AI Kullanımındaki Uçurum: Kişisel Düzeyde Hızlı Benimseme, İş Yerinde Hemen Kazanç Anlamına Gelmiyor

AI devrimi izin beklemiyor.

Son gelişmeler, insanların AI'ya hem açık hem de benzeri görülmemiş bir hızla benimsediğini gösteriyor.

Ocak 2025 itibarıyla ChatGPT haftalık 300 milyon kullanıcıya hizmet verirken, Meta AI aylık yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşıyor. DeepSeek gibi yeni giriş yapanlar bile, lansmanlarından birkaç hafta içinde aylık 30 milyondan fazla kullanıcı çekebildiklerini kanıtladılar.

Bireysel düzeydeki bu patlama niteliğindeki benimseme oranları, kritik bir soruyu gündeme getiriyor: Kuruluşlar bu dönüşümden yararlanmak için yeterince hızlı hareket ediyor mu? Yoksa kişisel düzeydeki artan benimseme, iş yerinde daha fazla AI kullanımının önünü açacak mı?

Bu ClickUp Insights sayısında, 30.000 kişi günlük yaşamlarında AI'yı nasıl kullandıklarını, en yaygın kullanım örneklerini ve iş yerinde AI'nın benimsenmesinin önündeki engelleri paylaşıyor. Cevapları çok ilginç!

⏰ 60 saniyelik özet

📮ClickUp Insight: Verilerimiz, insanların %88'inin artık bir şekilde AI kullandığını ve %55'inin bunu günde birden fazla kez kullandığını gösteriyor. Ancak, iş yerinde AI kullanımı söz konusu olduğunda, ankete katılanların %50'den fazlası AI kullanma konusunda kendilerini güvende hissetmiyor.

AI'nın benimsenmesi her yerde hızlanıyor. Ancak, özellikle iş yerinde bazı eksiklikler hala var.

Bunun olası bir nedeni, işyeri araçlarına AI entegrasyonunun yeterince sorunsuz olmaması olabilir.

AI, işimizi yönlendiren bir motor haline gelmek yerine, e-posta, sohbet veya proje iş akışları gibi işin gerçekte yapıldığı araçlara bağlı ancak onlardan kopuk bir yan araç olarak kalıyor.

Bu durum, AI'nın potansiyelinin çok altında kalmasına neden oluyor.

Microsoft Copilot veya Google'ın Çalışma Alanı AI gibi verimlilik araçlarında AI'nın yaygın olarak kullanılabilir olmasına rağmen, ankete katılanların yalnızca %12'si bu tür entegre AI özelliklerini sık kullandığını belirtmiş, bu da AI'nın parçalı bir şekilde benimsenmiş olduğunu ve potansiyelinin yeterince kullanılmadığını ortaya koymuştur.

AI kullanım modellerini incelerken, mevcut uygulama eksikliklerinin bilgi çalışanlarını nasıl etkilediğini tartışacağız. Verilerimiz üç ana tema ortaya koyuyor:

1️⃣ Konuşma tabanlı AI kazanıyor: Anket katılımcılarının %62'si bağımsız, sohbet tabanlı AI araçlarını tercih ederken, yalnızca %12'si işyeri yazılımlarına entegre AI'yı kullanıyor

2️⃣ Eğitim ve güven engelleri: %27'si AI'yı etkili bir şekilde kullanmak için daha fazla eğitime ihtiyaç duyarken, %22'si gizlilik veya güven konusunda endişeleri olduğunu belirtti

3️⃣ Parçalı bir araç ortamı, "anahtar vergisi"ne neden oluyor: Kullanıcılar, farklı görevler için birden fazla AI uygulamasını kullanmak zorunda kalıyor ve bu da birden fazla platformda çalışmanın bağlam değiştirme maliyetlerini artırıyor

