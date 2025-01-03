2025'in En İyi 10 AI Kodlama Aracı ve Asistanı

Yazılım geliştiricileri olarak, teknolojinin hayatı kolaylaştırması gerektiğini biliyoruz. Ve evet, birinci sınıf ürünler geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Amaaa... bu arada kendi hayatımızı ve ürün geliştirme sürecimizi de kolaylaştırmak güzel olurdu. İşte burada AI kod araçları devreye giriyor... Yoksa bunlar hep vardı da, bu varlıkları sadece ayrıntılı bir simülasyon mu? 🤯

Dürüst olmak gerekirse, 30 dakika boyunca aynı bozuk kod parçacığına baktığımızda, bu önemli varoluşsal soruları düşünmek için doğru ruh halinde değiliz. Matrise girip dost canlısı bir botun yardımını istemeyi tercih ederiz. 🤖

Ve AI teknolojisindeki son gelişmelerle birlikte, bize yardımcı olmaya hazır birçok dost canlısı bot bulunmaktadır. AI kodlama araçları kod yazabilir, inceleyebilir ve hata ayıklayabilir; bizim yapmamız gereken tek şey, onlardan ne istediğimizi normal insan diliyle açıklamaktır.

Yapay zekanın dostumuz olduğunu kanıtlayan 10 AI kodlama aracı.

AI kodlama araçları, geliştiricilere kodlama görevlerinde yardımcı olmak için yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları kullanan yazılım programlarıdır. Bu araçlar, kod yazma ve hata ayıklama, kod kalitesini analiz etme ve hatta kodlama sorunlarına iyileştirmeler veya çözümler önerme gibi çeşitli görevleri yerine getirebilir.

AI asistanınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, takımınızın her gün üstlendiği kodlama görevlerini yerine getirebildiğinden emin olmanız gerekir. Ayrıca, kullandığınız araçları ve dilleri desteklemesi de gerekir. Bu nedenle, AI kod araçlarına yatırım yapmadan önce, bu özelliklerin iş akışınızla uyumlu olduğundan emin olun. 💪

Kod oluşturma ve kod inceleme: AI teknolojisinin kod yazmasını mı istiyorsunuz, yoksa sadece mevcut kodları hata ayıklamaya ve sorunları gidermeye yardımcı olmasını mı istiyorsunuz? Bazı AI kod oluşturucular her ikisini de yapar, ancak diğerleri birinde uzmanlaşır

Entegrasyonlar: Visual Studio Code, JetBrains IDE'leri, RubyMine veya Xcode gibi entegre bir geliştirme ortamı kullanıyorsanız, AI kodlama aracınızın IDE'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olması gerekir

Programlama dilleri: Birçok AI aracı, belirli makine öğrenimi dillerinde uzmanlaşmıştır. Birden fazla dil sunsalar bile, bir dilde diğerine göre daha iyi performans gösterebilirler. Takımınız çoğunlukla Java ile çalışıyorsa, Python'da en iyi olan bir araç istemeyeceksiniz. Ve çoğunlukla CSS kullanıyorsanız, HTML kod tamamlama için geliştirilmiş bir araç istemeyeceksiniz

Bu 10 araç, kod oluşturmanıza, kodu gözden geçirmenize ve daha hızlı hata ayıklamanıza yardımcı olacaktır. Yazılım geliştirme takımınızla birlikte çalışarak onların işlerini kolaylaştırır ve daha az sinir bozucu hale getirir.

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ClickUp, hepsinin yerini alabilecek tek bir uygulamadır. Bir AI aracı, yazılım geliştirme aracı, proje yönetimi aracı, sprint planlama aracı, iş geliştirme aracı ve beyin fırtınası aracı ( ClickUp Beyaz Tahtalar ile) hepsi bir arada.

