2025 için En İyi 11 AI Senaryo Oluşturucu

Yazarın bloğu gerçektir. İster içerik oluşturucu, ister pazarlamacı veya video yapımcısı olun, muhtemelen boş bir ekrana bakarak mükemmel kelimeleri aramanın zorluğuyla karşılaşmışsınızdır.

AI senaryo oluşturucuyu başlatın. 🤖

Bu akıllı araçlar, senaryo yazımının zorluklarını ortadan kaldırarak fikirlerinizi saniyeler içinde kusursuz, kullanıma hazır içeriğe dönüştürür. AI tüm zor işleri sizin yerinize yapar, böylece siz önemli olan şeye, yani hedef kitlenizle bağlantı kurmaya odaklanabilirsiniz.

Aşağıda, 2024 yılında trend olan ve kalıcı olacak en iyi (ve bizim favorilerimiz olan) AI senaryo yazarlarını bir araya getirdik. Ama önce, sizin için en iyi AI aracını nasıl seçeceğinizi inceleyelim.

⏰ 60 saniyelik özet İşte bugün mevcut en iyi AI senaryo oluşturucularının bir özeti: 1. ClickUp: AI içerik oluşturma ve entegre proje yönetimi için en iyisi 2. Rytr: AI destekli kısa içerik oluşturmak için en iyisi 3. Squibler: AI yardımıyla uzun formlu projeler yazmak için en iyisi 4. Writecream: AI destekli multimedya oluşturma ve erişim için en iyisi 5. Copy. ai: AI ile içerik oluşturmayı otomatikleştirmek ve çıktıyı ölçeklendirmek için en iyisi 6. Invideo AI: AI kullanarak hızlı ve yüksek kaliteli video oluşturmak için en iyisi 7. ChatGPT: AI destekli beyin fırtınası ve içerik taslağı oluşturmak için en iyisi 8. Jasper AI: AI içerik ile pazarlama iş akışlarını basitleştirmek için en iyisi 9. Writesonic: Çok yönlü ve çok özellikli AI içerik oluşturma için en iyisi 10. Basitleştirilmiş: AI içerik projelerinde işbirliği yapmak ve bunları yönetmek için en iyisi 11. ContentBot: AI ile uçtan uca içerik ş Akışı otomasyonu için en iyisi

Bir AI senaryo oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm AI içerik oluşturma araçları aynı değildir ve doğru olanı bulmak iş akışınızı belirleyebilir. Dikkate almanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Sezgisel bir arayüze sahip bir AI senaryo yazarı seçin, böylece zor bir öğrenme süreci olmadan hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz

Ton ve stil seçenekleri : İçeriğinizin amacına uygun olarak profesyonel, konuşma veya hikaye anlatımı gibi farklı tonlarda esneklik sağlayan bir araç bulun

Yaratıcılık artırıcılar : Yaratıcı sürecinizi hızlandırmak için ilham verici sloganlar, tagline'lar veya fikirler sunan bir araç seçin

Biçim uyumluluğu : İster ilgi çekici video senaryoları, sunumlar veya sosyal medya gönderileri yazıyor olun, ortamınıza uygun bir araç seçin

Kaliteli çıktı : Minimum düzenleme gerektiren net, iyi yapılandırılmış senaryolar üreten bir araç seçin

Entegrasyon özellikleri: Favori Favori verimlilik araçlarınızla entegre olan ve size daha da fazla zaman kazandıran bir araç arayın

Uygun fiyat: Bütçenize uygun bir araç bulun (bazı araçlar, bütçenizi zorlamadan harika işlevler sunar)

En İyi 11 AI Senaryo Oluşturucu

Yazma stresinden kurtulmak ve yaratıcılığınızı harekete geçirmek için en iyi AI senaryo yazarı araçlarını keşfedin.

1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve entegre proje yönetimi için en iyisi)

İçerik ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılamak için ClickUp'ın sinir ağı AI aracı ClickUp Brain'den en iyi şekilde yararlanın

ClickUp, senaryo oluşturma ve proje yönetimini tek bir pakette bir araya getirir. ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'in sinir ağı ile, hızlı bir şekilde içgörüler elde edebilir ve projenizin iş akışını hızlandırmak için senaryolar oluşturabilirsiniz.