Anket metodolojisi ve demografik bilgiler ClickUp Insights her ay binlerce bilgi çalışanı ve verimlilik meraklısını ankete tabi tutarak küresel iş dünyasındaki en son trendleri sizlere sunar. Araştırmamız, profesyonellerin zamanlarını nasıl yönettiklerini, işyerindeki talepleri nasıl karşıladıklarını ve verimlilik stratejilerini nasıl uyguladıklarını inceliyor. Dünya çapındaki katılımcıların yanıtlarını analiz ederek, evrensel verimlilik zorluklarını ve kalıplarını ortaya çıkarmayı ve kuruluşların ve bireylerin günlük iş yaşamlarında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

İş Yerlerimizde AI Kullanımını Şekillendiren 4 Anahtar Trend

30.000'den fazla anket katılımcısının yanıtları, yalnızca bugün AI'yı nasıl kullandıklarını değil, yarın işlerini nasıl dönüştürmek istediklerini ortaya koyan dört anahtar eğilimi ortaya çıkardı.

AI'nın halihazırda dalga yarattığı ve hala yapması gerekenlerin olduğu alanları keşfedelim!

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %88'i bir şekilde AI kullanıyor ve bunların yarısından fazlası (%55) AI araçlarını günde birden fazla kez kullanıyor.

"AI nedir?" sorusundan "AI'yı X kullanım örneği için nasıl kullanabilirim?" sorusuna geçiş, herkesin tahmin ettiğinden daha hızlı gerçekleşti.

Anket katılımcılarının %88'i AI'yı bir şekilde kullandığını söylüyor, bu da AI'nın yaygınlığının güçlü bir göstergesi. Bu hızlı benimsenme, bilgi çalışanları için de bir dönüm noktasıdır.

Satya Nadella gibi teknoloji liderleri, AI'yı PC, e-posta ve elektronik tablolar gibi diğer çalışma ortamında devrim yaratan teknolojilerle karşılaştırdı.

"ClickUp'ta misyonumuz her zaman insanlara zaman kazandırmak olmuştur. AI araçları her yerde, ancak hiçbiri iş gününüzün her adımında size zaman kazandırmıyor. ClickUp Brain, işinizi yaptığınız yere derinlemesine entegre edilmiştir; işiniz, iletişiminiz ve bilginiz arasındaki boşlukları doldurur ve noktaları birleştirir. ClickUp Brain, size zaman kazandırmak ve işle ilgili işleri ortadan kaldırmak için burada. "

"ClickUp'ta misyonumuz her zaman insanlara zaman kazandırmak olmuştur. AI araçları her yerde, ancak hiçbiri iş gününüzün her adımında size zaman kazandırmıyor. ClickUp Brain, işinizi yaptığınız yere derinlemesine entegre edilmiştir; işiniz, iletişiminiz ve bilginiz arasındaki boşlukları doldurur ve noktaları birleştirir. ClickUp Brain, size zaman kazandırmak ve işle ilgili işleri ortadan kaldırmak için burada. "

Daha da ilginç olanı, insanların bu çığır açan teknolojiye karşı açık olmaları. Birçoğu bu yükseltmeye hazır. Ankete katılanların %55'i, içerik oluşturmadan beyin fırtınasına kadar değişen potansiyel kullanım alanlarında AI'yı günde birkaç kez kullanıyor.

Ancak, ankete katılanların küçük bir yüzdesi (12%) AI'yı hiç kullanmıyor. Bu, AI'yı benimsemeye hazır olmayan veya henüz ihtiyaç duymayan bir gruba işaret ediyor olabilir.

Önemli bulgular

ankete katılanların %55'i gün içinde birkaç kez AI araçları kullanıyor

%14'ü yapay zekayı ara sıra kullanıyor

%12'si henüz AI araçlarını kullanmaya başlamadı

%11'i haftada birkaç kez AI araçlarına başvuruyor

%8'i günde en az bir kez AI araçlarına güveniyor

❗️Durum değerlendirmesi: McKinsey'in AI Durumu raporuna göre, işyerlerinde AI kullanımı 2024 yılında bir dönüm noktasına ulaştı. Altı yılı aşkın bir süre %50'de sabit kalan kullanım oranları, 2024 yılının başında aniden %72'ye yükseldi. Bu durum, şirketlerin AI dönüşümünü hızlandırma konusunda iyimser olduklarını gösteriyor.

