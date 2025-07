word, Excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Günlük Planlayıcı Şablonu

Gününüzü siz mi kontrol ediyorsunuz, yoksa tersi mi?

Bir günde yapmak istediğiniz her şeyi yapmak için asla yeterli zaman olmayabilir ve kötü görev planlaması bunu daha da kötü hale getirir. Elbette, kuru temizlemeden kıyafetlerinizi zamanında almamak sorun yaratmayabilir, ancak önemli bir toplantıyı kaçırmak kesinlikle sorun yaratır!

Kaotik bir programınız varsa, zamanınızın esiri değil, patronu olmanız çok önemlidir. İşte tam da bu noktada günlük planlayıcılar ve günlük planlayıcı şablonları devreye girerek gününüzü kurtarır!

Bu şablonlar, programınızı titizlikle planlamanıza olanak tanıyarak dikkatinizin dağılmasını önler ve verimliliğinizi en üst düzeye çıkarır. Bu makalede, akıllı önceliklendirme ve odaklanmış çabaları destekleyen en iyi 10 günlük plan şablonunu tanıtacağız. ⌛

Ücretsiz Günlük Planlayıcı Şablonu Nedir?

Günlük planlayıcılar birçok isimle anılır: kişisel ajanda, programlayıcı veya hatta günlük defter. Geleneksel olarak, küçük bir kitap veya klasördür. Fiziksel ve yazdırılabilir günlük planlayıcılar estetik açıdan çekici olsa da, beyin fırtınası yapmanıza ve etkili bir program oluşturmanıza pek yardımcı olmazlar.

Gününüzü daha net bir şekilde planlamak istiyorsanız, dijital günlük planlayıcı şablonu size yardımcı olabilir!

Takvim Görünümü'nde görevleri kolayca sürükleyerek son teslim tarihlerini düzenleyin, yeni görevler oluşturun veya ClickUp'ta kaldırın

Şablon, aktivite dolu bir günlük program tasarlamak için doğru çerçeveyi sunar. Sıfırdan planlama yapmak yerine, şablonun önceden hazırlanmış yapısını doldurmanız yeterlidir. Bu, planlama süresini kısaltır ve dağınık günleri organize etmenin yarattığı bunaltı ve stresi ortadan kaldırır.

İş açısından bakıldığında, şablon özellikle takım yönetimi için kullanışlıdır. Proje görevlerini önceliklere ve son tarihlere göre düzenlemeye yardımcı olur ve iş yükünü herkes için yönetilebilir hale getirir.

İyi bir günlük planlayıcı şablonu nedir?

İhtiyacınız olan günlük planlayıcı şablonunun türü, kişisel mi yoksa iş amaçlı mı kullanacağınıza bağlıdır. Yine de, iyi günlük planlayıcıların birkaç anahtar özelliği vardır, örneğin:

Özelleştirilebilirlik : Farklı amaçlar için planlamayı desteklemeli, öğeleri eklemenize veya silmenize, görevleri önceliklendirmenize ve alt görevler eklemenize olanak sağlamalıdır

Net yapı : Dağınık şablonlardan kaçının. Kaliteli seçenekler, her görev için ayrıntılar ekleyebileceğiniz, iyi organize edilmiş, takip etmesi kolay bir biçime sahiptir

İşbirliği desteği : Büyük takımlar (veya aileler) için günlük planlayıcılar, gerçek zamanlı düzenleme, görev paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi özelliklerle işbirliğini desteklemelidir

Renk kodlama seçenekleri : Renk kodlamanın verimliliği : Renk kodlamanın verimliliği artırdığı kanıtlanmıştır . Şablon, farklı görevlerin aciliyetini renkler atayarak görselleştirmenize (ve bakması eğlenceli hale getirmenize!) olanak sağlamalıdır

İzlenebilirlik: Gün boyunca görevlerin ilerlemesini izlemenize ve raporlar ve analizlerle verimlilik temelli kararları desteklemenize yardımcı olur

kullanabileceğiniz 10 Günlük Planlayıcı Şablonu

Düzinelerce seçeneği inceledik ve fonksiyonellik ile görsel çekicilik arasında mükemmel dengeyi sağlayan ClickUp, Word ve Excel'den en iyi 10 günlük planlayıcı şablonunu seçtik. Hemen başlayalım!

1. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Gelişmiş zaman yönetimi becerileri, azalan stres ve artan verimlilik — kulağa bir rüya gibi gelmiyor mu? ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile bunu gerçeğe dönüştürün!

Bu kullanımı kolay şablon, görevleri Kişisel, İş veya Hedefler olarak düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, birden çok düzen sayesinde net bir genel bakış sunar.

Ön tanımlı olarak, şablonun görev listesi iki bölüme ayrılmıştır:

Alışkanlık takipçisi: Spor salonuna gitmek, rapor hazırlamak, fatura ödemek veya yoga yapmak gibi tekrarlayan etkinlikler için Kişisel görevler: Doktor randevusu veya müşteri toplantısı gibi tek seferlik görevler için

Son teslim tarihlerini ayarlayın, görevlere öncelik verin, durumları kullanın ve alanı kişiselleştirmek için sütunlar ekleyin. Alışkanlık Takipçisi bölümü, sizi yolunda tutmak ve hedeflerinize ulaştığınızda başarı hissi vermek için bir seri sayacı ile birlikte gelir.

Özel Alanlar ile yapılacaklar listenizi daha da özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, İlişkiler, İş, Kişisel Gelişim, Sağlık veya size özel herhangi bir şey gibi etiketlere göre kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Yerleşik renk kodlaması, öncelikli kategorileri tek bakışta görmenize yardımcı olur.

ClickUp Görünümleri ile gününüzün kontrolünü elinizde tutun — kart tarzı Kanban panosu veya Takvim üzerinde ilerlemenizi kontrol edin ve yapabileceğiniz işlerin gerçekçi bir görünümünü elde edin.

2. ClickUp Günlük Günlük Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Günlük Şablonu

Bir gün içinde zamanınızın ve enerjinizin önemli bir kısmını hangi görevler ve etkinlikler tüketiyor? Merak ediyorsanız, ClickUp Günlük Günlüğü Şablonunu deneyin. İnşaat veya Agile yazılım geliştirme gibi hızlı tempolu sektörlerde, günlük ilerlemeyi izlemenin çok önemli olduğu durumlarda oyunun kurallarını değiştirir.

Şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sıfırdan bir günlük oluşturun (tarih, görev, notlar ve zaman sütunlarını eklemenizi öneririz) Özel Alanları kullanarak görevleri ve alt görevleri kategorilere ayırın Öncelikleri belirleyin Verimlilik engellerini belirlemek için ilerlemeyi (ideal olarak her gün) gözden geçirin

Ayrıca, takım genelinde günlükler oluşturabilir, görevlere doğrudan atanan kişileri ekleyebilir, tamamlananları işaretleyebilir ve son teslim tarihlerini kaçıran çalışanları sorumlu tutabilirsiniz. Proje yöneticileri için şablon, etiket filtreleri, görev otomasyonları ve ClickUp AI gibi araçlar sayesinde günlük izlemeyi basitleştirir.

Takım verimliliğini artırmak için ClickUp'ı popüler bir zaman izleme platformu olan Toggl'a bağlayın. Entegrasyon, belirli görevlere harcanan zamanı izlemenize, süreçlerdeki verimsizlikler hakkında fikir edinmenize ve daha doğru günlük günlükler oluşturmanıza olanak tanır.

3. ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu

Sade günlük görev listelerinden daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Bir adım öteye geçin ve ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu ile saatlik planlama yapın. ⌚

Bu şablon, görevler için zaman aralıklarını tek bir pencerede gösteren bölümlere ayrılmıştır. Operasyonel takım yönetimi için idealdir ve yöneticilerin proje programlarını çalışanların uygunluk durumuna göre ayarlamasına olanak tanır.

Şablonun mükemmel Görünümleri (Günlük Program, Günlük İş Akışı, Devamsızlıklar ve Pano) ile takım görevlerini ve saatlik son teslim tarihlerini izleyin. Şablonun sürükle ve bırak işlevselliği sayesinde görevleri kolayca taşıyabilirsiniz.

Görevleri takvimde kartlar olarak görüntülemek için Günlük Program Görünümü'nü kullanın. Bir karta tıklayarak etkinlik ayrıntılarını kontrol edin.

