word ve Excel'de 10 Ücretsiz İş Fiyat Teklifi Şablonu

Potansiyel müşterilere doğru iş tahminleri sunmak, özel fiyatlandırma ile hizmet sunan her iş için anahtar öneme sahiptir. Profesyonel teklifler, müşterilere işin kapsamı ve maliyetinin ne kadar olacağı konusunda net bir fikir verir ve bu da müşterilerin işinizi kullanıp kullanmayacağına karar vermelerine yardımcı olur.

Her seferinde sıfırdan başlamak yerine, deneyimli iş adamları teklif şablonlarını kullanır. Bu, zaman kazandırır, tüm tekliflerinizde tutarlılık sağlar ve hata payını azaltır. Ayrıca, profesyonel görünürler ve potansiyel müşterilerle güven ilişkisi kurmanıza yardımcı olurlar.

ClickUp, Word ve Excel için bu fiyat teklifi şablonları listesiyle, müşterilere gönderdiğiniz iş tahminleri türleri için doğru başlangıç noktasını bulabilirsiniz.

Teklif Şablonu Nedir?

Teklif şablonu, bir hizmet ve maliyeti hakkında bilgiler içeren önceden biçimlendirilmiş bir belgedir. Özelleştirilebilir ve işler arasında aynı kalan ayrıntılarla kullanıma hazırdır, böylece sadece yeni bilgileri hızlıca girip daha hızlı işe koyulabilirsiniz. ✨

Şablon kullanarak, her teklif gönderdiğinizde aynı işi tekrar yapmanız gerekmez. Fiyat teklifi şablonunu ilk kez kullandığınızda, iş adınız, iş logonuz, iletişim bilgileriniz ve sosyal medya bağlantılarınız gibi tüm iş bilgilerinizi girin, ardından şablonu ileride kullanmak üzere kaydedin.

Ardından, malzeme maliyet tahminleri ve ihtiyaç duyacağınız iş saatleri gibi değişken bilgileri doldurarak istediğiniz kadar özel teklif oluşturabilirsiniz.

İyi bir fiyat teklifi şablonu nedir?

İşiniz için en iyi ücretsiz teklif şablonlarını seçerken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler vardır:

Profesyonel görünmeli ve daha sonra anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olacak beklentileri belirlemelidir

Başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız, teklifleri hazırlarken işbirliği yapmanıza olanak sağlamalıdır

Şablonda, şirket bilgilerinizin yanı sıra müşteri adı, teklif numarası, teklif tarihi ve son geçerlilik tarihi için alan bulunmalıdır

Her birine bir maliyet atanmış birkaç satır öğesi içermelidir, böylece neyin dahil olduğunu iyi bir şekilde aktarabilirsiniz. Ancak yine de teklife daha ayrıntılı bir proje kapsamı eklemeniz gerekebilir

Toplam maliyet, ödeme koşulları ve koşulları ile birlikte açıkça gösterilmelidir

Belge, kullanımı kolay bir biçimde olmalıdır; örneğin, ClickUp Dokümanı , Google Dokümanlar, Word veya Excel şablonu

Ayrıca, müşterinin teklifi onaylaması için bir imza satırı da sağlayabilir

En iyi şablonlar, iş akışınızı kolaylaştırmak için diğer en iyi belge yönetimi yazılımları veya görev yönetimi araçlarıyla entegre olur

kullanabileceğiniz 10 iş teklifi şablonu

Piyasada sayısız teklif şablonu bulunduğundan, en büyük zorluğunuz size en uygun olanı bulmaktır.

İşletmenizin türü, tekliflerinizin gerektirdiği ayrıntı düzeyi ve çalışmak için tercih ettiğiniz biçim hakkında düşünün. Ayrıca, bağımsız bir belge mi yeterli olacak yoksa daha geniş iş akışınıza entegre etmek mi istediğinizi de değerlendirin.

Farklı sektörlerdeki takımlar için en iyi teklif şablonlarından bazılarına göz atalım.

1. ClickUp'ın Teklif Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Teklif Formu Şablonu

ClickUp'ın Teklif Formu Şablonu, teklifleri kolayca oluşturmanıza, izlemenize ve takip etmenize yardımcı olur. Baştan sona teklif oluşturma sürecinde size yol gösterir ve ş Akışınızı kolaylaştırır.

