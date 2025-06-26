2025'te Akıllı Belge Düzenleme için En İyi 10 AI PDF Düzenleyici

Hiç bir PDF dosyasını düzenlemeye çalıştınız ve bunun size karşı işlediğini hissettiniz mi?
"Bu tablo neden 47. sayfada?" (2. sayfada başlamıştı) veya "Neden tıklayıp yazamıyorum?" diye düşündünüz mü? Her iki durumda da, doğru AI PDF düzenleyicisini kullanmak bu sıkıntıdan kurtulmanın yolu olabilir.
İş teklifini değiştirmekten sözleşme imzalamaya kadar, ücretsiz AI PDF düzenleyici, işlerinizi daha hızlı, daha doğru ve sorunsuz bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Metinleri düzenlemek, belgeleri yeniden biçimlendirmek, PDF dosyalarını dönüştürmek ve belgeleme için AI'yı uygulamak için 10 PDF düzenleyici aracının bir listesini derledik. Hadi başlayalım!
En İyi AI PDF Düzenleyicilere Genel Bakış
|Araç
|Anahtar Özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|AI destekli belge özetleme, açıklama ekleme, görev otomasyonu ve işbirliği
|Takım boyutu: Küçük takımlar, orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler; AI destekli belge yönetimi
|Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|LightPDF
|PDF'lerle AI sohbet, OCR, bulut senkronizasyonu, tarama geliştirme
|Takım boyutu: Serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler: AI biçimlendirme düzeltmeleri, belge özetleme ve işbirliği araçları
|Ücretsiz plan, Ücretli planlar haftalık 13,99 $'dan başlar
|Canva'nın PDF Düzenleyicisi
|Yaratıcı PDF düzenleme, multimedya desteği, görsel şablonlar
|Takım boyutu: Küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler; Statik PDF'leri görsel belgelere dönüştürme
|Sonsuza kadar ücretsiz
|DocHub
|AI düzen algılama, toplu düzenlemeler, sürükle ve bırak ile yeniden sıralama, bulut depolama
|Takım boyutu: Tek kişilik girişimciler; Verimli belge yönetimi
|Ücretsiz plan, Ücretli planlar aylık 11 $/kullanıcıdan başlar
|AI Assistant özellikli Adobe Acrobat
|Yaratıcı PDF düzenleme, multimedya desteği ve görsel şablonlar
|Takım boyutu: Kurumsal ve ileri düzey kullanıcılar; İleri düzey belge işleme
|Ücretsiz deneme, Ücretli planlar aylık 12,99 $'dan başlar
|UPDF
|Ek açıklamalar, zihin haritası görselleştirme, yapışkan notlar, çeviri
|Takım boyutu: Kurumsal ve ileri düzey kullanıcılar Gelişmiş belge işleme
|Ücretli sürüm 39,99 $/yıldan başlar
|OnlyOffice
|Gerçek zamanlı işbirliği, ses/video entegrasyonları, form oluşturma
|Takım boyutu: KOBİ'ler ve kurumsal şirketler; gerçek zamanlı işbirliği arayan takımlar
|Ücretsiz başlangıç bulutu, Ücretli planlar aylık 30 $/kullanıcıdan başlar
|Nitro Pro
|Microsoft tarzı arayüz, OCR, dosya sıkıştırma, e-imza
|Takım boyutu: Microsoft 365 kullanan kurumsal ve iş takımları
|Ücretsiz deneme, Ücretli planlar aylık 17,69 $'dan başlar
|iScanner
|Alan ölçümü, nesne sayma, denklem çözme
|Takım boyutu: Öğrenciler ve profesyoneller; Alan hesaplama ve otomatik ayarlama
|Ücretsiz deneme, Ücretli 9,99 $/ay/kullanıcı
|ABBYY FineReader
|150'den fazla dilde OCR, belge karşılaştırma, birleştirme
|Takım boyutu: Kamu kurumları ve yoğun dijitalleştirme ihtiyaçları olan kuruluşlar; Gelişmiş belge dijitalleştirme
|Ücretli planlar aylık 16 $/kullanıcıdan başlar
Bir AI PDF düzenleyicide nelere dikkat etmelisiniz?