Günlük İş Akışı Görünümü, son teslim tarihlerine göre gruplandırılmış görevleri listeler. Atanan kişiler, yöneticiler, zaman tahminleri ve yorumlar gibi Özel Alanları sıralayarak düzeni kişiselleştirin.

Devamsızlıklar Görünümü, çalışanların devamsızlığı nedeniyle yönetilemeyen görevleri özetleyen bir Kanban panosudur. Görevler, devamsızlık nedenine göre (örneğin hastalık veya acil izin) gruplandırılır, böylece kaynakları yeniden tahsis etmek için daha fazla bağlam bilgisi elde edersiniz.

Kanban düzeni olan Pano Görünümü, görevleri Yapılacak veya Kapalı gibi durumlarına göre gösterir.

4. ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu

Önceki seçenek gibi, ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu da çalışanlarınızın günlük katkılarını yakından takip etmenizi sağlar.

Şablon, süreç yürütmede verimlilik eksikliklerini ve hataları tespit etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, her takım üyesiyle yapılan yorucu bireysel görev toplantılarının yerini almak ve kişiselleştirilmiş programlar oluşturarak tükenmişliği önlemeyi amaçlamaktadır. ✅

Ön tanımlı olarak, düzeni bir haftalık iş yükünü göstermek için üç ana bölüme ayrılmıştır.

İlk bölüm Başarılar olup, tamamlanan etkinlikleri listeler. Her etkinlik, tamamlanma tarihi ile birlikte harcanan süreyi gösterir.

İkinci bölüm olan Devam Eden Faaliyetler, ilerleme halindeki görevlere odaklanır. Çalışanlar, bazı görevlerde yardıma ihtiyaçları olduğunda yöneticilerini bilgilendirmek için şablona notlar bırakabilir.

Üçüncü bölümde Yaklaşan Etkinlikler özelliği bulunur. Bu özelliği kullanarak gelecekteki görevleri öncelik sırasına göre izleyin ve gerektiğinde ek destek atayın.

5. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Yeni bir projeye başlamanın heyecanı, en ince ayrıntısına kadar planlamaya başladığınızda kaybolabilir.

Tabii ki, bu sadece ClickUp Proje Planlayıcı Şablonunu kullanmıyorsanız geçerlidir!

Bu şablon, bütçeyi planlamaktan beklentileri ayarlamaya ve ilerlemeyi izlemeye kadar iş akışınızın her yönünü tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Projenin kapsamını belgelemek, takım sorumluluklarını tanımlamak, kaynakları tahsis etmek ve tamamlanma zaman çizelgelerini haritalamak için kullanın.

Şablonda, projeyi farklı açılardan analiz etmenizi sağlayan birden fazla Görünüm vardır. Örneğin, Proje Etkinlikleri Görünümü, mevcut durumlarına göre kategorize edilmiş proje genelindeki görevleri listeler. Bilgilendirilmiş karar vermeyi desteklemek için listeyi son teslim tarihleri, süre, atanan kişiler, çaba ve risk ile özelleştirin.

Diğer kullanışlı görünümler şunlardır:

Bütçe İzleyici Görünümü : Her görev için bütçe ayarlamak ve izlemek için

Proje Paneli Görünümü : Görevleri çaba düzeylerine göre gruplamak için

Takvim Görünümü : Gelecek dönemler için planlanan görevleri takvim düzeninde görüntülemek için

Güzergah Görünümü: Farklı proje etkinliklerinin zaman çizelgelerini değerlendirmek ve : Farklı proje etkinliklerinin zaman çizelgelerini değerlendirmek ve görev bağımlılıklarını belirlemek için

Görevlere öncelik etiketleri ekleyin ve tamamlanma risklerini önceden belirleyin. Bu sayede, değişiklikleri paydaşlara kolayca iletebilir veya teslimat planlarını güncelleyebilirsiniz. Her zaman kontrol sizde!

6. ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu

https://clickup.com/templates/holiday-planner-t-234026071 ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu

Çalışanların tatillerini koordine etmek, işyerinde şeffaflığı artırır ve son dakika stresinden uzak, takımın teslimatlarının uyumlu olmasını sağlar. Ancak dürüst olalım, bu işin kendisi başlı başına büyük bir derttir.

Bu durumda, ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu tam size göre!

