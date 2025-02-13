zamandan Tasarruf Edin ve Verimliliği Artırın için 50'den Fazla AI Şablonu

Geçmişte, verimlilik uzmanları genellikle kişisel gelişim kitapları ve zaman yönetimi tekniklerini önerirdi. YouTube'un Pomodoro ve Eat the Frog ile ilgili videolarla dolu olduğu günleri hatırlıyor musunuz?

Günümüzde her şey AI araçlarını (özellikle GenAI motorlarını) kullanmakla ilgili.

Dolayısıyla, AI kullanarak verimliliğinizi artırmak istiyorsanız , iş akışlarınızı AI şablonlarıyla tamamlamak harika bir yöntemdir. AI şablonlarını kullanarak genel iş akışlarınızı hızlandırabilir ve komut isteme aşamasında zaman kazanabilirsiniz.

Hayalinizdeki iş için kapak mektubu yazmaktan uygulama oluşturmaya kadar her konuda 50'den fazla AI şablonu burada. Hemen başlayabilirsiniz.

Yukarıdakilerin tümünü ve daha fazlasını yapabilecek bir AI asistanı kullanmaya başlamak istiyorsanız, ClickUp Brain'i deneyin!

AI Şablonları Nedir?

AI şablonları, GenAI motoru aracılığıyla çeşitli içerik, görüntü veya kod türleri oluşturmanıza yardımcı olan kullanıma hazır çerçevelerdir. AI şablonları, temel bir taslak sağlayarak AI asistanınıza neye ve nasıl ihtiyacınız olduğunu söylemenize yardımcı olur.

Örneğin, AI'yı dokümantasyon için kullanmak istediğinizi varsayalım.

"Yeni bir sunucu kurmayı *açıklayan teknik bir belge yazın" gibi komutlar kullanırsanız, AI motorunuzun hangi bilgileri oluşturması gerektiğini ve bunları hangi biçimde oluşturmasını istediğinizi açıklamak zorunda kalırsınız.

100 teknik sayfa yazıyorsanız, bu işlemi 100 kez tekrarlayın. Bu çok büyük bir zaman kaybıdır.

Daha iyi bir seçenek, aşağıdaki gibi alanları içeren bir AI şablonu oluşturmaktır:

Giriş Belgenin amacı Süreçye genel bakış

Belgenin amacı

Süreç hakkında genel bilgiler

Ön koşullar Yazılım gereksinimleri

Yazılım gereksinimleri

Prosedür Adım adım talimatlar

Adım adım talimatlar

Sorun giderme Yaygın sorunlar ve çözümleri

Yaygın sorunlar ve çözümleri

Sonuç Sürecin özeti

Sürecin özeti

Ek kaynaklar

Belgenin amacı

Süreç hakkında genel bilgiler

Yazılım gereksinimleri

Adım adım talimatlar

Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sürecin özeti

Artık, bir belge oluşturmanız gerektiğinde bu şablonu doldurmanız yeterlidir. Bu, tutarlılığı korumak ve yüksek kaliteli çıktılar elde etmek için kolay bir yoldur.

İyi bir AI şablonu nedir?

Oluşturulan çıktının kalitesi, kullandığınız AI şablonuna bağlıdır. Göreve uygun olanı seçmek önemlidir. Ayrıca, kullanımı ve özelleştirmesi kolay olmalıdır.

Yüksek kaliteli bir AI şablonunu oluşturan anahtar faktörleri keşfedelim:

Mantıksal yapı : Şablon, kullanıcıları adım adım süreç boyunca yönlendiren mantıksal bir akışa sahip olmalıdır

İyi tanımlanmış yer tutucular : Yer tutucular, kullanıcıların her form alanına ne eklemeleri gerektiğini bilmeleri için işaretlenmelidir

Açık uçlu komutlar : Şablon, yaratıcılığı ve özgünlüğü teşvik etmek için açık uçlu komutlar içermelidir

Özelleştirme seçenekleri: Farklı sektörlere, senaryolara ve kullanım durumlarına uyum sağlamak için birkaç tıklamayla kolayca değiştirilebilmelidir

Ölçeklenebilirlik: Şablon, büyük ölçekli projeleri yönetebilmeli ve gerektiğinde yüksek hacimli içerik üretebilmelidir

Son olarak, genel şablonlar yerine her zaman kullanım durumuna özel şablonları tercih edin, çünkü bunlar size daha alakalı sonuçlar verecektir.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

çeşitli Kullanım Örnekleri için 50'den Fazla AI Şablonu

İyi bir AI şablonunu oluşturan unsurları gördük, şimdi daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak 50'den fazla AI şablonunu içeren koleksiyonumuzu inceleyin.

Pazarlamacılar için AI şablonları

Bu AI şablonları, pazarlamacıların kampanyaları planlamasına ve blog gönderileri, e-postalar ve reklam metinleri gibi içerikleri hızlı, tutarlı ve marka kimliğine uygun bir şekilde oluşturmasına yardımcı olabilir.

1. Blog Yayınları için AI Prompt Şablonu

Bu Şablonu İndirin Blog Yayınları için ClickUp AI Prompt Şablonu

Yapılandırılmış bir çerçeve sağlayan ClickUp AI Blog Yazıları Şablonu, pazarlamacıların blogları için kampanya hedeflerini, hedef kitleleri, anahtar mesajları, kanalları ve daha fazlasını hızlı ve verimli bir şekilde özetlemelerine yardımcı olur.

Şablonda ön tanımlı olarak sağlanan alanların ötesinde daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz. Örneğin, bütçe tahsisi (reklamlar için) veya KPI'lar (etkinlikler) gibi kampanyaya özgü bilgileri girebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Çok sayıda kampanya yürüten ve müşterileriyle paylaşmak için tutarlı bir kampanya özeti isteyen pazarlama ajansları

2. Jasper tarafından hazırlanan SSS (Sık Sorulan Sorular Şablonu)

jasper aracılığıyla

Google, bloglarda, web sitelerinde ve hatta yardım belgelerinde SSS'lere öncelik verdiği için, pazarlamacıların bunları her yere dahil etmesi bekleniyor ve işte burada Jasper'ın SSS (Sık Sorulan Sorular) Şablonu devreye giriyor.

Jasper'ın istemine SSS'lerinizi ve madde işaretli liste yanıtları isteme gibi özel talimatları içeren bir liste ekleyin. Ürün bilgilerini Jasper'ın bilgi sekmesine tek seferlik bir görev olarak ekleyebilir ve ürünle ilgili sorular için AI motorunun belirli bilgileri seçmesini istiyorsanız bundan bahsedebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Çok sayıda SSS yazan SEO yazarları ve yardım belgeleri yazarları

Ayrıca okuyun: AI'yı Web Sitenize Nasıl Entegre Edebilirsiniz?

3. Jasper'ın Açılış Sayfası Şablonu

jasper aracılığıyla

Çoğu şirket, özellik, hizmet veya ürün açıklamaları için birden fazla açılış sayfasına sahiptir. E-ticaret alanında çalışıyorsanız, bu sayı web sitesine ve ürün sayısına bağlı olarak 500'e kadar çıkabilir.

