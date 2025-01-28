2025'in En İyi 10 AI Anahtar Kelime Araştırma Aracı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Anahtar kelime araştırması eskiden gizem, tahmin ve henüz kimsenin fark etmediği gizli bir fırsat bulma umuduyla doluydu. Artık, süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirmek için anahtar kelime araştırması için yapay zeka (AI) araçlarına sahibiz.
Bu kılavuzda, anahtar kelime araştırması için mevcut en iyi AI araçlarından bazılarını inceleyeceğiz ve 2024'te kullanmayı düşünmeniz gereken araçlar hakkında önerilerde bulunacağız. ?
Anahtar kelime araştırması için bir AI aracında nelere dikkat etmelisiniz?
AI anahtar kelime araştırma araçları, bu zaman alıcı süreci basitleştirir, anahtar kelime fırsatlarını ortaya çıkarır ve arama sıralamalarında iyi performans gösterecek içeriği planlamanızı, yazmanızı ve yayınlamanızı kolaylaştırır.
Farklı AI anahtar kelime araştırma araçlarını değerlendirirken, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalısınız:
- Fonksiyon: Bu araç anahtar kelime araştırmasına yardımcı oluyor mu, yoksa içerik sürecinin farklı bir kısmı için mi daha uygun?
- Veriler ve içgörüler: Araç, arama hacimleri, tıklama başına maliyet (CPC) ve anahtar kelime zorluk puanları gibi yararlı veriler sağlıyor mu?
- İtibar: Bu araç tanınmış bir araç mı? SEO topluluğu içinde olumlu bir itibara sahip mi?
- Bonus özellikler: Araç, anahtar kelime araştırmasından daha fazlasını yapıyor mu?
- Kullanım kolaylığı: Aracın gezinmesi, kullanımı ve anlaşılması kolay mı? Tüm takım üyeleriniz bu aracı güvenle kullanabilir mi?
- Fiyatlandırma: Bu ücretsiz bir anahtar kelime araştırma aracı mı? Aracın fiyatı uygun mu? Ücretsiz sürümde işlevsellik sınırlı mı?
Her takım ve kuruluşun hedefi biraz farklı olacaktır, bu nedenle ana hedefinizin ne olduğunu ve sizin için en önemli metriklerin hangileri olduğunu düşünün ve hedefinize ulaşmanızı sağlayacak bir araç seçin.
Anahtar Kelime Araştırması için Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Aracı
Neye bakmanız gerektiğini biliyorsunuz, ancak yüzlerce farklı AI anahtar kelime araştırma aracını araştırmak, incelemek ve test etmek için kimin zamanı var? Sizin için zor işi yaptık ve 2024'te denemeniz için en iyi anahtar kelime araştırma araçlarının listesini hazırladık ?
1. ClickUp
Kapsamlı SEO proje yönetimi için en iyisi
ClickUp, pazarlama takımlarına diğer araçların sunmadığını sunar: rolünüze, hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yapay zeka destekli bir asistan. ClickUp Brain, anahtar kelime araştırması dahil olmak üzere içerik pazarlama sürecindeki çok çeşitli görevleri yerine getirir.
ClickUp Belgeleri içinde ClickUp Brain'i kullanarak ilgili anahtar kelime fikirleri oluşturun ve anahtar kelime kümeleri oluşturun. Belgelerinizdeki takım üyeleriyle işbirliği yaparak fikirleri tartışın ve listenizi kesinleştirin, ardından bu fikirleri ClickUp Görevleri ile eyleme dönüştürün.
