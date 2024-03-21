Grammarly ve ChatGPT: 2025'in en iyi AI yazma aracı hangisi?

Bu, piyasadaki en iyi AI araçlarından bazılarının savaşıdır. Biri, kısa ve uzun içerik oluşturmayı iyileştirmek için AI otomasyonlarından yararlanan güçlü bir yazma asistanı ve gramer kontrol aracıdır. Diğeri ise birçok yönden AI teknolojisini ana akım dünyaya yaygınlaştıran AI aracıdır.

Ancak, her iki AI aracını özellikle harika içerik oluşturmak için karşılaştırdığınızda, hangisi daha üstün? Pazarlama bütçeniz için hangisi daha mantıklı?

Grammarly ve ChatGPT karşılaştırması, mevcut en iyi aracı bulmak için son söz mü? Hadi öğrenelim.

Grammarly nedir?

Grammarly aracılığıyla

Grammarly, temel olarak bir yazma asistanı yazılım platformudur. Dilbilgisi denetleyicisi, gramer hatalarını ve zayıf cümle yapılarını hızlı bir şekilde bulmanıza ve bunları düzeltmek için öneriler sunmanıza yardımcı olur.

Ancak bu yazma yardım aracı, temel yazım hatalarının ötesine geçer — özellikle Grammarly Premium, intihal denetleyicisi, AI içerik oluşturucu ve tam cümle yeniden yazma yapabilen gelişmiş yazma asistanı gibi özellikler içerir.

Bu, mevcut tek çevrimiçi yazma asistanı değildir, ancak en iyi Grammarly alternatifleri arasında bile bazı avantajlar sunar.

Grammarly özellikleri

Grammarly, özellikleriyle dikkat çekiyor. Elbette hepsi yazılı içerikle ilgili. Burada, Grammarly ve ChatGPT arasında doğrudan karşılaştırma ile ilgili özellikleri vurgulayacağız.

1. Düzeltme

Grammarly aracılığıyla

Grammarly, gramer kontrolleri, yazım hataları ve noktalama hatalarının ötesinde mükemmeldir. Düzenleme sürecini kolaylaştırmak için hataları sorunsuz bir şekilde algılayan bu yazılıma sahip olduğunuzda, kısa veya uzun içerikler oluşturmak çocuk oyuncağı haline gelir.

Bu araç, kelimenin tam anlamıyla sizinle birlikte çalışır. Herhangi bir sorun hemen alt çizgiyle işaretlenir ve fareyi üzerine getirerek veya tıklayarak alternatif çözümleri görebilirsiniz. Grammarly, belirli hataların neden işaretlendiğini bile size söyler ve zamanla yazma becerilerinizi kapsamlı bir şekilde geliştiren çevrimiçi bir yazma kursu gibi çalışır.

2. İçerik oluşturma

Premium sürüm, üslup dahil olmak üzere gelişmiş yazma önerileri sunar. Grammarly'yi kurduğunuzda, markanızın sesini ve üslubunu ayarlamak için seçenekler sunar. Örneğin, markanızın konuşma ve eğlenceli bir üslubu varsa, Grammarly oluşturduğunuz içeriği ayarladığınız üslup ile karşılaştırır. Yazınız markanızın üslubuna uymuyorsa, Grammarly bunu hemen işaretler.

Bu özellik hala beta aşamasında olsa da, yazma konusunda yardımcı bir araçtır. Bu özellik, şirket genelinde içerik oluşturan takımlar için özellikle yararlıdır; tüm içeriğin marka ile uyumlu ve tutarlı olmasını sağlar.

3. Yazma aracı entegrasyonları

Grammarly aracılığıyla

Grammarly masaüstü uygulaması bağımsız bir platformdur, ancak düzenleme sürecinizi kolaylaştırmak için Google Dokümanlar ve Microsoft Word ile doğrudan entegre olur. Bu entegrasyon, Grammarly'nin ücretsiz sürümüne de uzanır ve kullanıcı dostu arayüzünü yazılı içeriğiniz için kullanabileceğiniz herhangi bir uygulamaya veya pencereye aktarır.

4. Ş Akışı entegrasyonları

Grammarly için iş akışı entegrasyonları, öncelikle yazma özellikleriyle bağlantılıdır. Favori uygulamalarınızda çalışabilme özelliği ve sorunsuz düzenleme önerileri sayesinde, e-postadan Microsoft PowerPoint sunumlarına kadar her türlü yazınızı iyileştirebilirsiniz. Ancak, bir iş akışı yönetim aracı olduğunu iddia etmek yerine, mevcut süreçlerinizi iyileştirmeye odaklanan bir görev yöneticisi olarak işlev görmez.