İster video senaryosu, pazarlama özeti veya rapor özeti yazıyor olun, bu AI aracı fikir oluşturmadan son düzenlemelere kadar tüm süreci basitleştirir.

ClickUp'ı ayıran bir diğer özellik ise gerçek zamanlı işbirliğine verdiği önemdir.

ClickUp Belgeleri'nde ekibinizle birlikte AI tarafından oluşturulan metinleri anında düzenleyin, yorumlayın ve iyileştirin. Zengin metin biçimlendirme ve gerçek zamanlı işbirliği ile ekibinizle fikirler üzerinde çalışabilir ve bunları ek bağlam için görevlere ve iş akışlarına bağlayabilirsiniz. En çekici metin fikirleri görevlere dönüştürülebilir ve ilgili ekip üyelerine atanabilir, böylece ekipler içinde hesap verebilirlik artar.

Sayfaya sağ tıklayın ve "AI ile yaz" seçeneğini seçin ve sihrin ortaya çıkmasını izleyin. Ayrıca metni seçip AI'dan ihtiyaçlarınıza göre metni genişletmesini, kısaltmasını veya özetlemesini isteyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile işinizi işbirliğine dayalı ve eğlenceli hale getirin

Entegre görev yönetimi ile roller atayarak ve son tarihler belirleyerek, ilerlemeyi izleyerek işleriniz her zamankinden daha kolay ve hepsi aynı çalışma alanında. ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Başlamak için biraz yapıya ihtiyacınız varsa, ClickUp Podcast Şablonu, programınızın akışını düzenlemenize ve ilgi çekici olmasını sağlamanıza yardımcı olur. ClickUp Beyaz Tahtalarında yeni fikirler üretmekten ClickUp Belgelerinde ana hatları oluşturmaya kadar, şablon harika bir program hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Dahası, ClickUp İçerik Yazma Şablonu , iyi organize edilmiş, okuyucu dostu makaleler oluşturmak için net bir çerçeve sunar. Bu şablonla, içeriğinizin arama motorları için optimize edilmesini sağlayarak organik trafiğin akışını sürdürebilirsiniz.

ClickUp Brain'in nasıl çalıştığına bir göz atın.

Uzun takım sohbetlerini anında özetleyin ve içgörüleri ClickUp'ın birleşik çalışma alanı içinde erişilebilir bir belgeye yapıştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Rol özel AI komutları: Farklı içerik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, bağlamı algılayan Farklı içerik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, bağlamı algılayan AI yazma komutlarıyla hızlı bir şekilde yüksek kaliteli taslaklar oluşturun

Ses ve video transkripsiyonu : Kayıtları düzenlenebilir, aranabilir metne dönüştürün, anahtar ayrıntıları daha kolay çıkarın ve içeriğinize ekleyin

i şablonları kütüphanesi : Video senaryosunu otomatik olarak yazmanıza ve daha fazlasını : Video senaryosunu otomatik olarak yazmanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan podcast şablonları gibi önceden oluşturulmuş düzenlerini kullanın

Araç entegrasyonları merkezi : Düzenleme için Grammarly, tasarım için Figma ve depolama için Google Drive gibi 1.000'den fazla uygulamaya bağlanarak tüm görevleri tek bir yerden yönetin

Yerleşik takım iletişimi: ClickUp Sohbet'i kullanarak senaryoları tartışın, fikirler üretin ve platformlar arasında geçiş yapmadan takımınızla uyum sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip çalışma alanı, ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