Normal bir PDF düzenleyici işi halledebilir, ancak manuel ve yavaştır ve ekstra çaba gerektirir. AI destekli bir PDF aracı, temel özelliklerin ötesine geçer. Uzun raporları özetleyebilir, doğru verileri çıkarabilir, can sıkıcı hataları otomatik olarak düzeltebilir ve hatta diğer iş araçlarıyla entegre olabilir.
Bu avantajlardan ve daha fazlasından yararlanmak için şu gelişmiş özellikleri arayın:
- Kolay düzenleme: Belgenin yapısını bozmadan metin, resim ve biçimlendirmeyi değiştirin
- Dosya dönüştürme: Biçimlendirmeyi bozmadan PDF dosyalarını Word belgelerine, Excel sayfalarına veya PowerPoint sunumlarına dönüştürün
- İçeriği özetleyin: Web kazıma araçlarının uzun raporlar, sözleşmeler veya araştırma makalelerinden anahtar kelimeleri ve önemli bilgileri saniyeler içinde çıkarmasına izin verin
- Otomatik düzeltme: Yazım hatalarını, gramer hatalarını ve garip ifadeleri yakalayın ve hatasız dijital belgeler gönderin
- Taramalardaki metni tanıma: OCR (Optik Karakter Tanıma) özelliğini kullanarak, taradıktan sonra PDF'leri tamamen düzenlenebilir metne dönüştürün
- PDF'lere açıklama ekleyin: Düzeni bozmadan PDF'leri vurgulayın, yorum ekleyin ve çizim yapın
🧠 İlginç Bilgi: Dokuz farklı PDF türü var mı biliyor muydunuz? Sonsuza kadar saklanmak üzere tasarlanmış PDF/A'dan tasarımcıların mükemmel baskılar elde etmesine yardımcı olan PDF/X'e kadar, her birinin kendine özgü bir fonksiyonu vardır!
En İyi 10 AI PDF Düzenleyici Aracı
PDF'de vurgulamak, anahtar noktaları vurgulamak, önemli ayrıntıları gözden geçirmek veya bir takımla işbirliği yapmak için kullanışlıdır.
Ancak gerçek belge düzenleme, basit açıklamaların ötesine geçer. PDF'yi düzenlenebilir bir belgeye dönüştürebilen yapay zeka destekli araçlar gerektirir.
Bu listeyi inceleyin ve iş akışınız için bir AI PDF düzenleyicinin ne kadar gelişmiş olması gerektiğini değerlendirin. Seçim yapmadan önce takımınızın boyutunu, bütçenizi ve mevcut teknoloji altyapınızla uyumluluğunu göz önünde bulundurun!
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.
1. ClickUp (AI Destekli Görev ve Belge Yönetimi için En İyisi)
ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, takımların AI destekli ekosisteminde belge tabanlı bilgileri yönetmesine, analiz etmesine ve bunlara göre hareket etmesine yardımcı olur.
PDF'leri sayfa sayfa titizlikle incelemek yerine, ClickUp Brain'den yardım isteyin. İçeriği özetlemek, metin eklemek, anahtar noktaları vurgulamak veya raporlar oluşturmak için güvenilir AI asistanınız olarak düşünün.
ClickUp Brain
Sonsuz sayfaları okumadan, ihtiyacınız olan tüm bilgilere saniyeler içinde ulaşabilirsiniz! Keşke bunu gerçek hayatta da yapabilseydiniz! 👇🏼🤭
Dahası, AI tarafından oluşturulan raporları daha da iyileştirmek istiyorsanız, ClickUp Brain'in yazma asistanı size yardımcı olabilir. Yerleşik yazım denetimi ve bağlamı algılama mekanizması, herkesin rahatlığı için belgeyi iyileştirebilir. Artık uzun belge incelemeleri yok.
ClickUp Belgeleri
ClickUp Brain'i ClickUp Docs ile eşleştirerek , AI belgeleri kolayca oluşturabilirsiniz. ClickUp Docs'taki AI ile Yaz özelliğini kullanarak proje tüzükleri yazın, e-posta kampanyaları oluşturun, sosyal medya ve blog gönderileri taslakları hazırlayın ve hatta mesajlarınıza yanıtlar yazın.
PDF'ler düzenlenemeyebildiğinden ve gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunmadığından kısıtlayıcı olabilir. ClickUp'ta belgeler oluşturup saklayarak, statik PDF sürümlerinin ve sonsuz e-posta alışverişinin getirdiği sıkıntılardan kurtulabilirsiniz.