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 12 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT nedir?

ChatGPT aracılığıyla

2022'nin sonlarında patlayıcı bir çıkış yapan ve o zamandan beri en hızlı büyüyen uygulama olan ChatGPT ile tanışın. Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen bu yapay zeka harikası, birçok işlevi bir arada sunar. Sadece bir sohbet robotu değil, ona verdiğiniz her komut için olağanüstü bir içerik üreticisidir.

ChatGPT'nin şöhreti hızla artarken, bir dizi ChatGPT alternatifi de onu takip etti. Ancak hiçbiri aynı başarıyı yakalayamadı. Basit bir komut girerek, ilgili içeriği elde edersiniz ve bu içerik, takip komutlarıyla daha da iyileştirilebilir. Ve en önemlisi, ChatGPT artık sadece metinle sınırlı değil. En son sürümünde, görsel komutlara yanıt veren bir görüntü tanıma uygulaması olarak da işlev görüyor.

ChatGPT özellikleri

ChatGPT, metin yazarlarından serbest yazarlara kadar neredeyse tüm yazma profesyonellerinin vazgeçilmez aracı haline geldiğinden, Grammarly ile ortak özelliklerini daha derinlemesine incelemek faydalı olacaktır. Bu özellikler arasında gramer hatalarını belirleme, kod ve diğer içerikleri işleme, çeşitli yazma araçlarıyla entegrasyon ve daha büyük bir ş Akışına sorunsuz bir şekilde uyum sağlama sayılabilir.

1. Düzeltme

"Proofread this" (Düzelt) komutuyla ChatGPT, hızlı bir şekilde gramer denetleyicisine dönüşebilir. Noktalama hatalarından yazım hatalarına, zayıf cümle yapılarından intihal denetimine kadar her şeyi tespit eder.

Bu uygulamanın intihal denetleyicisinin güzelliği, sadeliğinde yatmaktadır. Hızlı bir komut istemiyle yönlendirilen ChatGPT, aynı metnin geliştirilmiş bir sürümünü ve her değişikliğin arkasındaki açıklamaları üretir. Bu, yalnızca mevcut bağlamda öneriler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zaman içinde yazımınızı geliştirmenize de yardımcı olabilir.

2. İçerik oluşturma

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, iyi bir nedenden dolayı güvenilir bir içerik arkadaşı olarak adını duyurmuştur. Bu araç, basit bir komutla herkesin yüksek kaliteli, uzun form içerikler oluşturmasına olanak tanıyarak gerçek gücünü ortaya koymaktadır.

Ancak ChatGPT'nin asıl parladığı nokta ayrıntılarda yatıyor. Araca, 18. yüzyıl şairlerinin tarzında bir basın bülteni dahil olmak üzere her türlü metin veya yazım stilini yazmasını isteyebilirsiniz. Ardından, "cümleleri daha basit hale getir" veya "üçüncü paragrafa daha fazla ayrıntı ekle" gibi takip komutlarıyla metni ihtiyaçlarınıza göre iyileştirin.

3. Yazma aracı entegrasyonları

ChatGPT, en popüler yazma uygulamalarınızla herhangi bir yerel entegrasyon sunmaz. Bunun yerine, Microsoft Office 365 gibi aracı kullanmanız gerekebilecek bazı hizmetler, araca dayalı kendi entegrasyon uygulamalarını sunar.

4. Ş Akışı entegrasyonu

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, bağımsız bir AI yazma aracı olarak çalıştığı için, iş akışınıza doğal bir entegrasyon sunmaz. Aracı kullanmak istediğinizde her seferinde açmanız gerekir. Daha yerel yazma ve iş akışı entegrasyonları yerine, içerik oluşturmayı her seferinde kolaylaştıran AI komut şablonları ile süreci basitleştirebilirsiniz.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Grammarly ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Doğru kullanıldığında, hem ChatGPT hem de Grammarly vazgeçilmez yazma araçları haline gelebilir. Dilbilgisi denetimi ve düzeltme araçları, yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olan içerik oluşturma seçenekleri ve yazma/iş akışı entegrasyonları, hepsi faydalı olabilir. Yine de, bu özellikler arasındaki farklar, "ChatGPT mi Grammarly mi?" kararını vermenize ve bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olabilir.