Jasper'ın Açılış Sayfası Şablonu, sayfanızı açıklama, avantajlar ve yapıya ayırarak ürün veya özellik sayfalarını toplu olarak oluşturmak ve içerik üretimini ölçeklendirmek için tutarlı bir biçim sunması nedeniyle tercih edilen bir şablondur.

✨İdeal kullanım alanları: Web metin yazarları, özellikle e-ticaret alanında çok sayıda ürün açıklaması yazanlar

4. Jasper'dan E-posta Dizisi Şablonu

jasper aracılığıyla

E-posta, pazarlamacıların en favori araçlarından biridir, çünkü açılma ve tıklama oranları gibi anahtar performans göstergeleri (KPI) ile e-posta kampanyalarının performansını izlemek kolaydır. Bu nedenle, bir ürünün lansmanı, e-kitap gibi indirilebilir bir varlık oluşturulması veya bir müşterinin kazanılması gibi durumlarda e-posta, vazgeçilmez bir dağıtım kanalıdır.

Jasper'ın E-posta Dizisi Şablonu ile Jasper'ın yapay zekasına e-postanın hedefini (insanların e-kitabınızı indirmesini sağlamak) ve dizide kaç e-posta gerektiğini söylemeniz yeterlidir; Jasper, e-posta dizisini otomatik olarak oluşturur.

💡Profesyonel İpucu: Şablonun görüntü istemini kullanmak, e-postanızla birlikte gönderebileceğiniz bir afişinizin de hazır olduğu anlamına gelir.

✨İdeal kullanım alanları: E-posta dizilerini kullanarak potansiyel müşterileri ve müşterileri besleyen yaşam döngüsü pazarlamacıları ve CX takımları

5. Jasper'ın Vaka Çalışması Şablonu

jasper aracılığıyla

Sosyal kanıt, bir şeyi satmanın en kolay yoludur ve müşteri başarı hikayeleri yazmak zorunda olan bir müşteri pazarlamacısıysanız, Jasper'ın bu Vaka Çalışması Şablonu sizin için vazgeçilmez bir araçtır. Genel vaka çalışması şablonunu izler: sorun, çözüm, sonuçlar.

Müşteri görüşme transkriptinizden bu noktaları ekleyin, Jasper size yayınlamaya hazır vaka çalışması taslağını sunsun.

✨İdeal kullanım alanları: Vaka çalışmaları ve başarı hikayeleri yazan müşteri pazarlamacıları

6. Copy.ai'nin Dijital Pazarlama Planı Şablonu

Copy.ai'nin Dijital Pazarlama Planı şablonu, bir AI şablonundan çok bir komut istemidir. İki bölümden oluşur: GenAI motorunuzun pazarlama planını oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bilgiler ve planın yapısı.

Her iki bilgi setini de verdiğinizde, Copy.ai'de bulunan GPT 3.5, GPT 4.0 veya Claude gibi mevcut GenAI motorlarından birini seçerek çıktınızı oluşturabilirsiniz. Bu şablonu doğrudan ChatGPT'ye kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Aylık veya temalı dijital kampanyalar hazırlayan dijital pazarlama takımları ve ajanslar

7. Copy.ai tarafından Podcast Bölüm Özeti Şablonu

Podcast ana hatları, anlatıma sadık kalmak ve bölümünüz boyunca konudan sapmamak için harika bir yoldur. Ayrıca, seriniz boyunca tutarlı bir biçim korumaya yardımcı olurlar. Copy.ai'nin Podcast Bölüm Ana Hatları Şablonunu kullanarak, tüm podcast'lerinizin benzer bir yapı izlemesini sağlayabilirsiniz.

Podcast bölümünüzle ilgili konu, alaka düzeyi ve konuşmacılar gibi ayrıntıları ekleyin. Podcast taslağınız, seçtiğiniz yapı kullanılarak oluşturulacaktır.

Copy. ai genel bir yapı sağlarken, bunu marka yönergelerinize göre özelleştirebilirsiniz. Şablonu kaydettiğinizden emin olun, böylece tüm podcast bölümlerinizde kullanabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Podcast yayınlayan marka pazarlama takımları ve oluşturucular

🧠 İlginç Bilgi: "Podcast" terimi, artık dinlemek için iPod'a ihtiyaç duymasanız da, "iPod" ve "broadcast" kelimelerinin birleşiminden türemiştir!

8. Notably'nin Yapılacak İşler Şablonu

via Notably

Yapılacak İşler (JTBD) çerçevesi, müşterilerin ürünleri neden "kullandığını" anlamaya odaklanan bir pazarlama yaklaşımıdır. JTBD, müşterinin istediği sonuca veya "işe" odaklanır

Öyleyse, yeni bir ürün piyasaya sürüyorsanız, Notably'nin Yapılacak İşler Şablonu'nu kullanarak müşteri araştırma bulgularından içgörüler elde edebilir ve Yapılacak İşler belgesini oluşturabilirsiniz.

Tüm bulgularınızı Notably çalışma alanınıza ekleyin ve belgenizi oluşturmak için şablonu seçin.

✨İdeal kullanım alanları: Müşteri araştırmalarını birleştirmek ve ürün konumlandırma ve mesajlaşmayı sonlandırmak isteyen pazarlamacılar

Halkla ilişkiler ve iletişim takımları için AI şablonları

AI şablonları, PR takımlarının basın bültenleri ve medya sunumları gibi çeşitli içerik biçimleri oluşturmasına ve e-posta iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olarak, takımların halkla ilişkilerin daha stratejik yönlerine odaklanmasını sağlar.

9. Jasper'ın Kriz İletişimi Bildirisi Şablonu

jasper aracılığıyla

Kriz iletişim açıklamaları hazırlamak, halkla ilişkiler uzmanlarının en zor görevlerinden biridir. Krizler genellikle aniden ortaya çıkar ve iyi düşünülmüş bir açıklama hazırlamak için çok az zaman bırakır. Kötü ifade edilmiş bir açıklama, kuruluşun itibarını daha da zedeleyebilir.

Jasper'ın Kriz İletişimi Bildirisi Şablonu gibi bir şablonu kullanarak kriz iletişim sürecini iyileştirebilirsiniz. Bu şablon, ilk bildirimleri hızlı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacak temel bir yapı ve anahtar mesajlar sunar. Ardından, "Ses Seç" seçeneğini kullanarak nihai mesajınızın empatik ve markanızla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Krizle karşı karşıya olan ve krizi hafifletmek için doğru duyuruları oluşturmak isteyen tüm kuruluşlar

10. Jasper'ın Düşünce Liderliği Makale Şablonu

jasper aracılığıyla

Liderlik takımınızın makalelerini yazan bir PR uzmanıysanız, Jasper'ın Düşünce Liderliği Makale Şablonu size çok zaman kazandırabilir. Başkasının yerine yazmak ve onun bakış açısını doğru yansıtmak yerine, kendi düşüncelerinizi yazmak her zaman daha kolaydır.

Röportajınızdan elde ettiğiniz anahtar bilgileri bu Jasper şablonuna ekleyin ve makaleye yaklaşım konusunda yönergeler verin. Bu, size zaman kazandıracak ve nihai çıktının sizin değil, liderlik takımınızın sesini yansıtmasını sağlayacaktır.