Bu program, iş akışınızı hızlandırmak için AI sağlamanın yanı sıra ürün yönetimi şablonları ve çevik şablonlar da sunar. Ayrıntılı hata raporlama, özellik istekleri ve kod incelemesi için formlar bile vardır. Dolayısıyla, yazılım takımınızın verimliliğini artırmak için AI arıyorsanız, bu listeye en uygun seçenek budur. ✨

ClickUp Brain, kuruluşunuzdaki her bireyin rolüne göre özelleştirilmiştir. Yazılım geliştiricilerinizin kod oluşturma, kod inceleme veya birim testleri çalıştırma konusunda yardım isteyebilmesi için yüzlerce el yapımı ve araştırma destekli komutla programlanmıştır. Bu AI teknolojisi, yakında geliştirme araç kutunuzdaki en kullanışlı araç haline gelecektir. 🛠️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: ClickUp çok sayıda işlev sunar ve bireysel rollere göre tamamen özelleştirilebilir olduğundan, yeni kullanıcıların uygulamayı en verimli şekilde kullanmayı öğrenmesi biraz zaman alabilir

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel kullanım için en iyisi

Sınırsız: Üye başına aylık 7 $, küçük takımlar için en uygun seçenek

İş: Üye başına aylık 12 dolar, orta ölçekli takımlar için en iyisi

Enterprise: Özel fiyatlandırma için bizimle iletişime geçin, birçok büyük takım için en iyisi

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında Çalışma Alanı başına kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum) : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum) : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. ChatGPT

chatGPT aracılığıyla

Belki de en tanınmış AI aracı olan ChatGPT, sorularınıza yanıt vermek, takip soruları sormak, yanlış fikirleri sorgulamak ve uygunsuz istekleri reddetmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bazı yönlerden ChatGPT ile çalışmak, zeki bir iş arkadaşıyla fikir alışverişinde bulunmak gibidir.

Ana amacı sorularınıza yanıt vermek olduğu için, kod yazmaktan hata ayıklamaya ve ürün geliştirme sürecinizi planlamaya kadar çok sayıda kullanım durumuna uygulayabilirsiniz. ChatGPT, diğer AI kod araçlarından daha az hata yapmayabilir, ancak hatalarını kabul edecek şekilde programlandığından, alçakgönüllülüğü için ona bonus puan veriyoruz. 🤭

Bu AI teknolojisi de yakın zamanda GPT-4 modeline yükseltildi. GPT-3 ile karşılaştırıldığında, GPT-4 daha karmaşık talimatları takip edebilir, daha karmaşık sözdizimini anlayabilir ve daha zor problemleri çözebilir.

ChatGPT komut istemleriyle bu AI şablonlarına göz atın!

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Esneklik: Bu AI sohbet robotunu kodlamadan çok daha fazlası için kullanabilirsiniz. Basit bir soru-cevap aracı olduğu için, kuruluşunuzdaki her rolde iş akışlarını kolaylaştırabilir

Takip soruları: Bazı AI kodlama oluşturucuları, sorunuzun tam bağlamını anlamadıkları için ilk engelde başarısız olurlar. ChatGPT takip soruları sorduğu için, doğru yanıtı almak için sağlamanız gereken bilgileri belirlemenize yardımcı olabilir

Kod inceleme: ChatGPT, kodunuzdaki hataları tespit etmek ve bunları düzeltmenize yardımcı olmak konusunda özellikle uzmandır

ChatGPT sınırlamaları

Sınırlı bağlam: Bazı kullanıcılar, uzun konuşmalarda bu sohbet robotunun konuyu kaybetme eğiliminde olduğundan şikayet etmektedir. Konuşmanın başlarında verdiğiniz bilgileri unutabilir ve tutarlı cevaplar veremeyebilir

Genel yanıtlar: Bazıları, bu programın bağlam farklı olsa bile aynı hazır yanıtları tekrar tekrar verme eğiliminde olduğunu da belirtmektedir

ChatGPT fiyatlandırması

ChatGPT : Ücretsiz

ChatGPT Plus: Aylık 20 dolar

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum) 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Bu ChatGPT alternatiflerine göz atın!

3. CodeT5

CodeT5, doğal dili koda çevirmeye ( ChatGPT'yi kodlamak için kullanmaya çok benzer ) ve aynı zamanda kodu doğal dile çevirmeye olanak tanıyan yerleşik bir kodlayıcı modeli ve bir kod çözücü modeline sahiptir. Böylece, CodeT5'e ne yapılacağını söylemekle kalmaz, belirli bir kod parçasının ne işe yaradığını da öğrenebilirsiniz. Bu, iki yönlü bir konuşmadır. 🗣️

Salesforce' taki veri bilimcileri, programlama dillerini daha derinlemesine anlamak için bu programı tasarladı. Hedefleri, diğer AI kod araçlarındaki bazı eksiklikleri gidermekti. Bu araçların eğitim verilerinde doğal dil işlemeye çok fazla odaklandığını ve dillere yeterince önem vermediğini düşünüyorlardı.

