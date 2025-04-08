25 En İyi Ücretsiz Proje Yönetimi Yazılımı: 2025'te Denemeniz Gereken Araçlar

Bir proje yöneticisi olarak kesin olarak öğrendiğim bir şey var: bu iş cesaretsizlere göre değil.

Hayatımın tipik bir günü, son teslim tarihlerinin peşinde koşmak, kaynakları idare etmek ve paydaşlarla ilgilenmekle geçen bir koşuşturmaca. Bunların her biri zorlu bir tırmanış gibidir (özellikle de zorlu müşterileriniz varsa sonuncusu).

Kariyerimin ilk yıllarında, temel konularda bile zorlanıyordum. Müşteri ve paydaşların taleplerini karşılamak için koştururken, raporları ve analizleri incelerken, önemli bir veya iki görevi yapmayı unutuyordum. Ya da üç. Anladınız siz.

Neyse ki, sonunda proje yönetimi yazılımlarıyla işleri (ve hayatı) nasıl kolaylaştıracağımı buldum. Artık sağlam süreçler ve sistemlerim var ve projelerimdeki ağır işlerin çoğunu yapmak için araçlar ve otomasyon kullanıyorum.

Bu blogda, iş akışınızı güçlendirmek için tasarlanmış 25 ücretsiz proje yönetimi aracını derinlemesine inceliyoruz. Görev izlemeden paydaşlarla iletişime kadar her şeyi kapsayan bu araçların en iyi yanı ne mi? Hiçbir maliyeti yok. Hadi başlayalım!

Proje Yönetimi Yazılımı nedir?

Proje yönetimi yazılımı, bir projeyle ilgili faaliyetleri, kaynakları, bilgileri ve görevleri yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her boyuttaki proje için yapı ve organizasyon sunarak takımların projenin başından sonuna kadar ilerlemesini izlemesini sağlar.

Çoğu proje yönetimi aracı, proje yönetimi yaşam döngüsünü kolaylaştırmak için genellikle özel özellikler içerir:

Kaynak tahsisi , proje yöneticilerinin belirli işlerin ihtiyaçlarına uygun kaynakları eşleştirmelerini sağlar

Görev listeleri, beyaz tahtalar ve sohbet kanalları, takımların gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak birlikte çalışmasını sağlar

Raporlama yetenekleri, liderlere projenin ilerlemesi hakkında içgörüler sağlar

Takımlar, iş zamanlarının çoğunu daha fazla projeye ayırıyor. Toplantılardan yoğun çalışmalara, gayri resmi projelerden hedef izlemeye kadar birçok şey kısa sürede aynı anda ilerliyor.

Doğru proje yönetimi yazılımı olmadan, esasen daha fazla görev, verimsizlik ve korkuya dayalı kararlar yaratırız.

2025'in En İyi Proje Yönetimi Yazılımları Bir Bakışta

Proje Yönetimi Yazılımı Anahtar Özellik Ücretsiz Plan ClickUp AI destekli proje yönetimi Sınırsız ücretsiz plan üyeleri, Görevler, Belgeler, Sohbet, 100 MB depolama Notion Belgeler Bireyler için sınırsız blok monday.com Özelleştirilebilir iş akışları, otomasyon ve entegrasyonlar En fazla 2 kullanıcı, sınırlı özellikler Trello Özelleştirilebilir Kanban panoları Sınırsız kart ve üye Wrike Proje izleme ve gerçek zamanlı işbirliği Sınırsız proje ve kullanıcı Miro Beyaz Tahtalar 3 düzenlenebilir pano Hive Görev kartları Sınırsız görev ve 2 kullanıcıya kadar nTask Hedef izleme Sınırsız görev ve proje Asana Zaman çizelgesi ve pano görünümleriyle birden fazla proje metodolojisini destekler Sınırsız proje ve görev, 15 kullanıcı Todoist Görev önceliklendirme 5 aktif proje Airtable Özelleştirilebilir şablonlara sahip esnek veritabanı 1.000 kayıt içeren sınırsız veritabanı TeamGantt Gantt grafikleri 3 kullanıcıya kadar 1 proje Takım çalışması Dönüm noktalarını yönetin ve müşteri tabanlı projelerde işbirliği yapın sınırlı özelliklere sahip 2 proje Freedcamp CRM ve faturalandırma Sınırsız kullanıcı ve proje Smartsheet Gelişmiş formlar ve raporlama ile iş akışlarını otomatikleştirin Sınırlı kullanıcı ve sayfa sayısı Ana kamp Takım yönetimi 3 proje ve 20 kullanıcı ActiveCollab Zaman takibi ve faturalandırma Sınırsız proje ve görev, 3 üye Paymo Kaynak planlama ve faturalandırma 1 kullanıcı, sınırsız proje Podio Yerleşik mesajlaşma özellikleri 5 çalışan MeisterTask Otomasyonlu Kanban proje panoları 3 proje, sınırsız kullanıcı Zenkit Çoklu görünüm planlama Sınırsız koleksiyon ve üye Toggl Plan Görsel görev zaman çizelgeleri 5 kullanıcıya kadar, 1 zaman çizelgesi Zoho Projects Görev ve belge işbirliği 2 proje ve 3 kullanıcı Nifty Yol haritaları ve zaman çizelgeleri Sınırsız görev, 2 proje Jira Çevik proje desteği 10 kullanıcıya kadar sınırsız proje

2025'in En İyi 25 Ücretsiz Proje Yönetimi Yazılımı

En iyi ücretsiz proje yönetimi yazılımı, takımınızın boyutuna, sektörünüze ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. İşte en iyi ücretsiz seçeneklerden bazıları:

1. ClickUp – AI ile en iyi ücretsiz proje yönetimi aracı

Başlayın ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada görünüm elde edin

ClickUp'ın proje yönetimi çözümüne tesadüfen rastladım. 2020 yılı civarındaydı, herkes küresel bir pandeminin ortasında bile işlerini halletmek için uzaktan proje yönetimi araçları arıyordu. O sıralarda seçeneklerimi değerlendiriyordum ve ClickUp da yeni yeni ayaklarını yere basmaya başlamıştı.

İlk tereddütlerime rağmen, ClickUp bazı düzgün proje ve görev yönetimi özellikleri, belge düzenleme, ilerleme izleme vb. ile beni etkiledi. Ücretsiz bir hesapla bile çok şey yapabilmeyi sevdim — Sonsuza Kadar Ücretsiz planlarına sınırsız kullanıcı ve görev ekleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, ClickUp hakkında en çok takdir ettiğim şey, yıllar içinde nasıl geliştiği. ClickUp'ta güncellemelerin ve yeni sürümlerin hızı inanılmaz. Özelliklerin eklendiğini ve kullanıcı deneyiminin daha kullanıcı dostu hale geldiğini gördüm ve şimdi AI'yı da eklediler. 3.0 sürümü, şimdiye kadarki en iyisi gibi görünüyor.

Ancak, gerçekten öne çıkan iki şey, AI aracı ClickUp Brain ve yerleşik iletişim platformu ClickUp Chat'tir.

AI destekli proje yönetimi

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain'i kullanarak daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışın

Daha sonra ele alacağımız diğer bazı proje yönetimi yazılımlarında yapay zeka bulunsa da, yapay zeka asistanı ClickUp Brain bir adım önde.

AI destekli proje yönetimi ve ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin!

ClickUp Brain, ClickUp içindeki kişilerden görevlere ve belgelere ve hatta tüm bağlı uygulamalara kadar tüm dijital altyapınızı birbirine bağlar:

AI Bilgi Yöneticisi , ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı her şey hakkında bağlamsal ve anlık cevaplar verebilir

AI Proje Yöneticisi olan ClickUp Brain, görevleri otomatikleştirir, ilerleme güncellemelerini paylaşır, verileri tablolara doldurur ve tek bir tıklama ile özetler ve standup'lar oluşturur Birolan ClickUp Brain, görevleri otomatikleştirir, ilerleme güncellemelerini paylaşır, verileri tablolara doldurur ve tek bir tıklama ile özetler ve standup'lar oluşturur

AI Writer for Work, hızlı e-posta yanıtlarından ses transkriptlerine ve tam teşekküllü blog gönderilerine kadar her türlü içeriği benim için yazarak, düzelterek ve düzenleyerek işimi 10 kat daha kolay hale getirdi

ClickUp Brain sizin için yazsın, siz de özelleştirin — zamandan ve çabadan tasarruf edin!

İşbirliğine dayalı çalışma

📮ClickUp Insight: Çalışanların %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt veriyor, ancak her kesinti 23 dakikaya kadar odaklanma süresine mal oluyor ve bu da verimlilik paradoksu yaratıyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, hızlı yanıtlar işi ilerletirken, sürekli kesintilerin gizli maliyeti odaklanmayı ve verimliliği azaltır. Mesajlarınızı ve işlerinizi tek bir platformda bir araya getirerek daha fazla odaklanmak için iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

ClickUp Chat, iletişim ve proje yönetimini entegre ederek ve birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak takım işbirliğimizde devrim yarattı.

ClickUp Sohbet ile birleşik bir çalışma alanında görevleri yönetip iletişim kurun

Sohbeti şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Konuşmaları, tam bağlam için ClickUp'ta doğru görevlere ve belgelere otomatik olarak bağlayın

Tek bir tıklama ile sohbet mesajlarından doğrudan görevler oluşturun ve FollowUps™ Özelliği ile bunları ilgili takım üyelerine atayın

SyncUps özelliğini kullanarak anlık sesli ve görüntülü görüşmeler yapın ve ekranınızı takımınızla paylaşarak soru ve endişeleri gerçek zamanlı olarak netleştirin

Ayrıca, ClickUp Belgeleri, takımların belgeleri oluşturmasına, düzenlemesine ve birbirleriyle ve dış paydaşlarla paylaşmasına yardımcı olur. Kolay bilgi paylaşımı için yorum ekleyebilir, zengin düzenlemeler yapabilir ve belgeleri görevlere bağlayabilirsiniz.

