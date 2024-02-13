clickUp, Word ve Excel'de 10 Ücretsiz Stratejik Planlama Şablonu

Stratejik planlama, her işte en önemli süreçlerden biridir. Gelecek için yol haritasını oluşturur ve her önemli iş kararının alınabileceği ve değerlendirilebileceği bir çerçeve oluşturur.

Ancak önemi bununla da sınırlı değildir. Eylem planlarından sprint planlarına ve kaynak planlamasına kadar her türlü iş planlaması, nihayetinde daha geniş stratejik plandan kaynaklanır. Bu, her şeyden önce bir şeyi ifade eder: stratejik planlama sürecinizi doğru bir şekilde yürütmelisiniz.

Bunu başarmak için bir yerden başlamanız gerekir. Planlama ile ilgili birçok kaynak, bu konuda harika bir başlangıç noktasıdır. Ancak daha spesifik olarak, bilgileri girmenize, bu bilgileri özetlemenize ve kuruluşunuzdaki herkesin takip edebileceği bir plan oluşturmanıza yardımcı olacak bir şablona ihtiyacınız vardır.

İdeal şablonun tam olarak neye benzeyeceği, ihtiyaçlarınıza ve mevcut yazılımınıza bağlıdır. Bu nedenle, bu kılavuzda (neredeyse) hemen kullanmaya başlayabileceğiniz 10 favori ücretsiz stratejik planlama şablonumuzu paylaşıyoruz.

Stratejik Planlama Şablonu Nedir?

Stratejik planlama şablonu, iş yol haritanız için bir yol haritasıdır. İş liderlerine, işin yakın ve uzun vadeli geleceğini özetleyen bir plan oluşturmak için gereken adımları tam olarak sağlar.

En iyi haliyle, şablon planlama sürecine dahil olan herkesin takip edebileceği ölçülebilir bir araçtır. Nerede olduğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi netleştirmenize yardımcı olur.

Ve aynı derecede önemli olarak, bu bilgileri, kuruluşunuzdaki herkesin kullanabileceği, eyleme geçirilebilir, ölçülebilir ve işlenmesi kolay bir stratejik plana dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümünde ürün yol haritanızı görselleştirin ve yönetin

Elbette, basit bir en iyi iş stratejisi şablonu yoktur. Bir proje planının bir ürün yol haritasından farklı olabileceği gibi, iş yapma şeklinize ve yapacağınız planlamanın türüne uygun bir şablona ihtiyacınız olacaktır.

Bu nedenle bu kılavuz, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için sadece bir değil, 10 ücretsiz planlama şablonunu öne çıkarmaktadır.

İyi Bir Stratejik Planlama Şablonu Nedir?

İyi bir stratejik planlama şablonu birkaç anahtar hedefi gerçekleştirir:

Planlama süreci için net bir zaman çizelgesi oluşturur

Stratejik planın hedeflerini özetler ve bu hedeflerden herhangi bir eylem ve strateji türetir

Bu şablon, hedeflerin temelini oluşturan bireysel taktikleri ve genel iş stratejisini açıkça özetler

Planın uygulanmasındaki ilerlemeyi ve sonuçları ölçmek için bir yol oluşturur

Planlama süreciyle ilgili bireysel görevlerin sorumluluklarını açıkça belirtir

Takımın gerektiğinde gözden geçirmesi ve ayarlaması için kontrol noktaları ve fırsatlar sağlar

Planı kuruluşunuz ve iş planlama süreciniz için daha uygun hale getirecek değişiklikler yapabileceğiniz kadar özelleştirilebilir

En önemlisi, stratejik plan şablonu tüm süreci kolaylaştırır. Kapasite planlama gibi süreçlerde ayrıntılar her şeyden önemlidir, ancak iş stratejisi planlaması, ilgili tüm paydaşların plana ve planın işle bağlantısına hızlı bir şekilde genel bir bakış kazanmasına yardımcı olan daha geniş bir bakış açısına odaklanmalıdır.

takımınız için kullanabileceğiniz 10 stratejik planlama şablonu

Her stratejik planın hedefleri aynıysa, çoğunun neredeyse aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Şaşıracaksınız.

Proje planlamasında olduğu gibi, farklı şablonlar çok farklı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, işiniz ve durumunuz için en uygun olanı seçmeden önce birkaç ücretsiz stratejik planlama şablonunu gözden geçirmek en iyisidir. Başlamanıza yardımcı olmak için, bir sonraki stratejik planınızda kullanabileceğiniz 10 favori şablonumuzu aşağıda bulabilirsiniz.

