2025'in En İyi 10 AI Gösterge Paneli Oluşturucu Aracı

Bir veri analisti olarak, verileri ve içgörüleri temizlemek, birleştirmek ve manuel olarak görselleştirmek için saatler harcıyorsunuz. Ancak bazı çatlaklar fark etmeye başlıyorsunuz.

Manuel süreçleriniz hataya açık raporlamaya yol açıyor.

Diğer takımlardan gelen geçici talepler birikmiş durumda.

Burada, AI gösterge paneli oluşturucu imdadınıza yetişir. Veri hazırlamayı hızlandırır, hataları azaltır ve daha derin analizler için zaman kazanmanızı sağlar.

Tüm gösterge panelleri hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmamıştır. Hızlıca nelere dikkat etmeniz gerektiğini gözden geçirelim, ardından piyasadaki en iyi 10 AI gösterge paneli oluşturucusuna geçelim!

Doğru gösterge paneli oluşturucu, raporlama ş akışınızı dönüştürür. Ancak yanlış olanı sizi daha da yavaşlatabilir.

Bir AI gösterge paneli oluşturucu aracında dikkate almanız gerekenler şunlardır:

Veri kaynağı entegrasyonu : Manuel veri aktarımını önlemek için aracın mevcut proje yönetimi sistemleriniz, CRM'leriniz, veritabanlarınız ve zaman izleyicilerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurduğundan emin olun

Özelleştirilebilir metrikler ve KPI'lar : Özel KPI'larınıza göre verileri analiz etmenizi sağlayan bir AI gösterge paneli oluşturucu arayın. Katı şablonlar, değerli bilgileri görselleştirme konusunda takımlarınızı yavaşlatacaktır

AI destekli kurulum: Her adımı manuel olarak tanımlamanıza gerek kalmadan veri kaynaklarınızı, KPI'larınızı ve görselleştirmelerinizi otomatik olarak yapılandırmanıza yardımcı olan bir gösterge paneli oluşturucu seçin

İşbirliği özellikleri : Gösterge panelinden doğrudan yorum yapma, görev atama veya içgörüleri paylaşma özelliğini arayın, raporlama ve eylemleri birbiriyle sıkı bir şekilde bağlantılı tutun

Otomatik KPI önerileri: İş modelinize, geçmiş performansınıza veya kullanıcı davranış eğilimlerine göre önemli KPI'ları ve karşılaştırmaları öneren bir gösterge paneli oluşturucu seçin

Doğal dil sorgulama: "Bu ayın en iyi performans gösteren ürünlerini göster" gibi sorular sormanıza olanak tanıyan AI özelliklerine sahip gelişmiş bir gösterge paneli aracı seçin ve AI, herhangi bir kodlama gerektirmeden grafiği sizin için oluşturur

Erişim kontrolü ve paylaşım : Hassas verileri tehlikeye atmadan izinleri kolayca ayarlayabileceğinizden, gösterge panellerini belirli paydaşlarla paylaşabileceğinizden ve raporları dışa aktarabileceğinizden emin olun

Görselleştirme esnekliği : İyi araçlar, farklı takımların bilgileri ihtiyaçlarına göre yorumlayabilmesi için birden fazla görselleştirme türüne (grafikler, tablolar, çubuk grafikler ve zaman çizelgeleri) olanak tanır

Ölçeklenebilirlik ve performans: Aracın, gecikme yaşamadan veya gösterge panellerini manuel olarak yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan artan veri hacimlerini ve kullanıcı sayısını kaldırabildiğinden emin olun

