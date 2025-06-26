2025'te Akıllı Belge Düzenleme için En İyi 10 AI PDF Düzenleyici

Hiç bir PDF dosyasını düzenlemeye çalıştınız ve bunun size karşı işlediğini hissettiniz mi?

"Bu tablo neden 47. sayfada?" (2. sayfada başlamıştı) veya "Neden tıklayıp yazamıyorum?" diye düşündünüz mü? Her iki durumda da, doğru AI PDF düzenleyicisini kullanmak bu sıkıntıdan kurtulmanın yolu olabilir.

İş teklifini değiştirmekten sözleşme imzalamaya kadar, ücretsiz AI PDF düzenleyici, işlerinizi daha hızlı, daha doğru ve sorunsuz bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Metinleri düzenlemek, belgeleri yeniden biçimlendirmek, PDF dosyalarını dönüştürmek ve belgeleme için AI'yı uygulamak için 10 PDF düzenleyici aracının bir listesini derledik. Hadi başlayalım!

En İyi AI PDF Düzenleyicilere Genel Bakış

Araç Anahtar Özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli belge özetleme, açıklama ekleme, görev otomasyonu ve işbirliği Takım boyutu: Küçük takımlar, orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler; AI destekli belge yönetimi Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma LightPDF PDF'lerle AI sohbet, OCR, bulut senkronizasyonu, tarama geliştirme Takım boyutu: Serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler: AI biçimlendirme düzeltmeleri, belge özetleme ve işbirliği araçları Ücretsiz plan, Ücretli planlar haftalık 13,99 $'dan başlar Canva'nın PDF Düzenleyicisi Yaratıcı PDF düzenleme, multimedya desteği, görsel şablonlar Takım boyutu: Küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler; Statik PDF'leri görsel belgelere dönüştürme Sonsuza kadar ücretsiz DocHub AI düzen algılama, toplu düzenlemeler, sürükle ve bırak ile yeniden sıralama, bulut depolama Takım boyutu: Tek kişilik girişimciler; Verimli belge yönetimi Ücretsiz plan, Ücretli planlar aylık 11 $/kullanıcıdan başlar AI Assistant özellikli Adobe Acrobat Yaratıcı PDF düzenleme, multimedya desteği ve görsel şablonlar Takım boyutu: Kurumsal ve ileri düzey kullanıcılar; İleri düzey belge işleme Ücretsiz deneme, Ücretli planlar aylık 12,99 $'dan başlar UPDF Ek açıklamalar, zihin haritası görselleştirme, yapışkan notlar, çeviri Takım boyutu: Kurumsal ve ileri düzey kullanıcılar Gelişmiş belge işleme Ücretli sürüm 39,99 $/yıldan başlar OnlyOffice Gerçek zamanlı işbirliği, ses/video entegrasyonları, form oluşturma Takım boyutu: KOBİ'ler ve kurumsal şirketler; gerçek zamanlı işbirliği arayan takımlar Ücretsiz başlangıç bulutu, Ücretli planlar aylık 30 $/kullanıcıdan başlar Nitro Pro Microsoft tarzı arayüz, OCR, dosya sıkıştırma, e-imza Takım boyutu: Microsoft 365 kullanan kurumsal ve iş takımları Ücretsiz deneme, Ücretli planlar aylık 17,69 $'dan başlar iScanner Alan ölçümü, nesne sayma, denklem çözme Takım boyutu: Öğrenciler ve profesyoneller; Alan hesaplama ve otomatik ayarlama Ücretsiz deneme, Ücretli 9,99 $/ay/kullanıcı ABBYY FineReader 150'den fazla dilde OCR, belge karşılaştırma, birleştirme Takım boyutu: Kamu kurumları ve yoğun dijitalleştirme ihtiyaçları olan kuruluşlar; Gelişmiş belge dijitalleştirme Ücretli planlar aylık 16 $/kullanıcıdan başlar

Bir AI PDF düzenleyicide nelere dikkat etmelisiniz?

Normal bir PDF düzenleyici işi halledebilir, ancak manuel ve yavaştır ve ekstra çaba gerektirir. AI destekli bir PDF aracı, temel özelliklerin ötesine geçer. Uzun raporları özetleyebilir, doğru verileri çıkarabilir, can sıkıcı hataları otomatik olarak düzeltebilir ve hatta diğer iş araçlarıyla entegre olabilir.

