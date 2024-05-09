2025'te İçerik Pazarlamasında AI Kullanma Kılavuzu

Yapay zeka, pazarlamacıların pazarlama içeriğini oluşturma ve kullanma şeklini dönüştürüyor. HubSpot'un yaptığı bir ankete göre, pazarlamacıların %83'ü AI kullanmanın içerik üretiminde kendilerine yardımcı olduğunu belirtiyor.

AI'yı yeni içerik oluşturmak, mevcut içeriği düzenlemek veya yeniden ifade etmek, içerik taslakları hazırlamak, anahtar kelimeleri araştırmak, verileri analiz etmek ve içerik üretimini kolaylaştırmak için kullanıyorlar.

İçerik pazarlamasında AI kullanmanın birçok yolu vardır. Ancak, günümüzde içerik pazarlamacılarının en büyük zorluğu, AI içerik oluşturma araçlarının insan içeriği kadar kişisel, konuşma tarzında ve doğru çıktılar üretememesidir.

Yine de yapay zeka, içerik pazarlamacılarının zaman ve çabadan tasarruf etmesini sağlayan değerli bir müttefiktir. İçerik pazarlamasında AI'yı doğru şekilde kullanmayı öğrenmek için okumaya devam edin. Ayrıca, içerik oluşturmayı ölçeklendirirken kaliteyi korumak için kendi içerik takımımızın kullandığı bazı ipuçları ve püf noktalarını da paylaşacağız. Ama önce temel bilgileri ele alalım.

İçerik Pazarlamasında AI'yı Anlamak

En basit haliyle, yapay zeka yazılım veya makinelerde insan benzeri zekayı simüle eder. Bu, makinelerin geçmiş davranışlardan öğrenme veya stratejik kararlar alma gibi geleneksel olarak yalnızca insanların yapabileceği görevleri yerine getirmesini sağlar.

Doğal Dil İşleme (NLP), AI'nın konuşulan ve yazılan insan dilini işleme ve anlama yeteneğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu, içeriği oluşturma, düzenleme, yeniden ifade etme, kişiselleştirme, özetleme veya çevirmeyi mümkün kılar.

İnsanların nasıl konuştuğunu ve yazdığını anlayarak, AI yüksek doğrulukla neredeyse insan benzeri içerikler oluşturabilir.

Üretken AI adı verilen bir AI dalı, AI tarafından oluşturulan içerik geliştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

ChatGPT ve Jasper gibi araçlar, pazarlamacıların fikir üretmesine, ana hatları oluşturmasına ve hatta saatler değil saniyeler içinde içerik yazmasına yardımcı olarak içerik oluşturma sürecini basitleştirdi.

Daha önce alıntılanan HubSpot anketine göre, pazarlamacılar AI'yı pazarlama kampanyalarına dahil etmenin anahtar yolları şunlardır:

*Pazarlamacılar, HubSpot aracılığıyla içerik oluşturmak için üretken AI'yı nasıl kullanıyor?

Birçok kullanım örneği olsa da, AI tarafından oluşturulan içerik, özgünlükle ilgili sorunlar gibi bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. AI, içerik oluşturmak için mevcut verileri kullandığından, AI içeriği gerçekten özgün mü yoksa intihal mi?

Ayrıca, çok sayıda AI içerik algılama aracı AI içeriğini neredeyse doğru bir şekilde tanıyabilir. Bu, AI ve insan içeriği arasında hala önemli bir fark olduğu anlamına mı geliyor? İçerik pazarlamacıları içerik pazarlamasında AI kullanmalı mı?

Kısaca cevap "evet". Çoğu pazarlamacı bu endişeleri farkında ve %100 AI tarafından oluşturulan içerik kullanmak yerine AI'yı verimliliği artırmak için kullanıyor. Anahtar, AI ve insan girdisi arasında bir denge kurmaktır.

İçerik Pazarlamasında AI Nasıl Kullanılır?

