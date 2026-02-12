Pazarlamacılar ve Yazarlar İçin En İyi AI Yazma Konuları

2024 yılındayız ve üretken AI yazma araçları artık fütüristik fanteziler değil. Hayatımızı kolaylaştıran, iş yerinde sayısız uygulamaya sahip pratik araçlar.

Pazarlamacılar ve içerik uzmanları, AI yazma araçlarını diğerlerine göre daha fazla kullanıyor olabilir; McKinsey raporuna göre, bu araçların pazarlamacılar arasında kullanımı iki katından fazla artmıştır.

Pazarlama içeriği oluşturmak, strateji geliştirmek, taslak hazırlamak veya düzenlemek için GenAI araçlarını kullanıyorsanız, muhtemelen ChatGPT'deki "GPT" olarak bilinen "öngenişletilmiş önceden eğitilmiş dönüştürücüler" hakkında çok şey duymuşsunuzdur. GPT'ler, büyük miktarda metin verisiyle eğitilmiş gelişmiş dil modelleridir ve çok çeşitli konu ve stillerde insan benzeri metinleri anlayıp üretmelerini sağlar.

GPT'lerin teknik ayrıntıları karmaşık olsa da, bunların gücünden yararlanmanın anahtarı daha basit bir kavramda yatıyor: yazma ipuçları. Yazma ipuçları, yapay zeka yazma araçlarına verdiğiniz talimatlardır ve yaratıcı niyetiniz ile yapay zekanın çıktısı arasında bir köprü görevi görür.

Harika içerik oluşturmanın temel kuralı basittir: Konu ne kadar iyi olursa, sonuçlar da o kadar iyi olur.

İyi hazırlanmış yazma ipuçları, AI yazma araçlarına bağlam sağlayarak, istenen sonuçları belirleyerek ve AI'nın işini yapması için parametreler ayarlayarak alakalı ve etkili içerik üretmelerini sağlar.

Yazma ipuçları sanatını ustalaşarak, AI yazma araçlarının tüm potansiyelinden yararlanabilir, çıktının hedeflerinizle uyumlu olmasını ve hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlayabilirsiniz.

Bu blog yazısında, pazarlamacılar ve yazarlar için özel olarak hazırlanmış en iyi AI yazma önerilerinden bazılarını inceleyeceğiz.

AI Yazma Konularını Anlamak

AI yazma komutları, yapay zeka araçlarının belirli içerikleri üretmesine rehberlik eden kullanıcı girdileridir. Bir AI komutu, içerik oluştururken, verileri analiz ederken veya bir konuşmayı simüle ederken AI'ya neye ihtiyacınız olduğunu yönlendiren bir dizi talimattır.

AI komut satırı oluşturma sürecini bir restoranda sipariş vermek gibi düşünün: sadece aç olduğunuzu söylemezsiniz; ne yemek istediğinizi ve yemeğin nasıl olmasını istediğinizi belirtirsiniz. Muhtemelen alerjiniz olan malzemeleri belirtir ve yemeği bir içecek veya tatlı ile eşleştirirsiniz. Benzer şekilde, bir AI ile etkileşim kurduğunuzda, ona açık ve net talimatlar vermelisiniz.

Örneğin, "Önümüzdeki Salı saat 10'da yapılacak takım toplantısı için dostça bir hatırlatıcı e-posta taslağı hazırla." komutunu girebilirsiniz. Ardından araç, komutunuzu kullanarak gereksinimlerinize uygun, size özel bir yanıt oluşturur.

AI öneri türleri

AI araçları inanılmaz derecede çok yönlü olabilir, ancak bunları etkili bir şekilde kullanmak için farklı komut türlerini anlamak çok önemlidir. Her tür komut, gerçek bilgilerin aranmasından yaratıcılığın teşvik edilmesine kadar belirli bir hedef kitleye ve amaca hizmet eder:

1. Bilgilendirici yazma konuları

Bilgilendirici komutlar, belirli bilgileri veya olgusal ayrıntıları aramak için kullanılır. Bunlar, modelden belirli veriler veya açıklamalar istediğinizde arama motoruna sorgu göndermekle benzerdir.

Örnek: "Başarılı bir e-ticaret uygulamasının anahtar özellikleri nelerdir?"

2. Yaratıcı yazma konuları

Yaratıcı yazma konuları, yaratıcılığı teşvik eder ve yeni fikirler üretir. Hikaye yazmak, pazarlama içeriği oluşturmak veya yenilikçi konseptler üzerinde beyin fırtınası yapmak için kullanılabilirler.

