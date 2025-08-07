2025'te Kullanılacak En İyi 10 AI Takım İşbirliği Aracı

⏰ TL;DR Tüm işbirliği araçları aynı değildir. Birçoğunu test ettim ve sadece birkaçı gerçekten yardımcı oldu. ClickUp, ClickUp Brain ile öncülük ediyor ve bana ciddi zaman kazandıran otomasyon ve akıllı özetler sunuyor. Bunun dışında, diğer AI araçları görev takibi, görsel beyin fırtınası ve iletişimi kapsıyor. İşte takımınıza en uygun olanı bulmak için bir özet. ClickUp – En iyi AI işbirliği projesi ve görev yönetimi aracı Trello – En iyi işbirliğine dayalı Kanban tabanlı proje yönetimi aracı Asana – Akıllı bir AI asistanına ihtiyaç duyan küçük takımlar için en iyisi Airtable – AI destekli ş Akışı otomasyonları oluşturmak için en iyisi Miro – En iyi işbirliğine dayalı beyaz tahta aracı Loom – Video'lardan bilgi çıkarmak için en iyisi Slack – Büyük takımlar için en iyi yapay zeka destekli arama ve özetleme özellikleri Todoist – Basit bir görev yönetim uygulamasına ihtiyaç duyan serbest çalışanlar için en iyisi Confluence – AI destekli asenkron işbirliği platformuna ihtiyaç duyan uzaktan kurumsal işletmeler için en iyisi Notion – İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi

Bazı günler, işte tek yaptığım şeyin Slack mesajlaşmaları, ürün güncellemeleri, şirket içi belgeler ve müşterilerle yapılan demo kayıtları gibi konuşmaları takip etmek olduğunu hissediyorum. Bu da ana görevlerime ve projelerime odaklanmak için çok az zaman bırakıyor.

Harvard İş Okulu'nun yakın zamanda yayınlanan bir makalesine göre, bunu isteyen tek kişi ben değilim.

Çoğu takım, haftanın %85'inden fazlasını diğerleriyle işbirliği yaparak geçiriyor. Kuruluşlar, bağlantıyı artırmak ve ekipler arası iletişimi geliştirmek için "derin iş" yerine "takım işini" önceliklendirmeye başladı.

İşte işbirliği harika bir şey, ancak zamanınızın çoğunu alıyorsa pek bir faydası yok. Bu yüzden yapay zeka destekli işbirliği araçlarına çok heyecanlandım. Bu araçlar, Slack'teki 100 mesajlık konu dizilerini ve bir saat süren müşteri demo görüşmelerini özetlemek için özellikle kullanışlı.

AI'nın konuşmaların özüne daha hızlı ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek ister misiniz? İşbirliğini nasıl kolaylaştırdıklarını ve odaklanma ve verimliliği nasıl artırdıklarını görmek için önde gelen AI işbirliği araçlarını inceledim.

Yapay zeka çalışma alanı ve işbirliği özelliklerinin iletişime nasıl yardımcı olabileceğini kontrol etmek için iki düzineden fazla belge ve proje yönetim aracını test ettim. İşbirliği araçlarının yanı sıra, yapay zeka bileşenlerinin fiyatlandırılması ve özelliğin kullanıcı dostu olup olmadığı olmak üzere iki ana konuyu da analiz ettim.

Değerlendirdiğim bazı faktörler şunlardır:

Doğal dil işleme: AI motorunun konuşma İngilizcesinin nüanslarını anlayıp bana ilgili sonuçlar verebileceğini bilmek istedim. Otomasyon yetenekleri: Bir diğer önemli faktör, : Bir diğer önemli faktör, AI araçlarının sorunsuz işbirliği için ş akışları ayarlamaya yardımcı olup olmadığıydı. Durum güncellemelerini veya toplantı özetlerini paylaşım gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek daha büyük resme odaklanmanızı sağlayabilirler mi? Maliyet: Test ettiğim araçların her biri yapay zeka fiyatlandırmasını farklı şekilde ele alıyordu. Bazıları kredi tüketim yöntemini kullanırken, diğerleri kullanıcı başına ödeme yöntemini kullanıyor. Hatta bazıları yapay zeka özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor. Entegrasyonlar: Her bir aracın AI işbirliği özelliklerinin akıllı entegrasyon yeteneklerine yardımcı olup olmadığını kontrol etmek istedim. Daha iyi veri senkronizasyonu için genel entegrasyon ş Akışını iyileştirebilir miydiler veya diğer iletişim araçlarımda AI yeteneklerini bot olarak kullanmama izin verebilir miydiler? Doğruluk: Şeffaflık ve önyargı da anahtar kriterlerdi. AI motorları bize doğru bilgileri verdi mi? Daha da önemlisi, yanıtları adil ve tarafsız mıydı?