Etkili görev yönetimi

ClickUp, proje ayrıntılarınızı Alan, Klasör, Listeler, Görevler ve Alt Görevler arasında hiyerarşik bir biçimde düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, ayrıntılı izleme için görevlere kontrol listeleri, alt görevler ve Özel Alanlar eklemenize de olanak tanır.

Görev düzeyinde ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıkları tanımlayabilmeyi seviyorum, böylece önemli bir görevi asla kaçırmıyorum. Öncelik işaretleri de takımımın hangi görevleri önce alacağını belirlemesine yardımcı oluyor.

Dahası, ClickUp günlük süreçlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur. Eylemlere, tetikleyicilere veya koşullara bağlayabileceğiniz 50'den fazla özelleştirilebilir otomasyon tarifi sunar. Ayrıca, proje yönetimi yazılımına yeni özellikler ekleyen 35'ten fazla özelleştirilebilir ClickApp ile kullanıcı deneyimini özelleştirebilirsiniz.

Kaynak yönetimi

ClickUp ile ilerlemeyi izlemek çok kolaydır; ClickUp Hedefleri içinde hedeflerinizi belirleyin, her birini ilgili sahiplere atayın ve gerçek zamanlı izleme için özelleştirilmiş ClickUp Gösterge Panelinizi oluşturun. Uygun gördüğünüz bileşenleri ekleyin ve gösterge panelini ilgili paydaşlarla paylaşın.

Ayrıca, birden fazla projede farklı Görünüm türleri arasında geçiş yapabilmeyi seviyorum; Gantt Grafiği görünümü bana projelerin genel bir özetini sunarken, Liste görünümü bana her görevin durumunu, sahibini, önceliğini vb. gösterir ve Pano görünümü, görevleri Kanban tarzında "ilerleme halinde", "tamamlandı", "başlayacak" vb.

Şablonlar

ClickUp'ta 1000'den fazla farklı şablon da mevcuttur ve bu şablonlar hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile tüm projelerinizi verimli ve etkili bir şekilde yürütün

Benim çok yararlı bulduğum bir tanesi ClickUp Proje Yönetimi Şablonu. Projelerinize hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Karmaşık proje ihtiyaçları için gelişmiş özellikler içerir ve birkaç tıklama ile sizin için organize bir çalışma alanı kurar. Liste, Kanban, Form vb. gibi temel görünümler dahildir.

Şablon, öncelik, zaman tahmini, başarı ölçütleri vb. alanları önceden ayarlayarak görevleri kolayca düzenlemenizi sağlar. Sıfırdan planlama yapmaktan kaçınmak ve projelerinizi verimli bir şekilde yürütmek için kullanın.

ClickUp, hayatınızı her gün kolaylaştırır.

Ve böyle düşünen tek kişi ben değilim — G2 incelemesinde şöyle yazıyor

"Her şeye takıntılıyım. AI aracı inanılmaz bir değer katıyor. Her alanın altında bulunan çeşitli görünüm seçeneklerini seviyorum. Tekrarlayan görevler için kapsayıcı seçenekleri seviyorum. Kolay ve net yorumlama özelliklerini seviyorum, bu sayede takımım çeşitli görevler üzerinde toplu olarak çalışırken herkesin işlerden haberdar olması çok kolay oluyor. Genel olarak piyasadaki en iyi görev yönetimi yazılımı ve hepsini denedim!"

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasının tüm özelliklerine sahip değildir

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellik listesini biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

İşletmem ve MÜŞTERİLERİM ile ilgili TÜM görevlerim için tek bir proje yönetimi noktası. ClickUp, müşteri iletişiminin %95'inin yer aldığı müşteri portallarına sahip olmamı sağlayarak gelen kutumdaki gürültüyü azalttı. Sanal Asistanım ve ben de ClickUp'ta SOP'larımızı kolaylaştırdık!

İşletmem ve MÜŞTERİLERİM ile ilgili TÜM görevlerim için tek bir proje yönetimi noktası. ClickUp, müşteri iletişiminin %95'inin yer aldığı müşteri portallarına sahip olmamı sağlayarak gelen kutumdaki gürültüyü azalttı. Sanal Asistanım ve ben de SOP'larımızı ClickUp'ta kolaylaştırdık!

2. Notion – Raporlama, analiz ve API'ler için idealdir

Notion aracılığıyla

Notion, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapması ve projeleri yönetmesi için çok yönlü bir hepsi bir arada yazılım sunan ücretsiz ve kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Tek bir platformda görev yönetimi, takım işbirliği ve bilgi yönetimi gibi özellikler sunarak kullanıcıların özel veritabanları, Kanban panoları ve takvimler oluşturmasına olanak tanır. Notion'un kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir şablonları, takımların görevleri düzenlemesini, fikirleri paylaşmasını ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemesini kolaylaştırır.

Notion'un en iyi proje yönetimi özellikleri:

Bir bakışta projeye genel bakış için özelleştirilebilir proje gösterge panelleri

Sorunsuz iletişim için yorumlar ve @bahsetmeler gibi takım işbirliği araçları

Masaüstü ve mobil cihazlarda kolay erişim için çapraz platform erişilebilirliği

Google Drive, Slack ve Trello gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Proje planlama, toplantı notları ve hedef izleme için şablonlar

Belgelerde yazmak için Notion AI

Notion'un ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

Sınırsız sayfa ve blok

Ayda 1.000 bloğa kadar cihazlar arasında senkronizasyon

5 misafire kadar işbirliği yapın

Notion hakkında ne düşünüyorlar:

"Notion son derece özelleştirilebilir ve hayatımı düzenlemek için ihtiyacım olan her şeyi içeren harika özelliklere sahip. Paylaşım, senkronizasyon, veritabanı ve proje yönetimi kolaylığı benim için en önemli özelliklerinden bazıları. " – G2Crowd

"Notion, organize olmak için harika olsa da, "optimizasyon" için çok zaman harcamak kolaydır. Bazen, yapışkan bir not daha hızlıdır ve aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri aşırı özelleştirmek ve oluşturmak kolaydır. Akıllı ve yetenekli, bu harika, ancak "tüm görev yöneticilerini sonlandıracak görev yöneticisi" oluşturmak ve aslında ihtiyacınız olmayan çok karmaşık bir şey yapmak kolaydır. Şablonlar da aynı hikaye. " – G2Crowd

3. monday. com – Güvenlik, beyin fırtınası ve iş akışı otomasyonu için idealdir

Hızlı büyüyen, yüksek potansiyelli bir startup ya da köklü bir kurumsal şirket olsanız da, Monday.com değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilir. Proje yönetimi yazılımının sezgisel kullanıcı arayüzünün iyi ölçeklenebilir olduğunu ve farklı boyutlardaki takımların bir dizi fonksiyonu yerine getirmesine olanak tanıdığını keşfettik.

Basit bir yapılacaklar listesi yönetiyor veya karmaşık bir projenin iş kırılım yapısını oluşturuyor olsanız da, Monday.com ile bunu nispeten kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca, projeye bağlı olarak Gantt grafik görünümünden takvim görünümlerine ve Kanban panolarına geçmenize de olanak tanır.

Ne yazık ki, entegrasyonlar ve otomasyon gibi önemli özelliklere erişmek için daha yüksek fiyatlı ücretli planlardan birine ihtiyacınız olacak. Monday.com ayrıca, uzaktaki takımlar için gerekli olan ekran yakalama özelliğini de sunmuyor.

Monday. com en iyi özellikler

Monday AI asistanından yardım alarak işleri otomatikleştirin ve içerik oluşturun

30'dan fazla bileşen içeren özelleştirilebilir gösterge panelleriyle daha akıllı kararlar alın

Gantt grafikleri, Kanban panosu vb. 10'dan fazla proje görünümüyle projenizi istediğiniz şekilde görüntüleyin.

İş akışlarını özelleştirmek ve otomatikleştirmek için kodsuz oluşturma özelliğinden yararlanın

Projelerinize, hedeflerinize ve iş akışlarınıza uygun uçtan uca görev yönetimi uygulayın

Beyaz Tahta, gömülü belgeler, güncelleme bölümü vb. kullanarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın.

Monday. com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ücretsiz proje yönetimi yazılımının çok basitleştirildiğini ve renkli bir Excel gibi hissettirdiğini belirtmiştir

Zor öğrenme süreci ve yüksek fiyatlar cesaret kırıcı olabilir

Performansı etkileyen ve platformun yavaşlamasına neden olan yüksek hacimli verileri tüketir

Monday. com fiyatlandırma

3 ila 49 koltuk için:

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 $

Standart: Koltuk başına aylık 14 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ yorum)

Kullanıcıların Monday.com hakkında söyledikleri

Genel olarak Monday, proje yönetimi için iyi bir araçtır. Startup'larda veya yüksek hacimli şirketlerde çalışanlara şiddetle tavsiye ederim.

Genel olarak Monday, proje yönetimi için iyi bir araçtır. Startup'larda veya yüksek hacimli şirketlerde çalışanlara şiddetle tavsiye ederim.