✨İdeal kullanım alanları: Düşünce liderliği makaleleri yazan PR takımları ve içerik yazarları

11. Jasper'ın Medya Sunumu E-posta Şablonu

jasper aracılığıyla

👀 Biliyor muydunuz? Çoğu gazeteci günde ortalama 11 haber önerisi alır.

Bu kalabalık gelen kutusunda öne çıkmak için, gerekli tüm bilgileri açık, öz ve kolay anlaşılır bir e-postada sağlamalısınız.

İşte Jasper'ın Medya Sunum E-postası Şablonu devreye giriyor. Medya kuruluşu ve hikayenizin açısı hakkında bilgi girerek, genel şablon sunumlar yerine kişiselleştirilmiş medya sunum e-postalarını toplu olarak gönderebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Hikayelerini veya ürünlerini gazetecilere ve medya kuruluşlarına tanıtmak isteyen halkla ilişkiler uzmanları, pazarlama ekipleri ve küçük işletmeler

12. Copy.ai'nin etkinlik şablonu için basın bülteni

En son etkinliğinizi dünyaya duyurmak isteyen bir şirket, kar amacı gütmeyen kuruluş veya okul iseniz, basın bültenleri bunu yapmak için harika bir yol olabilir. Ancak, çoğu basın bülteninde sıkı bir kelime sınırı vardır ve kısa ve öz olmanız gerekir.

Copy.ai'nin Etkinlik Basın Bülteni Şablonu'na lojistik ve misyon gibi etkinliğinizin en önemli ayrıntılarını ekleyerek, etkinlikleriniz için ilginç ve yerinde basın bültenlerini hızlıca taslak haline getirebilir ve birkaç dakika içinde medya kuruluşlarına gönderebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Etkinlikleri hakkında ilgi uyandırmak isteyen PR uzmanları ve etkinlik planlayıcıları

💡Profesyonel İpucu: Basın bülteninizin etkisini en üst düzeye çıkarmak için, etkinliğe katılan anahtar bir kişinin dikkat çekici bir alıntısını ekleyin. Bu kişisel dokunuş, duyurunuzu daha ilgi çekici ve medya dostu hale getirebilir!

13. Copy.ai'nin Podcast Misafir Sunum Şablonu

Copy.ai'nin Podcast Misafir Sunum Şablonu, PR uzmanlarının sunumlarını belirli podcast'lere göre özelleştirerek, müşterilerinin veya şirketlerinin nasıl değerli bilgiler sağlayabileceğini ve programın izleyicilerine nasıl katkıda bulunabileceğini vurgulayabilmelerini sağlar.

Şablonun yapılandırılmış yapısı, sunumunuzun net ve kolay anlaşılır olmasını sağlar. Podcast sunucuları her gün çok sayıda sunum aldığından, bu çok önemlidir. İyi organize edilmiş ve konuyu özetleyen bir mesaj, kalabalığın arasından sıyrılmanıza yardımcı olabilir.

✨İdeal kullanım alanları: Müşterilerini potansiyel misafir olarak tanıtmak isteyen halkla ilişkiler uzmanları

14. Beautiful.ai tarafından hazırlanan Halkla İlişkiler Sunum Şablonu

Beautiful.ai'nin Halkla İlişkiler Sunum Şablonu, müşterilere ulaşmak için özel sunumlar oluşturmak isteyen halkla ilişkiler ajansları içindir. Şablon 18 "akıllı slayt" ile birlikte gelir ve Beautiful.ai'nin yapay zeka destekli sunum oluşturucusunu kullanarak her alan için metin oluşturabilir, yapay zeka tarafından oluşturulan görseller ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu, kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan markanızı, değer önerinizi ve müşterileriniz için neden doğru seçim olduğunuzu etkili bir şekilde temsil eden şık sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

✨İdeal kullanım alanları: Müşterilere düzenli olarak sunum yapan PR ajansları ve serbest çalışanlar

Sosyal medya yönetimi için AI şablonları

AI şablonları, özellikle kaynak veya zaman sıkıntısı olduğunda, başlıklar, gönderiler ve hikayeler gibi çeşitli sosyal medya içerik biçimlerini hızlı bir şekilde oluşturmak için son derece zaman verimli bir yoldur. Bu, tutarlı bir şekilde yayınladıkça etkileşim oranınız ve görünürlük metrikleriniz arttığı için özellikle önemlidir.

15. Notion'dan Sosyal Medya Panosu Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un bu Sosyal Medya Panosu Şablonu, hepsi bir arada bir sosyal medya yönetim aracıdır. Sosyal medya metinleri oluşturmanıza yardımcı olur ve içerik planlamasını ve zamanlamasını otomatikleştirir.

Notion panosunda tüm sosyal hesaplarınız için etiketler oluşturarak başlayın. Ardından, her bir sosyal medya gönderisi için kartlar oluşturun. Son olarak, Notion AI'yı kullanarak gönderinizin içeriğini taslak haline getirin ve gönderinin hangi platformda yayınlanacağı ve takviminizde ne zaman görüneceği gibi ilgili ayrıntıları ekleyin.

✨İdeal kullanım alanları: İçerik oluşturmak ve yayın programını takip etmek zorunda olan sosyal medya yöneticileri ve içerik oluşturucular

16. Notion'un AI İçerik Yeniden Kullanım Sistemi Şablonu

notion aracılığıyla

Sosyal medyada yeniden kullanmak istediğiniz blog gönderileri ve düşünce liderliği makalelerinden oluşan bir kitaplığınız varsa, Notion'un AI Content Repurposing System (AI İçerik Yeniden Kullanım Sistemi) harika bir başlangıç noktası olabilir.

Yapılacak tek şey, uzun formdaki her bir parçayı Notion'a yüklemek ve ardından e-postalar, LinkedIn gönderileri ve daha fazlası gibi önceden tanımlanmış AI şablonlarını kullanarak Notion AI'nın yazma yetenekleriyle içeriğinizi daha kısa parçalara dönüştürmek.

✨İdeal kullanım alanları: Uzun içeriklerini sosyal medya gönderileri olarak yeniden kullanmak isteyen sosyal medya pazarlamacıları

17. Jasper'ın İçerik Yeniden Yazma Şablonu

jasper aracılığıyla

İçeriği yeniden kullanan sosyal medya pazarlamacıları için bir başka süper kullanışlı şablon, Jasper'ın İçerik Yazarı Şablonu'dur. Burada, orijinal metni yapıştırır ve ardından Jasper'a yeniden kullanılan metnin nasıl görünmesini istediğinize dair yönergeler verirsiniz.

Örneğin, blog gönderinizi yapıştırıp üç LinkedIn gönderisi oluşturmasını isteyebilirsiniz. Şimdi Oluştur'u tıklayın ve yeni, yeniden kullanıma hazır içeriğiniz göz açıp kapayıncaya kadar hazır olacaktır.

