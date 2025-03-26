2025'te Tatil Planlaması için En İyi 11 AI Seyahat Planlayıcı Asistanı

Seyahatin en sinir bozucu kısmı seyahati planlamaktır. Ziyaret edilecek yerleri, yapılacak şeyleri belirlemek, uçuş ve otel rezervasyonları yapmak saatler sürebilir ve çok sıkıcı ve sinir bozucu olabilir — tabii bunları manuel olarak yapıyorsanız.

Ya birisi tüm bunları dakikalar içinde sizin için yapabilseydi?

İşte burada AI seyahat planlayıcıları devreye giriyor. Bu kullanışlı araçlar, tercihlerinizi ve kısıtlamalarınızı dikkate alarak hızlı bir şekilde özel seyahat planları oluşturur.

Bu yazıda, ClickUp dahil olmak üzere sizin için en iyi AI seyahat planlayıcılarının bir listesini hazırladık. Seçtiğiniz AI seyahat planlayıcıyla planlama zahmetinden kurtulup seyahatinizin tadını çıkarın! Hemen başlayalım. ✈️

⏰ 60 saniyelik özet Layla (Roam Around) —anında seyahat planı oluşturmak için en iyisi

Wonderplan —kişiselleştirilmiş seyahat önerileri için en iyisi

Trip Planner AI —uçtan uca seyahat planlaması için en iyisi

Iplan. ai —AI destekli seyahat planı optimizasyonu için en iyisi

Explorerg —AI destekli seyahat keşifleri için en iyisi

GuideGeek —konuşma tabanlı seyahat yardımı için en iyisi

Curiosio —seçkin seyahat deneyimleri için en iyisi

Vacay —kişiselleştirilebilir seyahat güzergahları için en iyisi

PlanTripAI. com —ortak seyahat planlaması için en iyisi

TripBot —AI sohbet robotu seyahat yardımı için en iyisi

ClickUp —seyahat planlamasını görev yönetimi ile entegre etmek için en iyisi —seyahat planlamasını görev yönetimi ile entegre etmek için en iyisi

Bir AI seyahat planlama aracı seçerken, aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Özelleştirme düzeyi : AI'nın hangi soruları sorduğunu ve bir seyahat planı oluşturmak için kaç kriter sağladığını değerlendirin. Bir araç ne kadar fazla özelleştirme sunarsa, sizin için o kadar iyidir

Erişim kolaylığı : Her bir AI seyahat planlayıcısının erişilebilirliğini kontrol edin. Yalnızca mobil uygulama olarak mı mevcut, yoksa masaüstü tarayıcıdan da erişilebilir mi? Kolay çevrimdışı erişim için seyahat planlarını indirip kaydetme seçeneği olup olmadığını kontrol edin

İşbirliği özellikleri : Bazı AI seyahat planlayıcıları, seyahat ortaklarınızla işbirliği yaparak özel seyahat planları oluşturmanıza olanak tanır. İşbirliğine izin vermeyenlere göre bunları tercih edin

Kişisel öneriler : Bazı AI seyahat planlayıcıları, kişiselleştirilmiş ipuçları ve öneriler sunmak için girdilerinizi ve geçmiş davranışlarınızı dikkate alır. Bu tür araçlar tercih edilebilir

Eklenti seyahat planlama özellikleri : Seyahat planlamanın diğer yönlerinde size yardımcı olacak harita görünümü veya uçuş bulucu gibi benzersiz özellikleri arayın

Fiyatlandırma: Çoğu AI seyahat planlayıcısı ücretsizdir, ancak bazıları gelişmiş özelliklere erişmek için abonelik gerektirir. Fiyatın buna değer olup olmadığını veya aradığınızı ücretsiz olarak bulup bulamayacağınızı kontrol edin

Ayrıca okuyun: Uzaktan mı çalışıyorsunuz? Size tavsiye edebileceğimiz bazı dijital göçebe araçları ve yaşam planlama yazılımları var

Tatiller için en iyi 11 AI seyahat planlayıcı

İşte bir sonraki seyahatiniz için denemeniz gereken en iyi AI seyahat planlayıcılarının listesi.

1. ClickUp

ClickUp Brain ile başlayın Bir sonraki tatilinizi planlamanıza yardımcı olması için ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp, seyahat planlamasına yardımcı olmak için güçlü AI ve şablonlara sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Platformun AI destekli asistanı ClickUp Brain, herkesin programını kolayca kontrol etmenize ve iş seyahatini planlamanıza yardımcı olur.