Grammarly ve ChatGPT: Dilbilgisi denetimi

Grammarly aracılığıyla

ChatGPT, son zamanlarda gramer kontrolü konusunda arayı kapattı, ancak Grammarly hala açık ara önde.

ChatGPT'nin düzenlemeleri yüzeyseldir ve özelleştirme için fazla alan sunmaz. Grammarly ise yazım stilinize göre ayarlanabilir. Düzeltmeler, özellikle yazımlarını kolaylaştırmak isteyen büyük kuruluşlar için çok önemli bir faktör olan marka standartlarınıza bile uyarlanabilir.

Grammarly ve ChatGPT: İçerik oluşturma

Grammarly, geçen yıl premium aboneliğinin bir parçası olarak içerik oluşturma seçeneğini sunmaya başladığından beri, hem ChatGPT hem de Grammarly, yaratıcılığınız tükendiğinde size yardımcı olabiliyor. Ancak ChatGPT, istemlerinizi özelleştirme ve oluşturulan içeriği ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirme özelliği sayesinde bu alanda bir adım önde.

Grammarly ve ChatGPT: Yazma aracı entegrasyonu

Grammarly aracılığıyla

ChatGPT'den farklı olarak, Grammarly'nin en yaygın yazma araçlarıyla yerel entegrasyonu önemli bir avantajdır. Microsoft Word, Gmail veya başka bir araçta çalışıyor olsanız da, çalıştığınız pencereyi terk etmeden ihtiyacınız olan tüm düzenlemeleri kolayca yapabilirsiniz.

Grammarly ve ChatGPT: Ş Akışı entegrasyonu

Temel farklılıklarına rağmen, Grammarly ve ChatGPT bu açıdan şaşırtıcı derecede benzerdir. Hiçbiri, temel özelliklerini daha büyük iş akışınıza bağlamak için ekstra çaba sarf etmez, bu nedenle bu kategoride hiçbirinin kazanan olarak kabul edilmemelidir.

Reddit'te Grammarly ve ChatGPT karşılaştırması

Şimdiye kadar, Grammarly ve ChatGPT karşılaştırmamız esas olarak özelliklerine dayanıyordu. Reddit'e göz atarak, bu araçların gerçek kullanıcılarının onları nasıl gördüklerini kontrol edelim.

Reddit'te ChatGPT ve Grammarly'yi aratın, çoğu kullanıcının içerik oluşturma araçları nedeniyle ChatGPT'yi tercih ettiğini göreceksiniz. Bir kullanıcının ifadesiyle:

"ChatGPT'nin bağlamsal anlayışı, Grammarly'nin bağlamsal anlayışını geride bırakarak daireler, altıgenler ve diğer tüm geometrik şekilleri çiziyor, bu da her zaman daha doğru düzeltme okumasına yardımcı oluyor."

Ancak, doğrudan düzeltme konusunda Grammarly hala önde:

"Grammarly, gramer, noktalama işaretleri, edat ve fiil kullanımını düzeltmenin yanı sıra, paragrafın bütünlüğünü ve anlamını koruyarak paragrafların tamamını yeniden yazmanıza yardımcı olabilir."

ChatGPT ve Grammarly'ye en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

Entegre sayfalar oluşturun, gramerinizi kontrol edin ve ilgi çekici içerikler oluşturun — hepsi ClickUp'ta

Tek seçeneğiniz olarak Grammarly veya ChatGPT'ye bağlı kalmak zorunda olduğunuzu kim söyledi? Sonuçta, birçok alternatif AI aracı hem işlevsel hem de niteliksel insan değerlendirmelerine uygundur. Yazma, ş Akışı ve daha fazlasını önemli ölçüde geliştirebilen kendi AI özelliklerine sahip ClickUp'ı deneyin.

ClickUp AI'yı tanıtıyoruz

ClickUp AI ile içerik oluşturun, düzenleyin ve özetleyin

ClickUp'ı sadece bir proje yönetimi aracı olarak düşünmeyin. Bunun yerine, ClickUp AI'yı eklediğinizde daha da gelişen bir verimlilik motoru olarak düşünün.

Yerleşik bir yazım denetleyici, mesajlar için otomatik yanıt oluşturucu ve dinamik bir yazma asistanıdır. AI'nın şablonlar oluşturma, tablolar oluşturma ve hatta görevler oluşturma yeteneklerini ekleyin ve mükemmel bir AI özellikli verimlilik aracına sahip olabilirsiniz.

