2025'te Denemeniz Gereken En İyi 10 AI Metin Yazma Aracı

Günümüzde içerik pazarlaması çok önemlidir. Ancak içerik oluşturmak zaman alır ve kolay da değildir.

Bloglar, sosyal medya gönderileri veya reklam metinleri gibi içerikler yazarken yazar bloğu yaşadıysanız, AI yazma araçlarını seveceksiniz. AI veya yapay zeka, içerik oluşturucular ve pazarlama takımlarının yanı sıra her türden girişimci ve serbest çalışanlar için bir nimettir. Zaman kazandırır, verimliliği artırır ve çoğu zaman sizin asla aklınıza gelmeyecek fikirler üretir. ?

Elbette, AI'nın bazı sınırlamaları vardır ve şanslıyız ki muhtemelen insan beyninin yerini tamamen almayacaktır. Ancak bunu kullanışlı bir içerik oluşturma aracı olarak düşünürseniz, daha önce sıradan yazma görevlerine harcadığınız zamanı serbest bırakarak pazarlama stratejinizi tamamlamak veya müşterilerinizle ilişkiler kurmak gibi daha önemli işlere zaman ayırabilirsiniz. ?

AI metin yazarlığının ne olduğunu ve nasıl işlediğini inceleyelim. Ardından, AI'yı daha fazla keşfetmek istiyorsanız, nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair bazı ipuçları paylaşacağız ve 2024'ün en iyi AI metin yazarlığı araçlarından bazılarını inceleyeceğiz.

AI Metin Yazarlığı Nedir ve Nasıl İşler?

AI metin yazımı, insan yazarlar yerine bilgisayarlar tarafından yapılan metin yazımıdır. Doğal dil işlemeyi makine öğrenimi ile birleştirerek AI içeriği oluşturur.

Başlamak için AI yazara bazı komutlar girmeniz gerekecek, tıpkı bir arama motoru için anahtar kelime girmek gibi. Bazıları hedef kitle veya ses tonu gibi unsurları belirlemenize izin verir. Ardından algoritmalar kullanarak web'deki benzer içerikleri analiz eder ve sizin için alakalı fikirler veya metin blokları oluşturur. ?

AI metin yazma araçlarını, aşağıdakiler dahil olmak üzere her türlü pazarlama metnini yazmanıza ve optimize etmenize yardımcı olmak için kullanabilirsiniz:

Web sitesi ve açılış sayfası metinleri

Satış destek kaynakları

E-posta metinleri

Facebook reklam ve Google reklam metinleri

Blog içeriği

Sosyal medya gönderileri

Chatbot konuşmaları

E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları

Meta açıklamaları ve başlıklar

Ve çok daha fazlasını yapar.

AI fonksiyonları ayrıca pazarlama stratejiniz için fikir üretmenize, içerik planınız için SEO anahtar kelimeleri oluşturmanıza, uzun notları özlü içeriklere özetlemenize ve metinlerinizi düzenlemenize yardımcı olabilir.

AI metinlerini yayınlamadan önce yine de doğrulamanız, intihal içermediğinden emin olmanız ve genellikle insani bir dokunuş eklemeniz gerektiğini unutmayın. ?

Bir AI metin yazma aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada çok fazla seçenek olduğundan, hangi yazma asistanı yazılımının sizin için en uygun olduğunu bilmek zor olabilir. Birçok farklı tür, çeşitli AI içerikleri üretse de, her zaman dikkate almanız gereken bazı kriterler vardır:

Kullanıcı dostu: Kullanıcı arayüzünün sezgisel olduğundan emin olun, böylece onu en iyi şekilde kullanmayı hızlıca öğrenebilirsiniz

Yüksek kaliteli içerik : Üretilen AI içeriği doğru, gramer açısından iyi yazılmış ve çoğunlukla hatasız olmalıdır

Kullanım örneği eşleşmesi: Kısa veya uzun içerik oluşturmak, metinleri başka kelimelerle ifade etmek veya yeniden yazmak, içerik fikirleri önermek veya beyin fırtınası yapmak gibi ihtiyaç duyduğunuz sonuçları verecek bir araç seçin

İyi değer: AI metin yazma yazılımı bütçenize uygun olmalı ve yeterli özelleştirme seçenekleri sunmalıdır (örneğin, üslup, stil ve biçimler), böylece birden fazla araca ihtiyacınız olmaz

ChatGPT belki de en tanınmış web uygulamalarından biridir ve birçok AI aracı tarafından kullanılır, ancak artık AI metin yazma yazılımları da mevcuttur.