Araç adı En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Yapay zeka destekli gösterge panelleri ve verimli ş Akışları AI kılavuzlu gösterge paneli kurulumu, ClickUp Brain, özelleştirilebilir kartlar, otomasyonlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7 $/kullanıcıdan başlar Prototypr. ai tarafından sunulan Dashboard AI Tasarım öncelikli gösterge paneli oluşturma AI destekli oluşturma, vizyon entegrasyonları, topluluk pazarı Ücretsiz: 25 ücretsiz krediKullandıkça öde: 25 ABD doları karşılığında 50 kredi Polymer AI Gösterge Paneli Oluşturucu Yapay zeka destekli veri görselleştirme ve gösterge paneli oluşturma Sürükle ve bırak, otomatik içgörüler, etkileşimli görselleştirme ÜcretsizBaşlangıç: 50 $/ayPro: 100 $/ayTakımlar: 250 $/ayKurumsal: Özel fiyatlandırma Bricks AI Gösterge Paneli Oluşturucu Hesap tablosu verilerinden veri görselleştirme Çoklu biçim sunum, işbirliği, veri temizleme ÜcretsizPremium: Aylık koltuk başına 20 $Enterprise: Özel fiyatlandırma Mokkup. ai Power BI/Tableau entegrasyonlu özelleştirilebilir BI gösterge panelleri Sürükle ve bırak, 180'den fazla şablon, tel kafesleri dışa aktarma Standart: ÜcretsizMokkup Pro: Aylık 8 $Takımlar: Lisans başına aylık 10 $ Supadash PostHog entegrasyonu ile hızlı, gerçek zamanlı veri görselleştirme Gerçek zamanlı izleme, görsel sorgu oluşturucu, özelleştirilebilir gösterge panelleri ÜcretsizTemel: Aylık 7 $Pro: Aylık 19 $Enterprise: Özel fiyatlandırma BlazeSQL Kurumsal güvenlik ile AI destekli SQL sorguları ve görselleştirmeler Doğal dil SQL, çoklu veritabanı desteği, beyaz etiketleme Bireyler içinPro: Aylık 99 $Gelişmiş: Aylık 149 $Takımlar içinBlaze Team: Aylık 249 $Blaze Team Advanced: Aylık 499 $Blaze Enterprise: Özel fiyatlandırma Onvo AI Çok dilli destek sunan sezgisel, yapay zeka destekli gösterge panelleri Basit İngilizce sorgular, çok dilli gösterge panelleri, kolay API/SDK entegrasyonu Başlangıç: 199 $/ayBüyüme: 499 $/ayEnterprise: Özel fiyatlandırma Leniolabs AI Veri Gösterge Paneli Ham verileri etkileşimli görselleştirmelere dönüştürme Komut tabanlı özelleştirme, CSV yüklemeleri, etkileşimli keşif Ücretsiz kullanın TIBCO tarafından sunulan Spotfire Coğrafi bağlam ile gelişmiş veri görselleştirme ve gerçek zamanlı içgörüler Özel uzantılar, gerçek zamanlı akış, duyarlı düzenler Özel fiyatlandırma

1. ClickUp (AI destekli gösterge panelleri ve verimli iş akışları için en iyisi)

Takımlar farklı araçlar kullanarak projeleri yönettiğinde, gösterge panelleri genellikle elektronik tablolar, slayt sunumları ve dağınık raporlardan oluşan bir yamalı bohça haline gelir. Merkezi bir sistem olmadan, riskleri erken tespit etmek, ş Akışı ilerlemesini görselleştirmek veya güvenli kararlar almak zorlaşır.

Bu, takımların projeler, dönüm noktaları, KPI'lar ve iş performansı açısından bulundukları noktayı gösteren görsel veri noktaları görüntüleyen bir araç aradıkları zamandır. Veri görselleştirmeyi sezgisel hale getirmek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, ClickUp Gösterge Panellerini tanıttı.

ClickUp Gösterge Panelleri, işleri gerçek zamanlı olarak merkezileştirmenin ve görselleştirmenin yapılandırılmış bir yolunu sunar. Raporları manuel olarak derlemek yerine, görevlerden, zaman takibinden, hedeflerden, belgelerden ve proje performansından canlı Çalışma Alanı verilerini çeken dinamik gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile görevleri, son teslim tarihlerini ve atanan kişileri görüntüleyin ve proje ilerlemesini izleyin

Her gösterge paneli, iş yükünü, sprint hızını, öncelikleri veya zaman tahminlerini izlemek için önceden oluşturulmuş kartlarla tamamen özelleştirilebilir. Tüm bu süre boyunca, gelişmiş filtreler, ister tek bir sprint izlemek ister şirket genelindeki KPI'ları incelemek olsun, önemli olan şeylere odaklanmanıza büyük ölçüde yardımcı olur.

