2025'in En İyi 11 AI Toplantı Tutanağı Oluşturucusu

Toplantılar, özellikle hatırlamanız gereken sonsuz sayıda şey nedeniyle stresli olabilir.
Önemli noktaları not almaya çalışırken tartışmaya katılmaya çalışıyorsunuz. Aniden, önemli bir ayrıntıyı kaçırıyorsunuz ve farkına bile varmadan toplantı bitmiş oluyor.
İyi haber şu ki, AI toplantı notu oluşturucularını kullanarak her kelimeyi yazıya dökebilir ve yapılandırılmış özetler halinde düzenleyerek konuşmaya katılabilirsiniz.
Toplantı notları için AI kullanarak, uzun tartışmaları hızlı bir şekilde kesin ve net belgelere dönüştürebilirsiniz.
Takımım ve ben, konuşmaları yazıya dökmek ve doğru toplantı tutanakları ve özetleri etkili bir şekilde oluşturmak için birden fazla AI toplantı tutanak aracını test ettik.
Bu blogda, en iyi AI toplantı notu oluşturucularla ilgili deneyimlerimi, anahtar özelliklerini, fiyatlarını ve daha fazlasını anlatacağım!
Bir AI toplantı tutanakları oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
Mükemmel AI toplantı notu oluşturucuyu seçmek, piyasada çok fazla seçenek olması nedeniyle zor olabilir. Ancak takımınız için en iyi toplantı notu yazılımını bulmak için bazı anahtar bileşenlere göz atalım:
- Özellikler: Aracın sadece not alma ve toplantı tutanakları oluşturma işlevinden daha fazlasını yapıp yapmadığını ve gündem, transkripsiyon ve dokümantasyon konusunda da yardımcı olup olmadığını kontrol edin
- Kullanıcı deneyimi: AI toplantı tutanakları aracının hem sizin hem de takımınız için öğrenmesi ve kullanması kolay olduğundan emin olun
- İşbirliği: AI toplantı notu oluşturucu, ekip arkadaşlarının oluşturulan toplantı notları ve notlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak sağlamalıdır
- Güvenlik: Toplantı verilerinizin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamak için kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine sahip bir AI toplantı tutanak aracı seçin
- Entegrasyonlar: AI toplantı tutanakları oluşturucu, gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve iletişimi kolaylaştırmak için video konferans platformları, görev yönetimi araçları ve mesajlaşma uygulamalarıyla entegre olmalıdır
- Önceden oluşturulmuş şablonlar: Sıfırdan not almadan hızlı bir şekilde başlamak için önceden oluşturulmuş toplantı notu şablonlarını arayın
Her takımın kendine özgü ihtiyaçları vardır. Özel hedeflerinizi belirleyin ve ardından bu özellik kontrol listesini kullanarak toplantılar ve toplantı asistanları için ideal AI aracını bulun.
en İyi 11 AI Toplantı Tutanağı Oluşturucu
Toplantılara katıldığınızda tartışmaya odaklanmanıza yardımcı olacak en iyi AI toplantı tutanakları oluşturucularının listesi aşağıda yer almaktadır:
1. ClickUp (AI destekli toplantı notları ve özetleri için en iyisi)
ClickUp, yeni kurulan şirketlerin ve işletmelerin ekip üyeleri arasındaki verimlilik, işbirliği ve iletişimi iyileştirmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur.
Ayrıca, tek bir platformda toplantı iş akışlarını yönetmenize yardımcı olacak harika bir yerleşik AI toplantı notu oluşturucu olan ClickUp AI Notetaker ile birlikte gelir.
Takviminizde özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir; toplantılarınıza katılarak gizli ClickUp Belgeleri'nde ayrıntılı toplantı özetleri oluşturur. Kısa bir genel bakış, anahtar noktalar, eylem öğeleri, tartışılan konular ve eksiksiz bir transkript gibi ayrıntıları bulabilirsiniz.
Zoom, Teams ve Google Meet gibi popüler platformlarla doğrudan çalışır. Toplantıdan sonra Takvim veya Dokümanlar Hub üzerinden bu notlara kolayca erişebilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak gündemler, slayt sunumları, ayrıntılı notlar ve takip görevleri dahil olmak üzere çeşitli toplantı materyalleri oluşturabilirsiniz.