Bu avantajlardan ve daha fazlasından yararlanmak için şu gelişmiş özellikleri arayın:

Kolay düzenleme: Belgenin yapısını bozmadan metin, resim ve biçimlendirmeyi değiştirin

Dosya dönüştürme: Biçimlendirmeyi bozmadan PDF dosyalarını Word belgelerine, Excel sayfalarına veya PowerPoint sunumlarına dönüştürün

İçeriği özetleyin: Web kazıma araçlarının uzun raporlar, sözleşmeler veya araştırma makalelerinden anahtar kelimeleri ve önemli bilgileri saniyeler içinde çıkarmasına izin verin Web kazıma araçlarının uzun raporlar, sözleşmeler veya araştırma makalelerinden anahtar kelimeleri ve önemli bilgileri saniyeler içinde çıkarmasına izin verin

Otomatik düzeltme: Yazım hatalarını, gramer hatalarını ve garip ifadeleri yakalayın ve hatasız dijital belgeler gönderin

Taramalardaki metni tanıma: OCR (Optik Karakter Tanıma) özelliğini kullanarak, taradıktan sonra PDF'leri tamamen düzenlenebilir metne dönüştürün

PDF'lere açıklama ekleyin: Düzeni bozmadan Düzeni bozmadan PDF'leri vurgulayın, yorum ekleyin ve çizim yapın

🧠 İlginç Bilgi: Dokuz farklı PDF türü var mı biliyor muydunuz? Sonsuza kadar saklanmak üzere tasarlanmış PDF/A'dan tasarımcıların mükemmel baskılar elde etmesine yardımcı olan PDF/X'e kadar, her birinin kendine özgü bir fonksiyonu vardır!

PDF'de vurgulamak, anahtar noktaları vurgulamak, önemli ayrıntıları gözden geçirmek veya bir takımla işbirliği yapmak için kullanışlıdır.

Ancak gerçek belge düzenleme, basit açıklamaların ötesine geçer. PDF'yi düzenlenebilir bir belgeye dönüştürebilen yapay zeka destekli araçlar gerektirir.

Bu listeyi inceleyin ve iş akışınız için bir AI PDF düzenleyicinin ne kadar gelişmiş olması gerektiğini değerlendirin. Seçim yapmadan önce takımınızın boyutunu, bütçenizi ve mevcut teknoloji altyapınızla uyumluluğunu göz önünde bulundurun!

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (AI Destekli Görev ve Belge Yönetimi için En İyisi)

ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, takımların AI destekli ekosisteminde belge tabanlı bilgileri yönetmesine, analiz etmesine ve bunlara göre hareket etmesine yardımcı olur.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı ile belgelerinizi ve PDF'lerinizi düzenleyin

PDF'leri sayfa sayfa titizlikle incelemek yerine, ClickUp Brain'den yardım isteyin. İçeriği özetlemek, metin eklemek, anahtar noktaları vurgulamak veya raporlar oluşturmak için güvenilir AI asistanınız olarak düşünün.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak sorular sorun, özetler oluşturun, anahtar noktaları vurgulayın ve düzeltmeler yapın

Sonsuz sayfaları okumadan, ihtiyacınız olan tüm bilgilere saniyeler içinde ulaşabilirsiniz! Keşke bunu gerçek hayatta da yapabilseydiniz! 👇🏼🤭

Dahası, AI tarafından oluşturulan raporları daha da iyileştirmek istiyorsanız, ClickUp Brain'in yazma asistanı size yardımcı olabilir. Yerleşik yazım denetimi ve bağlamı algılama mekanizması, herkesin rahatlığı için belgeyi iyileştirebilir. Artık uzun belge incelemeleri yok.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Brain'i ClickUp Docs ile eşleştirerek , AI belgeleri kolayca oluşturabilirsiniz. ClickUp Docs'taki AI ile Yaz özelliğini kullanarak proje tüzükleri yazın, e-posta kampanyaları oluşturun, sosyal medya ve blog gönderileri taslakları hazırlayın ve hatta mesajlarınıza yanıtlar yazın.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirleri geliştirin, içeriği özetleyin ve ayrıntıları düzenleyin

PDF'ler düzenlenemeyebildiğinden ve gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunmadığından kısıtlayıcı olabilir. ClickUp'ta belgeler oluşturup saklayarak, statik PDF sürümlerinin ve sonsuz e-posta alışverişinin getirdiği sıkıntılardan kurtulabilirsiniz.

