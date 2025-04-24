2025'in En İyi 11 AI Toplantı Tutanağı Oluşturucusu

Toplantılar, özellikle hatırlamanız gereken sonsuz sayıda şey nedeniyle stresli olabilir.

Önemli noktaları not almaya çalışırken tartışmaya katılmaya çalışıyorsunuz. Aniden, önemli bir ayrıntıyı kaçırıyorsunuz ve farkına bile varmadan toplantı bitmiş oluyor.

İyi haber şu ki, AI toplantı notu oluşturucularını kullanarak her kelimeyi yazıya dökebilir ve yapılandırılmış özetler halinde düzenleyerek konuşmaya katılabilirsiniz.

Toplantı notları için AI kullanarak, uzun tartışmaları hızlı bir şekilde kesin ve net belgelere dönüştürebilirsiniz.

Takımım ve ben, konuşmaları yazıya dökmek ve doğru toplantı tutanakları ve özetleri etkili bir şekilde oluşturmak için birden fazla AI toplantı tutanak aracını test ettik.

Bu blogda, en iyi AI toplantı notu oluşturucularla ilgili deneyimlerimi, anahtar özelliklerini, fiyatlarını ve daha fazlasını anlatacağım!

Bir AI toplantı tutanakları oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Mükemmel AI toplantı notu oluşturucuyu seçmek, piyasada çok fazla seçenek olması nedeniyle zor olabilir. Ancak takımınız için en iyi toplantı notu yazılımını bulmak için bazı anahtar bileşenlere göz atalım:

Özellikler: Aracın sadece not alma ve toplantı tutanakları oluşturma işlevinden daha fazlasını yapıp yapmadığını ve gündem, transkripsiyon ve dokümantasyon konusunda da yardımcı olup olmadığını kontrol edin

Kullanıcı deneyimi: AI toplantı tutanakları aracının hem sizin hem de takımınız için öğrenmesi ve kullanması kolay olduğundan emin olun

İşbirliği: AI toplantı notu oluşturucu, ekip arkadaşlarının oluşturulan toplantı notları ve notlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak sağlamalıdır

Güvenlik: Toplantı verilerinizin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamak için kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine sahip bir AI toplantı tutanak aracı seçin

Entegrasyonlar: AI toplantı tutanakları oluşturucu, gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve iletişimi kolaylaştırmak için video konferans platformları, görev yönetimi araçları ve mesajlaşma uygulamalarıyla entegre olmalıdır

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Sıfırdan not almadan hızlı bir şekilde başlamak için önceden oluşturulmuş toplantı notu şablonlarını arayın

Her takımın kendine özgü ihtiyaçları vardır. Özel hedeflerinizi belirleyin ve ardından bu özellik kontrol listesini kullanarak toplantılar ve toplantı asistanları için ideal AI aracını bulun.

en İyi 11 AI Toplantı Tutanağı Oluşturucu

Toplantılara katıldığınızda tartışmaya odaklanmanıza yardımcı olacak en iyi AI toplantı tutanakları oluşturucularının listesi aşağıda yer almaktadır:

1. ClickUp (AI destekli toplantı notları ve özetleri için en iyisi)

Başlayın Her ayrıntıyı yakalayın — ClickUp'ın AI Notetaker'ını kullanarak fikirleri, eylem öğelerini ve toplantı notlarını anında not alın

ClickUp, yeni kurulan şirketlerin ve işletmelerin ekip üyeleri arasındaki verimlilik, işbirliği ve iletişimi iyileştirmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur.

Ayrıca, tek bir platformda toplantı iş akışlarını yönetmenize yardımcı olacak harika bir yerleşik AI toplantı notu oluşturucu olan ClickUp AI Notetaker ile birlikte gelir.

Takviminizde özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir; toplantılarınıza katılarak gizli ClickUp Belgeleri'nde ayrıntılı toplantı özetleri oluşturur. Kısa bir genel bakış, anahtar noktalar, eylem öğeleri, tartışılan konular ve eksiksiz bir transkript gibi ayrıntıları bulabilirsiniz.