ClickUp'ın AI'sını toplantıları ve daha fazlasını belgelemek için nasıl kullanabileceğinize hızlıca bir göz atalım .
Gündem oluşturma
Toplantılar önceden haber verilmeden planlanıyorsa, ClickUp Brain'den toplantı gündemlerinizi oluşturmasını isteyin. Talimatları girin, ClickUp Brain geçmiş toplantı verilerini, temaları ve tartışılan konuları analiz ederek toplantı gündemini hazırlasın.
Toplantı tutanakları
Toplantı bittiğinde, ClickUp Brain'in AI transkripsiyon özelliklerini kullanarak AI not alıcısından gelen transkripti analiz edin ve ClickUp Görevleri aracılığıyla eylem öğeleri veya takip görevleri oluşturun.
Ayrıca ClickUp'ı Google Takvim ile senkronize edebilir ve ClickUp Takvim Görünümü 'nü kullanarak toplantıları yönetebilir ve programınızı takip edebilirsiniz. En iyi yanı, önemli toplantıları vurgulamak için gelişmiş filtrelerle günlük, haftalık ve aylık toplantı görünümleri arasında geçiş yapabilmenizdir.
Ürün demoları veya geri bildirim oturumları için toplantıları tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız, ClickUp Clips kullanarak ekranınızı kaydedin ve bağlantıyı takımınızla veya hatta dışarıdan paylaşın.
💡Profesyonel İpucu: Uzun bir klibi izleyecek vaktiniz yok mu? ClickUp Brain'i kullanarak klibi metne dönüştürün. Ardından klipteki bilgilerle ilgili sorular sorabilirsiniz ve anında ilgili cevapları alabilirsiniz.
Hatırlatıcılar ve bildirimler
ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak uyarılar ayarlayın ve tüm cihazlarınızda önemli toplantılar hakkında bildirim alın.
Ayrıca, yorumları ve görevleri hatırlatıcılara dönüştürebilir, böylece önemli görevleri daha kolay takip edebilirsiniz. Ana ekranınızdaki "Hatırlatıcı Yönetimi" sekmesi, saatin ihtiyacına göre hatırlatıcıları kapatmanıza, ertelemenize veya yeniden planlamanıza olanak tanır.
🌈 Örnek olay: Sanal sağlık hizmetleri şirketi Vida Health, ClickUp'ın merkezi platformunu kullanarak tüm etkinlik paydaşlarının haftalık toplantılarında 8 saat, belge aramada ise haftada 1 saat tasarruf ediyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Kullanıma hazır şablonlar
ClickUp, daha verimli toplantılar için kullanıma hazır şablonlardan oluşan bir kitaplık sunar.
Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonu, toplantı özetlerini ve bireysel notları düzenlemek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.
Hedefler, gündem, katılımcılar, bağlantılar, eylem öğeleri, duyurular ve daha fazlası gibi tüm önemli ayrıntıları eklemenizi sağlar. Anahtar çıkarımları ve sonuçları izleyerek paydaşları bilgilendirebilir ve eylem öğelerine göre takım arkadaşlarınıza görevler atayabilirsiniz.
Bu tek sayfalık belgeyi özelleştirin, düzenleyin ve her türlü toplantı için ekip arkadaşlarınızla paylaşın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain'i kullanarak toplantı gündemi, eylem öğeleri, anahtar anlar ve kararları içeren anlık toplantı özetleri alın
- ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm toplantı materyallerinizi merkezi bir konumda oluşturun, erişin ve saklayın
- Toplantı görevlerini eylem öğelerine dönüştürün ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak bunları ekip arkadaşlarınıza atayın
- Önceden biçimlendirilmiş, ücretsiz toplantı notu şablonlarını kullanarak anahtar bilgileri hızlı bir şekilde düzenleyin ve kategorilere ayırın
- ClickUp'ı Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere iş araçlarınızla entegre ederek görevleri otomatikleştirin ve toplantı sonrası iş akışlarınızı kolaylaştırın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın mobil sürümü, masaüstü uygulamasında bulunan geniş özellik yelpazesini içermeyebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
2. Fireflies. ai (Otomatik toplantı notları ve eylem öğeleri için en iyisi)
Fireflies. ai, video toplantılarını otomatik olarak transkribe eder ve toplantı tutanaklarını oluşturur, böylece tek bir tıklama ile anahtar noktaları, eylem öğelerini, görevleri ve metrikleri kolayca gözden geçirebilirsiniz.
