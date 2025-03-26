2025'in En İyi 15 Copy.ai Alternatifi ve Rakibi

Her AI yazma aracı herkes için işe yaramaz.

Belki Copy. ai ihtiyacınız olan kaliteyi sunmuyor veya fiyatlandırması size uygun değil. Nedeni ne olursa olsun, iş akışınıza, bütçenize ve içerik hedeflerinize uygun bir şey arıyorsunuz.

İyi haber: seçenekleriniz var. Bu blog yazısı, daha güçlü özelleştirme özelliklerine sahip araçlardan daha gelişmiş AI modelleri sunanlara kadar, dikkate almaya değer 15 Copy.ai alternatifini ayrıntılı olarak ele alıyor.

Sizin için en uygun olanı bulalım. 🫵🏼

⏰ 60 saniyelik özet İşte tablo farklı bir şey getiren 15 Copy. ai alternatiflerinin listesi: ClickUp ( AI entegre içerik ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)

ChatGPT (AI destekli içerik fikir üretme ve taslak oluşturma için en iyisi)

Jasper (Marka odaklı pazarlama içeriği için en iyisi)

Rytr (Bütçe dostu AI içerik üretimi için en iyisi)

Grammarly (Profesyonel yazım ve gerçek zamanlı düzenleme için en iyisi)

Frase. io (SEO içerik optimizasyonu için en iyisi)

Sudowrite (Yaratıcı yazma ve kurgu projeleri için en iyisi)

Anyword (AI destekli pazarlama metinleri için en iyisi)

QuillBot (AI destekli paragraf değiştirme ve yazma yardımı için en iyisi)

Wordtune (Hızlı ve esnek cümle yeniden yazımı için en iyisi)

Writer (Kurumsal düzeyde yapay zeka yazma çözümleri için en iyisi)

Writesonic (Büyük ölçekli uzun içerik üretimi için en iyisi)

ProWritingAid (Derinlemesine yazma analizi için en iyisi)

Describely (E-ticaret içeriğini ölçeklendirmek için en iyisi)

Basitleştirilmiş (Birden çok biçimde hızlı içerik oluşturmak için en iyisi)

Copy. ai nedir?

Copy. ai, pazarlama metinleri, blog içerikleri, sosyal medya başlıkları ve ürün açıklamaları oluşturan bir AI içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı komutlarına göre metin oluşturmak için doğal dil işleme (NLP) kullanır.

Platform, farklı içerik türleri için şablonlar sağlar ve kullanıcıların tonu ve stili ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca beyin fırtınası araçları ve fikir üreticileri de içerir.

Neden Copy.ai Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Copy. ai, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik sunar, ancak herkes için uygun olmayabilir. Kullanıcıların alternatifler aramasının birkaç nedeni şunlardır:

İçerik kalitesi: AI tarafından oluşturulan bazı metinlerin, markanın tonuna ve stiline uyması için daha fazla iyileştirilmesi gerekebilir

Özelleştirme: Yapı ve biçimlendirme üzerinde sınırlı kontrol, son derece özelleştirilmiş içeriğe ihtiyaç duyanlar için bir dezavantaj olabilir

AI yetenekleri: Diğer araçlar, daha doğru veya bağlamsal olarak daha alakalı çıktılar üretebilen farklı AI modelleri kullanır

Fiyatlandırma: Abonelik maliyetleri, özellikle ara sıra içerik oluşturmaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için her bütçeye uygun olmayabilir

Özellik seti: Bazı alternatifler, yerleşik SEO araçları, Bazı alternatifler, yerleşik SEO araçları, yazma geliştiriciler , intihal denetleyiciler veya iş akışını iyileştiren entegrasyonlar içerir

Copy. ai Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi alternatiflere ve en iyi yaptıkları şeylere hızlıca göz atın. 💪🏼

Copy. ai alternatifi Kullanım örneği En iyisi ClickUp AI destekli yardım ve yapılandırılmış iş akışlarıyla içerik oluşturma, düzenleme ve yönetme AI entegre içerik ve ş Akışı yönetimi ChatGPT Konuşma yapay zekası ile fikir üretme, içerik taslakları oluşturma ve mesajları iyileştirme AI ile içerik fikir üretme ve taslak oluşturma Jasper Marka sesine ve hedef kitlenin ilgisine uygun pazarlama içeriği yazma Marka uyumlu pazarlama içeriği Rytr Bloglar, e-postalar ve reklamlar için bütçeye uygun AI tarafından oluşturulan içerik üretme Bütçe dostu AI içerik oluşturma Grammarly Profesyonel ve hatasız yazılar için gramer, stil ve üslubu geliştirin Profesyonel yazma ve gerçek zamanlı düzenleme Frase. io Daha iyi arama sıralamaları için içerik araştırma ve optimizasyonu SEO odaklı içerik oluşturma ve konu araştırması Sudowrite Kurgu yazarlarına ilgi çekici anlatılar ve karakter odaklı hikaye anlatımı geliştirmede yardımcı olur Yaratıcı yazma ve kurgu projeleri Anyword Tahminsel performans puanlaması ile reklam metinleri oluşturma ve optimize etme AI destekli pazarlama metinleri QuillBot Metinleri açıklık ve okunabilirlik için yeniden ifade etme, özetleme ve iyileştirme AI destekli yeniden yazma ve içerik iyileştirme Wordtune Daha fazla netlik, akış ve etkileşim için cümleleri yeniden yazma ve düzenleme Hızlı ve esnek cümle yeniden yazma Yazar Marka sesini standartlaştırın, stil kurallarını uygulayın ve kurumsal düzeyde içeriği iyileştirin Kurumsal düzeyde AI yazma çözümleri Writesonic Uzun form içerik, blog gönderileri ve makaleleri büyük ölçekte üretme Uzun form içerik üretimi ProWritingAid Yapı, okunabilirlik ve stil için derinlemesine analiz ve iyileştirme önerileri sunar Ayrıntılı yazma analizi ve düzenleme Describely E-ticaret ürün açıklamalarını ve SEO optimizasyonunu otomatikleştirin E-ticaret içerik üretimini ölçeklendirme Basitleştirilmiş Grafikler, videolar ve metinler dahil olmak üzere çok biçimli içerik oluşturma ve yönetme Birden çok biçimde hızlı içerik oluşturma

🔍 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %89'u iş akışlarında üretken AI araçları kullanıyor. Küçük bir grup (%5) AI'yı diğer görevler için kullanırken, pazarlamacıların %11'i hala AI olmadan çalışmayı tercih ediyor.