Planlayıcı basit bir biçime sahiptir. Takım üyelerinizden Tatil Talep Formu'nu (şablona dahil) doldurmalarını isteyerek başlayın. Form, tatil kategorisi, departman, tatil türü (ücretli veya ücretsiz), ay ve süre gibi bilgileri toplar.

Bu bilgiler, yöneticinin yaklaşan tatilleri ve tatil taleplerini onaylamasına veya reddetmesine ve durumlarına göre kategorize etmesine yardımcı olan Tatil Görünümü'nde görüntülenir.

Takvim Görünümü aynı bilgileri gösterir, ancak daha iyi zaman yönetimi için bir takvim içinde gösterir. Zaman çizelgeleri hakkında değerli bilgiler edinmek, devamsızlık çakışmalarını, bağımlılık uyarılarını ve zamanlama çakışmalarını tespit etmek için kullanın.

Muhasebe takımınız Tatil İzinleri Görünümü'nü çok sevecek! Tatil taleplerini ücretli ve ücretsiz olarak sıralar ve ardından durumlarına göre (Yeni Talep, İnceleniyor, Reddedildi, İptal Edildi ve Onaylandı) etiketler.

Takım oluşturma gezisi mi planlıyorsunuz? Şanslısınız! Bu şablon, uçuşlar ve oteller gibi lojistik bilgileri özetleyerek personel gezilerini planlamanıza da yardımcı olabilir. Pasaport, bilet ve rezervasyon bilgilerini saklamak için merkezi bir merkez görevi görecektir.

7. ClickUp Günlük Notlar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Notlar Şablonu

Hepimiz acil bir görevi unuttuktan sonra kendimizi zor durumda bulmuşuzdur. Ya da harika bir fikri yazmayı unuttuktan sonra aklımızdan silip atmışızdır.

ClickUp Günlük Notlar Şablonuna geçin ve bu kötü senaryoları geçmişte bırakın!

Bu günlük planlayıcı şablonu, düşüncelerinizi kaydetmek için dijital bir not defterinden daha fazlasıdır. Notlarınızı, yapılacaklar listelerinizi, ilhamlarınızı ve aradaki her şeyi kategorize etmek için güçlü bir araçtır. Eklediğiniz her ayrıntı merkezi bir yerde bulunur ve kolayca erişilebilir.

Şablonla birlikte gelen Günlük Notlar Formunu doldurarak başlayın. İçeriğinizi girmek için girdi türünü belirtin. Günlük programınızı takip etmek için her girişe açıklayıcı yorumlar da ekleyebilirsiniz.

Girdiler iki Görünüm'e çevrilir: Notlar ve Pano. İlki, notlarınızı türüne göre listelere gruplandırırken, ikincisi bunları kartlara dönüştürür ve tamamlanma durumuna göre kategorilere ayırır.

Şablonun %100 özelleştirilebilir olduğunu not etmek önemlidir: yeni alanlar silebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilir veya fotoğraflar, grafikler veya çizelgeler gibi ek dosyalarla kayıtlarınızı zenginleştirebilirsiniz.

Bu şablonun bir başka düşünceli özelliği, rahatlatıcı tasarımı ve sakin renk temalarıdır. Bu özellikler, tüm günlük görevlerinizi takip etmeye çalıştığınız özellikle yoğun günlerde stres seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

8. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Günlük Planlayıcı Şablonu

Görevlerinizi, planlarınızı ve etkinliklerinizi takip etmek için bu Excel şablonunu kullanın

Basit, yazdırılabilir, elektronik tablo biçiminde bir günlük planlayıcı şablonu mu arıyorsunuz? Vertex42'nin Excel Günlük Planlayıcı Şablonu, kişisel planlayıcınız olarak çalışmak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Günlük planlayıcı, bir seferde iki günlük planlamayı kapsar ve üst kısmında küçük bir takvim bulunan oldukça ayrıntılı bölümlere sahiptir. Ana alan aşağıdaki üç sütundan oluşur:

Unutmayın: Yıldönümleri, öncelikleri, aranacak kişiler listesini ve beklenen harcamaları eklemek için kullanın Randevular: Bu sütun, gününüzü saat bazında mikro düzeyde yönetmek için kullanılır. Zaman aralıkları, günlük görevlerin planlanmasını kolaylaştırmak için 15 dakikalık dilimlere bölünmüştür Notlar: Hafızanıza güvenmediğiniz her şeyi yazın

Şablon ayrıca iki ek sayfa ile birlikte gelir: Etkinlikler ve Tatiller. Bunları doğum günlerini, yıldönümlerini, resmi tatilleri ve tatilleri takip etmek için kullanın.