ClickUp AI'yı kullanarak saniyeler içinde otomatik planlar ve tamamen özelleştirilebilir taslaklar oluşturun.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, her gün için planlanan çeşitli günler ve etkinlikler içeren ayrıntılı yapılacaklar listeleri oluşturun. Sonsuz iç içe listeler, istediğiniz kadar ayrıntılı olmanızı sağlar. Seyahatlerinizi kendiniz ve karmaşık ayrıntılarla planlamayı tercih ediyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan tek AI seyahat planlayıcı aracıdır.

ClickUp, seyahatlerinizi planlamanıza yardımcı olacak çeşitli seyahat planı şablonları da sunar. Bu şablonlardan bazılarına göz atalım.

Bu ClickUp İş Seyahati Seyahat Planı Şablonunu kullanarak seyahatinizin her gününü ayrıntılı olarak planlayın. Düzenli bir seyahat planı oluşturmanıza ve tüm önemli ayrıntıları bir bakışta görmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin Çalışma sayfası biçimini kullanarak düzenli bir seyahat planı oluşturun ve ClickUp ile uçuş saatlerinizi ve diğer son tarihleri kolay okunur bir biçimde not alın

AI planlayıcı ve ClickUp'ın güçlü kombinasyonunu kullanarak ayrıntılı bir seyahat planı oluşturun. Öncelikle, AI planlayıcıyı kullanarak yapılacak şeyler için fikirler edinin, ardından ClickUp Belgeleri veya birçok şablondan birini kullanın.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. Diğer %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini yerine getirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevleri ve toplantıları öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atayabileceğiniz AI destekli planlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yapılacaklar listesi oluşturun

ClickUp seyahat planlama şablonlarını kullanarak seyahat planları oluşturun ve seyahat ayrıntılarını kaydedin

Seyahat irtibat bilgilerini, uçuş saatlerini ve otel rezervasyonlarını, check-in ve check-out saatleri dahil olmak üzere kaydedin

Kaydettiğiniz seyahat planlarını ve fikirlerini tek bir tıklama ile diğer gezginlerle paylaşın

ClickUp sınırlamaları

Diğer AI seyahat planlayıcıları gibi bir dizi kritere göre otomatik olarak seyahat planları oluşturmaz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp yorumları ve puanları

G2 : 4,7/5 (9.397 yorum)

Capterra : 4,7/5 (4.020 yorum)

Product Hunt: 5/5 (975 yorum)

2. Layla (Roam Around)

via Layla

Layla (eski adıyla Roam Around), dünya çapındaki turistik destinasyonlar için özel seyahat planları oluşturan, kullanımı kolay bir AI seyahat planlayıcısıdır. Tam bir seyahat planı için destinasyonunuzu, seyahat tarihlerinizi ve tercihlerinizi girmeniz yeterlidir.

Bu, son dakika seyahatleri ve tatilleri kendiniz planlamanın zorluğundan kurtulmak için mükemmeldir.

Ayrıca, GPT-3 teknolojisini kullanarak, nerede yemek yenir, hangi yerler görülür gibi konularda kişiye özel seyahat önerileri sunar.

Layla'nın en iyi özellikleri

Google ile giriş yapın ve seyahat planlamasına hızlıca başlayın

Faiz ve bütçeye göre seyahat güzergahlarını özelleştirin

Kişiselleştirilmiş öneriler ve yerel seyahat rehberleri alın

Seyahat planlarınızı daha da özelleştirmek için Layla ile sohbet edin

Paylaşımlı yapılacaklar listeleri oluşturun ve arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Android ve iOS uygulamaları üzerinden erişin

Layla sınırlamaları

Varış noktalarının sayısı daha fazla olabilir

Öneriler her zaman %100 doğru olmayabilir

Layla fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanılamıyor

Roam Around yorumları ve puanları

G2 : Yok

Capterra: Yok

3. Wonderplan

via Wonderplan

Sizin için seyahat güzergahı oluşturmak üzere ayrıntılı tercihlerinizi, bütçenizi ve kısıtlamalarınızı dikkate alan bir seyahat planlayıcısı mı arıyorsunuz?

Wonderplan'dan başka bir yere bakmayın.

Bütçe kısıtlamaları olanlar için en iyi AI destekli seyahat planlayıcılarından biridir ve çeşitli aktiviteler için ayrıntılı maliyet dökümleri sağlar. Seyahat planınıza özel ihtiyaçlarınıza göre eklemeler veya çıkarmalar yapabilirsiniz.

