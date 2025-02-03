2025'in En İyi 10 Proje Portföyü Yönetimi Yazılımı (PPM Araçları)

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Ofis şakaları ve su soğutucu sohbetlerine rağmen, proje portföy yönetimi yazılımı proje yöneticinizin gerçek en iyi arkadaşıdır.

Şirketinizin üstlendiği, oluşturduğu veya kapattığı proje ne olursa olsun, proje portföy yönetimi (PPM) yazılımınız her şeyi görür ve hatırlar!

Favori proje yönetimi yazılımınızla birçok ortak özelliğe sahip olan PPM araçları, gösterge panelleri, görev yönetimi, birden fazla atanan kişi, ilerleme izleme ve daha fazlasını içeren özelliklerle strateji ve uygulama arasında bir bağlantı kurar.

Ancak işinizin verimli bir şekilde çalışması için PPM yazılımına ihtiyacınız var mı?

Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen yapacaksınız. Eğer bu durumdaysanız veya PPM yazılımıyla aynı fonksiyonu yerine getirmek için karmaşık sistemler kurduysanız, bu makale tam size göre.

En iyi PPM araçlarını araştırdık, denedik ve test ettik ve ayrıntılı özellik açıklamaları, dezavantajları, fiyatlandırma ve daha fazlasını içeren, bugün piyasadaki en iyi 10 aracı sizlere sunuyoruz.

Proje Portföyü Yönetimi Yazılımı nedir?

Proje portföyü yönetimi yazılımı, bir işletmenin tüm proje kayıtlarını yüksek düzeyde analitik ve raporlama ile organize etmek ve yönetmek, strateji uygulamasının başarısını ve devam eden performansını izlemek için kullanılır.

Fotoğrafçıların baskılarını düzenli ve stratejik olarak düzenlenmiş fotoğraf albümlerinde organize etme şeklini düşünün; ancak PPM yazılımı çok daha zengin özelliklere sahiptir, işbirliğine uygundur ve veri odaklıdır.

Bu araç, sağladığı içgörülere dayanarak potansiyel projeleri onaylamak veya reddetmek için kullanılabilir ve başarısı, tüm fikirleri şirketin genel hedefleriyle uyumlu tutma becerisine bağlıdır.

Özellikle işiniz hızla büyüyor veya yeni fikirlerin altın madeninde oturuyorsanız, PPM araçları, güçlü görev yönetimi özellikleri ve veri destekli stratejiler kullanarak kaosu düzenlemek ve yeni proje fikirlerinin akışını kolaylıkla önceliklendirmek için kullanılabilir.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle projelerinizi, görevlerinizi ve ilerlemenizi her açıdan görselleştirin

PPM yazılımı, diğer araç türleri ile bir dizi proje yönetimi özelliğini paylaşsa da, farkları gösterge panellerinin ve raporlama işlevlerinin gücünde yatmaktadır.

Raporlama ve analiz özellikleri, en iyi PPM yazılımını bulmak için çok önemlidir ve herhangi bir araca yatırım yapmadan önce bu işlevselliğin ne kadar geniş olduğunu bilmek önemlidir!

İyi haber şu ki, biz tam da bunun için buradayız. 🏆

Aramanızı yönlendirmek için en iyi proje portföyü yönetim araçlarının bu ayrıntılı karşılaştırmasını kullanın. Takımınızın iş tarzına ve süreçlerine en uygun aracı bulmanıza yardımcı olmak için her bir yazılımın en önemli özelliklerini, dezavantajlarını, fiyatlarını ve derecelendirmelerini ayrıntılı olarak inceledik.

ClickUp'ta özel gösterge panelleri oluşturarak tüm işlerinize genel bir bakış elde edin

ClickUp, tek bir çalışma alanından proje performansını analiz etmek için yüzlerce görselleştirme aracı içeren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Tüm projelerin ilerlemesini daha iyi görebilir ve neler yapıldığını raporlayabilirsiniz. Bu, ilgili tüm kişilerin en son gelişmelerden haberdar olurken kendi rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini kolaylaştırır!

Proje portföy yönetiminin stratejik ve taktiksel yönü, bir grup çabasıdır. ClickUp ile takımlar yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlik elde edebilir, böylece daha büyük zorlukların üstesinden gelmeye ve başarılı projeler teslim etmeye odaklanabilirler. ClickUp, her şeyi takip etmek için ihtiyacınız olan özelliklere ve favori uygulamalarınızla entegrasyonlara sahiptir. Haftalar değil, günler içinde kullanıma başlayın!