Örnek: "Fütüristik bir şehir hakkında kısa bir öykü yazın."

3. Eğitim amaçlı yazma konuları

Eğitim amaçlı yazma konuları, adım adım talimatlar veya süreçler sunar. Bir görevin nasıl yerine getirileceğini veya bir aracın nasıl kullanılacağını açıklamak için idealdir.

Örnek: "Kullanıcı dostu bir mobil uygulama arayüzünün nasıl oluşturulacağını açıklayın."

4. Açıklama konuları

Açıklama konuları, daha fazla açıklama veya ayrıntı verilmesini teşvik eder. Daha fazla bilgiye veya belirli bir konuyu daha derinlemesine anlamaya ihtiyaç duyduğunuzda faydalıdırlar.

Örnek: "Sağlık sektöründe yapay zeka kullanmanın faydalarını biraz daha ayrıntılı olarak anlatabilir misiniz?"

5. Karşılaştırmalı yazma konuları

Karşılaştırmalı komutlar, modelden iki veya daha fazla öğeyi ya da kavramı karşılaştırmasını ister. Bu tür komutlar, seçenekleri değerlendirmek ve bilinçli kararlar almak için idealdir.

Örnek: "Elektrikli otomobiller ile hibrit otomobillerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın."

6. Varsayımsal yazma konuları

Varsayımsal yazma konuları, olası senaryoları veya sonuçları ele alır. Bunlar, gelecekteki olasılıkları hayal etmek veya "eğer... olsaydı" durumlarını analiz etmek için yararlıdır.

Örnek: "İnsanlar Mars'ta yaşayabilseydi ne olurdu?"

7. Analitik yazma konuları

Analitik yazma konuları, verilerin ve durumların analiz edilmesini veya yorumlanmasını içerir. Bu konular, verilen bilgilere dayalı olarak içgörüler sağlamak, sonuçlar çıkarmak veya sorunları çözmek için kullanılır.

Örnek: "Uzaktan çalışmanın çalışan verimliliği üzerindeki etkisini analiz edin."

8. Görüş temelli yazma konuları

Görüş temelli yazma konuları, öznel görüşler veya bakış açıları arar. Çeşitli konularda farklı bakış açılarını veya kişisel düşünceleri toplamak için idealdir.

Örnek: "İş-yaşam dengesini korumak için en iyi uygulamalar nelerdir?"

Bu tür komutları anlamak, AI araçlarını verimli bir şekilde kullanmanıza ve özel ihtiyaçlarınıza en doğru, yaratıcı ve içgörülü yanıtları almanıza yardımcı olabilir.

AI yazma önerileri içerik pazarlaması ve SEO'da nasıl kullanılır?

Yaratıcı fikirlerin beyin fırtınasından SEO stratejilerinin ince ayarına kadar, AI yazma araçları dijital pazarlamayı yeniden şekillendiriyor.

AI araçları, içerik oluşturma sürecinizi nasıl iyileştirebilir ve etkili bir SEO stratejisi oluşturabilir? İşte cevaplar:

1. İçerik fikirleri üretme

Tutarlı ve yüksek kaliteli içerik yayınlamak, her türlü SEO stratejisi için çok önemlidir. Ancak, yeni fikirler üretmek zor olabilir. AI yazma önerileri, sonsuz sayıda içerik konusu üzerinde beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olarak, içeriğinizin ilgi çekici ve hedef kitlenizle alakalı kalmasını sağlar.

Örnek konu: "Anahtar kelime olarak 'çevre dostu yaşam tarzı'nı hedefleyerek sürdürülebilir yaşam hakkında bir blog yazısı yazın. Lütfen okuyucunun temel arama amacını karşılarken bu konuya yaklaşmak için benzersiz ve yaratıcı bakış açılarının bir listesini sunun."

2. Akıllı taslaklar oluşturma

AI, temel unsurları içeren ayrıntılı taslaklar oluşturmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda kendi benzersiz bakış açınıza da yer bırakır. Bu denge, içeriğinizin rakiplerinizden öne çıkmasını ve SEO en iyi uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Örnek komut: "‘Bitki Bazlı Beslenmenin Faydaları’ başlığına ve ana hedef anahtar kelime olan ‘bitki bazlı beslenme’ye dayanarak, 1500 kelimelik bir blog yazısı için kapsamlı bir taslak oluşturun. Konunun genel yönlerini ve benzersiz içgörülerle konuyu zenginleştirmek için öneriler ekleyin.’"