İçerik pazarlamacılarının AI'yı kullanabileceği çeşitli yollara ve bazı avantaj ve dezavantajlarına göz atalım. İçerik pazarlamasında AI'yı nasıl kullanacağınız konusunda henüz emin değilseniz, bu rehber çabalarınıza ilham verebilir.

Hemen başlayalım.

İçerik araştırması ve fikir üretimi için AI kullanımı

İçerik pazarlamasında AI'nın başlıca kullanım alanlarından biri içerik fikirleri üretmektir.

İşte içerik araştırması için AI'yı kullanmanın bazı yolları:

AI'dan, arama motorları ve sosyal medya kanalları gibi çeşitli kaynaklardan geniş çevrimiçi verileri analiz ederek trend olan konuları bulmasını isteyin

AI SEO araçlarının, kullanıcıların amaçlarına ve SERP (arama motoru sonuç sayfaları) analizine dayalı olarak belirli anahtar kelimeler için konu fikirleri üretmesini sağlayın ve arama motorlarında daha iyi sıralamalar elde edin

AI içerik pazarlama araçlarını kullanarak blog gönderileri, e-kitaplar veya diğer içerik türleri için ayrıntılı taslaklar oluşturun

AI araçlarını kullanarak rakiplerinizin içerik stratejilerini inceleyin ve içgörüler elde edin

ClickUp Brain, içerik pazarlamasının çeşitli yönlerinde yardımcı olan ClickUp'ın hepsi bir arada AI çözümüdür.

ClickUp İçerik Fikir Üretici'yi kullanarak hedef kitle ve anahtar kelime gibi girdi parametrelerine dayalı taze fikirlerden oluşan bir hazineye ulaşın.

Ardından, işinizle en alakalı fikirleri seçin ve ClickUp İçerik Planı Şablonunu kullanarak bir içerik planı oluşturun.

Bu Şablonu İndirin İçerik akışınızı yönetmek ve içerik yayınlama planı oluşturmak için ClickUp İçerik Planı Şablonunu kullanın

Dokuz özel alanı ve dört özel görünümü, içeriğinizi oluşturma aşamasından yayınlanmasına kadar düzenlemenizi sağlar. Ayrıntılı bir yayın takvimi oluşturmak için kullanın.

Belgeler'de beyin fırtınası yapıp fikirleri derledikten sonra, oluşturulacak tüm içeriğin genel bir görünümünü elde etmek için İçerik Planı Görünümü'nü ve yayınlama programını parmaklarınızın ucunda tutmak için İçerik Takvimi Görünümü'nü kullanın. Ayrıca, Onay Panosu Görünümü'nü kullanarak içerik fikirlerini onay için paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile içeriğinizi zahmetsizce planlayın

Alternatif olarak, ClickUp İçerik Takvimi'ni kullanabilir ve gönderileri durumlarına göre (Planlanmış, İnceleniyor, Yayınlandı vb.) düzenleyebilirsiniz. Bu Klasör şablonunu takımınızın süreçlerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, içerik takvimini takvim, zaman çizelgesi ve pano görünümleri gibi farklı biçimlerde görüntüleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Bir dönem içinde yayınlanacak içeriklerin listesini oluşturun ve ClickUp İçerik Takvimi Şablonu'nu kullanarak ayrıntılı bir içerik planı yapın

ClickUp Takvim Şablonu, bir hafta veya ay için planlanan tüm içeriği bir bakışta görebileceğiniz bir liste görünümü sağlar.

Haftalık içerik takviminizin ayrıntılı bir görünümünü oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, onay durumunu, yayın tarihlerini ve her bir parçanın ilgili olduğu belirli içerik sütununu izleyebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: 2024 için Sosyal Medya ve Bloglar için 10 Ücretsiz İçerik Takvimi Şablonu

Üretken AI kullanarak içerik oluşturma

Üretken AI, blog gönderilerinden e-postalara ve hemen hemen her türlü pazarlama içeriğine kadar farklı içerik türleri oluşturabilir. ClickUp Brain ile ayrıntılı bir blog taslağı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile saniyeler içinde blog taslakları oluşturun

Ancak, birçok pazarlamacı ilk taslağı oluşturmak için bunu kullanmayı tercih ediyor ve ardından insan yazarların ve düzenleyicilerin daha da iyileştirmesini sağlıyor. Bu, içeriğin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlarken, aynı zamanda insan dokunuşunu ve doğruluğunu da koruyor.