Hemen başlamak için ClickUp Gösterge Paneli örneklerine göz atın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada tüm görünümler henüz mevcut değildir

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan: Üye başına aylık 5 ABD doları

İş Planı: Üye başına aylık 12 ABD doları

Business Plus Planı: Üye başına aylık 19 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için Satış ile iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (3.500+ yorum)

G2: 4,7/5 (5.400+yorum)

2. Planview

planview aracılığıyla

Planview, proje yöneticilerine proje portföy yönetimi konusunda yardımcı olan bir yazılım çözümüdür. İş yüklerini takip etmek, görevlere öncelik vermek ve ilerlemeyi izlemek için kullanışlı bir yol sunar. Bu araç, projelerinizin dinamiklerini daha iyi anlamak, olası sorunları tahmin etmek ve bilinçli kararlar almak için güçlü analiz yeteneklerine de sahiptir.

Planview, kapsamlı portföy planları oluşturmayı kolaylaştırır, böylece gelecekteki projeler zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlanır. Gerçek zamanlı raporlama ve esnek özelleştirme seçenekleri gibi özelliklerle Planview, proje yöneticilerine tüm proje portföylerini başarıyla yönetmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.

Planview'in en iyi özellikleri

Proje portföyü planlaması, portföyleri önceliklere ve itici güçlere göre sıralamak için

Senaryo analizi ve proje önceliklendirme

Proje alımı ve talep yönetimi

Kaynak yönetimi ve kapasite planlama

Planview sınırlamaları

Diğer proje portföy yönetimi yazılımlarına kıyasla eski arayüz

Görev yönetimi özellikleri eksik

Planview fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Planview ile iletişime geçin

Planview derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (170+ yorum)

G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

3. Celoxis

celoxis aracılığıyla

Celoxis, yönetimin proje performansını analiz etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir proje yönetimi yazılımıdır. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleri ile Celoxis, proje yöneticilerinin iş hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlar.

Celoxis, yöneticilerin işlerini yakından takip etmelerine yardımcı olmak için kapsamlı portföy izleme yetenekleri sunar. Yazılım, kullanıcıların birden fazla proje genelinde maliyetleri ve bütçeleri hızlı bir şekilde izlemelerine olanak tanır, kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini ve maliyetlerin bütçe dahilinde tutulmasını sağlar. Ayrıca, yöneticilerin projeleri önceden planlamasına ve ortaya çıkmadan önce olası sorunları belirlemesine yardımcı olmak için proje planlama yetenekleri de sağlar. Ek olarak, gelişmiş analitik özellikler yöneticilerin trendler ve gelişmelerden haberdar olmalarını sağlar.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Derinlemesine inceleme özelliklerine sahip proje portföyü izleme

Kaynak yönetimi

Özel iş akışı uygulamaları

Zaman takibi

Celoxis sınırlamaları

Karmaşık programlar ve projeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

bulut planında kullanıcı başına 2 GB dosya alanı

Celoxis fiyatlandırması

Bulut : 5 kullanıcı için aylık 22,50 $

Yerinde: Ayrıntılar için Celoxis ile iletişime geçin

Celoxis derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

4. Kolay Projeler

easy Projects aracılığıyla

Easy Projects, başlatma ve planlamadan dağıtım ve proje kapanışına kadar tüm proje sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Bu yazılım, devam eden tüm projeler üzerinde kapsamlı görünürlük sağlayarak proje yöneticilerinin ilerlemeyi takip etmelerine ve kaliteli ürünleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmelerine olanak tanır.

Platform, kullanıcıların birden fazla organizasyon aşaması ve sorumluluğu içeren otomatik iş akışları kurmasına olanak tanır. Takımların projeleri daha küçük alt görevlere ayırmasına, raporlar aracılığıyla ilerlemeyi izlemesine ve KPI'ları (Anahtar Performans Göstergeleri) gerçek zamanlı olarak analiz etmesine yardımcı olur. Otomatik iş akışı sistemi sayesinde takımlar, tek tek görevleri izleme konusunda endişelenmek zorunda kalmaz ve bunun yerine stratejik hedeflere ulaşmaya odaklanabilir.

Easy Projects'in en iyi özellikleri

Program ve projelere daha net bir görünüm sağlamak için arşivleme aracı

Proje ilerlemesini desteklemek için tek tıklamayla zaman çizelgesi ayarlamaları

Proje ihtiyaçlarını karşılayan talep projeksiyon raporları

Kullanıcı, portföy ve proje verileri kısıtlamaları

Easy Projects sınırlamaları

Gelişmiş işlevsellik, diğer uygulamalarla entegrasyonlar gerektirir

Projeler arası bağımlılık özelliği yalnızca Enterprise planlarında mevcuttur

Easy Projects fiyatlandırması

Takım : Aylık 12,58 $/kullanıcıdan başlar

Enterprise: Fiyatlandırma için Easy Projects ile iletişime geçin

Easy Projects derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (200+ yorum)

5. Microsoft Project

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, takımların projeleri ve programları daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostudur ve takımların müşteri projelerini planlamasına, zamanlamasına, önceliklendirmesine, izlemesine ve raporlamasına olanak tanıyan güçlü özelliklere sahiptir.