Doğru AI araçlarıyla, yorgunluk hissetmeden derin iş ve takım çalışması arasında denge kurabilirsiniz. Takım iletişimini kolaylaştıran en iyi AI işbirliği platformlarının listesi aşağıda yer almaktadır.

ClickUp—En iyi yapay zeka işbirliği projesi ve görev yönetimi aracı

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp'ta Özel Otomatik Pilot Ajanları yapılandırarak sohbetteki soruları yanıtlayın, haftalık raporları otomatikleştirin, güncellemeleri özetleyin ve daha fazlasını yapın!

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenmektedir.

Ancak ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran şey, kendi AI motoru ClickUp Brain aracılığıyla AI'yı entegre etme şekli. Bu, kullanıcılara araçları genelinde birleşik bir iş yönetimi deneyimi sağlar.

ClickUp Brain, sohbetler, projeler ve belgeler arasındaki verilerinizi bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanlarınıza yoğun işleri halleden, her zaman ulaşılabilir kişisel bir yapay zeka asistanı da sunar.

ClickUp Brain'in takımların düzenli ve aynı sayfa üzerinde kalmasına nasıl yardımcı olduğunu keşfedelim:

ClickUp Brain ile verimliliğinizi artırmak ve projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için güçlü bir yapay zeka proje asistanına sahip olacaksınız. Başlangıç olarak, proje oluşturma, görev açıklamaları oluşturma ve DRI'lar atama gibi yapay zeka ile proje yönetimi operasyonlarınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Aynı zamanda, sıfırdan içerik oluşturmanıza ve mevcut içeriği düzenlemenize olanak tanıyan kullanışlı bir yazma ve düzenleme asistanı olarak da işlev görür. Markanızın sesine ve tonuna uygun bir marka stil kılavuzu da ayarlayabilirsiniz. Ama işin püf noktası burada: birden fazla LLM ile! Brain'in arayüzünden Gemini, Claude ve daha fazlasıyla iş yapabilirsiniz.

Devam edersek, çok sayıda toplantı düzenliyorsanız, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği çok kullanışlı olabilir. Tüm toplantılarınızın transkriptini oluşturur ve hatta eylem öğelerini çıkararak önemli hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıların doğru transkripsiyonlarını yakalayın

Bu, size [ve ekip arkadaşlarınıza] çok zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda metin transkripti sayesinde bilgilere kolayca ulaşmanızı sağlar. Bu, yalnızca video kayıtlarını kaydettiğinizde kaçırdığınız bir özelliktir. Ayrıca, doğrudan sohbetlerinize ait otomatik özetleri sayesinde konuşmaları takip edebilirsiniz.

Son dakika mesajlarına cevap vermek için zamanınız yoksa veya sıkıcı haftalık raporları derlemekle uğraşıyorsanız, ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarından yardım isteyin. Tetikleyici iş akışlarını yapılandırmanız yeterlidir, ardından tüm yönetici görevlerini sizin için hallederler!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir.

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildirmiştir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 [9.000'den fazla yorum]

Capterra: 4,6/5 [4.000'den fazla yorum]

💟 Bonus: Brain MAX ile tanışın — takım çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli yeni masaüstü yardımcınız. Bunu, takımınızın tüm konuşmalarını, belgelerini ve görevlerini tek bir yerde bir araya getiren akıllı bir işbirliği aracı olarak düşünün. Brain MAX ile fikirlerinizi veya talimatlarınızı basitçe söyleyin, o da bunları anında notlara, görevlere veya mesajlara dönüştürsün — yazmanıza gerek yok. Bir dosyayı bulmanız, bir toplantıyı özetlemeniz veya takip edilecek eylemleri atamanız mı gerekiyor? Brain MAX, gelişmiş yapay zeka kullanarak bağlı tüm uygulamalarınızı tarar ve bilgileri özetler, böylece herkes gelişmelerden haberdar olur ve hiçbir şey kaçırılmaz. Rapor oluşturma veya proje ilerlemesini izleme gibi rutin işlerin otomasyonuna bile yardımcı olur, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir.

