2025 için Projeler için En İyi 10 Veri Görselleştirme Aracı

Verileri ayrıştırmak, başka bir dil öğrenmeye benzer. Her veri kümesi kendi sembolleri, anlamları ve ilişkileriyle birlikte gelir.

Korkmayın, çünkü veri görselleştirme araçları, gizemli veri kümeleri ile ekibinizin anlayışı arasındaki boşluğu doldurarak, anlaşılmaz verileri açık, basit grafikler, çizelgeler ve görüntülere dönüştürerek kişisel çevirmeniniz olarak hizmet etmek için burada.

Ham verileri görsel olarak çekici hikayelere dönüştürerek, bu araçlar veri okuryazarlığı düzeyine bakılmaksızın herkesin anlayabileceği bir dilde karmaşık içgörüleri iletmenize yardımcı olur.

Verilerinizde gizli dersleri ve trendleri çözmenize yardımcı olmak için en iyi veri görselleştirme araçlarını özenle seçtik. Her aracın artılarını ve eksilerini tartışarak, takımınızın benzersiz gereksinimlerine en uygun aracı seçmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri sunacağız.

Dil engellerini birlikte aşalım!

Veri görselleştirme araçları, kullanıcıların veri ve bilgilerin görsel temsilini oluşturmasına olanak tanıyan yazılım uygulamalarıdır. Bu araçlar, kullanıcıların karmaşık verileri kolayca anlaşılabilir ve görsel olarak çekici bir şekilde sunmasına olanak tanır.

Veri görselleştirme araçlarının temel amacı, kullanıcıların verileri kolayca yorumlayabilmesini ve bunlardan anlamlı içgörüler elde edebilmesini sağlamaktır.

Takımınızın dilini anlayan, hedef kitlenizle bağlantı kuran ve verilerinizde gizli olan hikayeyi doğru bir şekilde aktaran bir veri görselleştirme aracına ihtiyacınız var. Doğru kararı vermenize yardımcı olmak için, veri görselleştirme araçlarını değerlendirirken dikkate alınması gereken anahtar faktörlerin bir listesini hazırladık:

Kullanım kolaylığı: Her beceri düzeyindeki kullanıcının verilerinizi görsel olarak çekici ve bilgilendirici bir şekilde sunmasını kolaylaştıran bir araç arayın. Kullanıcı dostu bir araç, ekibinizi kapsamlı teknik bilgi gerektirmeden veri hikaye anlatıcılarına dönüştürür.

Özelleştirme: Veri analizi aracınız, görsellerinizi marka kimliğinize, hedef kitlenizin tercihlerine ve belirli iletişim hedeflerinize göre uyarlayabilmenizi sağlamalıdır. Görselleştirmelerinizi ince ayar yapabilme özelliği, bunların hem etkili hem de görsel olarak çekici olmasını sağlar.

Entegrasyon: Mevcut veri kaynaklarınız ve platformlarınızla sorunsuz entegrasyon çok önemlidir. Çok yönlü bir veri analizi aracı, CSV, Excel veya SQL Mevcut veri kaynaklarınız ve platformlarınızla sorunsuz entegrasyon çok önemlidir. Çok yönlü bir veri analizi aracı, CSV, Excel veya SQL veritabanları gibi çeşitli veri biçimlerine bağlanabilmeli ve popüler sosyal medya platformları ile Salesforce veya Google Analytics gibi iş uygulamalarıyla entegre olabilmelidir.

İşbirliği: Güçlü veri görselleştirme araçları, birden fazla kullanıcının sorunsuz Güçlü veri görselleştirme araçları, birden fazla kullanıcının sorunsuz proje yürütme için gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak sağlamalıdır. Yorum yapma, paylaşım ve sürüm kontrolü gibi özellikler, takımınızın iş akışının verimliliğini artırır ve daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe verileriniz de büyür. İhtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen, performanstan veya işlevsellikten ödün vermeden daha büyük veri kümelerini ve daha karmaşık veri görselleştirmelerini işleyebilen veri görselleştirme araçlarını seçin.