Bu teklif şablonu, müşterilerinizden adları, iletişim bilgileri ve özel gereksinimleri dahil olmak üzere ihtiyacınız olan bilgileri verimli bir şekilde toplamanıza yardımcı olacak tüm doğru soruları sorar. Ardından bu bilgileri kullanarak saat ve malzeme maliyetlerini doğru bir şekilde tahmin edebilir ve proje için zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz. ClickUp Özel Alanları, örneğin Saatlik Ücret, Gerekli Saat Sayısı ve Çalışan Sayısı, bu şablonu takımınız için daha da bilgilendirici ve değerli hale getirir.

İşle ilgili bilgileri girin, şart ve koşullarınızı ekleyin ve müşteriniz üzerinde harika bir izlenim bırakacak profesyonel görünümlü bir satış teklifi hazırlayın.

Takım üyeleriyle işbirliği yaparak teklifleri oluşturmak veya son halini vermek de çok kolaydır. Her teklif için bir görev ve son tarih oluşturun, ardından görevleri belirli takım üyelerine atayın. Teklifler daha sonra İlerleme, Hazır, İnceleniyor, Teklif Gönderildi veya Reddedildi gibi özel görev durumları kullanılarak şirket içinde incelenebilir ve onaylanabilir, böylece tekliflerin süreçteki durumunu her zaman takip edebilirsiniz.

ClickUp, satış teklifini ekleyerek müşteriye e-posta göndermenize bile yardımcı olur. Ardından, müşterileri takip etmenizi hatırlatan yinelenen bir görev ayarlayabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

2. ClickUp'tan Teklif Talep Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'tan Teklif Talep Şablonu

Hiçbir kişi veya iş her şeyi tek başına yapamaz ve bazen projenizi desteklemek için diğer tedarikçilerden teklifler talep etmeniz gerekir.

Potansiyel satıcıların iş için teklif verip vermemeye karar verebilmeleri için önce projenizin hedeflerini belirleyin, zaman çizelgesini ve bütçeyi belirtin. Ardından, ClickUp'ın Teklif Talep Şablonu'nu kullanarak onlara hizmet teklifi talebi gönderebilirsiniz.

Şablon, şirket bilgilerinizi, potansiyel satıcının bilgilerini ve müşterinin bilgilerini içerir. Satıcı, sağlayabileceği ürün veya hizmetlerin bilgilerini ve ilgili maliyetleri doldurabilir. Ödeme koşulları veya ödeme yöntemleri gibi özel talimatları da ekleyebilir.

Tüm fiyat tekliflerini aldıktan sonra, bunları kolayca karşılaştırarak projenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

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3. Template.net tarafından hazırlanan Microsoft Word Teklif Şablonu

template.net aracılığıyla

Bu özelleştirilebilir Örnek Teklif Şablonu basit ama etkilidir. Sağladığınız ürün veya hizmet oldukça basitse işe yarar, ancak daha karmaşık teklifler için ideal olmayabilir.

Şablon, şirketinizin ve müşterinin bilgilerini girebileceğiniz bir alan içerir. Ardından, sağladığınız öğeleri ve ayrıntıları, birim fiyat, miktar ve tutar ile birlikte belgelendirebilirsiniz. Ayrıca, bazı hüküm ve koşullar için küçük bir alan ve teklifi kabul etmek için bir imza satırı da bulunmaktadır.

Bu fiyat teklifi şablonunu Word, Excel, Google E-Tablolar, Google Dokümanlar, Apple Numbers, Apple Pages veya PDF belgesi olarak kullanabilirsiniz. Yazdırılabilir olduğundan, müşterinizle toplantıya giderken yanınızda basılı bir kopyasını götürebilirsiniz.

4. Template.net tarafından hazırlanan Microsoft Word İnşaat Teklifi Şablonu

template.net aracılığıyla

Karmaşık bir inşaat projesini yürütürken, inşaat proje yönetimi yazılımı size zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Ancak bu noktaya gelmeden önce, inşaat projenizin teklifini müşterinizin imzalaması gerekir.

İşte bu noktada İnşaat Teklifi Şablonu devreye girer. Ekipman, malzeme ve hizmetler dahil olmak üzere tüm masrafların ayrıntılı bir dökümünü sunar.

Bu teklif şablonu, profesyonel görünümlü bir belge oluşturmak için önceden biçimlendirilmiştir ve kolayca düzenlenebilir. Tamamladıktan sonra, daha fazla görüşme için müşteriye sunabilir ve ardından nihai onay için gerekli değişiklikleri kolayca yapabilirsiniz.