Monday blues mu yaşıyorsunuz? Sizin için Monday alternatiflerimiz var 🙌

4. Trello – Basitlik ve Kanban panoları için idealdir

Trello aracılığıyla

Kanban Panoları kullanarak projeleri yönetmekten hoşlanan, benim gibi görsel düşünen biriyseniz, Trello size tam olarak uyacaktır. Trello, karmaşık projeleri basit Kanban Panolarına dönüştürmenize ve iş akışını kolayca görselleştirmenize olanak tanıyan karmaşık olmayan bir araçtır. Etkileşimli dijital Kanban Panosu, kartları "Yapılacak", "Bekleyen", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi aşamalar arasında taşıyarak proje ve görev durumlarını hızlı bir şekilde güncellemenize yardımcı olur

Bu, ilerlemeyi, sorunları ve kaynak kısıtlamalarını görmenin kolay bir yoludur. Ayrıca, arayüzü karmaşıklaştırmadan gelişmiş proje yönetimi özellikleri eklemek için güçlendiriciler kullanabileceğimizi de keşfettik.

Özel alanları kullanarak kişiselleştirebilir ve etiketler ile görevlerinizi önceliklendirebilirsiniz.

Araç basittir, ancak çok basit olabilir. Özel durumlar ve hedefler oluşturma ve izleme özelliği bulunmayan Trello, karmaşık projeler için uygun olmayabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Basit, Kanban tarzı düzen ile hızlı bir proje genel bakışı elde edin

Projenizin ayrıntılarını Panolar, Listeler ve Kartlar olarak görselleştirin

Üye bilgileri, son teslim tarihleri, ek dosyalar vb. proje verilerini tek bir yerde düzenleyin

Özel alanları kullanarak Trello kartlarını belirli iş gereksinimlerine göre uyarlayın

Butler adlı kullanışlı AI asistanını kullanarak iş akışlarını otomatikleştirmek için çeşitli eylemler için otomatik kurallar belirleyin

Trello sınırlamaları

Gerçek zamanlı sohbet veya akıllı bildirimler sunmaz

Basit kart sistemi, daha büyük ve karmaşık projeler için işe yaramayabilir

Pano dışındaki işbirliği araçları ve görünümler ücretlidir

7/24 destek yok

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 50 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 17,50

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (23.100+ yorum)

Kullanıcıların Trello hakkında söyledikleri

Kanban panosu özelliğine sahip olağanüstü bir uygulama. Görev güncellemeleri için sürükle ve bırak özelliği ile harika. Görev planlama ile kapsamlı. Grafikler kullanarak projeleri görselleştirme ile güvenilir.

Kanban panosu özelliğine sahip olağanüstü bir uygulama. Görev güncellemeleri için sürükle ve bırak özelliği ile harika. Görev planlama ile kapsamlı. Grafikler kullanarak projeleri görselleştirme ile güvenilir.

5. Wrike – Stratejik planlama ve elektronik tablo benzeri özellikler için idealdir

wrike aracılığıyla

Wrike'ı paydaşları yönetmek ve onları güncel tutmak için mükemmel bir proje yönetimi yazılımı olarak bulduk. İster şirket içi takımlarla ister dış müşterilerle işbirliği yapıyor olun, Wrike, ücretli bir hesabı olmasa bile herkesi bilgilendirir ve memnun eder.

Bu özelliği, durum güncellemeleri için proje yönetim aracımızda hesap oluşturmak istemeyen bir müşteriyle çalışırken özellikle yararlı buldum.

Verilerin gizliliği ve güvenliğinden ödün vermeden bilgi paylaşmak için farklı izin düzeylerine sahip etkileşimli gösterge panelleri oluşturmak için kullandım. Aracı test ederken, özel raporlar ve farklı türde proje görünümleri oluşturabilmeyi beğendik.

Wrike'ın iletişim silolarını ortadan kaldırması da bizim için öne çıkan bir diğer özellikti. Gerçek zamanlı güncellemeler ve düzeltme araçları sayesinde, herkesi bilgilendirebilir ve şeffaflığı artırabilirsiniz.

Ancak, bir "Her Şey" görünümü ve Not Defteri gibi hızlı notlar almanın bir yolunu da eklemelerini isterdim.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi için bir yapay zeka aracı olan Wrike'ın İş Zekası ile işlerinizi daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde halledin

Basit bir talep formu kullanarak görevleri veya projeleri başlatın

Projeleri özel Alanlara düzenleyin ve verileri projeler, klasörler, görevler ve alt görevler halinde kataloglayın

Takvim görünümü, Kanban panosu, Tablo görünümü, Gantt grafikleri ve İş yükü grafikleri gibi farklı düzenlerde işleri görselleştirin

Çapraz etiketleme, canlı belge düzenleme, prova okuma, harici işbirlikçiler gibi özellikleri kullanarak paydaş yönetimini basitleştirin.

Wrike sınırlamaları

Proje yönetimi yazılımının ücretsiz sürümünde Gantt grafikleri, gösterge panelleri ve otomasyon gibi özellikler bulunmamaktadır

Yeni kullanıcılar başlangıçta öğrenmesi ve kullanması zor bulabilir

Bazı kullanıcılar arayüzü hantal bulmuş ve bunun işlerini engellediğini belirtmiştir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5,0 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (2.600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Wrike hakkında söyledikleri

Takımımla iletişim kurabilmeyi ve büyük projelerin genel görünümünü kolayca görebilmeyi seviyorum. Wrike'ın yapısını anladıktan sonra, paydaşlar ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak çok kolay.

Takımımla iletişim kurabilmeyi ve büyük projelerin genel görünümünü kolayca görebilmeyi seviyorum. Wrike'ın yapısını anladıktan sonra, paydaşlar ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak çok kolay.

6. Miro – Beyaz tahta tabanlı fikir üretimi için en iyi proje yönetimi platformu

miro aracılığıyla

Miro, yaratıcı problem çözme ile ilgilidir. Etkileşimli beyaz tahtası, çevrimiçi beyin fırtınası oturumları olarak kullanılarak, sık sık kalıpların dışında düşünmeme yardımcı oldu. Takımım gerçek zamanlı olarak işbirliği yapıyor, zihin haritaları, dijital çizimler ve yapışkan notlar oluşturuyor; kısacası, onları bir takım yapan her şeyi yapıyor. Çevrimiçi beyin fırtınası aracının, takımdaki içe dönük kişilerden bile katılımı teşvik edebileceğini gördüm.

Miro, daha sonra başvurmak üzere bu tür fikir alışverişlerinin çıktılarını saklamaya ve düzenlemeye de yardımcı olur. Bir uygulamanın kullanıcı deneyimi tasarımını keşfediyor veya işbirliğine dayalı bir toplantı yapıyor olsanız da, Miro bunu sadece birkaç tıklamayla ayarlayabilir.

Beyaz tahta ve zihin haritalarını basitleştirirken, Miro'nun proje yönetiminin diğer önemli boyutlarında yardımcı olamadığını gördük. Bu, yapacağı tek şey bu olduğu düşünüldüğünde cebinizi yakabilecek, şık (ama çok güzel) bir beyaz tahta!

Miro'nun en iyi özellikleri

Tel kafesler, proje tahminleri, ürün planları, bağımlılık haritaları, yolculuk haritaları ve basitleştirilmiş akış şemaları oluşturun

Talktrack'i kullanın, eşzamansız işbirliği için gelişmiş bir kolaylaştırma aracı

Miro Assist'i kullanarak diyagramlar, zihin haritaları, kodlar ve özetler otomatik olarak oluşturun

Uzaktan çalışmaya uygun özelliklerle takım işbirliğini geliştirin

Miro sınırlamaları

Beyaz tahtadaki tüm içeriği kaydırmanız gerektiğinden, belirli bir alana gitmek zordur

İçerik, bağlantı, belge vb. ekledikçe veya beyaz tahtada işbirliği yaptıkça arayüz yavaşlama eğilimi gösterir

Beyaz tahtaya erişimi olan kişiler hakkında çok az şeffaflık veya hiç şeffaflık olmayan zayıf erişim kontrolü

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5,0 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (1.500+ yorum)

Kullanıcıların Miro hakkında söyledikleri

Yıllar boyunca piyasaya çıkan hemen hemen tüm beyaz tahta araçlarını denedim ve Miro açık ara favorim. Bu aracı sadece yapışkan notları yerleştirmek için kullanmıyorum, aslında yolculuk haritaları ve benzeri görsel haritalar için vazgeçilmez tasarım aracım haline geldi.

Yıllar boyunca piyasaya çıkan hemen hemen tüm beyaz tahta araçlarını denedim ve Miro açık ara favorim. Bu aracı sadece yapışkan notları yerleştirmek için kullanmıyorum, aslında yolculuk haritaları ve benzeri görsel haritalar için vazgeçilmez tasarım aracım haline geldi.

7. Hive – Görev yönetimi için ideal

Via Hive

Hive, takımların ofiste, tamamen uzaktan veya ikisini birleştiren hibrit bir modelde çalışırken çevrimiçi olarak birlikte çalışmasına yardımcı olan bir proje yönetimi platformudur. Platformun sonsuza kadar ücretsiz planı olan Hive Solo, 1 veya 2 kişilik takımlar için tam proje yönetimi işlevselliği sunar. Bu, onu küçük takımlar, serbest çalışanlar ve girişimciler için en iyi ücretsiz proje yönetimi yazılımlarından biri yapar.

Basit kullanıcı arayüzü ile Hive, kutudan çıkar çıkmaz kullanmaya başlamayı gerçekten kolaylaştırır. Tüm standart görev yönetimi ve işbirliği özellikleriyle, nerede çalışırsanız çalışın, takımınızı organize tutmak için birçok yararlı araç vardır.

Hive'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Ayrıntılı görev yönetimi için proje eylem kartları

İlerleme izleme için Gantt grafiği görünümü

Çok sayıda uygulama ile entegrasyon yetenekleri

Sohbet ve e-posta dahil işbirliği araçları

Projeye genel bakış için analiz gösterge paneli

Hive'ın ücretsiz sürümünde neler var:

Sınırsız depolama

Sınırsız proje ve görev

Sınırsız ortak notlar

Gantt, Kanban, takvim ve tablo görünümleri

Hive'da e-posta

Yerel sohbet mesajlaşma

Hive'da proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar?