✨İdeal kullanım alanları: Mevcut içeriği yeni biçimlere dönüştürmek veya duyuru gönderileri için içeriği başka kelimelerle ifade etmek isteyen sosyal medya pazarlamacıları

18. Jasper'ın Sosyal Medya Reklam Şablonu

jasper aracılığıyla

Sosyal medya reklamları yayınlıyorsanız, Jasper'ın Sosyal Medya Reklam Şablonu olmazsa olmazınız. Reklamlarınız için farklı sürümleri hızlıca oluşturmanıza yardımcı olur; bu, A/B testi reklamları için de son derece kullanışlıdır.

İşte nasıl işliyor:

Sosyal platformunuzu seçin

Reklamın amacını ayrıntılı olarak belirleyin: trafiği artırın, satışları yükseltin veya kayıtları artırın

Anahtar mesajlarınızı ekleyin

Ve tamamlandı. Jasper, seçtiğiniz platforma uygun bir sosyal medya reklamı sunacaktır.

✨İdeal kullanım alanları: Reklam metinleri üretimini ölçeklendirmek isteyen sosyal medya ve dijital pazarlamacılar

19. Jasper tarafından hazırlanan LinkedIn Makale Şablonu

jasper aracılığıyla

LinkedIn makaleleri, markanızı oluşturmak ve belirli bir konuda otoritenizi sergilemek için harika bir kanaldır. LinkedIn'de düzenli olarak düşünce liderliği makaleleri yazan bir sosyal medya yazarı veya LinkedIn hayalet yazarıysanız, Jasper'ın LinkedIn Makale Şablonu sizin için ideal seçimdir.

Anahtar mesajınızı, sektör trendleriyle nasıl ilişkili olduğunu, bunu desteklemek için sahip olduğunuz verileri ve hedef kitlenizin ayrıntılarını eklemeniz yeterlidir. Jasper, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir LinkedIn makalesi oluşturacaktır.

✨İdeal kullanım alanları: Uzun makaleler yazan sosyal medya yazarları ve LinkedIn hayalet yazarları

20. Copy.ai tarafından hazırlanan LinkedIn Mesaj Şablonu

Diyelim ki, sektördeki etkileyicilerle etkileşim kurmak, müşteri bulmak veya satışları kapatmak için LinkedIn'i kullanan bir sosyal medya pazarlamacısı veya satış temsilcisisiniz. Bu durumda, Copy.ai'nin LinkedIn Mesaj Şablonunu incelemelisiniz.

Kendinizi ve şirketinizi tanıtmak, neden ulaşmak istediğinizi açıklamak ve alıcıya tam olarak nasıl yardımcı olabileceğinizi açıklamak için yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Diğer Copy.ai şablonlarında olduğu gibi, mesajın yapısını özelleştirebilir ve en iyi sonuçları elde etmek için şablonu kopyalayıp diğer GenAI motorlarına yapıştırabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: LinkedIn'de tanıtım faaliyetleri yapacak sosyal medya yöneticileri ve satış takımları

21. Copy.ai tarafından sunulan YouTube Reklam Metni Şablonu

YouTube reklamlarında izleyicilerin ilgisini çekmek önemlidir. Bunu yapmanın en iyi yolu, temel değerlerinizi kullanarak onlarla ilişki kurmaktır. Copy.ai'nin YouTube Reklam Metni Şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

Hizmetinizin temel değerlerini, ICP'lerinizin kim olduğunu, ürününüzün nasıl çalıştığını ve CTA'nızın ne olduğunu ekleyin, Copy.ai size ürününüzü temel değerlerinize bağlayan bir metin sunacaktır. Temel değerlerinizi daha fazla vurgulamak için yapıyı "üç perde" veya "kahramanın hikayesi" gibi çerçevelere uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: YouTube reklamları oluşturan video ajansları ve senaryo yazarları

👀 Biliyor muydunuz? Google'a göre, izleyicilerin %70'i bir markayı YouTube'da gördükten sonra satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.

22. Narrato'nun AI Meme Oluşturucu Şablonu

narrato aracılığıyla

Narrato'nun bu süper eğlenceli AI Meme Oluşturucu Şablonu, meme pazarlamasına girmeyi planlayan ve ilham arayan sosyal medya takımları için harika bir araçtır.

Narrato'ya meminizin temasını ve markanızın tonunu bildirin, size düzinelerce resim ve başlık önerisi sunsun ve dakikalar içinde viral mem fikirlerini toplu olarak oluşturun.

✨İdeal kullanım alanları: Meme fikirleri üretmek isteyen sosyal medya pazarlamacıları

İK takımları için AI şablonları

Her zaman evrak işleriyle boğuşan bir departman varsa, o da insan kaynaklarıdır. Çalışan sözleşmelerinden performans değerlendirmelerine, sosyal hak kayıtlarından uyumluluk belgelerine kadar idari yük çok ağır olabilir. AI içerik şablonlarıyla işlerinizi saatler yerine dakikalar içinde halledebilirsiniz.

23. Copy.ai tarafından sunulan Yöneticiler için Performans Değerlendirmesi Şablonu

Raporlarınıza üç aylık veya yıllık performans değerlendirme e-postaları gönderiyorsanız, Copy.ai'nin Yöneticiler için Performans Değerlendirmesi Şablonu tam size göre. Şablona çalışanın başarılarını, iyileştirilmesi gereken alanları ve gelecekteki kariyer gelişimi için hedeflerini girin ve AI'nın yapılandırılmış ve destekleyici bir mektup taslağı hazırlamasına izin verin.

AI'dan mektuplarınızı taslak olarak hazırlamasını isteyerek, geri bildirimlerin objektif, yapıcı ve önyargısız olmasını da sağlayabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Performans değerlendirme e-postaları gönderen İK takımları ve yöneticiler

24. Copy.ai tarafından hazırlanan Yıllık Performans Değerlendirme Şablonu

Copy.ai'nin Yıllık Performans Değerlendirme Şablonu, yıllık değerlendirme uygulamalarını standartlaştırmak ve kuruluş genelinde tutarlılığı sağlamak isteyen İK uzmanları için başka bir harika kaynaktır.

Şirket genelindeki yöneticilere yıllık performans değerlendirme mektuplarını hazırlamak için basit ve doğrudan bir şablon sunarak, yöneticilerin geri bildirimlerini hızlı bir şekilde paylaşabilmelerini ve tüm çalışanların aynı standartlara ve kriterlere uygun değerlendirmeler alabilmelerini sağlarsınız.

✨İdeal kullanım alanları: Çalışan performans değerlendirmelerinden sorumlu yöneticiler ve İK uzmanları

25. Referans Kontrolü Sonrası Takip E-postası Şablonu

Günümüzde çoğu şirket, işe alım sürecinin bir parçası olarak referans kontrolü yapmaktadır. Siz de referans kontrolü yapıyorsanız, Copy.ai'nin Referans Kontrolü Sonrası Takip E-postası Şablonu size çok zaman kazandırabilir.

Bu şablonla, referans kontrol toplantısından alıntıları ve ortak bir dizi sonraki adımı kolayca girebilir, her aday için kişiselleştirilmiş e-postaları normalde harcadığınız sürenin onda biri kadar sürede taslak haline getirebilirsiniz.