Doğru, insan benzeri içerik oluşturan bir AI içerik üreticisi arıyorsanız, ClickUp Brain tam da ihtiyacınız olan şey.

Al Writer for Work, blog gönderilerinden sosyal medya gönderileri için ilgi çekici başlıklara kadar, role özel içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain kullanarak belirli komutlara göre blog gönderilerinin tamamını oluşturun

Ayrıca, birçok kez yeniden kullanabileceğiniz içerik şablonları oluşturmak için de kullanışlıdır. Böylece her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmayacağınız için daha fazla zaman kazanırsınız.

AI kullanarak içeriği özetleme, yeniden ifade etme veya değiştirme

AI yazma araçları, yeni içerik oluşturmanın yanı sıra içeriği değiştirmek için de kullanılır. Bu, özetleme, farklı bir üslup veya stil ile yeniden ifade etme ve hatta içeriği yeniden yazmayı içerebilir.

Örneğin ClickUp Brain, konuları ve uzun içerikleri hızlı ve doğru bir şekilde özetleyerek kısa parçalara ayırır. Ayrıca, gramer sorunlarını düzeltmek ve okunabilirliği artırmak için içeriği düzenler.

AI Özetini Deneyin Belgeler için ClickUp AI özeti

ClickUp Brain'in AI Writer özelliğini kullanarak içeriğinizi iyileştirebilirsiniz. İşte bir örnek:

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AI, arama motoru optimizasyonunu nasıl geliştirir?

AI içerik pazarlama araçları, anahtar kelime araştırması, rakip analizi ve içerik stratejisi için gerekli olan diğer zaman alıcı görevlerde yardımcı olarak SEO'ya da katkıda bulunur.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp'ın AI Writer'ına anahtar kelime önerileri isteyin

İşte SEO'da AI'nın birçok kullanım örneğinden bazıları:

AI algoritmaları, içerik oluşturmak için ilgili anahtar kelimeleri belirlemek üzere büyük miktarda veriyi tarar

AI, içeriği analiz eder ve denetleyerek SEO dostu olup olmadığını ve SERP amacına uygun olup olmadığını değerlendirir

En iyi bağlantı oluşturma araçları, AI'yı kullanarak geri bağlantılar oluşturmak için yetkili web sitelerini, bozuk bağlantıları ve anahtar kelime eksikliklerini bulur

SEO denetim araçları da AI'nın gücünü kullanarak bir web sitesinin derinlemesine denetimlerini gerçekleştirir ve özel SEO önerileri sunar

SEO'da AI'nın en yaygın kullanım alanlarından biri rakip analizi yapmak, SEO stratejileri önermek ve içerik eksikliklerini belirlemektir

Genel olarak, AI SEO'nun neredeyse tüm yönlerine yardımcı olur ve hem kullanıcı dostu hem de SEO dostu içeriği büyük ölçekte oluşturmaya yardımcı olur.

İçerik oluşturma sürecinizi hızlandırmak için AI araçlarından yararlanın ve ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonunu kullanarak bu süreci kolaylaştırın. ClickUp'ın içerik takımı, blog üretimlerini yönetmek ve ölçeklendirmek için aynı şablonu kullanmıştır!

Bu Şablonu İndirin Her içerik parçası için görevler oluşturun ve ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu'nu kullanarak içerik oluşturma çabalarınızı düzenleyin

Bu Klasör şablonunu Çalışma Alanınıza uygulayarak içerik üretimi ve yayınlama haftalarınızı planlayın. Taslak URL (kolay düzenleme ve onaylama için), Blog Özeti URL (özete kolayca erişmek için), Yazar Kaynağı (birden fazla yazarın içeriğini izlemek için) gibi çok çeşitli özel alanlar içerir. İçerik üretiminizi aylık olarak görüntülemenizi sağlar; yayınlandıktan sonra, gönderiler ayrı bir takvim görünümünde de görüntülenebilir.