Sonuç, kod özetleme, kod oluşturma, kod iyileştirme ve koddan koda çeviri yapabilen ücretsiz, açık kaynaklı bir araçtır.

CodeT5'in en iyi özellikleri

Metinden koda kod üretme: Chatbot AI'da olduğu gibi, CodeT5'e bir komut verebilirsiniz ve o da isteğinize uygun kodu yazar

Koddan koda çeviri: Takımınız birden fazla program dilinde çalışıyorsa, CodeT5 kodunuzu Python gibi bir dilden alıp JavaScript gibi başka bir dile çevirebilir

Kod özetleme: Bu program, bir kod parçasının ne yaptığını basit bir dille açıklayabilir, bu da deneyimli yazılım geliştiricilerin bile yeni dilleri ve çerçeveleri öğrenmesine yardımcı olabilir

CodeT5 sınırlamaları

Olası güvenlik riskleri: CodeT5'i tasarlayan takım, bu yazılımın adresler ve ID numaraları gibi hassas kişisel bilgiler içerebileceğini ve güvenlik açığı olan kodlar oluşturabileceğini belirtmektedir

CodeT5 fiyatlandırması

Ücretsiz ve herkese açık

CodeT5 puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

4. Codiga

codiga aracılığıyla

Yazılım geliştirme takımınız kalite ve güvenliğe büyük önem veriyorsa, Codiga yeni en iyi (yapay) arkadaşınız olabilir.

Bu AI destekli kod asistanı, kod oluşturmaktan çok kod incelemesine odaklanmıştır. Kod parçacıkları üretebilir, ancak tüm kod satırlarını yazmak için tasarlanmamıştır. Bunun yerine, Codiga'nın en iyi yaptığı şey, takımınızın kodunu temizlemektir. 🧹

Kodunuzda bulduğu sorunları inceleyip otomatik olarak düzeltebilir ve uygulamak istediğiniz kod inceleme kurallarını öğretebilirsiniz. Ayrıca, yeni kuralları ve kod parçacıklarını tüm takımınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

Codiga'nın en iyi özellikleri

Kod inceleme : Codiga, kodunuzdaki ihlallerin ve güvenlik açıklarının sayısını azaltabilecek kapsamlı kod incelemeleri sağlar

Özelleştirme : Kod incelemeniz için beş dakikadan kısa sürede özel kurallar oluşturun ve bunları takımınızla paylaşın, böylece herkes aynı sayfada olsun 📖

Güvenlik odaklı: Codiga, yazılımınızı tüm yaygın tehditlere karşı inceler ve IDE'nizdeki güvenlik açıklarını otomatik olarak düzeltebilir

Codiga sınırlamaları

Sınırlı sayıda IDE entegrasyonu: Codiga yalnızca VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab ve Bitbucket ile entegre olur. Farklı bir IDE kullanıyorsanız, bu yapay zeka aracı mevcut iş akışınızla çalışmayacaktır

PHP sınırlamaları: Codiga 15 farklı dili desteklerken, bazı kullanıcılar PHP'de performansının iyi olmadığını şikayet etmektedir

Codiga fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14 dolar

Codiga puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum) 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

5. OpenAI Codex

openAI Codex aracılığıyla

ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, yapay zeka konusunda büyük hedefleri var: İnsan seviyesindeki sorunları çözebilen bir AI geliştirmek. Sistemleri, AI'ya görevleri (bu durumda kodlama görevleri) yerine getirmesi için çok büyük miktarda veri besleyerek öğretmeyi içeren bir süreç olan derin öğrenme büyük dil modelleri (LLM) kullanıyor.

Codex sistemini, GPT-3 platformunun doğal dil işleme yetenekleri ve milyarlarca satır kod ile eğittiler. Bu derinlemesine eğitim süreci, Codex'in yazılı komutlarınızı gerçek zamanlı olarak yüksek kaliteli koda çevirmesini sağlar.