Wonderplan'ın en iyi özellikleri

Tercihlerinize ve seyahat kısıtlamalarınıza göre size özel seyahat planları oluşturun

Konaklama yerleri için kişiselleştirilmiş öneriler alın

Etkileşimli haritalar ve navigasyon araçlarını kullanarak seyahat planlarınızı görselleştirin

Seyahat planlarınızı PDF dosyası olarak indirin, kaydedin ve çevrimdışı olarak erişin

Seyahat arkadaşlarınızla işbirliği yaparak planlar yapın ve değiştirin

Aktiviteye göre ayrıntılı maliyet dökümlerini alın

Wonderplan sınırlamaları

Destinasyon sayısı daha da artırılabilir

Yalnızca e-posta desteği sunar

Wonderplan fiyatlandırması

Ücretsiz

Wonderplan yorumları ve puanları

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Trip Planner AI

trip Planner AI aracılığıyla

Bu AI seyahat planlayıcı da özel seyahat planları oluşturur, ancak seyahat planlama sürecinizi kolaylaştırmak için bazı benzersiz özellikler sunar.

Trip Planner AI, Instagram reels ve TikTok videolarından ilham almanıza ve önerilen yerleri seyahat planlarınıza eklemenize olanak tanır. Çoğu AI seyahat planlayıcısından farklı olarak, rota planlama özelliği sunar ve çok destinasyonlu seyahatler planlayabilir.

Trip Planner AI'nın en iyi özellikleri

Sosyal medyadaki seyahat önerisi videolarından ilham alın ve bunları seyahat planınıza ekleyin

Seyahat planınızı, size en uygun hale gelene kadar etkinlikler ekleyerek veya silerek değiştirin

Topluluktaki diğer gezginlerin paylaştığı seyahat planlarından seyahat fikirleri alın

AI'yı kullanarak yol gezileriniz için en uygun rotaları önerin

Seyahat arkadaşlarınızla işbirliği yaparak size özel seyahat planları oluşturun

Mobil veya masaüstü tarayıcınız üzerinden erişin

Seyahat Planlayıcı AI sınırlamaları

Aracı kullanmaya başlamak için bir hesap oluşturmanız ve oturum açmanız gerekir

Trip Planner AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Trip Planner AI yorumları ve puanları

G2 : Yok

Capterra: N/A

5. Iplan. ai

Bu seyahat planlayıcı, seyahat planlarınız hakkında birkaç soru sorar ve yanıtlarınıza göre ayrıntılı bir seyahat planı oluşturur.

Aktiviteler ve destinasyonlar ekleyerek veya kaldırarak seyahat planınızı değiştirmenize ve özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca seyahat planınızı seyahat arkadaşlarınızla kolayca paylaşmanın yollarını sunar.

Iplan. ai'nin en iyi özellikleri

Birkaç soruyu yanıtlayın ve saniyeler içinde ayrıntılı bir seyahat planı oluşturun

Seyahat planlarınızı kendiniz değiştirin veya başkalarıyla işbirliği yapın

Seyahat planınızı herkese açık veya gizli olarak paylaşın ve her yerden erişin

Bir bütçe belirleyin ve bu AI seyahat planlayıcıyı kullanarak seyahatinizi bu bütçeye göre planlayın

Iplan. ai sınırlamaları

Yalnızca mobil uygulamalar olarak mevcuttur, masaüstü kullanıcıları için uygun değildir

Paylaşım ve işbirliği özellikleri yalnızca ücretli planla kullanılabilir

Iplan. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Üyelik: 3,99 $/ay

Iplan. ai yorumları ve puanları

G2 : Yok

Capterra: N/A

6. Explorerg

via Explorerg

Explorerg, seyahat planlarınızı açık bir şekilde tanımlamanızı gerektiren ve seyahat planı oluştururken aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç önceden ayarlanmış seçenek sunan bir AI seyahat planlayıcısıdır.

Seyahat tarihlerinizi ve bütçenizi, seyahat türünü ve diğer seyahat tercihlerinizi de seçebilirsiniz.