İçerik oluşturmada AI'nın avantajları ve zorlukları

AI, içerik pazarlamacılarına birçok avantaj sunarken, bazı endişe ve zorlukları da beraberinde getiriyor. AI'yı içerik pazarlamasında kullanmanın her iki yönünü de anlayarak, avantajlarının dezavantajlarından daha fazla olup olmadığını değerlendirelim.

Avantajlar

İçerik oluşturmada AI kullanmanın bazı anahtar avantajları şunlardır.

Hız ve verimlilik : AI yazma araçları, içerik geliştirme sürecini hızlandırır ve araştırmalara dayalı içeriği saniyeler içinde oluşturmanıza yardımcı olur

Tutarlılık : AI ve makine öğrenimi algoritmaları, önceden tanımlanmış kurallara ve geçmiş verilere dayalı olarak çalışır ve parametreler aynı kaldığı sürece tutarlı sonuçlar verir

Ölçeklenebilirlik: İçerik oluşturma ve hız alanlarında sayısız uygulamaya sahip olan AI, içerik oluşturma çabalarınızı hızla artırmanıza yardımcı olur

Zorluklar

Şimdiye kadar, AI'nın içerik oluşturmayı daha hızlı ve daha kolay hale getirdiğini belirledik. Ancak, AI içerik oluşturma araçlarının kullanımına ilişkin birçok zorluk da bulunmaktadır. Bunları kısaca ele alalım.

Ş Akışı'nda değişiklik : Sürece AI'yı dahil etmek, işlerin yapılma şeklini değiştirmeyi ve AI ile insan katılımı arasında bir denge kurmayı gerektirir. Bu dengeyi sağlamak zor olabilir ve belirli bir senaryoda en iyi sonucu veren yöntemi bulmak için bazı denemeler yapılması gerekebilir

Doğruluk ve güvenilirlik : AI, çevrimiçi olarak bilgi arayabilir ve bu bilgilere dayalı içerik oluşturabilir, ancak bu bilgilerin doğrulanması için genellikle insan müdahalesi gerekir. Çevrimiçi olarak bulunan tüm bilgiler doğru değildir ve AI içeriği %100 güvenilir olmayabilir

Etik hususlar : İçerik oluşturmada AI kullanımıyla ilgili en büyük endişelerden biri, AI'nın insan dokunuşundan yoksun olmasıdır. AI'nın insanları yerini almaması, onlara yardımcı olması, içerik pazarlamasında AI kullanan herkes için en önemli öncelik olmalıdır

Önyargılardan kaçınmak: AI, eğitim verilerine dayalı olduğundan, AI kullanımının en büyük korkularından biri önyargılara açık olmasıdır. Kontrol edilmezse, toplumdaki mevcut önyargıların yayılmasına yol açabilir.

Sonuç olarak, AI ile ilgili zorlukları anlar ve bunlarla başa çıkabilirseniz, AI içerik pazarlama çabalarınızı güçlendirmek için etkili bir araç haline gelir.

AI İçerik Stratejisi: Kullanım Örnekleri ve Örnekler

AI'nın içerik pazarlamasında yararlı olduğu çeşitli yolları daha önce ele aldık. Şimdi, içerik pazarlama stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olacak bazı gerçek hayattan uygulamaları ve örnekleri tartışalım.

İçerik fikir üretimi

İçerik fikir üretmede AI'nın bazı pratik kullanım örnekleri şunlardır:

İçerik oluşturma için alakalı anahtar kelimeleri ve trend olan konuları araştırma

Yazarlar veya influencer'lar için içerik özetleri hazırlama

SERP araştırmasına dayalı ayrıntılı içerik taslakları oluşturma

Rakip stratejilerini ve içeriklerini analiz ederek içerik fikirleri önerin

Sosyal medya AI araçlarını kullanarak trend olan konuları veya hashtag'leri bulmak için çevrimiçi ve sosyal medya trendlerini izleme

