı) sayesinde karmaşık verileri kolayca çözmeyi de sağladı.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Kolay işbirliği için aracı Microsoft Teams ile entegre edin

Gantt grafikleri ve Kanban panoları kullanarak görevleri planlayın

Aracı masaüstü uygulaması olarak lisanslayın (bulut çözümü istemeyenler için idealdir)

Microsoft Project sınırlamaları

Mac kullanıcıları için kullanımı zor

Microsoft Project fiyatlandırması

Project Online Essentials : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Project Online Professional : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Project Online Premium : Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Project Standard (Proje Yöneticileri) : 589,99 $

Project Professional (Proje Yöneticileri): 1159,99 $

Microsoft Project puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.900+ yorum)

9. Microsoft Planner (Günlük planlama ve hedef ayarlaması için en iyisi)

microsoft Planner aracılığıyla

Takımların günlük görev planlamasına yardımcı olmak için tasarlanan Microsoft Planner, düzgün arayüzü ve üç net görünümüyle (Günüm, Görevlerim ve Planlarım) dikkatimi çekti. Tüm yapılacaklarımı tek bir yerde görebildiğim için, şu anda neye odaklanmam gerektiğini ve neyin bekleyebileceğini daha kolay anlayabiliyorum.

Aracın entegre AI chatbot'u Microsoft 365 Co-Pilot, hedeflerimi (kuruluş, takım veya proje düzeyinde) planlamama yardımcı oldu ve hedeflerime göre gruplar ve görevler oluşturdu.

Microsoft Planner'ın en iyi özellikleri

Gösterge panellerini kullanarak gerçek zamanlı bilgilere dayalı olarak kaynakları tahsis edin

Planlama sürecinde takım üyeleriyle işbirliği yapın

Pazarlama, satış, geliştirme, BT, İK takımları ve daha fazlası için özelleştirilebilir proje planlama şablonları edinin

Microsoft Planner sınırlamaları

Gantt grafikleri yok

Microsoft Planner fiyatlandırması

Abonelik planları

Planlayıcı Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Planner ve Project Plan 3 : Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Planner ve Project Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Tek seferlik satın alma

Project Standard 2024: 679,99 $

Microsoft Planner puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

10. Todoist (Verimlilik izleme için en iyisi)

via Todo ist

Bir takım üyesi kişisel hedeflerine ulaşmak için Todoist'i denediğinde, meraklanmamak elde değildi. Sonra ben de denedim, ama iş hedeflerim için.

En çok sevdiğim şey, aracın işi oyunlaştırması ve verimliliği artırması: Her görevi tamamladığımda, Todoist Karma (puan) ile ödüllendiriliyorum. Ayrıca verimliliği haftalık veya aylık olarak görselleştirebiliyorum ve ilerlememi görmek, listemdeki kalan görevleri tamamlamak için beni daha da motive ediyor.

Todoist'in en iyi özellikleri

Todoist'in sezgisel tarih tanıma özelliği ile tekrarlayan son teslim tarihleri belirleyin

Görevleri başkalarıyla paylaşın

Yapılacaklar listenizi masaüstü, Android, iOS, giyilebilir cihazlar ve tarayıcı uzantıları arasında senkronize edin

Todoist sınırlamaları

Alt görevleri yapılandırmak zor

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Todoist'in basitliği, güçlü özellikleriyle birleştiğinde olağanüstü bir özellik oluşturuyor. Kullanıcı arayüzü düzenli ve kullanıcı dostudur, bu da görevleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve önceliklendirmeyi kolaylaştırır. Proje oluşturma, son teslim tarihleri belirleme ve işleri etiketlerle kategorize etme özelliği, hem kişisel hem de profesyonel görevleri zahmetsizce halletmemize yardımcı oluyor. Çapraz platform senkronizasyonu sorunsuz çalışıyor ve çeşitli cihazlardan görevlerimize erişebilmemizi sağlıyor, böylece hiçbir şeyi kaçırmıyoruz.

11. Teamwork.com (Müşteri desteği için en iyisi)

Bu proje işbirliği aracı, müşteri iletişimi de basitleştirir. Paylaşılan gelen kutusu, müşteri desteği ekibimizin tüm müşteri e-postalarını görebilmesini sağladı ve özel görünümler, belirli takım üyelerinin belirli sorunları araştırmasına olanak tanıdı.