2. Rytr (Hızlı AI destekli kısa içerik oluşturmak için en iyisi)

rytr aracılığıyla

Rytr, CTA'lar (harekete geçirici mesajlar), SMS ve AI altyazıları gibi kısa içerikler için hızlı bir şekilde senaryolar oluşturmak için mükemmel bir AI destekli yazma asistanıdır. Yaratıcılıktan ödün vermeden hızlı bir şekilde içerik üretmesi gereken pazarlamacılar, sosyal medya yöneticileri ve küçük işletme sahipleri için idealdir.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Ton ve stil özelleştirme : Hedef kitlenizin tercihlerine uyacak şekilde, yerleşik ses tonlarını (resmi, gündelik veya samimi) kullanarak içeriğinizin tonunu ve stilini ayarlayın

İntihal denetleyicisi: İçeriğinizin özgünlüğünü garanti edin , kasıtsız çoğaltmayı önlemek isteyen içerik oluşturucular için bir zorunluluktur

AI'dan SEO önerileri: AI destekli SEO ipuçları ve anahtar kelime entegrasyon seçenekleriyle arama motorlarında içeriklerin görünürlüğünü artırın

Rytr sınırlamaları

Özellikle daha karmaşık veya niş konular ele alındığında, çıktılar derinliği veya doğruluktan yoksun olabilir

Zengin metinler için minimum destek sağlar (metnin herhangi bir bölümünü vurgulayamazsınız) ve aylık karakter sınırı nispeten düşüktür

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Podcast'leri dinlemek de ilham almak ve yazma becerilerinizi geliştirmek için harika bir yoldur. Dinlerken anahtar teknikler ve ipuçları hakkında notlar alın, ardından bunları kendi işinize uygulayın.

3. Squibler (AI yardımıyla uzun formlu projeler yazmak için en iyisi)

squibler aracılığıyla

Squibler, romanlar, senaryolar ve kısa hikayeler gibi daha uzun ve daha yaratıcı yazma projeleri için tasarlanmış bir araçtır. Uzun form içerik oluşturmaya yapılandırılmış bir yaklaşım arayan yazarlar, senaristler ve hevesli romancılar, projelerini organize etmek ve odaklanmak için bu aracı yararlı bulacaklardır.

Squibler'ın en iyi özellikleri

Bölünmüş ekran biçimi: Bölünmüş ekran görünümünü kullanarak metninizin birden fazla bölümünde aynı anda çalışın

Fişlik düzenleme: Hikaye öğelerini kolayca taşıyabileceğiniz ve birbirine bağlayabileceğiniz bir fişlikle fikirlerinizi düzenleyin

Yerleşik sürüm geçmişi: Otomatik belge sürüm kontrolü ile değişiklikleri ve revizyonları kolayca izleyin

Squibler sınırlamaları

Mevcut şablonlar, son derece yaratıcı veya niş projeler için kısıtlayıcıdır

İngilizce olmayan yazarlar için dil desteği belirtilmemiştir

Squibler fiyatlandırması

Squibler Limited : Ücretsiz

Squibler Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

4. Writecream (AI destekli multimedya oluşturma ve erişim için en iyisi)

via Writecream

Writecream metin ve multimedya içeriği oluşturur, bu da onu reklam metinleri, blog gönderileri ve podcast seslendirmeleri oluşturmak için uygun hale getirir. Ayrıca, hızlı taslak oluşturmaya yardımcı olarak dijital pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve girişimciler için mükemmeldir. Ayrıca, soğuk e-postalar ve LinkedIn tanıtımları dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş tanıtım mesajları oluşturmaya yardımcı olur.

Writecream'in en iyi özellikleri

Komut modu: Çıktılar üzerinde hassas kontrol için kullanımı kolay komutlarla içerik oluşturmayı hızlandırın

Görüntü oluşturma: Metin tabanlı içeriğinizi tamamlayacak AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturun

YouTube video seslendirme: Blog makalelerini sesli içeriğe dönüştürün yerleşik ses seçenekleriyle

Writecream sınırlamaları

Paraphrase için, bir seferde sadece 2000 karakter izin verir

Sonuçlar bazen vasat olabilir ve daha fazla düzenleme gerektirebilir

Writecream fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 9 $

Writecream puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

5. Copy. ai (İçerik oluşturmayı otomatikleştirmek ve AI ile çıktıyı ölçeklendirmek için en iyisi)

Copy.ai, birçok işlevselliği arasında SEO dostu içerik yazma, röportajları makaleye dönüştürme ve transkriptleri rafine anlatılara dönüştürme gibi görevleri otomatikleştirerek içerik oluşturmayı kolaylaştırır. Tutarlı bir marka sesi korurken hızlı ve büyük ölçekte yüksek kaliteli materyal oluşturmak isteyen işletmeler için idealdir.