Destek ve kaynaklar: Öğreticiler, web seminerleri ve müşteri desteği gibi kapsamlı bir kaynak kitaplığı, yeni veri görselleştirme araçlarını öğrenirken çok değerli bir kaynak olacaktır. Seçtiğiniz çözümün, ekibinizin aracı kullanmasına ve tüm potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak gerekli desteği sağladığından emin olun.

En iyi 10 veri görselleştirme aracımızı daha ayrıntılı olarak incelerken bu kriterleri göz önünde bulundurun ve karmaşık verilerinizi görsel olarak çarpıcı, kolayca anlaşılabilir içgörülere dönüştürmeye bir adım daha yaklaşın.

Her aracın kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır ve farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap eder. Bu bölümde, bu araçlara genel bir bakış sunacak ve takımınız için en uygun olanı belirlemenize yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini vurgulayacağız.

Proje Yönetimi için En İyi Veri Görselleştirme Aracı

Gösterge panelleriyle tüm işlerinizi üst düzey bir genel bakışta bir araya getirin

ClickUp, paydaşlar arasındaki işbirliğini, organizasyonu ve iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Kapsamlı özellikler paketine ek olarak, ClickUp, veri analizlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilecek güçlü veri görselleştirme yeteneklerine sahiptir.

ClickUp, sezgisel bir arayüz ve özelleştirilebilir bir gösterge paneli sayesinde kullanıcıların görsel olarak çekici ve bilgilendirici grafikler, çizelgeler ve stratejik planlama raporları oluşturmasına olanak tanır. Çeşitli veri kaynakları ve popüler iş uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu, akıcı ve verimli bir iş akışı sağlarken, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri ekip çalışmasını teşvik eder ve herkesin senkronize olmasını sağlar.

ClickUp ile proje yönetimi ve veri hikaye anlatımı için birleşik bir platformun keyfini çıkarın, takımınızın bilinçli kararlar almasını ve başarıya ulaşmasını sağlayın.

Bonus: Stratejik planlama yazılımı!

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Clickup, otomasyonu kolayca kurarak kullanıcıların zaman ve çabadan tasarruf etmesini sağlar. Hepsi bir arada işlevselliği ve entegrasyon yetenekleri, iş yönetimini kolaylaştırırken, önceden oluşturulmuş ve özel raporlara ve gösterge panellerine erişim sağlar.

Kullanıcı dostu, gerçek zamanlı arayüz, hızlı karar vermeyi sağlar, böylece proaktif olarak projelerinizi yönetebilir ve kapsamın genişlemesini önleyebilirsiniz. ClickUp'ın proje belgeleme özellikleri, takımların her sprint sonrası değerlendirme toplantısından sonra bilgi depolarına eklemeler yapmalarını sağlar.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, karmaşık özelleştirmeleri ve özellikleri nedeniyle bazıları için zor olabilir. Tüm görünümler (henüz) mobil cihazlarda mevcut değildir, bu da hareket halindeyken çalışmak isteyen veri analistleri için ideal olmayabilir.

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (6.670+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.640+ yorum)

2. Google Looker Studio

Esneklik açısından en iyi veri görselleştirme aracı

Google aracılığıyla

Google Looker Studio, işletmelerin verilerini benzersiz bir esneklikle keşfetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan son teknoloji bir veri görselleştirme ve analiz platformudur. Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlamak üzere tasarlanan bu Google aracı, geniş bir özelleştirme seçenekleri aralığı sunarak, verilerinizde gizli olan hikayeyi sadece birkaç tıklamayla aktaran size özel görselleştirmeler oluşturmanıza olanak tanır.

Takımlar, verilerini hayata geçiren etkileşimli grafikler, gösterge panelleri ve raporlar oluşturabilir. Ayrıca, işlevsellikten ödün vermeden ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlar.

Google Looker Studio'nun en iyi özellikleri:

Looker Studio, Google'ın bulut tabanlı bir iş zekası aracıdır ve uzaktan erişilebilir, bu da hareket halindeki veri analistleri için kullanışlıdır. Otomatik olarak veri görselleştirmeleri oluşturur ve kullanıcıların kendi görselleştirmelerini ve etkileşimli gösterge panellerini oluşturmasına olanak tanır. Platform, rapor planlamayı basitleştirerek önemli veri noktaları hakkında müşterilerle iletişim kurmayı kolaylaştırır.