Birden fazla takım üyesi aynı belgeyi aynı anda düzenleyebilir. Belirli bir bölüme dikkat çekmeniz gerekiyorsa, @bahsetme özelliği ile belgede doğrudan iş arkadaşlarınızla işbirliği yapabilirsiniz.

Son olarak, belirli bölümleri etiketleyebilir ve her düzenlemeyi izlerken PDF'nize açıklama ekleyebilirsiniz.

ClickUp Proofing

Takım üyelerine eylem gerektiren ClickUp Proofing yorumları atayın

Metinlerin ötesinde, ClickUp Proofing, görevler içinde doğrudan görüntü, video ve PDF dosyalarını inceleyin, açıklama ekleyin ve geri bildirim sağlayın. Örneğin, video içeriğini incelerken, oynatma çubuğunda belirli zaman damgalarına bağlı yorumlar bırakabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımların PDF dosyalarını kolayca yorumlayıp düzenlemesini sağlayın. Ayrıca, ClickUp Docs içinde PDF ile ilgili görevleri gerçek zamanlı olarak tartışabilirsiniz

Google Drive, Dropbox ve diğer dosya paylaşım platformlarına bağlanarak tüm PDF'lere kolayca erişin

PDF'deki bilgileri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve bunları otomatik olarak doğru takım üyelerine atayın

Onaylar, durum güncellemeleri veya bildirimler gibi belge tabanlı eylemleri tetiklemek için akıllı ClickUp Otomasyonları kurun

ClickUp sınırlamaları

Birden fazla özellik, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Küçük işletme sahibi Edmund D., ClickUp'ı değerlendirdi:

ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası o kadar çok oluyor. Farklı iletişim parçaları (notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama) tek bir yerde toplanarak, proje veya müşteri odaklı bir faaliyet üzerinde çalışırken kolay erişim için kullanılabilir.

ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası olarak o kadar çok hizmet ediyor. Farklı iletişim parçaları (notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama) tek bir yerde toplanarak, proje veya müşteri odaklı bir faaliyet üzerinde çalışırken kolay erişim için kullanılabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisini kullanarak görevleriniz, belgeleriniz veya projelerinizle ilgili soruları anında yanıtlayın.

2. LightPDF (Sezgisel belge analizi ve işbirliği için en iyisi)

lightPDF aracılığıyla

LightPDF'nin AI sohbet özelliği (ChatPDF), birkaç tıklama veya saniye içinde 50 sayfalık bir raporun ana noktalarını kavramanıza olanak tanır. Bu ücretsiz PDF düzenleyici, belgelerle ilgili sorular sormanıza ve içerikten belirli cevaplar almanıza olanak tanır ve aynı zamanda ücretsiz bulut depolama alanı sağlar.

Platform, PDF belgeleriyle etkileşimli sohbeti kolaylaştırmak için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan ChatGPT'yi kullanır. Örneğin, bir araştırma makalesi yükleyip "Anahtar bulgular nelerdir?" diye sorabilir ve hemen kısa bir özet alabilirsiniz.

LightPDF'nin en iyi özellikleri

Bulut tabanlı sistemi ile PDF dosyalarını cihazlar arasında senkronize eder

Gelişmiş OCR teknolojisiyle taranan belgeleri düzenlenebilir biçimlere dönüştürür

Telefon tarayıcısıyla fiziksel belgeleri net, yüksek kaliteli PDF'lere dönüştürün.

El yazısını kaldırır ve görüntüleri iyileştirir

LightPDF sınırlamaları

Ücretli abonelikler sunan reklamlar ve pop-up'lar rahatsız edici olabilir

PDF dosya dönüştürme sınırlıdır

Ücretsiz sürüm, toplu işleme, çoklu belge sohbeti ve daha fazlası gibi birçok özelliği sınırlar

LightPDF fiyatlandırması

Kişisel

Sonsuza kadar ücretsiz

Haftalık Plan: 13,99 $/hafta

Aylık Plan: 19,99 $/ay

Yarı yıllık plan: İki yıl için 59,99 $

İş

Sonsuza kadar ücretsiz

Yıllık Plan: 89,95 $/yıl

3 Yıllık Plan: 159 $/kullanıcı

LightPDF puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? CIO'ların %59'u bulut teknolojisini inovasyonun katalizörü olarak görüyor.