Ayrıca, müşteri taleplerini otomatik olarak sıralamak, önceliklendirmek ve üst düzeye taşımak için otomasyonlar ayarlayabildim, bu da bana çok fazla manuel işten kurtardı.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Müşterilerinizin isteklerini göndermesi ve izlemesi için kişiselleştirilmiş bir müşteri portalı edinin

Projeler içinde hedefler/kontrol noktaları belirleyin ve net beklentiler oluşturun

Her proje için özel bütçeler oluşturun ve giderler belirli bir eşiğe ulaştığında bildirim alın

Takım çalışması sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece birkaç temel görev işbirliği özelliği sunar

Takım çalışması fiyatlandırması

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 13,99 $ (en az üç kullanıcı)

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 25,99 $ (en az beş kullanıcı)

Fiyat : Kullanıcı başına aylık 69,99 $ (en az beş kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

12. ActiveCollab (Toplu düzenleme görev ayrıntıları için en iyisi)

activeCollab aracılığıyla

İyi proje yönetimi yazılım araçlarını harika olanlardan ayıran şey, kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getiren küçük dokunuşlardır. ActiveCollab'da birden fazla görev seçip özelliklerini aynı anda düzenleyebildim; artık tekrarlayan işlerle zaman kaybetmiyorum.

Uygulama, uzun bir tatilin ardından görevlerime kolayca geri dönmemi sağladı. Görevlerimin listesini (sadece benim görebildiğim) gösterdi, böylece günümü daha iyi organize edebildim. Bu özellik sayesinde hiçbir görevin geri kalmamasını sağlayabildim.

ActiveCollab'ın en iyi özellikleri

Önemli projeleri yıldızla işaretleyin ve hızlıca erişin

İlgili tüm takım üyelerini bir göreve abone olarak ekleyin, böylece ilerleme hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilsinler

Müşteriler için ön tanımlı görünürlük ayarlayın; sadece gerekli olanları görmelerini sağlayın ve geri kalanını gizleyin

ActiveCollab sınırlamaları

Yeni arayüz yavaş

ActiveCollab fiyatlandırması

Artı : 3 kullanıcı için aylık 11 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

Pro+Ödeme Alın: Kullanıcı başına aylık 14 $

ActiveCollab puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

13. ProofHub (Takım tartışmalarını kolaylaştırmak için en iyisi)

proofHub aracılığıyla

ProofHub'ın Tartışmalar özelliğini çok beğendim. Belirli bir konuyla ilgili tüm konuşmalarımızı tek bir yerde tutarak, yüzlerce alakasız mesajı kaydırmadan konuşmaları takip etmeyi kolaylaştırdı. (Keşke ClickUp Sohbet'in AI CatchUps özelliği de olsaydı da bu tartışmaları hızlıca özetleyebilseydik!)

Ayrıca farklı tartışmalar için gizlilik düzeylerini de ayarlayabiliyorum. Gizli konuşmalar için, yalnızca davet edilenlerin görüntüleyebileceği ve katkıda bulunabileceği gizli konular oluşturabiliyorum.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

ProofHub'a e-posta yoluyla görevler ekleyin (ProofHub hesabınıza giriş yapmadan)

Görev geçmişini takip edin — bir görevde kimler ne zaman değişiklik yaptı?

Şablonları kullanarak projelere hızlıca başlayın

ProofHub sınırlamaları

Bildirimler bunaltıcı olabilir

ProofHub fiyatlandırması

Temel : 50 $/ay

Ultimate Control: 99 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ProofHub hakkında ne diyor?

ProofHub'ı kullanıyorum çünkü işleri benim için basit ve kolay hale getiriyor. Uzaktan çalışan ekibimin işlerini yönetmek için ihtiyacım olan her şeyi tek bir yerde sunuyor: projeler, belgeler, takım iletişimi ve araçlar.

14. Taiga (Görsel proje yönetimi için en iyisi)

taiga aracılığıyla

Bu açık kaynaklı ücretsiz Trello alternatifi, görsel proje yönetimi özellikleriyle beni etkiledi. Büyük takımların ortak bir vizyonunu koruması için harika.

Aynı zamanda Taiga, farklı yakınlaştırma düzeylerine de izin veriyor (kişisel Kanban panoları için). Kompakt, ön tanımlı, ayrıntılı ve genişletilmiş görünümler arasından seçim yapabildim. Uzun bir listeyle boğulmadan belirli görevlere odaklanmama yardımcı oldular.

Taiga'nın en iyi özellikleri

Birden fazla Kanban yüzme şeridi oluşturun ve işi kategorilere (alt takımlar, proje modülleri ve farklı öncelikler gibi) dağıtın

Tümünü Al, Yalnızca İlgili Kişiler ve Bildirim Yok gibi seçeneklerle bildirimleri özelleştirin

Aracı 20 farklı dilde kullanın

Taiga sınırlamaları

Ayrıntılı raporlama özelliği yoktur

Taiga fiyatlandırması

Ücretsiz

Taiga puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Taiga hakkında ne diyor?

