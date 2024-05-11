2025'te Denemeniz Gereken En İyi 15 AI İçerik Oluşturucu (Ücretsiz ve Ücretli)

Yapay zeka son zamanlarda çok popüler ve bunun nedeni hiç de şaşırtıcı değil. İşi daha verimli ve sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış yepyeni bir araçlar dünyası var. Birçok işletme için bu çok kolay bir karar. Zor olan kısım, piyasayı dolduran bu kadar çok araç arasından iyi bir araç seçmek.
Şanslısınız, en iyi AI içerik oluşturucuyu bulmanıza yardımcı olacak bu kullanışlı kılavuzu hazırladık.
E-posta oluşturmak için araçlar arayan bir pazarlamacı ya da blog içeriğinizi geliştirmek isteyen bir serbest çalışan olun, herkes için bir seçenek var. Harika bir AI içerik oluşturucu seçmenin yollarını ve denemeniz gereken en iyi seçenekleri göstereceğiz. ✨
AI İçerik Oluşturucu nedir?
AI içerik oluşturucu, yapay zeka (AI) kullanarak özgün ve alakalı içerik oluşturan bir araçtır. Bu içerik bloglar, web siteleri veya diğer amaçlar için kullanılabilir. AI içerik oluşturucular, hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretmek isteyen ancak bunu geleneksel yöntemlerle yapmak için zamanı veya kaynağı olmayan işletmeler için idealdir.
AI içerik oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?
AI içerik oluşturucu araçları işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, ancak bazıları diğerlerinden daha iyi çalışır. Her takım farklıdır ve bir iş için işe yarayan bir araç, başka bir iş için en iyi seçim olmayabilir. Ancak, her harika AI içerik oluşturucunun sahip olması gereken bazı özellikler vardır.
İşte harika bir AI içerik oluşturucunun özellikleri:
- Kullanımı kolay: Kullanımı zaman almayan ve kullanmaya başlamak için uzun bir öğrenme süreci gerektirmeyen bir araç isteyeceksiniz. Sezgisel bir arayüze ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip AI içerik araçlarını arayın.
- Yüksek kaliteli içerik: Yazım ve dilbilgisi hatalarıyla dolu, hatta intihal içeren düşük kaliteli AI içerik araçlarından kaçının. Seçtiğiniz oluşturucunun iyi içerik üretmek için güvenlik önlemlerine ve araçlara sahip olduğundan emin olun.
- Çeşitli özellikler: İhtiyacınız olan özellikleri sunan AI içerik oluşturucuları arayın. Ton, markalama ve içerik türü için özelleştirme, iyi bir araç ile harika bir araç arasındaki farkı yaratır.
- Fiyatlandırma kademeleri: Birçok AI içerik oluşturucu, bütçenize bakılmaksızın işinize kolayca uyum sağlayabilmeniz için çeşitli fiyatlandırma kademelerine sahiptir. ?
Kullanabileceğiniz En İyi 15 AI İçerik Oluşturucu
1. ClickUp
ClickUp, yıllardır işi kolaylaştırıyor. En son ürünlerimiz arasında AI içerik oluşturma araçlarımız da bulunuyor. Proje yönetimi aracımız, görev yönetimi, raporlama gösterge panelleri ve özel şablonlar gibi araçlarla departmanlar arasında işbirliği yapmanızı sağlar.