Kullanabileceğiniz En İyi Copy.ai Alternatifleri

Copy.ai ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyorsa, dikkate almaya değer birçok alternatif var. İşte kontrol edebileceğiniz en iyi seçeneklerden bazıları. 👇

1. ClickUp (AI entegre içerik ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)

Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz, verimliliği düşüren birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. ClickUp, proje yönetimi, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şey uygulamasıyla bu sorunu çözüyor.

Çoğu AI aracı yalnızca metin oluşturmaya odaklanır, ancak bu içerik oluşturmanın sadece bir parçasıdır.

ClickUp, AI destekli yardımı yapılandırılmış iş akışlarıyla birleştirerek daha da ileri gider, böylece takımlar tek bir yerden taslak hazırlayabilir, düzenleme yapabilir, işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi izleyebilir.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak blog yazıları, sosyal medya metinleri, içerik stratejisi fikirleri ve daha fazlasını doğrudan ClickUp Belgeleri içinde oluşturun

Platformun entegre AI asistanı ClickUp Brain, yazma, özetleme ve içerik iyileştirme konusunda yardımcı olur.

Örneğin, bir blog yazısı taslağı hazırlayan bir içerik yöneticisi, ClickUp Brain'den anahtar noktaları genişletmesini, başlıklar önermesini veya giriş metni oluşturmasını isteyebilir

Benzer şekilde, birden fazla kampanyayı yöneten bir pazarlama takımı, marka mesajlarıyla uyumlu bir şekilde e-posta dizilerini, reklam metinlerini ve sosyal medya başlıklarını hızlı bir şekilde taslak haline getirmek için bu aracı kullanabilir.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgelerinde işbirliği içinde içerik taslağı oluşturun, inceleyin ve son halini verin

Takımların tüm içeriği merkezi bir merkezde taslak haline getirebileceği, düzenleyebileceği ve saklayabileceği ClickUp Docs ile içerik planlama ve işbirliği daha verimli hale gelir.

Bir düşünce liderliği beyaz sayfası üzerinde çalışan bir içerik yazarı, bölümleri taslak haline getirirken, düzenleyici gerçek zamanlı yorumlar bırakarak iyileştirmeler ve kaynakların doğruluğunu kontrol edebilir. Tüm geri bildirimler tek bir belgede saklandığından, e-postalar arasında gidip gelme veya sürüm karışıklığı olmadan düzeltmeler sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

ClickUp Belgeleri'nde yapay zeka destekli anında çeviri ile dil engellerini aşın

Belgelerde ClickUp Brain'i kullanmak, içerik iyileştirmeyi de destekler.

Uzun bir sektör raporunu tamamlayan bir B2B içerik stratejisti, AI'yı kullanarak tonu iyileştirebilir ve okunabilirliği artırabilir. Bir bölüm genel okuyucular için çok teknik geliyorsa, bu bölümü vurgulayıp şu uyarıyı verebilir: "Anahtar ayrıntıları kaybetmeden bu bölümü daha konuşma dilinde bir tonda yeniden yazın. "

ClickUp Brain jargonu basitleştirir, akışı iyileştirir ve mesajın bozulmadan kalmasını sağlarken netlik sağlar. Çok dilli raporlar hazırlayan takımlar, bölümleri anında çevirebilir ve içeriği küresel bir kitleye erişilebilir hale getirebilir.

Uzun ve araştırma ağırlıklı belgeler için AI, kısa özetler oluşturabilir ve paydaşların sayfalarca veriyi okumadan anahtar bilgileri kavramasına yardımcı olabilir.

ClickUp ayrıca üretimi kolaylaştırmak için içerik takvimi şablonları da sunar. ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu, istekleri izlemeye, görevleri atamaya ve onayları izlemeye yardımcı olurken, ClickUp İçerik Takvimi Şablonu daha yönetilebilir planlama için son tarihlerin yapılandırılmış bir görünümünü sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçerik hedeflerini göz önünde bulundurun: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak üretim hedefleri belirleyin, büyük projeleri bölümlere ayırın ve odaklanmanızı kaybetmeden ilerlemeyi izleyin

Net bir içerik planı oluşturun: ClickUp Takvim Görünümü'nde blog gönderilerini, sosyal medya güncellemelerini ve kampanya lansmanlarını planlayarak her şeyi yolunda tutun

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın: ClickUp Otomasyonları ile içerik atamalarını, durum güncellemelerini ve takım bildirimlerini otomatikleştirin, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın

İçerik performansını zahmetsizce izleme: ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak içerik çıktısını izleyin, etkileşimi ölçün ve gerçek zamanlı verilere göre stratejilerinizi ayarlayın ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak içerik çıktısını izleyin, etkileşimi ölçün ve gerçek zamanlı verilere göre stratejilerinizi ayarlayın

Tüm içerik tartışmalarını tek bir yere getirin: ClickUp Sohbet'i kurarak güncellemeleri paylaşın, hızlı geri bildirim isteyin ve konuşmaları belirli içerik görevleriyle bağlantılı tutun

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz masaüstü sürümüyle aynı düzeyde işlevsellik sunmamaktadır

Esnek olmakla birlikte, çok fazla özelleştirme seçeneği bazı takımlar için kurulum ve ş Akışı yönetimini karmaşık hale getirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. […] İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. […] İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Docs. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

💡 Profesyonel İpucu: Dokümantasyon için AI kullanırken, standart prosedürler, API referansları ve temel kullanım talimatları gibi tekrarlayan kısımları AI'ya bırakın. Ancak teknik doğruluğu her zaman gözden geçirin ve takımınızın deneyimlerinden gerçek dünya örnekleri ekleyin.

2. ChatGPT (AI destekli içerik fikir üretme ve taslak oluşturma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve komutlara göre içerik oluşturmaya, iyileştirmeye ve genişletmeye yardımcı olan bir AI sohbet robotudur. Fikir üretme, blog yazıları taslak oluşturma, akademik yazma ve karmaşık konuları özetleme konusunda yardımcı olabilir.

