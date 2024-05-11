2025'te Denemeniz Gereken En İyi 15 AI İçerik Oluşturucu (Ücretsiz ve Ücretli)

Yapay zeka son zamanlarda çok popüler ve bunun nedeni hiç de şaşırtıcı değil. İşi daha verimli ve sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış yepyeni bir araçlar dünyası var. Birçok işletme için bu çok kolay bir karar. Zor olan kısım, piyasayı dolduran bu kadar çok araç arasından iyi bir araç seçmek.

Şanslısınız, en iyi AI içerik oluşturucuyu bulmanıza yardımcı olacak bu kullanışlı kılavuzu hazırladık.

E-posta oluşturmak için araçlar arayan bir pazarlamacı ya da blog içeriğinizi geliştirmek isteyen bir serbest çalışan olun, herkes için bir seçenek var. Harika bir AI içerik oluşturucu seçmenin yollarını ve denemeniz gereken en iyi seçenekleri göstereceğiz. ✨

AI İçerik Oluşturucu nedir?

AI içerik oluşturucu, yapay zeka (AI) kullanarak özgün ve alakalı içerik oluşturan bir araçtır. Bu içerik bloglar, web siteleri veya diğer amaçlar için kullanılabilir. AI içerik oluşturucular, hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretmek isteyen ancak bunu geleneksel yöntemlerle yapmak için zamanı veya kaynağı olmayan işletmeler için idealdir.

AI içerik oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?

AI içerik oluşturucu araçları işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, ancak bazıları diğerlerinden daha iyi çalışır. Her takım farklıdır ve bir iş için işe yarayan bir araç, başka bir iş için en iyi seçim olmayabilir. Ancak, her harika AI içerik oluşturucunun sahip olması gereken bazı özellikler vardır.

İşte harika bir AI içerik oluşturucunun özellikleri:

Kullanımı kolay : Kullanımı zaman almayan ve kullanmaya başlamak için uzun bir öğrenme süreci gerektirmeyen bir araç isteyeceksiniz. Sezgisel bir arayüze ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip AI içerik araçlarını arayın.

Yüksek kaliteli içerik : Yazım ve dilbilgisi hatalarıyla dolu, hatta intihal içeren düşük kaliteli AI içerik araçlarından kaçının. Seçtiğiniz oluşturucunun iyi içerik üretmek için güvenlik önlemlerine ve araçlara sahip olduğundan emin olun.

Çeşitli özellikler : İhtiyacınız olan özellikleri sunan AI içerik oluşturucuları arayın. Ton, markalama ve içerik türü için özelleştirme, iyi bir araç ile harika bir araç arasındaki farkı yaratır.

Fiyatlandırma kademeleri: Birçok AI içerik oluşturucu, bütçenize bakılmaksızın işinize kolayca uyum sağlayabilmeniz için çeşitli fiyatlandırma kademelerine sahiptir. ?

Kullanabileceğiniz En İyi 15 AI İçerik Oluşturucu

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

ClickUp, yıllardır işi kolaylaştırıyor. En son ürünlerimiz arasında AI içerik oluşturma araçlarımız da bulunuyor. Proje yönetimi aracımız, görev yönetimi, raporlama gösterge panelleri ve özel şablonlar gibi araçlarla departmanlar arasında işbirliği yapmanızı sağlar.

ClickUp'ın AI Yazma Asistanı ile fikir üretmek, blog yazısı veya satış e-postası gibi herhangi bir içerik yazmak ve metinleri düzenlemek hiç olmadığı kadar kolay. Araç içinde işbirliği yapın, diğer takım üyelerine katılarak geri bildirim verin ve mümkün olan en iyi içeriği üretin. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

E-postalardan ürün açıklamalarına , blog yazılarından daha fazlasına kadar her tür içerik için yapay zeka fikir önerileriyle yazarların bloklarını ortadan kaldırın

İşinizi kolayca temizlemenizi sağlayan kopya düzenleme özelliği sayesinde profesyonel bir düzenleyici olmanıza gerek kalmadan yüksek kaliteli içerik oluşturun

AI içeriği oluşturmaya yardımcı olan AI komut şablonları

Vaka çalışmaları ve diğer içerikler gibi belgelerinizdeki anahtar noktaları kolayca özetleyin

ClickUp sınırlamaları:

Şu anda bir bekleme listesi var, ancak ücretsiz plana misafir veya kullanıcı olarak kaydolarak erken erişim için kayıt olabilirsiniz

ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz planında en fazla 5 Alan bulunur, bu da büyük takımlar için zorluk yaratır

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Copysmith

Copysmith aracılığıyla

Copysmith, e-ticaret ve pazarlama metinleri için tasarlanmış, SEO için optimize edilmiş bir metin yazma ve AI içerik aracıdır. Ürün kataloğunuzu içe aktararak çevrimiçi mağazanız için ürün açıklamalarını kolayca oluşturun. Shopify ve Amazon dahil olmak üzere bir dizi e-ticaret aracıyla entegre olur. ?️

Copysmith'in en iyi özellikleri:

Sadece birkaç tıklama ile toplu içerik oluşturun, böylece sıkıcı görevlere daha az zaman harcayıp hedeflerinize ulaşmak için daha fazla zaman ayırın

İçeriği tek bir marka sesi için özelleştirin veya farklı hedef kitleleriniz için çeşitli tonlara uyarlayın ve marka yönetimi stratejilerinize uyum sağlayın

API entegrasyonları sayesinde verimliliği gerçekten artırmak için kendi araçlarınızı tasarlayın

Basit kullanıcı arayüzü ve arayüzü kullanımı kolaydır ve blog yazısı veya reklam metni yazmaya başlamak için zor bir öğrenme süreci yoktur

Copysmith sınırlamaları:

Yalnızca Pro planına geçerseniz toplu içerik oluşturabilirsiniz

Ücretsiz fiyatlandırma kademesi yoktur ve en düşük fiyatlı kademedeki içerik aylık 20.000 kelime ile sınırlıdır

Bazen AI içerik oluşturucu girdi verilerinizi yanlış yorumlar, bu da düzenleme sırasında çok dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir

Copysmith fiyatlandırması:

Başlangıç: 19 $/ay

Artıları: Aylık 49 dolar

Enterprise: Özel fiyatlar

Copysmith puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

3. Writesonic

Writesonic aracılığıyla

Writesonic , hemen hemen her pazarlama takımı için kullanışlı hale getiren düzinelerce özelliği sayesinde önde gelen bir AI içerik yazma aracıdır. Basit bir blog gönderisinden meta etiketlere ve Facebook reklamlarına, basın bültenlerine, sosyal medya gönderilerine ve SEO dostu web sitesi metinlerine kadar çok çeşitli içerikler oluşturun. ?

Writesonic'in en iyi özellikleri:

İntihal denetleyicilerinden ve yeniden ifade araçlarından anahtar kelime çıkarıcılara kadar 100'den fazla özellik vardır

25'ten fazla dil seçeneği ile çok çeşitli kitleler için içerik oluşturun

GPT-3 değil GPT-4'ten oluşturulmuş bu araçlarla, içerik oluştururken en son teknolojiyi parmaklarınızın ucunda bulacaksınız

WordPress, LinkedIn, Google arama motoru ve SEMRush gibi SEO araçları dahil olmak üzere düzinelerce blog yazısı aracıyla entegre olur

Writesonic sınırlamaları:

Ücretsiz katman AI içeriği için bir kullanıcı ile sınırlı olduğundan, takımlar için ücretsiz deneme sürümü yoktur

Tüm fiyat planlarında kredi sınırları vardır, bu nedenle büyük içerik grupları oluştururken önceden plan yapmanız gerekir

Writesonic fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme: Ayda 10.000 kelime sınırına sahip bir kullanıcı

Uzun form: Bir kullanıcı için aylık 12,67 $'dan başlayan fiyatlarla, 60.000 kelime sınırı

Özel: Takımlar ve işler için özel fiyatlar (bu Writesonic alternatiflerine göz atın)

Writesonic puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

Bonus: Daha hızlı içerik oluşturmak için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonuna göz atın

4. Kafkai

Via Kafkai

Kafkai, içerik oluşturmayı daha uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlayan ücretsiz bir AI içerik oluşturucu. Bir yazara yüzlerce dolar harcamak yerine, bir komut ve birkaç parametre girerek saniyeler içinde yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz. Çok fazla uğraşmadan blog gönderileri oluşturmak isteyen içerik pazarlama takımları için idealdir. Bu AI yazma asistanını yeni veya mevcut içeriklerde ayrıntılı düzenleme için de kullanabilirsiniz.

Kafkai'nin en iyi özellikleri:

Veritabanından nişinizi seçerek basitleştirilmiş arayüzde kolayca başlayın ve ardından AI içeriği için bir komut veya anahtar kelime girin

AI tarafından oluşturulan içerik aracı, makine öğrenimini kullanarak okunması kolay makaleler oluşturur; robot tarafından yazılmış gibi gelmez

Aynı anda 10 adede kadar makale oluşturun ve çeşitli bölümleri birleştirerek dakikalar içinde sağlam bir metin oluşturun

Kafkai sınırlamaları:

Yazım kalitesi diğer AI içerik oluşturucularla karşılaştırıldığında en iyisi değildir, bu nedenle yayınlamadan önce oldukça fazla düzenleme ve yeniden biçimlendirme yapmanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar AI içeriğinin yüzeysel olduğunu düşündü

Kafkai fiyatlandırması:

Yazar: Aylık 29 $, aylık en fazla 100 makale

Newsroom: Aylık 49 $, aylık maksimum 250 makale

Baskı makinesi: Aylık 129 $, aylık maksimum 1.000 makale

Endüstriyel yazıcı: Aylık 199 $, aylık maksimum 2.500 makale

Kafkai puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: Yok

5. Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper AI metin yazma aracı, taslak üzerinde harcadığınız zamanı %80'e kadar azaltarak proje yürütme hızını artırır. Bu, daha hızlı bir iş akışı, daha yüksek kaliteli içerik ve daha iyi sonuçlar anlamına gelir. Çeşitli özellikleriyle, soneler ve şiirlerden kısa reklam metinlerine ve blog yazısı gibi uzun içeriklere kadar her şeyi oluşturmak için kullanabilirsiniz. ?

Jasper'ın en iyi özellikleri:

Google Chrome uzantısı , blog yazıları ve işler için AI içerik yazımını hızlandırır

50'den fazla kullanım örneği ile dijital pazarlama takımlarından satış departmanlarına, sanatçılardan blog yazarı yazarlara kadar herkes için idealdir

AI yazma araçları , içerik oluştururken markanızdan öğrenir ve benzersiz içerik için ses tonunuzu geliştirerek markanızın izini bırakır

Kullanıcı arayüzü, zor bir öğrenme süreci gerektirmeden kolay kullanım sunar

İntiharsız AI içerik, düzenlemeye daha az zaman harcayıp yaratıcılığa daha fazla zaman ayırabileceğiniz anlamına gelir

Jasper AI sanat üretimi için sanat

Jasper'ın sınırları:

Çevrimdışı çalışamazsınız, bu nedenle uçuş sırasında, uzak bir plajda veya internet erişiminizin olmadığı herhangi bir yerde çalışamazsınız

Jasper, diğer AI içerik oluşturuculara göre daha pahalıdır ve kullanışlılığını daha fazla sermayesi olan takımlar ve bireylerle sınırlar

Jasper fiyatlandırması:

Oluşturucu: Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla (tek kullanıcı)

Takımlar: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla (üç kullanıcı, yedi kullanıcı daha ekleme seçeneği ile)

İş: Özel fiyatlandırma (10 veya daha fazla takım üyesi için)

Jasper puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

Jasper alternatiflerini inceleyin!

6. Copy. ai

Copy.ai metin oluşturucu, içerik üretim sürecini kolaylaştırmak isteyen takımlar için tasarlanmış bir araçtır. Marka kılavuzları oluşturmak, blog yazıları yazmak veya pazarlama planları yapmak için içerik türünüzü girin, biraz bağlam ekleyin ve sonuçları hafifçe düzenleyin.

Bu ücretsiz AI içerik oluşturucu ile, pazarlama veya iş hedeflerinize ulaşmak için birkaç dakika içinde bir içerik parçasına sahip olacaksınız. ?

Copy.ai'nin en iyi özellikleri:

90'dan fazla şablonla verimliliği artırmak ve çeşitli türlerde özgün içerikler oluşturmak çok kolaydır

AI yazar aracı 25'ten fazla dili destekler, bu da onu dünya çapında kitlelere sahip işletmeler için ideal hale getirir

İntihal denetleyicisi, reklam metinleri, takım biyografileri veya blogunuz için AI makaleleri oluştururken, oluşturulan metinlerin benzersiz olmasını sağlar

Copy.ai sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, uzun form içeriklerin diğer AI içerik oluşturuculara kıyasla yoğun düzenleme gerektirdiğini fark etti

AI tarafından oluşturulan içerik orijinaldir, ancak markanın sesini daha iyi yansıtacak şekilde geliştirilebilir

Ücretsiz AI içerik oluşturucu seçeneği, aylık 2.000 kelime ile sınırlıdır ( Copy.ai alternatiflerine göz atın)

Copy.ai fiyatlandırması:

Ücretsiz: Bir kullanıcı, aylık 2.000 kelime sınırı

Artıları: Aylık 36 dolar, en fazla beş kullanıcı ve sınırsız kelime

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy.ai puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

7. Rytr

Rytr aracılığıyla

Rytr AI içerik oluşturucu ile, yazar bloğunu aşmak için anında içerik fikirleri üretin. Aklınızda bir fikir oluştuğunda, farklı türde içerikler üretmek için sadece birkaç tıklama yeterlidir. Geniş şablon kitaplığından seçim yaparak fikirlerinizi satış reklamına veya blog makalesine dönüştürün.

Yeni içeriklerin yanı sıra, mevcut içerikleri de yükleyebilir ve AI yazarı ile yazım denetimi ve intihal kontrolü yaparak yayınlanmaya hazır hale getirebilirsiniz.

Rytr'ın en iyi özellikleri:

40'tan fazla şablonla ihtiyacınız olan içeriği oluşturabilirsiniz

20 farklı ses tonu ayarı, markanızı işinize dahil etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir

AIDA ve PAS formüllerini uygulayarak, oluşturulan içeriği düzenlemek için harcadığınız zamanı azaltın

İçeriğinize uygun grafikler oluşturmak için bir AI görüntü oluşturucu vardır

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz AI içerik oluşturucu seçeneği

Rytr sınırlamaları:

Ücretli planlar bile bir kullanıcı ile sınırlıdır ve karakter sınırlamasından kaçınmak için en üst düzey plana geçmeniz gerekir

Yazılı içerik yüksek kalitededir, ancak bazı kullanıcılar bu aracı kullanırken intihal tespit etmiştir

Rytr fiyatlandırması:

Ücretsiz

Tasarruf: Ayda 9 $

Sınırsız: 29 $/ay

Rytr puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9+ yorum)

8. ContentBot

ContentBot aracılığıyla

ContentBot, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve açılış sayfaları oluşturmak için tasarlanmış yeni AI içerik oluşturuculardan biridir.

Blog trafiğini artırmak için yepyeni SEO içeriği oluşturun veya optimizasyon yaparken mevcut içeriği yeniden ifade etmek için kullanın.

ContentBot'un en iyi özellikleri:

çok geniş bir içerik aralığı oluşturmak için 45 kullanım örneği

AI ilham aracı, içerik planlamanızı daha yaratıcı hale getirmek için günlük, haftalık veya aylık konular ve blog fikirleri gönderir

110'dan fazla dil desteği ile en kapsamlı AI araçlarından biridir

ContentBot sınırlamaları:

İçerik bir seferde 250 kelime ile sınırlıdır. Daha fazla kelime için, "benim için yaz" düğmesine tekrar tıklamanız gerekir, bu da daha uzun metinler oluşturmayı zorlaştırır

Bazı kullanıcılar, içeriğin okuma seviyesinin yüksek olduğunu ve bu nedenle yeni kitleler için içerik oluşturmanın zor olduğunu belirtti

Ücretsiz bir AI içerik oluşturucu değil

ContentBot fiyatlandırması:

Ön ödemeli: 1.000 kelime başına 1 dolar

Başlangıç: Ayda 50.000 kelime için 19 $/ay

Premium: Ayda 150.000 kelime için 59 $/ay

Premium+: Ayda 400.000 kelime için 99 $/ay

ContentBot puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: Yok

9. Wordtune

Wordtune aracılığıyla

Wordtune, içerik oluştururken zaman ve paradan tasarruf etmek isteyen bireyler ve iş sahipleri için bir AI içerik oluşturma aracıdır.

Basit arayüzünde gereksiz özellikler yoktur; burada odak noktası, AI yazarı tarafından iyi içerik üretmektir.

Wordtune'un en iyi özellikleri:

Kolay düzenleme ve yazma için Microsoft Word, iOS ve Google Chrome ile entegre

Eşanlamlılar özelliğini kullanarak yeni ifade biçimleri bulabilirsiniz

YouTube video özetleyici ile, video platformlarındaki içeriğinizi yazılı bloglara ve e-postalara dönüştürün

Ücretsiz bir AI içerik oluşturucu için birkaç seçenekten biri

Wordtune sınırlamaları:

Çok fazla özelliği yoktur, bu nedenle ses tonu ayarları ve yüzlerce şablon sunan bir araca ihtiyacınız varsa, bu en iyi seçenek değildir

Bazen Wordtune, metni yeniden ifade etmeye çalışırken metnin anlamını değiştirir

Wordtune fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 $, günde 10 tekrar

Premium: 9,99 $/ay, bir kullanıcı için sınırsız içerik oluşturma

Takımlar için premium: İçerik oluşturucu takımlar için özel fiyatlandırma

Wordtune puanları ve yorumları:

G2: 4,4 /5 (60+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Wordtune alternatiflerini inceleyin!

10. ParagraphAI

ParagraphAI aracılığıyla

ParagraphAI ile içerik takvimlerinden teknik kılavuzlara, emlak listelerinden özgeçmişlere kadar yazılı materyalleri hızla oluşturun. Android veya iPhone kullanıyor ya da masaüstü bilgisayardan çalışıyor olun, herhangi bir cihazdan içerik oluşturun.

ParagraphAI'nin en iyi özellikleri:

İntihal kontrolü ve yazım ve dilbilgisi denetleyicisi, özlü geri bildirimlerle yazınızı geliştirir

Otomatik yanıtlarla, e-postalara ve blog yorumlarına eskisinden daha hızlı yanıt verin

Ses kişiselleştirme aracı sayesinde marka kimliğinizi korurken çeşitli içerik türleri oluşturun

ParagraphAI sınırlamaları:

Araç bazen bağlam eklemek veya yeni fikirler üretmek yerine, girdiğiniz içeriği yeniden ifade eder

Üretilen bilgilerin bazıları çok temel olduğundan, hakkında fazla bilginizin olmayan karmaşık konular hakkında yazmak zor olabilir

Ücretsiz AI içerik oluşturucu seçeneği yok

ParagraphAI fiyatlandırması:

Öğrenci: Aylık 9,99 $, sadece öğrenciler için tasarlanmıştır

Profesyonel: Aylık 12,49 $ ile sınırsız içerik oluşturma

Takım: Özel fiyatlandırma

ParagraphAI puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (4+ yorum)

Capterra: 4/5 (1+ yorum)

11. QuillBot

QuillBot aracılığıyla

QuillBot, gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak her biri belirli bir stile veya tona uygun yedi farklı yazma modu sunar. Kullanıcılar çıktıyı tercihlerine göre özelleştirebilir, bu da onu çeşitli içerik ihtiyaçları için mükemmel bir seçim haline getirir.

QuillBot ayrıca, kelime seçimine yardımcı olan ve kelime dağarcığını çeşitlendiren yerleşik bir eş anlamlılar sözlüğü fonksiyonuna da sahiptir. Karmaşık metinleri basitleştirmek veya yazınıza zarafet katmak istiyorsanız, QuillBot pratik ve zaman kazandıran bir çözüm sunar.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Chrome ve Microsoft Word ile entegrasyonlar

Çeviri yetenekleri dahil olmak üzere artan yabancı dil desteği

İçeriği yeniden yazmanız veya kontrol etmeniz gerektiğinde basit ve kullanımı kolaydır

Öneriler sunan ve seçim yapmanıza olanak tanıyan güçlü eşanlamlı kelime aracı

Ücretsiz sürüm, parafrazlama ve gramer kontrolünün temellerini kapsar

QuillBot sınırlamaları

Her fonksiyonun kendi kullanıcı arayüzü vardır

Dilbilgisi doğruluğu daha iyi olabilir

Her şeyi her zaman yeniden ifade etmez

QuillBot fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

QuillBot puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

QuillBot alternatiflerini deneyin!

12. Hızlı yazma

via Speedwrite

SpeedWrite, içerik oluşturma sürecinizi devrim niteliğinde değiştirebilecek bir AI içerik oluşturucu. Gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak, ihtiyaçlarınıza uygun yüksek kaliteli içeriği dakikalar içinde taslak haline getirir.

Bu araç, içeriğinizi anlamak için tasarlanmıştır ve içeriğinizin sadece gramer açısından doğru değil, aynı zamanda alakalı ve ilgi çekici olmasını sağlar.

Speedwrite'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir metni, yeniden ifade etme özelliği ile hızlı bir şekilde yeni içeriğe dönüştürür

Satır sonları ile içeriğin taranabilirliğini artırır

Hızlı yazma sınırlamaları

Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, sıfırdan içerik oluşturmak için ideal değildir

İçeriğin tonunu, stilini ve dilini düzenleme seçeneği yoktur

Speedwrite fiyatlandırması

Aylık abonelik: Aylık 19,99 $

Yarı Yıllık Abonelik: Aylık 11,65 $, 69,95 $ olarak faturalandırılır

Yıllık abonelik: Aylık 8,33 dolar, 99,95 dolar olarak faturalandırılır

Hızlı yazma puanları ve yorumları

G2 veya Capterra'da yorum yok

Speedwrite alternatiflerini inceleyin!

13. Frase

via Frase

Frase, dijital dünyada öne çıkan son teknoloji bir AI içerik oluşturucu.

İçerik oluşturmaya algoritma odaklı yaklaşımı hem yenilikçi hem de verimlidir ve yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içeriğin otomatik olarak oluşturulmasını sağlar. Frase, yapay zeka kullanarak kullanıcıların niyetini anlar, müşteri sorularını yanıtlar ve veriye dayalı içerik özetleri sunar.

Frase ile ilgi çekici, alakalı ve yararlı içerik oluşturma süreci hiç bu kadar kolay ve verimli olmamıştı.

Frase'nin en iyi özellikleri

Hızlı ve ayrıntılı internet araştırması sağlar

Konular hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar

İçerik özetlerini otomatik olarak oluşturur

Frase sınırlamaları

Eksik organizasyon özellikleri

İntihal kontrolü yok

Pahalı olabilir

Frase fiyatlandırma

Solo: 14,99 $/ay

Temel: 44,99 $/ay

Takım: 114,99 $/ay

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (320+ yorum)

14. Anyword

via Anyword

Anyword, ikna edici ve ilgi çekici içerikler oluşturmak için gelişmiş dil modellerinden yararlanan yenilikçi bir AI içerik oluşturucu.

Kullanıcıların içeriklerinin etkinliğini tahmin etmelerini ve sonuçta etkileşim oranlarını artırmalarını sağlayan "Tahmin Edici Performans" özelliği ile öne çıkıyor.

Anyword, ilgi çekici reklam metinleri ve blog gönderileri oluşturmaktan ikna edici e-postalar ve sosyal medya güncellemeleri hazırlamaya kadar çok sayıda içerik oluşturma ihtiyacını destekler.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Kullanıcı sorgularını, nüansları ve bağlamı anlar

Tüm içeriklerde tutarlılık sağlayarak marka yönetimini geliştirmek için özelleştirilebilir stil ve üslup

Anyword sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz plan

Başlıklar, meta açıklamalar ve sosyal medya gönderileri gibi yaygın şablonlar eksik

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: 39 $/ay

Veriye dayalı takımlar: 79 $/ay

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

15. WordAi

wordAI aracılığıyla

WordAI, sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanarak saniyeler içinde yüksek kaliteli, benzersiz içerik üretir.

Geleneksel içerik döndürücülerden farklı olarak, WordAI dilin bağlamını ve nüanslarını anlamada mükemmeldir ve oluşturulan metnin doğal bir akış ve okunabilirlik sağlamasını garanti eder. Blog yazarları, dijital pazarlamacılar ve SEO uzmanları için ideal olan WordAI, etkileyici bir kalite ve özgünlük seviyesini korurken içerik oluşturma çabalarını hızla ölçeklendirmek için güçlü bir araçtır.

WordAi'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş NLP tekniklerini kullanarak cümleleri yeniden ifade eder ve yeniden yazar

Okunaklı ve doğal içerik üretir

Metnin bağlamını anlar

WordAi sınırlamaları

Karmaşık konularda sorun yaşayabilirsiniz

Premium planlar, küçük kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir

WordAi fiyatlandırması

Başlangıç: Yıllık 9 $

Güç: Yıllık 27 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WordAi puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (15+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)

Takımınız için bir AI İçerik Oluşturucu seçme

Çok sayıda farklı özellik ve işlevselliğe sahip olduğundan, her iş için en iyi tek bir AI içerik oluşturucu yoktur. AI aracını nasıl kullanmak istediğinizi, işiniz için hangi entegrasyonların ve özelliklerin önemli olduğunu düşünmeniz ve en iyisini bulmak için bunları bütçenizle dengelemeniz gerekir.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ı deneyin. AI Yazma Asistanından proje yönetimi araçlarına kadar, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için zengin özelliklere sahip bir seçenektir.