ClickUp'ın AI Yazma Asistanı ile fikir üretmek, blog yazısı veya satış e-postası gibi herhangi bir içerik yazmak ve metinleri düzenlemek hiç olmadığı kadar kolay. Araç içinde işbirliği yapın, diğer takım üyelerine katılarak geri bildirim verin ve mümkün olan en iyi içeriği üretin. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- E-postalardan ürün açıklamalarına, blog yazılarından daha fazlasına kadar her tür içerik için yapay zeka fikir önerileriyle yazarların bloklarını ortadan kaldırın
- İşinizi kolayca temizlemenizi sağlayan kopya düzenleme özelliği sayesinde profesyonel bir düzenleyici olmanıza gerek kalmadan yüksek kaliteli içerik oluşturun
- AI içeriği oluşturmaya yardımcı olan AI komut şablonları
- Vaka çalışmaları ve diğer içerikler gibi belgelerinizdeki anahtar noktaları kolayca özetleyin
ClickUp sınırlamaları:
- Şu anda bir bekleme listesi var, ancak ücretsiz plana misafir veya kullanıcı olarak kaydolarak erken erişim için kayıt olabilirsiniz
- ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz planında en fazla 5 Alan bulunur, bu da büyük takımlar için zorluk yaratır
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (6.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
2. Copysmith
Copysmith, e-ticaret ve pazarlama metinleri için tasarlanmış, SEO için optimize edilmiş bir metin yazma ve AI içerik aracıdır. Ürün kataloğunuzu içe aktararak çevrimiçi mağazanız için ürün açıklamalarını kolayca oluşturun. Shopify ve Amazon dahil olmak üzere bir dizi e-ticaret aracıyla entegre olur. ?️
Copysmith'in en iyi özellikleri:
- Sadece birkaç tıklama ile toplu içerik oluşturun, böylece sıkıcı görevlere daha az zaman harcayıp hedeflerinize ulaşmak için daha fazla zaman ayırın
- İçeriği tek bir marka sesi için özelleştirin veya farklı hedef kitleleriniz için çeşitli tonlara uyarlayın ve marka yönetimi stratejilerinize uyum sağlayın
- API entegrasyonları sayesinde verimliliği gerçekten artırmak için kendi araçlarınızı tasarlayın
- Basit kullanıcı arayüzü ve arayüzü kullanımı kolaydır ve blog yazısı veya reklam metni yazmaya başlamak için zor bir öğrenme süreci yoktur
Copysmith sınırlamaları:
- Yalnızca Pro planına geçerseniz toplu içerik oluşturabilirsiniz
- Ücretsiz fiyatlandırma kademesi yoktur ve en düşük fiyatlı kademedeki içerik aylık 20.000 kelime ile sınırlıdır
- Bazen AI içerik oluşturucu girdi verilerinizi yanlış yorumlar, bu da düzenleme sırasında çok dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir
Copysmith fiyatlandırması:
- Başlangıç: 19 $/ay
- Artıları: Aylık 49 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlar
Copysmith puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)
3. Writesonic
Writesonic , hemen hemen her pazarlama takımı için kullanışlı hale getiren düzinelerce özelliği sayesinde önde gelen bir AI içerik yazma aracıdır. Basit bir blog gönderisinden meta etiketlere ve Facebook reklamlarına, basın bültenlerine, sosyal medya gönderilerine ve SEO dostu web sitesi metinlerine kadar çok çeşitli içerikler oluşturun. ?
Writesonic'in en iyi özellikleri:
- İntihal denetleyicilerinden ve yeniden ifade araçlarından anahtar kelime çıkarıcılara kadar 100'den fazla özellik vardır
- 25'ten fazla dil seçeneği ile çok çeşitli kitleler için içerik oluşturun
- GPT-3 değil GPT-4'ten oluşturulmuş bu araçlarla, içerik oluştururken en son teknolojiyi parmaklarınızın ucunda bulacaksınız
- WordPress, LinkedIn, Google arama motoru ve SEMRush gibi SEO araçları dahil olmak üzere düzinelerce blog yazısı aracıyla entegre olur
Writesonic sınırlamaları:
- Ücretsiz katman AI içeriği için bir kullanıcı ile sınırlı olduğundan, takımlar için ücretsiz deneme sürümü yoktur
- Tüm fiyat planlarında kredi sınırları vardır, bu nedenle büyük içerik grupları oluştururken önceden plan yapmanız gerekir
Writesonic fiyatlandırması:
- Ücretsiz deneme: Ayda 10.000 kelime sınırına sahip bir kullanıcı
- Uzun form: Bir kullanıcı için aylık 12,67 $'dan başlayan fiyatlarla, 60.000 kelime sınırı
- Özel: Takımlar ve işler için özel fiyatlar (bu Writesonic alternatiflerine göz atın)
Writesonic puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)
Bonus: Daha hızlı içerik oluşturmak için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonuna göz atın
4. Kafkai
Kafkai, içerik oluşturmayı daha uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlayan ücretsiz bir AI içerik oluşturucu. Bir yazara yüzlerce dolar harcamak yerine, bir komut ve birkaç parametre girerek saniyeler içinde yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz. Çok fazla uğraşmadan blog gönderileri oluşturmak isteyen içerik pazarlama takımları için idealdir. Bu AI yazma asistanını yeni veya mevcut içeriklerde ayrıntılı düzenleme için de kullanabilirsiniz.