Birden fazla takım üyesi aynı belgeyi aynı anda düzenleyebilir. Belirli bir bölüme dikkat çekmeniz gerekiyorsa, @bahsetme özelliği ile belgede doğrudan iş arkadaşlarınızla işbirliği yapabilirsiniz.
Son olarak, belirli bölümleri etiketleyebilir ve her düzenlemeyi izlerken PDF'nize açıklama ekleyebilirsiniz.
ClickUp Proofing
Metinlerin ötesinde, ClickUp Proofing, görevler içinde doğrudan görüntü, video ve PDF dosyalarını inceleyin, açıklama ekleyin ve geri bildirim sağlayın. Örneğin, video içeriğini incelerken, oynatma çubuğunda belirli zaman damgalarına bağlı yorumlar bırakabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takımların PDF dosyalarını kolayca yorumlayıp düzenlemesini sağlayın. Ayrıca, ClickUp Docs içinde PDF ile ilgili görevleri gerçek zamanlı olarak tartışabilirsiniz
- Google Drive, Dropbox ve diğer dosya paylaşım platformlarına bağlanarak tüm PDF'lere kolayca erişin
- PDF'deki bilgileri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve bunları otomatik olarak doğru takım üyelerine atayın
- Onaylar, durum güncellemeleri veya bildirimler gibi belge tabanlı eylemleri tetiklemek için akıllı ClickUp Otomasyonları kurun
ClickUp sınırlamaları
- Birden fazla özellik, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Küçük işletme sahibi Edmund D., ClickUp'ı değerlendirdi:
ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası o kadar çok oluyor. Farklı iletişim parçaları (notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama) tek bir yerde toplanarak, proje veya müşteri odaklı bir faaliyet üzerinde çalışırken kolay erişim için kullanılabilir.
ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası olarak o kadar çok hizmet ediyor. Farklı iletişim parçaları (notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama) tek bir yerde toplanarak, proje veya müşteri odaklı bir faaliyet üzerinde çalışırken kolay erişim için kullanılabilir.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisini kullanarak görevleriniz, belgeleriniz veya projelerinizle ilgili soruları anında yanıtlayın.
2. LightPDF (Sezgisel belge analizi ve işbirliği için en iyisi)
LightPDF'nin AI sohbet özelliği (ChatPDF), birkaç tıklama veya saniye içinde 50 sayfalık bir raporun ana noktalarını kavramanıza olanak tanır. Bu ücretsiz PDF düzenleyici, belgelerle ilgili sorular sormanıza ve içerikten belirli cevaplar almanıza olanak tanır ve aynı zamanda ücretsiz bulut depolama alanı sağlar.
Platform, PDF belgeleriyle etkileşimli sohbeti kolaylaştırmak için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan ChatGPT'yi kullanır. Örneğin, bir araştırma makalesi yükleyip "Anahtar bulgular nelerdir?" diye sorabilir ve hemen kısa bir özet alabilirsiniz.
LightPDF'nin en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı sistemi ile PDF dosyalarını cihazlar arasında senkronize eder
- Gelişmiş OCR teknolojisiyle taranan belgeleri düzenlenebilir biçimlere dönüştürür
- Telefon tarayıcısıyla fiziksel belgeleri net, yüksek kaliteli PDF'lere dönüştürün.
- El yazısını kaldırır ve görüntüleri iyileştirir
LightPDF sınırlamaları
- Ücretli abonelikler sunan reklamlar ve pop-up'lar rahatsız edici olabilir
- PDF dosya dönüştürme sınırlıdır
- Ücretsiz sürüm, toplu işleme, çoklu belge sohbeti ve daha fazlası gibi birçok özelliği sınırlar
LightPDF fiyatlandırması
Kişisel
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Haftalık Plan: 13,99 $/hafta
- Aylık Plan: 19,99 $/ay
- Yarı yıllık plan: İki yıl için 59,99 $
İş
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Yıllık Plan: 89,95 $/yıl
- 3 Yıllık Plan: 159 $/kullanıcı
LightPDF puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
👀 Biliyor muydunuz? CIO'ların %59'u bulut teknolojisini inovasyonun katalizörü olarak görüyor.