Taiga, sağlam proje yönetimi özelliklerinin birleşiminden oluşan basit bir arayüze sahiptir. Kanban, Scrum ve hibrit iş akışlarını destekler, böylece takımların proje yönetimi deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Ek olarak, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştıran bir görev panosu ve sprint planlama araçları vardır ve takım üyeleri kolayca iletişim kurabilir.

15. nTask (Bütçe izleme ile proje yönetimi için en iyisi)

via nTask

Bütçe aşımları, proje yöneticileri için yaygın bir sorundur ve bu Trello alternatifi bir çıkış yolu sunar. nTask'ı kullanarak her proje için Finansal Özetler oluşturabilirsiniz.

Gerçek proje maliyeti, tahmini maliyetin belirli bir yüzdesini (tercihimize göre) aştığında beni bilgilendirmek için otomatik bir e-posta uyarısı ayarladım.

nTask'ın en iyi özellikleri

Aracın otomatik görev zaman izleyicisi ile görevler/alt görevler için harcanan zamanı takip edin

Kanban panonuzun arka plan ve kart ayarlarını özelleştirin, sütunları düzenleyin ve markanızla uyumlu olmasını sağlayın

Karmaşık bağımlılıklar ayarlayın (Başlangıçtan Başlangıca, Bitişten Başlangıca, Başlangıçtan Bitişe veya Bitişten Bitişe gibi)

nTask sınırlamaları

Yüksek yükleme süresi

nTask fiyatlandırması

Premium : Kullanıcı başına aylık 4 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

16. LiquidPlanner (Son teslim tarihi ve risk yönetimi için en iyisi)

Genellikle sıkı teslim tarihlerine göre çalışmak zorunda olduğumuzdan, proje başlangıç ve tamamlanma tarihlerini doğru bir şekilde tahmin etmek çok önemlidir.

LiquidPlanner bu konuda bize yardımcı oldu. Araç, tüm proje portföyümüz üzerinde simülasyonlar çalıştırarak, hangi görevlerin öncelikli olduğunu ve takım üyelerimizin ne kadar iş yapabileceğini hesaba kattı.

Bu simülasyona dayanarak, planlanan tarihleri sapma riski çok az olacak şekilde güvenle tahmin edebildik.

LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri

Kaynaklarınızın nereye tahsis edildiğine dair kesin bilgiler edinin

Farklı kullanıcılar için ayrıntılı izinler belirleyin

Akıllı Zaman Çubukları ile bir görevin ne kadar geciktiğini öğrenin

LiquidPlanner sınırlamaları

Görev bağımlılıklarını ayarlamak sıkıcıdır

LiquidPlanner fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 28 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $ (yıllık faturalandırılır)

LiquidPlanner puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

17. Hive (Zaman takibi için en iyisi)

hive aracılığıyla

Trello, iş akışımızın önemli bir parçası olan zaman takibi özelliklerinden yoksundur.

Farklı Trello alternatiflerini denerken, zaman takibi, zaman çizelgesi yönetimi ve saatlik faturalandırmayı basitleştirecek bir araç bulmak istedim. Hive, güvenilir bir seçenek olduğunu kanıtladı.

Çalışma saatlerimi otomatik veya manuel olarak izleme seçeneği sundu. Gerçek çalışma saatlerini tahmini zamanla karşılaştırabildim. Verimlilik seviyemi anlamama ve gelecekteki görevler için daha iyi tahminler yapmama yardımcı oldu.

Ayrıca bu aracı, takımımın çalışma saatlerini izlemek ve mevcut iş yükü ve uygunluk durumlarına göre kaynakları daha iyi dağıtmak için kullandım.

Hive'ın en iyi özellikleri

Gmail ve Outlook gelen kutularını Hive Mail'e taşıyın ve e-postaları daha iyi yönetin

Hive çalışma alanınızı şirket logonuzla kişiselleştirin

Eylem durumlarını özelleştirin — görevlere renkler atayın ve aciliyet düzeyleri ekleyin

Hive sınırlamaları

Öğrenme eğrisi var

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 1,5 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200+ yorum)

18. Pipedrive (Analitik için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Trello, projeleri yönetmek için tasarlanmıştır ancak raporlama, satış otomasyonları veya e-posta entegrasyonları gibi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracının özelliklerinden yoksundur.