Gösterge panellerini daha akıllı hale getirmek için ClickUp Brain, akıllı bir rehber olarak devreye girer. Hangi metrikleri izleyeceğinizden veya belirli bir proje için gösterge panelinizi nasıl yapılandıracağınızdan emin değilseniz, işyerindeki bu yapay zekaya öneriler isteyebilirsiniz.

Örneğin, "Sprint gösterge paneli için hangi KPI'ları eklemeliyim?" veya "Pazarlama lansmanını izlemek için en önemli metrikler hangileridir?" gibi sorular sorabilirsiniz. Brain'in önerileri, hızlı bir şekilde oluşturulabilen, aynı zamanda daha stratejik ve hedeflerinizle uyumlu iş gösterge panelleri oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak stratejik, hedef odaklı gösterge panelleri oluşturmak için akıllı öneriler alın

ClickUp Dashboards ve ClickUp Brain birlikte raporlamayı basitleştirerek takımların işlere ayak uyduran canlı gösterge panelleri oluşturmasına yardımcı olur.

Gösterge paneli tamamen kurulduktan sonra, ClickUp Otomasyonları manuel bakım işlerini sizin yerinize halleder. Görev durumlarını otomatik olarak güncelleyen, kartları gösterge panelinde taşıyan, hatırlatıcıları tetikleyen veya bir hedef risk altında olduğunda takımları bilgilendiren belirli kurallar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görev atamalarını, bildirimleri ve iş akışlarını otomatikleştirin

Bu, sadece bir proje yönetimi gösterge panelini yönetmekle kalmayıp, her güncellemeyi manuel olarak yönetmenize gerek kalmadan aktif olarak güncel tuttuğunuz anlamına gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anında işbirliği : Güncellemeleri tartışın, değerli içgörüleri paylaşın ve doğrudan : Güncellemeleri tartışın, değerli içgörüleri paylaşın ve doğrudan ClickUp Sohbetinden görevler oluşturarak konuşmaları eyleme geçirilebilir ve bağlantılı tutun

Yapılandırılmış iş yönetimi : ClickUp Görevleri ile son teslim tarihleri, öncelikler ve özel durumlar atayın, takımlar arasında net sahiplik ve ilerleme görünürlüğü sağlayın

Esnek proje izleme : Görevleri ve dönüm noktalarını iş akışınıza uygun şekilde yönetmek için özelleştirilebilir : Görevleri ve dönüm noktalarını iş akışınıza uygun şekilde yönetmek için özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ile Liste, Pano, Takvim veya Gantt görünümleri arasında geçiş yapın

Daha derin verimlilik içgörüleri: ClickUp Zaman Takibi ile saatleri kaydedin, iş yüklerini tahmin edin ve zaman raporlarını inceleyin, verimliliği , kaynak tahsisini ve etkinliği artırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'taki özelliklerin sayısı, yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ClickUp'ın en iyi yanı, belirli görev türlerine öncelik veren özel bir gösterge paneli oluşturabilmesidir. İş yükü görünümünü kullanarak takımınıza görevler atayabilir ve yukarıda bahsedilen gösterge panellerini müşterilerinizle paylaşabilirsiniz, böylece onlar da kendileri için önemli olanları özel bir alanda görebilirler. En iyisi, GitHub gibi mevcut hizmetlerle entegre olur ve geliştiriciyseniz, daha çok hoşunuza gidiyorsa özel entegrasyonlar oluşturmak da kolaydır. Artık tüm projelerimi yönetmek için bunu günlük olarak kullanıyorum