3. Canva'nın PDF Düzenleyicisi (Statik PDF'leri görsel belgelere dönüştürmek için en iyisi)

Daha fazla yaratıcı özgürlük mü istiyorsunuz? Canva'nın PDF Düzenleyicisine bir PDF dosyası içe aktarın ve metinleri, resimleri ve arka planları düzenlenebilir öğelere ayırın.

Canva'nın benzersiz düzenlemeler için yaratıcı araç setiyle bunu takip edin ve görseller, animasyonlar ve özel yazı tipleriyle sihrin ortaya çıkmasını izleyin. Ardından işinizi PDF ve JPG dahil çeşitli biçimlerde indirebilirsiniz.

Canva'nın PDF Düzenleyicisinin en iyi özellikleri

Metinleri, görüntüleri ve arka planları şirketinizin stiline uyacak şekilde özelleştirerek PDF'leri düzenleyin

PDF'lerinizi daha ilgi çekici hale getirmek için video ve ses klipleri gibi multimedya öğeleri ekleyin

Dosya oluşturmayı hızlandırmak için bir milyondan fazla önceden tasarlanmış ve etkili belge şablonundan seçim yapın

Akıllı Sıkıştırma özelliğini kullanarak kaliteyi korurken dosya boyutlarını azaltın

Canva'nın PDF Düzenleyicisinin sınırlamaları

Canva'da taranmış bir belgeyi veya yalnızca görüntü içeren bir dosyayı düzenleyemezsiniz

Desteklenen maksimum PDF boyutu 100 MB'dir

Canva'nın PDF Düzenleyici fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Canva’nın PDF Düzenleyici puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla görüntü içeren büyük PDF'lerle çalışırken, paylaşımdan önce dosyaları sıkıştırın. Bu, görsel kaliteden ödün vermeden dosya boyutlarını yönetilebilir tutar.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i artık kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olabilir! ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, daha az toplantı, AI tarafından hızlı bir şekilde oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevler ile verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

4. DocHub (Verimli belge yönetimi için en iyisi)

docHub aracılığıyla

DocHub'ın AI PDF Enhancer, makine öğrenimini kullanarak görüntü kalitesini iyileştirir ve taranan belgelerdeki biçimlendirme sorunlarını giderir. Bunu yaparken sınırsız bulut depolama alanı ve dosyaları bulmak için aranabilir bir arayüz sunar.

Bu belge işbirliği yazılımı, her dosyanın konumunu tam olarak bilen bir asistanınız varmış gibi hissetmenizi sağlar.

DocHub'ın en iyi özellikleri

PDF sayfalarını sürükleyip bırakarak farklı bir sırayla düzenleyin veya döndürün

AI destekli Düzen Algılama özelliğini kullanarak belge biçimlendirmesini otomatik olarak düzeltin

Birden fazla PDF'den veri çıkarın ve yapılandırılmış bilgiler halinde düzenleyin

Birden fazla belgeye aynı anda toplu düzenlemeler uygulayın

Sadece birkaç tıklamayla PDF'lere yasal olarak bağlayıcı e-İmzalar ekleyin

DocHub sınırlamaları

Kullanıcılar ücretsiz planda belgelerini parola ile koruyamazlar

DocHub fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel: Kullanıcı başına aylık 11 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Özel fiyatlandırma

DocHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (230+ yorum)

Gerçek kullanıcılar DocHub hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Dochub çok uygun fiyatlı ve kullanımı sezgiseldir. Bir belge imzalama yazılımından bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

Dochub çok uygun fiyatlı ve kullanımı sezgiseldir. Bir belge imzalama yazılımından bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

👀 Biliyor muydunuz: Çalışanların %47'si şirketlerinin dijital organizasyon yöntemini etkisiz ve kullanımı zor buluyor.