Özel içerik stratejileri oluşturmak için hedef kitle araştırması yapın

Haber bültenleri veya listeler için birden fazla kaynaktan içerik derleme

Örnek: İçerik planlaması için AI içerik özetleri (Kasasa) Finansal hizmetler şirketi Kasasa, içerik oluşturmayı ve web sitesi otoritesini geliştirmeyi kolaylaştırmak için mücadele ediyordu. AI şirketi MarketMuse ile iş birliği yaparak AI destekli içerik özetlerine dayalı yüksek kaliteli, otoriter içerikler oluşturdu. Sonuç? yıllık %92 daha fazla organik trafik, anahtar kelime sıralamalarında %83 büyüme ve sayfada geçirilen sürede %28 artış.

Önemli nokta: AI araçlarıyla içerik pazarlama stratejisi şablonlarını kullanarak, harika sonuçlar elde edecek sağlam bir içerik planını hızlıca oluşturun.

İçerik oluşturma

İşte içerik oluşturmada AI'nın gerçek hayattan kullanım örnekleri.

Derinlemesine blog gönderileri, makaleler, vaka çalışmaları ve diğer uzun form içerikleri otomatik olarak oluşturun

İlgi çekici e-posta metinleri ve konu satırları yazma

AI komutlarına dayalı görüntü ve videolar oluşturma

AI araçlarını kullanarak metni videoya dönüştürme

AI metin yazma araçlarının pazarlama metinleri ve sosyal medya içeriği oluşturması için komutlar kullanma

AI'yı özetler, altyazılar ve transkriptler oluşturmak için kullanma

Örnek: AI video oluşturma (Dixa) Müşteri hizmetleri yazılımı şirketi Dixa, yeni müşterileri eğitmek için müşteri onboarding videoları oluşturmak üzere AI video oluşturma aracı Synthesia'yı kullanıyor. AI kullanımı, geleneksel seslendirme videoları oluşturmak için harcanan zamanın üçte birinden tasarruf edilmesini sağladı. Bunun yerine, şirket artık AI avatarları ve şablonları kullanarak büyük ölçekli videolar oluşturuyor.

Önemli nokta: AI tarafından oluşturulan içerik şablonlarını kullanarak içerik oluşturma sürecinizi basitleştirin ve hızlandırın.

İçerik optimizasyonu

Mevcut içeriği optimize etmek için AI'nın kullanıldığı bazı pratik yöntemler.

Noktalama işaretlerini ve yaygın gramer hatalarını düzeltme

Okunabilirlik, üslup, yapı ve anahtar kelime optimizasyonunu iyileştirme

Anahtar kelime açısından zengin açıklamalar ve alternatif metinler dahil görüntü optimizasyonu ve görüntü sıkıştırma

Farklı öğeleri karşılaştırmak ve belirli bir kitle için en iyi olanı anlamak için A/B testi

İçeriği uzatma veya kısaltma, tonunu değiştirme veya yeniden ifade etme

Metin veya video içeriğini birden çok dile çevirme

Örnek: Goosehead Insurance tarafından yapılan AI e-posta testi ve optimizasyonu Sigorta şirketi, AI içerik aracı Jasper'ı kullanarak kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturdu ve bunları test ederek e-posta etkileşimini ve dönüşümleri artırdı. Sonuç olarak, e-postaların tıklama oranı %22 arttı.

Önemli nokta: AI'yı yalnızca yeni içerik oluşturmak için değil, mevcut içeriği iyileştirmek için de kullanın. Dil geliştirme, dönüşüm testi, görüntü düzeltme, çeviri ve daha fazlası için AI araçlarından yararlanın

İçerik Pazarlamasında AI'nın Geleceği

AI teknolojisi geliştikçe, daha yaygın olarak benimsenerek içerik oluşturma ş akışının ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.

Doğal dil işleme ve makine öğrenimindeki gelişmeler, AI içeriğini insan içeriğine daha da yaklaştıracaktır. Çoğu pazarlamacı, AI'yı uçtan uca içerik oluşturma yerine ilk taslakları oluşturmak veya içeriği iyileştirmek için kullanır.