Google Looker Studio sınırlamaları

Olumsuz tarafta ise, bazı yorumcular rapor yükleme sürelerinin yavaş olduğunu ve aracın karmaşık sorgular ve analizler için sınırlı esneklik sunduğunu belirtiyor. Diğer yorumlar ise sağlanan belgelerin yetersiz olduğunu ve aracın diğer BI araçlarına kıyasla gelişmiş grafik oluşturma işlevlerinden yoksun olduğunu belirtiyor.

Google Looker Studio fiyatlandırması:

Oluşturucular ve Rapor Görüntüleyenler : Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Looker Studio puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (193+ yorum)

3. Microsoft Power BI

İş Zekası için En İyi Veri Görselleştirme Aracı

Microsoft Power BI aracılığıyla

Kapsamlı etkileşimli görselleştirme seçenekleri dizisiyle Microsoft Power BI, kullanıcıların veriye dayalı karar almayı destekleyen çarpıcı, kolay anlaşılır raporlar ve gösterge panelleri oluşturmasına olanak tanır. İş zekası için en iyi veri görselleştirme araçlarından biri olan Power BI, çok çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyon konusunda mükemmeldir ve kuruluşunuzdaki verileri kolayca birleştirip analiz etmenizi sağlar.

Power BI'nın kullanıcı dostu arayüzü ve diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu, verilerinin gücünden yararlanmak isteyen işletmeler için ideal bir seçimdir.

Microsoft Power BI'nın en iyi özellikleri:

Microsoft Power BI, Google Analytics, Facebook, SQL, veri dosyaları ve bulut dosyaları gibi çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanır. Etkileyici bir grafik türü seçimi sunar ve etkileşimli raporlar ve gösterge panelleri oluşturmak için kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.

Microsoft Power BI sınırlamaları:

Bazıları kullanıcı arayüzünün hantal olduğunu ve veri modeli kurulumunun çok sezgisel olmadığını bildiriyor. Kullanıcılar ayrıca, birden fazla veri kümesini kaynak olarak kullanamama, veri kaynağı seçeneklerinin eksikliği ve görseller için sınırlı özelleştirme seçenekleri ile sınırlıdır.

Microsoft Power BI fiyatlandırması:

Power BI Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Power BI Premium : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Power BI Premium Kapasite Başına: Aylık 4.995 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft Power BI puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (920+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.380+ yorum)

4. Tableau

Kurumsal için En İyi Veri Görselleştirme Aracı

Tableau aracılığıyla

Tableau, büyük kurumsal işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan, tanınmış bir veri görselleştirme ve analiz platformudur. Güçlü iş zekası ve veri işleme yetenekleriyle Tableau, büyük miktarda veriyi işleme ve analiz etme konusunda mükemmeldir ve kuruluşların değerli içgörüler ve trendleri ortaya çıkarmalarına olanak tanır.

Platform, verileri görselleştirmek için çok çeşitli yollar sunarak kullanıcıların kolayca paylaşılabilen ve keşfedilebilen etkileyici, etkileşimli görseller oluşturmasına olanak tanır. Tableau'nun güvenlik ve ölçeklenebilirliğe verdiği önem, işleriyle birlikte büyüyebilecek veri görselleştirme araçları uygulamak isteyen büyük kurumsal şirketler için en iyi seçimdir.

Büyük veri noktalarını işleyebilen ve sofistike görselleştirmeler sunan güçlü, kurumsal düzeyde bir veri analizi aracı arayan büyük bir kuruluşun parçasıysanız, Tableau listenizin en üst sıralarında yer almalıdır.

Tableau'nun en iyi özellikleri:

Tableau, sürükle ve bırak arayüzü sayesinde karmaşık veri görselleştirmelerini minimum çabayla oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilir. Ayrıca, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi için etkileşimli gösterge panelleri özelliğine sahiptir.

Tableau sınırlamaları

Tableau'nun en büyük dezavantajları, küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için yüksek maliyeti, sınırlı özelleştirme seçenekleri ve veri analiz sürecini kolaylaştırmak için yerleşik veri temizleme ve hazırlama araçlarının olmaması gibi konulara değinen incelemelerden kaynaklanmaktadır.