"Her boyutta ve her türden şirket için proje yönetimi için Hive'ı kullanmanızı öneririz. Hive, yapacağınız işin doğasına uyum sağlayabilir ve çalışma tarzınıza kolayca ayarlanabilir. Öyleyse, proje yönetimi işini bilen ve uzun vadede hayatınızı kolaylaştıracak iyi bir platform edinmeye ne dersiniz? " – James Cooper, G2 Reviews

"Hive'ı kullanmanın avantajlarından hemen yararlanmak için nitelikli bir proje yöneticisi olmanıza gerek yok. Arayüzü çok sezgiseldir ve 10-15 dakika içinde projenizin durumunu kolayca görebilirsiniz. " – Gary Bright, G2 Reviews

8. nTask – Hedef izleme için ideal

NTask aracılığıyla

nTask, karmaşık iş akışlarını kolayca yönetmenizi sağlayan basit ama güçlü bir proje yönetimi çözümüdür.

Proje takımlarını tek bir yerde bir araya getirmek ve iş hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapmak üzere tasarlanmıştır. Platformun basit yapısı ve sınırsız çalışma alanı oluşturma özelliği kullanıcılar tarafından çok sevilmektedir. Yöneticilerin etkili kararlar almasına yardımcı olmak için proje ilerlemesine kuşbakışı bir görünüm sunar.

Ancak, temel ücretsiz planında raporlama araçları ve Gantt grafikleri özelliği yoktur.

Proje bütçesi, proje planlama, görev yönetimi, zaman takibi ve risk yönetimi için kullanışlı bir araçtır.

Bu araç, proje için özel alanlar ve durumlar oluşturmanıza yardımcı olur. Projelerde görev yorumlarından ziyade daha iyi bir takım iletişimi özelliği görmek istiyoruz.

nTask'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Alt görevler ile kapsamlı görev yönetimi

Toplantı planlama ve takip

Proje riskleri için risk yönetimi araçları

Bütçeleme ve maliyet yönetimi

Görsel bir proje zaman çizelgesi için Gantt grafikleri

NTask'ın ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

Sınırsız çalışma alanı

Beş takım üyesi

Zaman çizelgeleri

Sorun izleme

Sınırsız görev

Toplantı Yönetimi

Kullanıcıların nTask'ta proje yönetimi hakkında ne düşündüğü:

"Bu tür araçların iyi yanı, her şeyi tek bir yerde merkezileştirmesidir, işler planlı bir şekilde, en az hata ile yapılır, Gantt diyagram görünümünden ilerlemeyi görselleştirebilir ve projelerinizin stratejik çizgisini belirleyebilirsiniz ve bakması da hoştur. " – Capterra Onaylı İnceleme

"nTask genel olarak harika bir ürün, ancak bazı engeller var. Sınırlı entegrasyonlar ve zor bir öğrenme eğrisi sunuyor. İlk kez kullanırken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Takvim görünümü fonksiyonu daha ayrıntılı olmalı." — G2Crowd

9. Asana – Takım işbirliği için ideal

Asana aracılığıyla

Asana'nın en öne çıkan özelliği, kullanıcı dostu ve düzenli kullanıcı arayüzüdür. Hantal menülerde veya karmaşık gösterge panellerinde gezinmek zorunda kalmıyorum, bu da çok hoşuma gidiyor. Aslında, oldukça zaman kazandırıyor. Kullanıcı arayüzü beş bölüme ayrılmıştır: Kenar çubuğu, Başlık, Üst çubuk, Ana pencere ve Görev ayrıntıları penceresi.

Her düzen öğesinin kasıtlı ve sezgisel olması hoşuma gitti, böylece hemen başlayıp proje yönetimine geçebiliyorsunuz. Hızlı gezinme için Asana'da kenar çubuğuna Favorileriniz'i ekleyebilirsiniz.

Asana'nın önceden oluşturulmuş proje şablonları ve kullanımı kolay iş akışı oluşturucu ile projenizi hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olmasını beğendik. İlerleme izleme ve son teslim tarihleri gibi özellikler sayesinde projeleri yönetmek de oldukça kolay. Bir görevi tamamladığınızda görünen eğlenceli animasyonlar ise yüzünüzü güldürecek.

Takımınızı görevlere kolayca ekleyebilir ve yorumlar kullanarak onlarla iletişim kurabilirsiniz. Asana, dağınıklığı ortadan kaldırır ve sizin ve takımınızın en önemli şeye, yani işleri tamamlamaya odaklanmanızı sağlar!

Ancak, Asana'nın özel görev durumları veya roller sunmadığını fark ettim. Ayrıca, görev kontrol listeleri oluşturamaz veya bir görevde birden fazla atanan kişi belirleyemezsiniz, bu da bizim için sınırlayıcı bir özellikti.

Asana'nın en iyi özellikleri

Panolar, Listeler, Zaman Çizelgeleri, Takvimler ve Gantt grafikleri ile projenizin kapsamlı bir görünümünü elde edin

Formlar, Kurallar, Paketler ve Şablonlar kullanarak iş akışı otomasyonu kurun

İş yükü yönetimi ve zaman takibi gibi özelliklerle kaynakları etkin bir şekilde yönetin

Asana Intelligence ile akıllı alanlar, özetler, düzenleme, durumlar, yanıtlar ve özetler için proje yönetiminde yapay zekayı kullanın

Asana'yı 200'den fazla uygulama (ClickUp dahil) ile bağlayarak proje yönetimini merkezileştirin ve sınırsız proje ve dosya depolama alanının keyfini çıkarın

Asana sınırlamaları

Bilgi tabanı oluşturmak ve yönetmek, yapılabilir olsa da zorlu bir iştir

Kapsamlı bir proje yönetimi şablon seti yoktur

Asana Intelligence, ücretsiz proje yönetimi yazılımı planında mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (12.500+ yorum)

Kullanıcıların Asana hakkında söyledikleri

Araç çok sezgisel ve kullanımı kolaydır. Arayüzü harika, diğer araçlarla çok uyumlu, bu da farklı bir araçtan geçiş yapıyorsanız çok yardımcı oluyor. Görevleri tamamlarken gösterilen çoklu animasyonlar, iş gününün monotonluğunu kırıyor ve büyük bir artı.

Araç çok sezgisel ve kullanımı kolaydır. Arayüzü harika, diğer araçlarla çok uyumlu, bu da farklı bir araçtan geçiş yapıyorsanız çok yardımcı oluyor. Görevleri tamamlarken gösterilen çoklu animasyonlar, iş gününün monotonluğunu kırıyor ve büyük bir artı.

10. Todoist – Kişisel verimlilik için ideal

Todoist aracılığıyla

Todoist ile telefonunuzda düşüncelerinizi ve fikirlerinizi hızlıca not alabilir ve daha sonra hatırlatıcılarla hatırlayabilirsiniz.

Üç gün içinde faturaları ödemek gibi son tarihleri girebilirsiniz, proje yönetimi uygulaması size otomatik olarak hatırlatır.

Ancak, temel ücretsiz sürümde gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinden yararlanamazsınız.

Ayrıca, Todoist'in işletmeler ve takım işbirlikleri için bir proje yönetimi uygulaması olarak değil, kişisel görev yönetimi uygulaması olarak geliştirildiğini biliyor muydunuz? Takımlarınızı ve görevlerini kolayca yönetmek için ücretli plana veya farklı bir sürüm seçeneğine geçmeniz gerekir.

Todoist ve ClickUp hakkındaki görüşlerimizi okuyun ve Todoist'in diğer en iyi alternatifleri hakkında bilgi edinin.

Todoist'in en iyi proje yönetimi özellikleri:

Öncelik düzeyleri ve son teslim tarihleri içeren görev listeleri

Renk kodlu grafiklerle proje izleme

Takım görevleri için işbirliği özellikleri

Çeşitli uygulamalarla entegrasyon yetenekleri

E-posta, SMS veya push bildirimleri yoluyla görev hatırlatıcıları

Todoist uygulamasının ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

10'dan fazla platformda erişim

Tekrarlanan son teslim tarihleri

SSL güvenli bağlantı

Alt görevler ve alt projeler

Görev öncelikleri (dört seviye)

80 Aktif proje

Proje başına beş kişi

Todoist'te proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar:

" Google Takvim ile benim için işe yarayan bir entegrasyon bulamadım. Görevleri senkronize ediyor, ancak bunu yapma şekli benim iş yapma tarzımla uyumlu değil, bu muhtemelen kullanıcı hatasından veya kişisel tercihimden kaynaklanıyor ve programın bir yansıması değil. " — G2Crowd

"Müşterilerim tarafından bana gönderilen görevleri takip etmek için Todoist kullanıyorum. Proje yönetimi, kapsamlı notlar veya iş akışı için kullanmıyorum, daha çok tamamlanması gereken projelerin basit bir yapılacaklar listesi olarak kullanıyorum. Bazen çok fazla ayrıntı yazmanıza gerek yoktur – sadece görevi yaptığınızdan emin olmanız gerekir ve Todoist bunun için bulduğum en iyi yazılımdır. " – Capterra Doğrulanmış İnceleme

11. Airtable – Elektronik tablo tabanlı projeler için idealdir

Airtable aracılığıyla

Airtable, güzel tasarlanmış, tablo ve veritabanını bir araya getiren bir çözümdür. Excel ve Google E-Tablolar'ın sevdiğiniz özelliklerini alır ve modern bir web tabanlı projeye dönüştürür.

Airtable'ı, envanterinizi, referans öğe listelerinizi izlemenize yardımcı olan şık bir elektronik tablo veya bir önyükleme CRM'si olarak düşünün.