ClickUp'ın en iyi yanı, belirli görev türlerine öncelik veren özel bir gösterge paneli oluşturabilmesidir. İş yükü görünümünü kullanarak takımınıza görevler atayabilir ve yukarıda bahsedilen gösterge panellerini müşterilerinizle paylaşabilirsiniz, böylece onlar da kendileri için önemli olanları özel bir alanda görebilirler. En iyisi, GitHub gibi mevcut hizmetlerle entegre olur ve geliştiriciyseniz, daha çok hoşunuza gidiyorsa özel entegrasyonlar oluşturmak da kolaydır. Artık tüm projelerimi yönetmek için bunu günlük olarak kullanıyorum

2. Prototypr. ai tarafından sunulan Dashboard AI (Tasarım odaklı gösterge paneli oluşturma için en iyisi)

Prototypr. ai'nin Dashboard AI, OpenAI'nin GPT-4o, Llama 3 ve Google Gemini 2. 0 Flash gibi modelleri kullanarak kullanıcıların tamamen işlevsel, yüksek kaliteli gösterge panelleri ve ürün analizi maketleri oluşturmasına yardımcı olur.

İhtiyacınız olan yeni gösterge panelini doğal dil kullanarak tanımlayabilirsiniz. Araç, eksiksiz ve duyarlı gösterge panellerini anında oluşturur. Ardından Google Gemini 2. 0 Flash'tan gösterge panellerini e-postalara veya raporlara özetlemesini isteyebilirsiniz.

Prototypr. ai'nin Dashboard AI'sının en iyi özellikleri

AI destekli görsel entegrasyon : Gösterge paneli tasarımlarının görüntülerini yükleyin ve anında işlevsel ön uç koduna dönüştürün

Topluluk pazarı : Prototiplerinizi görselleştirmek ve ölçmek için kullanıma hazır gösterge paneli maketlerinden oluşan bir kütüphaneye erişin

Sürüm geçmişi: Sürüm kartına tıklayarak önceki bir tasarıma geri dönebilir ve ilerlemenizi kaybetmeden özgürce denemeler yapabilirsiniz

Prototypr.ai'nin gösterge paneli AI sınırlamaları

Bu araç şu anda otomasyon özellikleri ve analitik rapor şablonları içermiyor

Prototypr. ai tarafından sunulan Dashboard AI fiyatlandırması

Ücretsiz : 25 ücretsiz kredi

Kullandıkça öde: 25 ABD doları karşılığında 50 kredi

Prototypr.ai tarafından sunulan Dashboard AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası işlerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksiklikleri veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

3. Polymer AI Dashboard Generator (AI destekli veri görselleştirme ve gösterge paneli oluşturma için en iyisi)

polymer aracılığıyla

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için tasarlanan Polymer AI Dashboard oluşturucu, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak veri kümelerinizden gösterge panelleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu araç, e-ticaret, satış ve pazarlama gösterge panelleri gibi çeşitli kullanım durumlarına göre uyarlanmış 20'den fazla önceden oluşturulmuş şablon sunar. Bu şablonlar, belirli marka ve analitik ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir.

Polymer AI Gösterge Paneli oluşturucunun en iyi özellikleri

Veri entegrasyonu : Google E-Tablolar, Excel, Facebook Reklamları, Google Reklamları vb. dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri içe aktarmayı destekler.

İçgörü açıklamaları : Grafikler için otomatik açıklamalar oluşturarak bağlam sağlar ve veri yorumlamasına yardımcı olur

Etkileşimli görselleştirme: Pivot tablolar, zaman çizelgeleri, dağılım grafikleri ve puan kartları dahil olmak üzere çeşitli grafik türlerinin oluşturulmasını sağlar

Polymer AI Gösterge Paneli oluşturucusunun sınırları

Gelişmiş gerçek zamanlı işbirliği özellikleri yoktur

Polymer AI Gösterge Paneli Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 50 $/ay

Pro : Aylık 100 $

Takımlar : 250 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Polymer AI Dashboard oluşturucu derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Daha fazla bilgi: Verilerinizi Görselleştirin: Farklı Grafik Türleri İçin Eksiksiz Kılavuz

4. Bricks AI Dashboard Creator (Hesap tablosu verilerinden veri görselleştirme için en iyisi)

bricks aracılığıyla

Bricks AI Dashboard Creator, veri görselleştirme ve analizini basitleştirmek için AI yeteneklerini kullanıcı dostu bir elektronik tablo arayüzüyle birleştirir. Google E-Tablolar, Excel ve CSV dosyaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri içe aktararak, teknoloji yığınınızdaki farklı araçlardan gelen verileri birleştirebilirsiniz.