Copy. ai en iyi özellikler

API erişimi ve toplu iş akışı çalıştırmaları: Yüksek hacimli metinleri işlemek için ideal olan sorunsuz API entegrasyonu ile Yüksek hacimli metinleri işlemek için ideal olan sorunsuz API entegrasyonu ile içerik oluşturmayı otomatikleştirin

Güncellenmiş LLM'ler: Çeşitli konulara ve sektörlere uyum sağlayan dinamik içerik oluşturmak için güncel dil öğrenme modellerini kullanın

Pazarlama ve satış iş akışları: Önceden oluşturulmuş iş akışlarını kullanarak hedefli içerikle hızlı bir şekilde senaryo yazın

Copy.ai sınırlamaları

Araç, oluşturulan içerik için doğrulama ve kaynak alıntıları sunmamaktadır

Özellikle benzer konularda birden fazla metin oluştururken içeriği tekrar etme eğilimindedir

Copy. ai fiyatlandırması

Self-Serve (bireyler için en uygun) Ücretsiz Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 49 $ Gelişmiş: Beş üyeden oluşan takım başına aylık 249

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 49 $

Gelişmiş: Beş üyeden oluşan takım başına aylık 249 $

White Glove (kuruluşlar için en iyisi): Özel fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 49 $

Gelişmiş: Beş üyeden oluşan takım başına aylık 249 $

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi 10 Metin AI Alternatifi ve Rakibi

6. Invideo AI (AI kullanarak hızlı ve yüksek kaliteli video oluşturma için en iyisi)

invideo AI aracılığıyla

Invideo AI, senaryo yazımı, medya kaynağı bulma ve seslendirme ekleme gibi anahtar görevleri otomatikleştirerek video üretimini basitleştirir. Bu AI video senaryo oluşturucu, video pazarlamacıları, YouTube oluşturucuları ve tanıtım içeriği üreten işletmeler için mükemmeldir. Herhangi bir teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde profesyonel videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

Invideo AI'nın en iyi özellikleri

Erişilebilir stok medya: Video içeriğinizi geliştirmek için stok görseller , videolar ve müziklerden (iStock medyası dahil) oluşan bir kütüphaneyi keşfedin

Yerleşik video şablonları: Video oluşturma sürecinizi hızlandırmak için çeşitli şablonlar (açıklayıcı videolardan ürün demolarına kadar) arasından seçim yapın

Gerçekçi AI seslendirmeler: Özel ses klonları oluşturma özelliği ile birden fazla dilde gerçekçi seslendirmeler oluşturun

Invideo AI sınırlamaları

Düzenleyici tarayıcılar için optimize edilmemiştir ve gecikmeler olabilir

Konuşmanın tonunu ve hızını kontrol etme özelliği olmadığı için gerçek insan sesine benzer konuşma kalitesi üretemez

Invideo AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 35 $

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 60 $

Üretken: Kullanıcı başına aylık 120 $

Invideo AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

7. ChatGPT (AI destekli beyin fırtınası ve içerik taslağı oluşturma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, içerik oluşturma ve beyin fırtınasından soru cevaplama ve kodlamaya kadar çok çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek çok yönlü bir AI aracıdır. Problem çözme, içerik taslakları hazırlama veya çeşitli konularda bilgi toplama konusunda yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler, eğitimciler, araştırmacılar ve iş profesyonelleri için kullanışlıdır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Doğal dil işleme : AI yanıtlarına karşı insan benzeri yanıtlar üretin , konuşmaları doğal ve akıcı hale getirin

Bağlamsal anlama : ChatGPT bir oturum içindeki önceki etkileşimleri hatırlayabildiğinden, tutarlı, çok turlu konuşmalar yapın