Airtable, temel olarak 21. yüzyıl için tasarlanmış, son derece kullanıcı dostu ve korkutucu olmayan bir veritabanıdır. SQL veya diğer karmaşık dillere dayanan geleneksel veritabanı yönetim sistemlerini alt üst etmektedir.

Geçmişte Excel'i proje yönetimi aracı olarak kullandıysanız, Airtable'a göz atmak isteyebilirsiniz. Ancak, proje yönetimi için elektronik tablolar kullanmanızı önermiyoruz.

Neden mi?

Çünkü özel olarak tasarlanmış en iyi ücretsiz proje yönetimi araçları işi daha iyi yapar!

Bonus: Airtable'ın en iyi alternatifleri hakkında bilgi edinin.

Airtable'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Diğer verileri almak için Box, Salesforce ve Google Takvim ile entegrasyonlar

Özel arayüzler oluşturmak ve paylaşmak için Arayüz Tasarımcısı aracı

Kayıtları Airtable tabanına aktarmak için paylaşılabilir formlar

Sağlam raporlama sistemleri oluşturmak için yazılım geliştirme araçları

Javascript fonksiyonelliğine sahip otomasyonlar

Airtable'ın Ücretsiz Sürümünde Şunları Elde Edersiniz:

Sınırsız veri tabanı

Sınırsız planlama görünümleri

Zengin alan kayıtları

Yorum

2 GB depolama

İki haftalık geçmiş veriler

Airtable'da Proje Yönetimi Hakkında Ne Düşünüyorlar?

"Airtable'ı seviyorum çünkü kod bilgim neredeyse sıfır olmasına rağmen basit ama kullanışlı özel programlar ve veritabanları oluşturabiliyorum. Airtable'ı mükemmel olmaktan alıkoyan bazı anahtar özellikler olsa da, normal bir elektronik tablodan kesinlikle çok daha iyidir. " — Capterra Onaylı Yorum

"Özellikle müşteri hizmetleri için kullanılan bir takım işbirliği aracı olarak tanıtıldığını bildiğim için, hatırlatıcı/takip özelliklerinin olmaması hoşuma gitmiyor." — G2Crowd

Airtable ve ClickUp'ı karşılaştırın proje yönetimi için.

12. TeamGantt – Görsel proje zaman çizelgeleri için idealdir

TeamGantt aracılığıyla

Gantt grafiklerinin her şeyi gün gibi açık hale getirmesini seviyor musunuz?

O zaman TeamGantt tam size göre.

Yalnızca Gantt grafiklerine odaklanan ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır.

Bu yazılım aracı, Gantt grafikleri oluşturma ve görselleştirme konusunda etkileyicidir, böylece hangi görevlerin çakışabileceğini ve kimin neyden sorumlu olduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca, proje dönüm noktalarında takım ve bireysel ilerlemeyi ölçmek için de harika bir araçtır.

Komik olan şey, Gantt grafikleriyle gurur duyan bir yazılım için, ücretsiz planda sadece BİR Gantt grafiği almanız. Hay aksi!

TeamGantt'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Planlama için kolay okunur Gantt grafikleri

Bağımlılıklar ve dönüm noktaları ile görev atama

Takım kullanılabilirliği yönetimi

Daha iyi verimlilik analizi için zaman takibi

TeamGantt'ın ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

Tek bir proje

Temel proje planlama ve işbirliği

Üç kullanıcı

Takım kullanılabilirliği ve iş yükü

Proje yöneticileri TeamGantt hakkında ne düşünüyor?

"Ücretsiz sürümde yalnızca bir proje oluşturulabilir. Ancak bir sonraki adım o kadar da pahalı değil. " — G2 Crowd

"Bu programı kullanırken ve görevleri yönetirken çok yönlülüğünü ve kolaylığını seviyorum." — Capterra Onaylı Yorum

Harika bir Gantt grafiği yazılımı mı arıyorsunuz? En iyi ücretsiz Gantt Grafiği yazılımları hakkındaki makalemizi okuyun ve bir inşaat şirketiyseniz, en iyi inşaat proje yönetimi yazılımları hakkındaki makalemizi okuyun.

TeamGantt alternatiflerini inceleyin!

13. Teamwork Projects – Müşteri yönetimi ve dönüm noktaları için ideal

Teamwork aracılığıyla

Teamwork Projects, tek oturum açma, HIPAA uyumluluğu ve premium destek ile kurumsal yönetim ihtiyacı olan kullanıcılar için tasarlanmış, çok iyi bilinen bir proje yönetim sistemi veya yazılımıdır.

Ücretli planları, takımlar için birçok özellik seçeneği sunar ve faturalandırma ve fatura kesme gibi bir dizi araç içerir.

Ancak, ücretsiz sürümleri oldukça sınırlıdır.

Birçok müşteri ve takım bu gelişmiş özellikler için para öder, ancak uzun vadeli bir fiyatlandırma planına bağlı kalmak istemiyorsanız bu bir risk olabilir. Örneğin, Pro planında Dropbox ve Slack gibi birçok entegrasyon, çok daha fazla depolama alanı ve 50 kullanıcıya kadar erişim elde edersiniz.

Teamwork Projects'in en iyi proje yönetimi özellikleri:

Görev ve alt görev oluşturma ve atama

Proje zaman çizelgesini görselleştirmek için Gantt grafiği

Zaman takibi ve faturalandırma özellikleri

Etkili belge yönetimi için dosya depolama ve sürüm oluşturma

Yerleşik takım iletişim araçları

Teamwork projelerinin ücretsiz sürümünde neler var:

İki aktif proje

Sınırlı görev panoları

Alt görevler

Renk temaları

Teamwork Projects hakkında ne düşünüyorlar?

"Yazılım sadece Avrupa'da popüler gibi görünüyor, bu nedenle Teamwork ile bağlantılı bir şeyler geliştiren birkaç üçüncü taraf uygulama var, ancak bunu telafi etmek için API ve webhook'lara erişimi var." — G2Crowd

"Teamwork, görevlendirme ve temel proje yönetiminde mükemmeldir, ancak herhangi bir şirket veya portföy hakkında içgörüler ve/veya genel görünüm için buna güvenmeyin. Bu, boru hattı ve trafik kontrolü konusunda endişeli küçük takımlar için iyi bir araçtır, ancak hesap yönetimi, verimlilik değerlendirmesi veya bütçe denetimi gerektiren büyük, birbirine bağlı takımlar için uygun değildir. " – Capterra Onaylı İnceleme

Bu Teamwork alternatiflerini deneyin!

14. Freedcamp – CRM için ideal

Freedcamp aracılığıyla

Freedcamp size liste, Kanban panosu ve Gantt grafiği görünümü dahil olmak üzere birden fazla görünüm sunar.

Ayrıca, sosyal iletişim ve gizli görevler için bir duvarın yanı sıra müşteri alanları, faturalandırma ve CRM özellikleri için beyaz etiketleme de sunar.

Ancak ücretsiz plan çok sınırlıdır ve ücretli planlar kullanıcı başına aylık 1,49 dolardan başlar.

Ve kendi deyimleriyle, bu "minimalist" bir plan!

Ancak, ücretsiz planlarında daha minimalist olmalarını dilerdik.

Freedcamp'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Anlık bilgi yakalama için yapışkan notlu görev listeleri

Kolay görev planlama ve izleme için takvim görünümü

Takım işbirliği için özel tartışma panoları

Verimli sorun yönetimi için sorun izleyici

Sorunsuz belge yönetimi için bulut dosya depolama

Freedcamp'ın ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

Sınırsız kullanıcı ve görev

Zaman takibi

Tartışma panoları

Şifre yöneticisi

Kişisel görev yöneticisi

Alt görevler

Freedcamp hakkında ne düşünüyorlar:

"Freedcamp istediğim sıklıkta güncellenmiyor. Yazılımlar, trendlere ve sektörün ihtiyaçlarına ayak uydurmak için sürekli olarak değişmelidir." — Capterra Doğrulanmış Yorum

"Mobil uygulaması olmaması hoşuma gitmiyor. Mobil cihazlardan doğrudan iletişim kurup görevleri yönetmek harika olurdu." — G2Crowd

15. Smartsheet – Müşteri desteği ve iş akışı otomasyonu için idealdir

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, görevleri, projeleri ve takım işbirliğini organize etmek ve izlemek için elektronik tablo benzeri bir arayüz sunan dinamik bir proje yönetimi aracıdır. Gantt grafikleri, kaynak yönetimi ve otomatikleştirilmiş iş akışları gibi özelliklerle Smartsheet, kullanıcıların süreçleri kolaylaştırmasına, öncelikleri belirlemesine ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde karşılamasına olanak tanır.

Smartsheet'in en iyi proje yönetimi özellikleri:

Takımları yolunda tutmak için otomatik uyarılar ve hatırlatıcılar

Sorunsuz işbirliği için bulut tabanlı dosya paylaşımı

Önemli verileri görsel olarak vurgulamak için koşullu biçimlendirme

Gerçek zamanlı güncellemeler ve proje durumunun görünürlüğü

Google Drive ve Salesforce gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Smartsheet'in ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

10 proje planı

Sınırsız sayıda işbirlikçi

üst düzey proje görünümleri için 5 gösterge paneli

Smartsheet ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar?

"Smartsheet çok büyük bir potansiyele sahip. İç manuel süreçlerimizin çoğunu kolay ve verimli bir şekilde otomatikleştirdi. Onay almak için insanlara ulaşmak için harcanan zamanı ortadan kaldırdı. Artık Smartsheet bunu bizim için yapıyor. Her gün, tüm gün boyunca, basit işler için ve herkesin yaptıklarını güncel tutmak için, tüm eğitim taleplerimizi yönetmek ve öğeleri otomatik olarak iş akışında ilerletmek için kullanıyoruz. Smartsheet'i süreçlerimizin çoğuna başarıyla entegre ettik. " — G2Crowd

"Daha derinlemesine dalmak isteyenler için biraz öğrenme süreci var. Excel'e benzeyen ancak sizi şaşırtacak kadar "farklı" formülleri öğrenmek biraz zaman alıyor. Önerimiz, takımınızdan bir veya iki kişiyi Smartsheet konusunda uzman olarak seçmeniz ve bu kişilerin takımı geçiş sürecinde yönlendirmeleri. " — G2Crowd

*ClickUp ile Redbooth'un karşılaştırmasını inceleyin.