5. Adobe Acrobat ile AI Assistant (Gelişmiş belge işleme için en iyisi)

adobe Acrobat ile AI Assistant aracılığıyla

Taranmış bir belgeyi Adobe Acrobat'ta açın ve AI'nın kolları sıvayıp hemen işe koyulmasını sağlayın. Örneğin, birkaç PDF dosyasında ürün özelliklerini değiştirmeniz gerekiyorsa, AI bağlamı anlayacak ve akıllı düzenleme önerileri sunacaktır.

Bu belge iş akışı yazılımı, belgelerinizde tutarlılığı korur. Büyük belgelerdeki içeriği özetleyebilir, karşılaştırabilir ve sorgulayabilir, böylece zamandan tasarruf edebilir ve manuel incelemeyi azaltabilirsiniz.

AI Assistant ile Adobe Acrobat'ın en iyi özellikleri

Biçimlendirme, yazı tipi uyumsuzlukları ve boşlukları düzelten AI ile belge tutarsızlıklarını giderin

Değişiklikleri izleyen, sürümleri yöneten ve verileri güvence altına alan araçları kullanarak paylaşın ve işbirliği yapın

AI ile tabloları koruyun, kenar boşluklarını ayarlayın ve orijinal yapıyı koruyun

AI Assistant sınırlamalarıyla Adobe Acrobat

Yalnızca 120 sayfaya ve 25 MB boyutuna kadar PDF'lerle çalışabilir

AI tarafından oluşturulan yanıtlar yanlış olabilir ve manuel müdahale gerektirebilir

AI Assistant özellikli Adobe Acrobat fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 günlük ücretsiz deneme

Acrobat Standard: 12,99 $/ay kullanıcı başına

Acrobat Pro: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Acrobat Pro: 23,99 $/ay lisans başına

Acrobat for Enterprise: Özel fiyatlandırma

Acrobat AI Assistant: 4,99 $/ay

Adobe Acrobat ile AI Assistant derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe Acrobat AI Assistant hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Adobe Acrobat, temel PDF görevleri için son derece kolaydır.

Adobe Acrobat, temel PDF görevleri için son derece kolaydır.

🧠 İlginç Bilgi: Adobe'nin kurucu ortağı Dr. John Warnock'un 1990 yılında başlattığı "The Camelot Project" PDF (Taşınabilir Belge Biçimi) formatını ortaya çıkardı. Bu format, elektronik iletişimi mümkün kılmak ve basılı bilgileri dijital biçime dönüştürmek amacıyla geliştirildi.

6. UPDF (PDF belgelerine açıklama eklemek için en iyisi)

uPDF aracılığıyla

Bir araştırma PDF belgesini anlamakta zorluk mu yaşıyorsunuz? UPDF, karmaşık dosyanızı bir zihin haritasına dönüştürebilir ve bilgileri anlaşılır bir biçimde görselleştirebilir.

Ayrıca, PDF'ye açıklama eklemenin yanı sıra, daha sonra açılabilir ek dosyaları referans olarak kullanmak üzere diğer belgeleri farklı PDF bölümlerine bırakabilirsiniz.

UPDF'nin en iyi özellikleri

Araçlar arasında geçiş yapmadan PDF içindeki içeriği çevirin

İşbirliği için yapışkan notlar, çıkartmalar, metin açıklamaları ve üstü çizili metinler kullanın

Tüm cihazlar için tek bir lisansla Windows, Mac, iOS ve Android'de çalışın

UPDF sınırlamaları

PDF arama fonksiyonu karmaşık olabilir

Gelişmiş belgelerde JavaScript ve/veya Markdown işlevselliğini desteklemez

UPDF fiyatlandırması

Bireyler

UPDF Pro : 39,99 $/yıl/kullanıcı ve 69,99 $/ömür boyu/kullanıcı

AI Assistant : 29 $/çeyrek/kullanıcı

UPDF Sign: 9 $/ay/kullanıcı

Enterprise

UPDF Yıllık Plan : 79 $/kullanıcı

UPDF Ömür Boyu Planı: 109 $/kullanıcı

On kullanıcıdan fazlası için özel fiyatlandırma

UPDF puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar UPDF hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Tüm PDF gereksinimlerim için kullanımı kolay olmasını seviyorum. Sahip olduğum tüm PDF'leri kolaylıkla açabiliyorum. Ayrıca, yardıma ve desteğe ihtiyacım olduğunda, sadece bir tık uzağımda olmalarını da seviyorum.

Tüm PDF gereksinimlerim için kullanımı kolay olmasını seviyorum. Sahip olduğum tüm PDF'leri kolaylıkla açabiliyorum. Ayrıca, yardıma ve desteğe ihtiyacım olduğunda, sadece bir tık uzağımda olmalarını da seviyorum.

7. OnlyOffice (Gerçek zamanlı işbirliği arayan takımlar için en iyisi)

via OnlyOffice

OnlyOffice ile birden fazla takım üyesi aynı anda PDF'leri düzenleyebilir. Yerleşik sohbet özelliği veya PDF'ye yorum bırakarak değişiklikleri tartışabilirler. Karmaşık düzenlemeler için Jitsi Eklentisi'ni kullanarak sesli ve görüntülü aramalara bile geçebilmeleri çok kullanışlıdır.

Bu gerçek zamanlı işbirliği, düzenleme sürecini kolaylaştırır, gecikmeleri azaltır ve herkesin belgeyi terk etmeden uyumlu çalışmasını sağlar.

OnlyOffice'in en iyi özellikleri

Entegre kelime işleme, elektronik tablolar ve sunumlarla birden fazla biçimde iş yapın

Gelişmiş filtreleme ve özelleştirilebilir dijital imzalarla e-postaları verimli bir şekilde yönetin

Verileri kolayca toplamak için metin kutuları, açılır menüler ve onay kutuları içeren etkileşimli PDF formları oluşturun

OnlyOffice sınırlamaları

Kurulum süreci yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

PDF dosyalarını okumak için sınırlı özellikler sunar

Bulut dışındaki uygulamalarla üçüncü taraf entegrasyonları sınırlıdır

OnlyOffice fiyatlandırması

Docs Enterprise (yerinde): 2.100 $ (1 yıllık lisans)

Starter Bulut: Ücretsiz

İş Bulutu: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Kurumsal Yerinde: 6550 $/sunucu (başlangıç fiyatı)

OnlyOffice puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar OnlyOffice hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

OnlyOffice'in en beğendiğim özelliklerinden biri, belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları verimli ve etkili bir şekilde oluşturmamı ve düzenlememi sağlayan geniş özellik ve araç yelpazesidir.

OnlyOffice'in en beğendiğim özelliklerinden biri, belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları verimli ve etkili bir şekilde oluşturmamı ve düzenlememi sağlayan geniş özellik ve araç yelpazesidir.

8. Nitro Pro (Microsoft 365 ekosistemine entegre iş takımları için en iyisi)

nitro Pro aracılığıyla

Nitro Pro, Windows'taki Microsoft Office arayüzünü ve Mac'teki Apple araç çubuğunu yansıtıyor. Bu tanıdık düzen sayesinde, takımınız araçların yerini bulmak için zaman kaybetmez; hemen işe koyulabilir.

Platformlar arasında sağlanan bu tutarlılık, öğrenme eğrisini azaltır, benimseme sürecini hızlandırır ve PDF'leri düzenliyor, dönüştürüyor veya inceliyor olmanızdan bağımsız olarak iş akışlarının sorunsuz olmasını sağlar.

Nitro Pro'nun en iyi özellikleri

PDF'lere hem açık hem de izin şifreleri uygulayarak, bunları görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri kontrol edin

Nitro'nun yerleşik eSign çözümünü kullanarak formları doldurun ve belgeleri imza için gönderin; yazdırmaya, imzalamaya ve taramaya gerek yok

PDF'leri hızlı bir şekilde diğer biçimlere dönüştürün ve kolay paylaşım için büyük dosyaları küçültün

Nitro Pro sınırlamaları

Biçim dönüştürme bazen hatalı veya eksik olabilir

Gelişmiş OCR özellikleri sınırlıdır

Nitro Pro fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük ücretsiz deneme

Nitro PDF Pro: 17,69 $/ay kullanıcı başına

Nitro PDF Standard: 17,70 $/ay kullanıcı başına

Nitro PDF Pro : Kullanıcı başına yıllık 295,00 $

Nitro PDF Plus: Özel fiyatlandırma

Nitro Pro puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nitro Pro hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Birden fazla sekmeyi açık tutmak kolaydır, sık başvurulan belgeler için idealdir. Vurgulama, açıklama ekleme ve arama (optimize edildiğinde) kolaydır.