3. Dikkat çekici başlıklar ve meta açıklamalar oluşturma

Başlıklar ve meta açıklamalar, okuyucuları içeriğinize çekmek için hayati öneme sahiptir. AI yazma önerileri çeşitli seçenekler sunarak, dikkat çeken ve tıklama oranlarını artıran mükemmel kombinasyonu bulmanızı kolaylaştırır.

Örnek komut: "‘Dijital detoks’ anahtar kelimesini hedeflemek istiyorum. Lütfen bu anahtar kelimeyi içeren ve konuyu doğru bir şekilde yansıtan, ilgi çekici blog yazısı başlık fikirlerinden oluşan bir liste sunun."

4. İlgi çekici girişler yazma

AI, sorun-tetikleme-çözüm (PAS) modeli gibi kanıtlanmış metin yazımı çerçevelerini kullanarak özlü ve etkili giriş cümleleri oluşturabilir.

Örnek konu: "‘Daha İyi Uyku İçin Ekran Süresini Nasıl Azaltabilirsiniz?’ başlığına dayanarak, sorun-tartışma-çözüm çerçevesini kullanarak bir LinkedIn gönderisi için dikkat çekici ve ilgi uyandıran bir giriş cümlesi oluşturun."

5. Uzun metin yazma

Bir diğer zorluk ise uzun içerik üretmektir. Bir AI aracından kaliteli sonuçlar elde etmek için, komutunuza ilgili anahtar kelimeler, arka plan bilgileri ve spesifik veriler gibi gerekli tüm bilgileri dahil edin. Ses tonu, hedef kitle ve anahtar kelimeler için ayarlar belirlemek, AI'nın alakalı içerik üretmesini sağlar.

Örnek konu: Blog konusu: "Ahrefs ile Olağanüstü İçerik Oluşturmaya Dair Uzman İpuçları" Ton: "Profesyonel" Hedef kitle: "SEO uzmanları, pazarlamacılar, web sitesi sahipleri"

6. Anahtar kelime listelerini konu kümelerine dönüştürme

SEO'yu iyileştirmek için, ilgili anahtar kelimeler etrafında konu kümeleri oluşturmak çok önemlidir. AI, anahtar kelimelerinizi anlamlı kümeler halinde düzenleyerek içeriğinizi etkili bir şekilde planlamanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Örnek komut: "Kişisel finans üzerine odaklanan yeni bir web sitesinin yapısını planlıyorum. "Bütçeleme" ile ilgili anahtar kelimelerin bulunduğu bir dosyayı indirdim. Lütfen bu anahtar kelimeleri konu kümeleri halinde düzenleyin ve tablo biçiminde sunun."

7. Konu otoritesini güçlendirme

Konu konusunda otorite kazanmak, belirli bir konuda sürekli olarak yüksek kaliteli içerik yayınlamayı gerektirir. Yapay zeka, mevcut içeriğinizi değerlendirebilir ve nişinizdeki otoritenizi güçlendirmek için iyileştirmeler önerebilir.

Örnek komut: "Web sitemin dijital pazarlama konusundaki otoritesini analiz etmek istiyorum. Ekteki ek dosyada sitenin tam site haritasının bir kopyası bulunmaktadır. Her bir blog yazısının SEO ve içerik pazarlamasının temel konularıyla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirin. Konu odağını zayıflatabilecek yazıları işaretleyin."

8. Yazı stilinizi kişiselleştirme

AI'yı önceki işlerinizle eğiterek, oluşturulan içeriğin kişisel üslubunuz ve tonunuzla yakından uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek konu: "Uzaktan çalışmanın verimliliği" hakkında bir makale yazıyorum. Bazı bölümleri yazdım, ancak geri kalan kısımlar için yardıma ihtiyacım var. Lütfen stil, üslup, ton ve yapıyı açıklayın ve aynı stilde yeni bir bölüm oluşturun.

AI Yazma Konu Önerileri Örnekleri

İster sosyal medyadaki varlığınızı artırmak ister e-posta pazarlama çabalarınızı iyileştirmek isteyin, bu örnek AI yazma önerileri istediğiniz sonuçları elde etmenize yardımcı olabilir:

1. Beyin fırtınası ve fikir üretme

AI yazma araçlarının en heyecan verici uygulamalarından biri, beyin fırtınası yapmanıza ve fikir üretmenize yardımcı olma yetenekleridir. Örnek olarak, aşağıdaki ipuçlarından bazılarını kullanabilirsiniz:

Yaratıcı fikirler: "Çevre dostu teknolojileri ve topluluk katılımını içeren, sürdürülebilir bir kentsel yaşam projesi için yenilikçi konseptler oluşturun."