✨İdeal İş görüşmesi sürecinde referans kontrolü yapan şirketlerdeki İK uzmanları

26. Beautiful.ai tarafından hazırlanan Şirket Kültürü Sunumu

E-postaların yanı sıra, İK uzmanları şirket kültürü hakkında da birçok sunum hazırlar. Bu, yeni işe alınanlar ve potansiyel adayları şirketinizin iş tarzı ve değerleri hakkında bilgilendirmek için harika bir yoldur.

Beautiful.ai'nin Şirket Kültürü Sunum Şablonu bu konuda harika bir kaynaktır. 13 slayt içeren bu şablon, Beautiful. ai'nin içerik ve görüntü oluşturma gibi AI özellikleriyle şirket bilgilerinizi kolayca girmenizi ve şablonu baştan sona özelleştirmenizi sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Şirket kültürünü oluşturan yeni kurulan şirketlerdeki İK uzmanları

27. Narrato'nun AI İş Tanımı Oluşturucu Şablonu

narrato aracılığıyla

İK uzmanları için en zaman alıcı görevlerden biri, ilgi çekici iş tanımları hazırlamaktır. Bu tanımlar açık, öz ve rolün beklentilerini ve şirket kültürünü doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Narrato'nun AI İş Tanımı Oluşturucu Şablonu ile herhangi bir rol için ayrıntılı iş tanımları oluşturabilirsiniz. Narrato'ya şirketiniz, rol ve ücret planınız hakkında biraz bilgi verin, size yayınlamaya hazır bir taslak sunsun.

✨İdeal kullanım alanları: İş tanımları oluşturmak için şablonlu bir yapı isteyen İK uzmanları

Etkinlik planlayıcıları için AI şablonları

Birden fazla görevi aynı anda yürüten bir etkinlik planlayıcısıysanız ve zamanınızı daha etkili yönetmek için AI kullanmak istiyorsanız, bu AI şablonları verimliliğinizi büyük ölçüde artırabilir.

28. Notion'dan AI Etkinlik Master Planlayıcı

notion aracılığıyla

Notion'un bu AI Etkinlik Master Planlayıcı Şablonu, ana yapılacaklar listeniz olarak işlev görebilecek son derece kullanışlı bir kaynaktır. Buraya tüm görevlerinizi ve notlarınızı ekleyebilir, ayrıca Notion AI'yı kullanarak etkinlik özetinizi ve diğer içeriklerinizi taslak olarak hazırlayabilirsiniz.

Şablon, etkinlik öncesi planlama, etkinlik yürütme ve takip eylemleri olmak üzere üç bölümden oluşur, böylece baştan sona her şeyi kapsar.

✨İdeal kullanım alanları: Etkinliklerini organize etmek ve yürütmek için bir kontrol listesine ihtiyaç duyan etkinlik planlayıcıları

29. Taskade'den AI Etkinlik Planlayıcı Şablonu

taskade aracılığıyla

Etkinliğinizin ön planlama aşamasında araştırmalarınızı ve düşüncelerinizi düzenlemek için bir belgeye mi ihtiyacınız var? Taskade'in AI Etkinlik Planlayıcı Şablonunu deneyin. Etkinlik planlamasının tüm anahtar unsurlarını kapsayan kapsamlı bir belgedir.

Yerleşik AI yazma asistanı ve görev yöneticisi, etkinlik metinlerini hazırlamayı ve etkinlik projenizi yönetmeyi de kolaylaştırır.

✨İdeal kullanım alanları: Etkinlik misafir listesi ve etkinlikleri hakkında beyin fırtınası yapmak için şablona ihtiyaç duyan etkinlik planlayıcıları

30. Copy.ai'den Etkinlik Hatırlatıcı E-posta Şablonu

Genellikle etkinlik organizatörleri her e-posta için yaklaşık 3 ila 5 hatırlatıcı e-posta gönderir ve Copy.ai'nin Etkinlik Hatırlatıcı Şablonu bu konuda harika bir başlangıç noktası olabilir. Temel etkinlik ayrıntılarını girin ve bir dizi hatırlatıcı e-postayı otomatik olarak oluşturun.

Alternatif olarak, bu şablonu özelleştirerek konuşmacılar, VIP misafirler veya genel katılımcılar gibi farklı katılımcı segmentleri için bilet türlerine göre kişiselleştirilmiş hatırlatıcı e-postalar oluşturabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Etkinlik hatırlatıcıları göndermek için kolayca özelleştirilebilen şablonlara ihtiyaç duyan etkinlik planlayıcıları

31. Remo'nun AI Buz Kırıcı Soru Oluşturucu Şablonu

remo aracılığıyla

Buz kırıcılar, ağ oluşturma etkinliklerinin ve oturumlarının önemli bir parçasıdır. Eğer bir etkinlik düzenliyorsanız, Remo'nun AI Buz Kırıcı Soru Oluşturucu Şablonu çok değerli bir araçtır. Bu şablon, dakikalar içinde hedef kitlenize özel buz kırıcı sorular oluşturmanıza olanak tanır.

Yansıyan sorulardan yaratıcı sorulara kadar yedi nitelik içeren bu şablon, farklı hedef kitlelere uygun sorular oluşturmanıza olanak tanır.

✨İdeal Etkinlik planlayıcıları, sunucular ve oturumları için buz kırıcılar oluşturmak isteyen ev sahipleri

Ürün yöneticileri için AI şablonları

Çekici ürün yol haritaları oluşturmaktan, içgörülü kullanıcı araştırmaları yapmaya ve etkili ürünler piyasaya sürmeye kadar, ürün yöneticilerinin verimliliğini iki katına çıkarabilecek bazı AI şablonları.

32. Notion'dan Ürün Yol Haritası Şablonu

notion aracılığıyla

Bir startup şirketinde ürün yöneticisiyseniz ve sürüm planlarınızı görselleştirmek için basit bir sisteme ve ilerlemenizle ilgili AI destekli içgörülere ihtiyacınız varsa, Notion'un Ürün Yol Haritası Şablonunu inceleyin.

Kısmen Kanban panosu, kısmen etkinlik izleyici olan bu araç, özelleştirilebilir grafikler, filtreler ve görünümler ile ürün lansmanlarını izlemenizi, ilerlemeyi takip etmenizi ve şeffaflığı artırmanızı sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Yol haritalarını yönetmek için basit bir sistem isteyen yeni kurulan şirketlerdeki ürün yöneticileri

33. Notion'un AI Şablonuyla SWOT Analizi

notion aracılığıyla

Ürününüzün güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek ve özellik sürümlerine öncelik vermek için SWOT çerçevesinin yapılandırılmış, objektif doğasını seven bir ürün yöneticisiyseniz, Notion'un AI ile SWOT Analizi şablonunu deneyin.

Ürününüzün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin bir listesini ekleyin, Notion AI diğer paydaşlar ve liderlik üyeleriyle paylaşabileceğiniz kapsamlı bir belge oluştursun.

✨İdeal kullanım alanları: SWOT analizini kullanarak lansmanlara öncelik veren ürün sahipleri ve yöneticileri

34. Notion'dan Ürün Lansmanı Duyuru Şablonu

notion aracılığıyla

Kullanıcı hikayelerini veya ürün lansmanı bilgilerini (iç takımları eğitmek için) standartlaştırmak için bir şablon arayan bir ürün yöneticisi misiniz? Notion'un Ürün Lansmanı Duyuru Şablonu size yardımcı olabilir.