Ancak bu AI kodlama asistanı, tam koddan ziyade kod parçacıkları sağlamada daha iyidir.

OpenAI Codex'in en iyi özellikleri

Hızlı kurulum: OpenAI, kodlama sistemini eğitmek için çok fazla zaman harcadığı için, çoğu yazılım geliştiricisi Codex'e kendi eğitim veri kümelerini beslemek zorunda kalmadan hemen kullanmaya başlayabilir

AI kod tamamlama aracı: Çalışırken Codex, yaygın kod görevlerini otomatik olarak tamamlamak için kod parçacıkları öneren akıllı bir kod tamamlama aracı olarak işlev görebilir

Doğal dil komut istemi: Codex'e bir kodlama problemini çözmesini isteyen bir komut yazabilirsiniz, o da size kod önerileriyle yanıt verecektir

OpenAI Codex sınırlamaları

Desteklenen az sayıda dil: Codex en iyi Python ile çalışır. JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript ve Shell'i de destekler, ancak bu dillerde kod önerileri daha az doğru olabilir

Kod incelemesi yok: OpenAi Codex, öncelikle üretken bir AI'dır. Zaten yazdığınız kodlarda iyileştirmeler önermek için tasarlanmamıştır OpenAi Codex, öncelikle üretken bir AI'dır. Zaten yazdığınız kodlarda iyileştirmeler önermek için tasarlanmamıştır

OpenAI Codex fiyatlandırması

Ücretsiz ve herkese açık

OpenAI Codex puanları ve yorumları

OpenAI Codex açık kaynaklı bir platform olduğu için, tipik yazılım platformlarında kullanıcı yorumları bulunmamaktadır. Ancak ücretsiz olduğu için, denemek ve kendiniz karar vermek için herhangi bir sakınca yoktur.

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

6. PolyCoder

Codex'e rakip olan açık kaynaklı bir kod aracı olan Polycoder, diğer açık kaynaklı araçlardan farklıdır, çünkü AI sadece halka ücretsiz olarak sunulmakla kalmaz, tüm eğitim verileri de ücretsizdir. Böylece, veri setine ekleme yapmak veya iyileştirme yapmak isteyen herkes bunu yapabilir; sürekli iyileştirmeye açık bir AI'dır.

Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, OpenAI'nin GPT-2 dilini temel alarak PolyCoder'ı tasarladılar ve bu AI'nın, piyasadaki diğer tüm makine öğrenimi ve kod üretme AI'larından daha iyi C dilinde kod yazdığını iddia ediyorlar.

AI, 2,7 milyar parametreye dayalı olarak toplam 12 programlama dilinde eğitilmiştir.

PolyCoder'ın en iyi özellikleri

Sürekli öğrenme: Herkes PolyCoder'ı yeni program dilleri öğreterek, ek kodlama depolarından veri setleri besleyerek veya doğal dil anlayışını geliştirerek iyileştirebilir, bu da onu WordPress'ten bu yana en heyecan verici açık kaynak projelerinden biri haline getirir

C dili kodlama: PolyCoder 12 programlama dilinde yetkin olmakla birlikte, en güçlü olduğu dil C'dir. Diğer AI kodlama araçları Java, Python veya SQL'de daha iyi performans gösterebilir, ancak PolyCoder'ı tercih ettiğiniz dilde yeteneklerini geliştirmek için her zaman eğitebilirsiniz

PolyCoder sınırlamaları

Daha büyük güvenlik açıkları: Açık kaynak kodlu olması nedeniyle, PolyCoder'ın oluşturucuları, programcıların AI'ya kötü niyetli davranışlar öğretebileceğinden veya kaynak koduna güvenlik açıkları ekleyebileceğinden korkuyor

PolyCoder fiyatlandırması

Ücretsiz ve herkese açık

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

7. Tabnine

tabnine aracılığıyla

Bu AI asistanı, yazılım geliştiricileri için özel olarak tasarlanmıştır. Tam fonksiyonlar ve kod satırları yazarak iş akışınızı hızlandıran bir AI kod tamamlama aracıdır. Sözdiziminize göre bir sonraki kod satırınızı tahmin edebilir ve önerebilir.