Word veya Excel biçiminde ya da Google veya Apple biçimlerinde indirilebilir.

5. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Teklif Şablonu

vertex42 aracılığıyla

Bu ücretsiz Excel Teklif Şablonu, birkaç değişiklikle fatura şablonunu temel alır. İki farklı tasarım arasından seçim yapabilirsiniz (ancak yalnızca ikincisi birim miktarları ve maliyetleri girmenize izin verir) ve Excel veya Google E-Tablolar'a indirebilirsiniz.

Şirket bilgilerinizi ve müşterinizin bilgilerini girmeniz yeterlidir. İlk tasarımı seçtiyseniz, sağladığınız hizmeti veya ürünü açıklayın, vergilendirilebilir olup olmadığını belirtin ve bu öğe için fiyat teklifinizi verin. Varsa indirimleri de belirtebilirsiniz.

İkinci seçeneği seçtiyseniz, miktarları ve birim fiyatları listeleyin.

Müşterinin imzalamadan önce sorguları olması durumunda, birkaç şart ve koşul ile iletişim bilgilerinizi yazabileceğiniz alan da bulunmaktadır.

6. ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonu

İşiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonu, hizmet tekliflerinizi ve diğer tüm finansal işlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Ücretsiz şablonlar, teklifler ve faturalar için özelleştirilebilir seçeneklerin yanı sıra bir muhasebe çözümü de içerir.

Gönderime Hazır, Müşteriye Gönderildi, Müşteri Tarafından Reddedildi ve Müşteri Tarafından Kabul Edildi gibi durumları kullanarak fiyat teklifleri oluşturun ve izleyin. Ardından, hangi faturaların Yapılacak, hangilerinin İlerleme ve hangilerinin Tamamlandı olduğunu bir bakışta görün.

Ek olarak, satın alma siparişleri, ödemeler ve geri ödemeler dahil olmak üzere giderleri yönetebilir ve sunduğunuz ürün ve hizmetlerin envanterini tutabilirsiniz. Belirli görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırın, zamandan tasarruf edin ve her şeyi yolunda tutun.

Toplam 28 durum, dört ClickUp Görünümü ve yedi ClickApp ile işlerinizi yönetebilir, işinizin farklı alanlarında neler olup bittiğine dair net bir resim elde edebilirsiniz.

7. ClickUp tarafından hazırlanan Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu

ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile müşterileriniz ve tedarikçilerinizle olan iş ilişkinizi netleştirin

ClickUp'ın Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile müşterileriniz ve tedarikçilerinizle olan iş ilişkinizi netleştirin.

Tedarikçi olarak fiyat teklifi oluşturuyor veya başka bir satıcıdan fiyat teklifi talep ediyor olsanız da, bu iş ilişkisinin tam olarak ne anlama geldiğini bilmek iyi bir fikirdir.

Bir projenin başında ilişkiler ve beklentiler yazılı olarak açıkça belirtildiğinde, herkesin anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yerine getirme olasılığı artar. Ayrıca, daha sonra anlaşmazlık çıkma olasılığı da büyük ölçüde azalır.

Bu ücretsiz teklif şablonu, sözleşmenin ayrıntılarını düzenlemenize yardımcı olur. Çalışabileceğiniz temel bölümleri sunar, ardından ihtiyacınız olmayan bölümleri silebilir ve özel projeniz için ek bölümler ekleyebilirsiniz.

Hizmet sözleşmenizde teslim edilecekler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Ayrıca, projenin farklı unsurlarından kimin sorumlu olduğu ve kullanılan veya oluşturulan kaynakların (örneğin, ekipman veya fikri mülkiyet) kime ait olduğu da belirtilmelidir.

Zaman çizelgeleri, fiyatlandırma ve ödeme koşulları da ekleyebilirsiniz. Gizlilik veya güvenlik potansiyel sorunlarsa, bunlar da ele alınmalıdır.

8. ClickUp'ın Ana Hizmet Sözleşmesi Şablonu

ClickUp Master Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile müşteri ilişkinizin ayrıntılarına girin

ClickUp'ın Master Hizmet Sözleşmesi Şablonu, yukarıda listelenen genel şablona benzer bir konsepttir, ancak daha çok hizmet sağlayıcı olarak sizin bakış açınızdan yazılmıştır. Ayrıca çok daha ayrıntılıdır, bu nedenle daha karmaşık projeler için uygundur.