Sonuç olarak, AI artık tartışmasız bir şekilde ana akım haline gelmiştir. Ancak bu benimsenme ne kadar hızlı gerçekleşiyor? Bunu daha iyi anlayabilmek için DeepSeek'in lansmanının zaman çizelgesine bakalım.

10 Ocak 2025'te kullanıma sunulan DeepSeek, 27 Ocak'ta ChatGPT'yi geçerek ABD iOS App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. 2025 Ocak sonu itibarıyla DeepSeek, dünya çapında 33,7 milyon aylık aktif kullanıcıya ve 22,15 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştı.

Anahtar noktalar 📌 AI araçlarının hızla benimsenmesi, bu teknolojinin genel olarak kabul gördüğünü gösteriyor. Liderler, AI'yı işyerinde bir sonraki çığır açan teknoloji olarak görüyor ve kuruluşlar da bu trendi yakalamaya çalışıyor 📌 DeepSeek gibi yeni AI araçlarının hızlı yükselişi (birkaç hafta içinde 33,7 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı), kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun AI çözümlerini aktif olarak aradıklarını ve benimsediklerini gösteriyor 📌 İşyerinde AI'nın doğru şekilde uygulanmasıyla, bilgi çalışanları doğrudan "bilgi görevlerini" kendileri yerine, işi yapacak AI ajanlarının koordinatörleri, yöneticileri ve direktörleri haline gelebilirler

Potansiyel ve benimsenme: İş yerinde AI

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'sinin ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ettiğini, yalnızca %12'sinin ise verimlilik araçlarına entegre AI özelliklerini düzenli olarak kullandığını gördük. Bu durum, bilgi eksikliği, güvenlik endişeleri veya açık bir katma değer olmaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.

AI, her zaman beklediğimiz şekilde olmasa da işyerlerinde dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

2025 İşlerin Geleceği Raporu'na göre, dünya çapındaki şirketlerin %41'i, AI destekli iş akışlarının yardımıyla 2030 yılına kadar işgücünü azaltmayı planlıyor ve %62'si AI ile daha iyi çalışabilecek becerilere sahip daha fazla kişiyi işe almayı hedefliyor.

Mark Zuckerberg dahil birçok iş lideri, gelecekte personel planlarına AI'yı yoğun bir şekilde dahil edeceklerini zaten açıklamış durumda.

Peki ya ortalama bilgi çalışanı? İşte bulgularımız!

ankete katılanların %62'si* işlerinde en çok ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını tercih ettiklerini söyledi.

Tanıdık chatbot benzeri arayüz, doğal dil işleme ve bu araçların etkileşimli yapısı, giriş engelinin düşük olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar ayrıca, çeşitli görevleri ve zorlukları gerçek zamanlı olarak çözmelerine yardımcı olan karşılıklı iletişim ve hızlı zincirleme özelliğini de değer veriyor.

Öte yandan, verimlilik araçlarına entegre edilmiş AI özellikleri aynı etkiyi yaratmıyor gibi görünüyor. Microsoft Copilot ve Google Çalışma Alanı AI gibi tanıdık platformlara entegre olmasına rağmen, ankete katılanların yalnızca %12'si bu özellikleri sık kullandığını söylüyor.

Bu, iki olası nedeni işaret ediyor:

➡️ İnsanlar, AI'nın mevcut iş akışlarını nasıl iyileştirebileceğinin henüz tam olarak farkında değil➡️ Mevcut entegrasyonlar, rutinlerinin temel bir parçası haline gelmek için yeterince sorunsuz veya kapsamlı değil

Bu benimsenme farkı, %16'lık bir kesimin işlerinde AI'yı hiç düzenli olarak kullanmamasının nedenini de açıklayabilir. Farklı araçlar arasında geçiş yapmakta zorlanıyorlarsa (AI ve normal iş platformları arasında), bu aracı benimsemek, zahmetinden çok faydasını görmeyecekleri bir iş gibi gelebilir. Hassas işyeri verilerinin güvenliği konusundaki endişelerden bahsetmeye bile gerek yok.