Zoom, Teams ve Google Meet gibi popüler platformlarla doğrudan çalışır. Toplantıdan sonra Takvim veya Dokümanlar Hub üzerinden bu notlara kolayca erişebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak gündemler, slayt sunumları, ayrıntılı notlar ve takip görevleri dahil olmak üzere çeşitli toplantı materyalleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın AI'sını toplantıları ve daha fazlasını belgelemek için nasıl kullanabileceğinize hızlıca bir göz atalım .

Gündem oluşturma

Toplantılar önceden haber verilmeden planlanıyorsa, ClickUp Brain'den toplantı gündemlerinizi oluşturmasını isteyin. Talimatları girin, ClickUp Brain geçmiş toplantı verilerini, temaları ve tartışılan konuları analiz ederek toplantı gündemini hazırlasın.

ClickUp Brain ile etkili toplantı gündemleri oluşturun ve verimli tartışmalar yürütün

Toplantı tutanakları

Toplantı bittiğinde, ClickUp Brain'in AI transkripsiyon özelliklerini kullanarak AI not alıcısından gelen transkripti analiz edin ve ClickUp Görevleri aracılığıyla eylem öğeleri veya takip görevleri oluşturun.

Ayrıca ClickUp'ı Google Takvim ile senkronize edebilir ve ClickUp Takvim Görünümü 'nü kullanarak toplantıları yönetebilir ve programınızı takip edebilirsiniz. En iyi yanı, önemli toplantıları vurgulamak için gelişmiş filtrelerle günlük, haftalık ve aylık toplantı görünümleri arasında geçiş yapabilmenizdir.

Ürün demoları veya geri bildirim oturumları için toplantıları tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız, ClickUp Clips kullanarak ekranınızı kaydedin ve bağlantıyı takımınızla veya hatta dışarıdan paylaşın.

💡Profesyonel İpucu: Uzun bir klibi izleyecek vaktiniz yok mu? ClickUp Brain'i kullanarak klibi metne dönüştürün. Ardından klipteki bilgilerle ilgili sorular sorabilirsiniz ve anında ilgili cevapları alabilirsiniz.

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm toplantılarınızı tek bir yerden planlayın ve yönetin

Hatırlatıcılar ve bildirimler

ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak uyarılar ayarlayın ve tüm cihazlarınızda önemli toplantılar hakkında bildirim alın.

Ayrıca, yorumları ve görevleri hatırlatıcılara dönüştürebilir, böylece önemli görevleri daha kolay takip edebilirsiniz. Ana ekranınızdaki "Hatırlatıcı Yönetimi" sekmesi, saatin ihtiyacına göre hatırlatıcıları kapatmanıza, ertelemenize veya yeniden planlamanıza olanak tanır.

ClickUp Hatırlatıcılar ile hatırlatıcılar ayarlayın ve toplantılara zamanında katılın

🌈 Örnek olay: Sanal sağlık hizmetleri şirketi Vida Health, ClickUp'ın merkezi platformunu kullanarak tüm etkinlik paydaşlarının haftalık toplantılarında 8 saat, belge aramada ise haftada 1 saat tasarruf ediyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kullanıma hazır şablonlar

ClickUp, daha verimli toplantılar için kullanıma hazır şablonlardan oluşan bir kitaplık sunar.

Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonu, toplantı özetlerini ve bireysel notları düzenlemek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu'nu kullanarak toplantı tutanaklarını yapılandırılmış bir biçimde kaydedin

Hedefler, gündem, katılımcılar, bağlantılar, eylem öğeleri, duyurular ve daha fazlası gibi tüm önemli ayrıntıları eklemenizi sağlar. Anahtar çıkarımları ve sonuçları izleyerek paydaşları bilgilendirebilir ve eylem öğelerine göre takım arkadaşlarınıza görevler atayabilirsiniz.