Ürün yeniliği: "Rahatlığı ve enerji verimliliğini artıran yeni nesil bir akıllı ev cihazı için yeni özellikler üzerinde beyin fırtınası yapın"

Pazarlama kampanyası fikirleri: "Çevreye duyarlı genç bir kitleyi hedefleyen yeni bir çevre dostu moda aksesuar serisi için yaratıcı pazarlama kampanyası fikirleri üretin"

2. Yerelleştirilmiş içerik uyarlamaları

İçeriği belirli bölgesel pazarlara veya hedef kitle demografisine uygun hale getirmek için önerileri özelleştirin. Örneğin, AI'dan kültürel tercihlere veya coğrafi faktörlere göre uyarlanmış mobil bankacılık trendlerini ele alan içeriğin yerelleştirilmiş varyasyonlarını oluşturmasını isteyebilirsiniz.

3. Eğitim amaçlı blog yazıları

Hedef kitlenizi bilgilendiren blog konuları için öneriler oluşturun. Örneğin, bankacılık sektöründe müşteri hizmetlerini iyileştirmede yapay zekanın etkisine dair, eyleme geçirilebilir içgörüler ve sektör analizi sunan, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik veya sosyal medya gönderileri talep edin.

Konu: "Bankacılıkta Müşteri Hizmetlerini Dönüştürmede Yapay Zekanın Rolü" başlıklı bilgilendirici bir blog yazısı yazın. Yazıya, yapay zeka benimseme eğilimlerine ilişkin vaka çalışmaları ve uzman görüşlerini ekleyin.

4. Etkileşimli testler ve anketler

Hedef kitlenin katılımını artıran etkileşimli testler veya anketler için ilgi çekici sorular oluşturun. Örneğin, AI'yı kullanarak kişisel finans yönetimi ipuçları hakkında test soruları veya dijital bankacılık hizmetlerinde müşteri tercihleri hakkında anketler geliştirebilirsiniz.

5. E-posta bülteni içeriği

Dikkat çeken ve etkileşimi teşvik eden e-posta bültenleri için öneriler geliştirin. Finansal okuryazarlık ipuçlarını tanıtan veya yatırım stratejileriyle ilgili yaklaşan web seminerlerini duyuran konu satırları, ön başlıklar ve içerikler talep edin.

Yazma Konusu: "Gelişmiş yatırım stratejileri" konulu yaklaşan web seminerlerini duyuran bir haber bülteni oluşturun. İlgi çekici konu başlıkları, ön başlıklar ve web semineri ayrıntılarını ekleyin.

6. Sosyal medya kampanyaları

Marka görünürlüğünü ve etkileşimi artıran sosyal medya gönderileri için öneriler oluşturun. Örneğin, yapay zekaya müşteri başarı hikayelerini içeren Instagram başlıkları veya fintech yeniliklerini ve bunların finansal hizmetler üzerindeki etkisini tartışan LinkedIn gönderileri oluşturmasını isteyin.

7. Video senaryo fikirleri

AI'yı kullanarak açıklayıcı videolar veya ürün tanıtımları için video senaryolarının ana hatlarını belirleyin. Kişisel finans yönetimi için bir bütçe uygulamasının özelliklerini ve avantajlarını etkili bir şekilde aktaran bir senaryo oluşturun.

Yazma Konusu: "AI destekli sohbet robotumuzun finans kurumlarında müşteri hizmetlerini nasıl iyileştirdiğini gösteren bir tanıtım videoı için bir senaryo taslağı hazırlayın."

8. Beyaz kitap veya e-kitap taslakları

Sektöre özgü konularda kapsamlı teknik raporlar veya e-kitaplar yazmak veya taslaklarını oluşturmak için öneriler üretin. Örneğin, yapay zekadan dijital bankacılık teknolojilerindeki yeni trendleri veya finansal hizmetlerdeki tüketici davranışlarına ilişkin araştırma bulgularını derinlemesine inceleyen taslaklar oluşturması istenebilir.

Konu: “Dijital ödemelerin geleceği” konulu bir beyaz kitap için bir taslak oluşturun. Taslağa blok zinciri teknolojisi, mobil cüzdanlar ve yasal düzenlemelerin etkileri ile ilgili bölümler ekleyin.