Anahtar bulgular

anket katılımcılarının %62'si işlerinde öncelikle ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor

%16'sı AI araçlarını henüz normal ş Akışlarına dahil etmemiş

%12'si çoğunlukla Microsoft Copilot ve Google Çalışma Alanı AI gibi verimlilik araçlarına entegre AI özelliklerini kullanıyor

%6'sı AutoGPT ve AgentGPT dahil olmak üzere otomatik AI asistanlarını tercih ediyor

%4'ü Siri, Alexa ve Google Assistant gibi sesli asistanlarla etkileşim kuruyor

Anahtar noktalar 📌 Kullanıcılar, belirli araçların içinde kilitli, dar kapsamlı niş AI özellikleri yerine, birçok türde görevi yerine getirebilecek kadar esnek olan konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor 📌 AI araçlarının benimsenmesi için iki temel unsur gereklidir: olağanüstü kullanıcı deneyimi ve her etkileşimde anında (görünür) değer 📌 Verimlilik araçlarında yerleşik AI özelliklerinin düşük benimsenme oranı (%12), bu teknolojinin bu platformların temel yeteneklerine sorunsuz bir şekilde entegre edilemediğini gösteriyor

Kullanım senaryosu farkı: AI'yı nasıl kullanıyoruz ve gerçekte ne istiyoruz?

📮ClickUp Insight: Kullanıcıların %67'si AI'yı öncelikle içerik oluşturma (%37) ve araştırma (%30) gibi görevler için kullanırken, ankete katılanların %33'ü AI'nın beceri geliştirme gibi daha gelişmiş kullanım alanlarında da kendilerine yardımcı olmasını istiyor.

AI'nın yapabilecekleri bu kadar çok olmasına rağmen her zaman bunlardan yararlanılmaması biraz şaşırtıcı.

Bulgularımıza göre, %37 oranında kişi içerik oluşturma (yazma, düzenleme ve e-posta) için AI'ya başvuruyor. %30 oranında kişi ise araştırma ve bilgi toplama için AI'ya güveniyor.

Anahtar bulgular

%37'si AI'yı yazma ve düzenlemeden e-posta oluşturmaya kadar içerik oluşturma için kullanıyor

%30'u araştırma ve bilgi toplama için AI'ya güveniyor

%11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası yapmak ve yeni fikirler üretmek için kullanıyor

%7'si görev yönetimini kolaylaştırmak ve düzenli çalışmak için AI kullanıyor

%15'i AI araçlarını henüz iş akışlarına entegre etmemiş

Bunlar harika kullanım örnekleri, ancak insanların AI'dan beklediklerini incelediğimizde, daha fazlasını umdukları açıkça görülüyor.

Örneğin, anket katılımcılarının %33'ü AI'nın becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmasını, %21'i ise toplantılar, e-postalar ve projelerde yardımcı olmasını istiyor. Bu ihtiyaçların karşılanmadığı açıkça görülüyor.

Anahtar bulgular

%33'ü AI'nın becerilerini geliştirmeye (öğrenme, uygulama, iyileştirme) yardımcı olabileceğini düşünüyor

%21'i AI'nın işlerinde (toplantılar, e-postalar, projeler) başarılı olmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor

%18'i AI'nın hayatlarını düzenli tutmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor (takvim, görevler, hatırlatıcılar)

%15'i AI'nın küçük işleri (rutin görevler, yönetici işleri) halletmelerine yardımcı olmasını istiyor

%13'ü zorlu işleri (karar verme, problem çözme) halletmek için AI'dan yardım alıyor

Verilere, iş akışlarına ve gerekli otomasyon özelliklerine erişimi olan bağlantılı AI, tüm bu kullanım durumlarına cevap vermek için ideal bir yoldur.