3. Canva'nın PDF Düzenleyicisi (Statik PDF'leri görsel belgelere dönüştürmek için en iyisi)
Daha fazla yaratıcı özgürlük mü istiyorsunuz? Canva'nın PDF Düzenleyicisine bir PDF dosyası içe aktarın ve metinleri, resimleri ve arka planları düzenlenebilir öğelere ayırın.
Canva'nın benzersiz düzenlemeler için yaratıcı araç setiyle bunu takip edin ve görseller, animasyonlar ve özel yazı tipleriyle sihrin ortaya çıkmasını izleyin. Ardından işinizi PDF ve JPG dahil çeşitli biçimlerde indirebilirsiniz.
Canva'nın PDF Düzenleyicisinin en iyi özellikleri
- Metinleri, görüntüleri ve arka planları şirketinizin stiline uyacak şekilde özelleştirerek PDF'leri düzenleyin
- PDF'lerinizi daha ilgi çekici hale getirmek için video ve ses klipleri gibi multimedya öğeleri ekleyin
- Dosya oluşturmayı hızlandırmak için bir milyondan fazla önceden tasarlanmış ve etkili belge şablonundan seçim yapın
- Akıllı Sıkıştırma özelliğini kullanarak kaliteyi korurken dosya boyutlarını azaltın
Canva'nın PDF Düzenleyicisinin sınırlamaları
- Canva'da taranmış bir belgeyi veya yalnızca görüntü içeren bir dosyayı düzenleyemezsiniz
- Desteklenen maksimum PDF boyutu 100 MB'dir
Canva'nın PDF Düzenleyici fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Canva’nın PDF Düzenleyici puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla görüntü içeren büyük PDF'lerle çalışırken, paylaşımdan önce dosyaları sıkıştırın. Bu, görsel kaliteden ödün vermeden dosya boyutlarını yönetilebilir tutar.
📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i artık kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olabilir! ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, daha az toplantı, AI tarafından hızlı bir şekilde oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevler ile verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.
4. DocHub (Verimli belge yönetimi için en iyisi)
DocHub'ın AI PDF Enhancer, makine öğrenimini kullanarak görüntü kalitesini iyileştirir ve taranan belgelerdeki biçimlendirme sorunlarını giderir. Bunu yaparken sınırsız bulut depolama alanı ve dosyaları bulmak için aranabilir bir arayüz sunar.
Bu belge işbirliği yazılımı, her dosyanın konumunu tam olarak bilen bir asistanınız varmış gibi hissetmenizi sağlar.
DocHub'ın en iyi özellikleri
- PDF sayfalarını sürükleyip bırakarak farklı bir sırayla düzenleyin veya döndürün
- AI destekli Düzen Algılama özelliğini kullanarak belge biçimlendirmesini otomatik olarak düzeltin
- Birden fazla PDF'den veri çıkarın ve yapılandırılmış bilgiler halinde düzenleyin
- Birden fazla belgeye aynı anda toplu düzenlemeler uygulayın
- Sadece birkaç tıklamayla PDF'lere yasal olarak bağlayıcı e-İmzalar ekleyin
DocHub sınırlamaları
- Kullanıcılar ücretsiz planda belgelerini parola ile koruyamazlar
DocHub fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Temel: Kullanıcı başına aylık 11 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Özel fiyatlandırma
DocHub puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (230+ yorum)
Gerçek kullanıcılar DocHub hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:
Dochub çok uygun fiyatlı ve kullanımı sezgiseldir. Bir belge imzalama yazılımından bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir.
Dochub çok uygun fiyatlı ve kullanımı sezgiseldir. Bir belge imzalama yazılımından bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir.
👀 Biliyor muydunuz: Çalışanların %47'si şirketlerinin dijital organizasyon yöntemini etkisiz ve kullanımı zor buluyor.
5. Adobe Acrobat ile AI Assistant (Gelişmiş belge işleme için en iyisi)
Taranmış bir belgeyi Adobe Acrobat'ta açın ve AI'nın kolları sıvayıp hemen işe koyulmasını sağlayın. Örneğin, birkaç PDF dosyasında ürün özelliklerini değiştirmeniz gerekiyorsa, AI bağlamı anlayacak ve akıllı düzenleme önerileri sunacaktır.