16. Basecamp – Giriş seviyesi kullanıcılar için ideal

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, kolay takım işbirliği için popüler bir proje yönetimi ve takım iletişim yazılımıdır.

Basecamp'ın en büyük dezavantajlarından biri, diğer bazı proje yönetimi yazılımları kadar özelleştirme ve esneklik sağlamamasıdır. Basecamp, kullanımı kolay bir platform olarak tasarlanmış olsa da, katı yapısı nedeniyle yazılımı belirli projelere veya takımlara göre özelleştirmek zor olabilir.

Takım üyeleriniz için gerçek zamanlı iletişim özelliklerine sahip basit bir görev yöneticisi arıyorsanız, Basecamp harika bir seçim olabilir.

Basecamp'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Baştan sona her şeyi görüntülemek için proje yönetimi zaman çizelgesi

Zaman içindeki ilerlemeyi görsel olarak görmek için tepe grafikleri

Hey! menüsü, bildirimleri tek bir menüde düzenler

Takım için otomatik anket ile kontrol edin

Sohbet ve mesajlaşma sistemi

Basecamp'ın ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

20 kullanıcı

Üç proje

1 GB depolama alanı

Basecamp ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar:

"Küçük bir takımın işbirliği için kullanıldığında harikaydı. Müşteri iletişimi ve teslimatlar için kullanmaya başladığımda ise hem beni hem de takımımı hayal kırıklığına uğrattı. " — Capterra Onaylı Yorum

"Genel olarak, Basecamp projelerimi yönetmek için neredeyse her gün kullandığım sağlam bir üründür. Yazılımla ilgili herhangi bir önemli sorun yaşamadım, ancak iş akışımı iyileştirmek için ipuçlarına ve püf noktalarına kolayca başvurabilmek isterim. " — Capterra Doğrulanmış Yorum

17. ActiveCollab – Freelancerlar ve küçük ajanslar için ideal

ActiveCollab aracılığıyla

Basit tasarım, Kanban panoları ve şık bir kullanıcı deneyimi seviyorsanız, ActiveCollab'a bir göz atın. Projeleri kolaylaştırmanıza, takımınızla iletişim kurmanıza ve müşterilerinizle işbirliği yapmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir araç.

Projeleri, takıma atayabileceğiniz veya müşterileri gerektiğinde görüntülemeleri için davet edebileceğiniz esnek başlangıç tarihleri ve son tarihleri ile görevlere bölün.

ActiveCollab, liste veya Kanban görünümünde görüntülenebilir, görevlerdeki zamanı izlemek için entegre bir kronometreye ve sohbet etmek veya dosya paylaşmak için entegre bir uygulamaya sahiptir.

ActiveCollab'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Etkileşimli Gantt grafiği ile zaman tutma fonksiyonu

Uygulama içi iletişim araçları ve dosya paylaşımı

Görev bağımlılıkları ve otomatik yeniden planlama

Proje finansmanını izlemek için bütçe izleme

ActiveCollab'ın ücretsiz sürümünde neler var:

Üç üyeye kadar

Sınırsız proje ve müşteri

Görev bağımlılıkları ve otomatik planlama

Mobil ve Masaüstü uygulaması

ActiveCollab ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar:

Takımımız tüm projelerimizi ActiveCollab ile yönetiyor ve buna bütçeleme, görevler ve zaman yönetimi de dahil. Bu yazılım olmasaydı, e-postalar ve Slack mesajları arasında kaybolup giderdik. " — Capterra Onaylı Yorum

"Basecamp, Asana gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurmasını isterdim. Birçok yüklenici ve satıcıyla çalışıyorum ve her şeyi Active Collab'da yapabilirsem, onların platformlarında bir bilet oluşturulur, bu harika olurdu. " — Capterra Doğrulanmış İnceleme

18. Paymo – Kaynak yönetimi için ideal

Paymo aracılığıyla

Paymo, kaynak yönetimi ile ilgilenen tek kullanıcılar ve takım yöneticileri için ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Ayrıca, serbest çalışanların her müşteri için takip edilen zamanı kolayca takip etmelerini sağlayan Kanban panoları ve zaman takibi de sunar.

Paymo'nun en iyi proje yönetimi özellikleri:

Etkili takım iletişimi için gerçek zamanlı görev yorumları

Gantt grafikleriyle görsel proje zaman çizelgesi

Birden fazla kullanıcıyla gelişmiş görev yönetimi

Daha iyi zaman yönetimi için zaman izleme bileşeni

Proje finansmanını yönetmek için fatura oluşturma

Paymo'nun ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

Bir kullanıcı

1 GB alan

Rapor

Zaman takibi

API

Paymo hakkında ne düşünüyorlar:

"Raporlar üzerindeki ayrıntılı kontrol ve kullanıcıları, projeleri, görevleri ve daha fazlasını yönetme yeteneğini kesinlikle seviyorum." — Capterra Doğrulanmış İnceleme

"Bu hizmeti, iyi ve sağlam bir sorun izleme yazılımı arayan tüm orta ölçekli şirketlere tavsiye ederim." — Capterra Onaylı Yorum

19. Podio – Mesajlaşma için ideal

Podio aracılığıyla

Podio, ücretsiz proje yönetimi yazılımı ve mesajlaşma araçlarının bir karışımı gibidir. Uygulama içinde konuşmalar yapabilir ve tüm görevlerinize genel bir bakış elde edebilirsiniz.

ZenDesk, Evernote ve Google Drive gibi popüler yazılımlarla çok sayıda entegrasyonu destekler.

Podio'nun en iyi proje yönetimi özellikleri:

Dosya paylaşımı ile entegre takım işbirliği araçları

Görsel proje gösterge panelleri ile raporlama yetenekleri

Genişletilmiş işlevsellik için uygulama entegrasyonları

Görevleri kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları

Podio'nun ücretsiz sürümünde şunları elde edersiniz:

Beş kullanıcı

Entegrasyonlar

Sınırsız çalışma alanı

Sohbet özellikleri

Podio ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar?

"Sohbet fonksiyonu sayesinde takımla güvenilir iletişim. İyi kişisel görev yönetimi ve bilgi yönetimi. Dosyalarımızı bir bulut hizmetinde saklamamıza rağmen, bilgimizi Podio ile 'indeksledik' ve sıraladık. " — Capterra Doğrulanmış İnceleme

"Podio CRM sistemi kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Kolay erişim ve organizasyonel ihtiyaçlar için ayrı çalışma alanları oluşturabilir ve gerekli uygulamaları kolayca ekleyebilirsiniz. " — G2Crowd

20. MeisterTask – Bulut tabanlı proje yönetimi için ideal

Meistertask aracılığıyla

Kanban panosu hayranları var mı? MeisterTask tam size göre. Bu proje yönetimi yazılımı, Kanban panolarını daha pratik hale getirmeye çalışır.

Görevleriniz, yorumlarınız, notlarınız, son teslim tarihleriniz vb. hepsi tek bir yerde Kanban panoları gibi düzenlenir. Esnek bir proje panosu ve bulut tabanlı proje yönetimi aracıdır.

MeisterTask'ın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Görev atama ve ilerleme izleme

Görev yönetimi için Kanban panoları

Sınırsız otomasyon

Görevleri planlamak ve atamak için Gantt tarzı zaman çizelgeleri

MeisterTask'ın ücretsiz sürümünde neler var:

Sınırsız proje ve sınırsız kullanıcı

İki entegrasyon (Slack veya Zendesk)

Kontrol listeleri, yorumlar, etiketler, görev ve zaman takibi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz

Dosya paylaşımı ve ek dosya (20 MB'a kadar)

MeisterTask'ta proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar?

"Tek memnun olmadığım şey, görevleri bir bölümden diğerine toplu olarak taşıyamama. Neden bunu yapamıyoruz bilmiyorum! Bir seferde sadece bir görev taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca, kaydırma çubuğu oldukça küçük ve çok ince olduğu için tıklaması zor. Ücretsiz sürüm Yineleyen görevleri desteklemiyor, bu yüzden ücretli sürümü almayacaksanız bunu göz önünde bulundurmalısınız. " – Capterra Doğrulanmış İnceleme

"Ücretsiz sürümde daha fazla proje olmasını isterdim – 4 ila 6 gibi bir sayı harika olurdu. Bütçem tam sürümü (sanırım Pro) satın almama izin verebilir. Şu anda bunu sadece kendim için kullanıyorum, ancak bir işin bundan nasıl yararlanabileceğini görebiliyorum. Çoğu yapılacaklar uygulaması gibi, iyi bir erteleme özelliği eksik. Bazen bir görev üzerinde çalışırken birkaç dakika daha zamana ihtiyacım oluyor – yaklaşan bir öğeyi ertelemek her zaman yardımcı oluyor. " – Capterra Doğrulanmış İnceleme

21. Zenkit – Çoklu görünüm planlaması için ideal

Zenkit aracılığıyla

En iyi proje yönetimi yazılımını arıyorsanız, Zenkit'i deneyin. Zenkit ile, çalışma alanınızı kolayca kurmak için çok sayıda özellik ve şablona sahip olacaksınız.

Kurulumu kolaylaştırsalar da, 5000 öğe sınırı çoğu yoğun takım için bir girdi engeli olabilir.