Kafkai'nin en iyi özellikleri:
- Veritabanından nişinizi seçerek basitleştirilmiş arayüzde kolayca başlayın ve ardından AI içeriği için bir komut veya anahtar kelime girin
- AI tarafından oluşturulan içerik aracı, makine öğrenimini kullanarak okunması kolay makaleler oluşturur; robot tarafından yazılmış gibi gelmez
- Aynı anda 10 adede kadar makale oluşturun ve çeşitli bölümleri birleştirerek dakikalar içinde sağlam bir metin oluşturun
Kafkai sınırlamaları:
- Yazım kalitesi diğer AI içerik oluşturucularla karşılaştırıldığında en iyisi değildir, bu nedenle yayınlamadan önce oldukça fazla düzenleme ve yeniden biçimlendirme yapmanız gerekecektir
- Bazı kullanıcılar AI içeriğinin yüzeysel olduğunu düşündü
Kafkai fiyatlandırması:
- Yazar: Aylık 29 $, aylık en fazla 100 makale
- Newsroom: Aylık 49 $, aylık maksimum 250 makale
- Baskı makinesi: Aylık 129 $, aylık maksimum 1.000 makale
- Endüstriyel yazıcı: Aylık 199 $, aylık maksimum 2.500 makale
Kafkai puanları ve yorumları:
- G2: N/A
- Capterra: Yok
5. Jasper
Jasper AI metin yazma aracı, taslak üzerinde harcadığınız zamanı %80'e kadar azaltarak proje yürütme hızını artırır. Bu, daha hızlı bir iş akışı, daha yüksek kaliteli içerik ve daha iyi sonuçlar anlamına gelir. Çeşitli özellikleriyle, soneler ve şiirlerden kısa reklam metinlerine ve blog yazısı gibi uzun içeriklere kadar her şeyi oluşturmak için kullanabilirsiniz. ?
Jasper'ın en iyi özellikleri:
- Google Chrome uzantısı, blog yazıları ve işler için AI içerik yazımını hızlandırır
- 50'den fazla kullanım örneği ile dijital pazarlama takımlarından satış departmanlarına, sanatçılardan blog yazarı yazarlara kadar herkes için idealdir
- AI yazma araçları, içerik oluştururken markanızdan öğrenir ve benzersiz içerik için ses tonunuzu geliştirerek markanızın izini bırakır
- Kullanıcı arayüzü, zor bir öğrenme süreci gerektirmeden kolay kullanım sunar
- İntiharsız AI içerik, düzenlemeye daha az zaman harcayıp yaratıcılığa daha fazla zaman ayırabileceğiniz anlamına gelir
- Jasper AI sanat üretimi için sanat
Jasper'ın sınırları:
- Çevrimdışı çalışamazsınız, bu nedenle uçuş sırasında, uzak bir plajda veya internet erişiminizin olmadığı herhangi bir yerde çalışamazsınız
- Jasper, diğer AI içerik oluşturuculara göre daha pahalıdır ve kullanışlılığını daha fazla sermayesi olan takımlar ve bireylerle sınırlar
Jasper fiyatlandırması:
- Oluşturucu: Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla (tek kullanıcı)
- Takımlar: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla (üç kullanıcı, yedi kullanıcı daha ekleme seçeneği ile)
- İş: Özel fiyatlandırma (10 veya daha fazla takım üyesi için)
Jasper puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)
Jasper alternatiflerini inceleyin!