9. SEO için optimize edilmiş içerik

Arama motorlarında görünürlüğü artıran, SEO dostu içerik geliştirmek için öneriler oluşturun. Örneğin, pratik finansal planlama ipuçlarına odaklanan blog yazıları veya ilgili anahtar kelimeler için optimize edilmiş yatırım stratejileri için yapay zeka tarafından oluşturulan makale başlıkları ve taslakları talep edin.

Konu: "2024'ün en iyi 10 kişisel finans uygulaması" için SEO dostu makale başlıkları ve ana hatları oluşturun. Kullanılabilirlik, özellikler ve kullanıcı yorumlarına odaklanın.

10. Müşteri referansları ve vaka çalışmaları

AI'yı kullanarak özgün müşteri referansları ve vaka çalışmaları hazırlayın. AI'dan, ürününüzün belirli zorlukları nasıl çözdüğünü gösteren, gerçek hayattan başarı hikayelerini anlatan içerikler oluşturmasını isteyin.

Yazma Konusu: "Fintech çözümlerimizin işlerin operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmasına nasıl yardımcı olduğunu gösteren müşteri referansları oluşturun."

11. Düzeltme ve içerik iyileştirme

AI düzeltme araçları, gramer, noktalama ve üslubu hızla kontrol ederek içerik incelemesini kolaylaştırır. Bunların bazıları, okunabilirliği artırmak ve üslubu markanızın sesine uydurmak için temel yazım denetleyicilerinin ötesine geçer.

Yazma Konusu: ‘Aşağıdaki metni gramer, noktalama ve üslup hataları açısından inceleyin. Metnin tonunun tutarlı ve profesyonel bir iş bloguna uygun olduğundan emin olun. Karmaşık cümleleri vurgulayın ve okunabilirliği artırmak için daha basit alternatifler önerin. Ayrıca, metin genelinde açıklık ve tutarlılık açısından kontrol edin.’

AI Tarafından Oluşturulan Başarılı İçerik Örneklerini Keşfedin

Başarılı AI tarafından üretilen içeriklerin bazı dikkat çekici örneklerini inceleyelim ve farklı kuruluşların AI'yı kullanarak nasıl olağanüstü sonuçlar elde ettiklerini görelim:

1. Bankrate’in finansal tavsiye içeriği

Önde gelen finansal danışmanlık sitesi Bankrate, bilgilendirici makaleler oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Bankrate, ilk taslakları oluşturmak için yapay zekadan yararlanıyor ve bu taslakları daha sonra insan düzenleyiciler gözden geçirip düzeltiyor. Böylece içeriğinin doğruluğunu ve alaka düzeyini garanti altına alıyor.

AI'nın verimliliği ile insan uzmanlığının bu birleşimi, organik aramalardan aylık yüz binlerce ziyaretle sonuçlandı. Bankrate alan adının güvenilirliği ve otoritesi, kapsamlı editoryal denetimle birleşerek, yüksek sıralamaları ve güvenilirliği korumada kilit rol oynadı.

2. TV 2 Fyn’in Tıklama Oranı (CTR) artışı

Danimarkalı bir haber kanalı olan TV 2 Fyn, makale etkileşimini artırmak için yapay zeka tarafından oluşturulan başlıkları denedi. ChatGPT'yi kullanarak çok sayıda başlık varyasyonu oluşturdular ve bunların performansını insan tarafından oluşturulan başlıklarla karşılaştırmak için A/B testleri yaptılar.

Sonuçlar etkileyiciydi; AI tarafından oluşturulan başlıklar CTR'de %59'luk bir artış sağladı. Bu başarı, AI'nın ilgi çekici ve tıklanabilir başlıklar oluşturma potansiyelini vurguluyor ve çevrimiçi içerik için daha yüksek etkileşim oranları sağlıyor.

3. Bloomberg'in kazanç raporu özetleri

Bloomberg, içerik oluşturma ve araştırma ş Akışlarını iyileştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Şirket, iOS ve Android'deki Bloomberg Professional uygulamaları da dahil olmak üzere mobil uygulamalarında yapay zeka destekli kazanç raporu özetleri ve geliştirilmiş belge arama özelliğini kullanıma sundu.

AI Destekli Kazanç Raporları Özetleri, analistlerin karmaşık finansal bilgilerden anahtar içgörülerı hızla elde etmelerini sağlar. Doğal dil işlemeyi kullanarak milyonlarca güvenilir belgeyi tarayan Belge Arama fonksiyonuyla birleştirildiğinde, bu araçlar kritik bilgileri bulmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır ve genel araştırma akışını iyileştirir.