Örneğin, görevleri, hatırlatıcıları ve programları yöneterek düzenli kalmalarına yardımcı olmasını isteyen %18'lik kesimi memnun etmek için, genellikle takvim uygulaması, görev yönetimi uygulaması ve AI entegrasyonu gibi birkaç uygulamaya ihtiyacınız olur. Tek bir çok amaçlı AI aracı bu açığı kapatabilir.

Bu da bizi yapay zekanın mevcut durumuna geri getiriyor. Yapay zeka araçlarının işyerinde değer yaratabilmesi için proje yönetimi, bilgi yönetimi ve iletişime derinlemesine entegre edilmesi gerektiğine dair kanıtlar olmasına rağmen, yapay zeka hala parçalı bir yapıya sahip.

Burada, iş ve kullanıcılar arasında başka bir büyük uçurumun kanıtlarını görüyoruz. 👇

❗️Pulse kontrolü: PwC'nin Ekim 2024 Pulse Anketi'ne göre , teknoloji liderlerinin %49'u AI'nın temel stratejilerine tamamen entegre olduğunu, üçte biri ise bu teknolojinin ürün ve hizmetlerine tamamen entegre olduğunu belirtiyor.

Peki, kullanıcılar neden bu teknolojiyi benimsemiyor? Cevap, kronik bir bağlam eksikliğinde yatıyor olabilir

Şu anda, çoğu AI aracı, kullanıcıların iş hayatlarına entegre olmak ve birbiriyle bağlantılı birçok kullanım durumunda gerçek iyileştirmeler sağlamak için ihtiyaç duydukları veri/bağlam/bağlantı eksikliği çekmektedir.

Bunun nedeni, şirketlerin genellikle AI özelliklerini iş akışlarına gerçekten entegre etmek yerine ürünlere dahil etmeleridir. Sonuç? Kullanıcıların tüm süreci anlayan AI'dan yararlanmak yerine bağlamsal boşlukları manuel olarak doldurmaları gereken bağlantısız deneyimler.

Örneğin, konuşmaları yazıya dönüştüren ancak proje yönetimi araçlarına, önceki tartışmalara veya yaklaşan son tarihlere bağlantı sağlamayan bir AI toplantı asistanı, bir ş Akışı çözümü olmaktan çok bir özellik olarak kalır.

Google'ın Baş Bilim Adamı Jeff Dean, bağlam hakkında şunları söylüyor:

"... bununla ilgili sorun, tek bir şeyi çok iyi yapan veya birkaç şeyi yapan, dar tanımlı sistemler oluşturmanızdır. Oysa bizim gerçekten istediğimiz, yüz binlerce şeyi yapabilen bir sistemdir. Ve yüz bin birinci şey geldiğinde, daha önce hiç görülmemiş bir şey olduğunda, sistemin deneyimlerinden öğrenmesini ve ilk yüz bin şeyi çözmede edindiği deneyimi uygulayarak yüz bin birinci şeyi hızlı bir şekilde yapmayı öğrenmesini istiyoruz. "

"... bununla ilgili sorun, tek bir şeyi çok iyi yapan veya birkaç şeyi yapan, dar tanımlı sistemler kurmanızdır. Oysa bizim gerçekten istediğimiz, yüz binlerce şeyi yapabilen bir sistemdir. Ve yüz bin birinci şey, daha önce hiç görülmemiş bir şey olduğunda, sistemin deneyimlerinden öğrenmesini ve ilk yüz bin şeyi çözmede edindiği deneyimi uygulayarak yüz bin birinci şeyi hızlı bir şekilde yapmayı öğrenmesini istiyoruz. "

Anahtar noktalar 📌 Kullanıcılar, AI'nın mesleki gelişimlerine ve günlük iş akışlarına daha derin bir şekilde entegre edilmesini istiyor. Yaklaşık %50'si, toplantılar ve proje yönetimi gibi temel iş faaliyetlerinin yanı sıra mesleki gelişim için de AI desteği arıyor 📌 Çoğu AI aracı, izole görevlerde mükemmeldir, ancak iş yerinde gerçek değer sunmak için gerekli olan bağlamsal farkındalık ve birbiriyle bağlantılılık özelliklerinden yoksundur. Bu parçalı yaklaşım, karmaşık kullanım durumları için kapsamlı ve bütünsel destek sağlama yeteneklerini engeller 📌 Şirketler, AI özelliklerini mevcut iş akışlarına anlamlı bir şekilde bağlamadan ürünlerine dahil etme tuzağına sık sık düşer ve bu da süreçte daha fazla bağlamsal boşluklar yaratır

Engellerin şifresi çözüldü: İnsanları AI'dan uzak tutan nedir?

