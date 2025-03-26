2025'te Tatil Planlaması için En İyi 11 AI Seyahat Planlayıcı Asistanı

Seyahatin en sinir bozucu kısmı seyahati planlamaktır. Ziyaret edilecek yerleri, yapılacak şeyleri belirlemek, uçuş ve otel rezervasyonları yapmak saatler sürebilir ve çok sıkıcı ve sinir bozucu olabilir — tabii bunları manuel olarak yapıyorsanız.
Ya birisi tüm bunları dakikalar içinde sizin için yapabilseydi?
İşte burada AI seyahat planlayıcıları devreye giriyor. Bu kullanışlı araçlar, tercihlerinizi ve kısıtlamalarınızı dikkate alarak hızlı bir şekilde özel seyahat planları oluşturur.
Bu yazıda, ClickUp dahil olmak üzere sizin için en iyi AI seyahat planlayıcılarının bir listesini hazırladık. Seçtiğiniz AI seyahat planlayıcıyla planlama zahmetinden kurtulup seyahatinizin tadını çıkarın! Hemen başlayalım. ✈️
⏰ 60 saniyelik özet
- Layla (Roam Around)—anında seyahat planı oluşturmak için en iyisi
- Wonderplan—kişiselleştirilmiş seyahat önerileri için en iyisi
- Trip Planner AI—uçtan uca seyahat planlaması için en iyisi
- Iplan. ai—AI destekli seyahat planı optimizasyonu için en iyisi
- Explorerg—AI destekli seyahat keşifleri için en iyisi
- GuideGeek—konuşma tabanlı seyahat yardımı için en iyisi
- Curiosio—seçkin seyahat deneyimleri için en iyisi
- Vacay—kişiselleştirilebilir seyahat güzergahları için en iyisi
- PlanTripAI. com—ortak seyahat planlaması için en iyisi
- TripBot—AI sohbet robotu seyahat yardımı için en iyisi
- ClickUp —seyahat planlamasını görev yönetimi ile entegre etmek için en iyisi
AI seyahat planlayıcı araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir AI seyahat planlama aracı seçerken, aşağıdaki özelliklere dikkat edin:
- Özelleştirme düzeyi: AI'nın hangi soruları sorduğunu ve bir seyahat planı oluşturmak için kaç kriter sağladığını değerlendirin. Bir araç ne kadar fazla özelleştirme sunarsa, sizin için o kadar iyidir
- Erişim kolaylığı: Her bir AI seyahat planlayıcısının erişilebilirliğini kontrol edin. Yalnızca mobil uygulama olarak mı mevcut, yoksa masaüstü tarayıcıdan da erişilebilir mi? Kolay çevrimdışı erişim için seyahat planlarını indirip kaydetme seçeneği olup olmadığını kontrol edin
- İşbirliği özellikleri: Bazı AI seyahat planlayıcıları, seyahat ortaklarınızla işbirliği yaparak özel seyahat planları oluşturmanıza olanak tanır. İşbirliğine izin vermeyenlere göre bunları tercih edin
- Kişisel öneriler: Bazı AI seyahat planlayıcıları, kişiselleştirilmiş ipuçları ve öneriler sunmak için girdilerinizi ve geçmiş davranışlarınızı dikkate alır. Bu tür araçlar tercih edilebilir
- Eklenti seyahat planlama özellikleri: Seyahat planlamanın diğer yönlerinde size yardımcı olacak harita görünümü veya uçuş bulucu gibi benzersiz özellikleri arayın
- Fiyatlandırma: Çoğu AI seyahat planlayıcısı ücretsizdir, ancak bazıları gelişmiş özelliklere erişmek için abonelik gerektirir. Fiyatın buna değer olup olmadığını veya aradığınızı ücretsiz olarak bulup bulamayacağınızı kontrol edin
Ayrıca okuyun: Uzaktan mı çalışıyorsunuz? Size tavsiye edebileceğimiz bazı dijital göçebe araçları ve yaşam planlama yazılımları var
Tatiller için en iyi 11 AI seyahat planlayıcı
İşte bir sonraki seyahatiniz için denemeniz gereken en iyi AI seyahat planlayıcılarının listesi.