Takımlar yorumlar, sabitlemeler ve tepkiler ekleyerek sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir. Bu yapay zeka destekli toplantı notu oluşturucu, toplantılar sırasında sesli komutlarla Asana, Trello ve Monday.com'da görevler de oluşturur.
Fireflies'ın en iyi özellikleri
- Otomatik toplantı tutanakları alın ve toplantılarınızın anahtar anlarını yakalayın
- Toplantı tutanaklarını departmana göre düzenleyin ve yapay zeka destekli arama ile bilgileri keşfedin
- AI tarafından oluşturulan toplantı tutanakları için özel gizlilik denetimleri ayarlayın
- Toplantı tutanaklarını Slack, Notion ve Google Dokümanlar gibi işbirliği uygulamalarına paylaşarak ekip arkadaşlarınızı aynı sayfada tutun
Fireflies sınırlamaları
- Fireflies. ai'nin "görevler" özelliği, toplantılardaki önemli görevleri sıklıkla yakalayamıyor
- Bazı kullanıcılar, teknik terimler veya güçlü aksanların bulunduğu toplantıları yazıya dökerken doğruluk sorunları ve hatalar yaşadıklarını bildirmiştir
Fireflies fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Fireflies puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (490+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Otter. ai (AI ile cevaplar ve içerik oluşturmak için en iyisi)
Otter. ai, bir AI not alma uygulamasıdır ve Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarına otomatik olarak katılarak toplantı notları ve eylem öğeleri oluşturur.
AI'ya sorular sorabilir, önemli ayrıntıları hızlıca bulabilir ve toplantılarınıza göre takip e-postaları ve güncellemeler taslaklayabilirsiniz. Geçmiş toplantılardaki tüm eylem öğelerini tek bir merkezi konumda tutarak, düzenli kalmanızı ve bilinçli kararlar almanızı kolaylaştırır.
Otter. ai en iyi özellikler
- Toplantı kayıtlarını analiz eder ve anahtar noktaları otomatik olarak çıkarır
- Toplantı tutanaklarını ve özetlerini e-posta ve takımın Slack kanalı üzerinden otomatik olarak paylaşır
- Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte ve Snowflake ile sorunsuz bir şekilde entegre olur
Otter. ai sınırlamaları
- Konuşmacılar, Konuşmacı 1 ve Konuşmacı 2 olarak adlandırıldığından, farklı konuşmacıları ayırt etmenin bir yolu yoktur
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
4. Fathom (Anlık toplantı tutanakları için en iyisi)
Fathom, her toplantı bittikten sonra 30 saniye içinde kapsamlı toplantı tutanakları oluşturur ve görevleri CRM araçlarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize eder. Her toplantı özeti, anahtar noktalar, eylem öğeleri ve takip görevlerini içerir, böylece toplantı sonrası iş akışlarını kolaylaştırır.
Ayrıca, Fathom HIPAA, SOC-2 ve GDPR standartlarına uyarak hassas bilgilerin yasal gerekliliklere uygun olarak korunmasını ve yönetilmesini sağlar.
En iyi özellikleri keşfedin
- Toplantılara katılımcı olarak katılın, notlar alın ve toplantı tutanaklarını otomatik olarak oluşturun
- Toplantı tutanaklarını paylaşır ve eylem öğelerini Asana, Slack ve Todoist gibi verimlilik araçlarına gönderir
Sınırlamaları anlayın
- Fiyatlandırma yapısı ve özellik dağılımı oldukça karmaşıktır
Fathom fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin
- G2: 5/5 (3000+ yorum)
- Capterra: 5/5 (450+ yorum)
5. tl;dv (Birden fazla toplantıdan içgörüler elde etmek için en iyisi)
tl;dv, toplantıları otomatik olarak transkribe eder ve 30'dan fazla dilde toplantı tutanakları oluşturur. AI destekli toplantı notlarını ve anahtar noktaları doğrudan ilgili takım üyelerine ileterek, görevler ve eylem öğeleri üzerinde hemen harekete geçmelerini sağlar.
Ayrıca, tl;dv toplantı tutanaklarını CRM ve iletişim araçlarına dağıtır, böylece takımlar arasında anında tartışma ve işbirliği kolaylaşır.
tl;dv en iyi özellikler
- Toplantı tutanaklarını oluşturun ve sorunlu noktalar, itirazlar ve sonraki adımlar gibi konulara göre gruplandırın
- Transkript içinde doğrudan takım arkadaşlarınıza eylem öğeleri atayın veya görevleri vurgulayın
- Toplantı tutanaklarını toplantıdan sonra tüm katılımcılara otomatik olarak gönderin
tl;dv sınırlamaları
- Gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur
- Toplantı notları ve önemli noktalar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sunmaz
tl;dv fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 98 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
tl;dv puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (250+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Fellow (Toplantı yönetimi için en iyisi)
Bu toplantı yönetimi yazılımı ile, toplantı notlarını paylaşarak tüm paydaşlarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve herkesi bilgilendirebilirsiniz. Takım üyeleri, takvim uygulamalarını bağlayarak önceki toplantı notlarına erişebilir ve geçmiş kararların ve tartışmaların doğru kayıtlarına kolayca erişebilir.
Diğer en iyi özellikler
- Fellow'un yönetim kurulu, resmi ve iç toplantılar için önceden hazırlanmış toplantı şablonlarıyla zaman kazanın
- Takım arkadaşlarınıza belirli son teslim tarihleriyle eylem öğeleri atayın
- Toplantı bittikten sonra toplantı tutanaklarını kilitleyerek gelecekte değişiklik yapılmasını önleyin
Diğer sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar, birden fazla kişiye aynı anda etiket ekleyemediğini ve takip atayamadığını bildirmiştir
- Diğer proje yönetimi araçlarıyla iyi entegre olmuyor
Fellow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Kullanıcıların puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
7. Read. ai (Kısa özetler için en iyisi)
Read. ai, manuel not alma sürecini otomatikleştirir ve toplantı notlarını anahtar noktalar, kararlar ve çıkarılacak derslerle birlikte sunar. AI toplantı asistanının öne çıkan özelliklerinden biri, katılımcıların gerçek zamanlı tepkilerini ve duygularını yakalayarak eksiksiz transkriptler sunmasıdır.
Read.ai'nin en iyi özellikleri
- Toplantı tutanaklarını oluşturun ve anahtar noktaları otomatik olarak yakalayın
- Generative AI'yı kullanarak toplantılarınızda öne çıkan anahtar konuları ayırın ve raporlayın
- Slack, Zapier ve Webhooks ile entegre ederek toplantı tutanaklarını bu platformlara otomatik olarak gönderin
Read.ai sınırlamaları
- Platformda gizli toplantılar için gelişmiş gizlilik politikaları ve ayarları bulunmamaktadır
Read. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19,75 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 29,75 $
- Enterprise+: Kullanıcı başına aylık 39,75 $
8. Avoma (AI tarafından oluşturulan notlar için en iyisi)
Avoma, sanal toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve analiz eden, size otomatik olarak yararlı toplantı notları sunan hepsi bir arada toplantı asistanınızdır. '@' yazarak katılımcıları hızlıca seçin ve AI tarafından oluşturulan notlar üzerinde birlikte çalışın. Avoma, gizli not özelliği ile öne çıkar ve yalnızca sizin erişebileceğiniz kişisel notları, yapılacakları ve diğer ayrıntıları kaydetmenize olanak tanır.
Avoma'nın en iyi özellikleri
- İş ihtiyaçlarınıza göre özel kategoriler oluşturun ve toplantı notlarını daha verimli bir şekilde düzenleyin
- Platformu, işinize özel video konferans, çevirici, takvim ve CRM araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Avoma sınırlamaları
- Bir toplantıyı aramak veya belirli bir alıntıyı bulmak çok uzun sürebilir
Avoma fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 59 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 99 $
Avoma puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1300+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Krisp (Toplantılar sırasında AI destekli gürültü engelleme için en iyisi)
Krisp, toplantılarınızda tutanaklardan anahtar noktalara, eylem öğelerine ve tartışmalara kadar her şeyi takip etmek için son derece kullanışlıdır. Ayrıca, hızlı başvuru veya düzeltmeler için ihtiyaç duyduğunuzda toplantı transkriptlerine kolayca erişebilirsiniz.
Krisp'in en iyi özellikleri
- Krisp'i takviminize bağlayarak toplantı tutanaklarının oluşturulmasını otomatikleştirin
- Hazır şablonları kullanarak toplantı tutanaklarını ve eylem öğelerini diğer katılımcılarla paylaşın
- Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi video konferans uygulamalarınıza uzantı gerektirmeden bağlanın
Krisp sınırlamaları
- Sık sık dosya bozulması, uygulamanın sürekli olarak kaldırılıp yeniden yüklenmesini gerektirir
Krisp fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
Krisp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (550+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Sembly AI (Otomatik toplantı notları ve görevler için en iyisi)
Sembly AI, toplantı tutanaklarını oluştururken kullanıcıların konuşmaya odaklanmasını sağlar. Önceden kaydedilmiş toplantılar için ses veya video dosyasını yükleyin, anında tutanaklar ve içgörüler oluşturulsun. Sembly'nin AI sohbet özelliği geçmiş toplantılardan anahtar ayrıntıları çıkarır ve sorularınıza hızlı yanıtlar ve eyleme geçirilebilir sonraki adımlar sunar.
Sembly AI'nın en iyi özellikleri
- 40'tan fazla dilde toplantı tutanakları oluşturun ve zengin seçeneklerle özelleştirin
- Toplantı tutanaklarını müşterileriniz ve ekip arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde paylaşın ve görüntülemelerine veya düzenlemelerine izin verin
Sembly AI sınırlamaları
- Yapılacaklar listesi, toplantıda bahsedilen görevlerin son teslim tarihlerini içermez
- Entegrasyonlar zor ve karmaşık olabilir
Sembly AI fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sembly AI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
11. Jamie (Toplantı tartışmalarının kapsamlı dokümantasyonu için en iyisi)
Jamie, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve hatta çevrimdışı toplantılar için yüksek kaliteli, insan benzeri toplantı özetleri üreten bir AI toplantı notu oluşturucusudur. Hızlı bilgi için Jamie'ye sormanız yeterlidir, o da size anında cevaplar ve ilgili toplantı referansları sağlar.
MeetJamie'nin en iyi özellikleri
- Jamie'nin ihtiyaçlarınıza göre doldurması için özel toplantı tutanak şablonları oluşturun
- Toplantı transkriptinizin doğruluğunu artırmak için özel kelimeler ve kısaltmalar öğretin
MeetJamie sınırlamaları
- Gizlilik nedeniyle video kayıt analizini desteklemez
MeetJamie fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Standart: 25,76 $/ay
- Pro: 50,44 $/ay
- Executive: 106,28 $/ay
AI Toplantı Tutanağı Oluşturucular ile Zaman Kazanın ve Toplantılarınıza Odaklanın
Toplantı tutanakları oluşturmak için kullanılabilen çok çeşitli AI araçları arasında doğru olanı bulmak, toplantınızın biçimine, süresine ve belirli hedeflerine bağlıdır. Bu 11 seçeneği inceledikten sonra, her birinin anlık özetler ve otomatik eylem öğelerinden toplantı içgörülerine ve sorunsuz entegrasyonlara kadar benzersiz özellikler sunduğu açıktır.
Bu listeden seçim yaparsanız, ClickUp en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş özellikleri, özelleştirilebilir toplantı şablonları, AI destekli içgörüler ve güçlü birlikte çalışabilirlik özelliği, onu standart toplantı tutanak oluşturuculardan ayırıyor.
Şimdi, doğru AI aracıyla toplantı iş akışlarınızı kolaylaştırmak için mükemmel bir zaman. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve saniyeler içinde toplantı notları ve özetleri alın.