Bu yazılım, takım işbirliğini optimize etmek ve hesap verebilirliği kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tüm görevler gerçek zamanlı olarak görüntülenir, böylece herkesin ilerlemesi nerede olurlarsa olsunlar takip edilebilir. Güçlü bulut tabanlı işlevsellik sunarak, takım arkadaşlarının uzaktan bile birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Ayrıca, Office 365 ve Outlook gibi popüler Microsoft uygulamalarıyla entegrasyon, takımların operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

* En iyi Microsoft Project alternatiflerini keşfedin!

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Gerekli proje çabalarına, proje süresine ve tahsis edilen takım üyelerine göre dinamik planlama

Projeleriniz, kaynaklarınız, programlarınız ve portföylerinizdeki ilerlemeyi izlemek için önceden hazırlanmış raporlar

Programları denetlemek için Izgara, Pano ve Zaman Çizelgesi (Gantt grafiği) görünümleri

Kaynak kullanımı ve yönetimi

Microsoft Project sınırlamaları

Diğer Microsoft dışı ürünlerle sınırlı entegrasyonlar

Takım işbirliği özellikleri, Microsoft Teams uygulamasının kullanılmasını gerektirir

Microsoft Project fiyatlandırması

Microsoft Project, takımınızın ve yazılım gereksinimlerinize bağlı olarak iki ücretli fiyatlandırma çözümü sunar: Bulut tabanlı ve Şirket içi

Microsoft Project derecelendirmeleri ve incelemeleri

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4/5 (1.500'den fazla yorum)

6. ActiveCollab

activeCollab aracılığıyla

ActiveCollab, ajansların müşterileri ve projeleri kolaylıkla yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Ayrıntılı proje planları oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir, ilerlemeyi takip edebilir, son teslim tarihlerini takip edebilir ve işbirliği ortamında projeleri tartışabilirsiniz.

ActiveCollab, görevleri planlamaktan ve son teslim tarihlerini ayarlamaktan ilerlemeyi izlemeye ve gerçek zamanlı geri bildirim alışverişine kadar, sorunsuz bir iş akışı sağlamak için ajansınıza gerekli tüm araçları sağlar. Tüm bu özellikler, hiçbir şeyi unutma endişesi duymadan müşteri ihtiyaçlarının üstesinden gelmenize yardımcı olur. Proje teslim süreçlerini iyileştirmek isteyen ajanslar için harika bir çözümdür.

ActiveCollab'ın en iyi özellikleri

Mevcut projeleri yönetmek için liste, sütun ve zaman çizelgesi görünümleri

Proje planlama ve zamanlama

Uygulama içi bütçe, zaman ve gider izleme

İlham almak için örnek projeler

ActiveCollab sınırlamaları

Karmaşık programlar ve projeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Gelişmiş raporlama, pahalı planlarda mevcuttur

ActiveCollab fiyatlandırması

Pro : Üye başına aylık 8 ABD doları

Artı : 3 üye için aylık 9,50 $

Pro + Ödeme Alın: Üye başına aylık 11,75 $

ActiveCollab derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

7. Jira Portföy

jira aracılığıyla

Jira Portfolio, ürün yöneticilerinin ve ajansların geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım aracıdır. Jira Portfolio ile takımlar, tüm portföy geliştirme yaşam döngüsü boyunca anahtar dönüm noktalarını ve teslim edilecekleri yönlendiren ayrıntılı ürün yol haritalarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilir.

Takımlar, görevler arasındaki bağımlılıkları belirlemek ve tamamlanmaları için makul zaman çizelgeleri oluşturmak için ayrıntılı Gantt grafikleri oluşturabilir. Tüm proje öğelerine daha düzenli bir genel bakış sağlayarak, takımlar yol haritalarının baştan sona doğru olduğunu bilerek kendilerini güvende hissedebilirler.

Jira Portföy en iyi özellikleri

Projeler arası ve takımlar arası bağımlılıklar

Farklı yaklaşımları denemek için yol haritası testi

Projeleri yürütmek için zamanlama algoritması

Beklenen sprint hız tahmini

Jira Portföy sınırlamaları

ClickUp gibi diğer proje ve portföy yönetimi araçlarına kıyasla farklı iş stilleri ve tercihlerini yönetme konusunda sınırlı yetenek

SCRUM metodolojisi konusunda deneyimli takımlar için tasarlanmıştır

Jira Portföy fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Jira ile iletişime geçin

Jira Portföy derecelendirmeleri ve incelemeleri

Capterra: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

G2: N/A

Jira alternatiflerini inceleyin!

8. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, takımların proje ilerlemesini görsel olarak takip etmelerine ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu araç, kullanıcılara özel proje programları oluşturma, görevleri atama ve önceliklendirme, hatırlatıcılar ve bildirimler ayarlama, belge ve dosyaları depolama ve daha fazlasını yapma olanağı sunar.

Ayrıca, gerçek zamanlı raporlara ve analizlere kolay erişim sağlar, böylece yöneticiler iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir. Örneğin, yöneticiler hangi faaliyetlerin çok uzun sürdüğünü hızlı bir şekilde belirleyebilir ve verimlilik engelleyiciler haline gelmeden önce kaynakları ayarlayabilir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Hill Charts ile zaman içindeki ilerlemeyi görsel olarak takip edin

Projeleri baştan sona görüntülemek için zaman çizelgesi

Proje, görev ve program gösterge paneli tek sayfada

Gerçek zamanlı sohbet ve mesajlaşma sistemi

Basecamp sınırlamaları

Gelişmiş ilerleme izleme fonksiyonundan yoksundur

Görev öncelikleri yok

Basecamp fiyatlandırması

Sınırsız kullanıcı : 299 $/ay, yıllık faturalandırılır

Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Basecamp derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

9. 4castplus

via 4castplus

4castplus, proje yöneticilerinin görevleri, kaynakları, zaman çizelgelerini ve bütçeleri kolayca organize etmelerini sağlayan bir proje yönetimi platformudur. Güçlü özelliklerin birleşimi ile 4castplus, proje planlama sürecini baştan sona kolaylaştırır.

Bu, yöneticilerin herhangi bir sayıda takım veya konumdaki herhangi bir programdaki faaliyetleri verimli bir şekilde planlamasını ve izlemesini kolaylaştırır. Ayrıca, takımların bir projeyi net teslimatlara ayırmasına olanak tanır, böylece herkes süreç boyunca durumu ve metrik performansı takip edebilir.

4castplus'ın en iyi özellikleri

Devam eden projeler için ilerleme ölçümleri

Sipariş yönetimi

Bütçeleme ve tahmin

Kaynak ve oran yönetimi

4castplus sınırlamaları

Arayüz, diğer proje portföy yönetimi yazılımlarına kıyasla modası geçmiş

Uzak takımları yönetme yeteneği sınırlıdır

4castplus fiyatlandırma

Fiyatlandırma detayları için 4castplus ile iletişime geçin

4castplus derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

G2: 4,4/5 (8 yorum)

10. Asana

asana aracılığıyla

Asana, tüm projeleriniz ve görevleriniz üzerinde kontrol sahibi olmanıza yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. İşleri kolayca organize edip takip etmenizi ve takımınızla işbirliği yapmanızı sağlar. Asana ile görevler oluşturabilir ve bunları takım üyelerine atayabilir, son tarihler belirleyebilir, yorumlar ekleyebilir, dosya ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca, her görevin ilerleme durumunu belirleyerek veya kolay referans için renk kodlayarak proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Asana, güçlü filtreleme ve arama özelliklerinin yanı sıra raporlama ve analiz araçlarına sahiptir. Bu, tüm takım üyelerinin projelerin ilerleyişini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Raporlar özelleştirilebilir, böylece bir gösterge panelinde birden fazla eşzamanlı projeyi, başka bir gösterge panelinde ise tek tek projeleri görüntüleyebilirsiniz.

* En iyi Asana alternatiflerini inceleyin!

Asana'nın en iyi özellikleri

Özel alan değeri olarak da kullanılabilen proje takvimlerinde renk kategorizasyonu

Otomasyon Takım üyelerine veya projelere istek göndermek için kurallar

Kişisel projeler veya takım projeleri için çeşitli takvim görünümleri

Kaynak kullanımını optimize etmek için genişletilmiş zaman çizelgeleri

Asana sınırlamaları

Karmaşık programlar veya projeler için uygun değildir

Birden fazla atanan kişi özelliği yok

Asana fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin

Asana derecelendirmeleri ve incelemeleri

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

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ClickUp'ın özelleştirilebilir Gösterge Panelleri, tamamlanma yolundaki ilerlemenizi görsel olarak izlemek, iş yüklerini takip etmek ve bütçenizi aşmamak için ideal bir kaynaktır. 1.000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce işlevsel özelliğe sahip ClickUp, uygulamalarınızda yaptığınız tüm işleri tek bir dinamik ve işbirliğine dayalı platformda merkezileştirmek için yeterince güçlü tek PPM aracıdır.

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