6. Copy. ai
Copy.ai metin oluşturucu, içerik üretim sürecini kolaylaştırmak isteyen takımlar için tasarlanmış bir araçtır. Marka kılavuzları oluşturmak, blog yazıları yazmak veya pazarlama planları yapmak için içerik türünüzü girin, biraz bağlam ekleyin ve sonuçları hafifçe düzenleyin.
Bu ücretsiz AI içerik oluşturucu ile, pazarlama veya iş hedeflerinize ulaşmak için birkaç dakika içinde bir içerik parçasına sahip olacaksınız. ?
Copy.ai'nin en iyi özellikleri:
- 90'dan fazla şablonla verimliliği artırmak ve çeşitli türlerde özgün içerikler oluşturmak çok kolaydır
- AI yazar aracı 25'ten fazla dili destekler, bu da onu dünya çapında kitlelere sahip işletmeler için ideal hale getirir
- İntihal denetleyicisi, reklam metinleri, takım biyografileri veya blogunuz için AI makaleleri oluştururken, oluşturulan metinlerin benzersiz olmasını sağlar
Copy.ai sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, uzun form içeriklerin diğer AI içerik oluşturuculara kıyasla yoğun düzenleme gerektirdiğini fark etti
- AI tarafından oluşturulan içerik orijinaldir, ancak markanın sesini daha iyi yansıtacak şekilde geliştirilebilir
- Ücretsiz AI içerik oluşturucu seçeneği, aylık 2.000 kelime ile sınırlıdır ( Copy.ai alternatiflerine göz atın)
Copy.ai fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Bir kullanıcı, aylık 2.000 kelime sınırı
- Artıları: Aylık 36 dolar, en fazla beş kullanıcı ve sınırsız kelime
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copy.ai puanları ve yorumları:
- G2: Yok
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
7. Rytr
Rytr AI içerik oluşturucu ile, yazar bloğunu aşmak için anında içerik fikirleri üretin. Aklınızda bir fikir oluştuğunda, farklı türde içerikler üretmek için sadece birkaç tıklama yeterlidir. Geniş şablon kitaplığından seçim yaparak fikirlerinizi satış reklamına veya blog makalesine dönüştürün.
Yeni içeriklerin yanı sıra, mevcut içerikleri de yükleyebilir ve AI yazarı ile yazım denetimi ve intihal kontrolü yaparak yayınlanmaya hazır hale getirebilirsiniz.
Rytr'ın en iyi özellikleri:
- 40'tan fazla şablonla ihtiyacınız olan içeriği oluşturabilirsiniz
- 20 farklı ses tonu ayarı, markanızı işinize dahil etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir
- AIDA ve PAS formüllerini uygulayarak, oluşturulan içeriği düzenlemek için harcadığınız zamanı azaltın
- İçeriğinize uygun grafikler oluşturmak için bir AI görüntü oluşturucu vardır
- Bireysel kullanıcılar için ücretsiz AI içerik oluşturucu seçeneği
Rytr sınırlamaları:
- Ücretli planlar bile bir kullanıcı ile sınırlıdır ve karakter sınırlamasından kaçınmak için en üst düzey plana geçmeniz gerekir
- Yazılı içerik yüksek kalitededir, ancak bazı kullanıcılar bu aracı kullanırken intihal tespit etmiştir
Rytr fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Tasarruf: Ayda 9 $
- Sınırsız: 29 $/ay
Rytr puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9+ yorum)
8. ContentBot
ContentBot, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve açılış sayfaları oluşturmak için tasarlanmış yeni AI içerik oluşturuculardan biridir.