Ayrıca, bu araç veri kümelerinizdeki tutarsızlıkları, hataları ve anormallikleri otomatik olarak belirleyip düzelterek veri kalitesini artırır.

Bricks AI Gösterge Paneli Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

İşbirliği : Tek tıklamayla paylaşım özelliği sayesinde gösterge panellerini ve raporları takım üyeleri veya müşterilerle paylaşın

Çok biçimli veri sunumu : Gösterge panellerini toplantılar ve veri odaklı tartışmalar için slayt sunumlarına dönüştürün

Görselleştirme seçenekleri: Grafikler, takvimler, zaman çizelgeleri, yol haritaları, Kanban panoları ve organizasyon şemaları dahil olmak üzere çeşitli görsel türleri oluşturun

Bricks AI Gösterge Paneli Oluşturucu sınırlamaları

Aracın görev atama, zaman takibi ve hedef belirleme gibi entegre proje yönetimi özellikleri yoktur

Bricks AI Gösterge Paneli Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Koltuk başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bricks AI Gösterge Paneli Oluşturucu puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Belirli grafiklere veya veri noktalarına doğrudan yorum ekleyebileceğiniz veya not alabileceğiniz gösterge paneli araçlarını arayın. Tartışmalar, konuştuğunuz sayılarla bağlantılı kaldığında işbirliği çok daha kolay hale gelir.

5. Mokkup. ai (Power BI ve Tableau ile kolay entegrasyon özelliğine sahip özelleştirilebilir BI gösterge panelleri oluşturmak için en iyisi)

Mokkup, veri analistleri, BI geliştiricileri ve görselleştiriciler için bir tel kafes gösterge paneli oluşturucusudur. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, 180'den fazla hazır şablon ve 20'den fazla özelleştirilebilir bileşen ile Mokkup. ai, gösterge paneli tel kafeslerini dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Gösterge panellerinizin görsel olarak tutarlı ve markanızla uyumlu olmasını sağlamak için özel renk temaları ve markalama araçları uygulayabilirsiniz.

Ayrıca, tel kafesleri doğrudan Power BI veya Tableau'ya aktararak zaman kazanabilir ve sıfırdan başlama ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz. İşbirliği düşünülerek tasarlanmıştır, böylece tasarımları kolayca paylaşabilir, geri bildirim toplayabilir, yorum bırakabilir ve takımınızla gerçek zamanlı güncellemeler yapabilirsiniz.

Mokkup. ai'nin en iyi özellikleri

Kolayca yerleştirin ve paylaşın: Basit bir URL aracılığıyla tel kafeslerinizi paylaşın veya bunları doğrudan web sitelerine, uygulamalara veya bloglara yerleştirin

Oluşturmadan önce önizleme: Gösterge paneli tel kafeslerinin Power BI ve Tableau'da nasıl görüneceğini anında önizleyin ve sorunları erken tespit edin

Vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin: Gösterge panelinizin bileşen stillerinden renk temalarına kadar her yönünü özelleştirin ve tasarımınızın markanız ve hedeflerinizle mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlayın

Mokkup. ai sınırlamaları

BI geliştiricilerinin en sık kullandığı Pivot Tablo Görünümü ve Etkinlik Günlüğü Görünümü gibi ek grafik seçenekleri yoktur

Mokkup. ai fiyatlandırma

Standart: Ücretsiz

Mokkup Pro: Aylık 8 $

Takımlar: Lisans başına aylık 10 ABD doları

Mokkup. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 4/5

Gerçek kullanıcılar Mokkup.ai hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Gösterge paneline özgü düzeni, öğeleri ve çoklu ekranları beğendim, çünkü bunlar diğer araçlarla kopyalamak biraz zor. Takımım için çok yararlı olacak.