Şablonu kullanmak için öğrenmeniz gereken çok şey yok. İndirin ve ön tanımlı tarihi 14 Şubat olarak ayarlanmış bir planlayıcıya sahip olun. Bekar insanlarla dalga geçmek için gizli bir plan mı? Muhtemelen. ♥️

Elbette, Sevgililer Günü'ne bağlı kalmak zorunda değilsiniz — tarih hücresine tıklayın ve anında güncelleyin. Ön tanımlı yazı tipini, metin boyutunu ve stili ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz.

9. TemplateLab tarafından hazırlanan Word Günlük Planlayıcı Şablonu

Bu basit Word günlük planlayıcı şablonu, randevularınızı takip etmenize ve verimliliği artırmak için notlar almanıza yardımcı olabilir

Kötü günler en iyilerimizi bile vurur. Motivasyonu korumak zor olan kasvetli zamanlardan bahsediyoruz. TemplateLab'ın Word Günlük Planlayıcı Şablonu, sade tasarımı ile bu günleri atlatmanıza yardımcı olur.

Bu minimalist günlük planlayıcı şablonu Microsoft Word'de düzenlenebilir, ancak eski usulde yazdırıp üzerine yazabilirsiniz. ✏️

Ön tanımlı olarak, şablon sağlıklı bir program oluşturmanıza yardımcı olacak aşağıdaki planlayıcı sayfalarına sahiptir:

Randevular Acil Hatırlatıcı Yemek takipçisi Teşekkür ederim Notlar

Bu bölümlerden bazılarına ihtiyacınız yok mu? Silin gitsin! Bir veya iki bölümü yeniden adlandırmak mı istiyorsunuz? Hiç sorun değil! Belgenin ferahlatıcı su tonları, kendinizi iyi hissetmediğinizde rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Bu günlük planlayıcı Word şablonu, saat 5'ten başlayarak 30 dakikalık aralıklarla randevu zamanlarını içerir.

10. On Planners tarafından basılabilir günlük planlayıcı yapılacaklar listesi

On Planners'ın Yazdırılabilir Günlük Planlayıcı Yapılacaklar Listesi'ni kullanarak günlük alışkanlıklarınızı izleyin, önceliklerinizi belirleyin ve yapılacaklar listeleri oluşturun

Gri tonlarda bir günlük planlayıcı şablonu arıyorsanız, On Planners'ın Yazdırılabilir Günlük Yapılacaklar Listesi'ni beğeneceksiniz.

Şablon aşağıdaki bölümleri içerir:

Günlük rutininizin en önemli 3 önceliği Önemli görevler ve zamanlar Diğer yapılacaklar Su takibi Egzersiz Notlar

Sağlığa ayrılmış iki bölümü (Su Takibi ve Egzersiz) ile bu şablon, bilinçli yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve fiziksel olarak aktif kalmak isteyenler için harika bir seçimdir.

Şablonu indirmeden önce özelleştirebilirsiniz. Kişiselleştirilmiş bir not defteri oluşturmak için Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi alanlarını doldurun. Son düzeni ve kesme noktalarını belirleyin ve bir seferde birkaç sayfa yazdırın!

Yazdırmanın karbon ayak izini önlemek mi istiyorsunuz? Planlayıcıyı iPad, reMarkable tablet, Kindle Scribe, Onyx Boox veya Supernote'ta kullanmak için indirme sayfasında Yazdırılabilir yerine Dijital seçeneğini seçin.

Günlük Planlayıcı Şablonları: Titizliğin Diyarına Biletiniz

Planı olmayan hedef, sadece bir dilektir—bu klişe ama doğru. Zamanınızı iyi yönetememek, suçluluk duygusuna ve özgüveninizin azalmasına neden olur.

Günlük planlayıcı şablonları, aile tatili organize etmek, yeni bir projeyi yönetmek veya içerik takvimi oluşturmak gibi tüm isteklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmanıza ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacak listelenen şablonlarımıza güvenin. Çabalarınızın karşılığını almaya başladığınızda suçluluk duygusuna yer kalmaz!