1. ClickUp Stratejik Yol Haritası Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Stratejik Yol Haritası Listesi Şablonu

Bu, potansiyel gücü olan temel bir şablondur. ClickUp'ın Stratejik Yol Haritası Listesi Şablonu, bireysel görevlerin süresinden bu görevlerin ilerlemesi, etkileri ve uygulama kolaylığına kadar uzanan özel alanlarla, kuruluşunuzun stratejik planını nasıl gerçekleştirebileceğini görselleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp içinde, Stratejik Yol Haritanızı bir ilerleme görünümü olarak görüntüleyebilirsiniz. Ancak, görevler ve son tarihler tek tek görevlere atandığında, ilerlemenin devam ettiğinden emin olmak için bir zaman çizelgesi veya hatta iş yükü görünümü de görebilirsiniz. Bu şablon esas olarak liste tabanlı olsa da, daha büyük zaman çizelgesinde tek tek görevlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini görmek için Gantt grafiğini özellikle beğendik.

2. ClickUp Stratejik Yol Haritası Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Stratejik Yol Haritası Zaman Çizelgesi Şablonu

Stratejik planlamanızı temel olarak şirketinizin mevcut durumu ile arzu edilen gelecek durumu arasındaki boşluğu doldurmak olarak düşünüyorsanız, bu şablon tam size göre. Yukarıda bahsedilen liste tabanlı şablondan daha karmaşıktır ve oluşturulduktan sonra size daha ayrıntılı bir stratejik yol haritası sunar.

ClickUp'ın Stratejik Yol Haritası Zaman Çizelgesi Şablonu, ön tanımlı olarak ayrı bölümleri olan bir Gantt grafiği ile gelir. Buradan ilerleme panosunu görüntüleyebilir ve mevcut kapasitenizi özetleyebilirsiniz. Aynı zamanda, bir dizi özel alan, aşağıdaki çabaların her birini daha iyi planlamanıza yardımcı olur:

Tamamlanma %

Çaba

Beklenen Sonuç

Etki

Strateji İlerleme

Takım Üyeleri

Stratejik planlamaya yeni başlıyorsanız, bu şablon sizin için uygun olmayabilir. Ancak, planlama sürecini bir üst seviyeye taşımak isteyen deneyimli liderler için bu şablon tam da aradıkları şey.

3. ClickUp Büyük Strateji Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Büyük Strateji Matris Şablonu

Basit ama güzel. ClickUp'ın Büyük Strateji Matris Şablonu, kuruluşunuzun geleceğinin nasıl olabileceğini anlamanıza yardımcı olacak bir çerçeve ile kuruluşunuzu çevreleyen stratejik ortamın dört bölümlü bir görünümünü oluşturmanıza olanak tanır.

Bu yola nasıl ulaşacağınız elbette size kalmış. Çeyrekler, basit bir SWOT analizi için veya sıkı bir rekabet ortamında pazar büyüme nişleri ve fırsatları bulmak gibi daha karmaşık planlama süreçleri için kullanılabilir. Bu seçeneklerden bazıları şablona önceden dahil edilmiştir, diğerleri ise pazarlama planınıza veya stratejik planlama sürecinizin gerektirdiği diğer hususlara uyacak şekilde özelleştirilebilir.

4. ClickUp Stratejik Plan Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Stratejik Plan Beyaz Tahta Şablonu

Aramızdaki görsel düşünenler için, bu ClickUp'ın Stratejik Plan Beyaz Tahta Şablonu mükemmel bir seçimdir. Her şeyden önce, stratejik planlama için gerekli adımları değil, aynı zamanda bu adımların daha büyük bir proje bağlamında birbirine nasıl akış yapabileceğini (ve yapması gerektiğini) kolayca gösteren görsel bir yol haritasıdır.

Elbette, sorumlulukların net ve açık olmasını sağlamak için takımın bireysel üyelerine farklı görevler ve aşamalar atayabilirsiniz. Ancak şablonun akış şeması yapısı ve beyaz tahta hissi, süreci gerektiğinde sorunsuz bir şekilde ayarlayabileceğiniz anlamına da gelir.

Grafiğin renk kodlaması, üzerinde çalışan herkesin neyin ne zaman gerekli olduğuna dair net bir genel bakış elde etmesini sağlar.

5. ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu

Stratejik plan sadece kuruluş genelinde geçerli değildir. Sağlam bir iş stratejisi, bireysel birimler için de aynı derecede önemlidir ve bu şablon, bu farklılıkların nasıl ortaya çıkabileceğini gösterir.