2. Trello—En iyi işbirliğine dayalı Kanban tabanlı proje yönetimi aracı

Trello aracılığıyla

Trello, Atlassian Intelligence ile bağlantılı birkaç Atlassian ürününden biridir ve iş hızlandırmasına yardımcı olan bir "AI yardımcısı" olarak tanıtılmaktadır. Kartları özetleme, görevleri ayrıştırma ve komutlardan fikirler üretme gibi özellikler sunsa da, fonksiyonelliği oldukça sınırlıdır, özellikle diğer Atlassian araçlarının sunduklarıyla karşılaştırıldığında.

Yanlış veya uygunsuz AI yanıtlarını işaretleyebilirsiniz, ancak bu her zaman belirgin bir şekilde daha iyi bir deneyime dönüşmez. Daha da önemlisi, Trello'nun AI yetenekleri otomasyon veya karmaşık ş akışlarını destekleme konusunda yetersiz kalıyor ve bu da onu, ileri düzey kullanıcılar için anlamlı bir yükseltmeden çok hafif bir eklenti gibi hissettiriyor.

Trello'nun en iyi özellikleri

Atlassian Intelligence'tan içerik veya kampanya fikirleri konusunda yardım isteyerek veya belirli bir süreci nasıl iyileştirebileceğinizi sorarak yeni fikirler üretin.

Yerleşik gramer denetleyicisi ile doğru yazım ve grameri garanti edin.

Trello'nun yapay zekasını kullanarak eylem öğelerini çıkarın, bir plan veya kontrol listesi oluşturun ya da sadece yapılması gerekenleri netleştirin.

Trello'nun sınırları

AI özellikleri yalnızca Premium ve Enterprise planlarında mevcuttur, Standard planında mevcut değildir.

AI, Trello ş Akışlarını otomasyon için kullanılamaz, bu da bazı takımlar için sınırlayıcı olabilir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 6 $/kullanıcı

Premium : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 17,50 $/kullanıcı [yıllık faturalandırılır]

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 [13.500'den fazla yorum]

Capterra: 4,5/5 [23.000'den fazla yorum]

3. Asana—Akıllı bir AI asistanına ihtiyaç duyan küçük takımlar için en iyisi

Asana aracılığıyla

AI özelliklerinden daha çok, Asana'nın ürününe AI yetenekleri eklemesinin nedeni olan makro yönetimi destekleme tezi dikkatimi çekti. Birden fazla sorumluluğu üstlenen ve özerkliğe değer veren küçük bir takımın parçasıysanız, Asana'nın AI özellikleri size fayda sağlayabilir.

Asana AI, durum güncellemeleri, check-in'ler ve diğer tekrarlayan işler gibi rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirebilir. Ayrıca, bağlamsal ayrıntılarla iş ilerlemenizin bir özetini oluşturabilir ve yöneticilerle paylaşım yaparak onları bilgilendirebilir.

Daha büyük takımlar, farklı fonksiyonlar arasında hedef belirlemeyi standartlaştırmaya yardımcı olan "akıllı hedefler" özelliğinden değer bulabilir.

Asana, OpenAI ve Anthropic'in modellerinin yanı sıra tescilli bir AI motoru kullanıyor. Ayrıca, hangi motorun hangi özelliği desteklediğini de göstererek bir dereceye kadar şeffaflık sağlıyor. Kullanıcılar, isterlerse üçüncü taraf LLM'leri devre dışı bırakıp yalnızca Asana'nın yerel AI'sına güvenme seçeneğine sahipler.

Asana'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı proje güncellemelerinden otomatik olarak özetler, durum güncellemeleri ve ilerleme güncellemeleri oluşturun.

Otomasyonları çalıştırmak ve diğer araçlarınızla entegrasyonlar oluşturmak için akıllı kurallar ayarlayın.

Smart Editor ile net ve ilgi çekici proje ve görev açıklamaları yazın.