Örneğin, bu şablon, sizin bir çalışan veya temsilci değil, bağımsız bir yüklenici olduğunuzu açıkça belirtir. Ayrıca, münhasırlık şartı da içermez, böylece her iki taraf da diğer taraflarla benzer şekilde iş yapabilir.

Ayrıca, bu şablon, anlaşmazlıkların nasıl ele alınacağı ve bu süreçte ortaya çıkabilecek yasal ücretler hakkında daha ayrıntılı bilgi içerir. Ayrıca, iş işlemlerinde artık çok yaygın olan elektronik imzaların kullanılmasına da özel olarak izin verir.

Sözleşmenin kendisi dışında, sağlamayı kabul ettiğiniz belirli hizmetleri ve hangi masrafların geri ödeneceğini açıklayan bir sayfa bulunmaktadır. Ayrıca, her bir tarafın sağlayacağı malzeme ve ekipmanı listeleyen ek bir sayfa da bulunmaktadır.

İşiniz tamamlandığında, tüm ihtiyaçlarınız karşılanmış olacaktır.

9. ClickUp'ın Hizmet Teklifi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Hizmet Teklifi Şablonu

ClickUp'ın Hizmet Teklifi Şablonu, ücretsiz bir satış teklifi şablonu ve çok daha fazlasıdır. Esasen, potansiyel müşterilere onlar için neler yapabileceğinizi ve sorunlarını çözmek veya hedeflerine ulaşmak için neden nitelikli olduğunuzu anlatan bir satış belgesidir.

Hizmet teklifinde, projenin genel bir özetini belgelemek için yer vardır; böylece ne yapılması gerektiğini anladığınızı kanıtlayabilirsiniz. Ardından, müşterinizin güvenini ve güvenilirliğinizi kazanmak için şirketiniz hakkında bazı bilgiler verebileceğiniz bir bölüm vardır.

Buradan belirli hedeflere geçebilir ve yaklaşımınızı, teslim edilecekleri ve bağımlılıkları açıklayabilirsiniz. Son olarak, müşterinizin belirlenen alanda imzalayabileceği ayrıntılı bir fiyat teklifi sunarsınız.

10. ClickUp'ın Bütçe Teklifi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bütçe Teklifi Şablonu

ClickUp'ın Bütçe Teklifi Şablonu tamamen parayla ilgilidir. Hedefi, paydaşları bir projenin finansmanına değer olduğuna ikna etmek ve ardından önerdiğiniz bütçeye onaylarını almaktır.

Projeye ve avantajlarına genel bir bakışla başlayın. Ardından, ilgili çeşitli unsurları ayrıntılı olarak açıklayın ve her birini, ilgili belirli maliyetleri de dahil olmak üzere ayrıntılı olarak açıklayın.

Örneğin, Personel sayfasında, Proje Takımını listeler ve her birinin saatlik ücretinden kaç saat çalışması gerektiğini tahmin edersiniz. Ayrıca, Proje Katılımcılarını listeler ve her birine bir bütçe tahsis edersiniz. Malzemeler ve Ekipman sayfasında ise, projenin başarıya ulaşması için satın almanız gerekenleri veya işe almanız gerekenleri tam olarak belirtirsiniz.

İşiniz tamamlandığında, paydaşlarınız teklifinizin içeriği hakkında net bir fikre sahip olmalı ve bütçeye değer olduğuna ikna olmalıdır.

Teklif Şablonlarıyla İş Akışınızı Optimize Edin

Yeni işler almak, her iş sahibi için ilk ve en önemli adımdır. Bu nedenle, zaman ve çaba tasarrufu sağlamak için bu süreci optimize etmek çok mantıklıdır!

Bunu yapmanın en iyi yolu, ücretsiz bir fiyat teklifi şablonu kullanmaktır.

Şablona tüm şirket bilgilerinizi girdikten sonra, tek yapmanız gereken teklif verdiğiniz öğeleri satırlara girmek. Böylece, her seferinde güvenilirlik ve (umarız) yeni işler kazanmanızı sağlayacak profesyonel bir teklif belgesine sahip olacaksınız.

Bu makalede bulunan şablonlara ek olarak, ClickUp işinizi yürütmenize yardımcı olacak yüzlerce başka iş yönetimi özelliği, geniş bir Şablon Kitaplığı ve 1.000'den fazla entegrasyon sunar. Tüm süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olan tek bir yerden, gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz: müşterilerinizle ilgilenmek ve kârınızı artırmak. ✨

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