Bu ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonunu, pazarlama çabalarınızı planlamak için daha pratik bir fırsat olarak düşünün. Ön tanımlı liste görünümü, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) yöntemine göre sıralanır ve görevleri daha büyük pazarlama çabaları için tanımlanmış genel hedeflere göre sıralar.

Ama bu sadece başlangıç. Özel alanlar, planı yürütmek için kullanacağınız kanalları tanımlamanıza olanak tanırken, zaman çizelgesi görünümü ilerlemeyi takip etmenize yardımcı olur. Ve elbette, İlerleme Panosu, tanımladığınız aşamaların nihayetinde stratejik hedeflerinize nasıl ulaştığını görmenizi sağlar.

6. ClickUp Etkinlik Stratejik Plan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Stratejik Plan Şablonu

Bir etkinlik planlamak zor bir iştir ve etkinliğin başarısı için sayısız görevin yerine getirilmesi gerekir. Öte yandan, bu etkinlik için bir stratejik plan şablonu, yapılması gereken ve tamamlanan görevlerin ve her şeyin temel hedeflere ulaşmak için nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunun net bir özetini sunar.

ClickUp'ın Etkinlik Stratejik Plan Şablonu, kanaldan bütçeye, hashtag'lere, kullanılan dile ve daha fazlasına kadar geniş bir yelpazede özel alanlar aracılığıyla bunu başarır. İşinizi veya pazarlama stratejinizi geliştirmeye yardımcı olacak etkinlik tabanlı bir strateji oluşturmak için, birbiriyle çakışan birden fazla etkinliği aynı anda planlamak üzere tasarlanmıştır.

Karmaşıklığı nedeniyle, özellikle pano tabanlı Etkinlik Durumu görünümünü çok beğendik. Bu stratejik plan şablonu, tüm etkinliklerin durumu ve hala yapılması gerekenler hakkında basit bir genel bakış sunar.

Elbette, liste ve takvim tabanlı görünümler de etkinlik planlamasının bazı daha derin nüanslarını anlamak için yararlı olabilir.

7. ClickUp Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Eylem Planı Şablonu

Stratejik planlama, kısmen teorik olmaya eğilimli olması nedeniyle herkes tarafından sevilen bir yöntem değildir. Hedefler ve görevler, gerçek bir iş stratejisi için genellikle çok iddialı olur ve kuruluşunuzun veya iş ortaklarınızın somut ihtiyaçlarından ziyade 30.000 fit yükseklikten bakılan bir görünüm üzerine odaklanır.

Bu, ClickUp'ın Eylem Planı Şablonunu sevmemizin ana nedenlerinden biridir. Stratejik planınızı ilerletmek için gerekli tüm görevleri üç bölüme ayıran not tabanlı bir sistemdir:

Yapılacaklar

Yapılacak

Tamamlandı

Bu yapı içinde, görevler, değişen karmaşıklık ve zaman çiz elgelerine göre günlük, haftalık, aylık ve üç aylık incelemelere ayrılır. Sonuç, yapılması gereken her şeyin basit bir özetidir ve aynı zamanda tüm takımın görmesi ve kutlaması için mevcut başarıları ve tamamlanan görevleri vurgulamak için de harika bir iş çıkarır. İşte stratejik plan budur.

8. ProjectManager Stratejik Planlama Word Şablonu

Via ProjectManager

Bir stratejik planı tamamen MS Word'de oluşturabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Bu şablon, iş stratejisini olabildiğince basitleştirmek için tasarlanmış, kolay anlaşılır bölümler aracılığıyla bunu başarmayı amaçlamaktadır:

Stratejik planın bağlamını ve arka planını tanıtan bir yönetici özeti.

Planınızı kuruluşunuzun özüne yerleştirmek için vizyon ve misyon beyanlarınızı yazabileceğiniz bir alan.

Organizasyonunuzu ve çevresini dürüstçe değerlendirmek için bir SWOT analizi ( vizyon beyanı gibi düşünün )

Stratejik planın tam olarak neyi başarması gerektiğini tanımlamak için iş hedefleri

Bu hedefleri gerçekleştirmek için iş stratejisinin tanıtım tarafını özetleyen bir pazarlama planı

Hedeflerinize ulaşmak için uygulanabilir bir yol haritası görevi gören bir operasyon planı

İş stratejisi (ve iş büyümesi) hedefleriyle birlikte geleceğe yönelik finansal tahminler

Stratejik, pazarlama ve operasyonel planın yürütülmesinden sorumlu olacak takım

Bu planın ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebileceğini unutmayın. Bu kılavuzda paylaşılan diğer örneklerden biraz daha fazla manuel iş gerektirir, ancak oluşturduğunuz plana güzel bir genel bakış sağlayabilir.

9. PowerPoint Stratejik Planlama Şablonu

Via Slide Takımı

Stratejik planlama sürecinizin bir parçası paydaşlara yönelik sunumları içeriyorsa (ve çoğu kuruluş için durum böyledir), bu sunumların sonunda yapılacağı yazılıma doğrudan geçmeye ne dersiniz?

Bu şablon, temelde yukarıda bahsettiğimiz diğer şablonlara benzer bir yol haritası zaman çizelgesidir. Bu iş stratejisi şablonu, hedef belirlemeden uygulamaya kadar geçilmesi gereken bireysel dönüm noktalarına odaklanır. Ancak PowerPoint için özel olarak tasarlanmış olup, kolayca incelenip düzenlenebilmesini sağlayan özelleştirme seçenekleri sunar.

İndirme ücretsiz ve kolaydır ve özelleştirme için yalnızca temel PowerPoint becerileri gerekir. Zaman çizelgesi ön tanımlı olarak bir yıla ayarlanmıştır, bu nedenle stratejik planınız vizyon beyanınızda birden fazla yılı kapsıyorsa bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir.

10. Excel Stratejik Planlama Şablonu

Via Eloquens

MS Excel her zaman kullanıcı dostu değildir, ancak hücre tabanlı yapısı muazzam bir özelleştirme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, Excel'deki son şablonumuzun, iş stratejisi ihtiyaçlarınız için bu kılavuzdaki en kapsamlı seçeneklerden biri olması şaşırtıcı değildir.

Çalışma sayfası üç alana veya sekmeye ayrılmıştır:

Odaklanmış beyin fırtınası yoluyla kuruluşunuzun hedefleri gibi anahtar unsurları belirlemek için hedef tanımlama.

Hedef belirleme, iş hedefleri için SMART (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanında) iş stratejisi şablonunu kullanarak.

Eylem planlama, bu hedefleri taktiklere dönüştürme ve hedeflerinize ulaşmak için bu taktiklerin ilerlemesini izleme.

MS Excel yapısı sayesinde, bu şablonun büyük ölçüde dahili bir planlama belgesi olduğunu ve harici sunumlar için tasarlanmadığını unutmayın. Ancak bu bağlamda, bu iş stratejisi şablonunun anahtar unsurları, stratejik planlamanızı yoluna koymak ve sürdürmek için son derece yararlı olabilir.

Stratejik Planlamadan Kimler Yararlanır?

Kuruluşlar: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, start-up'lar veya çok uluslu şirketler olsun, tüm kuruluşlar stratejik planlamadan faydalanır. Böyle bir plan, karar verme için net bir çerçeve sunar, büyüme için bir yol haritası sağlar, potansiyel fırsatları ve riskleri belirler ve kuruluş genelinde daha iyi iletişimi kolaylaştırır.

Liderlik Takımları: Herhangi bir kuruluşun liderliği, kuruluşun mevcut durumuna kuşbakışı bir görünüm ve ulaşmak istedikleri noktaya dair bir vizyon sağladığı için stratejik planlamadan büyük fayda sağlar. Anahtar hedefleri ve amaçları belirlemeye ve ilerlemeyi izlemek için kıyaslama ölçütleri belirlemeye yardımcı olur.

ClickUp ile Stratejik Planlamanızı Güçlendirin

Stratejik bir planı tek başına oluşturmak imkansızdır. Organizasyon ne olursa olsun, bu bir takım çabasıdır. Öyleyse neden bu takımı doğru araçları da içerecek şekilde genişletmeyesiniz?

Bu abartı değil: doğru stratejik planlama şablonu, süreci sizin için başarıya ulaştırabilir veya başarısızlığa uğratabilir. İş hedeflerine ulaşmaya, rekabet analizi yapmaya veya SWOT analizi gerçekleştirmeye çalışıyor olun, net bir taslak, tüm kuruluşun takip edebileceği bir planı kolayca oluşturmanızı sağlar.

Peki bu şablon ücretsiz mi? Daha da iyi.

Ve en iyi kısmı: Yukarıda paylaştığımız şablonların çoğunu destekleyen yazılım olan ClickUp da ücretsiz olarak denenebilir. Takımlar için geliştirilmiş bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır ve bu proje, genel iş stratejinizi oluşturmak için bir sonraki planınızsa mükemmel bir şekilde işinize yarayacaktır.

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