Bir özelliğin nasıl çalışması gerektiğini ve kullanıcılara nasıl fayda sağlayacağını ayrıntılı olarak açıklamak için kullanabileceğiniz dört bölüm (ürün açıklaması, kullanıcı hedefleri ve teklif) içerir. Ardından, sayfanın üst kısmındaki Oluştur düğmesine tıklayarak bir taslak oluşturun ve takımınızla paylaşın.

✨İdeal kullanım alanları: Kullanıcı hikayeleri oluşturmak için şablonlu bir biçim isteyen ürün yöneticileri

35. Notion'dan AI Ürün Adı İlham Şablonu

notion aracılığıyla

Yeni bir ürüne isim vermek zor olabilir. Ancak Notion'un AI Ürün Adı İlham Şablonu gibi bir şey bu görevi daha eğlenceli hale getirebilir.

Aracınızın işlevselliğini ve istediğiniz marka stilini açıklayın. Notion AI, özel gereksinimlerinize göre yaklaşık 15 isim önerisi oluşturacaktır. "İlham" listesini ayarlayarak ve ek isimler oluşturarak aramanızı daraltabilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Yeni araçlar için isim bulmaya çalışan ürün yöneticileri

36. Notably'nin Kullanılabilirlik Testi Özeti Şablonu

via Notably

Kullanıcı davranışını analiz etmek ve sorunlu noktaları belirlemek için sık sık kullanılabilirlik testleri yapıyor musunuz? Bu durumda, düzinelerce görüşme videosundan anahtar bulguları çıkarmak için ne kadar zaman harcadığınızı bilirsiniz. Ancak, Notably'nin Kullanılabilirlik Testi Özeti Şablonu bu işi saniyeler içinde tamamlayabilir.

Kullanıcı röportaj videonuzu ve anahtar bulguları, önerileri ve sonuç cümlelerini içeren bir özeti yükleyin, böylece takımınız araştırmanızı kolayca belgeleyebilir ve kalıpları bulabilir.

✨İdeal kullanım alanları: Kullanıcı geri bildirimi almak için kullanılabilirlik testleri gerçekleştiren ürün yöneticileri ve UX takımları

Ayrıca okuyun: Ürün Tasarımında AI Nasıl Kullanılır?

Toplantı yönetimi için AI şablonları

Toplantılar, gündemi planlamak, tutanakları belgelemek veya eylem planı oluşturmak gibi birçok işi içerir. Ancak bu AI şablonları, zaman kazanmanıza ve toplantıları daha verimli hale getirmenize yardımcı olacak kullanışlı sanal toplantı asistanınız olabilir.

37. Copy.ai'den Eylem Planı Şablonu

Toplantı sonrası tartışmaları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmekte zorlanıyor musunuz? Copy.ai'nin Eylem Planı Şablonu, süreci basitleştirir ve sorunları anında ele aldıktan sonra hızlı bir sorun-çözüm beyanı oluştururken özellikle işe yarar.

Toplantı transkriptinden önemli noktaları veya alıntıları not alın, Copy.ai sizin için adım adım eylem planını hazırlasın.

✨İdeal kullanım alanları: Engelleri çözmek için geçici çağrılardan eylem öğelerini listeleme

38. Notion'un AI Toplantı Özetleri Şablonu

notion aracılığıyla

Birçok AI aracı, çevrimiçi toplantıların özetlerini oluşturmanıza yardımcı olabilir, ancak yüz yüze toplantılar için bu işlem hala manuel olarak yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda, Notion'un AI Toplantı Özetleri Şablonu'na toplantı notlarınızı yazabilir ve AI motorunun özetinizi oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Bu şablon, takım üyelerinin katkılarını takdir etmek için "Teşekkürler" ve katılımı izlemek için "İzinler" bölümlerini içerir.

✨İdeal kullanım alanları: Yüz yüze toplantıların özetlerini hazırlayan çalışanlar

39. Notion'dan AI Destekli Tüm Çalışanlar Toplantısı Şablonu

not ion aracılığıyla

Şirketinizin tamamı için aylık veya üç aylık genel toplantılar düzenleyen bir startup iseniz, Notion'un AI destekli All Hands Toplantı Şablonu değerli bir araçtır. İş güncellemeleri, başarılar, etkinlikler, hedefler ve daha fazla bölüm içerir. Bunları eklediğinizde, Notion AI toplantınızın bir özetini oluşturur.

Bu şablon, yeni takım üyelerini karşılamak veya zor konulara girmeden önce ortamı yumuşatmak için ilgi çekici konuşmalar başlatmaya yardımcı olacak bir AI buz kırıcı soru oluşturucu da içerir.

✨İdeal kullanım alanları: Gündemi belirleyen ve tüm çalışanların katıldığı toplantılardaki güncellemeleri özetleyen çalışanlar

Metin yazarları için AI şablonları

Metin yazarları, özellikle de yazarlık bloğu yaşayanlar, AI şablonlarını inanılmaz derecede yararlı bulabilir. Bu şablonlar, boş sayfa korkusunu ortadan kaldırır ve yaratıcı süreci hızlandırır. Ayrıca, popüler çerçeveler etrafında içerik oluşturmak için mükemmeldir.

40. Narrato'nun BAB Biçiminde AI Metin Yazarı Şablonu

narrato aracılığıyla

BAB (Before-After-Bridge) metin yazma biçimi, çözümünüzü (köprü) kullanarak kullanıcının mevcut durumundan (önce) istediği sonuca (sonra) ulaşma yolculuğuna odaklanarak metin oluşturmanıza yardımcı olan bir çerçevedir.

Narrato'nun BAB Biçimindeki AI Metin Yazarı şablonuna ürün veya hizmetinizin kısa bir açıklamasını girin, size bir BAB anlatımı sunacaktır:

Önce: Okuyucunun mevcut sorunu veya sorunlu noktasını belirlemek

Sonra: İdeal sonuç veya çözümün resmini çizmek

Köprü: Ürün veya hizmetinizi "Önce" ve "Sonra" durumlarını birbirine bağlayan köprü olarak sunun

Bu, vaka çalışmaları ve özellik sayfalarını oluşturmak için çok işe yarar.

✨İdeal kullanım alanları: Öncesi-Sonrası-Köprü biçiminde açılış sayfaları yazmak

41. Narrato'nun AIDA Biçimindeki AI Metin Yazarı Şablonu

narrato aracılığıyla

Bir başka popüler metin yazımı çerçevesi olan AIDA (Dikkat-Faiz-Arzu-Eylem), güçlü bir kanca ile okuyucuların dikkatini çekmek ve onları CTA'nıza yönlendirmek için harikadır. Bunun için Narrato'nun AIDA Biçimindeki AI Metin Yazarı Şablonunu deneyebilirsiniz.

Ürün açıklamanızı ekleyin, size güçlü bir ilgi çekici unsur (dikkat), bağlam (faiz), ürün avantajları (istek) ve son olarak bir CTA (eylem) içeren bir metin sunacaktır.