Akıllı projeleri kullanarak, amacına ve hedeflerine göre görevler, alanlar vb. içeren özel bir proje oluşturun.

Asana'nın sınırları

Asana AI birden fazla dili destekliyor olsa da, yalnızca İngilizce olarak test edilmiştir.

Asana AI, yalnızca takım planlarında kullanılabilir, bireysel planlarda kullanılamaz.

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 30,49 $/kullanıcı

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 [10.000'den fazla yorum]

Capterra: 4,5/5 [12.700'den fazla yorum]

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini yapacak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Ücretsiz raporu alın Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için günlük olarak 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük kara delikleri takım verimliliğini azaltır. Daha fazla bilgi edinmek ve eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğinizi öğrenmek için ClickUp'ın İşyeri İletişimi Durumu Raporunu indirin.

4. Airtable—AI destekli ş Akışı otomasyonları oluşturmak için en iyisi

Airtable aracılığıyla

Airtable, ş akışı otomasyonları oluşturmak ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış düşük kodlu bir platformdur, ancak AI özellikleriyle ilgili deneyim pratik olmaktan çok umut verici olabilir.

Airtable AI, veritabanlarından bilgi çıkarmak, otomasyonları çalıştırmak ve metinleri özetlemek veya çevirmek için araçlar sunsa da, sonuçlar her zaman tutarlı değildir. Örneğin, AI'yı inceleme duygularını tespit etmek ve CX takımını işaretlemek için kullanmak teoride yararlı görünebilir, ancak pratikte genellikle manuel temizleme veya kontrol gerektirir.

Teknik bir geçmişi olmayan biri olarak, başlangıçta AI destekli formül oluşturmayı takdir ettim. Ancak o zaman bile, işlerin istenildiği gibi yürümesi için genellikle deneme ve hata süreci gerekiyordu. Kod gerektirmeyen kurulum kolay görünebilir, ancak her zaman sorunsuz veya güvenilir bir deneyim sunmuyor.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Yol haritası uygulamasına bir AI bileşeni ekleyerek ürün özelliklerini anında oluşturun.

AI bileşenini istek uygulamanıza bağlantıya geçirerek, pazarlama yaratıcılığının devrini hızlandıran güçlü yaratıcı özetler yazın.

Kayıtlarınızı tema, duygu veya kullanılan kelimelere göre otomatik olarak sınıflandırın.

AI'yı kullanarak işbirliği yapacak kişileri belirleyin, onlara bildirimde bulunun ve iletişimi kolaylaştırın.

Airtable sınırları

Yalnızca ücretli plan sahipleri Airtable kredi satın alabilir.

AI, takımlar için otomatik olarak etkinleştirilecek ve devre dışı bırakma seçeneği bulunmayacak.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Aylık 24 $/kullanıcı

İş : Aylık 54 $/kullanıcı

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

AI kredileri: Aylık 10.000 kredi için 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 [2.000'den fazla yorum]

Capterra: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]

5. Miro—En iyi işbirliğine dayalı beyaz tahta aracı

Miro aracılığıyla

Sonsuz tuval ve çok sayıda şablonuyla Miro, takım ve bireyler için popüler bir dijital beyaz tahta aracı olmuştur ve yakın zamanda piyasaya sürülen Miro Assist, bu deneyimi daha da iyileştirmiştir.

Miro Assist ile yapay zeka destekli zihin haritaları oluşturabilir, içeriğinizi daha iyi görselleştirebilir ve bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Miro Assist'i kullanarak yapışkan notlardan tam donanımlı bir sunum otomatik olarak oluşturdum ve bu deneyim sorunsuz geçti.

Ayrıca, Miro'nun verileriniz üzerinde tam kontrol sağladığını ve takım üyelerinin tek bir tıklama ile bu özelliği devre dışı bırakabilmelerini çok beğendim. "AI İlkeleri"ni takip ederek, Miro Assist'in etik olduğundan emin olmak için AI motorunu test ederek oluşturulan içerikte önyargı olup olmadığını kontrol ediyorlar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Miro AI ile yeni veya karmaşık fikirleri kullanıcı hikayeleri, kabul kriterleri, teknik diyagramlar ve kod gibi yapılandırılmış modellere dönüştürün.