Alternatif olarak, proje yönetimi çözümü olarak da kullanılabilen bir CRM olan Pipedrive'ı denedim. Ayrıntılı analizleri çok beğendim. Özelleştirilebilir raporlar, takımımın performansını izlememe yardımcı oldu; takımımın belirli bir dönemde kaç potansiyel müşteri oluşturduğunu, kaçını elde ettiğini ve kaçını dönüştürdüğünü görebildim.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir kişi/işlemle ilgili tüm aramaların, e-postaların ve etkinliklerin görsel geçmişini alın ve takip etmeden önce geçmiş konuşmaları inceleyin

Aynı anda 100 kişiye kadar kişiye mesaj göndermek için e-posta dağıtım grupları oluşturun

Smart Contact Data ile potansiyel müşteriler hakkında bilgi edinin ve ön elemeden geçirin

Pipedrive sınırlamaları

Fiyatlar küçük işletmeler için çok yüksek olabilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Pipeline'ınızı farklı görünümlerde bir bütün olarak görüntüleyebilmeyi seviyorum. Izgara görünümü, tüm anlaşmaları anlaşma tutarı ve hangi aşamada oldukları ile birlikte kolayca görebilmenizi sağlar. Tahmin görünümü, kapanışı ne zaman beklediğinizi ve pipeline'ınızın gelecekte nasıl görüneceğini görmek için harikadır. Bir aşamadan diğerine geçmenin kolaylığını da gerçekten seviyorum.

19. Zoho Projects (Özelleştirilebilir şablonlar için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Aynı görevleri içeren benzer projelerim olduğunda, Zoho Projects özel şablonlar oluşturmama yardımcı oldu. Bu, zaman kazanmak ve her şeyi tutarlı tutmak için harika bir yol!

Her seferinde proje programlarını sıfırdan oluşturmak yerine, bu projeler için ortak bir şablon oluşturdum. Mevcut bir projeyi şablona dönüştürebilir veya Zoho'nun sektöre özel şablonlarından seçim yapabilirdim.

Örneğin, Dijital Pazarlama şablonu ve Etkinlik Planlayıcı en çok kullandıklarımdı.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Projeler, görevler ve sorunlar için özel düzenler ve alanlar oluşturun

Zaman çizelgesi modülüyle faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin

Zaman çizelgesine göre faturalar oluşturun (Zoho Invoice ile yerel entegrasyon sayesinde)

Zoho Projects sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü karmaşık görünüyor

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

20. Nuclino (İşbirliği için en iyisi)

via Nuclino

Nuclino'da ilk göze çarpan şey hızıydı — gösterge panelim görevlerle dolu olsa bile neredeyse hiç yükleme süresi yoktu.

Nuclino'nun çalışma alanında, her öğe/görev bir ortak belge görevi görür. Notlar ekleyebilir, dosya ekleyebilir, takım üyelerine görevler atayabilir, akış şemaları ekleyebilir ve her zaman bağlamın üstünde kalmamızı sağlayabilirim.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Aracın yerleşik işbirliği tuvaliyle fikirlerinizi hayata geçirin

Liste, Pano, Tablo ve Grafik görünümleriyle iş akışlarını daha iyi yönetin

Arama fonksiyonu ve esnek filtreler ile bilgileri hızlıca bulun/geri getirin

Nuclino sınırlamaları

Arama özelliği yeterince sezgisel değil

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Nuclino puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?

Bu uygulama, tüm işbirliği çalışmalarını birleştirerek tüm çalışanları bir araya getirmeye çok yardımcı oluyor. Fikirleri paylaşmanın ve görevleri yönetmenin sezgisel yolunu seviyorum. Ayrıca, bu yazılımın kullanımı kolay ve arayüzünün çok temiz olduğunu da not ediyorum.

ClickUp ile Karmaşık Projeleri Kolayca Yönetin

Bu makalede ele alınan en iyi 20 Trello alternatifi, temel proje yönetiminin ötesine geçiyor. Bunlar belirli alanlarda mükemmeldir: Bazıları bütçeleme konusunda mükemmeldir, bazıları mükemmel kaynak tahsis özellikleri sunar, bazıları çarpıcı görsel iş yönetimi sunar ve diğerleri sınırsız projelerde verimli kalmanıza yardımcı olur.

Ancak, tüm bu özellikleri bir araya getiren ve aynı zamanda son derece özelleştirilebilir kapsamlı bir araç arıyorsanız, ClickUp doğru seçimdir.

ClickUp, karmaşık iş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır. Sorunsuz işbirliğini teşvik eder, projeleri kendi tarzınıza göre yönetmek için esnek görünümler sunar ve otomasyon ile yinelenen görevleri kolaylaştırır veya bunları AI'ya devreder.

İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan ve sizinle birlikte büyüyen proje yönetimi araçları mı seçmek istiyorsunuz?

ClickUp ile bugün başlayın!