Explorerg'nin en iyi özellikleri

En popüler destinasyonlar için önceden hazırlanmış seyahat planları arasından seçim yapın

Seyahat planlarınızı açıklayarak ve tercihlerinizi seçerek özelleştirilmiş bir seyahat planı oluşturun

Uçuş Bulucu özelliğini kullanarak ucuz uçuşlar bulun

Harita önizleme ve adım adım yol tarifi özelliklerini kullanarak seyahatinizi görselleştirin

Maliyetleri takip edin ve seyahatinizin bütçeniz dahilinde kalmasını sağlayın

Explorerg sınırlamaları

Diğer birçok AI seyahat planlayıcısının aksine, işbirliği özellikleri sunmaz

Özel seyahat planları oluşturabilmesine rağmen, son derece özel seyahat ihtiyaçlarını karşılayamayabilir

İçerik her zaman doğru olmayabilir

Explorerg fiyatlandırması

Ücretsiz

Explorerg yorumları ve puanları

G2 : Yok

Capterra: N/A

Ayrıca okuyun: Nereye gideceğinize karar veremediniz mi? En iyi dijital göçebe destinasyonlarını bir araya getirdik!

7. GuideGeek

via GuideGeek

Bu listedeki diğer AI seyahat planlayıcılarından farklı olarak, GuideGeek bir AI seyahat asistanıdır. Bir chatbot gibi çalışır, siz soru sorarsınız, o cevaplar.

Ona bir seyahat planı yapmasını isterseniz, yapacaktır. Ancak, seyahat planları diğer bazı AI araçlarının sağladığı kadar özel olmayacaktır.

GuideGeek'in en iyi özellikleri

Seyahat planlarınızla ilgili sorular sorun ve ayrıntılı yanıtlar alın

Oteller, yapılacak şeyler ve daha fazlası için öneriler alın

Para tasarrufu yapmanın, kalabalıktan kaçınmanın ve daha fazlasını öğrenmek için ipuçları alın

WhatsApp veya Instagram Messenger üzerinden araca erişin

GuideGeek sınırlamaları

Belirli ihtiyaçlara göre ayrıntılı özel seyahat planları oluşturmaz

İşbirliği özellikleri yok

Seyahat planlarını değiştiremezsiniz; farklı sonuçlar elde etmek için yalnızca komutlarınızı değiştirebilirsiniz

Mobil uygulama veya tarayıcı erişimi yok

GuideGeek fiyatlandırması

Ücretsiz

GuideGeek incelemeleri ve puanları

G2 : Yok

Capterra: N/A

8. Curiosio

via Curiosio

Curiosio, gitmeniz gereken rotayı ve yapmanız gereken duraklamaları planlamanıza yardımcı olan ideal bir yol gezisi planlama aracıdır.

Seyahat ayrıntılarını girin, Curiosio size etkileşimli bir rota haritası sunacak ve bu haritayı kullanarak değişiklik yapabilirsiniz.

Ayrıca seyahat planları oluşturabilir ve seyahatlerin maliyet ve zaman dağılımlarını sağlayabilir.

Curiosio'nun en iyi özellikleri

Yolculuğunuzda ziyaret etmek istediğiniz yerleri ekleyin ve en iyi rota önerilerini alın

Zamanınızı ve paranızı nasıl harcayabileceğiniz konusunda öneriler alın

Seyahat tercihlerinize ve bütçenize uygun özel bir seyahat planı oluşturun

Hedefinizi girin ve seyahat planlarınıza ilham verecek, sizin için seçilmiş seyahat içeriğini alın

Ayrıntıları bir kez ekleyin ve birden fazla seyahat planı seçeneği alın

Curiosio sınırlamaları

Diğer araçlardan daha karmaşıktır ve mükemmel seyahat planları oluşturmak için ek girdi gerektirir

Mobil uygulama sunmaz; yalnızca tarayıcı üzerinden erişilebilir

Curiosio fiyatlandırması

Ücretsiz

Curiosio yorumları ve puanları

G2 : Yok

Capterra: N/A

9. Vacay

via Vacay

Vacay, niş seyahat planlaması için bir chatbot, seyahat planı oluşturucu ve tematik danışmanlar sunar. Bu, onu çeşitli kullanıcılara hitap eden hepsi bir arada seyahat planlama çözümü haline getirir.

Hızlı bir seyahat planı otomatik olarak oluşturmak veya seyahatle ilgili belirli soruların yanıtlarını almak istiyorsanız, Vacay size yardımcı olabilir. Ücretsiz AI seyahat planlayıcılarından farklı olarak, bu ücretli planlar ve gelişmiş özellikler sunan bir freemium araçtır.