Tableau fiyatlandırması:

Bireysel : 70 $/ay

Duo : İki oluşturucu için aylık 140 ABD doları

Özelleştirin: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tableau derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (1.590+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

5. Klipfolio

Karmaşık Formüller için En İyi Veri Görselleştirme Aracı

Klipfolio aracılığıyla

Klipfolio, kullanıcıların gelişmiş formüller kullanarak verilerini işleyip dönüştürmelerine olanak tanır, bu da onu derinlemesine veri analizi gerektiren takımlar için mükemmel bir seçim haline getirir. Çeşitli görselleştirme seçenekleri ve sezgisel bir arayüz ile Klipfolio, kullanıcıların çeşitli platformlarda paylaşılabilen ve gömülebilen görsel olarak çekici ve bilgilendirici raporlar oluşturmasına olanak tanır.

Klipfolio, karmaşık hesaplamaları işleme ve çok sayıda veri kaynağıyla entegrasyon yeteneği ile rakiplerinden ayrılır. Takımınızın karmaşık formülleri yönetmede üstün ve verilerinizi derinlemesine inceleme esnekliği sunan veri görselleştirme araçlarına ihtiyacı varsa, Klipfolio dikkate almanız gereken en iyi adaylardan biridir.

Klipfolio'nun en iyi özellikleri:

Klipfolio kullanıcıları, özel ROI şablonlarından ve ATS, CRM ve Google Analytics gibi yaygın veri kaynaklarını kolayca ekleyebilme özelliğinden yararlanarak veri entegrasyonunu çocuk oyuncağı haline getirebilir.

Klipfolio sınırlamaları:

Bazı incelemeler, yerleşik uyarıların olmaması nedeniyle önceden tanımlanmış veri görselleştirme raporları dışında biçimlendirmenin zor olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kullanıcı bilgi tabanı iyi organize edilmemiş, bu da yeni kullanıcılar için kafa karışıklığına neden olabilir.

Klipfolio fiyatlandırması:

Ücretsiz : İki düzenleyici için aylık 0 $

Go : Dört düzenleyici için aylık 49 ABD doları

Pro : 10 düzenleyici için aylık 229 ABD doları

İş: Düzenleyici sayısına bağlı olarak aylık 799 $'dan başlayan fiyatlarla

Klipfolio puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

6. Infogram

Yaratıcı Görselleştirmeler için En İyi Veri Görselleştirme Aracı

Infogram'da çubuk grafik örneği

Infogram, kullanıcıların görsel olarak çarpıcı ve yaratıcı görselleştirmeler oluşturmasına olanak tanıyan dinamik bir veri görselleştirme platformudur. Kapsamlı şablon, simge, grafik ve pasta grafik kitaplığıyla kullanıcılar, hedef kitlesinin dikkatini çeken benzersiz ve ilgi çekici görseller oluşturabilir.

Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve sürükle ve bırak düzenleyicisi, tasarım deneyimi çok az olanlar için bile görselleştirmeleri tasarlamayı ve özelleştirmeyi kolaylaştırır. Infogram'ın yardımıyla, burada bahsedilen diğer veri görselleştirme araçlarından farklı, dikkat çekici ve etkileşimli görseller oluşturabilirsiniz. Veri hikaye anlatımında yaratıcı bir avantaj arayan takımlar için ideal bir seçimdir.

Infogram'ın en iyi özellikleri:

Infogram, etkileşimli grafikler ve infografikler oluşturmanın yanı sıra, okuyucunun dikkatini çeken görsel olarak çekici veri görselleştirme raporları, tek sayfalık belgeler ve infografikler üretmede mükemmeldir.

Infogram sınırlamaları:

Bazı incelemeler, bu aracın kurumsal düzeydeki şirketler için önerilmediğini belirtiyor. Kullanıcılar, özel yazı tiplerini ve veritabanlarını entegre etmek, kurumsal kimliği korumak ve Enterprise sürümü için mevcut lisans sayısının sınırlı olması konusunda zorluk yaşayabilir.

