PDF Dosyasına Çizim Yapma

Adım 2: Yorum veya İşaretleme araç çubuğuna gidin Ok → Kullandığınız açıklama aracını tıklayın (ör. şekil, kalem veya çizgi) Ok → Özellikler çubuğunu bulun veya açıklamayı sağ tıklayın Ok → Açılır menülerden veya stil paletinden Renk ve Çizgi Kalınlığı seçeneklerini seçin