Esnek bir araç olmasına rağmen, yerleşik proje yönetimi veya yapılandırılmış işbirliği özellikleri yoktur. İçerik oluşturma iş akışı yönetimi olmadan AI destekli bir yazma asistanı arayan içerik takımları için ChatGPT sağlam bir seçenektir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

AI yazma komutlarına dayalı blog taslakları, sosyal medya gönderileri ve pazarlama metinleri oluşturun

Daha fazla netlik, etkileşim veya SEO optimizasyonu için içeriği yeniden yazın ve iyileştirin

Belirli sektörlere, marka seslerine veya benzersiz iş ihtiyaçlarına göre yanıtlar oluşturmak için özel GPT'ler oluşturun

AI ile doğal bir şekilde etkileşim kurarak gerçek zamanlı geri bildirim ve içerik önerileri alın

ChatGPT sınırlamaları

Yerleşik içerik düzenleme veya ş Akışı yönetimi özellikleri yoktur

Güçlü doğrulama yeteneklerinden yoksun, bu da potansiyel yanlış bilgilere yol açabilir

Ücretsiz sürümde yanıt uzunluğu sınırlıdır

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Ayda 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100 yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

ChatGPT, e-postalarım, bloglarım veya sosyal medya başlıklarım için yazmayı çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıntılı cevaplar vermesi ve zaman kazanmamı sağlaması hoşuma gidiyor. Herhangi bir konu hakkında yazmam gerektiğinde, ChatGPT ile konuşuyorum ve o konu hakkında her şeyi yazıyor, bu da bana çok yardımcı oluyor.

ChatGPT, e-postalarım, bloglarım veya sosyal medya başlıklarım için yazmayı çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıntılı cevaplar vermesi ve zaman kazanmamı sağlaması hoşuma gidiyor. Herhangi bir konu hakkında yazmam gerektiğinde, ChatGPT ile konuşuyorum ve o konu hakkında her şeyi yazıyor, bu da bana çok yardımcı oluyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Memler interneti ele geçirmeden çok önce, Grafik Değişim Biçimi (GIF) Steve Wilhite tarafından icat edildi. On yıllar sonra, markaların etkileşim için GIF'leri kullanmasıyla içerik pazarlamasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

3. Jasper (Marka odaklı pazarlama içeriği için en iyisi)

jasper aracılığıyla

Jasper, marka tutarlılığı olan içeriğe ihtiyaç duyan pazarlama takımları için tasarlanmıştır. Bloglar, reklamlar, e-postalar ve web sitesi metinleri için özelleştirilebilir AI şablonları sunarken, AI'yı marka ses tonu ve yönergeleri konusunda eğitmenize olanak tanır.

İçerik pazarlamasında ve marka tutarlılığında yapay zekaya odaklanan işletmeler için Jasper, yapılandırılmış yapay zeka destekli yazma desteği sunar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Reklamlar, bloglar ve e-postalar için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak pazarlama metinleri oluşturun

Jasper'ın SEO modunu kullanarak içeriği alakalı anahtar kelimelerle optimize edin ve okunabilirliği artırın

İspanyolca, Almanca, Japonca ve Portekizce dahil 80'den fazla dilde içerik oluşturmak için çok dilli desteğe erişin

Reklamlar, açılış sayfaları ve sosyal medya için önceden oluşturulmuş çerçevelerle pazarlama içeriğini optimize edin

Jasper sınırlamaları

Pazarlama odaklı içerik dışında sınırlı esneklik

Bazı alternatiflere kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

SEO modu için ek SurferSEO aboneliği gerekir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.840+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Jasper ve Copy.ai kullandım. Çok fazla kusur var. Örneğin, internet aramasını kullanmadan cevap almak istiyorsanız, bunu her seferinde belirtmeniz gerekiyor. Jasper'da 50 $ karşılığında sadece 1 özel marka sesi alabilirsiniz... Copy.ai de aynı. Metinlerin daha insan gibi seslenmesi gibi iyi özellikleri var.

Jasper ve Copy. ai kullandım. Birçok kusur var. Örneğin, internet aramasını kullanmamasını istiyorsanız, bunu her seferinde belirtmeniz gerekiyor. Jasper'da 50 $ karşılığında yalnızca 1 özel marka sesi alabilirsiniz... Copy. ai de aynı. Metinlerin daha insan gibi seslenmesi gibi iyi özellikleri var.

🧠 İlginç Bilgi: "Blog" terimi henüz ortaya çıkmadan önce, Justin Hall adlı bir programcı Links.net adlı bir çevrimiçi günlük başlatmış ve burada kişisel düşüncelerini ve web'de keşfettiklerini paylaşmıştı. Bu, ilk bloglardan biri olarak kabul edilir.

4. Rytr (Bütçe dostu AI içerik üretimi için en iyisi)

rytr aracılığıyla

Rytr, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, e-postalar ve daha fazlasını taslak haline getirmenize yardımcı olur — hem de bütçenizi zorlamadan. 40'tan fazla şablon sunar, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

Markanızın sesine uyacak şekilde tonu ve dili ayarlayabilir ve hatta yayınlamadan önce yerleşik intihal kontrolü yürütmek bile yapabilirsiniz. Basit, etkili ve bütçeye uygun bir AI yazma aracı arıyorsanız, Rytr işinizi halleder.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Farklı platformlar ve web sitelerinde sorunsuz yazma için tarayıcı uzantısına erişin

Metni farklı içerik biçimlerine ve karakter sınırlarına uyacak şekilde genişletin, yeniden yazın ve kısaltın

Pazarlama, e-ticaret veya sosyal medya için AI destekli resim başlıkları ve ayrıntılı ürün açıklamaları oluşturun

Yerleşik proje dokümantasyon yöneticisini kullanarak projeleri verimli bir şekilde kaydedin, kategorilere ayırın ve düzenleyin

Rytr sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı gelişmiş düzenleme araçları

Ücretsiz plan, kullanıcıları ayda 10.000 karakterle sınırlar

Yasal düzenlemelerle ilgili endişeler vardır; Rytr, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından alınan önlemlerin ardından AI tarafından oluşturulan ürün inceleme özelliğini sonlandırmıştır

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: 9 $/ay

Premium: 29 $/ay

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rytr hakkında ne diyor?

Çıktılar tekrarlayıcı ve çoğu zaman alakasızdı, bir AI yazma aracından beklediğim kaliteden yoksundu. Artık çok daha iyi sonuçlar veren birçok AI yazma seçeneği mevcut, bu da Rytr'ı piyasadaki kötü bir seçim haline getiriyor. Bir yazma çözümü arıyorsanız, başka bir yere bakmanızı tavsiye ederim.

Çıktılar tekrarlayıcı ve çoğu zaman alakasızdı, bir AI yazma aracından beklediğim kaliteden yoksundu. Artık çok daha iyi sonuçlar veren birçok AI yazma seçeneği mevcut, bu da Rytr'ı piyasadaki kötü bir seçim haline getiriyor. Bir yazma çözümü arıyorsanız, başka bir yere bakmanızı tavsiye ederim.

🔍 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların yaklaşık %86'sı, AI'nın yaratıcı görevlerinin %86'sını kolaylaştırarak günde en az bir saat zaman kazanmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

5. Grammarly (Profesyonel yazım ve gerçek zamanlı düzenleme için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Bir e-posta gönderdikten birkaç saniye sonra yazım hatası fark ettiğiniz oldu mu? Grammarly, bu can sıkıcı hataları müşterinizin gelen kutusuna ulaşmadan yakalar.

AI destekli düzenleyici, tarayıcılara, masaüstü uygulamalarına ve Microsoft Office'e sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece yazdığınız her yerde erişilebilir olur. Akademik makalelerden gündelik e-postalara kadar, hedef kitleye, resmiyete ve alana göre yazma hedeflerini özelleştirebilirsiniz.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Yazım tonunu analiz edin ve farklı iletişim kanallarında hedef kitlenize göre içeriği uyarlayın

Çeşitli senaryolar için bağlamsal olarak alakalı metin tamamlamaları ve yanıtlar oluşturun

Alıntıları ve referansları otomatik olarak biçimlendirirken belgeleri birden fazla stil kılavuzuna göre kontrol edin

Ayrıntılı performans istatistikleri ile yazma ilerlemenizi ve hedeflerinizi izleyin

Grammarly sınırlamaları

Belge kontrollerini günde 100 dosya veya 50.000 kelime ile sınırlayarak yüksek hacimli işlemleri kısıtlar

Ton ayarları ve cümle yeniden yazma gibi gelişmiş özelliklere erişmek için premium abonelik gerekir

Otomatik düzeltme özelliği bazen istenmeyen değişiklikler yapabilir ve kullanıcıların düzeltmeleri iki kez kontrol etmesini gerektirebilir

Tablo gibi biçimlendirme öğeleri içeren belgeleri incelemekte zorlanır

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.840+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

Her zaman doğru olduğunu söyleyemem. Bazen ne demek istediğinizi anlamayabilir ve yanlış yerlere nokta ve virgül ekleyebilir. Ana dilim İngilizce olmasına rağmen yazım kurallarına uymakta zorlanıyorum ve Grammarly'nin yazım kurallarına uymada çok kötü olduğunu düşünüyorum, bu yüzden belgelerin yazım denetimini kullanmayı tercih ediyorum. Şahsen fena değil ama en iyisi değil.

Her zaman doğru olduğunu söyleyemem. Bazen ne demek istediğinizi anlamayabilir ve yanlış yerlere nokta ve virgül ekleyebilir. Ana dilim İngilizce olmasına rağmen yazım kurallarına uymakta zorlanıyorum ve Grammarly'nin yazım kurallarına uymada çok kötü olduğunu düşünüyorum, bu yüzden belgelerin yazım denetimini kullanmayı tercih ediyorum. Şahsen fena değil ama en iyisi değil.

6. Frase. io (SEO içerik optimizasyonu için en iyisi)

Frase. io, insanların gerçekten aradıklarıyla eşleşen SEO dostu makaleler oluşturmanıza yardımcı olur. En üst sıradaki sayfalardan içgörüler alarak içeriği etkili bir şekilde yapılandırır ve eksiklikleri doldurur.

Dakikalar içinde içerik özetleri oluşturabilir, AI destekli içgörülerle taslakları optimize edebilir ve Google Search Console entegrasyonunu kullanarak performansı izleyebilirsiniz. Sizi verilerle boğan tipik SEO araçlarının aksine, Frase işleri basit tutar ve daha iyi sıralama elde etmek için hangi konuları ele almanız gerektiğini tam olarak gösterir.

Frase. io'nun en iyi özellikleri

En üst sıradaki sayfalardan ilgili içeriği otomatik olarak toplayıp özetleyerek tüm konuları dakikalar içinde araştırın

Rakip içgörülerini, sık sorulan soruları ve anahtar istatistikleri bir araya getiren içerik özetleri oluşturun

Arama amacını analiz ederek ve ilgili konular önererek kullanıcı sorularını daha etkili bir şekilde yanıtlayın

Nişinizdeki en iyi performans gösteren içeriğe dayalı olarak AI tarafından oluşturulan ana hatleri kullanarak makalelerinizi yapılandırın

Frase. io sınırlamaları

Kullanıcılar, AI yazarın çok yardımcı olmadığını, genellikle düşük kaliteli, tekrarlayan içerikler oluşturduğunu bildiriyor

Platformun verimliliği artırmak için daha entegre SEO araçlarına ihtiyacı var

Frase. io'nun öğrenme eğrisi birçok kullanıcı için çok zorlu olduğu kanıtlanmıştır

Frase. io fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: 45 $/ay

Takım: 115 $/ay (üç kullanıcı için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Frase. io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (330+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Frase.io hakkında ne diyor?

İçerik oluşturmak için ikisini de kullanmazdım. Frase'i araştırma yapmak, yazarlara teslim etmek üzere içerik özetleri oluşturmak ve mevcut içeriği optimize etmek için seviyorum.

İçerik oluşturmak için ikisini de kullanmazdım. Frase'i araştırma yapmak, yazarlara teslim etmek üzere içerik özetleri oluşturmak ve mevcut içeriği optimize etmek için seviyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? İnternetin ilk günlerinde, arama motorları sayfaları çoğunlukla anahtar kelime tekrarlarına göre sıralardı. Bu, web sitelerinin daha üst sıralarda yer almak için kelimeleri aşırı derecede tekrarlamasına neden oldu. Neyse ki, arama algoritmaları kaliteli içeriği ödüllendirecek şekilde gelişti.

7. Sudowrite (Yaratıcı yazma ve kurgu projeleri için en iyisi)

via Sudowrite

Sudowrite, pazarlama laflarını bir kenara bırakıp karakterlerin gelişiminden sahne tanımlarına kadar hikaye anlatımına odaklanır. Çoğu AI yazma aracı herkese her şeyi sunmaya çalışır, ancak bu araç en iyi bildiği şeye sadık kalır: romancılara ve kısa öykü yazarlarına daha iyi kurgu yazmalarına yardımcı olmak.

Odak noktası dar ve derin kalır — SEO metrikleri yok, içerik takvimleri yok, sadece gece geç saatlerdeki yazma oturumları için basit ve yaratıcı destek var.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Yazım stilinizi korurken farklı sahne yönlerini keşfederek yaratıcı blokları aşın

Brainstorm özelliği ile, şablonlardan çıkmış gibi değil, gerçekçi karakterlerin geçmişlerini ve motivasyonlarını keşfedin

Story Engine'i kullanarak ayrıntılı hikaye taslakları ve ilk taslaklar oluşturun

Açıklamaları duyusal ayrıntılarla genişleterek sahneleri daha sürükleyici ve ilgi çekici hale getirin

Sudowrite sınırlamaları

Sudowrite, belirli müstehcen içerikleri bloklayarak, yetişkin temaları işleyen yazarları sınırlar

Krediler, özellikle uzun formlu projeler için hızlı bir şekilde tükenebilir

Diğer yazma araçlarıyla sınırlı uyumluluk, iş akışını bozabilir

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve Öğrenci: 19 $/ay

Profesyonel: 29 $/ay

Maksimum: 59 $/ay

Sudowrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sudowrite hakkında ne diyor?

Bir yıldan fazla bir süredir Sudowrite kullandım ama artık yeter, aboneliğimi iptal ediyorum. Sunduğu hizmetlere göre çok pahalı ve artık benim için yetersiz. SW, AI'ya yeni başlayan ve ne olduğunu görmek isteyenler için iyi bir seçenek olabilir ama uzun süre kullanan kimseyi tanımıyorum. İnsanlar bir süre sonra yetersiz buluyor gibi görünüyor. […]

Bir yıldan fazla bir süredir Sudowrite kullandım ama artık tamamlandı ve aboneliğimi iptal ediyorum. Sunduğu hizmet için çok pahalı ve artık bana yetmiyor. SW, AI'ya yeni başlayan ve ne olduğunu görmek isteyen yeni başlayanlar için iyi bir seçenek ama uzun süre kullanan kimseyi tanımıyorum. İnsanlar bir süre sonra yetersiz buluyor gibi görünüyor. […]

🔍 Biliyor muydunuz? Pazarlamacılar, içerik oluşturmada AI'yı çeşitli şekillerde kullanıyor. En yaygın kullanım alanları, ana hatların oluşturulması (%92) ve beyin fırtınası yapma veya anahtar kelime araştırması (%88). Birçoğu, araştırma yardımı (%80) ve basit içerik bölümlerinin taslağını oluşturma (%73) için de AI'ya güveniyor. Hatta bazıları, blog gönderilerinin tamamını oluşturmak için kullanıyor ve insanlar daha sonra bunları iyileştirip düzenliyor (%52).

8. Anyword (AI destekli pazarlama metinleri için en iyisi)

anyword aracılığıyla

Anyword, pazarlamacıların AI destekli tahmine dayalı analitik kullanarak yüksek dönüşüm oranına sahip içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

Marka sesinizi, hedef kitlenizi ve pazarlama hedeflerinizi girin, tahmini performans puanları ile birlikte metin varyasyonları sunar. 10 kat daha fazla dönüşüm veya sihirli ROI artışları gibi abartılı vaatler yok, sadece hedef kitlenizle bağlantı kuran başlıklar, sosyal medya gönderileri ve e-posta kampanyaları için veriye dayalı öneriler var.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Kampanyaları başlatmadan önce, tahmini performans puanlarına göre birden fazla metin varyasyonunu test edin

Marka mesajlarınızın ve tonunuzun tutarlılığını korurken, yazım stilini kanallara göre uyarlayın

Her platformun benzersiz kitle beklentilerine göre uyarlanmış sosyal medya içeriği oluşturun

Belirli hedef kitle segmentlerine ve pazarlama hedeflerine göre metinleri özelleştirin

Anyword sınırlamaları

Tahmin puanları bazı sektörlerde diğerlerine göre daha iyi sonuç verir

Daha uzun içerikler için sınırlı şablon seçenekleri

Özel puanlama modellerini optimize etmek için bir öğrenme süreci vardır

Birçok kullanıcı kelime sayısını kısıtlayıcı buluyor

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Veriye dayalı: 99 $/ay

İş: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (390 yorum)

Anyword hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Anyword, hemen hemen her alanda yardımcı olacak çeşitli araçlara sahiptir. İster bir sosyal medya gönderisi, ister eksiksiz bir blog yazısı veya sadece bir başlık ihtiyacınız olsun, Anyword hepsini sağlar. Kullanımı kolay, sezgisel ve erişilebilirdir. Herhangi bir talimat olmadan kullanmaya başlayabildim. Ancak, sunulan araçların derinliği ve genişliği hakkında örnekler almak için YouTube'da eğitim videolarına baktım.

Anyword, hemen hemen her alanda yardımcı olacak çeşitli araçlara sahiptir. İster bir sosyal medya gönderisi, ister eksiksiz bir blog yazısı veya sadece bir başlık ihtiyacınız olsun, Anyword hepsini sağlar. Kullanımı kolay, sezgisel ve erişilebilirdir. Herhangi bir talimat olmadan kullanmaya başlayabildim. Ancak, sunulan araçların derinliği ve genişliği hakkında örnekler almak için YouTube'da eğitim videolarına baktım.

🔍 Biliyor muydunuz? Google'ın resmi Twitter (şimdi X) hesabı, ilk tweet'ini 2009 yılında yayınladı ve bu tweet İngilizce değildi. Tweet, ünlü arama düğmesine atıfta bulunarak ikili kodla "Şanslı hissediyorum" anlamına geliyordu.

9. QuillBot (AI destekli yeniden ifade etme ve yazma yardımı için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, içeriği yeniden yazmayı ve iyileştirmeyi kolaylaştırır.

Bir makaleyi düzeltirken, araştırmanızı özetlerken veya gramer hatalarını düzeltirken, bu yapay zeka destekli paragraf oluşturucu, anlamı bozmadan yazınızı düzeltmenize yardımcı olur. Farklı yeniden ifade modları, tonu ve netliği ayarlamanıza yardımcı olurken, yerleşik gramer ve intihal denetleyicileri temiz ve özgün içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

QuillBot, sıfırdan başlamadan hızlı ve güvenilir metin iyileştirmelerine ihtiyaç duyan öğrenciler, profesyoneller ve yazarlar için sağlam bir seçimdir.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Yedi farklı yazma modunu kullanarak metni yeniden ifade edin, tonu, netliği ve resmiyeti ayarlayın

Birden fazla yeniden yazılmış sürümü yan yana karşılaştırarak en doğal ve etkili içerik ifadeleri seçmenize yardımcı olur

Uygun alıntıları sağlarken metni akademik intihal veritabanlarıyla karşılaştırın

Okunabilirliği artıran akıllı kelime önerileriyle kelime dağarcığınızı zenginleştirin

Quillbot sınırlamaları

Ücretsiz plan, parafrazlama ve özetleme için sıkı karakter sınırları içerir

Bazı yeniden ifade modlarında cümle yapısı üzerinde kontrol eksikliği

İngilizce dışındaki diller için sınırlı destek

Quillbot fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 9,95 $

Üç aylık: 6,65 $/ay

Yıllık: 4,17 $/ay

Quillbot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150 yorum)

Gerçek kullanıcılar Quillbot hakkında ne diyor?

Değişiklikler her zaman doğru olmayabilir, ancak bunu bir araç olarak kullanmanın bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Bu, işinizin her satırını gerçekten okumak ve incelemek anlamına gelir ve belki de bunu, size iyi önerilerde bulunabilecek, yanınızda oturan bir arkadaş gibi kullanabilirsiniz. Bunu biraz (biraz!) daha iyi bir otomatik düzeltme olarak düşünün. Bir yara bandı değil.

Değişiklikler her zaman doğru değildir, ancak bunu bir araç olarak kullanmanın bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Bu, işinizin her satırını gerçekten okumak ve incelemek ve belki de bunu, size iyi önerilerde bulunabilecek yanınızda oturan bir arkadaş gibi kullanmak anlamına gelir. Bunu biraz (biraz!) daha iyi bir otomatik düzeltme olarak düşünün. Bir yara bandı değil.

10. Wordtune (Hızlı ve esnek cümle yeniden yazımı için en iyisi)

wordtune aracılığıyla

Wordtune tek bir işe odaklanır: cümleleri düzeltmek. Araç çubuğunuzda sessizce bekleyen bir tarayıcı uzantısı vardır ve hantal bir cümleyi yeniden yazmanız gerektiğinde hemen devreye girer. E-postalar, belgeler veya sosyal medya gönderileri yazarken ortaya çıkan bu araç, düşüncelerinizi ifade etmenin farklı yollarını sunar.

Diğer AI araçları tüm yazma sürecinizi ele geçirmeye çalışırken, Wordtune kendi alanında kalarak cümle düzeyinde iyileştirmelere odaklanır. Ne söylemek istediğinizi biliyorsunuz ama doğru kelimeleri bulamıyorsanız bu araç tam size göre.

Wordtune'un en iyi özellikleri

İstediğiniz anlamı veya kişisel tarzınızı kaybetmeden cümleleri farklı tonlarda yeniden yazın

Kısa notları ayrıntılı açıklamalara genişleterek veya uzun paragrafları net özetlere sıkıştırarak içerik uzunluğunu ayarlayın

Farklı hedef kitleler için düşüncelerinizi gündelik dilden resmi dile çevirin

Bağlam ve gerçek kullanım kalıplarına göre kelime seçimlerini ince ayarlayarak, yazdıklarınızın hedef okuyucularınız için uygun olmasını sağlayın

Wordtune sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kullanıcıları günlük 10 yeniden yazma ile sınırlar

Öncelikle İngilizce olarak çalışır, diğer diller için sınırlı destek sunar

Tarayıcı uzantısı bazen yavaş yüklemeyle sorun yaşıyor

Wordtune fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gelişmiş: 13,99 $/ay

Sınırsız: 19,99 $/ay

Takımlar: 15,99 $/ay kullanıcı başına

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (175+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (75+ yorum)

Wordtune hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Wordtune, bir şeyi daha anlamlı hale getirmek ve mesajı etkili bir şekilde iletmek için nasıl yeniden ifade edeceğinizi bulmaya çalışırken son derece yararlıdır. Benzer konularla ilgili e-postalarda kullandığım ifadeleri değiştirmekte sık sık zorlanırım ve Wordtune, mesajlarımı çeşitlendirmemi kolaylaştırdı.

Wordtune, bir şeyi daha anlamlı hale getirmek ve mesajı etkili bir şekilde iletmek için nasıl yeniden ifade edeceğinizi bulmaya çalışırken son derece yararlıdır. Benzer konularla ilgili e-postalarda kullandığım ifadeleri değiştirmekte sık sık zorlanırım ve Wordtune, mesajlarımı çeşitlendirmemi kolaylaştırdı.

11. Writer (Kurumsal düzeyde AI yazma çözümleri için en iyisi)

via Writer

İçeriği bir takım genelinde net ve tutarlı tutmak karmaşık olabilir, ancak Writer her şeyi bir araya getirmeye yardımcı olur. İş akışlarını kesintiye uğratmadan stil kurallarını uygular, üslubu iyileştirir ve içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

AI Studio, markanızın ihtiyaçlarına göre özel AI modelleri oluşturmanıza olanak tanırken, yerleşik gramer ve intihal kontrolleri doğruluk ve özgünlüğü korumaya yardımcı olur.

Sadece genel metinler üretmek yerine takımınızla birlikte çalışan bir AI yazma asistanına ihtiyacınız varsa, bu araç tam size göre.

Writer'ın en iyi özellikleri

Tüm içeriklerde marka standartlarından sapmaları otomatik olarak işaretleyen özel stil kılavuzları oluşturun ve uygulayın

Terminoloji kullanımını ve stil uyumluluğunu izleyen analiz gösterge panelleriyle içerik tutarlılığını izleyin

Cümle yapısı tercihlerinden onaylanmış kelime dağarcığına kadar, belirli marka ses özelliklerine uyacak şekilde AI çıktılarını özelleştirin

Tek tip mesajlaşma sağlarken, birden fazla kanalda içerik oluşturmayı ölçeklendirin

Yazar sınırlamaları

Belge başına 10.000 kelime sınırı, uzun içerikler için kısıtlayıcı olabilir

AI kullanım sınırları, yüksek hacimli içerik oluşturma için yeterli olmayabilir

Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi vardır ve her zaman sezgisel değildir

Bu araç, bireysel kullanıcılardan çok kurumsal kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır

Yazar fiyatlandırması

Geliştirici planı: Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 18 $ (beş kullanıcı için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (85+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Writer hakkında ne diyor?

Writer AI içerik dedektörü, takımımızın kodlama ve API'ler olmadan AI Studio'yu kullanmasını sağlar. Bu karmaşıklıklar olmadan AI uygulamaları oluşturabiliriz ve bilgi grafikleri, veri analizini çok daha yüksek doğrulukla yapmamızı sağlar. İyileştirilmesi gereken tek kısım, ilk kurulum ve özelleştirme adımlarıdır. Genel olarak harika bir platform.

Writer AI içerik dedektörü, takımımızın kodlama ve API'ler olmadan AI Studio'yu kullanmasını sağlar. Bu karmaşıklıklar olmadan AI uygulamaları oluşturabiliriz ve bilgi grafikleri, veri analizini çok daha yüksek doğrulukla gerçekleştirir. İyileştirilmesi gereken tek kısım, ilk kurulum ve özelleştirme adımlarıdır. Genel olarak harika bir platform.

🧠 İlginç Bilgi: İçerik pazarlamasının en eski örneklerinden biri, çiftçilere yararlı bilgiler sağlamak amacıyla John Deere tarafından 1895 yılında yayın hayatına başlayan The Furrow dergisidir. Dergi bugün hala yayınlanmaktadır.

12. Writesonic (Büyük ölçekli uzun içerik üretimi için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic, daha uzun makaleler ve blog gönderilerine odaklanarak içerik oluşturma havuzuna atılıyor. Araç, konunuzu, hedef kitlenizi ve anahtar noktalarınızı alır, ardından bunları tam uzunlukta parçalara ayırmanıza yardımcı olur. "Sürdürülebilir bahçecilik ipuçları" gibi bir konu girin, araç parçanın ana hatlarını çizmenize, ilgili bölümleri önermenize ve ayrıntıları doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Bu araç, standart AI yazarlarının sunmadığı bir özellik olan gerçek zamanlı verileri çeken bir AI sohbet robotu olan Chatsonic'i içerir. İçerik oluşturma ve otomasyonun bir karışımına ihtiyacınız varsa, Writesonic size işinizde yardımcı olacak birçok özellik sunar.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Yazarken rakiplerinizin içerik açılarını araştırarak eksiklikleri ve fırsatları belirleyin

SEO gereksinimlerine ve okuyucuların faizine uygun başlık ve meta açıklamalarının birden fazla sürümünü taslak olarak hazırlayın

Uzun metinleri yeniden kullanarak farklı biçimlerde içerik üretimini ölçeklendirin

Writesonic sınırlamaları

Aracın çıktı kalitesi, konunun karmaşıklığına göre değişir

Kredi tabanlı sistemi, yoğun kullanıcıları sınırlayabilir

SEO optimizasyon özellikleri ayrı abonelik gerektirir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 20 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Standart: 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.080+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Writesonic, insan-AI yazımını keşfetmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Gezinmesi kolaydır, kısa ve uzun formlu içerik oluşturur ve esnek fiyatlandırma planları sunar. Ancak teslim edilebilirlik konusunda eksik buluyorum. Kısa formlu içerik şablonlarının seçimi sınırlıdır ve uzun formlu içerik önemli düzenlemeler gerektirebilir ve genellikle AI dedektörlerinden geçemeyebilir, bu da makalenin yerli veya insan yazar tarafından yazılmış gibi gelmediği anlamına gelir. […]

Writesonic, insan-AI yazımını keşfetmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Gezinmesi kolaydır, kısa ve uzun formlu içerik oluşturur ve esnek fiyatlandırma planları sunar. Ancak teslim edilebilirlik konusunda eksik buluyorum. Kısa formlu içerik şablonlarının seçimi sınırlıdır ve uzun formlu içerik önemli düzenlemeler gerektirebilir ve genellikle AI dedektörlerinden geçemeyebilir, bu da makalenin yerli veya insan yazar tarafından yazılmış gibi gelmediği anlamına gelir. […]

💡 Profesyonel İpucu: AI tarafından oluşturulan içerik ile insan tarafından oluşturulan içeriği ayırt etmek için, kalıpları bozan unsurları arayın. AI yazımı, eşit boyutlu paragraflar, güvenli geçişler ve dengeli cümleler gibi öngörülebilir kalıpları izler. İnsanlar ise rastgele kültürel referanslar, karışık cümle uzunlukları ve ara sıra konudan sapmalarla daha dağınık yazılar yazar.

13. ProWritingAid (Derinlemesine yazma analizi için en iyisi)

proWritingAid aracılığıyla

ProWritingAid, okunabilirlik, netlik ve cümle yapısı hakkında ayrıntılı raporlarla yazınızı iyileştirmenize yardımcı olur. Ses tonunuzu değiştirmeden iyileştirilmesi gereken alanları vurgular, bu da akademik makalelerden iş raporlarına kadar her şey için kullanışlıdır.

Bu araç, Scrivener, Google Dokümanlar ve Word gibi popüler yazma uygulamalarıyla entegre olduğundan, her seferinde kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmaz.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Cümle uzunluğu, karmaşıklık ve pasif yapıları vurgulayan 20'den fazla raporla okunabilirliği, stili ve yapıyı analiz edin

Sparks Edit kullanarak cümle yapısını iyileştirin, zaman kipini ayarlayın ve daha akıcı bir okunabilirlik için duyusal ayrıntılar ekleyin

Akademik makalelerden iş raporlarına kadar sektörün özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde yazma hedeflerini ve stil kılavuzlarını özelleştirin

Dinamik diyaloglar ve yaratıcı karşılaştırmalar ekleyerek Sparks Continue ile anlatımlarınızı doğal bir şekilde genişletin

ProWritingAid sınırlamaları

Önerilerin çokluğu, özellikle uzun belgelerde, kafa karıştırıcı olabilir

ProWritingAid'in ücretsiz sürümü, kontrol başına 500 kelime sınırı vardır ve gelişmiş özellikler içermez

Mobil uygulaması yoktur, hareket halindeyken düzenlemeyi kısıtlar

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 30 $/ay

Premium Pro: 36 $/ay

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (485+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ProWritingAid hakkında ne diyor?

Ben kullanıyorum, büyük hayranıyım. Size veri sağlıyor. Hepsi bu. […] Evet, önerilerinin çoğu göz ardı edilebilir şeyler. ProWritingAid'in en kötü yanı, eski moda bir cümle yapısı anlayışına sahip olmasıdır (örneğin, "Dikkat etmelisin" cümlesini "Dikkat etmelisin" olarak değiştirmemi öneriyor) – ama ben bunları görmezden geliyorum. Bazı türler için diğerlerinden daha iyi işlediğini söyleyebilirim. Yüksek fantezi, bilim kurgu veya korku türlerinde yazıyorsam, oldukça iyi iş çıkarıyor. […]

Ben kullanıyorum, büyük hayranıyım. Size veri sağlıyor. Hepsi bu. […] Evet, önerilerinin çoğu göz ardı edilebilir şeyler. ProWritingAid'in en kötü yanı, eski moda bir cümle yapısı anlayışına sahip olmasıdır (örneğin, "Dikkat etmelisin" cümlesini "Dikkat etmelisin" olarak değiştirmemi öneriyor) – ama ben bunları görmezden geliyorum. Bazı türler için diğerlerinden daha iyi işlediğini söyleyebilirim. Yüksek fantezi, bilim kurgu veya korku türlerinde yazıyorsam, oldukça iyi iş çıkarıyor gibi görünüyor. […]

🔍 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin %75'i, üretken AI tarafından yazılan içeriğe güveniyor ve bu da dijital iletişimde giderek daha fazla kabul gördüğünü ortaya koyuyor.