Bunu akıllı telefonunuzdaki metin önerileri gibi düşünün. Öneriler her zaman aklınızdakiyle aynı olmayabilir, ancak aynı olduğunda tek yapmanız gereken üzerine tıklamak ve göndermek. Ardından kodun bir sonraki bölümüne geçebilirsiniz. ⛵️

Bu araç, kodlama kalıplarınızdan da öğrenerek daha doğru öneriler sunabilir.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Tahmine dayalı kodlama: Tabnine'ın en iyi zaman kazandıran özelliği, makine öğrenimi tahmine dayalı özelliği sayesinde yazarken bir sonraki kod satırını önerme yeteneğidir

Esnek barındırma: Tabnine'ı dizüstü bilgisayarınızdan, güvenlik duvarı korumalı bir sunucudan veya buluttan çalıştırabilirsiniz, böylece bu araç şirketinizin güvenlik protokollerine uyacaktır

Birden fazla programlama dili: Tabnine, JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go ve Bash dahil olmak üzere hem yaygın hem de niş programlama dillerini destekler

Tabnine sınırlamaları

UI çerçeveleri içinde sınırlı yetenekler: Bazı kullanıcılar, JavaScript UI çerçeveleriyle çalışırken önerilerin daha az doğru ve genellikle yanlış olduğundan şikayet etmektedir

Çok fazla depolama alanı kullanır: Bu program çok fazla RAM kullanır ve bazen çalışmak için 1 GB'den fazla bellek gerektirir

Tabnine fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için Tabnine ile iletişime geçin

Tabnine puanları ve yorumları

8. Snyk Code

via Snyk

Bu AI aracı, güvenlik odaklı bir yazılım geliştirme uygulaması olan Snyk tarafından geliştirilmiştir. Snyk'in diğer ürünleri gibi, bu araç da güvenli kod oluşturmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır.

Snyk Code kod yazmaz veya görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olmaz, ancak gerçek zamanlı statik uygulama güvenlik testleri gerçekleştirir. Güvenlik açıklarını belirler ve düzeltme önerileri sunar, böylece takımınız güvenlik sorunlarını hemen çözebilir. Gerçek zamanlı olarak çalıştığı için, takımınız güvenlik sorunlarını çözmek için SAST raporlarını beklemek zorunda kalmaz.

Snyk'in en iyi özellikleri

Gelişmiş güvenlik: Güvenli kodlamaya odaklanan bu uygulama, güvenlik konusunda gerçekten çok başarılıdır

Kullanımı kolay: Çoğu kullanıcı, makine öğrenimi araçlarını öğrenmeye gerek kalmadan bu programı hemen kullanmaya başlayabilir

Çoğu IDE ile entegre olur: Snyk, JetBrains, Visual Studio, VS Code ve Eclipse için eklentiler sunar

Snyk sınırlamaları

Sınırlı özellikler: Snyk Code yalnızca güvenliğe odaklandığından, yüksek kaliteli kod oluşturmak için tam satırları yazabilen bir chatbot istiyorsanız ikinci bir AI kod aracı eklemeniz gerekebilir

Niş dilleri desteklemez: Snyk Code, Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby ve TypeScript dahil olmak üzere en popüler 10 programlama dilini destekler. Daha niş bir dilde çalışmayı tercih ediyorsanız, farklı bir makine öğrenimi aracına ihtiyacınız olabilir

Snyk fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırsız katkıda bulunan geliştirici ile 0 $

Takım: Aylık 25 $, en fazla 10 katılımcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için Snyk ile iletişime geçin

Snyk derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)

9. GitHub Copilot

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, OpenAI Codex'in API'sı üzerine inşa edilmiştir, bu da Codex'in açık kaynak kodunu ücretsiz olarak kullanabiliyorken neden bu AI kodlama aracı için para ödemeniz gerektiğini merak etmenize neden olabilir.