Bu belge iş akışı yazılımı, belgelerinizde tutarlılığı korur. Büyük belgelerdeki içeriği özetleyebilir, karşılaştırabilir ve sorgulayabilir, böylece zamandan tasarruf edebilir ve manuel incelemeyi azaltabilirsiniz.
AI Assistant ile Adobe Acrobat'ın en iyi özellikleri
- Biçimlendirme, yazı tipi uyumsuzlukları ve boşlukları düzelten AI ile belge tutarsızlıklarını giderin
- Değişiklikleri izleyen, sürümleri yöneten ve verileri güvence altına alan araçları kullanarak paylaşın ve işbirliği yapın
- AI ile tabloları koruyun, kenar boşluklarını ayarlayın ve orijinal yapıyı koruyun
AI Assistant sınırlamalarıyla Adobe Acrobat
- Yalnızca 120 sayfaya ve 25 MB boyutuna kadar PDF'lerle çalışabilir
- AI tarafından oluşturulan yanıtlar yanlış olabilir ve manuel müdahale gerektirebilir
AI Assistant özellikli Adobe Acrobat fiyatlandırması
- Ücretsiz: 7 günlük ücretsiz deneme
- Acrobat Standard: 12,99 $/ay kullanıcı başına
- Acrobat Pro: 19,99 $/ay kullanıcı başına
- Acrobat Pro: 23,99 $/ay lisans başına
- Acrobat for Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Acrobat AI Assistant: 4,99 $/ay
Adobe Acrobat ile AI Assistant derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Adobe Acrobat AI Assistant hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:
Adobe Acrobat, temel PDF görevleri için son derece kolaydır.
Adobe Acrobat, temel PDF görevleri için son derece kolaydır.
🧠 İlginç Bilgi: Adobe'nin kurucu ortağı Dr. John Warnock'un 1990 yılında başlattığı "The Camelot Project" PDF (Taşınabilir Belge Biçimi) formatını ortaya çıkardı. Bu format, elektronik iletişimi mümkün kılmak ve basılı bilgileri dijital biçime dönüştürmek amacıyla geliştirildi.
6. UPDF (PDF belgelerine açıklama eklemek için en iyisi)
Bir araştırma PDF belgesini anlamakta zorluk mu yaşıyorsunuz? UPDF, karmaşık dosyanızı bir zihin haritasına dönüştürebilir ve bilgileri anlaşılır bir biçimde görselleştirebilir.
Ayrıca, PDF'ye açıklama eklemenin yanı sıra, daha sonra açılabilir ek dosyaları referans olarak kullanmak üzere diğer belgeleri farklı PDF bölümlerine bırakabilirsiniz.
UPDF'nin en iyi özellikleri
- Araçlar arasında geçiş yapmadan PDF içindeki içeriği çevirin
- İşbirliği için yapışkan notlar, çıkartmalar, metin açıklamaları ve üstü çizili metinler kullanın
- Tüm cihazlar için tek bir lisansla Windows, Mac, iOS ve Android'de çalışın
UPDF sınırlamaları
- PDF arama fonksiyonu karmaşık olabilir
- Gelişmiş belgelerde JavaScript ve/veya Markdown işlevselliğini desteklemez
UPDF fiyatlandırması
Bireyler
- UPDF Pro: 39,99 $/yıl/kullanıcı ve 69,99 $/ömür boyu/kullanıcı
- AI Assistant: 29 $/çeyrek/kullanıcı
- UPDF Sign: 9 $/ay/kullanıcı
Enterprise
- UPDF Yıllık Plan: 79 $/kullanıcı
- UPDF Ömür Boyu Planı: 109 $/kullanıcı
- On kullanıcıdan fazlası için özel fiyatlandırma
UPDF puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar UPDF hakkında ne diyor?
G2 incelemesinde şöyle yazıyor:
Tüm PDF gereksinimlerim için kullanımı kolay olmasını seviyorum. Sahip olduğum tüm PDF'leri kolaylıkla açabiliyorum. Ayrıca, yardıma ve desteğe ihtiyacım olduğunda, sadece bir tık uzağımda olmalarını da seviyorum.
Tüm PDF gereksinimlerim için kullanımı kolay olmasını seviyorum. Sahip olduğum tüm PDF'leri kolaylıkla açabiliyorum. Ayrıca, yardıma ve desteğe ihtiyacım olduğunda, sadece bir tık uzağımda olmalarını da seviyorum.