İşletmeniz için doğru metin yazma aracını seçmek için, yazmayı planladığınız AI tarafından oluşturulan içeriğin türünü ve ne kadar özelleştirmeye ihtiyacınız olduğunu düşünün. Ardından, bunu sağlayabilecek kullanıcı dostu bir yazma asistanı arayın.

Bunlar, 2024 yılında dikkate alınabilecek en iyi seçeneklerden bazılarıdır.

AI Metin Yazarlığı için En İyisi

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp'taki AI yazma asistanını kullanarak blog gönderileri oluşturun, fikirler üretin, e-postalar yazın ve daha fazlasını yapın

ClickUp, hepsi bir arada verimlilik aracıdır. Yerleşik AI aracı ClickUp Brain dahil olmak üzere zengin proje ve görev yönetimi özellikleriyle zaman kazanmanıza, iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza ve müşterilerinizle ve iş arkadaşlarınızla işbirliğini geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp AI yazma aracı, içeriği her zamankinden daha hızlı ve daha iyi oluşturur. Sıfırdan yazın veya başlamak için ChatGPT AI komut şablonlarımızdan birini kullanın. Pazarlama, proje yönetimi ve metin yazarlığı dahil her şeyi kapsayan şablonlarla, bir daha asla yazar bloğu ile uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. ?

AI'yı kullanarak ClickUp Doc'ta metninizi yazın — ClickUp'ın yerleşik belge aracı. İçeriğiniz otomatik olarak çalışma alanınıza kaydedilir, böylece tüm önemli belgeleriniz tek bir yerde saklanır ve her zaman bulabilirsiniz. Hatta bir belge üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve mükemmel hale getirebilirsiniz.

Ardından bu belgeyi iş akışınızdaki bir göreve bağlayın. ClickUp Görevleri, neyin ne zaman yapılması gerektiğini tam olarak takip etmenize yardımcı olur. Görevlerinizi nasıl görmek istediğinizi seçin, bunları takım üyelerine atayın, özel alanlar oluşturun ve haftalık blog yazısı veya e-posta yazmak gibi yinelenen görevler için hatırlatıcılar alın. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI'yı kullanarak bloglar, e-postalar, açılış sayfası metinleri, pazarlama sloganları veya anketler yazın ya da kampanya stratejinizi veya yaklaşan bir etkinliği planlayın

Belgelerden veya görevlerden içgörüleri ve eylem öğelerini kolayca belirleyin

Uzun metinleri özetleyin, böylece kelime kelime okumak zorunda kalmazsınız

Oluşturulan metinleri hızlıca düzenleyerek daha net ve ikna edici hale getirin

Belgenizin profesyonel görünmesi için yerleşik biçimlendirme özelliğini kullanın

Yaratıcılığınızı yeni boyutlara taşıyacak beyin fırtınası fikirleri üretin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın çok sayıda özelliğinden biraz bunaldıklarını bildiriyor, ancak bu durum kapsamlı Yardım Merkezi ile giderilebilir

ClickUp'ın ücretsiz planı AI metin yazma araçları sunmadığından, herhangi bir ücretli plana AI eklemek için kullanıcı başına 5 $ ekstra ödersiniz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli Çalışma Alanı için üye başına aylık 5 ABD doları

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Jasper AI

Kapsamlı İçerik Oluşturma için En İyisi

via Jasper

Jasper, markanızın sesine uygun içerik oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI metin yazma aracıdır. Aradığınız tonu öğrenir ve stil kılavuzunuzla birlikte çalışarak her tür içeriğin markanıza uygun olmasını sağlar. ?