📮ClickUp Insight: AI kullanan katılımcıların %88'i arasında, sadece %34'ü AI'ya tamamen güveniyor, %27'si daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor ve %23'ü nereden başlayacağını bilmiyor.

AI anket yanıtlarında ortak bir konu var mı? Ankete katılanların %8 ila %18'i AI'yı düzenli olarak kullanmadıklarını veya aktif olarak kaçındıklarını söylüyor.

Peki, AI'nın neredeyse her yerde olmasına rağmen bu kullanıcıları AI'dan uzak tutan nedir?

İlk olarak, insanların büyük bir kısmı (%23) AI ile nereden başlayacaklarını bilmiyor. Kullanıcılar, piyasada bulunan çok sayıda AI destekli araç arasında gezinmekten bunalabilir veya bu araçların mevcut iş akışlarına ne gibi bir değer kattığını merak edebilir

Ayrıca, AI'yı etkili bir şekilde kullanmak için daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtenlerin oranı %27. Bu senaryoda, insanlar potansiyeli görebiliyor, ancak AI'yı tam olarak nasıl kullanacaklarını bilmediklerini düşünüyorlar.

Anahtar bulgular

%28'i halihazırda AI'yı düzenli olarak kullanıyor

%27'si ileri düzey kullanım için daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor

%23'ü nereden başlayacağını bilmiyor

%11 gizlilik konusunda endişeli

%11'i yapay zekaya tam olarak güvenmiyor

Güvenliği ve doğruluğu açısından güven konusunu da unutmayalım. %11 gizlilik konusunda endişeli, %11 ise AI'ya henüz tam olarak güvenmiyor.

Öte yandan, %38 AI kullanmaya açık ancak işini iki kez kontrol etmeyi tercih ediyor. Bazıları için bu temkinli yaklaşımın AI'nın doğruluğuna veya güvenilirliğine olan güvensizlikten kaynaklandığı açık.

Anahtar bulgular

%38'i AI'ya açık ancak işini iki kez kontrol ediyor

%34 AI'ya güveniyor ve güvenle kullanıyor

%15'i AI'nın en yararlı olabileceği alanları hala keşfediyor

%8'i mümkün olduğunca AI kullanmaktan kaçınmayı tercih ediyor

%5 çoğu görevi kendileri halletmeyi tercih ediyor

❗️Pulse check: Birleşik Krallık'ın yaratıcı endüstrileri tarafından yürütülen Make it Fair kampanyası , AI tarafından üretilen çıktıların iki kez kontrol edilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor. Telif hakkı olan materyalleri izin veya adil bir ücret ödemeden kullanan üretken AI modellerinin sorununu ele almak için tasarlanan bu girişim, telif hakkı yasalarının güçlendirilmesi ve sağlam politikalarla oluşturucuların haklarını korumayı amaçlıyor.

Yapay zekayı tam olarak benimsemekte tereddüt edenler için, engellerin çoğu üç ana faktöre indirgenebilir: nereden başlayacağına dair belirsizlik, eğitim eksikliği ve gizlilik ve güvenle ilgili endişeler.

Bu bulgular, insanların yapay zekaya temelde karşı olmadıklarını, sadece yapay zekanın günlük rutinlerinin bir parçası haline gelmesi için biraz daha destek ve güvenceye ihtiyaçları olduğunu gösteriyor.