4. Grammarly’nin yapay zeka destekli yazma asistanı

Grammarly, dünya çapında milyonlarca kullanıcı için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir ve gramer, imla ve anlaşılırlığı iyileştirmek için gerçek zamanlı yazma desteği sunmaktadır. AI algoritmalarını entegre eden Grammarly, kullanıcıların e-postalardan belgelere ve sosyal medya paylaşımlarına kadar çeşitli platformlarda kusursuz ve profesyonel içerikler üretmelerine yardımcı olur. Bu araç, yalnızca bireysel yazma becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda içeriğin hatasız ve okunması kolay olmasını da sağlar.

Etkili AI Yazma Konuları Yazmak İçin İpuçları

AI yazımı için etkili komutlar oluşturmak, üretilen içeriğin netliğini, özgüllüğünü ve alaka düzeyini sağlamak için çeşitli stratejik yaklaşımlar gerektirir. ChatGPT için komutlar oluştururken, aldığınız yanıtların yararlı ve alakalı olmasını sağlamak için birkaç adım izlenmelidir.

Bu adımları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Bir rol atayın

Başlangıç olarak, "Sanki... gibi davran" tekniğini kullanın ve ChatGPT'ye bir rol atayın. Bu, AI modelinin benimsemesi gereken bakış açısını anlamasına yardımcı olur. Örneğin, "Sen [rol] rolünü üstleneceksin" diyerek, ChatGPT'nin bir sosyal medya uzmanı, şefkatli bir konuşmacı, kişisel gelişim koçu veya başka bir şey olarak davranmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

2. Açık, açıklayıcı ve doğru bir görev verin

Ardından, ChatGPT'den ne yapılacak olduğunu net bir şekilde belirtin. Örneğin, "Bana bir blog yazısı yaz" demek yerine, "Kedi severler için tasarlanmış, komik bir hikaye içeren, bir soruyla biten, kızıl kedim Orlando'dan bahsetme ve [marka adı] kedi mamasına atıfta bulunma" gibi bir görev belirtin. Gerekirse, büyük görevleri daha küçük görevlere bölün; örneğin, önce başlık seçeneklerini, ardından özetleri ve son olarak da ana içeriği isteyin.

3. Bağlam sağlayıcı

ChatGPT'nin daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilecek her şeyi yazma ipucunuza dahil edin. İhtiyacınız olan şey hakkında ayrıntılar verin ve tercih ettiğiniz yazım stili, metnin amacı ve konuyu anlamaya yardımcı olacak arka plan bilgileri hakkında bilgiler ekleyin.

4. Örnekler verin

Örnekler, AI'nın istenen stili taklit etmesine ve beklentilerinizi karşılamasına yardımcı olur. Tweetler istiyorsanız, daha önce iyi performans gösteren tweetleri paylaşın. Bir SOP için, istenen stile uyan bir örnek ekleyin. Örnekler birden fazla kaynaktan gelebilir ve sizin kendi örnekleriniz olması gerekmez.

5. Kurallar oluşturun

Kurallarınızı net bir şekilde belirtin; örneğin, çıktının iki sütunlu bir tablo halinde, cümle büyük harfleriyle yazılmasını veya 5 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği kadar basit bir şekilde açıklanmasını isteyin. Kurallarınız ne kadar spesifik olursa, ChatGPT bu kurallar dahilinde o kadar yaratıcı bir şekilde işleyebilir.

6. Kısıtlamalar oluşturun

AI'nın yapması gereken şeyleri, yapmaması gereken şeylerden ayırın. İstenmeyen sonuçları önlemek için kısıtlamaları listeye ekleyin. Bunlar, "Bir kelime yeterliyken iki kelime kullanma" veya "Deyimler kullanma" gibi spesifik olabilir. Kısıtlamalar, AI'nın istenen parametreler içinde kalmasına yardımcı olur.

7. Değerlendirin ve tekrarlayın

Yazma önerilerinizi geliştirmeye hazır olun. Sabır ve tekrar anahtardır. Her sonuç setini değerlendirin, değişiklikler yapın ve çıktının iyileşip iyileşmediğine bakın. Mükemmel formülü bulana kadar önerilerinizi kaydedin ve zamanla geliştirin.