GitHub, ürününü OpenAI Codex üzerine kurduğunda, programın yeteneklerini genişletti. Böylece Copilot, Codex'ten daha fazla programlama dili modelini destekler ve daha eksiksiz kodlar üretir. Copilot, ekibinizin yeni programlama dillerini ve çerçevelerini daha hızlı öğrenmesine bile yardımcı olabilir. 🧑‍✈️

Copilot'un en iyi özellikleri

Birden fazla programlama dili: GitHub'un yapay zeka özellikleri, Python, JavaScript, Go, C++ ve TypeScript dahil olmak üzere çok çeşitli kodlama dillerinde kod üretir

AI çift programcı: Bu makine öğrenimli kodlama asistanı, düzinelerce dilde doğal dil komutlarına yanıt verir

Entegrasyonlar: Copilot'u favori kod düzenleyicinizle eşleştirebilirsiniz. Visual Studio Code, JetBrains IDE'leri ve Neovim ile entegre olur

Copilot sınırlamaları

Yavaş başlangıç ve performans: Bazı kullanıcılar, Copilot'a süreçlerinizi öğretmenin zaman alıcı olduğunu ve çok fazla eğitim verisi gerektirdiğini şikayet ediyor. Çalışmaya başladıktan sonra, gerçek zamanlı yapay zeka özellikleri diğer AI araçlarına göre daha yavaş bir hızda kod oluşturuyor

Sınırlı hata ayıklama yardımı: GitHub, hata ayıklama konusunda bazı yardımlar sağlar, ancak ayrıntılı destek sunmaz

Copilot fiyatlandırması

Bireysel: Aylık 10 dolar

Copilot Business: Kullanıcı başına aylık 19 dolar

Copilot Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 dolar

Copilot puanları ve yorumları

GitHub'ın Copilot özelliği tek başına çok fazla yorum almamış olsa da, GitHub binlerce yoruma sahiptir ve yazılım geliştirme takımları için saygın bir platformdur.

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum) 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.000+ yorum) 4,8/5 (5.000+ yorum)

10. Replit Ghostwriter

replit aracılığıyla

Yazılım geliştirme takımınızın yaratıcı düşünmeye daha fazla zaman ayırmasını ve tekrarlayan görevlere daha az zaman harcamalarını istiyorsanız, Ghostwriter yeni yardımcınız olabilir. 👻

Bu program, görevleri otomatikleştirmenize ve yaratıcı gelişim için daha fazla beyin alanı açmanıza olanak tanır. Chatbot, yaratıcı projeler için beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur, doğal dili koda çevirir ve kod parçacıklarını basit bir dille açıklar.

Ghostwriter, siz onunla çalışırken sizden öğrenir, böylece projenizin bağlamını anlamaya başlar ve ilgili çözümler sunar.

Ghostwriter'ın en iyi özellikleri

16 programlama dilini destekler: Replit Ghostwriter, statik kod analizi, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust ve SQL'i destekler

Hızlı yanıt süresi: Ghostwriter sohbet robotunun ortalama yanıt süresi 500 ms'dir, böylece geliştiricileriniz yavaş hızlardan dolayı hayal kırıklığına uğramaz

Sesli kodlama: Chatbot'a mesaj yazmanın yanı sıra, sesli notları kullanarak hareket halindeyken projelere hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz

Ghostwriter sınırlamaları

Tüm dillerde aynı performansı göstermeyebilir: 16 dili desteklemesine rağmen, bu program Python ve JavaScript'te en etkili sonuçları vermektedir

Yalnızca Replit IDE içinde çalışır: Ghostwriter, Replit'in entegre geliştirme ortamının bir özelliğidir ve başka hiçbir IDE ile kullanılamaz. Dolayısıyla, halihazırda Visual Studio Code, XCode, JetBrains veya başka bir platform kullanıyorsanız, Ghostwriter sizin için çalışmayacaktır

Ghostwriter fiyatlandırması

Ghostwriter, Replit planınıza ek olarak aylık 10 $ daha ödersiniz. Yalnızca aylık 20 $'lık Pro Plan ile Ghostwriter'a erişebilirsiniz, bu da aylık toplam tutarınızı 30 $'a çıkarır.

Ghostwriter puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Birçok yazılım geliştiricisi, yapay zeka kodlama araçlarına güvenmekte tereddütlüdür. Bir makinenin kod yazarken ortaya çıkan nüansları ve yaratıcılığı asla anlayamayacağına inanmak kolaydır. AI kodlama araçlarını denemeniz için birkaç neden:

Verimliliği artırın: AI kodlama araçlarıyla, geliştirme takımınız AI kodlama araçlarıyla, geliştirme takımınız daha hızlı ve daha verimli bir şekilde çalışabilir . Bu araçlar, sıkıcı görevleri otomatikleştirir ve kendi başınıza düşünemeyebileceğiniz kod önerileri oluşturmanıza yardımcı olur.