Bu tek sayfalık belgeyi özelleştirin, düzenleyin ve her türlü toplantı için ekip arkadaşlarınızla paylaşın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı gündemi, eylem öğeleri, anahtar anlar ve kararları içeren anlık toplantı özetleri alın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm toplantı materyallerinizi merkezi bir konumda oluşturun, erişin ve saklayın

Toplantı görevlerini eylem öğelerine dönüştürün ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak bunları ekip arkadaşlarınıza atayın

Önceden biçimlendirilmiş, ücretsiz toplantı notu şablonlarını kullanarak anahtar bilgileri hızlı bir şekilde düzenleyin ve kategorilere ayırın

ClickUp'ı Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere iş araçlarınızla entegre ederek görevleri otomatikleştirin ve toplantı sonrası iş akışlarınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil sürümü, masaüstü uygulamasında bulunan geniş özellik yelpazesini içermeyebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Fireflies. ai (Otomatik toplantı notları ve eylem öğeleri için en iyisi)

Fireflies. ai, video toplantılarını otomatik olarak transkribe eder ve toplantı tutanaklarını oluşturur, böylece tek bir tıklama ile anahtar noktaları, eylem öğelerini, görevleri ve metrikleri kolayca gözden geçirebilirsiniz.

Takımlar yorumlar, sabitlemeler ve tepkiler ekleyerek sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir. Bu yapay zeka destekli toplantı notu oluşturucu, toplantılar sırasında sesli komutlarla Asana, Trello ve Monday.com'da görevler de oluşturur.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Otomatik toplantı tutanakları alın ve toplantılarınızın anahtar anlarını yakalayın

Toplantı tutanaklarını departmana göre düzenleyin ve yapay zeka destekli arama ile bilgileri keşfedin

AI tarafından oluşturulan toplantı tutanakları için özel gizlilik denetimleri ayarlayın

Toplantı tutanaklarını Slack, Notion ve Google Dokümanlar gibi işbirliği uygulamalarına paylaşarak ekip arkadaşlarınızı aynı sayfada tutun

Fireflies sınırlamaları

Fireflies. ai'nin "görevler" özelliği, toplantılardaki önemli görevleri sıklıkla yakalayamıyor

Bazı kullanıcılar, teknik terimler veya güçlü aksanların bulunduğu toplantıları yazıya dökerken doğruluk sorunları ve hatalar yaşadıklarını bildirmiştir

Fireflies fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fireflies puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (490+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Otter. ai (AI ile cevaplar ve içerik oluşturmak için en iyisi)

Otter. ai, bir AI not alma uygulamasıdır ve Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarına otomatik olarak katılarak toplantı notları ve eylem öğeleri oluşturur.

AI'ya sorular sorabilir, önemli ayrıntıları hızlıca bulabilir ve toplantılarınıza göre takip e-postaları ve güncellemeler taslaklayabilirsiniz. Geçmiş toplantılardaki tüm eylem öğelerini tek bir merkezi konumda tutarak, düzenli kalmanızı ve bilinçli kararlar almanızı kolaylaştırır.

Otter. ai en iyi özellikler

Toplantı kayıtlarını analiz eder ve anahtar noktaları otomatik olarak çıkarır

Toplantı tutanaklarını ve özetlerini e-posta ve takımın Slack kanalı üzerinden otomatik olarak paylaşır

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte ve Snowflake ile sorunsuz bir şekilde entegre olur

Otter. ai sınırlamaları

Konuşmacılar, Konuşmacı 1 ve Konuşmacı 2 olarak adlandırıldığından, farklı konuşmacıları ayırt etmenin bir yolu yoktur

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

4. Fathom (Anlık toplantı tutanakları için en iyisi)

fathom aracılığıyla

Fathom, her toplantı bittikten sonra 30 saniye içinde kapsamlı toplantı tutanakları oluşturur ve görevleri CRM araçlarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize eder. Her toplantı özeti, anahtar noktalar, eylem öğeleri ve takip görevlerini içerir, böylece toplantı sonrası iş akışlarını kolaylaştırır.

Ayrıca, Fathom HIPAA, SOC-2 ve GDPR standartlarına uyarak hassas bilgilerin yasal gerekliliklere uygun olarak korunmasını ve yönetilmesini sağlar.

En iyi özellikleri keşfedin

Toplantılara katılımcı olarak katılın, notlar alın ve toplantı tutanaklarını otomatik olarak oluşturun

Toplantı tutanaklarını paylaşır ve eylem öğelerini Asana, Slack ve Todoist gibi verimlilik araçlarına gönderir

Sınırlamaları anlayın

Fiyatlandırma yapısı ve özellik dağılımı oldukça karmaşıktır

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 5/5 (3000+ yorum)

Capterra: 5/5 (450+ yorum)

5. tl;dv (Birden fazla toplantıdan içgörüler elde etmek için en iyisi)

tl;dv, toplantıları otomatik olarak transkribe eder ve 30'dan fazla dilde toplantı tutanakları oluşturur. AI destekli toplantı notlarını ve anahtar noktaları doğrudan ilgili takım üyelerine ileterek, görevler ve eylem öğeleri üzerinde hemen harekete geçmelerini sağlar.

Ayrıca, tl;dv toplantı tutanaklarını CRM ve iletişim araçlarına dağıtır, böylece takımlar arasında anında tartışma ve işbirliği kolaylaşır.

tl;dv en iyi özellikler

Toplantı tutanaklarını oluşturun ve sorunlu noktalar, itirazlar ve sonraki adımlar gibi konulara göre gruplandırın

Transkript içinde doğrudan takım arkadaşlarınıza eylem öğeleri atayın veya görevleri vurgulayın

Toplantı tutanaklarını toplantıdan sonra tüm katılımcılara otomatik olarak gönderin

tl;dv sınırlamaları

Gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur

Toplantı notları ve önemli noktalar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sunmaz

tl;dv fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Fellow (Toplantı yönetimi için en iyisi)

via Fellow

Bu toplantı yönetimi yazılımı ile, toplantı notlarını paylaşarak tüm paydaşlarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve herkesi bilgilendirebilirsiniz. Takım üyeleri, takvim uygulamalarını bağlayarak önceki toplantı notlarına erişebilir ve geçmiş kararların ve tartışmaların doğru kayıtlarına kolayca erişebilir.

Diğer en iyi özellikler

Fellow'un yönetim kurulu, resmi ve iç toplantılar için önceden hazırlanmış toplantı şablonlarıyla zaman kazanın

Takım arkadaşlarınıza belirli son teslim tarihleriyle eylem öğeleri atayın

Toplantı bittikten sonra toplantı tutanaklarını kilitleyerek gelecekte değişiklik yapılmasını önleyin

Diğer sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, birden fazla kişiye aynı anda etiket ekleyemediğini ve takip atayamadığını bildirmiştir

Diğer proje yönetimi araçlarıyla iyi entegre olmuyor

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kullanıcıların puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

7. Read. ai (Kısa özetler için en iyisi)

Read. ai, manuel not alma sürecini otomatikleştirir ve toplantı notlarını anahtar noktalar, kararlar ve çıkarılacak derslerle birlikte sunar. AI toplantı asistanının öne çıkan özelliklerinden biri, katılımcıların gerçek zamanlı tepkilerini ve duygularını yakalayarak eksiksiz transkriptler sunmasıdır.

Read.ai'nin en iyi özellikleri

Toplantı tutanaklarını oluşturun ve anahtar noktaları otomatik olarak yakalayın

Generative AI'yı kullanarak toplantılarınızda öne çıkan anahtar konuları ayırın ve raporlayın

Slack, Zapier ve Webhooks ile entegre ederek toplantı tutanaklarını bu platformlara otomatik olarak gönderin

Read.ai sınırlamaları

Platformda gizli toplantılar için gelişmiş gizlilik politikaları ve ayarları bulunmamaktadır

Read. ai fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,75 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 29,75 $

Enterprise+: Kullanıcı başına aylık 39,75 $

8. Avoma (AI tarafından oluşturulan notlar için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoma, sanal toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve analiz eden, size otomatik olarak yararlı toplantı notları sunan hepsi bir arada toplantı asistanınızdır. '@' yazarak katılımcıları hızlıca seçin ve AI tarafından oluşturulan notlar üzerinde birlikte çalışın. Avoma, gizli not özelliği ile öne çıkar ve yalnızca sizin erişebileceğiniz kişisel notları, yapılacakları ve diğer ayrıntıları kaydetmenize olanak tanır.