Infogram fiyatlandırması:

Temel : 10 proje için aylık 0 $

Pro : 100 proje için aylık 19 ABD doları

İş : 1.000 proje için aylık 67 ABD doları

Takım : 3.000 proje için aylık 149 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Infogram puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

7. Datawrapper

Haber odası görselleştirmeleri için en iyi veri görselleştirme aracı

Datawrapper aracılığıyla

Datawrapper, haber odaları ve gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Platform, kullanıcıların makalelere ve çevrimiçi yayınlara kolayca yerleştirilebilen temiz, profesyonel görünümlü görselleştirmeler oluşturmasına olanak tanır.

Basitlik ve doğruluğa odaklanan Datawrapper, görsellerinizin mesajınızı net ve etkili bir şekilde iletmesini sağlar. Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve dağılım grafiklerinden coğrafi haritalara kadar geniş bir grafik türü yelpazesi, gazetecilerin hikayelerini zenginleştiren etkileyici görseller oluşturmasını kolaylaştırır.

Datawrapper'ın en iyi özellikleri:

Datawrapper, takımınızdaki teknik bilgiye sahip olmayan kişilerin herhangi bir kod kullanmadan veri görselleştirmeleri oluşturmasına olanak tanır. Böylece, takımınızın daha fazla üyesi veri bilimi ile donanımlı hale gelir ve hızlı, bilinçli kararlar alabilir.

Datawrapper sınırlamaları

Yorumlar, Datawrapper'ın basitliğinin etkileşimli veri görselleştirmeleriyle bir bedeli olduğunu söylüyor. Kullanıcılar, uygulamanın profesyonel analistlerin ihtiyaç duyduğu gelişmiş araçlardan yoksun olduğunu ve bu nedenle tamamen özelleştirilmesinin zor olduğunu bildiriyor.

Datawrapper fiyatlandırması:

Ücretsiz : Bir kullanıcı için aylık 0 $

Özel : 10 kullanıcı için aylık 599 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Datawrapper puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (2+ yorum)

Capterra: 5/5 (3+ yorum)

8. Databox

KPI Gösterge Panelleri için En İyi Etkileşimli Veri Görselleştirme Araçları

Databox aracılığıyla

Databox, işletmeler için kapsamlı KPI gösterge panelleri oluşturmak üzere tasarlanmış ve uzmanlaşmış güçlü bir veri görselleştirme yazılımıdır.

Önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan kapsamlı kitaplığı ve popüler veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyonu sayesinde Databox, kullanıcıların KPI gösterge panellerini hızlı bir şekilde oluşturup özelleştirmelerine olanak tanır ve anahtar metriklerin her zaman parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar. Çubuk grafikler, dağılım grafikleri, çizgi grafikler ve diğer görsel analiz grafikleriyle verileri analiz etmek çok kolaydır.

Platformun gerçek zamanlı veri güncellemeleri ve mobil erişilebilirliği, takımların performanslarını izlemelerini ve hareket halindeyken bilinçli kararlar almalarını kolaylaştırır.

Databox'ın en iyi özellikleri:

Databox, anahtar metrik gösterge panelleri üzerinde tamamen özelleştirilebilir kontrol sunarak günlük performans özetleri sağlar. Kullanıcılar, özetlerin Slack, e-posta ve diğer platformlara gönderilmesini planlayabilir ve hedef özelliği, veri analitiği ve metrikleri bağlama oturtmaya yardımcı olur.

Databox sınırlamaları:

Bazıları, Databox'taki entegrasyonların diğer veri görselleştirme araçlarına kıyasla yetersiz olduğunu ve bunun potansiyel olarak yanlış veya güncel olmayan verilere yol açabileceğini söylüyor. Sonuç olarak, raporlama için tartışmasız bir doğruluk kaynağı olarak kullanılamaz.

Databox fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Bir kullanıcı için aylık 0 $

Başlangıç : Beş kullanıcı için aylık 72 ABD doları

Profesyonel : 25 kullanıcı için aylık 135 ABD doları

Performer: Sınırsız kullanıcı için aylık 231 ABD doları

Databox puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

9. Whatagraph

Pazarlama Görselleştirmeleri için En İyi Veri Analizi Aracı

Via Whatagraph

Whatagraph, pazarlama ekipleri için özel olarak tasarlanmış bir veri görselleştirme çözümüdür ve görsel olarak çekici ve bilgilendirici pazarlama raporları oluşturmak için geniş bir araç yelpazesi sunar.

Sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir şablonları ile Whatagraph, kullanıcıların pazarlama performanslarını ve ROI'larını ilgi çekici görsellerle kolayca sergilemelerini sağlar.

Gerçek veri görselleştirme için, bu aracın popüler pazarlama platformlarıyla entegre olma özelliği, akıcı bir ş Akışı ve doğru veri sunumu sağlar.

Whatagraph'ın en iyi özellikleri:

Whatagraph, dijital pazarlama araçlarının hızlı entegrasyonu ile raporlama için inanılmaz derecede kolaydır. Akıllı Oluşturucu özelliği, istenen platformlara ve raporlama özelliklerine göre sadece birkaç dakika içinde tüm raporları oluşturabilir.

Whatagraph sınırlamaları:

Whatagraph hakkındaki yorumlarda, kullanıcılar için sinir bozucu olabilecek yavaş veri alma deneyimlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, zaman zaman veri kaynaklarından bağlantısı kesilir ve bu da raporlamada boşluklara veya yanlışlıklara neden olabilir.

Whatagraph fiyatlandırması:

Profesyonel : Beş kullanıcı için aylık 223 ABD doları

Premium : 10 kullanıcı için aylık 335 ABD doları

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whatagraph puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (220 yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

10. Salesforce Pazarlama Bulut Zekası

Basit Grafikler için En İyi Veri Görselleştirme Araçları

Salesforce aracılığıyla

Salesforce Marketing Cloud Intelligence (eski adıyla Datorama), işler için basit ama etkili grafikler oluşturmada üstün olan kullanıcı dostu veri görselleştirme araçlarının bu listesinde yer almaktadır. Basit arayüzü ve kullanımı kolay grafik türleri ile bu araç, kullanıcıların verilerini hızlı bir şekilde net ve bilgilendirici görsellere dönüştürmelerine olanak tanıyan en iyi veri görselleştirme araçlarından biridir.

Platformun basitlik ve kullanım kolaylığına odaklanması, veri görselleştirmeleri oluşturmak için sorunsuz bir çözüm arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir. Önceliğiniz, gelişmiş özelliklerin karmaşıklığı olmadan net ve özlü grafikler oluşturmaksa, Datorama veri görselleştirme araç setiniz için en iyi adaydır.

Salesforce Marketing Cloud Intelligence'ın en iyi özellikleri:

Marketing Cloud Intelligence, birçok iş için vazgeçilmez olan veri içe aktarma, veri görselleştirme ve raporlama gösterge paneli araçlarıyla öne çıkıyor. API entegrasyonu aracılığıyla çeşitli veri kaynaklarından veri çekebilme özelliği, onu çok yönlü ve benzersiz veri ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getiriyor.

Salesforce Marketing Cloud Intelligence sınırlamaları:

Güçlü yönlerine rağmen, bazı kullanıcılar bu görselleştirme aracının kurulum sürecinin karmaşık ve zaman alıcı olduğunu bildiriyor. Kullanıcılar, platformun özelliklerinden tam olarak yararlanabilmek için platformu yapılandırmak için önemli ölçüde çaba sarf etmek zorunda kalabilir.

Salesforce Marketing Cloud Intelligence fiyatlandırması:

Başlangıç : 10 kullanıcı için aylık 3.000 $

Büyüme : 20 kullanıcı için aylık 10.000 ABD doları

Artı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Salesforce Marketing Cloud Intelligence derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: 4,2/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

ClickUp Gösterge Panelleri ile Tüm Hikayeyi Bir Bakışta Anlatın

Veri görselleştirme araçları, karmaşık bilgileri basitleştirmede ve veriye dayalı kararlar almada çok önemli bir rol oynar. Takımınız için doğru araç, tüm veri akışlarınızı kolayca merkezileştirir ve en önemli bilgileri parmaklarınızın ucuna getirir.

ClickUp'ın gösterge panellerinin, özelleştirilebilir bileşenleri, kolaylaştırılmış kaynak yönetimi ve tek bir pencereden projeleri kolayca yönetmenizi sağlayan birleşik çalışma alanını nasıl kullandığını öğrenin.