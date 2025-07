AI Kullanımındaki Uçurum: Kişisel Düzeyde Hızlı Benimseme, İş Yerinde Hemen Kazanç Anlamına Gelmiyor

"ClickUp'ta misyonumuz her zaman insanlara zaman kazandırmak olmuştur. AI araçları her yerde, ancak hiçbiri iş gününüzün her adımında size zaman kazandırmıyor. ClickUp Brain, işinizi yaptığınız yere derinlemesine entegre edilmiştir; işiniz, iletişiminiz ve bilginiz arasındaki boşlukları doldurur ve noktaları birleştirir. ClickUp Brain, size zaman kazandırmak ve işle ilgili işleri ortadan kaldırmak için burada. "