Avoma'nın en iyi özellikleri

İş ihtiyaçlarınıza göre özel kategoriler oluşturun ve toplantı notlarını daha verimli bir şekilde düzenleyin

Platformu, işinize özel video konferans, çevirici, takvim ve CRM araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Avoma sınırlamaları

Bir toplantıyı aramak veya belirli bir alıntıyı bulmak çok uzun sürebilir

Avoma fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Krisp (Toplantılar sırasında AI destekli gürültü engelleme için en iyisi)

krisp aracılığıyla

Krisp, toplantılarınızda tutanaklardan anahtar noktalara, eylem öğelerine ve tartışmalara kadar her şeyi takip etmek için son derece kullanışlıdır. Ayrıca, hızlı başvuru veya düzeltmeler için ihtiyaç duyduğunuzda toplantı transkriptlerine kolayca erişebilirsiniz.

Krisp'in en iyi özellikleri

Krisp'i takviminize bağlayarak toplantı tutanaklarının oluşturulmasını otomatikleştirin

Hazır şablonları kullanarak toplantı tutanaklarını ve eylem öğelerini diğer katılımcılarla paylaşın

Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi video konferans uygulamalarınıza uzantı gerektirmeden bağlanın

Krisp sınırlamaları

Sık sık dosya bozulması, uygulamanın sürekli olarak kaldırılıp yeniden yüklenmesini gerektirir

Krisp fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Krisp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (550+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Sembly AI (Otomatik toplantı notları ve görevler için en iyisi)

via Sembly AI

Sembly AI, toplantı tutanaklarını oluştururken kullanıcıların konuşmaya odaklanmasını sağlar. Önceden kaydedilmiş toplantılar için ses veya video dosyasını yükleyin, anında tutanaklar ve içgörüler oluşturulsun. Sembly'nin AI sohbet özelliği geçmiş toplantılardan anahtar ayrıntıları çıkarır ve sorularınıza hızlı yanıtlar ve eyleme geçirilebilir sonraki adımlar sunar.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

40'tan fazla dilde toplantı tutanakları oluşturun ve zengin seçeneklerle özelleştirin

Toplantı tutanaklarını müşterileriniz ve ekip arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde paylaşın ve görüntülemelerine veya düzenlemelerine izin verin

Sembly AI sınırlamaları

Yapılacaklar listesi, toplantıda bahsedilen görevlerin son teslim tarihlerini içermez

Entegrasyonlar zor ve karmaşık olabilir

Sembly AI fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Jamie (Toplantı tartışmalarının kapsamlı dokümantasyonu için en iyisi)

meetJamie aracılığıyla

Jamie, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve hatta çevrimdışı toplantılar için yüksek kaliteli, insan benzeri toplantı özetleri üreten bir AI toplantı notu oluşturucusudur. Hızlı bilgi için Jamie'ye sormanız yeterlidir, o da size anında cevaplar ve ilgili toplantı referansları sağlar.

MeetJamie'nin en iyi özellikleri

Jamie'nin ihtiyaçlarınıza göre doldurması için özel toplantı tutanak şablonları oluşturun

Toplantı transkriptinizin doğruluğunu artırmak için özel kelimeler ve kısaltmalar öğretin

MeetJamie sınırlamaları

Gizlilik nedeniyle video kayıt analizini desteklemez

MeetJamie fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart: 25,76 $/ay

Pro: 50,44 $/ay

Executive: 106,28 $/ay

AI Toplantı Tutanağı Oluşturucular ile Zaman Kazanın ve Toplantılarınıza Odaklanın

Toplantı tutanakları oluşturmak için kullanılabilen çok çeşitli AI araçları arasında doğru olanı bulmak, toplantınızın biçimine, süresine ve belirli hedeflerine bağlıdır. Bu 11 seçeneği inceledikten sonra, her birinin anlık özetler ve otomatik eylem öğelerinden toplantı içgörülerine ve sorunsuz entegrasyonlara kadar benzersiz özellikler sunduğu açıktır.

Bu listeden seçim yaparsanız, ClickUp en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş özellikleri, özelleştirilebilir toplantı şablonları, AI destekli içgörüler ve güçlü birlikte çalışabilirlik özelliği, onu standart toplantı tutanak oluşturuculardan ayırıyor.

Şimdi, doğru AI aracıyla toplantı iş akışlarınızı kolaylaştırmak için mükemmel bir zaman. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve saniyeler içinde toplantı notları ve özetleri alın.