Miro Assist'e gerçek zamanlı işbirliği için yardım etmesini söyleyerek, zihin haritalarınızdan ve diyagramlarınızdan tek tıklamayla sunumlar oluşturun.

Bilgileri özetleyin ve gruplandırın, özel araştırmalar, geriye dönük değerlendirmeler veya atölye çalışmalarından değerli içgörüler elde edin.

Beyaz Tahta oturumu oturumu sırasında tartıştıklarınızın özetini alın

Notları anahtar kelime veya konuya göre gruplandırın

Miro'nun sınırları

Bazı kullanıcılar, Miro'nun Google Dokümanlar gibi diğer uygulamalarla iyi entegre olmadığını ve bu durumun dışa aktarmayı zorlaştırdığını bildirmiştir.

Miro Assist yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 10 $/kullanıcı

İş : Aylık 20 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 [5.900'den fazla yorum]

Capterra: 4,7/5 [1.500'den fazla yorum]

6. Loom—Videodan bilgi çıkarmak için en iyisi

Loom aracılığıyla

Kısa süre önce Atlassian tarafından satın alınan Loom, görsel işbirliği yeteneklerine ihtiyaç duyan birçok popüler şirket için fiilen asenkron video aracı haline gelmiştir. Ayrıca, sağlam yapay zeka yetenekleriyle iletişimi kolaylaştıran birkaç video işbirliği aracından biridir.

Özellikle sevdiğim iki özellik, dolgu kelimelerini ve sessizlikleri otomatik olarak kaldırması ve video'lara eşlik edecek mesajlar üretmesidir. Her ikisi de çok kullanışlıdır, özellikle de ilki, çünkü ağzım beynimle aynı hızda çalışamadığında çok fazla "um" kelimesi kullandığım bilinir.

Geliştirme ve CX takımları için büyük zaman tasarrufu sağlayan bir diğer özellik ise, her video için otomatik olarak bir metin belgesi veya hata raporu oluşturup Jira'ya gönderebilmenizi sağlayan AI ş Akışı özelliğidir.

Loom'un en iyi özellikleri

Kaydettiğiniz her video için başlık, açıklama ve bölüm özetlerini otomatik olarak oluşturun.

Videoyu kaydettiğiniz web sayfasına veya ürüne bağlı olarak özel, bağlamsal bir CTA düğmesi oluşturun.

İzleyicilere, video'yu izlerken yapılabilecek görevlerin bir listesini verin; örneğin, belirli bir bölümü gözden geçirmek veya hızlı geri bildirim almak için bir soruyu yanıtlamak gibi.

Loom'un sınırları

Loom AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir.

AI özellikleri, eklentiyi satın aldıktan sonra oluşturduğunuz video'larda kullanılabilir, eski video'larınızda kullanılamaz.

Loom fiyatlandırması

Starter : Ücretsiz

İş : Aylık 15 $/kullanıcı

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Loom AI: Herhangi bir ücretli planına kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında ekleyin.

Loom puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]

Capterra: 4,7/5 [400'den fazla yorum]

7. Slack—Büyük takımlar için en iyi yapay zeka destekli arama ve özetleme özellikleri

Slack aracılığıyla

Slack'in sonsuz kanalları, gömülü konular ve sürekli ping sesleri sizi sık sık bunaltıyorsa, Slack AI size yardımcı olabilir. Ancak gerçekte, bu araç sorunun sadece bir kısmını çözüyor.

Özetleme özelliği, mesajları hızlı bir şekilde takip etmenizi sağlar ve bu, uzun süre uzak kaldıktan sonra yararlı olsa da, her zaman tüm bağlamı yansıtmaz. Hızlı yanıtlar kullanışlıdır, ancak özellikle hızlı ilerleyen veya hassas tartışmalarda nüanslar açısından sınırlı kalır.

Slack AI hala nispeten yenidir ve bazı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanmış olsa da, kullanıcı başına 10 dolarlık eklenti fiyatı, özellikle bu özelliklere en çok ihtiyaç duyan büyük takımlar için yüksek gelmektedir. Şu an için, değer maliyetini tam olarak haklı çıkarmamaktadır.

Slack'in en iyi özellikleri

Tek oturum açma, etki alanı sahipliği ve kurumsal mobilite yönetimi desteği gibi özelliklerle, yalnızca doğru kişilerin ve onaylanmış cihazların kuruluşunuzun verilerine erişebilmesini sağlayın.

Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], denetim günlükleri ve yerel veri kaybı önleme [DLP] gibi araçların yanı sıra üçüncü taraf DLP sağlayıcıları için destek ile verilerinizi koruyun.

Slack AI'yı kullanarak mesajlarınızı okumasını ve son üç ayın geliriniz gibi eyleme geçirilebilir bilgilerle size geri dönmesini sağlayın.

Slack'in sınırları

Slack AI yalnızca mesajlarınıza erişebilir, tuvallere veya dosyalara erişemez.

Slack, AI motorunu eğitmek için verilerinizi kullanır ve bu özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız onlara yazmanız gerekir.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid : Özel fiyatlandırma

Slack AI: Kullanıcı başına aylık 10 dolar karşılığında eklenti olarak satın alınabilir.

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 [32.500'den fazla yorum]

Capterra: 4,7/5 [23.000'den fazla yorum]

8. Todoist—Basit bir görev uygulaması ihtiyaç duyan serbest çalışanlar için en iyisi

Todoist aracılığıyla

Benim gibi, genel kullanıcı deneyimini her şeyden önce tutan minimal bir yapılacak listesi uygulamasını tercih ediyorsanız, Todoist tam size göre. Todoist AI Assistant'ın en sevdiğim özelliği, kullanıcı dostu ve kullanışlı olmasıdır. Gösterişli özellikler yok, sadece temiz ve verimli bir doğal dil işleme sistemi var.

Hangi görevlerin sıradaki adım olarak ele alınacağını önermekten, her görev için eylem ögeleri oluşturmaya kadar, görev planlamayı son derece kolay hale getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görev listesi oluşturarak hedeflerinizi daha ulaşılabilir hale getirin. Proje menüsünden AI Assistant ile görev öneri seçeneğini seçin ve metin alanına ulaşmak istediğiniz hedefi yazın [ör. İspanyolca öğrenmek].

Bir görevi nasıl tamamlayabileceğiniz, sonra ne yapılacak, görevleri nasıl yeniden yazıp daha uygulanabilir hale getirebileceğiniz konusunda AI Asistanından öneriler alın.

Aynı anda birden fazla projeyi izleme ve Pro Temaları kullanarak projelerinizi görsel olarak çekici hale getirin.

Todoist sınırları

Todoist günlük görev yönetimi için harika olsa da, daha büyük projeler veya büyük ölçekli işbirliği için tasarlanmamıştır.

Todoist AI özelliği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Aylık 5 $/kullanıcı

İş: Aylık 8 $/kullanıcı

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 [700'den fazla yorum]

Capterra: 4,6/5 [2.000'den fazla yorum]

Confluence aracılığıyla

Confluence, uzaktan çalışan kuruluşlar, özellikle de işbirliği ve proje yönetimi aracı olarak Jira'yı zaten kullanan yazılım şirketleri için popüler bir bilgi yönetimi çözümüdür. Veriler ABD, AB, Avustralya ve Almanya'da depolandığı için, uzaktan çalışan şirketler veri uyumluluğu konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.

Confluence, bilgileri düzenlemeyi [ve erişmeyi] son derece kolaylaştıran sayfa, beyaz tahta ve alanlar gibi birçok işbirliği dostu özelliğe sahiptir. Ancak Atlassian Intelligence ile entegrasyonlar, bunu daha da iyi hale getirir.

Confluence'daki Atlassian Intelligence'ı kullanarak içerik yazabilir, terimleri tanımlayabilir, içeriği özetleyebilir ve hatta if/then ş akışları oluşturabilirsiniz. Bunların tümü, işlerinizi daha hızlı ilerletmenize yardımcı olur. Ancak en çok beğendiğim özellik "tahminler"dir. Bir belgeyi aradığınızda, size özel seçeneklerin bir liste gösterilir.

Diyelim ki bir pazarlamacısınız ve 'yol haritası' yazdınız. Atlassian Intelligence, daha önce üzerinde iş yaptığınız belgeleri veya diğer pazarlamacıların görünümü aldığı belgeleri, bir geliştiricinin görünümü aldığı belgelerden daha öncelikli olarak sıralayacaktır.