Zenkit'in en iyi proje yönetimi özellikleri:

Kanban, tablo, liste veya takvim ile çoklu görünüm planlama

Görev hiyerarşisi ve bağımlılıkların kurulumu

Takım görevleri ve bahsetmeler içeren işbirliği araçları

Daha iyi verimlilik yönetimi için zaman takibi

Proje yönetimi için entegrasyon yetenekleri

Zenkit'in ücretsiz sürümünde neler var:

Sınırsız koleksiyon

3 GB depolama

Beş üyeye kadar

Beş adede kadar takım

Zenkit ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar:

"Çoğu araç çok kullanıcı dostu bir şekilde yapılandırıldığından, ilk günden itibaren kullanımı kolaydır. Takımımla bilgi ve görevleri paylaşma konusunda sağladığı verimliliği seviyorum. " — Capterra Doğrulanmış Yorum

"Ücretsiz kullanıcılar için veri depolama alanı çok düşük, Zenkit ile ilgili tek hoşuma gitmeyen şey bu. Ayrıca kullanıcı arayüzü bazı aşamalarda çok dağınık hale geliyor, arayüzün iyileştirilmesi için çok fazla alan var. " — G2Crowd

22. Toggl Plan – Zaman yönetimi için ideal

Toggl Plan aracılığıyla

Toggl Plan, etkili takım planlaması ve görev yönetimi için en iyi proje yönetimi araçlarından biridir.

Yazılımın kullanımı çok kolaydır ve küçük takımları yöneten proje yöneticileri için uygundur.

Anahtar En iyi proje yönetimi özelliklerini izleyin:

Kolaylaştırılmış proje planlaması için zaman çizelgesi görünümü

Takım iş yükü yönetimi için görev panosu

Görev ayarlamaları için kolay sürükle ve bırak arayüzü

Takım işbirliği için paylaşılan zaman çizelgeleri ve görev panoları

Daha iyi görev kategorizasyonu için renk kodlu görevler

Toggl Plan'ın ücretsiz sürümünde neler var?

Beş kullanıcıya kadar

Sınırsız görev

Sınırsız proje dönüm noktası

Paylaşılan zaman çizelgeleri

Toggl ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar? Plan:

"Mobil deneyimin eksik olduğunu hissettim. Uzun vadeli planlama, hatta haftalık planlama için harika, ancak günlük planlama veya zaman çizelgesi için ayrıntılı planlama söz konusu olduğunda kullanımı zorlaşıyor. Düzenli düzenlemeler için harika, ancak olağan dışı etkinlikler söz konusu olduğunda işler karışıyor. "— Capterra Onaylı Yorum

"Toggl son yıllarda kullanıcı arayüzünde bazı harika değişiklikler yaptı, ancak arayüzü ve görünümleri özelleştirmenin daha sağlam bir yolu bir artı olurdu, özellikle de bu programı neredeyse tüm gün kullandığım ve sık sık kontrol ettiğim bir program olduğu için. Bazı ek zamanlayıcı görünümleri veya hatta renk temaları eğlenceli olurdu. " — G2Crowd

23. Zoho Projects – Belgeleri yönetmek için ideal

Zoho Projects aracılığıyla

Zoho project, bir başka verimli proje yönetimi yazılımıdır. Belgeleri yönetmeniz, takımınızla rahatça işbirliği yapmanız veya bir sorun izleyiciyle hataları düzeltmeniz gerekse, Zoho tüm bunları halledebilir.

Zoho Projects'in en iyi proje yönetimi özellikleri:

Özel alanlarla kapsamlı görev yönetimi

Proje planlaması için Gantt grafiği görünümü

Zaman takibi araçları ve zaman çizelgesi onay süreci

Özelleştirilebilir raporlarla ayrıntılı analizler

Entegre belge yönetim sistemleri

Zoho Projects'in ücretsiz sürümünde neler var:

10 MB dosya depolama

İki proje

Gantt grafiği görüntüleyici

Takvim ve Forumlar

10 kullanıcı

Zoho Projects ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar?

"Kullanıcı arayüzü biraz kafa karıştırıcı olabilir (yeni başlayanlar için zor)." — Capterra Onaylı Yorum

"Zoho projelerinde sevdiğim şey, zaman takibi özelliği sayesinde belirli bir zaman diliminde görevleri tamamlama verimliliğimi korumama yardımcı olmasıdır. Bu yazılım, diğer Zoho yazılımlarıyla entegrasyonu kolaydır ve ilerlemeyi izlememize ve takımımızın verimliliğini korumamıza yardımcı olur. " — G2Crowd

Zoho alternatiflerini deneyin!

24. Nifty – Proje dönüm noktalarını izlemek için ideal

Via Nifty

Nifty, işinize odaklanmanızı sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Sohbet, görevler, belgeler ve takvim gibi çeşitli özelliklere sahip tek bir uygulamada takımınız ve müşterilerinizle işbirliği yapın. Projeleriniz için teklifler oluşturun ve ilerleme izlemeyi otomatikleştirin.

Hedefler ve zaman çizelgeleri belirleyin, görevler üzerinde işbirliği yapın, bir bilgi merkezi kurun, belgeler ve wiki'ler oluşturun ve iş yüklerini dengeleyin.

Projenizi Nifty'de Dönüm Noktaları olarak görselleştirin (Gantt görünümüne benzer) veya Zaman Çizelgesi, pano benzeri Yüzme Şeridi görünümü veya Master genel bakış ile kuşbakışı görünüm gibi diğer üç görünümden birini seçin.

En iyi proje yönetimi özellikleri:

Dönüm noktası izleme ve proje zaman çizelgeleri

Otomatik ilerleme güncellemeleriyle görev yönetimi

Takım işbirliği araçları

Görev atama ve önceliklendirme

Entegre iletişim kanalları

Nifty'nin ücretsiz sürümünde neler var:

Sınırsız takım üyesi, misafir ve müşteri

100 MB depolama alanı

2 proje

Görevler, Dönüm Noktaları, Tartışmalar ve Belgeler

Ş Akışı Otomasyonları ve Özel Roller ve İzinler

Nifty'de proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar:

"Nifty, birçok müşteri ortamında üstün performans gösteren bir üründür. Kullanım kolaylığı, müşteri portföyümüzü yönetmek için güçlü bir araç olmasını sağlar. " — Stefan Schmidt, Yönetici Ortak, Hemmersbach

"Nifty henüz başlangıç aşamasında, burada orada bazı hatalar bulabilirsiniz, ancak bir sorun bildirdiğinizde veya bir özellik talebinde bulunduğunuzda takım her zaman çok hızlı yanıt veriyor. Arayüzü ile ilgili olarak, beğenmeyecek hiçbir şey yok. Nifty'nin doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum, sadece biraz olgunlaşması için zamana ihtiyacı var, ancak bu arada, mükemmel bir şekilde işlevsel ve vaat ettiklerini yapıyor, proje yönetimini kolaylaştırıyor. " — G2Crowd

25. Jira – Geliştirme takımları ve entegrasyonlar için idealdir

Jira, hata izleme ve sorun yönetimi için kullanılan ücretsiz bir proje yönetim aracıdır. Kullanıcı iş yükü, ortalama sorun yaşı ve son oluşturulan sorunlar dahil olmak üzere gelişmiş raporlama seçenekleri gibi yazılım geliştirme özellikleri sunar. Bu, proje yöneticilerinin proje performansını analiz etmesine, sorun birikimlerini yönetmesine ve verilere dayalı kararlar alarak verimli Sprint'ler planlamasına olanak tanır.

Jira'nın en iyi proje yönetimi özellikleri:

Kod dağıtım sorunlarını daha hızlı çözmek için Olay İnceleme Gösterge Paneli

Çekme talebinden doğrudan görevler atayın veya Jira sorunları oluşturun

Görsel proje yönetimi için renkli göstergeli zaman takibi

Karmaşık görevleri parçalara ayırmak için Scrum panoları

Proje izleme şablonları

Jira'nın ücretsiz sürümünde neler var:

Sınırsız müşteri

günde 100 e-posta bildirimi

Jira ile proje yönetimi hakkında ne düşünüyorlar:

"Genel olarak, Jira harika bir kullanıcı dostu arayüze sahip, genel olarak hoş bir kullanıcı deneyimi sunan harika bir araçtır." — Capterra Doğrulanmış İnceleme

"Kabul etmek gerekir ki, Jira ilk başta, özellikle yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir. Sayısız özelliği tam olarak keşfetmek ve kavramak biraz zaman alabilir. Ancak bir kez alıştığınızda, parmaklarınızın ucunda güçlü bir araç olur. " — G2Crowd

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Proje Yönetimi Yazılımının Avantajları

Proje yönetimi yazılımı, takımınızın iş akışını kolaylaştırarak verimliliği artırabilecek birçok avantaj sunar. Bu araçlar sayesinde takımlar görevleri etkili bir şekilde organize edebilir, proje ilerlemesini izleyebilir ve işbirliğine dayalı bir ortam oluşturabilir.