8. Anahtar kelimeleri ve anahtar ifadeleri içeriğinize dahil edin

Konunuz veya sektörünüzle doğrudan ilgili terimler kullanın. Örneğin, dijital pazarlama ile ilgili bir yazma önerisinde, AI'nın bağlamı anlamasını ve hedefli içgörüler sunmasını sağlamak için "SEO", "içerik stratejisi" veya "sosyal medya etkileşimi" gibi spesifik terimler ekleyin.

9. Birden fazla yazma konusunu birleştirme

Birden fazla komutu birleştirmek, AI tarafından üretilen içeriğin derinliğini ve kapsamını artırabilir. Bağlamı oluşturmak için genel bir komutla başlayın, ardından çıktıyı iyileştirmek için daha ayrıntılı bir komut ve spesifik talimatlar ekleyin. Örneğin, şu komutu kullanabilirsiniz: “Blockchain teknolojisinin temellerini açıklayın. Finans ve sağlık sektörlerindeki uygulamalarına örnekler verin.”

10. Yapay zeka yazma önerileriyle ilgili "Yapılacaklar" ve "Yapılmaması gerekenler" listesini kullanın

Yapay zeka yanıtlarını en çok istediğiniz üslup ve yönde yönlendirmek için ipuçlarınıza net kurallar ekleyin. Örneğin, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının faydalarını açıklayın. Çevresel faydaları VURGULAYIN. Belirli markalardan bahsetmeyin."

İyi yazma konuları oluşturmak için bu ipuçlarını hatırlamak yardımcı olsa da, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış içerik oluşturmak için güçlü bir AI aracına ihtiyacınız olacak.

Örneğin, ClickUp’ın yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, içerik oluşturma ş akışınızı basitleştirmek ve geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde blog taslakları oluşturun

İşte size yardımcı olabilecek özellikler:

İş için AI Yazar

Yazma asistanı : Yazma kalitenizi artırmak için gramer, üslup, kelime hazinesi ve genel tutarlılık konusunda gerçek zamanlı öneriler sağlar Yazma kalitenizi artırmak için gramer, üslup, kelime hazinesi ve genel tutarlılık konusunda gerçek zamanlı öneriler sağlar

Yerleşik yazım denetimi: Belgelerinizdeki ve görevlerinizdeki yazım hatalarını otomatik olarak kontrol eder, içeriğinizin hatasız olmasını sağlar

AI hızlı yanıtları: Mesajlara hızlı ve bağlama uygun yanıtlar oluşturarak, mükemmel bir üslup kullanmanıza yardımcı olur

Tablolar oluşturun: Bilgileri düzenlemede yardımcı olan, zengin veri ve içgörüler içeren tablolar oluşturmanıza olanak tanır

Şablonlar oluşturun: Özel ihtiyaçlarınıza göre görevler, belgeler ve projeler için anında şablonlar oluşturun

Transkript oluşturun: Sesi metin haline getirir ve yapay zeka kullanarak toplantılarınızda ve videolarınızda yer alan soruları yanıtlar

AI Bilgi Yöneticisi

Anında yanıtlar: ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı herhangi bir işin bağlamına dayalı olarak anında ve doğru yanıtlar sağlar

Çalışma Alanı Soru-Cevap: Çalışma alanınızla ilgili içerikler oluşturmanıza ve bulmanıza olanak tanıyarak manuel aramalarda zaman kazanmanızı sağlar

Ayrıca ClickUp Docs 'u kullanarak tüm belgelerinizi tek bir yerde saklayabilir, böylece içeriğinizi kolayca düzenleyebilir ve erişebilirsiniz. Belgelerinizi etkili bir şekilde yapılandırmak için iç içe geçmiş sayfalar oluşturabilir, şablonlar kullanabilir ve zengin biçim ekleyebilirsiniz.

AI tarafından oluşturulan içeriği saklayın ve ClickUp Docs'ta takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Docs'un sunduğu diğer özelliklerden bazıları şunlardır:

Docs Hub: Docs Hub , tüm belgelerinizi yönetebileceğiniz merkezi bir konum sunar. Belgelerinizi arayabilir, sıralayabilir ve filtreleyebilir, böylece ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulabilirsiniz.