Ayrıca, Atlassian Intelligence GPT motoru olarak OpenAI'yi kullanıyor olsa da, Confluence kullanıcı verileri üzerinde motorunu eğitmesini kısıtlamıştır, böylece belgeleriniz iyi korunur.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Dağınık notları kullanışlı belgelere dönüştürün, sayfanın ve yorumların özetlerini oluşturun ve saniyeler içinde eylem öğeleri oluşturun.

Slack'te Atlassian Intelligence'ı etkinleştirerek uygulama geçişlerini azaltın ve bilgilere hızlı bir şekilde erişin.

Takımınızda Atlassian Intelligence ile daha hızlı, bilinçli kararlar alın ve her türlü sorunu hızla çözün.

Confluence sınırları

Atlassian Intelligence yalnızca Premium ve kurumsal sürümlerinde mevcuttur.

Tüm AI motorları gibi, bu da halüsinasyonlara eğilimlidir.

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 4,89 $/kullanıcı

Premium : Aylık 8,97 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma [yıllık faturalandırma]

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 [3.700'den fazla yorum]

Capterra: 4,5/5 [3.300'den fazla yorum]

10. Notion—İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi

Notion aracılığıyla

Ben de dahil olmak üzere çoğu kişi, Notion'un özelleştirilebilir olmasını seviyor. Proje takipçileri ve veritabanları oluşturmaktan wiki'lere ve yemek planlayıcılara kadar, Notion'u tüm bilgilerinizi düzenlemek için kullanabilirsiniz. Bu nedenle, AI yeteneklerini test etmek beni özellikle heyecanlandırdı.

OpenAI'nin LLM'sini kullanan Notion AI, içerik taslağı hazırlama, metin [ve veritabanları] özetleme ve hatta içerik çevirme gibi temel işlemlerin çoğunun yapılmasını sağlar. Bu, tüm süreçlerini belgeleyen asenkron bir şirkette işinizse oldukça yararlı olabilir.

En çok kullandığım özellik, [benim ve takımımın] veritabanlarında belirli bilgileri aramamı sağlayan ARAMA fonksiyonu. Bu fonksiyon, gidip gelmeyi azaltıyor ve herkesin zamanından tasarruf sağlıyor.

Bu fonksiyonu Notion'a entegre etmek, araştırma için ChatGPT'yi kullanan kişiler için son derece kullanışlıdır ve bağlam değiştirmeyi önlemeye yardımcı olur.

SPACE BAR tuşuna basarak Notion AI'ya erişmeyi sevdim, ancak Reddit'te bazı kullanıcıların bunu sinir bozucu bulduğuna dair yorumlar gördüm. Bu, kullanıcı deneyiminin öznel olabileceğini ve bir kişi için iş olanın herkes için ideal olmayabileceğini hatırlatıcı.

Şimdi, ayrıntılara gelelim: Notion, AI'larını sizin verilerinizle eğitmediklerini garanti ediyor, ancak bir sorun var. Birçok AI motoru gibi, Notion AI de özellikle son etkinliklerle ilgili sorular [son 6-12 ay] konusunda uydurma cevaplar verme eğilimindedir. Bu nedenle, harika bir araç olsa da, çıktılarını mutlaka doğrulayın.

Notion'un en iyi özellikleri

Tabloları otomatik olarak doldurun ve karmaşık bilgileri net, eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürün.

Notion AI'dan iletişimlerinizin taslağını hazırlamasını ve hatta bunları İspanyolca veya Japonca gibi diğer dillere çevirmesini isteyin.

Notion AI'ya anahtar bir mesaj verin, AI aracı bunu sizin için ayrıntılı bir e-posta veya belgeye dönüştürsün.

Notion'un sınırları

Bazı Reddit kullanıcıları, Notion AI'nın fiyat açısından oldukça sınır olduğunu düşünüyor. Bir Reddit kullanıcısının belirttiği gibi, 50 üye'lik bir takımınız varsa, sadece temel AI özetleme özellikleri için ekstra 500 dolar ödemeniz gerekiyor.

Notion AI özellikleri şu anda mobil uygulamalarda mevcut değildir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 10 $/koltuk

İş : Aylık 18 $/koltuk

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Herhangi bir çalışma alanına kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin.

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 [5.400'den fazla yorum]

Capterra: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]