Blog trafiğini artırmak için yepyeni SEO içeriği oluşturun veya optimizasyon yaparken mevcut içeriği yeniden ifade etmek için kullanın.
ContentBot'un en iyi özellikleri:
- çok geniş bir içerik aralığı oluşturmak için 45 kullanım örneği
- AI ilham aracı, içerik planlamanızı daha yaratıcı hale getirmek için günlük, haftalık veya aylık konular ve blog fikirleri gönderir
- 110'dan fazla dil desteği ile en kapsamlı AI araçlarından biridir
ContentBot sınırlamaları:
- İçerik bir seferde 250 kelime ile sınırlıdır. Daha fazla kelime için, "benim için yaz" düğmesine tekrar tıklamanız gerekir, bu da daha uzun metinler oluşturmayı zorlaştırır
- Bazı kullanıcılar, içeriğin okuma seviyesinin yüksek olduğunu ve bu nedenle yeni kitleler için içerik oluşturmanın zor olduğunu belirtti
- Ücretsiz bir AI içerik oluşturucu değil
ContentBot fiyatlandırması:
- Ön ödemeli: 1.000 kelime başına 1 dolar
- Başlangıç: Ayda 50.000 kelime için 19 $/ay
- Premium: Ayda 150.000 kelime için 59 $/ay
- Premium+: Ayda 400.000 kelime için 99 $/ay
ContentBot puanları ve yorumları:
- G2: 4,8/5 (120'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
9. Wordtune
Wordtune, içerik oluştururken zaman ve paradan tasarruf etmek isteyen bireyler ve iş sahipleri için bir AI içerik oluşturma aracıdır.
Basit arayüzünde gereksiz özellikler yoktur; burada odak noktası, AI yazarı tarafından iyi içerik üretmektir.
Wordtune'un en iyi özellikleri:
- Kolay düzenleme ve yazma için Microsoft Word, iOS ve Google Chrome ile entegre
- Eşanlamlılar özelliğini kullanarak yeni ifade biçimleri bulabilirsiniz
- YouTube video özetleyici ile, video platformlarındaki içeriğinizi yazılı bloglara ve e-postalara dönüştürün
- Ücretsiz bir AI içerik oluşturucu için birkaç seçenekten biri
Wordtune sınırlamaları:
- Çok fazla özelliği yoktur, bu nedenle ses tonu ayarları ve yüzlerce şablon sunan bir araca ihtiyacınız varsa, bu en iyi seçenek değildir
- Bazen Wordtune, metni yeniden ifade etmeye çalışırken metnin anlamını değiştirir
Wordtune fiyatlandırması:
- Ücretsiz: 0 $, günde 10 tekrar
- Premium: 9,99 $/ay, bir kullanıcı için sınırsız içerik oluşturma
- Takımlar için premium: İçerik oluşturucu takımlar için özel fiyatlandırma
Wordtune puanları ve yorumları:
- G2: 4,4 /5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)
Wordtune alternatiflerini inceleyin!
10. ParagraphAI
ParagraphAI ile içerik takvimlerinden teknik kılavuzlara, emlak listelerinden özgeçmişlere kadar yazılı materyalleri hızla oluşturun. Android veya iPhone kullanıyor ya da masaüstü bilgisayardan çalışıyor olun, herhangi bir cihazdan içerik oluşturun.