Gösterge paneline özgü düzeni, öğeleri ve birden çok ekranı beğendim, çünkü bunlar diğer araçlarla kopyalamak biraz zor. Takımım için çok yararlı olacak.

6. Supadash. co (PostHog entegrasyonu ile hızlı, gerçek zamanlı veri görselleştirme için en iyisi)

supadash aracılığıyla

Supadash, karmaşık SQL sorguları yazmanıza veya karmaşık kurulumlarla uğraşmanıza gerek kalmadan verilerinizi görselleştirmenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Veritabanınızı bağladığınızda, Supadash birkaç saniye içinde otomatik olarak zaman serisi grafikleri ve diğer görselleştirmeleri oluşturur ve verilerinizin anlık bir özetini sunar.

Buradan, iş akışınıza en uygun olanı seçerek, ham SQL sorguları veya yerleşik görsel sorgu oluşturucu kullanarak ekstra grafikler ekleyerek gösterge panelinizi kolayca genişletebilirsiniz. Ayrıca PostHog ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, API anahtarınızı yapıştırmanıza, izlemek istediğiniz etkinlikleri seçmenize ve anında size özel bir gösterge paneli elde etmenize olanak tanır.

Supadash'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı izleme: Verilerinizi gerçek zamanlı olarak takip ederek daha hızlı ve daha bilinçli kararlar alın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Verilerinizi tablolara ve alanlara ayırarak özel ihtiyaçlarınıza uygun gösterge panelleri oluşturun

Kolaylaştırılmış veri erişimi: Herhangi bir SQL sorgusunu anında grafiğe dönüştürün, böylece platformlar arasında geçiş yapmadan tüm metriklerinizi tek bir yerden izleyin

Supadash sınırlamaları

React, Angular veya Vue gibi karmaşık ön uç çerçevelerini yerel olarak desteklemez. js kutudan çıkar

Supadash fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 7 $

Pro: Aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Supadash puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Günümüzde manşetlere taşınan yapay zeka kavramı, aslında 1900'lerin başından beri var! Akıllı asistanlardan çok önce, ilk bilim adamları düşünebilen makineler hayal ediyordu. Gerçek atılımlar 1950'lere kadar gerçekleşmedi, ancak temelleri çoğumuzun doğmadan on yıllar önce atılmıştı.

7. BlazeSQL (Çoklu veritabanı desteği ve kurumsal güvenlik ile AI destekli SQL sorguları ve görselleştirmeler için en iyisi)

blazeSQL aracılığıyla

BlazeSQL, OpenAI'nin GPT-4 ve Claude-3 gibi güçlü AI modellerini kullanarak doğal dili SQL sorgularına ve görselleştirmelere zahmetsizce dönüştürmenizi sağlar. 5-Sonnet. SQL veritabanlarınıza bağlandıktan sonra, AI'ya ihtiyacınız olan grafiğin veya tablonun türünü belirtmeniz yeterlidir; AI bunu saniyeler içinde oluşturur.

Ayrıca, basit sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak grafikleri ve tabloları tam olarak istediğiniz gibi düzenleyebilir, hepsini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. BlazeSQL, rolleriniz ve önceliklerinize göre anahtar metrikleri ve eğilimleri otomatik olarak ortaya çıkararak proaktif içgörüler de sunar, böylece güncellemeleri aramak zorunda kalmazsınız.

BlazeSQL'in en iyi özellikleri

Çoklu veritabanı desteği: Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift ve SAP SQL Anywhere dahil olmak üzere çok çeşitli SQL veritabanlarını destekler

Kurumsal düzeyde güvenlik: Tek Oturum Açma (SSO) kimlik doğrulama ve kurumsal kullanıcılar için güvenlik ve uyumluluğu artırmak için kendi kendine barındırılan çözümler gibi özellikler sunar

Beyaz etiketleme ve gömme: BlazeSQL'ü mevcut altyapınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek özelleştirin, yeniden markalaştırın ve web sitenize veya yazılımınıza gömün