📖 Ayrıca okuyun: Word ve Dokümanlarda Ürün Gereksinimleri Belge Şablonları (PRD)
7. OnlyOffice (Gerçek zamanlı işbirliği arayan takımlar için en iyisi)
OnlyOffice ile birden fazla takım üyesi aynı anda PDF'leri düzenleyebilir. Yerleşik sohbet özelliği veya PDF'ye yorum bırakarak değişiklikleri tartışabilirler. Karmaşık düzenlemeler için Jitsi Eklentisi'ni kullanarak sesli ve görüntülü aramalara bile geçebilmeleri çok kullanışlıdır.
Bu gerçek zamanlı işbirliği, düzenleme sürecini kolaylaştırır, gecikmeleri azaltır ve herkesin belgeyi terk etmeden uyumlu çalışmasını sağlar.
OnlyOffice'in en iyi özellikleri
- Entegre kelime işleme, elektronik tablolar ve sunumlarla birden fazla biçimde iş yapın
- Gelişmiş filtreleme ve özelleştirilebilir dijital imzalarla e-postaları verimli bir şekilde yönetin
- Verileri kolayca toplamak için metin kutuları, açılır menüler ve onay kutuları içeren etkileşimli PDF formları oluşturun
OnlyOffice sınırlamaları
- Kurulum süreci yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir
- PDF dosyalarını okumak için sınırlı özellikler sunar
- Bulut dışındaki uygulamalarla üçüncü taraf entegrasyonları sınırlıdır
OnlyOffice fiyatlandırması
Docs Enterprise (yerinde): 2.100 $ (1 yıllık lisans)
- Starter Bulut: Ücretsiz
- İş Bulutu: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Kurumsal Yerinde: 6550 $/sunucu (başlangıç fiyatı)
OnlyOffice puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar OnlyOffice hakkında ne diyor?
G2 incelemesinde şöyle yazıyor:
OnlyOffice'in en beğendiğim özelliklerinden biri, belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları verimli ve etkili bir şekilde oluşturmamı ve düzenlememi sağlayan geniş özellik ve araç yelpazesidir.
OnlyOffice'in en beğendiğim özelliklerinden biri, belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları verimli ve etkili bir şekilde oluşturmamı ve düzenlememi sağlayan geniş özellik ve araç yelpazesidir.
8. Nitro Pro (Microsoft 365 ekosistemine entegre iş takımları için en iyisi)
Nitro Pro, Windows'taki Microsoft Office arayüzünü ve Mac'teki Apple araç çubuğunu yansıtıyor. Bu tanıdık düzen sayesinde, takımınız araçların yerini bulmak için zaman kaybetmez; hemen işe koyulabilir.
Platformlar arasında sağlanan bu tutarlılık, öğrenme eğrisini azaltır, benimseme sürecini hızlandırır ve PDF'leri düzenliyor, dönüştürüyor veya inceliyor olmanızdan bağımsız olarak iş akışlarının sorunsuz olmasını sağlar.
Nitro Pro'nun en iyi özellikleri
- PDF'lere hem açık hem de izin şifreleri uygulayarak, bunları görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri kontrol edin
- Nitro'nun yerleşik eSign çözümünü kullanarak formları doldurun ve belgeleri imza için gönderin; yazdırmaya, imzalamaya ve taramaya gerek yok
- PDF'leri hızlı bir şekilde diğer biçimlere dönüştürün ve kolay paylaşım için büyük dosyaları küçültün
Nitro Pro sınırlamaları
- Biçim dönüştürme bazen hatalı veya eksik olabilir
- Gelişmiş OCR özellikleri sınırlıdır
Nitro Pro fiyatlandırması
- Ücretsiz: 14 günlük ücretsiz deneme
- Nitro PDF Pro: 17,69 $/ay kullanıcı başına
- Nitro PDF Standard: 17,70 $/ay kullanıcı başına
- Nitro PDF Pro: Kullanıcı başına yıllık 295,00 $
- Nitro PDF Plus: Özel fiyatlandırma
Nitro Pro puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Nitro Pro hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:
Birden fazla sekmeyi açık tutmak kolaydır, sık başvurulan belgeler için idealdir. Vurgulama, açıklama ekleme ve arama (optimize edildiğinde) kolaydır.