14. Describely (E-ticaret içeriğini ölçeklendirmek için en iyisi)

via Describely

Ürün açıklamaları, reklam metinleri ve sosyal medya içerikleriyle boğuluyorsanız, Describely işlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

E-ticaret işletmeleri için tasarlanan bu araç, her şeyi marka kimliğine uygun tutarken toplu içerik üretir. Shopify entegrasyonu, listeleri tek seferde güncellemeyi kolaylaştırır. Describely, ürün bilgilerini güncelleme ve yönetme sürecini basitleştirerek, çevrimiçi varlıklarını geliştirmek isteyen işletmeler için paha biçilmez bir araç haline gelir.

Describely'nin en iyi özellikleri

Üreticilerden veya tedarikçilerden gelen bilgileri otomatik olarak zenginleştirerek eksik ürün ayrıntılarını doldurun

Arama motoru sıralamalarını ve görünürlüğü artırmak için ürün açıklamalarına yüksek performanslı anahtar kelimeleri entegre edin

Describely'nin AI Images ile görselleri yükseltin ve ürün fotoğraflarını toplu olarak iyileştirerek daha şık bir görünüm elde edin

İçerik Denetimi ile yanlışlıkları yakalayın, iddiaları doğrulayın ve ürün listelerinin kalitesini artırın

Describely sınırlamaları

Bu araç, marka sesini özelleştirmek için daha güçlü araçlara ihtiyaç duymaktadır

Desteği e-ticaret platformlarıyla sınırlıdır, bu da diğer sistemleri kullanan işletmelerin kullanımını kısıtlamaktadır

İlk kurulum ve özelleştirme zaman ve eğitim gerektirebilir

Describely fiyatlandırması

Temel: 28 $/ay (50 ürün için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Describely puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: BuzzFeed, liste makaleleri icat etmedi — Cosmopolitan ve TIME gibi dergiler, kolay okunup anlaşılmaları nedeniyle sayı listelerini on yıllardır kullanıyordu. Bu biçim, internette bir anda patlama yaşadı.

15. Simplified (Birden çok biçimde hızlı içerik oluşturmak için en iyisi)

via Simplified

Simplified, içerik oluşturmada farklı bir yaklaşım sergiliyor. Platform, AI yazımını temel tasarım araçlarıyla birleştiriyor; amacı, özel uygulamalarınızı değiştirmek değil, rutin içerik görevlerini hızlandırmak. Bu içerik yönetim aracı, genel görünmeyen görseller veya blog başlıkları ile sosyal medya gönderileri oluşturmak için kullanışlıdır.

En güçlü yanı, yaygın pazarlama ihtiyaçları için 5000'den fazla hazır tasarım içeren şablon kütüphanesi

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Akıllı yeniden boyutlandırma özelliklerini ve tüm büyük sosyal ağlar için önceden ayarlanmış boyutları kullanarak mevcut içeriği platforma özel biçimlere uyarlayın

30'dan fazla içerik biçiminde temel tasarım öğelerini AI yazma önerileriyle birleştirerek içerik oluşturmayı hızlandırın

Çekici içerikler oluşturmak için kırpma, metin ekleme ve efektler gibi yerleşik araçlarla videoları düzenleyin

Sosyal medya gönderilerini doğrudan platformdan planlayın ve zamanlayın, tutarlı bir varlık sürdürün

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Özel yazılımlara kıyasla karmaşık video düzenleme için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yalnızca bir veya iki belirli özelliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok karmaşık gelebilir

Ücretsiz plan, gelişmiş araçlar ve dışa aktarma seçeneklerinde kısıtlamalara sahiptir

Ücretli bir sürüme geçmeden önce aracı denemek için yeterli kredi sağlanmıyor

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Bir: 29,99 $/ay (bir kullanıcı için)

Büyüme: 119,99 $/ay (beş kullanıcı için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (4.940+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (290+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Simplified hakkında ne diyor?

Simplified bazı harika özelliklere sahip olsa da, özellikle büyük projelerde çalışırken zaman zaman performans sorunları yaşayabilir. Platform gecikme yaşayabilir ve bu da verimliliği bozabilir. Ayrıca, şablonlar ve varlıklar için özelleştirme seçenekleri diğer tasarım araçlarına kıyasla biraz sınırlıdır, bu da son derece kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmeyi zorlaştırır. Son olarak, AI araçları yararlı olsa da, bazen genel veya tekrarlayan içerik üretebilir, bu nedenle genellikle biraz ince ayar yapılması gerekir.

Simplified bazı harika özelliklere sahip olsa da, özellikle büyük projelerde çalışırken bazen performans sorunları yaşayabilir. Platform gecikme yaşayabilir ve bu da verimliliği bozabilir. Ayrıca, şablonlar ve varlıklar için özelleştirme seçenekleri diğer tasarım araçlarına kıyasla biraz sınırlıdır, bu da son derece kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmeyi zorlaştırır. Son olarak, AI araçları yararlı olsa da bazen genel veya tekrarlayan içerik üretebilir, bu nedenle genellikle biraz ince ayar yapılması gerekir.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik pazarlama stratejisi şablonuyla başlayarak hedef kitle ve KPI gibi temel unsurları haritalayın, ardından performans verilerine göre bölümleri özelleştirin. Şablonlar yapı oluşturma zamanından tasarruf sağlar, böylece stratejiye odaklanabilirsiniz. Şablonları markanızın ihtiyaçlarına göre kolayca düzenleyin

ClickUp vs. Copy. ai? Yarışma bile yok; ClickUp kazanır

Piyasada Copy.ai alternatifleri bolca var, ancak doğru olanı ihtiyacınıza bağlıdır. Bazı araçlar beyin fırtınasına yardımcı olur, diğerleri yazınızı ince ayar yapar ve birkaçı içerik oluşturmanın ötesine geçerek tüm iş akışınızı kolaylaştırır.

ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını yapar! AI destekli yazmayı gerçek işin yapıldığı alana taşır.

İçerik hedeflerini, son teslim tarihlerini ve geri bildirimleri tek bir yerde tutarken taslak oluşturun, iyileştirin ve işbirliği yapın. Blog taslakları hazırlıyor, mesajları iyileştiriyor veya içerik projelerini yönetiyor olun, her şey tek bir çalışma alanında bağlantılı kalır.

Daha akıllı ve daha bağlantılı bir şekilde içerik oluşturabilecekken neden başka bir AI yazarla yetinmek isteyesiniz? ClickUp'a bugün kaydolun! ✅