Özelleştirme: API entegrasyonu ile modeli belirli kullanım durumlarına göre uyarlayın ve daha kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlayın

ChatGPT sınırlamaları

Karmaşık verilerle çalışırken, yanıtlar bazen doğruluktan yoksun olabilir

Çok dilli içerik oluşturma için uygun değildir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

8. Jasper AI (AI içeriği ile pazarlama iş akışlarını basitleştirmek için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper, blog gönderileri, ürün açıklamaları ve web sitesi metinleri dahil olmak üzere farklı biçimlerde yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmak için tasarlanmış bir AI aracıdır. Tutarlı kalite ve stile sahip büyük hacimli içerik üretmesi gereken pazarlama takımları, içerik ajansları ve işletmeler için özellikle kullanışlıdır.

Jasper AI, şablonlar, özelleştirilebilir iş akışları ve Grammarly gibi gramer denetleyicilerle entegrasyonlar sunarak senaryolar yazmanıza ve bunları hızlı bir şekilde optimize etmenize yardımcı olur.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı haberler ve alıntılar: Jasper'dan güncel etkinlikler hakkında yazmasını isteyin, kaynaklarına bağlantılar ekleyerek içeriğinizin güncel ve doğru olmasını kolaylaştırın

Proje yönetimi: Belgeleri takımınızla kolayca paylaşın ve durum etiketleri ekleyin incelemeye hazır veya hala ilerleme aşamasında olanları hızlıca belirleyin

Kampanya oluşturma: Kampanya özetinizi yükleyin ve eksiksiz bir pazarlama kampanyası için gereken tüm varlıkları oluşturun

Jasper AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, oluşturulan metnin yanlışlıklar ve tutarsızlıklarla dolu olduğunu ve önemli düzenleme ve doğrulama gerektirdiğini fark etti

Gelişmiş dil işleme yeteneklerinden yoksundur, bu da düşük çıktı kalitesine ve daha az sezgisel bir kullanıcı deneyimine yol açar.

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 İçerik Takvimi Yazılımı

9. Writesonic (Çok yönlü ve çok özellikli AI içerik oluşturma için en iyisi)

writesonic aracılığıyla

Writesonic, içerik pazarlaması ve yaratıcı ihtiyaçlara göre uyarlanmış, SEO için optimize edilmiş makalelerden açılış sayfası metinlerine kadar yüksek kaliteli içerik oluşturmak için hepsi bir arada bir platform sunar. En popüler video senaryo oluşturucularından biri olan bu platform, arama motoru dostu içerik oluşturmak için Jasper alternatifleri arayan dijital pazarlamacılar, SEO uzmanları ve içerik oluşturucular için idealdir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Çoklu nesil çıktı: Tek bir adımda içeriğinizin birden fazla benzersiz sürümünü oluşturun

İçerik insanlaştırıcı : AI tarafından oluşturulan bir senaryonun doğallığını ve ilişkilendirilebilirliğini artırarak daha ilgi çekici hale getirin

İçerik boşluğu analizcisi: İçerik boşluklarını analiz edin ve rakiplerinizle karşılaştırarak içerik stratejinizi optimize edin

Writesonic sınırlamaları

Bu araç yalnızca masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir, bu nedenle hareket halindeyken içerik oluşturamazsınız

Oluşturulan içerik, belirli marka tonlarına veya karmaşık konulara daha iyi uyması için önemli düzenlemeler gerektirebilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: Üç üyeden oluşan takım başına aylık 249 $

Gelişmiş: Beş üyeden oluşan takım başına aylık 499 $

AI + İnsan İçerik Hizmeti: 2.000 $/ay

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İçerik Pazarlamasında AI Kullanma Kılavuzu

10. Simplified (AI içerik projelerinde işbirliği yapmak ve bunları yönetmek için en iyisi)

via Simplified

Simplified, grafikler, video düzenleme ve sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere bir dizi içerik türünü tek bir yerde kapsayan AI tabanlı bir platformdur. Yaratıcı varlıkları yönetmek ve iş akışlarını birleştirmek için mükemmel olan bu platform, çeşitli içerik projelerinde tutarlılığı korurken zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