Birden fazla sekmeyi açık tutmak kolaydır, sık başvurulan belgeler için idealdir. Vurgulama, açıklama ekleme ve arama (optimize edildiğinde) kolaydır.
📖 Ayrıca okuyun: PDF'deki Vurgulamaları Hızlı ve Kolay Bir Şekilde Kaldırma
9. iScanner (Alan hesaplama ve otomatik ayarlama için en iyisi)
Alan ölçümü ve nesne sayma gibi AI destekli özellikler, iScanner'ın araç setinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlarla, oda boyutlarını ölçebilir veya bir fotoğraftaki benzer öğeleri sayabilir, manuel hesaplamaları azaltabilirsiniz.
Uygulama ayrıca farklı belge türleri için özel tarama modları içerir ve Android ile iOS ile uyumludur. İD kartı, pasaport veya normal belge tarıyor olsanız da, iScanner ayarlarını otomatik olarak ayarlar.
iScanner'ın en iyi özellikleri
- 20'den fazla dilde OCR kullanarak taranmış belgelerden metinleri ayıklayın ve düzenleyin
- Kameranızı doğrultarak matematik denklemlerini anında çözün — öğrenciler ve veri uzmanları için mükemmel bir çözüm
- Tekrarlayan görevleri ve form işlemeyi kolaylaştırmak için otomatik doldurma şablonlarını kullanın
iScanner sınırlamaları
- Uygulamada PDF dosyalarını düzenlemek zor olabilir
- Pop-up reklamlar bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilir
iScanner fiyatlandırması
- 3 gün ücretsiz deneme
- Premium: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
iScanner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. ABBYY FineReader (Gelişmiş belge dijitalleştirme için en iyisi)
Karmaşık biçimlendirmeye veya düşük tarama kalitesine sahip belgeler, işlenmesi zor olabilir. Ancak ABBYY'nin yerleşik AI algoritmaları, 150'den fazla dilde çeşitli belge türlerindeki metinleri tanır.
Örneğin, kamu sektöründe takımlar bu aracı kullanarak büyük hacimli arşivlenmiş belgeleri dijitalleştirebilir. Birden fazla dili işleme ve biçimlendirmeyi koruma özelliği, kurumların kağıt kayıtları aranabilir dijital dosyalara dönüştürmesine yardımcı olabilir.
ABBYY FineReader'ın en iyi özellikleri
- Taslaklar arasındaki değişiklikleri tespit edin, takımların revizyonları izlemesine yardımcı olun ve belge karşılaştırma yazılımını kullanarak sürüm kontrolünü sağlayın
- Tüm sayfalarda tutarlı biçimlendirmeyi koruyarak birden fazla belgeyi birleştirin
- Metinleri ve paragrafları başka biçimlere dönüştürmeden doğrudan PDF'lerde düzenleyin
ABBYY FineReader sınırlamaları
- OCR düzenleyicide okuma sırası ayarları yoktur
- Özel semboller içeren belgeler düzgün bir şekilde dönüştürülemeyebilir
ABBYY FineReader fiyatlandırması
- FineReader PDF Standard for Windows: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- FineReader PDF Corporate for Windows: Kullanıcı başına aylık 24 $
- FineReader PDF for Mac: Kullanıcı başına yıllık 69 $
- İşletmeler için FineReader PDF planları: Özel fiyatlandırma
ABBYY FineReader puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ABBYY hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:
Karakterleri tanıma ve çıktıyı giriş dosyasına neredeyse tam olarak biçimlendirme konusunda yüksek doğruluk.
Karakterleri tanıma ve çıktıyı giriş dosyasına neredeyse tam olarak biçimlendirme konusunda yüksek doğruluk.
📖 Ayrıca okuyun: ChatGPT'ye PDF'yi Kolayca Yükleme
ClickUp ile Manuel Düzenlemelere Veda Edin
PDF'lerdeki görevleri (sözleşmeler veya raporlar gibi) düzenleme, açıklama ekleme, özetleme ve otomatikleştirme yeteneği, verimliliği artırır ve manuel çabayı azaltır.
Çoğu AI PDF düzenleyici bu süreci basitleştirir, ancak ClickUp bir adım öteye taşır!
AI destekli belge yönetimi, görev otomasyonu ve takım işbirliğini tek bir platformda entegre ederek geleneksel PDF düzenlemenin ötesine geçer.
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