BlazeSQL sınırlamaları

BlazeSQL yalnızca sınırlı bir SQL özellik setini destekler, bu nedenle tam JOIN işlemleri, pencere fonksiyonları, alt sorgular ve karmaşık toplama işlemleri gibi daha gelişmiş işlevler kısıtlanabilir

BlazeSQL fiyatlandırması

Bireyler için

Pro: 99 $/ay

Gelişmiş: 149 $/ay

Takımlar için

Blaze Takımı: 249 $/ay

Blaze Takımı Gelişmiş: 499 $/ay

Blaze Enterprise: Özel fiyatlandırma

BlazeSQL puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Onvo AI (Çok dilli destek ve kolay entegrasyon ile sezgisel, yapay zeka destekli gösterge panelleri için en iyisi)

onvo AI aracılığıyla

Karmaşık sorgularla uğraşmak yerine, sorularınızı basit İngilizce ile yazın, Onvo AI ihtiyacınız olan görselleştirmeleri ve grafikleri otomatik olarak oluştursun. Platform, veri kaynaklarınıza bağlanmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Tek bir tıklama ile SQL/NoSQL veritabanları, Redshift, Snowflake, BigQuery ve Salesforce ve Google Analytics gibi popüler SaaS uygulamalarıyla entegre ederek verileri içe aktarabilirsiniz.

Onvo. ai ayrıca, gösterge paneli tasarım örneklerine göre markanız, renk şemalarınız ve yazı tiplerinizle uyumlu olacak şekilde gösterge panellerinizi özelleştirme özgürlüğü de sunar. Size uygun bir görünüm ve his yaratın. Ayrıca, esnek API'ler ve SDK'lar sayesinde gösterge panellerinizi web ve mobil uygulamalara minimum çabayla gömebilirsiniz.

Onvo AI'nın en iyi özellikleri

Kolay sürüm kontrolü: Gösterge paneli sürümlerini Git dalları gibi yönetin, değişiklikleri kolayca izleyin ve gerektiğinde geri dönün

Kolaylaştırılmış kullanıcı yönetimi: Takımlar arasında gösterge panellerinin güvenli paylaşımını kontrol etmek için rol tabanlı erişim ve izinler atayın

Çok dilli destek: 30'dan fazla dilde gösterge panellerine ve yapay zekaya erişin ve farklı takımlar arasında sorunsuz işbirliğini teşvik edin

Onvo AI sınırlamaları

Onvo AI özelleştirme seçenekleri sunsa da, bazı kullanıcılar bunları özel veri görselleştirme araçlarına kıyasla daha az kapsamlı bulabilir

Onvo AI fiyatlandırması

Başlangıç: 199 $/ay

Büyüme: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Onvo AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Onvo AI hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Grafikler çok profesyonel ancak basit ve görsel olarak kolay anlaşılır. Destek ekibi inanılmaz derecede iyi, çok hızlı yanıt veriyor ve hızlı iyileştirmeler yapıyor.

Grafikler çok profesyonel ancak basit ve görsel olarak kolay anlaşılır. Destek ekibi inanılmaz derecede iyi, çok hızlı yanıt veriyor ve hızlı iyileştirmeler yapıyor.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (Ham verileri etkileşimli görselleştirmelere dönüştürmek için en iyisi)

leniolabs AI Veri Gösterge Paneli aracılığıyla

OpenAI'nin GPT-3 teknolojisiyle desteklenen Leniolabs AI Data Dashboard, kullanıcıların başlıkları, etiketleri veya veri eşlemelerini manuel olarak ayarlamasına gerek kalmadan ham veri kümelerini anlamlı, görsel olarak çekici grafiklere dönüştürür. Kendi CSV dosyalarınızı yükleyerek verilerinizin canlanmasını izleyebilir veya sadece keşfetmek istiyorsanız rastgele veri kümeleriyle oynayabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, grafikleri JavaScript kodu olarak dışa aktarabilir, böylece bunları web projelerinize kolayca ekleyebilirsiniz.