AI destekli tasarım araçları: AI tarafından oluşturulan tasarım klipleri, video düzenleme özellikleri ve otomatik altyazı oluşturucular kullanarak kolayca görseller oluşturun

Harici müşteri onayı: Projeleri doğrudan platform üzerinden paylaşarak geri bildirim ve onay almak için müşteri iş akışlarını basitleştirin

Özel marka kitabı: Marka yönergelerine bağlı kalarak ve logoları, renkleri ve yazı tiplerini özelleştirilebilir bir marka kiti içinde merkezileştirerek marka kimliğinizi tutarlı hale getirin

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Daha ileri düzey kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri bazen sınırlı hissedilebilir

İsteme rağmen sınırlı bir renk paleti kullanıyor gibi görünüyor

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Basitleştirilmiş Ücretsiz

Basitleştirilmiş Bir: 29,99 $/ay kullanıcı başına

Basitleştirilmiş Büyüme: 5 üyeli takım başına aylık 119,99 $

Basitleştirilmiş Enterprise: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

11. ContentBot (AI ile uçtan uca içerik ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

via ContentBot

ContentBot, pazarlamacılar, blog yazarları ve içerik yöneticilerinin blog gönderileri, e-posta kampanyaları ve SEO odaklı yazılar dahil olmak üzere içeriği verimli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI aracıdır. Platform, içerik oluşturmayı pazarlama hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için özellikle kullanışlıdır.

ContentBot'un en iyi özellikleri

Sorunsuz içe ve dışa aktarma: Oluşturma sürecini hızlandırmak için büyük veri kümelerini yükleyin ve çıktıları CSV dosyaları, belgeler veya hatta düzenli e-posta güncellemeleri olarak alın

Humanizer özelliği: Doğal okunan, tespit edilemeyen AI tarafından yazılmış içerikler oluşturun ve yazdıklarınızın gerçekçi olmasını sağlayın

Çok dilli destek: Birden fazla dilde içerik oluşturarak küresel kitlelere ulaşın

ContentBot sınırlamaları

İçeriğin bir kısmı her zaman güncel veya doğru olmayabilir

İçerik, özel isimleri tanımama ve büyük harf kullanmama gibi hatalar nedeniyle üretimden sonra hala kalite kontrol ve düzenlemeye ihtiyaç duyar

ContentBot fiyatlandırması

Ön ödemeli: 1000 kelime başına 0,5 $

Başlangıç : 50.000 kelime için aylık 9 $

Premium : 150.000 kelime için aylık 29 $

Premium+: 400.000 kelime için aylık 49 $

ContentBot puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile AI Senaryolarını Proje İş Akışınıza Dahil Edin

Günümüzde içerik oluşturma için yapay zeka araçları bolca mevcuttur. Birçoğu hızlı bir şekilde içerik üretme konusunda mükemmeldir, ancak özellikleri genellikle bununla sınırlıdır. Geri bildirim almak, taslağı daha fazla iş için iletmek veya hatta oluşturulan içeriği uygulamak için genellikle başka bir araca geçmeniz gerekir.

ClickUp, yerleşik AI senaryo oluşturucu ClickUp Brain ile 360 derece verimlilik platformudur. ClickUp, yazma ihtiyaçlarınızı karşılarken, proje yönetimi sistemi içeriği daha geniş iş akışınıza entegre eder. 🏋️‍♂️

Tek bir sezgisel ve düzenli çalışma alanında kolayca görevler oluşturabilir, son tarihler belirleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Tekrarlayan görevleri (senaryo biçimlendirme gibi) otomatikleştirebilir ve favori araçlarınızı ClickUp ile entegre edebilirsiniz.

Sorunsuz bir işbirliği mi istiyorsunuz? Tamamlandı. ClickUp ile anında senaryoları paylaşın, iş akışlarını otomatikleştirin ve hızlı onaylar alın. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve senaryo yazma iş akışlarınızı kolaylaştırın.