1. ClickUp
ClickUp, seyahat planlamasına yardımcı olmak için güçlü AI ve şablonlara sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Platformun AI destekli asistanı ClickUp Brain, herkesin programını kolayca kontrol etmenize ve iş seyahatini planlamanıza yardımcı olur.
ClickUp AI'yı kullanarak saniyeler içinde otomatik planlar ve tamamen özelleştirilebilir taslaklar oluşturun.
ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, her gün için planlanan çeşitli günler ve etkinlikler içeren ayrıntılı yapılacaklar listeleri oluşturun. Sonsuz iç içe listeler, istediğiniz kadar ayrıntılı olmanızı sağlar. Seyahatlerinizi kendiniz ve karmaşık ayrıntılarla planlamayı tercih ediyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan tek AI seyahat planlayıcı aracıdır.
ClickUp, seyahatlerinizi planlamanıza yardımcı olacak çeşitli seyahat planı şablonları da sunar. Bu şablonlardan bazılarına göz atalım.
Bu ClickUp İş Seyahati Seyahat Planı Şablonunu kullanarak seyahatinizin her gününü ayrıntılı olarak planlayın. Düzenli bir seyahat planı oluşturmanıza ve tüm önemli ayrıntıları bir bakışta görmenize yardımcı olur.
AI planlayıcı ve ClickUp'ın güçlü kombinasyonunu kullanarak ayrıntılı bir seyahat planı oluşturun. Öncelikle, AI planlayıcıyı kullanarak yapılacak şeyler için fikirler edinin, ardından ClickUp Belgeleri veya birçok şablondan birini kullanın.
📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. Diğer %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini yerine getirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevleri ve toplantıları öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atayabileceğiniz AI destekli planlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yapılacaklar listesi oluşturun
- ClickUp seyahat planlama şablonlarını kullanarak seyahat planları oluşturun ve seyahat ayrıntılarını kaydedin
- Seyahat irtibat bilgilerini, uçuş saatlerini ve otel rezervasyonlarını, check-in ve check-out saatleri dahil olmak üzere kaydedin
- Kaydettiğiniz seyahat planlarını ve fikirlerini tek bir tıklama ile diğer gezginlerle paylaşın
ClickUp sınırlamaları
- Diğer AI seyahat planlayıcıları gibi bir dizi kritere göre otomatik olarak seyahat planları oluşturmaz
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp yorumları ve puanları
- G2: 4,7/5 (9.397 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.020 yorum)
- Product Hunt: 5/5 (975 yorum)
2. Layla (Roam Around)
Layla (eski adıyla Roam Around), dünya çapındaki turistik destinasyonlar için özel seyahat planları oluşturan, kullanımı kolay bir AI seyahat planlayıcısıdır. Tam bir seyahat planı için destinasyonunuzu, seyahat tarihlerinizi ve tercihlerinizi girmeniz yeterlidir.
Bu, son dakika seyahatleri ve tatilleri kendiniz planlamanın zorluğundan kurtulmak için mükemmeldir.
Ayrıca, GPT-3 teknolojisini kullanarak, nerede yemek yenir, hangi yerler görülür gibi konularda kişiye özel seyahat önerileri sunar.
Layla'nın en iyi özellikleri
- Google ile giriş yapın ve seyahat planlamasına hızlıca başlayın
- Faiz ve bütçeye göre seyahat güzergahlarını özelleştirin
- Kişiselleştirilmiş öneriler ve yerel seyahat rehberleri alın
- Seyahat planlarınızı daha da özelleştirmek için Layla ile sohbet edin
- Paylaşımlı yapılacaklar listeleri oluşturun ve arkadaşlarınızla işbirliği yapın
- Android ve iOS uygulamaları üzerinden erişin
Layla sınırlamaları
- Varış noktalarının sayısı daha fazla olabilir
- Öneriler her zaman %100 doğru olmayabilir
Layla fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanılamıyor
Roam Around yorumları ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
3. Wonderplan
Sizin için seyahat güzergahı oluşturmak üzere ayrıntılı tercihlerinizi, bütçenizi ve kısıtlamalarınızı dikkate alan bir seyahat planlayıcısı mı arıyorsunuz?
Wonderplan'dan başka bir yere bakmayın.
Bütçe kısıtlamaları olanlar için en iyi AI destekli seyahat planlayıcılarından biridir ve çeşitli aktiviteler için ayrıntılı maliyet dökümleri sağlar. Seyahat planınıza özel ihtiyaçlarınıza göre eklemeler veya çıkarmalar yapabilirsiniz.
Wonderplan'ın en iyi özellikleri
- Tercihlerinize ve seyahat kısıtlamalarınıza göre size özel seyahat planları oluşturun
- Konaklama yerleri için kişiselleştirilmiş öneriler alın
- Etkileşimli haritalar ve navigasyon araçlarını kullanarak seyahat planlarınızı görselleştirin
- Seyahat planlarınızı PDF dosyası olarak indirin, kaydedin ve çevrimdışı olarak erişin
- Seyahat arkadaşlarınızla işbirliği yaparak planlar yapın ve değiştirin
- Aktiviteye göre ayrıntılı maliyet dökümlerini alın
Wonderplan sınırlamaları
- Destinasyon sayısı daha da artırılabilir
- Yalnızca e-posta desteği sunar
Wonderplan fiyatlandırması
- Ücretsiz
Wonderplan yorumları ve puanları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Trip Planner AI
Bu AI seyahat planlayıcı da özel seyahat planları oluşturur, ancak seyahat planlama sürecinizi kolaylaştırmak için bazı benzersiz özellikler sunar.
Trip Planner AI, Instagram reels ve TikTok videolarından ilham almanıza ve önerilen yerleri seyahat planlarınıza eklemenize olanak tanır. Çoğu AI seyahat planlayıcısından farklı olarak, rota planlama özelliği sunar ve çok destinasyonlu seyahatler planlayabilir.
Trip Planner AI'nın en iyi özellikleri
- Sosyal medyadaki seyahat önerisi videolarından ilham alın ve bunları seyahat planınıza ekleyin
- Seyahat planınızı, size en uygun hale gelene kadar etkinlikler ekleyerek veya silerek değiştirin
- Topluluktaki diğer gezginlerin paylaştığı seyahat planlarından seyahat fikirleri alın
- AI'yı kullanarak yol gezileriniz için en uygun rotaları önerin
- Seyahat arkadaşlarınızla işbirliği yaparak size özel seyahat planları oluşturun
- Mobil veya masaüstü tarayıcınız üzerinden erişin
Seyahat Planlayıcı AI sınırlamaları
- Aracı kullanmaya başlamak için bir hesap oluşturmanız ve oturum açmanız gerekir
Trip Planner AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
Trip Planner AI yorumları ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
5. Iplan. ai
Bu seyahat planlayıcı, seyahat planlarınız hakkında birkaç soru sorar ve yanıtlarınıza göre ayrıntılı bir seyahat planı oluşturur.
Aktiviteler ve destinasyonlar ekleyerek veya kaldırarak seyahat planınızı değiştirmenize ve özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca seyahat planınızı seyahat arkadaşlarınızla kolayca paylaşmanın yollarını sunar.
Iplan. ai'nin en iyi özellikleri
- Birkaç soruyu yanıtlayın ve saniyeler içinde ayrıntılı bir seyahat planı oluşturun
- Seyahat planlarınızı kendiniz değiştirin veya başkalarıyla işbirliği yapın
- Seyahat planınızı herkese açık veya gizli olarak paylaşın ve her yerden erişin
- Bir bütçe belirleyin ve bu AI seyahat planlayıcıyı kullanarak seyahatinizi bu bütçeye göre planlayın
Iplan. ai sınırlamaları
- Yalnızca mobil uygulamalar olarak mevcuttur, masaüstü kullanıcıları için uygun değildir
- Paylaşım ve işbirliği özellikleri yalnızca ücretli planla kullanılabilir
Iplan. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro Üyelik: 3,99 $/ay
Iplan. ai yorumları ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
6. Explorerg
Explorerg, seyahat planlarınızı açık bir şekilde tanımlamanızı gerektiren ve seyahat planı oluştururken aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç önceden ayarlanmış seçenek sunan bir AI seyahat planlayıcısıdır.
Seyahat tarihlerinizi ve bütçenizi, seyahat türünü ve diğer seyahat tercihlerinizi de seçebilirsiniz.
Explorerg'nin en iyi özellikleri
- En popüler destinasyonlar için önceden hazırlanmış seyahat planları arasından seçim yapın
- Seyahat planlarınızı açıklayarak ve tercihlerinizi seçerek özelleştirilmiş bir seyahat planı oluşturun
- Uçuş Bulucu özelliğini kullanarak ucuz uçuşlar bulun
- Harita önizleme ve adım adım yol tarifi özelliklerini kullanarak seyahatinizi görselleştirin
- Maliyetleri takip edin ve seyahatinizin bütçeniz dahilinde kalmasını sağlayın
Explorerg sınırlamaları
- Diğer birçok AI seyahat planlayıcısının aksine, işbirliği özellikleri sunmaz
- Özel seyahat planları oluşturabilmesine rağmen, son derece özel seyahat ihtiyaçlarını karşılayamayabilir
- İçerik her zaman doğru olmayabilir
Explorerg fiyatlandırması
- Ücretsiz
Explorerg yorumları ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
Ayrıca okuyun: Nereye gideceğinize karar veremediniz mi? En iyi dijital göçebe destinasyonlarını bir araya getirdik!
7. GuideGeek
Bu listedeki diğer AI seyahat planlayıcılarından farklı olarak, GuideGeek bir AI seyahat asistanıdır. Bir chatbot gibi çalışır, siz soru sorarsınız, o cevaplar.
Ona bir seyahat planı yapmasını isterseniz, yapacaktır. Ancak, seyahat planları diğer bazı AI araçlarının sağladığı kadar özel olmayacaktır.
GuideGeek'in en iyi özellikleri
- Seyahat planlarınızla ilgili sorular sorun ve ayrıntılı yanıtlar alın
- Oteller, yapılacak şeyler ve daha fazlası için öneriler alın
- Para tasarrufu yapmanın, kalabalıktan kaçınmanın ve daha fazlasını öğrenmek için ipuçları alın
- WhatsApp veya Instagram Messenger üzerinden araca erişin
GuideGeek sınırlamaları
- Belirli ihtiyaçlara göre ayrıntılı özel seyahat planları oluşturmaz
- İşbirliği özellikleri yok
- Seyahat planlarını değiştiremezsiniz; farklı sonuçlar elde etmek için yalnızca komutlarınızı değiştirebilirsiniz
- Mobil uygulama veya tarayıcı erişimi yok
GuideGeek fiyatlandırması
- Ücretsiz
GuideGeek incelemeleri ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
8. Curiosio
Curiosio, gitmeniz gereken rotayı ve yapmanız gereken duraklamaları planlamanıza yardımcı olan ideal bir yol gezisi planlama aracıdır.
Seyahat ayrıntılarını girin, Curiosio size etkileşimli bir rota haritası sunacak ve bu haritayı kullanarak değişiklik yapabilirsiniz.
Ayrıca seyahat planları oluşturabilir ve seyahatlerin maliyet ve zaman dağılımlarını sağlayabilir.
Curiosio'nun en iyi özellikleri
- Yolculuğunuzda ziyaret etmek istediğiniz yerleri ekleyin ve en iyi rota önerilerini alın
- Zamanınızı ve paranızı nasıl harcayabileceğiniz konusunda öneriler alın
- Seyahat tercihlerinize ve bütçenize uygun özel bir seyahat planı oluşturun
- Hedefinizi girin ve seyahat planlarınıza ilham verecek, sizin için seçilmiş seyahat içeriğini alın
- Ayrıntıları bir kez ekleyin ve birden fazla seyahat planı seçeneği alın
Curiosio sınırlamaları
- Diğer araçlardan daha karmaşıktır ve mükemmel seyahat planları oluşturmak için ek girdi gerektirir
- Mobil uygulama sunmaz; yalnızca tarayıcı üzerinden erişilebilir
Curiosio fiyatlandırması
- Ücretsiz
Curiosio yorumları ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
9. Vacay
Vacay, niş seyahat planlaması için bir chatbot, seyahat planı oluşturucu ve tematik danışmanlar sunar. Bu, onu çeşitli kullanıcılara hitap eden hepsi bir arada seyahat planlama çözümü haline getirir.
Hızlı bir seyahat planı otomatik olarak oluşturmak veya seyahatle ilgili belirli soruların yanıtlarını almak istiyorsanız, Vacay size yardımcı olabilir. Ücretsiz AI seyahat planlayıcılarından farklı olarak, bu ücretli planlar ve gelişmiş özellikler sunan bir freemium araçtır.
Vacay, ücretli planlarını seyahat danışmanları ve rezervasyon acenteleri için araçlar olarak konumlandırıyor.
Vacay'ın en iyi özellikleri
- Vacay chatbot'una sorular sor ve kişiselleştirilmiş öneriler ve cevaplar al
- Etkileşimli seyahat planlayıcısını kullanarak ayrıntılı seyahat planları oluşturun
- Tematik danışmanlardan yararlanarak lüks tatiller veya evcil hayvan dostu seyahatler gibi belirli temalara göre seyahatler planlayın
- Otellerden uçuşlara ve gemi seyahatlerine kadar çok sayıda seyahat kaynağına erişin
Tatil sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler ve premium içerik yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir ve şu anda yalnızca ABD'de bulunan müşterilerle sınırlıdır
- Geniş bir özellik aralığı sunsa da, benzer araçlar ücretsiz olarak mevcut olduğu için fiyatı yüksek görünüyor
Vacay fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 9,99 $/ay
- Profesyonel: 49 $/ay
Vacay yorumları ve puanları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. PlanTripAI. com
Bu, özel seyahat planları ve kişiselleştirilmiş seyahat önerileri sunan bir başka freemium araçtır. Seyahat tarihleri gibi temel soruların yanı sıra, ne tür bir gezgin olduğunuzu ve hangi ulaşım araçlarını tercih ettiğinizi de sorar.
Arayüzü kullanımı kolaydır ve sizin için bir seyahat planı oluşturmadan önce ayrıntıları girebileceğiniz görsel bir form içerir. Abonelik modeli yoktur, sadece ömür boyu lisans ücreti vardır ve bu ücret çok düşüktür.
PlanTripAI. com en iyi özellikler
- Birkaç soruyu yanıtlayın ve saniyeler içinde özel bir seyahat planı alın
- Giriş formunda sunulan çok sayıda seçeneği kullanarak seyahat planlarını tercihlerinize göre özelleştirin
- Seyahat planlarını PDF, elektronik tablo ve diğer biçimlerde indirebilme seçeneği ile bağlantı alın
- Seyahat planlarını istediğiniz gibi kullanın, başkalarıyla paylaşın veya herhangi bir sınırlama olmaksızın yeniden satın
PlanTripAI. com sınırlamaları
- Tüm geçmiş seyahatleri görüntülemek ve seyahatleri kaydetmek için lisans gerekir
- Platformda seyahat planlarını değiştirme veya başkalarıyla işbirliği yapma seçeneği yoktur
PlanTripAI. com fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Ömür boyu lisans için 10 $'lık tek seferlik ücret
PlanTripAI. com yorumları ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
11. TripBot
AI seyahat planlayıcıları listemizin sonuncusu, ayrıntılı seyahat planları oluşturmanıza yardımcı olan bir seyahat planlama uygulaması olan TripBot
Sıra dışı deneyimler ve gizli hazineleri bulmak için kişiselleştirilmiş öneriler ve içeriden ipuçları sunar.
TripBot'un en iyi özellikleri
- Özel seyahat planları almak için bütçenizi, konaklama tercihlerinizi ve diğer tercihlerinizi belirtin
- Seyahatle ilgili sorularınızı sorun ve kişiselleştirilmiş seyahat önerileri alın
- Yazma asistanı gibi diğer AI asistanlarına erişin
TripBot sınırlamaları
- Çevrimdışı erişim yok
- Yalnızca Google Play Store uygulaması olarak mevcuttur
TripBot fiyatlandırması
- Mevcut değil
TripBot yorumları ve puanları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
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Yukarıda bahsedilen seyahat planlama araçlarını ve seyahat yönetimi yazılımlarını deneyerek hangisinin size en uygun olduğunu görün. Bunların çoğu tamamen ücretsizdir veya ücretsiz bir plan sunar, bu nedenle kullanmak için ödeme yapmanız gerekmez.
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