Reklamlar veya sosyal medya gönderileri gibi kısa içerikleri hızlı bir şekilde yazabilir ve Boss Mode, SEO için optimize edilmiş bloglar, e-postalar ve raporlar gibi uzun içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Jasper, hassas metinleri, örneğin sinirli bir müşteriye gönderilecek bir e-postayı daha yapıcı bir şekilde yazmak için önerilerde bile bulunur.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Jasper Chat ve AI Art ile metninize eşlik edecek sohbet robotu içeriği oluşturun

Çalıntı kontrol aracından geçirerek metninizin çevrimiçi ortamda başka hiçbir yerde görünmediğinden emin olun

Belgenizi düzenlemek için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Jasper'ı 30'dan fazla dilde kullanın

Sürekli gelişen güvenlik protokolleriyle tüm verilerinizi güvende tutun

Jasper sınırlamaları

Bazen Jasper komutları anlamaz ve sonuçta kafa karıştırıcı veya kullanılamaz metinler ortaya çıkar

Küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler veya blog yazarları veya serbest içerik yazarları gibi bireyler için biraz pahalı olabilir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : Hobi amaçlı kullanıcılar için, aylık 49 dolar

Pro : Bireysel ve küçük takımlar için, aylık 69 dolar

İş: Büyüyen takımlar ve işletmeler için özel plan

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.800+ yorum)

Bonus: Daha hızlı içerik oluşturma için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonuna göz atın

3. Wordtune

Cümle İyileştirme ve Düzenleme için En İyisi AI İçeriği

wordtune aracılığıyla

Wordtune tam bir AI metin yazma aracı değildir, ancak metinleri daha hızlı ve daha öz bir şekilde yazmanıza yardımcı olur. İçerik yazımına sıfırdan başlayın veya ilham almak için şablonlardan birini kullanın, ardından AI'yı kullanarak metni yeniden ifade edin ve mükemmelleştirin.

Metninizi daha ilginç hale getirmek için gerçekler, örnekler, istatistikler, karşı argümanlar veya şakalarla kişiselleştirebilirsiniz. Bu AI metin yazma yazılımının, metninizin tamamen doğru olduğundan emin olmak için yalnızca beş farklı kaynaktan doğrulayabildiği gerçekleri kullandığını bilmek de iyidir. ✅

Wordtune'un en iyi özellikleri

Wordtune'u kullanarak içeriğinizi yeniden yazın veya hatta üslubunu değiştirerek diğer platformlar için yeniden kullanın

Özetleyiciyi kullanarak bloglardan, PDF'lerden veya YouTube videolarından ana noktaları çıkarın

Wordtune'u Google Dokümanlar, Microsoft, Gmail veya LinkedIn gibi diğer platformlarda kullanmak için Chrome uzantısını ekleyin

Wordtune'u mobil cihazlarda, uygulamada veya masaüstünüzde kullanın

Wordtune sınırlamaları

Odak noktası sıfırdan metin oluşturmak değil, yazımı iyileştirmek olduğundan, fikir üretmek veya uzun içerikler yazmak için ideal değildir

Ücretsiz plan günde sadece 10 yeniden yazma izni verir, bu da çok yazıyorsanız sinir bozucu olabilir

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz: Günde 10 yeniden yazma için ücretsiz

Artı: Ayda 9,99 $ karşılığında günde 30 yeniden yazım

Sınırsız: Ayda 14,99 $ ile günde sınırsız yeniden yazma

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (160+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (70+ yorum)

Wordtune alternatiflerini inceleyin!

4. Writesonic

Reklam Metinleri ve Açılış Sayfaları için En İyisi

via Writesonic

Metin, ses, görsel ve chatbot konuşmaları oluşturabilen tam donanımlı bir AI içerik platformu arıyorsanız, Writesonic iyi bir seçenektir. Aradığınız metnin kalitesine bağlı olarak GPT-3 ve GPT-4 kullanır. ?

AI'yı uzun makaleler veya bloglar, raporlar, açılış sayfaları, e-postalar, e-ticaret ürün açıklamaları, reklam metinleri ve daha fazlasını yazmak için kullanın. Komutları yazarak veya sesli komutları kullanarak girin, ardından Writesonic ilgili metnin birden fazla sürümünü oluşturur. İstediğiniz yüksek dönüşüm oranına sahip içeriği elde edene kadar oluşturulan metni kısaltın, uzatın veya başka kelimelerle ifade edin.

Writesonic'in en iyi özellikleri

İstediğiniz kadar çok sürüm oluşturarak metninizi aradığınız sonuca yaklaştırın

Writesonic'i 25'ten fazla dilde kullanın

SEO optimizasyonu ile içeriğinizi arama motoru sıralamalarında üst sıralara taşıyın

Metninizi Shopify, WordPress veya Wix gibi platformlara doğrudan yayınlayın

Writesonic sınırlamaları

Oluşturulan metinlerin kalitesi her zaman olabileceği kadar güçlü veya yaratıcı olmayabilir

Daha düşük bir fiyat planındaysanız, her ay oluşturabileceğiniz kelime sayısı sınırlıdır

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: Kullanıcı başına ayda 10.000 kelimeye kadar

Küçük Takım: Ayda 200.000 kelimeye kadar kullanıcı başına aylık 19 $

Freelancer: Sınırsız kelime için kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.800+ yorum)

5. Copysmith

Pazarlama ve Satış Metinleri için En İyisi

copysmith aracılığıyla

Copysmith yapay zeka metin yazma yazılımı ailesi, Describely, Frase ve Rytr'ı içerir (aşağıda ayrı olarak listelenmiştir).

Describely, kataloglar ve e-ticaret siteleri için SEO için optimize edilmiş ürün içeriği oluşturur. Sıfırdan içerik oluşturun veya mevcut bir ürün listesini içe aktarın ve ardından istediğiniz üslupta (örneğin, Profesyonel, Komik veya Heyecan Verici) yeniden yazın.

Frase, özellikle Google'da üst sıralarda yer alan içerikler oluşturmak için tasarlanmıştır. Arama rakiplerinizin anahtar kelimelerini ve makalelerini araştırmanıza yardımcı olur. Ardından, bu araştırmaya dayalı olarak metin taslakları oluşturur, böylece bunları içeriğinizi yazmak için kullanabilirsiniz. ✍️

Copysmith'in en iyi özellikleri

Describely'i Shopify ve WooCommerce gibi e-ticaret platformlarıyla entegre ederek ürünlerinizi kolayca yönetin

Çalıntı kontrolü ile metninizin benzersiz olduğunu kontrol edin

Frase'i kullanarak yazarlarınız için ayrıntılı SEO içerik özetlerini otomatik olarak oluşturun

Bağlantıları ve takım proje klasörlerini kullanarak Frase belgelerini yazarlar ve müşterilerle kolayca paylaşın

Copysmith sınırlamaları

Describley Ücretsiz ve Core paketleri yalnızca minimum sayıda ürün için geçerlidir ve daha fazlasına ihtiyacınız varsa, yükseltme yapmanız veya Pro Eklentisi için ek ücret ödemeniz gerekir

Frase, SEO anahtar kelimeleri ve metin önerileri oluştururken her zaman tamamen doğru sonuçlar vermez

Copysmith fiyatlandırması

Describely için:

Ücretsiz: Bir kullanıcı ve en fazla 5 ürün için

Başlangıç Planı: 1 kullanıcı için aylık 19 $

Pro Plan: 5 kullanıcı için aylık 49 $

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Frase için:

Solo: Ayda 4 makale için kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: Ayda 30 makale için kullanıcı başına aylık 44,99 $

Takım: 3 kullanıcı ve sınırsız makale için aylık 114,99 $

Copysmith puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (12 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (27 yorum)

6. Hipotenüs

E-ticaret açıklamaları için en iyisi

via Hypotenuse

Hypotenuse, birkaç ana içerik türü yazmak için tasarlanmıştır: blog içeriği, sosyal medya içeriği, reklamlar, başlıklar ve sloganlar ve ürün açıklamaları. Hedef kitleniz, anahtar kelimeleriniz veya içerik kategorisi hakkındaki bilgileri kullanarak, başlıklar dahil olmak üzere alakalı ve iyi yapılandırılmış içerik oluşturur.

Bu AI yazma aracı, adım adım bir süreçten geçerek çok basit ve kullanımı kolaydır. Metninizin size benzemesi için ses tonunuzu ve bakış açınızı seçin, ardından biraz arka plan bilgisi sağlayın ve Hypotenuse bir taslak, metin ve akılda kalıcı bir makale başlığı oluştursun. ?

Hypotenuse'un en iyi özellikleri

Metni özetleyin veya yenilemek veya başka bir amaçla kullanmak istiyorsanız tamamen yeniden yazın

Girdiğiniz metne göre görseller oluşturun

Toplu içerik oluşturucu ile ürün açıklamaları gibi sıradan içerik grupları oluşturun ve bunları doğrudan Shopify ile senkronize edin

Hipotenüs sınırlamaları

İçerik kategorileri ve şablonların aralığı oldukça sınırlıdır

Başlangıçta oldukça fazla girdi gerektirir, bu da yazmaya başlamak istediğinizde zaman alıcı olabilir

Hipotenüs fiyatlandırma

Ücretsiz deneme: 7 gün

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takımlar: 5 kullanıcıya kadar aylık 59 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hypotenuse puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (6 yorum)

Capterra: 5. 0/5 (1 yorum)

7. WordAi

Makale Yeniden Yazma için En İyisi

wordAi aracılığıyla

WordAi bir yeniden yazma aracıdır. Mevcut içeriği alır ve eşanlamlılar kütüphanesinden farklı kelimeler kullanarak her cümleyi yeniden yapılandırır. Sonuçta, orijinal ile aynı anlama sahip, okunabilirlik ve SEO için optimize edilmiş tamamen yeni bir içerik elde edersiniz.

Tek bir tıklama ile, metninizi kolayca yenileyebilir veya başka amaçlar için tamamen yeniden kullanabilirsiniz — ekstra zaman veya para harcamadan. Blog ve sosyal medya içerikleri, web metinleri, ürün açıklamaları veya istediğiniz her şey için kullanın. ?

WordAi'nin en iyi özellikleri

Toplu yeniden yazma özelliği ile birden fazla, ancak tamamen benzersiz metinleri aynı anda yazın

Yeniden yazımın muhafazakar olmasını, orijinal içeriğinizin daha fazlasını korumasını mı, yoksa cesur olmasını ve tamamen farklı olmasını mı istiyorsunuz?

İçerik insan tarafından yazılmış gibi göründüğü için AI algılamasından kaçının

WordAi sınırlamaları

Bu AI metin yazma yazılımı, sıfırdan yeni metinler oluşturmak için tasarlanmamıştır

Yeniden yazılan içeriğin nasıl görüneceğini gerçekten kontrol edemezsiniz, ancak her zaman sonradan düzenleyebilirsiniz

WordAi fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 3 gün

Başlangıç: 50.000 kelime için aylık 9 $

Güç: 3 milyon kelime için aylık 27 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WordAi puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (18 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (11 yorum)

8. Copy. ai

Yaratıcılık için en iyisi

Bu AI metin yazma aracı, verileri araştırmanıza, fikirler üretmenize ve her türlü metni oluşturmanıza yardımcı olur. Copy.ai, en iyi dil modellerini temel alır ve tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli, benzersiz ve yaratıcı içerikler üretir. İş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar, hem verimliliğinizi hem de metinlerinizin etkinliğini artırır. ?

AI'ya biraz yön verin ve sizin için uzun formlu, SEO için optimize edilmiş bloglar, sosyal medya gönderileri veya ürün açıklamaları hazırlamasını isteyin. Yazarlarınız için içerik özetleri oluşturun veya yüksek dönüşüm oranına sahip reklamlar veya satış metinleri oluşturun. En iyisini seçebilmeniz için birkaç seçenek sunulur, ardından hedef kitleniz için hızlıca son rötuşları yapabilirsiniz.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Fikir üretme araçlarından yeni ilham alın

Kategorilere ayrılmış kapsamlı şablon kitaplığını kullanarak zaman kazanın

Mevcut içeriği yeniden yazarak başka yerlerde kullanabilirsiniz

Copy.ai'nin stilinizi öğrenmesine ve tüm içeriklerinizde tutarlı bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için Brand Voice'u (sadece Pro Plan ve üstü planlarda mevcuttur) kullanın

Copy. ai sınırlamaları

Oluşturduğu içeriğin kalitesi, muhtemelen giriş seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle oldukça geniş bir aralıkta değişebilir

Bazı kullanıcılar Copy.ai müşteri hizmetlerinden şikayetçi

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Bir kullanıcı için 2.000 kelimeye kadar

Pro : 5 kullanıcı ve sınırsız kelime için aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

9. QuillBot

Paraphrasing için en iyisi

quillBot aracılığıyla

Başka bir AI metin yazma aracı olan QuillBot, ayrı ayrı veya Co-Writer'ın bir parçası olarak kullanabileceğiniz çeşitli seçenekler sunar.

Paraphraser, metni talimatlarınıza göre yeniden yazar, örneğin daha basit, resmi veya yaratıcı bir şekilde yazmak ya da içeriği kısaltmak veya genişletmek için. Grammar Checker, gramerinizde iyileştirmeler önerirken, Plagiarism Checker içeriğinizin benzersiz olmasını sağlar. Ayrıca metni özetleyebilir, çevirebilir veya istediğiniz stilde URL'lerden alıntılar oluşturabilirsiniz. ?

QuillBot'un en iyi özellikleri

Orijinal anlamını kaybetmeden içeriği hızlıca yeniden yazın

Eşanlamlılar sözlüğünü kullanarak yeni ve alakalı kelimeler bulun

Tarayıcı entegrasyonu ile hareket halindeyken yeniden yazın

QuillBot'u 20'den fazla dilde kullanın

QuillBot sınırlamaları

QuillBot yeni metinler oluşturmaz, sadece mevcut metinleri yeniden yazar

Ücretsiz plan biraz daha yavaştır, kelime sayınızı sınırlar ve İntihal Denetleyicisine erişim sağlamaz

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı kelime sayısı için ücretsiz

Premium: 8,33 $/ay

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,6/5 (120'den fazla yorum)

10. Rytr

Kişisel kullanım için en iyisi

via Rytr

Copysmith AI metin yazma araçlarından biri olan Rytr, yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturan bir yazma asistanıdır. Yapmanız gereken tek şey, kullanım durumunuzu ve ses tonunuzu seçmek ve biraz bağlam vermek, ardından yeni metniniz ortaya çıkacaktır.

Ardından, zengin metin düzenleyicisini kullanarak metni ince ayar yapabilirsiniz. Bölümleri yeniden yazın, genişletin veya kısaltın, grameri düzeltin ve son olarak yayınlamadan önce biçimlendirin. ↪️

Tüm Rytr yazma projelerinizi platform içinde tek bir yerde saklayın, böylece ileride kolayca bulabilir ve tekrar başvurabilirsiniz.

Rytr'ın en iyi özellikleri

E-postalar, bloglar, reklam metinleri, akademik belgeler, mülakat soruları ve iş sunumları dahil olmak üzere 40'tan fazla kullanım örneğinden şablonlar seçin

Rtyr'ı Word, Slack, Gmail ve WordPress gibi diğer platformlarda kullanmak için tarayıcı uzantısını yükleyin

Yerleşik intihal denetleyicisini kullanarak mevcut metinlerle benzerlikleri kontrol edin

Rytr'ı kullanarak 30'dan fazla dilde küresel içerik oluşturun

Rytr sınırlamaları

Rytr'ın oluşturduğu metni kullanmadan önce düzenlemeniz gerekir

Ücretsiz ve Saver planlarında karakter sınırı vardır ve bu sınırlar çabuk tükenme eğilimindedir

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 10.000 karaktere kadar ücretsiz

Tasarruf: Ayda 100.000 karaktere kadar 9 $

Sınırsız: Sınırsız karakter için aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (16 yorum)

AI metin yazma araçları, zaman kazandırır ve yazınızı birçok yönden geliştirir. Yazılıma bağlı olarak, fikir üretebilir, araştırmanızı yapabilir, içerik oluşturabilir, mevcut metinleri yeniden yazabilir ve tümünü düzenleyip biçimlendirebilir. ?

AI'ya yön vermek için sadece birkaç talimat girmeniz yeterlidir. Ardından blog veya sosyal medya içeriğinden e-postalara, ürün açıklamalarından pazarlama kampanyalarına ve satış sayfalarına kadar her şeyi oluşturur.

Sizin için doğru AI metin yazma araçlarını seçmek zor olabilir, ancak ClickUp gibi hepsi bir arada bir platformla yanlış seçim yapmanız mümkün değildir. ClickUp, AI'nın en iyi özelliklerini kullanır ve bunları ş Akışınıza entegre ederek günlük rutininizin bir parçası haline getirir.

Hayatınızın en iyi içeriğini oluşturmaya başlamak için bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun. ✨