ParagraphAI'nin en iyi özellikleri:
- İntihal kontrolü ve yazım ve dilbilgisi denetleyicisi, özlü geri bildirimlerle yazınızı geliştirir
- Otomatik yanıtlarla, e-postalara ve blog yorumlarına eskisinden daha hızlı yanıt verin
- Ses kişiselleştirme aracı sayesinde marka kimliğinizi korurken çeşitli içerik türleri oluşturun
ParagraphAI sınırlamaları:
- Araç bazen bağlam eklemek veya yeni fikirler üretmek yerine, girdiğiniz içeriği yeniden ifade eder
- Üretilen bilgilerin bazıları çok temel olduğundan, hakkında fazla bilginizin olmayan karmaşık konular hakkında yazmak zor olabilir
- Ücretsiz AI içerik oluşturucu seçeneği yok
ParagraphAI fiyatlandırması:
- Öğrenci: Aylık 9,99 $, sadece öğrenciler için tasarlanmıştır
- Profesyonel: Aylık 12,49 $ ile sınırsız içerik oluşturma
- Takım: Özel fiyatlandırma
ParagraphAI puanları ve yorumları:
- G2: 5/5 (4+ yorum)
- Capterra: 4/5 (1+ yorum)
11. QuillBot
QuillBot, gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak her biri belirli bir stile veya tona uygun yedi farklı yazma modu sunar. Kullanıcılar çıktıyı tercihlerine göre özelleştirebilir, bu da onu çeşitli içerik ihtiyaçları için mükemmel bir seçim haline getirir.
QuillBot ayrıca, kelime seçimine yardımcı olan ve kelime dağarcığını çeşitlendiren yerleşik bir eş anlamlılar sözlüğü fonksiyonuna da sahiptir. Karmaşık metinleri basitleştirmek veya yazınıza zarafet katmak istiyorsanız, QuillBot pratik ve zaman kazandıran bir çözüm sunar.
QuillBot'un en iyi özellikleri
- Chrome ve Microsoft Word ile entegrasyonlar
- Çeviri yetenekleri dahil olmak üzere artan yabancı dil desteği
- İçeriği yeniden yazmanız veya kontrol etmeniz gerektiğinde basit ve kullanımı kolaydır
- Öneriler sunan ve seçim yapmanıza olanak tanıyan güçlü eşanlamlı kelime aracı
- Ücretsiz sürüm, parafrazlama ve gramer kontrolünün temellerini kapsar
QuillBot sınırlamaları
- Her fonksiyonun kendi kullanıcı arayüzü vardır
- Dilbilgisi doğruluğu daha iyi olabilir
- Her şeyi her zaman yeniden ifade etmez
QuillBot fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $
QuillBot puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
QuillBot alternatiflerini deneyin!
12. Hızlı yazma
SpeedWrite, içerik oluşturma sürecinizi devrim niteliğinde değiştirebilecek bir AI içerik oluşturucu. Gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak, ihtiyaçlarınıza uygun yüksek kaliteli içeriği dakikalar içinde taslak haline getirir.
Bu araç, içeriğinizi anlamak için tasarlanmıştır ve içeriğinizin sadece gramer açısından doğru değil, aynı zamanda alakalı ve ilgi çekici olmasını sağlar.
Speedwrite'ın en iyi özellikleri
- Herhangi bir metni, yeniden ifade etme özelliği ile hızlı bir şekilde yeni içeriğe dönüştürür
- Satır sonları ile içeriğin taranabilirliğini artırır
Hızlı yazma sınırlamaları
- Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, sıfırdan içerik oluşturmak için ideal değildir
- İçeriğin tonunu, stilini ve dilini düzenleme seçeneği yoktur
Speedwrite fiyatlandırması
- Aylık abonelik: Aylık 19,99 $
- Yarı Yıllık Abonelik: Aylık 11,65 $, 69,95 $ olarak faturalandırılır
- Yıllık abonelik: Aylık 8,33 dolar, 99,95 dolar olarak faturalandırılır
Hızlı yazma puanları ve yorumları
- G2 veya Capterra'da yorum yok
Speedwrite alternatiflerini inceleyin!
13. Frase
Frase, dijital dünyada öne çıkan son teknoloji bir AI içerik oluşturucu.