Anahtar noktalar 📌 AI tarafından üretilen çıktıları iki kez kontrol eden kullanıcıların yüksek yüzdesi (38%), AI'nın karar verme sürecinde daha iyi doğruluk doğrulama araçlarına ve şeffaflığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor 📌 Kullanıcıların neredeyse yarısı AI eğitimi ihtiyacı olduğunu (27%) veya nasıl başlayacaklarından emin olmadıklarını (23%) belirtmiş, bu da önemli bir bilgi eksikliği olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, yapılandırılmış AI oryantasyon ve eğitim kaynaklarına acil ihtiyaç olduğunu göstermektedir 📌 AI araçlarıyla ilgili gizlilik ve güven endişeleri (%22), daha iyi güvenlik önlemleri ve güvenilirlik ölçütleri uygulanarak giderilebilir

4 Stratejik Önerimiz

Gerçek kontrol: Anketimiz, ankete katılanların %12'sinin AI araçlarını hiç kullanmadığını, %11'inin AI'ya tam olarak güvenmediğini, %11'inin gizlilik konusunda endişeli olduğunu ve %15'inin AI'yı ne zaman kullanacağına hala karar veremediğini ortaya koydu. Öte yandan, yalnızca %12'si işyeri yazılımlarına entegre AI'yı kullanıyor, bu da kişisel ve kurumsal benimsenme arasında önemli bir uçurum olduğunu gösteriyor.

Kişisel AI kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, kuruluşlar AI'yı etkili bir şekilde uygulamada önemli engellerle karşılaşıyor ve bu da kişisel kullanım ile kuruluşların hazırlık durumu arasında giderek artan bir uçurum yaratıyor.

Verilerden ortaya çıkan anahtar zorluklar arasında parçalı araç kullanımı, yetersiz eğitim, güven engelleri ve sınırlı veya etkisiz işyeri entegrasyonları yer alıyor

Bu açığı kapatmak için kuruluşların, insanların AI'yı benimseme istekliliğini, AI'yı işyerine getirmeye yönelik net bir planla eşleştirmeleri gerekiyor. Kuruluşunuzun AI dönüşümünü hızlandırmak için dört stratejik öneri:

✅ AI araç setini birleştirin

Çalışanların kişisel geçici çözümler oluşturmasına izin vermek yerine, mevcut iş akışlarıyla entegre olan birleşik bir AI altyapısı geliştirin. Kullanıcıların tercih ettiği konuşma arayüzünü (tercih oranı %62) sağlam işyeri aracı entegrasyonuyla birleştiren çözümler arayın. Örneğin, çalışma alanınızın herhangi bir yerinden anında bilgi çeken sohbet tabanlı bir AI arayüzü ile bilgi yönetimini basitleştirin.

✅ AI'ya hazır bir iş gücü oluşturun

Kişilerin %27'sinin vurguladığı eğitim eksikliğini kapsamlı bir AI okuryazarlık programı ile giderin. AI araçlarının seçiminde pratik kullanım örneklerine, güvenlik protokollerine ve en iyi uygulamalara odaklanın. Takımlar içinde "AI şampiyonları" oluşturarak akran öğrenimini ve benimsemeyi hızlandırın.

✅ Şeffaflık ile güven oluşturun

Net AI yönetişim çerçeveleri geliştirerek güven eksikliğiyle mücadele edin. Veri işleme politikaları uygulayın, kullanım kuralları belirleyin ve sürekli iyileştirme için geri bildirim döngüleri oluşturun. Çalışanlarınıza AI araçlarının hassas bilgileri nasıl işlediğini ve iş yerinde kullanım için hangi araçların onaylandığını tam olarak gösterin.

✅ AI'yı iş akışınızın temeli haline getirin

AI'yı işinizin temel bir unsuru haline getirin. En önemli iş akışlarınızla başlayın ve AI'yı merkezine alarak bunları yeniden tasarlayın. Anahtar, AI'yı ayrı bir araçtan çok, işi devam ettiren görünmez bir güç olarak algılamaktır. AI, arka planda sessizce projelerinizi yürütmeli, araçlarınızı birbirine bağlamalı ve işi 7/24 ilerletmelidir.

ClickUp nasıl yardımcı olabilir?

AI'nın vaatleri iş yerinde genellikle yetersiz kalıyor.

Geleneksel iş araçları, AI yeteneklerini ikinci plana atarak, bu yeteneklerin sonradan eklenmiş ve bağlantısız olduğunu hissettiriyor.

Sonuç ne mi oldu? Takımlar artık işin bağlamını anlamayan parçalı AI özellikleriyle uğraşıyor ve bu da genel çıktılara ve komutları ayarlamak için boşa harcanan zamana yol açıyor.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, bağlam farkında bir yapay zeka ile çalışma alanınızın her köşesine akıllı yardım getiriyor. ClickUp'ın yapay zekası işinizi dört şekilde dönüştürüyor:

🏁 Bağlamınızı anlayan konuşma yapay zekası

ClickUp Brain, insanların sevdiği tanıdık sohbet arayüzünü derin çalışma alanı farkındalığıyla birleştirir. Beyin fırtınası yapmak, problem çözmek veya verileri analiz etmek istiyorsanız, ClickUp Brain çalışma alanınızdan çok çeşitli kullanım örneklerinde size yardımcı olabilir.

En iyi kısmı ne mi? Sizin ne üzerinde çalıştığınızı da zaten biliyor! Böylece, üzerinde çalıştığınız görevle son derece alakalı, bağlama özgü yanıtlar alırsınız. Bağımsız AI araçları ve iş platformları arasında bağlam değiştirmeye son verin.

Çalışma alanınızdan hiç ayrılmadan AI ile daha fazlasını yapın

🏁 Birleşik bir AI deneyimi

ClickUp, iş akışınızın tamamına zeka entegre ederek parçalı AI araçlarını ortadan kaldırır.

ClickUp Belgelerinde yazıyor, ClickUp Görevlerinde eylem öğelerini yönetiyor veya ClickUp Sohbetinde iş arkadaşlarınızla sohbet ediyor olun, tüm çalışma alanınızı anlayan tutarlı AI yardımı alabilirsiniz. Ana sayfanızdan, görevlerinizden, belgelerinizden, sohbetinizden, beyaz tahtalarınızdan veya aklınıza gelen herhangi bir alandan AI'ya sorular sorun! ClickUp ile AI, Özel Alanlarınızda bile her yerdedir.

Sohbet, belge, görev, takvim ve daha fazlasında AI'nın gücünü keşfedin

🏁 AI destekli arama

ClickUp'ın AI destekli Bağlantılı Arama özelliği, kuruluşunuzun bağlantılı beyni gibi çalışır. Anahtar kelimeyi girerek tüm çalışma alanınızda ve bağlı uygulamalarda anında herhangi bir bilgiyi bulabilir veya güçlü komutlar çalıştırarak işlem yapabilirsiniz.

AI, doğal dil aramalarını ve komutlarını anlar, bu da onu bilgi keşfi ile anlık eylemleri birbirine bağlayan güçlü bir merkez haline getirir.

AI destekli tek bir arayüzde birleşik arama ve komutlarla iş yapma şeklinizi dönüştürün

🏁 Herkes için geliştirilmiş yapay zeka

ClickUp, AI'nın benimsenmesini doğal ve sezgisel hale getirir.

AI, tanıdık sohbet tabanlı arayüzlere ve belgeler gibi sık kullanılan özelliklere zaten entegre edildiğinden, takımlar küçük adımlarla başlayıp alıştıkça kullanımı genişletebilir. ClickUp Brain'den basit bir dil kullanarak karmaşık iş akışı otomasyonlarını gerçekleştirmesini isteyin ve daha fazlasını daha hızlı yapın. ClickUp, herkesin AI'yı etkili bir şekilde kullanmasını kolaylaştırır!

Sonraki Adımlar

İş yerinizde AI'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Verimliliklerini artırmak için ClickUp'ı kullanan 3 milyondan fazla takıma katılın. Bugün ücretsiz kaydolun.