Leniolabs AI Veri Gösterge Paneli'nin en iyi özellikleri

Görselleştirmeleri istemlerle özelleştirin: Özel istemler aracılığıyla kendi bağlamınızı ekleyerek AI'yı yönlendirin ve belirli analitik hedeflerinizi yansıtan grafikler oluşturmasına yardımcı olun

Daha derin içgörüler için verileri filtreleyin: Veri kümenizi görselleştirmeden önce filtreler uygulayarak anahtar segmentlere odaklanın veya belirli veri noktalarına inin

Etkileşimli bir gösterge panelinde sonuçları keşfedin: Grafiklerinizle daha sezgisel bir şekilde etkileşim kurmanıza ve keşfetmenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir gösterge paneli görünümüne geçin

Leniolabs AI Veri Gösterge Paneli sınırlamaları

Gösterge paneli şu anda veri kümesi başına en fazla 1.000 kaydı desteklemektedir. Bu kısıtlama, daha büyük veri kümeleriyle çalışan kullanıcılar için kullanışlılığını engelleyebilir

Leniolabs AI Veri Gösterge Paneli fiyatlandırması

Açık kaynaklı araç

Leniolabs AI Data Dashboard puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Spotfire by TIBCO (Coğrafi bağlamda gelişmiş veri görselleştirme ve gerçek zamanlı içgörüler için en iyisi)

spotfire aracılığıyla

Spotfire, coğrafi bağlamı veri analizine entegre ederek işletmelerin jeolojik koşulları izlemesine ve sağlık, enerji, üretim ve tedarik zincirlerinde bölgesel eğilimleri belirlemesine yardımcı olur.

Çok katmanlı veri haritalamayı daha sezgisel hale getirmek için, araç doğal dil sorguları kullanarak verilerle etkileşime girmenize olanak tanır ve harita katmanları işaretleme ve seçim gibi eylemlere yanıt verir. Platform ayrıca veri bağlamına göre en uygun görselleştirmeleri ve analitik yöntemleri önerir.

TIBCO'nun Spotfire'ının en iyi özellikleri

Özel uzantılar : R, Python veya JavaScript kullanarak özel görselleştirmeler ve analitik fonksiyonlar geliştirin ve entegre edin

Gerçek zamanlı veri akışı : Akış verilerini alın ve analiz ederek zamanında içgörüler elde edin ve kararlar alın

Duyarlı düzenler: Cihazlar arasında kolay erişilebilirlik için çeşitli ekran boyutlarına uyum sağlayan gösterge panelleri oluşturun

TIBCO Spotfire sınırlamaları

Gösterge panelini özelleştirmek için ileri düzey teknik beceriler gerekir

TIBCO Spotfire fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Spotfire by TIBCO puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Spotfire hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Büyük veri kümeleri için veri görselleştirme yetenekleriyle donatılmıştır ve eğilimleri ve anormallikleri belirlemeye yardımcı olur. Maximo ve SAP Hana gibi tüm veri kaynaklarıyla iyi entegre olur. D3. Js, özel görseller kullanarak işlevselliğini daha da genişletir.

Büyük veri kümeleri için veri görselleştirme yetenekleriyle donatılmıştır ve eğilimleri ve anomalileri belirlemeye yardımcı olur. Maximo ve SAP Hana gibi tüm veri kaynaklarıyla iyi entegre olur. D3. Js, özel görseller kullanarak işlevselliğini daha da genişletir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile Karar Verme Sürecini Hızlandırın ve Proje Kontrolünü Geliştirin

Birden fazla kaynaktan veri çekmek ve manuel raporları bir araya getirmek için zaman harcamak yerine, artık KPI'larınız, proje ilerlemeniz ve genel performansınız hakkında gerçek zamanlı içgörülere tek bir yerden erişebilirsiniz. AI gösterge paneli oluşturucular, tüm süreci kolaylaştırarak gereksiz işleri ortadan kaldırır ve takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlar.

Bu değişimi yönlendiren en iyi çözümler arasında ClickUp öne çıkıyor. Güçlü AI yetenekleri, tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleri ve yerleşik otomasyon ile ClickUp, proje ilerlemesini izlemeyi, KPI'ları izlemeyi ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Verilerinizi görselleştirmeye başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.