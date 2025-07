ClickUp Brain'i Tanıtıyoruz: İş için İlk Yapay Zeka Sinir Ağı

ClickUp, işi kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için tasarlanmış üç yapay zeka asistanıyla sektörde büyük bir sıçrama yapıyor

San Diego, 30 Ocak 2024 — Bugün, işi tek bir yerde bir araya getiren verimlilik platformu ClickUp, ClickUp AI'nın yeni nesli olan ClickUp Brain'i duyurdu. ClickUp Brain, iş ile ilgili işleri ortadan kaldırmak için tüm kuruluşun çalışma alanından bilgi toplayan ilk yapay zeka ürünüdür.

ClickUp Brain, üç farklı ancak birbirini tamamlayan üründen oluşur: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ ve AI Writer for Work™. Bu ürünler birlikte rutin görevleri önemli ölçüde hızlandırarak, sınırlı zamanınızı inovasyon ve liderliğe odaklamanıza olanak tanır.

AI Bilgi Yöneticisi: Belgelerinizden, görevlerinizden ve projelerinizden bağlamsal ve eksiksiz cevaplar alın.

AI Proje Yöneticisi: İlerleme raporları, bireysel standup'lar ve takım güncellemeleri dahil olmak üzere işlerinizi yönetin ve otomatikleştirin. İlerleme raporları, bireysel standup'lar ve takım güncellemeleri dahil olmak üzere işlerinizi yönetin ve otomatikleştirin.

İş için AI Yazar: İşinizin özel ihtiyaçlarına uygun, role dayalı komutlarla yazınızı mükemmelleştirin.

ClickUp Brain, görevler, belgeler ve gösterge panelleri dahil olmak üzere işinizin her alanından içgörüler elde eden tek verimlilik AI'sıdır. Diğer yazma asistanları ChatGPT'nin üzerine bir arayüz ekleyerek temel yapay zeka üretimi yaparken, AI Writer for Work rolünüz ve durum bağlamı hakkındaki bilgilerini kullanarak duruma uygun mükemmel içerikler yazar.

ClickUp Brain her zamankinden daha erişilebilir. Konuşma arayüzü sayesinde, platformun herhangi bir yerinden ClickUp Brain'e kolayca gidebilir ve bir iş arkadaşınıza soracağınız gibi sorular sorabilirsiniz. ClickUp Brain, iş akışınızın içinde yer alır, böylece hemen kullanılabilir hale gelir ve başka bir araca geçmek için harcanan emek ve zaman kaybedilmez.

clickUp CEO'su ve kurucusu Zeb Evans, "ClickUp olarak misyonumuz her zaman insanlara zaman kazandırmak olmuştur. AI araçları her yerde, ancak hiçbiri iş gününüzün her adımında size zaman kazandırmıyor. ClickUp Brain, işinizi yaptığınız yere derinlemesine entegre edilmiştir; işiniz, iletişiminiz ve bilginiz arasındaki boşlukları doldurur ve noktaları birleştirir. ClickUp Brain, size zaman kazandırmak ve işle ilgili işleri ortadan kaldırmak için burada. "

dublin Üniversitesi Operasyonel İnovasyon Başkanı Phillip Quinlan, "ClickUp Brain, iş akışımızda devrim yaratarak haftalık liderlik güncellemelerini dinamik ve ayrıntılı anlatımlarla zenginleştiriyor" dedi. "Belge özelliği, toplantı hazırlıklarını kolaylaştırıyor, içeriği tek satırlık özetlerin ötesine taşıyor ve sohbet özeti aracı, önemli tartışmaları netlik ve eylem için verimli bir şekilde özetliyor. ClickUp Brain, gerçekten etkili olan yeni bir yapay zeka çağını başlatıyor."

ClickUp Brain, tüm müşterilerimiz için aylık kullanıcı başına sadece 5 $ karşılığında kullanıma sunulmuştur.

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret edin ve ücretsiz denemeye kaydolun.

ClickUp hakkında

ClickUp, insanların çalışma şekline uyum sağlayan dünyanın tek hepsi bir arada verimlilik platformudur. Tüm bireysel işyeri verimlilik araçlarını, proje yönetimi, belge işbirliği, beyaz tahtalar, elektronik tablolar ve hedefleri içeren tek bir platformla değiştirir. 2017 yılında kurulan ve San Diego'da bulunan ClickUp, dünyayı daha verimli hale getirmeyi misyon edinmiştir. Dünyanın en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biri olan ClickUp, 10 milyondan fazla kullanıcı ve 2 milyondan fazla takımın daha verimli bir yaşam sürmesine ve her hafta en az bir gün kazanmasına yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için www.clickup.com adresini ziyaret edin.