Proje yönetimi yazılımı, görevler, paylaşılan takvimler, belge yönetimi, takım sohbeti ve kapsamlı proje raporlama gibi özelliklerle donatılmıştır. Bu işlevler, projenin görevlerini yapılandırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda her takım üyesinin iş yükünü izleyerek tüm görevlerin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

En iyi proje yönetimi yazılımının avantajları şunlardır:

Azalan işgücü maliyetleri: Gereksiz işlemleri ortadan kaldırarak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, görevleri tamamlamak için gereken zaman ve çabayı azaltabilirsiniz. Sonuç olarak, aynı miktarda işi tamamlamak için daha az saat gerekir

Gelişmiş hesap verebilirlik ve sahiplik: Proje yönetimi aracında beklentileri ve görev hedeflerini net bir şekilde belgelemek, takım üyelerinin işlerinden sorumlu olmalarını sağlar

Daha hızlı pazara sunum: İletişimi ve İletişimi ve işlevler arası ş akışlarını tek bir platformda uyumlu hale getirmek, takımların projeleri daha hızlı yönetmesine ve teslim etmesine yardımcı olur

Geliştirilmiş zaman yönetimi: Daha yüksek değere sahip görevleri planlayıp önceliklendirerek , en önemli işlere daha fazla enerji harcayabilir ve idari görevlere daha az zaman ayırabilirsiniz

Daha iyi kaynak tahsisi: Görevleri doğru kişilere atamak, beceri ve uzmanlığı projeler arasında dağıtır ve iş yükünün aşırı olması nedeniyle oluşan gecikmeleri azaltır

Daha fazla işbirliği: Proje yönetimi uygulaması içindeki yorumlar ve tartışmalar, takımlara ve paydaşlara soru sormak, geri bildirim sağlamak ve kritik proje kararlarında uyum sağlamak için özel bir alan sunar

Merkezi bilgiler: Bilgilerin depolanması ve paylaşımı, verilerin kaybolması veya yanlış iletilmesi olasılığını azaltır. Takımlar ayrıca, tek bir platformda proje kayıtlarına, not alınan fikirlere ve belgelere kolayca erişebilmenin avantajlarından da yararlanır

Proje Yönetiminde Aranması Gereken En Önemli Özellikler Yazılım

Tüm proje yönetimi araçları aynı değildir.

Proje yöneticileri, basit projeler için ücretsiz proje yönetimi araçlarını veya karmaşık gereksinimler için kurumsal düzeyde kaynak yönetimi araçlarını kullanabilir. Bunları zaman takibi veya proje planlama için kullanabilirler. Olasılıklar sonsuzdur.

Bu nedenle, uygun bir özellik seti seçmelisiniz. Bu seçimi basitleştirmek için, bir proje yönetim aracında aranması gereken en önemli özellikleri üç temaya ayırdım: temel işlevler, gelişmiş özellikler ve ek hususlar.

Temel fonksiyonlar

Çoklu Görünüm ve Özel Alanlar, bir proje yönetimi çözümünde aradığım temel özelliklerden birkaçıdır

Bu tür bir aracın temel işlevleri şunlardır:

Görev yönetimi: Görevleri oluşturmak, atamak ve yönetmek, son teslim tarihlerini belirlemek, öncelikleri tanımlamak ve bağımlılıkları vurgulamak için görev yönetimi özelliklerini kullanıyoruz. Büyük projeleri daha küçük görevlere bölmek, etkili görev yönetimine yardımcı olur

İşbirliği özellikleri: Projeler daha katılımcı hale geldikçe, işbirliği araçlarına sahip bir proje yönetimi yazılımı istersiniz. Platform, takımları aynı sanal sayfada bir araya getirerek belge paylaşımını ve konuşmayı sağlamalıdır. Takımların takım olmalarına yardımcı olacak bir şey seçin. Aslında, aracı kesinleştirmeden önce birkaç takım üyesinin sizinle birlikte ürün denemelerini yapmasını öneririm

Bilgi yönetimi: En iyi proje yönetimi aracı, dokümantasyon oluşturma, yönetme ve paylaşma konusunda sezgisel ve özelleştirilebilir yöntemler sunmalıdır. Arama yapılabilir, düzenlenebilir ve paylaşılabilir proje özetleri, SOP'lar, şablonlar, wikiler vb. öğelerin bir projenin başarısında önemli bir rol oynadığını sık sık gördüm

Planlama ve zamanlama: Proje yönetimi araçlarının sizin gözünüz ve kulağınız olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Bu bağlamda, çeşitli aşamalardaki tüm görevleri görebilmeniz için proje planlama ve zamanlama özelliklerine ihtiyacınız vardır. En azından Gantt grafikleri, WBS'nizi (İş Dağılım Yapısı) çevirebileceğiniz görev listeleri, zaman takibi, bütçeleme, iş yükü analizi ve dönüm noktaları ve bağımlılıklar ekleme özelliğine sahip olmalısınız

Yapay zeka: hızlandırılmasına kadar, proje yönetiminde AI kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor AI araçları bir zamanlar proje yöneticileri için hoş bir özellikti, ancak artık tablonun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günümüzün önde gelen tüm proje yönetimi yazılımları, mevcut verilerden ve kaynaklardan daha fazla yararlanmanıza yardımcı olacak AI özellikleriyle birlikte gelir. Bilgilendirilmiş kararların alınmasından iş akışlarının otomasyonuna vekadar, proje yönetiminde AI kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor

Gelişmiş özellikler

Gelişmiş özellikler, aşağıdakileri kapsayan proje karmaşıklıklarını halleder:

Kaynak yönetimi: Proje yöneticileri, değişen proje taleplerine göre kaynakları tahsis etmeli ve aktarmalıdır. Araçlar ve platformlar gibi paylaşılan kaynaklar veya yetenek veya bütçe gibi sınırlı kaynaklar olsun, kaynak yönetimi özellikleri verimlilik ve performans için bir araçta olmazsa olmazdır. Bu, zaman takibi ve hedef takibi gibi özellikleri de içerir Proje yöneticileri, değişen proje taleplerine göre kaynakları tahsis etmeli ve aktarmalıdır. Araçlar ve platformlar gibi paylaşılan kaynaklar veya yetenek veya bütçe gibi sınırlı kaynaklar olsun, kaynak yönetimi özellikleri verimlilik ve performans için bir araçta olmazsa olmazdır. Bu, zaman takibi ve hedef takibi gibi özellikleri de içerir

Raporlama ve analiz: Veri analizi ve raporlar, hedefler doğrultusunda projenin durumunu ve performansını izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Harcanan zamanı, ortaya çıkan maliyetleri, elde edilen değeri vb. hesaplayan, verilerle desteklenen gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panellerine sahip olmak faydalıdır. Bu verilerle desteklenen müdahaleler, her şeyin yolunda gitmesini sağlar

Otomasyon: "Saatlerce sıkıcı işlerle uğraşmayı seviyorum" diyen bir proje yöneticisi henüz yok! Rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmemize yardımcı olan verimlilik araçlarını seviyoruz. Otomatik güncellemeler ve iş akışları, hız veya doğruluktan ödün vermeden manuel işi en aza indirir

Özelleştirme: İdeal proje yönetimi yazılımı, takımınızın özel tercihlerine veya ihtiyaçlarına göre iş akışlarını, gösterge panellerini ve proje görünümlerini özelleştirmenize olanak tanır. Örneğin, projeye özel bilgileri yakalamak ve proje ayrıntılarını yönetmek için erişim kontrolünü tanımlamak için özel alanlar kullanıyoruz

Ek hususlar

En iyi çözümü arayan proje yöneticileri ayrıca aşağıdaki gibi ek hususları da göz önünde bulundurmalıdır:

Entegrasyonlar: Birbiriyle kolayca bağlantı kuran araçlarla çalışmak, başka bir düzeyde rahatlık sağlar. Proje yönetimi yazılımının CRM, muhasebe yazılımı vb. diğer uygulamalar, platformlar ve sistemlerle entegre olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, bunların yerel entegrasyonlar olup olmadığını veya üçüncü taraf bir araca ihtiyaç duyup duymadığını da kontrol edin

Veri güvenliği ve gizlilik: Bu konuda geç kalmışsanız, şunu düşünün: Bu konuda geç kalmışsanız, şunu düşünün: Küresel tüketicilerin 10'da 7'si veri gizliliği konusunda endişeli. Bu nedenle, platformun verilerinizin mutlak sahipliğinden yararlanabilmeniz için yeterli veri güvenliği ve gizlilik kontrolleri sunduğundan emin olun

Ölçeklenebilirlik : Bu konuya daha önce değindim. Bir ürün veya özellik üzerinde çalışırken, projenizle birlikte büyüyecek bir şey istersiniz ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, proje yönetimi aracının değişen ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir olup olmadığını değerlendirin. Ayrıca, ölçeklenebilirlik yatay ve dikey olabilir; paranızın karşılığını en iyi şekilde almak için yazılımı her iki açıdan da inceleyin

Kullanım kolaylığı: Teknoloji ve proje yönetimi araçlarına aşina bir dijital yerli olabilirsiniz. Ancak, teknoloji konusunda o kadar yetkin olmayan paydaşlarla da çalışacaksınız. Tercih ettiğiniz proje yönetimi araçlarını sezgisellik ve kullanıcı dostu olma (benimsemeyi sağlamak için) ve basit gezinme (kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmak için) açısından test edin

Fiyatlandırma: Kullanım başına ödeme abonelik modelini veya lisans ücretini seçerseniz, nominal değer yatırımını hesaba katmak acemi bir hata olur. Tek seferlik maliyetler, yinelenen giderler ve hatta eklentiler dahil kapsamlı maliyeti hesaplayın ve bütçenize ve takımınızın boyutuna uygun olup olmadığını kontrol edin

Daha fazla bilgi: Farklı proje yönetimi yazılımı türleri

Takımınız için En İyi Proje Yönetimi Yazılımını Bulun

Seçtiğiniz proje yönetimi yazılımı, işinizi yapabilmelidir. Aynı zamanda, tüm takımınız, ücretli plana geçmeyi düşünmeden bile yazılımı kullanmaya başlayabilmeli ve avantajlarından yararlanabilmelidir.

En kötü durum, yeni bir proje aracına heyecanla başladığınızda, özellik ve işlevsellik eksikliği nedeniyle engellenip, çözümün ücretli planına yönlendirilmenizdir.

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Burada listelediğimiz diğer en iyi proje yönetimi araçlarından daha fazla ücretsiz özelliğe sahiptir.

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