AI içeriği daha iyi ve daha insan benzeri hale geldikçe bu durum değişecektir.

Diğer bazı gelişmekte olan AI teknolojileri, gelecekte içerik oluşturmayı devrim niteliğinde değiştirebilir. Bunlardan bazılarını kısaca ele alalım.

Tahmine dayalı analitik ve öneri motorları : AI, içerik trendlerini ve kullanıcıların tarama alışkanlıklarını doğru bir şekilde tahmin eder. Bu, işletmelerin site ziyaretçilerine son derece kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunmasına yardımcı olur

Görsel AI : AI teknolojisi, görsel içeriği analiz etme ve anlama konusunda gelişecektir. Bu, görüntülerden ve videolardan içgörüler elde etmek ve daha iyi performans için görsel içeriği optimize etmek için kullanılabilir

Üretken AI modelleri : ChatGPT gibi araçlar gelişmeye devam edecek ve soruları yanıtlayarak daha yüksek doğruluk ve güvenilirlikte içerik oluşturacak

Sesli arama optimizasyonu: Sesli aramaların popülaritesinin önemli ölçüde artmasıyla, içeriği bu aramalar için optimize etmek daha da önemli hale gelecektir. Sesli içerik optimizasyonu ve oluşturma için AI teknolojisi, içerik pazarlamasında AI kullanımının yeni sınırı olacaktır

AI ve ClickUp ile İçerik Pazarlama Çabalarınızı Ölçeklendirin

AI, içerik pazarlamacıları için birçok avantaj sunar. İçeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmanıza veya optimize etmenize yardımcı olarak içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirir.

Ancak, içerik pazarlamasında AI destekli araçların kullanımıyla ilgili endişeleri anlamak ve gidermek çok önemlidir. İçerik pazarlamasında AI'yı nasıl kullanacağımıza karar verirken, insan yaratıcılığının eksikliğini, sağlanan bilgilerin güvenilirliğini ve etik sorunları göz önünde bulundurmalıyız.

Yine de, AI içerik araçlarının geleceği. Doğal dil işleme, tahmine dayalı analitik ve diğer AI teknolojilerindeki gelişmeler, içerik oluşturma sürecinde devrim yaratacak.

Dolayısıyla, yapay zekayı içerik pazarlama stratejinize henüz dahil etmediyseniz, bunu şimdi yapmalısınız.

İkinci bir beyin gibi çalışan ve içerik pazarlamasının tüm yönlerinde yardımcı olan hepsi bir arada bir AI aracı mı arıyorsunuz? ClickUp Brain'i bugün deneyin. İçerik oluşturmayı kolaylaştırmanıza ve içerik pazarlama süreçlerinizi ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.

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Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. AI pazarlama için nasıl kullanılabilir?

AI, pazar trendlerini incelemekten kişiselleştirilmiş öneriler sunmaya kadar çeşitli pazarlama amaçları için kullanılabilir. Büyük veri kümelerini hızlı ve doğru bir şekilde analiz etme ve insan benzeri yanıtlar üretme yeteneği, AI destekli araçları veriye dayalı pazarlama stratejileri oluşturmak ve içerik pazarlama süreçlerini iyileştirmek için son derece yararlı kılar.

2. AI içerik oluşturucu olarak nasıl kullanılabilir?

Üretken AI teknolojisini kullanan AI içerik oluşturma araçları, yazma asistanı olarak kullanılabilir. İçerik özetleri ve taslakların hazırlanmasından makalelerin yazılmasına kadar, yapay zeka AI içerik oluşturmanın tüm aşamalarında yardımcı olur.

3. Pazarlamacılar içerik oluşturma için üretken AI'yı nasıl kullanabilir?

Yapay zeka teknolojisinin bir türü olan üretken AI, doğal dil işlemeyi kullanarak insan dilini anlar ve taklit eder. AI içerik oluşturma araçları, aşağıdakiler gibi çeşitli amaçlarla yaygın olarak kullanılır: