Pazarlama Kampanyası Yönetimi Nedir (Örnekler ve Şablonlarla)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Pazarlama Kampanyası Yönetimi nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Pazarlama kampanyası yönetimi, stratejik pazarlama çabalarını planlama, yürütme ve izleme sürecidir. Stratejiden başlangıca ve sonuca kadar tüm yaşam döngüsü boyunca bir pazarlama kampanyasını organize etmek, başlatmak ve değerlendirmek için gerekli tüm görevleri içerir. " } } ] }

"Sadece Yapın."

1988 yılında, yeni kurulan bir reklam ajansı, ilk müşterisi olan Oregon'dan küçük bir spor giyim şirketi olan Nike için bu sloganı yarattı. Sürpriz, sürpriz: pazarlama kampanyası anında büyük bir başarı elde etti.

Bu ifade kesinlikle akılda kalıcı, ancak reklam kampanyasının başarısının tek nedeni bu değil. Ajans, zamanlamayı da çok iyi ayarlamış.

Pazarlama kampanyası yönetimi açıkça önemlidir, ancak ajanslar için zorlu bir görev olabilir. Müşteriler arasında kampanyalar arasında nasıl denge kurarsınız? Şirket içinde olmadan kampanyalar üzerinde kontrolü nasıl sağlarsınız?

Hiç zor değil!

Bu pazarlama kampanyası yönetimi kılavuzunda, müşterileriniz için baştan sona başarılı kampanyalar yürütmek için bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız.

Pazarlama Kampanyası Yönetimi nedir?

Pazarlama kampanyası yönetimi, stratejik pazarlama çabalarını planlama, yürütme ve izleme sürecidir. Stratejiden başlangıca ve sonuca kadar tüm yaşam döngüsü boyunca bir pazarlama kampanyasını organize etmek, başlatmak ve değerlendirmek için gerekli tüm görevleri içerir.

Bir ajans ortamında müşteriler için pazarlama kampanyası yönetimi ile ilgileniyorsanız, muhtemelen aşağıdakiler gibi konulardan sorumlusunuzdur:

Pazarlama stratejisinin belirlenmesi

Hedef kitleyi tanımak için pazar araştırması yapma

Müşterilerin pazarlama bütçelerini belirlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olun

İçerik takvimi oluşturma ve yönetme

İçerik ve sosyal medya pazarlaması yoluyla müşterilerinizin marka bilinirliğini güçlendirin

Müşterilerinizin reklam mesajlarını ileten görsel olarak çarpıcı grafikler ve videolar oluşturun

Anahtar Unsurlar Pazarlama Kampanyası Yönetimi Planlama

Pazarlama proje yönetiminin bir parçası olarak, müşterilerinizin pazarlama kampanyasının başarılı olması için gerekli tüm bileşenleri tanımlamanız gerekir.

Müşterileriniz için pazarlama kampanyaları planlarken odaklanmanız gereken altı anahtar unsur şunlardır:

Hedef kitle: *Pazarlama faaliyetlerinizi kimlere yönelik? Müşterinizin hedef kitlesi, yankı uyandıracak mesajları, *Pazarlama faaliyetlerinizi kimlere yönelik? Müşterinizin hedef kitlesi, yankı uyandıracak mesajları, bu kitleye ulaşmak için kullanılacak kanalları ve belirli bir kitlenin en çok kullandığı içerik biçimlerini belirleyecektir. ve OKR'ler: Neden bir kampanya yürütüyor musunuz? Net hedefler, takımınızın müşteri projelerinde çalışırken hesap verebilir olmasını sağlar. Ayrıca, iyi tanımlanmış OKR'lerle takımınızın bu hedeflere yönelik ilerlemesini izleyebilirsiniz. Bu ölçümler, hem takımınızı hem de müşterilerinizi ne yapacağınız, neden yapacağınız ve çabalarınızın ne kadar etkili olduğu konusunda bilgilendirir. Pazarlama hedeflerive OKR'ler: Neden bir kampanya yürütüyor musunuz? Net hedefler, takımınızın müşteri projelerinde çalışırken hesap verebilir olmasını sağlar. Ayrıca, iyi tanımlanmış OKR'lerle takımınızın bu hedeflere yönelik ilerlemesini izleyebilirsiniz. Bu ölçümler, hem takımınızı hem de müşterilerinizi ne yapacağınız, neden yapacağınız ve çabalarınızın ne kadar etkili olduğu konusunda bilgilendirir. Bütçe: Müşterinizin pazarlama kampanyası bütçesi, sizin veya müşterinizin bu belirli girişime ne kadar harcayabileceğinize dair somut bir sınır belirler. Müşterilerinizin bütçelerinin yaratıcılığı engellemesini istemezsiniz, ancak bu tutarı, takımınızın kampanya için sunduğu fikirlerin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Pazarlama faaliyetleri: *Müşteriniz için ne tür bir kampanya oluşturacaksınız? Bu soru, *Müşteriniz için ne tür bir kampanya oluşturacaksınız? Bu soru, kaynak tahsisini , beklenen çıktıları ve zaman çizelgesini belirlemek için anahtar öneme sahiptir. Bir televizyon reklamı, bir e-posta bülten kampanyasından çok daha fazla kaynak gerektirecektir. Yürüteceğiniz pazarlama kampanyasının türü, müşterinizin hedef kitlesine ulaşmak için kullandığınız kanallara da bağlı olacaktır. Örneğin, Z kuşağına hitap etmek istiyorsanız, TikTok gibi kısa video platformlarında sosyal medya pazarlama kampanyaları en uygun seçenek olacaktır. Zaman çizelgesi: Müşterinizin kampanyasının planlanması ve yürütülmesi ne kadar sürecek ve mesajınız ne zaman en etkili olacak? Kampanyanızın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin ve Müşterinizin kampanyasının planlanması ve yürütülmesi ne kadar sürecek ve mesajınız ne zaman en etkili olacak? Kampanyanızın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin ve zaman çizelgesinde uygun dönüm noktalarını planlayın. ABD'de okulların açılmasına yönelik bir indirim kampanyası yapıyorsanız, kampanyayı muhtemelen Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar yürütmek isteyeceksiniz. Planlama en geç Haziran ayında başlamalı ve tüm teslimatlar Temmuz ortasına kadar tamamlanmalıdır. Kampanyanın sonuçlarını Eylül ayında değerlendirebilirsiniz. Takım: Avengers gibi, ajansınızda pazarlama kampanyanızın görev listesindeki her bir görevi yerine getirebilecek bir rüya takım oluşturmanız gerekecek (metin yazarları, tasarımcılar, vb.). Grubunuzu seçerken takım üyelerinin beceri setlerini ve uygunluk durumlarını göz önünde bulundurun.

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etkili Pazarlama Kampanyası Yönetimi için 7 Adım

Pazarlama kampanyası yönetiminin pratikte nasıl işlediğini göstermek için, bir sosyal medya pazarlama ajansında pazarlama müdürü olduğunuzu hayal edelim. Müşteriniz, büyümekte olan bir startup olan MySkinDoc; ürünü, lisanslı dermatologları hastalarla uzaktan bağlayan bir tele-sağlık uygulaması. Müşteri, marka bilinirliğini artıracak(ve umarız viral olacak) bir sosyal medya kampanyası yürütmeniz için sizi işe aldı.

Pazarlama kampanyası yönetimi stratejinizi yedi adımda inceleyelim.

1. Hedef kitlenizi anlayın 🙋

Bir kampanyanın başarısı, markanın hedef kitlesinde ne kadar yankı uyandırdığına bağlıdır. Bir ajans olarak, kampanya oluşturmaya başlamadan önce müşterinizin anahtar müşterileri hakkında araştırma yapmanız gerekir.

Hedef kitlenin zihnine girip onlara daha etkili bir şekilde pazarlama yapmak için şu soruları sorun:

Müşterilerinizin ürün veya hizmetlerinden en çok kimler yararlanıyor?

Hedef kitlenin istekleri, faizleri ve davranışları nelerdir?

Hedef kitlenin sorunlu noktaları nelerdir ve müşteriniz bunları nasıl çözebilir?

Bu kampanyanın hedef alıcısı pazarlama hunisinin hangi aşamasında: üst (farkındalık), orta (değerlendirme) veya alt (satın alma)?

Bu soruları yanıtlamak için, sizin ve takımınızın bazı pazar araştırmaları ve hedef kitle segmentasyonu yapmanız gerekecektir. Müşteriye, bu araştırmayı desteklemek için paylaşabilecekleri herhangi bir alıcı profili veya ideal müşteri profili olup olmadığını sorun.

Müşterilerden alınan müşteri anketleri, hedef kitlenizi ve ihtiyaçlarını anlamanıza yardımcı olur ve bu da pazarlama kampanyası yönetimi sürecinize katkı sağlar.

Örnek cevaplar: MySkinDoc'a kaydolacak kişiler:

Cilt sorunları olan ve dermatoloğa şahsen gidemeyen veya gitmek istemeyen kişiler

Temiz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ve sosyal medyayı kullanarak ilgi alanlarına uygun markaları takip etmek isteyenler

Görünüşleri konusunda kendilerini utangaç hissedebilir ve bir doktora gitmekten başka seçenekleri olup olmadığından emin olmayabilirler; MySkinDoc, onları uzaktan ve yargılamadan bir dermatoloğa bağlayabilir

Bu noktada hala üst hunide ve MySkinDoc'un farkına varıyorlar; "Takip Et" düğmesine basarak müşterilerinizle bağlantıda kalmayı seçmelerini istiyorsunuz

2. Belirli hedefler ve kampanya türleri belirleyin 🎯

Müşteri bu kampanyayla neyi başarmak istiyor ve bu hedefe en uygun kampanya türü hangisi?

Müşteriler genellikle hedefleri ve kampanyanın nasıl olması gerektiği konusunda genel bir fikre sahiptir. Sizin işiniz, teslim edilenler konusunda sürprizlerin yaşanmaması için ayrıntılara girmektir. Olası pazarlama kampanyası hedefleri ve pazarlama kampanyası türlerinin yer aldığı bu listeyi inceleyin:

Ücretsiz deneme kayıtlarını artırın: LinkedIn ve Twitter'da potansiyel müşterileri hedefleyen ücretli sosyal medya reklamları yayınlayın

Yeni bir ürün özelliğini başarıyla piyasaya sürün : Hacker News'te yayınlanmak üzere yeni ve heyecan verici açılış sayfaları ve basın bültenleri taslağı oluşturun

Satışları artırın : Web sitenizden ayrıldıktan sonra 24 saat içinde müşterilere terk edilmiş sepetlerini hatırlatan bir e-posta pazarlama kampanyası yürütün

Web sitesi trafiğini artırın ve organik erişimi iyileştirin: Yıl sonuna kadar arama motoru sonuçlarında 1. sayfada yer alan "en iyi ürün/yazılım/araç" listeleriyle bir dizi SEO listesi oluşturun.

Örnek: MySkinDoc örneğimize geri dönelim. Bu oldukça yeni bir ürün, bu nedenle şirketin takımı Twitter, Instagram ve TikTok'ta bir dizi ücretli reklam yayınlayarak marka bilinirliğini artırmak istiyor. Gerçek MySkinDoc kullanıcılarının "önce" ve "sonra" fotoğraflarını ve videolarını göstererek sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi planlıyorsunuz.

3. Başarıyı ölçmek için metrikler oluşturun 🔢

Müşterinizin pazarlama kampanyasının neyi başarması gerektiğini öğrendikten sonra, kampanyanın etkinliğini nasıl değerlendireceğinize karar verebilirsiniz. Pazarlama KPI'ları, pazarlama kampanyasının 2. adımda tanımladığınız müşteri hedeflerini ne kadar iyi gerçekleştirdiğiyle doğrudan bağlantılı olmalıdır.

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Müşterilerinizin hedeflerine göre başarıyı ölçmek için kullanabileceğiniz pazarlama metriklerine bazı örnekler:

Yeni ürünleri piyasaya sürmek ve gelir elde etmek için: Dönüşüm oranları, e-posta tıklama oranları, nitelikli potansiyel müşteriler, yeni kayıtlar, ek satışlar, ROI

Trafiği artırmak için: Anahtar kelime sıralamaları, alan adı otoritesi, organik arama trafiği, toplam sayfa görüntüleme sayısı, benzersiz sayfa ziyaretçileri, hemen çıkma oranı, tıklama başına ödeme kampanyalarının maliyeti

Marka bilinirliği için: Kullanıcı duyarlılığı, sosyal medya etkileşim metrikleri, YouTube'da görünümler, sosyal medyada veya basında bahsetmeler, markalı anahtar kelimeler için arama hacmi

Etkinlikler için: Toplam kayıt veya bilet satışı, toplam katılım, nitelikli potansiyel müşteriler, müşteri kazanım oranı

Örnek: Tüm kanallarda (Twitter gösterimleri ve beğeniler, Instagram ve TikTok beğenileri ve yorumları) sosyal medya takipçi sayısını ve etkileşimi aylık bazda %100 artırın.

4. Kullanılabilir kaynaklarınızı belirleyin ✔️

Müşterinizin pazarlama kampanyasını planlarken, ajansınızda hangi çalışanların eldeki görevler için gerekli beceri ve uygunluğa sahip olduğunu belirleyin. Bundan sonra, pazarlama kampanyası yönetimi stratejiniz bu kişilere projeyi yolunda tutmaya yardımcı olacak zaman çizelgeleri ve son tarihler sağlamalıdır.

Takım üyeleriyle birlikte, pazarlama otomasyon araçları ve müşterinizin CRM ve Google Analytics'e erişim gibi kampanyalarınız için ihtiyacınız olan araçları veya ekipmanları belirleyin. ClickUp gibi harika kampanya yönetimi yazılımları, tüm kampanyalarınızı ve yapılacaklar listelerini takip etmenize yardımcı olarak takımınızın tüm teslim tarihlerini zamanında yerine getirmesini sağlar.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Kaynakları aşırı kullanmamak için müşterinizin pazarlama kampanyası için ayırdığı bütçeyi de göz önünde bulundurun.

Örnek: Bu projeye üç sosyal medya pazarlama yöneticisi atayacaksınız: Sam, Lydia ve Marco. Her birinin sırasıyla Twitter, Instagram ve TikTok'ta kampanya yürütme deneyimi var. Canva ve Final Cut Pro'da varlıklar oluşturacak ve Hootsuite aracılığıyla yayınları planlayacaksınız. Bu kampanyanın bütçesi 15.000 dolar.

5. Kampanya projenizi bir zaman çizelgesi üzerinde planlayın 📅

Dönüm noktalarını netleştirmek ve ajansınız ile müşterileriniz arasındaki beklentileri yönetmek için bir içerik takvimi oluşturun. Siz veya pazarlama kampanyası yöneticiniz, içerik takvimini basit bir elektronik tabloda veya daha da iyisi, ClickUp gibi işbirliğine dayalı proje yönetimi araçlarında yönetebilirsiniz.

ClickUp Ana Sayfa Takvim Görünümü'nü kullanarak görevler oluşturun, toplantılar ekleyin veya görev listenizi aynı anda izleyin

Örnek: MySkinDoc için hazırladığınız kampanya, Twitter, TikTok ve Instagram'da pazarlama amaçlı sosyal medya metinleri ve varlıklarından oluşuyor:

MySkinDoc Twitter, TikTok ve Instagram kampanyaları 1 Ekim'den 31 Aralık'a kadar sürecek

Ajansınız, tüm teslim edilecekleri son teslim tarihlerinden en az iki hafta önce hazırlayacak ve MySkinDoc'un pazarlama takımı, teslimattan sonraki bir hafta içinde geri bildirim veya onay verecektir

Takımınız, her bir platformda yayınlamak için en uygun zamanı belirlemek üzere en iyi uygulamaları izleyerek Sprout Social'da her bir sosyal medya gönderisini planlayacak

İçerik takviminde her bir eylem öğesi için son tarihlerinizi haritalandırın ve bunları sorumlu tarafa atayın, örneğin Sam'e 9 Eylül'e kadar Twitter metnini hazırlaması, Marco'ya 14 Eylül'e kadar TikTok videolarını çekmesi ve düzenlemesi vb.

6. Planınızı uygulayın 🏃

Bir pazarlama kampanyası planlamak, bir roketin fırlatılmasına hazırlamak gibidir: yeterli yakıt ve doğru astronotların gemide olduğundan emin olmak gerekir. Kampanyanızı yürütmek, "kalkış" düğmesine basmak ve roketin rotasında kalarak aya doğru yol almasını sağlamaktır!

Bu aşamada ivmeyi korumak için, takım üyelerinin teslimatları zamanında yaptıklarından emin olun. Herkesi belirlenen plana uymaya teşvik edin, ancak müşterilerin projenin kapsamını yarıda değiştirme gibi beklenmedik aksiliklere hazırlıklı olun. Aksi takdirde, kampanyanız bir anda yerle bir olabilir!

Yorumları ClickUp görevlerine dönüştürün veya bunları atayarak düşünceleri anında eylem öğelerine dönüştürün

Pazarlama kampanyası yöneticiniz dahil tüm paydaşların beklentiler ve son teslim tarihlerine ilişkin etkiler konusunda aynı fikirde olduğundan emin olmak için müşterilerinizle düzenli olarak iletişim kurun. Kampanya zaman çizelgenizi ve teslim edilecekleri yalnızca kesinlikle gerekliyse ayarlayın. Gecikmeler, kampanyaları bütçe dahilinde tutmayı zorlaştırır ve genellikle kapsamın genişlemesine neden olur.

Örnek: Takımınız harika bir iş çıkarıyor. Tüm teslim tarihlerine uyuldu ve MySkinDoc tüm taslaklarınızı herhangi bir geri bildirimde bulunmadan onayladı. Ancak Sam hafta sonu kayak kazası geçirdi ve pazarlama kampanyanızın geri kalanında ofiste olmayacak.

Twitter kampanya yönetimini devralabilecek yeni bir takım üyesi bulmanız gerekiyor. Neyse ki, Po çeşitli sosyal medya platformlarında yardımcı olmaya hazır. Hesaba yeni katıldığı için, ilk birkaç gönderisi MySkinDoc'un hedef kitlesine hitap etmiyor. Müşteri geri bildirimde bulunur ve ardından yapılan revizyonlar ve nihai onay süreci Twitter gönderim programınızda gecikmelere neden olur.

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Tüm bu beklenmedik aksaklıkların önüne geçmenin birkaç yolu vardır. Öncelikle, müşterinize Sam'in durumunu hemen bildirin.

Po işin inceliklerini öğrenirken müşterilerinizden sabır isteyin. Zaman çizelgenizi ve içerik takviminizi, Po'nun hesaba tam olarak alışması için gereken süreyi yansıtacak şekilde ayarlayın. Son olarak, Lydia ve Marco'dan Po'ya yardım etmelerini isteyin, böylece Po MySkinDoc'un ihtiyaçlarını en kısa sürede daha iyi anlayabilir.

7. KPI'ları izleyin 📈

Kampanya performansını değerlendirmek için 3. adımda tanımladığınız KPI'ları kullanın.

Kampanyanız beklendiği kadar iyi gitmiyorsa, sayıları artırmanız gerekir!

Metriklerinizi nasıl artırabileceğiniz konusunda şirket içinde beyin fırtınası yapın. Belki Instagram reklamına daha renkli bir görsel gerekiyordu veya başlık kısaltılmalıydı. Müşterilerinizi kampanya yönetimi sürecinden haberdar edin ve pazarlama stratejisi veya son tarihlerdeki herhangi bir değişiklik için onların onayını alın.

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Örnek: Kampanyanızın başında, MySkinDoc'un Twitter hesabının sadece 30 takipçisi vardı. Hedef, takipçi sayısını her ay ikiye katlamaktı. Ekim ayında hesap 40 takipçi kazanarak hedefinizi aştı, ancak Kasım ayında sadece 50 takipçi kazandı. Aralık ayında, takipçi sayısını 120'den 240'a çıkarmak için ne yapabilirsiniz?

Hediye kampanyaları, Twitter'da etkileşimi artırmanın harika bir yoludur. MySkinDoc'a, platformlarındaki dermatologlardan biriyle ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan bir promosyon hediye kampanyası düzenleyip düzenleyemeyeceklerini sorarsınız. Müşteri kabul eder ve Po, Twitter'da bu hediye kampanyasının tanıtımına başlar.

Twitter hesabı, bu ücretsiz danışmanlık hizmetiyle ilgilenen takipçileri hızla kazanır. Kampanya sona erdikten sonra takipçilerin hesabı takip etmeyi bıraksa bile, KPI'larınızı gerçekleştirdiğinizden ve Aralık ayı boyunca MySkinDoc'un hedef kitlesindeki kişilere doğrudan ulaşacağından emin olabilirsiniz.

Pazarlama Kampanyalarını Gerçekten İyi Yönetmenin Avantajları

Herhangi bir pazarlama ajansı lideri, bir kampanyanın birçok hareketli parçadan oluştuğunu söyleyebilir. Departmanlar arasında çalışarak sonuçlar elde etmek için çalışan insanlar vardır. Müşterileri ilerleme hakkında bilgilendirirken izlemeniz gereken birçok son tarih vardır. Liste uzayıp gider.

Ancak hedef, tüm bu hareketli parçaları daha öngörülebilir hale getirmektir. Pazarlama kampanyası yönetimi ile ajansınızın takım üyeleri rahat bir nefes alabilir, çünkü şunları bilirler:

Sorumlulukları nelerdir?

Teslim tarihleri ne zaman?

Müşteri geri bildirimlerini nerede bulabilirsiniz?

TL;DR? Pazarlama kampanyası yönetimi, ajansınızın takım üyelerini kampanyayı zamanında teslim etmek ve müşterinizin hedeflerine ulaşmak için hazırlar, aynı zamanda ajansınızı sadece bir tedarikçi değil, stratejik bir ortak olarak konumlandırır.

ClickUp'ta Hedefler ile üst düzey hedefler oluşturun, ardından bunları daha küçük Hedefler'e bölerek ilerlemenizi izleyin

Müşteriler, zamanında teslim edilen ve somut sonuçlar sağlayan yüksek kaliteli pazarlama kampanyası çıktıları ister. Etkili pazarlama kampanyası yönetimi bu sonuçları garanti etmez, ancak daha ulaşılabilir hale getirir.

Ajansınızda mükemmel kampanya yönetimi şöyle olabilir:

Hesap yöneticileri, ajans takım üyelerinin son teslim tarihlerine uyduğundan emin olmak için proje ilerlemesini kontrol eder. Aynı zamanda, teslim edileceklerin yüksek kalitede olmasını sağlamak için müşteri geri bildirimlerini takım üyelerine iletir.

Takım üyelerinizin her biri kendisine atanan görevleri ve son teslim tarihlerini bilir, bu da tüm görevlerini zamanında tamamlamalarını kolaylaştırır.

Müşterileriniz sizden ne beklediklerini ve karşılığında kendilerinden ne beklendiğini, yani belirli tarihlerde geri bildirimde bulunmalarını bilirler.

Etkili pazarlama kampanyaları, müşterilerinizin istediği sonuçları elde ederek onları mutlu eder. Memnun müşteriler ise tekrar iş ortağı olma olasılığı daha yüksektir. Paralel başarı elde etmek istersiniz, böylece ajansınızın işleri hızlı ve başarılı bir şekilde hallettiği hakkında çevrelerine yayarlar.

İyi bir pazarlama kampanyası müşterinizin markasını ve gelirini artırır, ancak iyi yönetilen bir pazarlama kampanyası ajansınızın markasını ve gelirini artırır!

Öte yandan, kötü yönetilen pazarlama kampanyaları hem müşterileriniz hem de ajansınızın markası için felaketle sonuçlanabilir. Burger King'in Uluslararası Kadınlar Günü tweet'ini veya Kendall Jenner'ın Pepsi reklamını düşünün... Potansiyel müşterilerinizin ajansınızla ilişkilendirmelerini istediğiniz türden bir pazarlama kampanyası kesinlikle değil!

Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonları

İyi bir şablonu kim sevmez ki? Biz kesinlikle seviyoruz. Hayatı çok daha kolay hale getiriyorlar çünkü tüm sistemi veya belgeyi sıfırdan tasarlamanıza gerek kalmıyor.

İster bir marka ister 12 marka için pazarlama yapıyor olun, tüm pazarlama projelerinizi yönetmenize yardımcı olabilecek altı favori (ücretsiz!) şablonumuza göz atın.

1. ClickUp Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonu

Bu şablon, talep alımından kampanya planlamasına ve yürütmeye kadar uçtan uca bir iş akışı sağlar

ClickUp Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonu, pazarlama kampanyası yöneticileri veya pazarlama takımlarındaki tüm paydaşlar için hepsi bir arada bir kaynaktır.

Bu şablon, pazarlama kampanyalarınızı farklı açılardan görselleştirmenize ve planlamanıza yardımcı olacak birden fazla ClickUp Görünümü ile birlikte gelir:

Ürün Lansmanı Kampanyası: Kampanya aşamalarına göre gruplandırılmış, tüm görevlerin bir bakışta görülebileceği üst düzey kontrol listesi

Sosyal Medya Takım Takipçisi: Sosyal medya görevlerini, sorumlu takımlara göre düzenlenmiş eylem öğelerine ayırır. İçerik türlerini ve ilgili sosyal medya kanallarını belirler

Pazarlama Aşaması: Görevleri aşamalara göre Kanban panosunda ayırır

Takvim: Tüm Tüm pazarlama görevlerinizi bir takvimde planlayarak, bir sonraki adımların görünürlüğünü kolaylaştırın

Referanslar: Pazarlama teklifiniz, Pazarlama teklifiniz, marka yönergeleriniz ve ürün bilgileriniz gibi bilmeniz gereken pazarlama kaynaklarını ClickUp Belgeleri' nde saklayın

Bütçe Takipçisi: Her bir yapılacak iş için ayrılan bütçeyi gösterir, böylece her zaman bütçenizi aşmazsınız

2. ClickUp Kampanya ve Promosyon Yönetimi Liste Görünümü Şablonu

ClickUp Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonundaki Liste görünümünü kullanarak bütçeleri ve diğer önemli pazarlama analizlerini kolayca izleyin.

Aynı ClickUp Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonu ile Liste görünümünüzü düzenleyerek kampanyanızın hedefleri, hedef kitlesi, bütçesi, harcamaları ve proje durumu gibi önemli yönlerini ayrıntılı olarak belirtebilirsiniz.

Artık pazarlama takımlarını güncellemeler için rahatsız etmek veya KPI'ları derinlemesine araştırmak zorunda kalmayacaksınız. Bu kampanya izleme şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Tüm kampanyalarınızı ve dönüşüm metriklerini aynı anda görün, özelleştirilebilir veri alanlarıyla izlemek istediğiniz belirli KPI'ları seçin

Kampanya iş akışlarınızı birden çok görünümde görselleştirin (bu örnekte Liste görünümü kullanılmıştır)

Özelleştirilebilir başlangıç ve son teslim tarihi alanlarıyla takviminize uyun ve son teslim tarihlerini yönetin

3. ClickUp Kampanya ve Promosyon Yönetimi Kanban Görünüm Şablonu

Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonundaki bu Kanban görünümünü kullanarak kampanyalarınızı verimli bir şekilde düzenleyin

Yine aynı ClickUp Kampanya ve Promosyon Yönetimi Şablonu içinde, kampanyalarınızı izlemek ve yönetmek için tamamen yeni bir şablon olarak Kanban görünümünü kullanabilirsiniz.

Bu görünüm, sosyal medya kampanyası yönetimi için idealdir, çünkü paydaşlara ve diğer proje izleyicilerine sosyal kampanya için her bir varlığın, gönderinin veya içeriğin durumuna kuşbakışı bir görünüm sunarsınız.

4. ClickUp Kampanya Özeti Şablonu

ClickUp Belgeleri'ndeki bu şablon özetinde kampanya ş Akışınızın her adımını oluşturun

Özellikle müşterilerin onayını almak için kampanyalarınızı kısa ve öz bir şekilde özetlemeniz mi gerekiyor?

Hedeflerinizi belirlemenize ve herhangi bir pazarlama kampanyası için basit bir özet belgede teklif taslağı hazırlamanıza yardımcı olan ClickUp Kampanya Özeti Şablonu ile müşterilerinizle aynı sayfada olduğunuzdan emin olun.