Sürüm kontrolü: ClickUp Docs, sürüm geçmişlerini destekler; böylece değişiklikleri izleyebilir ve gerekirse önceki sürümlere geri dönebilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınızla birlikte belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin. Takımınızla birlikte belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin. Yorumlarla diğer kişileri etiketleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve metni izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz; böylece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz

Paylaşılabilir bağlantılar: Belgelerinizi içeren bağlantılar oluşturarak, Çalışma Alanınızın dışındaki kişilerle içerik paylaşabilirsiniz. Bu kişilerin erişim düzeyini, yalnızca görünüm hakkından tam düzenleme hakkına kadar kontrol edebilirsiniz.

Görevlerle Entegrasyon: Belgelerinizi ClickUp içindeki görevlere , projelere ve ş akışlarına bağlayın . Bu entegrasyon, içeriğinizin her zaman ilgili işlerle bağlantılı olmasını sağlayarak fikirlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırır

Dahası var! ClickUp’ın ChatGPT Yazma Şablonu 'nu kullanarak, zahmetsizce ilgi çekici ve etkileyici içerikler oluşturun.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Fikir üretin: Makaleler, bloglar ve çeşitli içerik türleri için hızlıca yeni fikirler üretin

Etkileyici hikayeler oluşturun: Okuyucularınızın dikkatini çeken benzersiz ve ilgi çekici hikayeler geliştirin

Yeni konular için beyin fırtınası yapın: Yazılarınızı geliştirmek için yeni konular ve yenilikçi yaklaşımlar keşfedin

İşte bu şablonun anahtar özellikleri:

Konu Başlıkları : İç içe geçmiş bir ClickUp belge içinde 200 genel yazma konusuna erişin

Özel Görünümler: Pano veya Calendar gibi çeşitli Pano veya Calendar gibi çeşitli ClickUp Görünümlerini kullanarak hikayelerinizi düzenleyin ve yönetin; böylece yazdıklarınıza kolayca erişin ve izleme yapın

Proje yönetimi: Zaman takibi, hatırlatıcılar, ilişkiler ve zaman tahmini gibi özelliklerle yazma projelerinizi geliştirin

AI Yazma Konularının Gelecekteki Uygulamaları ve Potansiyeli

ChatGPT'nin rekor kıran kullanıcı artışının da gösterdiği gibi, AI yazma önerileri dönüştürücü bir evrimin eşiğinde . Şirketler tarafından üretken AI'nın benimsenme oranı son zamanlarda %54'ten %72'ye sıçradı . Bu teknoloji sadece yaygın değil, aynı zamanda Millennials ve Z Kuşağı'nın önemli katılımıyla büyük ölçüde benimsenmiş durumda .

Mevcut yeteneklerinin ötesinde, içerik oluşturma için gelişmiş araçlar haline gelme potansiyeli taşıyorlar. Aşağıdaki alanlarda ilerlemeler bekleyebiliriz:

Aşırı kişiselleştirilmiş öneriler: Yapay zeka, önerileri bireysel kullanıcı tercihlerine, yazım stillerine ve hedef kitlelere göre uyarlayacak

Çok dilli ve kültürel uyarlama: Konu başlıkları, dilsel ve kültürel nüansları sorunsuz bir şekilde ele alarak küresel içerik oluşturma sürecini sağlar

Yaratıcı keşif: Yapay zeka, yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak yenilikçi ve alışılmadık yazma önerileri üretecek

Veriye dayalı içgörüler: AI, geniş veri kümelerini analiz ederek ve içerik performansını optimize ederek veriye dayalı konu önerileri sunacaktır

Sektöre özel yazma önerileri: Hukuk, tıp ve finans gibi alanlara özel olarak hazırlanmış öneriler, doğruluğu ve verimliliği artıracaktır

Bu gelişme, içerik oluşturucuların daha yüksek kaliteli ve daha alakalı içerikleri daha hızlı bir şekilde üretmelerini sağlayacak.

İçerik Oluşturmanın Dönüşümünde Yapay Zekanın Rolü

AI, içerik oluşturma alanını hızla değiştiriyor. İlk aşamaları otomasyonla gerçekleştirerek, fikirler önererek ve yazım kalitesini artırarak AI, oluşturucuların daha üst düzey strateji ve yaratıcılığa odaklanmalarını sağlıyor.

ClickUp Brain gibi araçlar, yapay zeka destekli özellikleriyle bu gelişmeleri ş akışlarını basitleştirmek ve verimliliği artırmak için nasıl entegre edebileceğinizi gösteriyor. Yapay zeka geliştikçe, insan yaratıcılığı ile yapay zekanın sorunsuz bir şekilde işbirliği yaparak büyük ölçekte olağanüstü içerikler ürettiği bir gelecek öngörebiliriz.