Vacay, ücretli planlarını seyahat danışmanları ve rezervasyon acenteleri için araçlar olarak konumlandırıyor.

Vacay'ın en iyi özellikleri

Vacay chatbot'una sorular sor ve kişiselleştirilmiş öneriler ve cevaplar al

Etkileşimli seyahat planlayıcısını kullanarak ayrıntılı seyahat planları oluşturun

Tematik danışmanlardan yararlanarak lüks tatiller veya evcil hayvan dostu seyahatler gibi belirli temalara göre seyahatler planlayın

Otellerden uçuşlara ve gemi seyahatlerine kadar çok sayıda seyahat kaynağına erişin

Tatil sınırlamaları

Gelişmiş özellikler ve premium içerik yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir ve şu anda yalnızca ABD'de bulunan müşterilerle sınırlıdır

Geniş bir özellik aralığı sunsa da, benzer araçlar ücretsiz olarak mevcut olduğu için fiyatı yüksek görünüyor

Vacay fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 9,99 $/ay

Profesyonel: 49 $/ay

Vacay yorumları ve puanları

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. PlanTripAI. com

Bu, özel seyahat planları ve kişiselleştirilmiş seyahat önerileri sunan bir başka freemium araçtır. Seyahat tarihleri gibi temel soruların yanı sıra, ne tür bir gezgin olduğunuzu ve hangi ulaşım araçlarını tercih ettiğinizi de sorar.

Arayüzü kullanımı kolaydır ve sizin için bir seyahat planı oluşturmadan önce ayrıntıları girebileceğiniz görsel bir form içerir. Abonelik modeli yoktur, sadece ömür boyu lisans ücreti vardır ve bu ücret çok düşüktür.

PlanTripAI. com en iyi özellikler

Birkaç soruyu yanıtlayın ve saniyeler içinde özel bir seyahat planı alın

Giriş formunda sunulan çok sayıda seçeneği kullanarak seyahat planlarını tercihlerinize göre özelleştirin

Seyahat planlarını PDF, elektronik tablo ve diğer biçimlerde indirebilme seçeneği ile bağlantı alın

Seyahat planlarını istediğiniz gibi kullanın, başkalarıyla paylaşın veya herhangi bir sınırlama olmaksızın yeniden satın

PlanTripAI. com sınırlamaları

Tüm geçmiş seyahatleri görüntülemek ve seyahatleri kaydetmek için lisans gerekir

Platformda seyahat planlarını değiştirme veya başkalarıyla işbirliği yapma seçeneği yoktur

PlanTripAI. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Ömür boyu lisans için 10 $'lık tek seferlik ücret

PlanTripAI. com yorumları ve puanları

G2 : Yok

Capterra: Yok

11. TripBot

via TripBot

AI seyahat planlayıcıları listemizin sonuncusu, ayrıntılı seyahat planları oluşturmanıza yardımcı olan bir seyahat planlama uygulaması olan TripBot

Sıra dışı deneyimler ve gizli hazineleri bulmak için kişiselleştirilmiş öneriler ve içeriden ipuçları sunar.

TripBot'un en iyi özellikleri

Özel seyahat planları almak için bütçenizi, konaklama tercihlerinizi ve diğer tercihlerinizi belirtin

Seyahatle ilgili sorularınızı sorun ve kişiselleştirilmiş seyahat önerileri alın

Yazma asistanı gibi diğer AI asistanlarına erişin

TripBot sınırlamaları

Çevrimdışı erişim yok

Yalnızca Google Play Store uygulaması olarak mevcuttur

TripBot fiyatlandırması

Mevcut değil

TripBot yorumları ve puanları

G2 : Yok

Capterra: Yok

İlgili: Sanal asistanlar için en iyi AI araçları

AI Tatil Planlayıcıları ile Daha Akıllı Seyahat Edin

Yukarıda bahsedilen seyahat planlama araçlarını ve seyahat yönetimi yazılımlarını deneyerek hangisinin size en uygun olduğunu görün. Bunların çoğu tamamen ücretsizdir veya ücretsiz bir plan sunar, bu nedenle kullanmak için ödeme yapmanız gerekmez.

Daha ayrıntılı seyahat planlaması için, bu araçları ClickUp ile birlikte kullanarak fikir üretin ve özel gereksinimlerinize göre ayrıntılı seyahat planları oluşturun. ClickUp'ın sayısız planlama şablonu, işinizi kolaylaştırır. Daha fazla bilgi için, bugün ClickUp'a kaydolun!