İçerik oluşturmaya algoritma odaklı yaklaşımı hem yenilikçi hem de verimlidir ve yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içeriğin otomatik olarak oluşturulmasını sağlar. Frase, yapay zeka kullanarak kullanıcıların niyetini anlar, müşteri sorularını yanıtlar ve veriye dayalı içerik özetleri sunar.
Frase ile ilgi çekici, alakalı ve yararlı içerik oluşturma süreci hiç bu kadar kolay ve verimli olmamıştı.
Frase'nin en iyi özellikleri
- Hızlı ve ayrıntılı internet araştırması sağlar
- Konular hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar
- İçerik özetlerini otomatik olarak oluşturur
Frase sınırlamaları
- Eksik organizasyon özellikleri
- İntihal kontrolü yok
- Pahalı olabilir
Frase fiyatlandırma
- Solo: 14,99 $/ay
- Temel: 44,99 $/ay
- Takım: 114,99 $/ay
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (320+ yorum)
14. Anyword
Anyword, ikna edici ve ilgi çekici içerikler oluşturmak için gelişmiş dil modellerinden yararlanan yenilikçi bir AI içerik oluşturucu.
Kullanıcıların içeriklerinin etkinliğini tahmin etmelerini ve sonuçta etkileşim oranlarını artırmalarını sağlayan "Tahmin Edici Performans" özelliği ile öne çıkıyor.
Anyword, ilgi çekici reklam metinleri ve blog gönderileri oluşturmaktan ikna edici e-postalar ve sosyal medya güncellemeleri hazırlamaya kadar çok sayıda içerik oluşturma ihtiyacını destekler.
Anyword'ün en iyi özellikleri
- Kullanıcı sorgularını, nüansları ve bağlamı anlar
- Tüm içeriklerde tutarlılık sağlayarak marka yönetimini geliştirmek için özelleştirilebilir stil ve üslup
Anyword sınırlamaları
- Sınırlı ücretsiz plan
- Başlıklar, meta açıklamalar ve sosyal medya gönderileri gibi yaygın şablonlar eksik
Anyword fiyatlandırması
- Başlangıç: 39 $/ay
- Veriye dayalı takımlar: 79 $/ay
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Anyword puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1100+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
15. WordAi
WordAI, sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanarak saniyeler içinde yüksek kaliteli, benzersiz içerik üretir.
Geleneksel içerik döndürücülerden farklı olarak, WordAI dilin bağlamını ve nüanslarını anlamada mükemmeldir ve oluşturulan metnin doğal bir akış ve okunabilirlik sağlamasını garanti eder. Blog yazarları, dijital pazarlamacılar ve SEO uzmanları için ideal olan WordAI, etkileyici bir kalite ve özgünlük seviyesini korurken içerik oluşturma çabalarını hızla ölçeklendirmek için güçlü bir araçtır.
WordAi'nin en iyi özellikleri
- Gelişmiş NLP tekniklerini kullanarak cümleleri yeniden ifade eder ve yeniden yazar
- Okunaklı ve doğal içerik üretir
- Metnin bağlamını anlar
WordAi sınırlamaları
- Karmaşık konularda sorun yaşayabilirsiniz
- Premium planlar, küçük kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir
WordAi fiyatlandırması
- Başlangıç: Yıllık 9 $
- Güç: Yıllık 27 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
WordAi puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)
Takımınız için bir AI İçerik Oluşturucu seçme
Çok sayıda farklı özellik ve işlevselliğe sahip olduğundan, her iş için en iyi tek bir AI içerik oluşturucu yoktur. AI aracını nasıl kullanmak istediğinizi, işiniz için hangi entegrasyonların ve özelliklerin önemli olduğunu düşünmeniz ve en iyisini bulmak için bunları bütçenizle dengelemeniz gerekir.
Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ı deneyin. AI Yazma Asistanından proje yönetimi araçlarına kadar, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için zengin özelliklere sahip bir seçenektir.