✨İdeal kullanım alanları: Dikkat-Faiz-Arzu-Eylem biçiminde potansiyel müşteri oluşturma ve web semineri açılış sayfaları yazma

42. Narrato'nun PAS Biçiminde AI Metin Yazarı Şablonu

narrato aracılığıyla

Listeye eklediğimiz son "çerçeve" şablonu, Problem-Agitate-Solution (Sorun-Tahrik-Çözüm) şablonu. Bu şablonda, kullanıcılarınızın sorunlarını ortaya çıkarır ve ardından ürününüzü çözüm olarak sunarsınız. Narrato'nun PAS Biçimindeki AI Metin Yazarı Şablonu bu konuda size yardımcı olabilir.

Ürününüzü veya hizmetinizi tanımlayın, Narrato sorunu ele almamanın olumsuz sonuçlarını vurgulayacak ve ürününüzü veya hizmetinizi nihai çözüm olarak konumlandıracaktır.

✨İdeal kullanım alanları: Problem-Agitate-Çözüm biçiminde potansiyel müşteri oluşturma ve reklam açılış sayfaları yazmak

43. Jasper'ın İçerik Geliştirici Şablonu

jasper aracılığıyla

Hiç tuhaf gelen bir şey yazdınız mı? Ama bunu anlamanıza yardımcı olacak "insan" gibi bir pano yok. Öyleyse, içeriğinizi iyileştirmek için AI'yı, özellikle Jasper'ın İçerik İyileştirici Şablonunu kullanın.

Orijinal metninizi yapıştırın ve istediğiniz iyileştirmeleri belirtin, Jasper daha rafine ve "iyileştirilmiş" bir taslak oluştursun.

✨İdeal kullanım alanları: Metinleri düzenlemek veya üslubunu optimize etmek için bir araca ihtiyaç duyan metin yazarları

Kişisel verimlilik için AI şablonları

Alışkanlıklarınızı izlemenize yardımcı olmaktan tatil planlaması gibi projeleri yönetmeye kadar, AI şablonlarının hayatınızı kolaylaştırabileceği bazı yollar.

44. Notion'un AI Şablonuyla Seyahat Planı Yapın

notion aracılığıyla

Seyahat planlamak, özellikle ayrıntılı bir güzergah hazırlarken ve sayısız seçenekle uğraşırken çok yorucu olabilir. AI'yı, özellikle Notion AI Şablonu ile Seyahat Planı'nı kullanarak, karar verme yorgunluğu yaşamadan kişiselleştirilmiş bir seyahat planı oluşturabilirsiniz.

Notion AI'ya gitmek istediğiniz geziyi söyleyin, size konaklama seçenekleri, en popüler aktiviteler ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir gezi programı sunsun.

✨İdeal kullanım alanları: Seyahatlerinizi planlamak

45. Notion'dan AI Haftalık Yemek Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Yemeklerinizi önceden planlayarak (ve hazırlayarak) sadece daha sağlıklı beslenme seçimleri yapmakla kalmaz, aynı zamanda israfı azaltır ve dışarıda yemek yeme isteğine kapılmaktan da kaçınırsınız. Ancak, tüm hafta için plan yapmak, ürünleri takip etmek, tariflere karar vermek ve daha fazlasını yapmak, zaten meşgulseniz çok yorucu olabilir.

Notion'un Haftalık Yemek Hazırlama Planlayıcısı Şablonuna mevcut malzemeleri ve tercih ettiğiniz lezzetleri girin. AI, her öğün için tarifler de dahil olmak üzere ayrıntılı bir yemek planı oluşturacaktır.

✨İdeal kullanım alanları: Sağlıklı beslenme seçimleri yapmak isteyen meşgul kişiler

46. Notion'dan AI Alışkanlık Takip Şablonu

notion aracılığıyla

AI'nın hayatınızı iyileştirmesinin bir başka yolu da alışkanlıklarınızı izlemenize ve oluşturmanıza yardımcı olmasıdır. Notion'un AI Habit Tracker Şablonu, günlük alışkanlıklarınızı izlemenizi ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler almanızı sağlar.

Alışkanlıklarınızı Notion'a yalnızca bir kez eklemeniz yeterlidir. Her gün saat 0:01'de, o günkü alışkanlıklarınızı izleyebileceğiniz yeni bir sayfa otomatik olarak oluşturulur. Notion AI, günlük ilerlemeniz hakkında bir rapor ve ertesi gün daha iyi performans göstermeniz için ipuçları sunar.

✨İdeal kullanım alanları: Alışkanlıklarınız hakkında içgörüler elde etmek

47. Copy.ai tarafından hazırlanan Kişisel Misyon Beyanı Şablonu

Öğrenci, profesyonel veya kişisel gelişim arayışında olan biri olsanız da, kişisel misyon beyanı yolculuğunuzda size rehberlik edecek güçlü bir araç olabilir. Temel değerlerinizi tanımlamanıza ve değer sisteminize uygunluklarına göre hedeflerinizi önceliklendirmenize yardımcı olur.

Ancak içe bakış zor olabilir. Bir öneri, Copy.ai'nin Kişisel Misyon Beyanı Şablonu gibi bir araç kullanmaktır. Temel değerlerinizi girin ve AI'dan bunların yaşam hedeflerinizle nasıl bağlantılı olduğunu keşfetmenize yardımcı olmasını isteyin. Bu süreç, gözden kaçırmış olabileceğiniz yeni bakış açıları bile sunabilir.

✨İdeal kullanım alanları: Hedeflerinizi iç gözlemle değerlendirin ve temel inançlarınızla uyumlu hale getirin

48. Notion'dan Yatmadan Önce Okunacak Hikayeler AI Şablonu

notion aracılığıyla

Çocuklarınızla bağ kurmak isteyen bir ebeveynseniz, yatma vakti hikayeleri harika bir bağlantı kurma yolu olabilir. Ancak, sürekli yeni ve ilgi çekici hikayeler yaratmak, en yaratıcı ebeveynler için bile stresli olabilir.

Notion'un Bedtime Stories AI Şablonu, çocuğunuzun ilgi alanlarına göre temalı, yaşına uygun hikayeler oluşturarak bunu kolaylaştırır.

✨İdeal: Çocukları için bitmeyen ilgi çekici yatma vakti hikayeleri listesi isteyen ebeveynler

İş arayanlar için AI şablonları

AI şablonları, özgeçmiş oluşturma, e-posta taslakları ve kapak mektubu yazma gibi görevleri otomatikleştirerek iş aramayı basitleştirir, böylece profesyoneller hayalindeki işi bulabilir ve kariyer hedeflerine daha hızlı ulaşabilir.

49. Notion'dan AI Özgeçmiş Yazarı Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un AI Resume Writer Şablonu, sektöre özel ve ATS uyumlu bir özgeçmiş oluşturmak isteyen profesyoneller için harika bir kaynaktır.

Şablonda, becerilerinizi ve iş deneyiminizi ekleyebileceğiniz bir tablo bulunur. Ardından, Notion AI profesyonel başarılarınızı vurgulayan şık bir özgeçmiş oluşturur.