Kod kalitesini artırın: Kodlamaya yardımcı olmak için yapay zeka kullanarak, bir başka kalite kontrol katmanı daha eklemiş olursunuz. Bu araçlar, hataları ve güvenlik açıklarını üretime geçmeden yakalamaya yardımcı olabilir.

Yeni beceriler geliştirin: AI kodlama araçlarıyla çalışmak, yeni programlama dillerini ve çerçevelerini daha hızlı öğrenmenize yardımcı olarak geliştirme takımınız için daha fazla fırsat yaratır.

Yaratıcı düşünce için zaman kazanın: Sıradan görevler yapay zeka tarafından halledildiğinde, yazılım geliştiricileri işlerinin yaratıcı yönlerine daha fazla zaman ayırabilir. Bu da daha yenilikçi ve yüksek kaliteli kodlara yol açabilir.

Uygun maliyetli: Bazı AI kodlama araçları ücretsiz olarak kullanılabilir veya uygun fiyatlı planlar sunar, böylece bütçe kısıtlamaları ne olursa olsun tüm geliştirme takımları tarafından erişilebilir olur.

Geliştiriciler, hata ayıklama veya proje planlama gibi daha kritik konulara odaklanabilecekleri halde, genellikle sıradan ve tekrarlayan görevleri tamamlamak için saatler harcarlar. AI kodlama araçları, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu zorluklara bir çözüm sunar:

Tekrarlayan görevler

Bir programcının günlük olarak uğraştığı görevlerin çoğu tekrarlayıcı ve sıradandır. AI araçları, bu görevleri otomatikleştirerek yaratıcı düşünme ve problem çözme için daha fazla zaman kazanmanıza yardımcı olabilir.

Yeni programlama dilleri ve çerçeveleri öğrenmek

Yeni bir programlama dili öğrenmek, en deneyimli geliştiriciler için bile zor olabilir. AI araçları ile geliştiriciler yeni dilleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde öğrenebilirler.

Kod kalitesini iyileştirme

Geliştiricilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, yüksek kaliteli kod yazmaktır. Deneyimli geliştiriciler bile zaman zaman hata yapar. AI kod araçları, bu hataları maliyetli hatalara dönüşmeden yakalamaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, kodu iyileştirmenin yollarını önererek daha verimli ve optimize edilmiş programlar oluşturmanıza yardımcı olabilirler.

Hata ayıklama

Hata ayıklama, genellikle geliştiricilerin önemli bir kısmının zamanını alan bir başka sıkıcı görevdir. AI kodlama araçları, hataları hızlı bir şekilde tespit edip düzeltmeye yardımcı olarak, geliştiricilerin daha kritik görevlere odaklanmak için daha fazla zaman kazanmasını sağlar.

AI araçları, sizin ve tüm takımınızın hayatını kolaylaştırabilir. Artık gözleriniz patlayana kadar bozuk kod parçacıklarına bakmak zorunda kalmayacaksınız. Artık dost canlısı chatbot'unuza yardım isteyebilirsiniz.

En iyi halleriyle, AI kod üreticileri (yapay) zeki iş arkadaşları gibi davranabilirler. Geliştirme sürecinizi ilerleten fikirler üretmenize, sorunları gidermenize ve fikirleri keşfetmenize yardımcı olabilirler.

Yazılım geliştirme sürecinizi baştan sona yönetecek ve yapay zeka kodlama araçları içeren bir uygulama arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Bir çalışma alanı oluşturabilir ve ClickUp'ın yazılım geliştirme özelliklerini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ekstra verimlilik, size zaman ve para tasarrufu bile sağlayacaktır.

Verimliliğinizi artırmak için AI araçlarını kullanmaya başladığınızda, hayatın daha büyük sorularını düşünmek için daha fazla zamanınız olacak. Örneğin, AI kodlarını kim kodluyor? AI kodlama araçları kendilerini mi kodluyor? 🤯