Ancak elbette, bu kılavuzda doğrudan ChatGPT ve Grammarly'yi karşılaştırmaya odaklanıyoruz. Öyleyse, ClickUp'ın bu iki aracın sunduklarıyla doğrudan rekabet ettiği ve birçok yönden ötesine geçtiği özelliklere bakalım.

ClickUp AI ile içeriğinizi geliştirin

ClickUp ile, belgelerden görevlere kadar tüm içeriğinizin yazımını kolayca ve hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ancak, önceden oluşturulmuş birkaç komut da daha ileri gitmenize yardımcı olabilir:

Özel bir istem temelinde AI ile düzenleme yapın

Yazma becerilerinizi geliştirin

Daha Uzun veya Daha Kısa Yapın

Yazmayı Basitleştirin

Eylem Öğeleri oluşturarak sonraki adımların kontrol listesini oluşturun

Yazmaya devam etmek için, başladığınız konuya devam edin

Explain This ve Summarize This ile uzun veya karmaşık içeriklerin özetlerini oluşturun

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Hollandaca, Korece, Japonca, Çince ve Arapçaya çevirin

ClickUp AI yazma asistanı

Hem ChatGPT hem de Grammarly, intihal hatası vermeyen özgün yazılar oluşturmak için harika araçlara sahiptir. ClickUp da öyle, bu da onu proje yönetimi kapasitelerinin yanı sıra en iyi AI metin yazma aracı haline getiriyor.

ClickUp'ın AI yazarı ile bloglardan e-postalara, web sitesi metinlerinden teknik yazılara kadar her şeyi yazabilirsiniz. İçerik iyi biçimlendirilir, böylece paragraflar veya madde işaretleri nihai hedeflerine yerleştirilmeye hazır hale gelir.

AI özelliklerini ClickUp Belgelere entegre etme

ClickUp'ta belgeler oluşturun, değiştirin ve paylaşın

ClickUp yazılımını bu kadar güçlü bir verimlilik aracı yapan özelliklerden biri, tipik proje yönetimi işlevlerine belge ve bilgi yönetimi ekleyen ClickUp Belgeleri' dir. Ve elbette, bu AI özellikleri, sorunsuz bir iş akışı sağlamak için doğrudan Belgelere entegre olur.

Bu entegrasyon sayesinde, olanaklar sınırsızdır. AI'yı kullanarak, takımın bilgi tabanınız için inceleyebileceği veya yanıtlayabileceği içerikler oluşturun. Hatta bunu, anahtar kelime araştırması, ilgili anahtar kelime fikirleri oluşturma ve daha önemli arama motoru analiz süreçlerine geçmek için anahtar kelime kümeleri oluşturma amaçlı bir AI aracı olarak bile kullanabilirsiniz.

AI tarafından oluşturulan görevlerle iş akışı yönetimi

Son olarak, AI araçları arasında en benzersiz özelliği olan ClickUp AI, herhangi bir içeriği alıp dinamik bir iş akışı oluşturabilir. Belgelerinizden doğrudan ClickUp Görevlerinin otomatik olarak oluşturulmasından dinamik proje özetlerine ve süreç güncellemelerine kadar, takımdaki herkesin hangi adımları atması gerektiğini ve herkesin herhangi bir anda ne üzerinde çalıştığını bilmesini sağlayabilirsiniz.

Ve bu sadece başlangıç. Aynı araç, mevcut bilgilere dayalı olarak proje zaman çizelgeleri, özetler ve RACI grafikleri oluşturabilir. Takımınızı yolunda tutarken daha verimli görevler için zaman kazanmak amacıyla dinamik toplantı gündemleri bile oluşturabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Herhangi bir plana kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp'ı kullanarak AI yazma becerilerinizi geliştirin

Sonuç olarak, ihtiyaçlarınıza en uygun AI aracını seçmek, ChatGPT ve Grammarly karşılaştırmasıyla bitmemelidir. Bunun yerine, en iyi seçenek olabilecek ClickUp'a göz atmaya değer.

Kullanıcı dostu bir arayüzden gelişmiş özelliklere ve yazma becerilerinizi aktif olarak geliştiren AI özellikli bir Google Dokümanlar alternatifine, piyasadaki en iyi ücretsiz proje yönetimi platformlarından birini saymaya gerek bile yok, ClickUp'ı denemenin tam zamanı.

Premium hesaba yatırım yapmaya değer olabilecek anahtar özellikleri belirlemenize yardımcı olan ücretsiz sürümle başlayın. Başlamaya hazır mısınız? Ücretsiz hesabınızı bugün oluşturun!