Bu şablon, aşağıdaki temel pazarlama kampanyası bileşenlerini tek tek tanımlamanıza yardımcı olur:

Kampanya genel bakışı

Hedef pazar ( kullanıcı profili şablonları dahil)

Önerilen bütçe

Önemli tarihler

Pazarlama çabaları, materyaller (diğer adıyla varlıklar veya teslim edilecekler)

Referanslar (ilgili pazarlama kaynaklarına bağlantılar, ör. marka kılavuzları, rakip listesi, oturum açma bilgileri vb

Özet ve onay

5. ClickUp Yaratıcı Özet Belge Şablonu

Bu şablon, genel stratejiyi ve anahtar unsurları özetleyerek üretim takımlarını ve paydaşları uyumlu hale getirerek yaratıcı projelerin teslim edilmesini sağlar

ClickUp'ın yaratıcı özet şablonu, kampanyanızın ne hakkında olduğuna dair kısa ve öz bir genel bakış sağlar. Siz ve müşterinizin temel ayrıntılar ve zaman çizelgeleri üzerinde anlaşmanıza yardımcı olmak için mükemmeldir. Bu, pazarlama takımları için bir zorunluluktur.

İçindekiler:

Kampanya genel bakış : Kampanyanızın hedeflerini, dönüm noktalarını, bütçesini ve hedef kitlesini özetleyin

Yaratıcı özetler : Kampanyanızın mesajlarını, eylem çağrılarını ve çıktılarını nasıl tanımlayacağınızı açıklayın : Kampanyanızın mesajlarını, eylem çağrılarını ve çıktılarını nasıl tanımlayacağınızı açıklayın

Video özetleri: Storyboard, çekim listesi ve çekim programı ile video prodüksiyonunuzu planlayın

İlham almak için bu yaratıcı brief örneklerine göz atın!

6. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

Takımınızın çeşitli kampanyalarınızı tek bir paylaşılabilir alanda düzenli tutmasını sağlayın

ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, takımınızın tüm pazarlama kampanyalarını yönetirken düzenli kalmasına yardımcı olur. Bu takvim, tüm aktif kampanyalarınızı haritalandırarak size genel bir bakış sunar, üst düzey stratejik planlama yapmanızı sağlar ve şunları yapmanızı mümkün kılar:

Kampanyalarınızı etkinlik takviminde gün, 4 gün, hafta veya ay olarak görüntüleyin

Kampanyalarınızı zaman çizelgesinde yan yana görüntüleyerek birbirleriyle nasıl örtüştüğünü anlayın. Sürükleyip bırakarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerini veya sürelerini ayarlayın

Doğru kenar çubuğunda, planlanmamış ve gecikmiş tüm görevleri listeleyen, acil olarak ilgilenmeniz gereken eylem öğelerini görüntüleyin

Tüm kampanyalarınızı listeleyin ve sürelerine göre gruplandırarak tek seferlik, kısa vadeli ve uzun vadeli kampanyalarınızı ayırt edin

Tüm kampanyalarınızın mevcut durumlarını görün, böylece pazarlama kampanyası yöneticileri görsel bir Kanban panosunda sütunlar arasında sürükleyerek ilerlemelerini ayarlayabilirler

ClickUp ile Pazarlama Kampanyası Yönetimi Sürecinizi Optimize Edin

Her pazarlama kampanyası Covergirl gibi "kolay, rahat ve güzel" olamaz, ancak sizi buna bir adım daha yaklaştırabiliriz. 😉

ClickUp, ajansların ve pazarlama takımlarının pazarlama kampanyalarında müşterilerle baştan sona işbirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir kampanya yönetim aracıdır.

ClickUp'ın daha az zamanı düzenlemeye ve daha fazla zamanı yapılacak işlere ayırmanıza yardımcı olmasının birkaç örneği:

Müşterilerinizin bilmesi gereken bilgileri, içerik takvimlerini ve marka yönergelerini özel işbirliğine açık Dokümanlarda saklayın

ClickUp'ın Gantt grafikleriyle kampanyanızın tam olarak ne kadar süreceğini görselleştirin ve görevler arasındaki bağlantıları çizin

ClickUp Gösterge Pan ellerinde KPI'ları izleyerek ve takımınızın ölçülebilir Hedeflere yönelik ilerlemesini otomatik olarak takip ederek kampanyaları planlandığı gibi sürdürün

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve daha etkili pazarlama kampanyaları yönetmeye bugün başlayın.