✨İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı sektör odaklı özgeçmişler oluşturmak

50. Copy.ai'den Maaş Müzakere E-postası Şablonu

Maaşınızı müzakere etmek, özellikle rekabetçi bir teklif hak ettiğinizi bildiğinizde zor olabilir. İlk işinizse stres seviyesi katlanarak artar. AI ve Copy.ai'nin Maaş Müzakere E-postası Şablonu'nu kullanarak müzakere kaygısını azaltabilir ve ikna edici bir e-posta taslağı hazırlayabilirsiniz.

Şablon, değerinizi ifade etmenize ve niteliklerinizi ikna edici bir şekilde vurgulamanıza yardımcı olur, böylece şirket karşı teklifinizi kabul eder. AI'ya mevcut teklifinizi, ne istediğinizi ve neden istediğinizi söyleyin, o da size İK takımınıza gönderebileceğiniz ikna edici bir e-posta hazırlasın.

✨İdeal kullanıcılar: İlk maaşlarını güvenle pazarlık etmek isteyen yeni mezunlar

51. Copy.ai'den Kapak Mektubu Şablonu

İyi hazırlanmış bir kapak mektubu, güçlü bir ilk izlenim bırakabilir ve işe alım sürecinin bir sonraki aşamasına geçme şansınızı önemli ölçüde artırabilir; hatta özgeçmişinizden veya referanslarınızdan bile daha etkili olabilir.

Copy.ai'nin Kapak Mektubu Şablonu, niteliklerinizi vurgulayan ve şirkete nasıl değer katacağınızı gösteren kişiselleştirilmiş bir mektup taslağı hazırlamanıza olanak tanır.

✨İdeal kullanım alanları: Her türlü iş için kişiselleştirilmiş ve ikna edici kapak mektupları oluşturmak

ClickUp Brain ile tanışın: AI destekli verimlilik ortağınız

Kişisel ve profesyonel hayatınızı yönetmenize yardımcı olacak hepsi bir arada bir AI Asistanı arıyorsanız, ClickUp Brain harika bir seçenek olabilir. ClickUp'ın popüler iş yönetimi platformunun yerel GenAI motorudur.

ClickUp Brain, soruları yanıtlayabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, görevleri yönetebilir, e-postalar yazabilir, içeriği çevirebilir, verileri analiz edebilir, kişiselleştirilmiş şablonlar oluşturabilir ve daha birçok rutin ve yaratıcı görevde size yardımcı olabilir. Ayrıca, doğal dil işleme yetenekleri, komutları sezgisel ve kolay hale getirir.

ClickUp Brain'in hayatı nasıl kolaylaştırdığını keşfedin.

İş için AI Yazar

E-posta yazıyor, blog yazısı taslağı hazırlıyor veya günlüğünüze kişisel bir girdi ekliyor olsanız da, ClickUp Brain sıfırdan içerik oluşturmanıza, önerilerinize göre içeriği geliştirmenize ve hatta farklı dillere çevirmenize (küresel müşterilerle çalışıyorsanız veya uluslararası mektup arkadaşınız varsa) yardımcı olabilir. Ayrıca, can sıkıcı (ve fark edilmeyen) yazım hatalarını yakalamak için yerleşik bir yazım denetleyicisi de mevcuttur.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile saniyeler içinde her türlü içeriği oluşturun

AI yazma asistanı ile şunları yapabilirsiniz:

Yazma, düzenleme ve özetleme dahil olmak üzere içerik oluşturmayı otomatikleştirin

İçeriği değiştirin: içeriği uzatın veya kısaltın, ses tonunu ve stilini değiştirin

Herhangi bir proje için fikirler üretin

İçeriği diğer dillere çevirin

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Yaratıcı Sürecinizi Dönüştürecek En İyi Yazma Önerileri

AI Bilgi Yöneticisi

ClickUp Brain, ClickUp çalışma alanınızdaki tüm araçlar ve bilgilerle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir, böylece herhangi bir sorunun cevabını (herhangi bir belgede, projede veya yorum konusunda) saniyeler içinde bulabilirsiniz. ClickUp Brain'e basit bir İngilizceyle sorun, size anında cevap verecektir.

Ama hepsi bu kadar değil: ClickUp Brain, belgelerinizi, konu başlıklarını ve sohbetleri özetleyerek bilgileri kolayca tüketmenizi ve işlemenizi sağlar.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile projeleri özetleyin ve her türlü sorunun cevabını alın

Ayrıca, ham verilerinizi anlamlandırmak için ClickUp Brain'i de kullanabilirsiniz. Verilerinizi ClickUp Belgeleri' ne yükleyin ve ClickUp Brain'in bulgularınızı kategorize edip özetleyen ayrıntılı, analitik bir tablo oluşturmasını sağlayın.

United Way Suncoast Kreatif Direktörü Jodi Salice, ClickUp hakkında şunları söylüyor

Bu konuda yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

Bu konuda yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

AI Proje (ve Toplantı) Yöneticisi

ClickUp Brain, özellikle AI ile görev yönetimini otomatikleştirmek veya Scrum gibi çevik çerçeveler kullanmak istiyorsanız, proje yönetimi için de zaman kazandıran bir araçtır. Şunları yapabilirsiniz:

Projeler için ve standup toplantıları sırasında kısa durum güncellemeleri ve eylem öğeleri oluşturun

Günlük görevlerinizi görselleştirin ve güncellemelerinizi yöneticiniz veya takım üyelerinizle paylaşın

Takımınızın iş yükü ve ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Ses ve video içeriğini transkribe ederek bilgilere hızlıca erişin

AI Quick Replies ile kısaltmalarınızı yorumlarda ve sohbetlerde mükemmel mesajlara dönüştürün

Sadece bu da değil, ClickUp Brain herhangi bir kullanım durumu, iş akışı veya görev için AI şablonları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Böylelikle, katı şablonları yüklemek ve iş akışlarınıza ve sistemlerinize uyacak şekilde özelleştirilip özelleştirilemeyeceğini düşünmek zorunda kalmazsınız.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp ile standup toplantılarını ve durum güncellemelerini otomatikleştirin

Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz en iyi 10 AI işbirliği aracı

AI İş Akışları

ClickUp'ın bir başka süper kullanışlı özelliği, IF/THEN koşullu iş akışı otomasyonlarınız için AI kullanarak komut istemleri oluşturmaktır.

ClickUp Brain'e ne yapılacağını söyleyin (örneğin, "Düzenleme" durumundaki tüm görevleri Maya'ya atama) ve iş akışınızı oluşturun. Çok kullanışlı, değil mi?

ClickUp'ta AI istemleriyle if/then iş akışları oluşturun

AI Şablonları ve ClickUp Brain ile Verimliliğinizi İkiye Katlayın

Hem metin tabanlı AI şablonları hem de ClickUp Brain gibi GenAI motorları verimliliği artırabilir, ancak bunları birleştirirseniz, verimlilikte bir güç merkezi elde edersiniz: yoğun işlerinizi sıfıra indirebilecek, her zaman kullanılabilir bir sanal asistan.

Daha da iyisi, ClickUp Brain'den özel iş akışlarınız için AI şablonları oluşturmasını isteyebilir ve ardından bu şablonları ClickUp Brain'de kullanarak işlerinizi daha hızlı halledebilirsiniz.

ClickUp Brain'in verimliliğinizi nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve kendiniz görün.