Birden fazla sekmeyi açık tutmak kolaydır, sık başvurulan belgeler için idealdir. Vurgulama, açıklama ekleme ve arama (optimize edildiğinde) kolaydır.

9. iScanner (Alan hesaplama ve otomatik ayarlama için en iyisi)

iScanner aracılığıyla

Alan ölçümü ve nesne sayma gibi AI destekli özellikler, iScanner'ın araç setinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlarla, oda boyutlarını ölçebilir veya bir fotoğraftaki benzer öğeleri sayabilir, manuel hesaplamaları azaltabilirsiniz.

Uygulama ayrıca farklı belge türleri için özel tarama modları içerir ve Android ile iOS ile uyumludur. İD kartı, pasaport veya normal belge tarıyor olsanız da, iScanner ayarlarını otomatik olarak ayarlar.

iScanner'ın en iyi özellikleri

20'den fazla dilde OCR kullanarak taranmış belgelerden metinleri ayıklayın ve düzenleyin

Kameranızı doğrultarak matematik denklemlerini anında çözün — öğrenciler ve veri uzmanları için mükemmel bir çözüm

Tekrarlayan görevleri ve form işlemeyi kolaylaştırmak için otomatik doldurma şablonlarını kullanın

iScanner sınırlamaları

Uygulamada PDF dosyalarını düzenlemek zor olabilir

Pop-up reklamlar bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilir

iScanner fiyatlandırması

3 gün ücretsiz deneme

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

iScanner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. ABBYY FineReader (Gelişmiş belge dijitalleştirme için en iyisi)

aBBYY FineReader aracılığıyla

Karmaşık biçimlendirmeye veya düşük tarama kalitesine sahip belgeler, işlenmesi zor olabilir. Ancak ABBYY'nin yerleşik AI algoritmaları, 150'den fazla dilde çeşitli belge türlerindeki metinleri tanır.

Örneğin, kamu sektöründe takımlar bu aracı kullanarak büyük hacimli arşivlenmiş belgeleri dijitalleştirebilir. Birden fazla dili işleme ve biçimlendirmeyi koruma özelliği, kurumların kağıt kayıtları aranabilir dijital dosyalara dönüştürmesine yardımcı olabilir.

ABBYY FineReader'ın en iyi özellikleri

Taslaklar arasındaki değişiklikleri tespit edin, takımların revizyonları izlemesine yardımcı olun ve belge karşılaştırma yazılımını kullanarak sürüm kontrolünü sağlayın

Tüm sayfalarda tutarlı biçimlendirmeyi koruyarak birden fazla belgeyi birleştirin

Metinleri ve paragrafları başka biçimlere dönüştürmeden doğrudan PDF'lerde düzenleyin

ABBYY FineReader sınırlamaları

OCR düzenleyicide okuma sırası ayarları yoktur

Özel semboller içeren belgeler düzgün bir şekilde dönüştürülemeyebilir

ABBYY FineReader fiyatlandırması

FineReader PDF Standard for Windows: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

FineReader PDF Corporate for Windows: Kullanıcı başına aylık 24 $

FineReader PDF for Mac: Kullanıcı başına yıllık 69 $

İşletmeler için FineReader PDF planları: Özel fiyatlandırma

ABBYY FineReader puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ABBYY hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Karakterleri tanıma ve çıktıyı giriş dosyasına neredeyse tam olarak biçimlendirme konusunda yüksek doğruluk.

Karakterleri tanıma ve çıktıyı giriş dosyasına neredeyse tam olarak biçimlendirme konusunda yüksek doğruluk.

ClickUp ile Manuel Düzenlemelere Veda Edin

PDF'lerdeki görevleri (sözleşmeler veya raporlar gibi) düzenleme, açıklama ekleme, özetleme ve otomatikleştirme yeteneği, verimliliği artırır ve manuel çabayı azaltır.

Çoğu AI PDF düzenleyici bu süreci basitleştirir, ancak ClickUp bir adım öteye taşır!

AI destekli belge yönetimi, görev otomasyonu ve takım işbirliğini tek bir platformda entegre ederek geleneksel PDF düzenlemenin ötesine geçer.

Genel işbirliğinizi geliştirmek için bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.