ClickUp, yüksek kaliteli anahtar kelime fikirleri sunmaktan daha fazlasını yapar. SEO proje yönetimi için de güçlü bir araçtır. ClickUp Beyaz Tahtaları ile konu kümelerini görselleştirin, ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak veritabanınızı ve iş akışlarınızı özelleştirin ve ClickUp Tekrarlayan Kontrol Listeleri'ni kullanarak SEO sürecinde hiçbir adımı kaçırmadığınızdan emin olun. ✅
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain'in anahtar kelime listesi oluşturucusuyla son derece alakalı anahtar kelime listeleri oluşturun
- Anahtar kelime kümelerini içerik özetlerine ve ana hatlarına dönüştürün
- Çok yönlü içerik takvim şablonlarıyla yayın programı oluşturun
- Belgeler'de takım üyeleri ve serbest çalışanlarla işbirliği yapın
- Özel ClickUp Gösterge Panellerinde SEO ilerlemenizi izleyin
- Proje yönetimi ve hesap verebilirlik için ClickUp'ı vazgeçilmez verimlilik aracınız olarak kullanın
- ClickUp'ın SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonunu kullanarak düzenli kalın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, çok çeşitli özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunan hepsi bir arada bir platformdur ve ilk başta biraz karmaşık gelebilir
- ClickUp Brain, anahtar kelime fikirleri üretse de, arama verilerini içeren geleneksel bir anahtar kelime araştırma aracı değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Semrush
Rekabetçi anahtar kelime analizi ve içerik boşluklarının haritalanması için en iyisi
Semrush, anahtar kelime araştırması ve rekabet analizi dahil olmak üzere SEO odaklı araçlar ve özellikler içeren bir dijital pazarlama ve arama motoru optimizasyonu (SEO) platformudur. Semrush'un anahtar kelime araştırma araçları, anahtar kelime eksikliklerini tespit etmenize, rakip anahtar kelimeleri araştırmanıza ve anında anahtar kelime listeleri oluşturmanıza olanak tanır. ?
Semrush'un en iyi özellikleri
- Tek bir başlangıç anahtar kelimeden binlerce uzun kuyruklu anahtar kelime listeleri oluşturun
- Rakip analizi ile rekabetçi anahtar kelime fırsatlarını ve içerik eksikliklerini bulun
- Google Analytics ile arama algoritması, anahtar kelime sıralamaları ve çapraz referans verileri hakkında değerli bilgiler edinin
Semrush sınırlamaları
- Semrush'un fiyat planları, küçük işletmeler ve ajanslar için ulaşılamaz olabilir
- Bazı kullanıcılar, özelliklerin aralığının, yazılımı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için bir öğrenme süreci gerektirdiğini öne sürmektedir
Semrush fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 129,95 $
- Guru: 249,95 $/ay kullanıcı başına
- İş: 499,95 $/ay kullanıcı başına
Semrush puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)
3. Google Anahtar Kelime Planlayıcı
Google reklam kampanyalarını hedefleyen işletmeler için en iyisi
Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcı, Google Ad kampanyaları yürütüyorsanız sahip olmanız gereken bir araçtır, ancak tek başına da kullanışlıdır. Bu aracı kullanarak yeni anahtar kelimeler bulun, içgörüler ve öneriler alın ve bu bilgileri reklam kampanyalarınızda kullanın. ?
Google Anahtar Kelime Planlayıcı'nın en iyi özellikleri
- Google Ads için kendi anahtar kelime planınızı oluşturun
- Tahmini arama trafiğini ve kaç tane tahmini tıklama, gösterim veya dönüşüm elde edebileceğinizi görün
- Planınızı birkaç tıklamayla işlevsel bir Google Ads kampanyasına dönüştürün
Google Anahtar Kelime Planlayıcı sınırlamaları
- Bu bir Google anahtar kelime keşif aracı olduğundan, yalnızca Google arama terimleri için öngörülen organik arama verilerini görebilirsiniz
- Google Ad kampanyaları yürütmeyi planlamıyorsanız, daha geniş bir özellik setine sahip başka bir araç faydalı olabilir
Google Anahtar Kelime Planlayıcı fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Anahtar Kelime Planlayıcı derecelendirmeleri ve yorumları
Aşağıdaki derecelendirmeler genel Google Ads platformu içindir:
- G2: 4. 3/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
4. Surfer
SEO optimizasyonu ile içerik oluşturma ve denetim için en iyisi
Surfer, takımlara yalnızca anahtar kelimeleri araştırma değil, aynı zamanda içerik oluşturma ve mevcut içeriği denetleme olanağı da sunan bir arama motoru optimizasyonu ve AI içerik oluşturma aracıdır. AI destekli bir metin yazma aracı olmasının yanı sıra, Surfer, Google'dan ayrılmadan ihtiyacınız olan tüm anahtar kelimeleri araştırmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir Chrome uzantısı da sunar. ?
Surfer'ın en iyi özellikleri
- Nişinize göre alakalı konu kümelerini keşfedin
- Arama niyetini analiz edin, anahtar kelime zorluk puanlarını görün ve aylık arama hacimlerini kontrol edin
- Keyword Surfer uzantısıyla anında anahtar kelime araştırması yapın
Surfer sınırlamaları
- Kullanıcılar, konu kümeleri oluşturulduktan sonra değiştirilemeyeceğini belirtiyor
- Bazı kullanıcılar, anahtar kelime araştırma fonksiyonunun diğer alternatiflere göre daha basit olduğunu bildirmiştir
Surfer fiyatlandırması
- Temel: 2 kullanıcıya kadar aylık 69 $
- Essential AI: 2 kullanıcıya kadar aylık 119 $
- Gelişmiş: 5 kullanıcıya kadar aylık 149 ABD doları
- Gelişmiş AI: 5 kullanıcıya kadar aylık 239 $
- Maksimum: 10 kullanıcıya kadar aylık 249 $
- Max AI: 10 kullanıcıya kadar aylık 419 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Surfer puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)
5. Twinword Ideas
Niş pazarlara özgü anahtar kelimeleri hedeflemek ve trend analizi yapmak için en iyisi
Twinword Ideas, trendleri araştırmak ve size yalnızca en iyi anahtar kelimeleri sunmak için tasarlanmış bir AI anahtar kelime araştırma aracıdır. Uzun anahtar kelime listelerini manuel olarak incelemek yerine, bu AI anahtar kelime oluşturucuyu kullanarak hedeflemek için daha alakalı potansiyel kelime öbekleri seçin. ?
Twinword Ideas'ın en iyi özellikleri
- Arama hacmi, organik trafik ve tıklama başına maliyet (CPC) dahil olmak üzere doğru anahtar kelime verilerini görün
- Otomatik anahtar kelime gruplama özelliği ile ilgili anahtar kelime listenizi oluştururken zaman kazanın
- Anahtar kelime puanlarını görün ve en iyi SEO sıralama fırsatlarına göre kampanyanızı oluşturun
Twinword Ideas sınırlamaları
- Bu tamamen bir anahtar kelime araştırma aracıdır, bu nedenle başka içerik veya SEO özellikleri olan bir platform arayan takımlar alternatifleri değerlendirmelidir
- Anahtar kelime arama aracı, mevcut diğer anahtar kelime araştırma araçlarına kıyasla daha basit bir yapıya sahiptir
Twinword Ideas fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Ajans: 5 kullanıcıya kadar aylık 59 $
Twinword Ideas puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1 yorum)
- Capterra: yok
6. ChatGPT
Konuşma tabanlı AI destekli anahtar kelime araştırması için en iyisi
ChatGPT, kullanıcılara içerik veya web sitesi projesi için ilgili anahtar kelimelerin bir listesini oluşturmak da dahil olmak üzere neredeyse her şeyi yapan büyük bir öğrenme modeline (LLM) erişim sağlayan bir AI sistemidir. ?
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Komutlarınız ve girdileriniz temelinde anahtar kelime önerilerini keşfedin
- AI sohbet robotuna daha doğal bir şekilde sorular sorun
- Aracı kullanarak anahtar kelime listeleri, pazarlama plan şablonları ve içerik stratejileri oluşturun
ChatGPT sınırlamaları
- Chatbot tarzı bir arayüzü olmayan daha geleneksel bir araştırma aracını tercih eden kullanıcılar için alternatif bir seçenek daha uygun olabilir
- ChatGPT'nin çıktılarının doğruluğunu belirlemek zor olabilir, bu nedenle takımlar bir SEO stratejisini onaylamadan önce doğrulama için ek bir araç kullanmayı tercih edebilir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
7. Copy. ai
Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ve anahtar kelime araştırmasını büyük ölçekte dağıtmak için en iyisi
Copy.ai, büyük ölçekte içerik oluşturmak ve dağıtmak için üretken AI kullanmak isteyen satış ve pazarlama takımları için tasarlanmış bir AI pazarlama aracıdır. Çoğu AI anahtar kelime oluşturucu gibi, Copy. ai de doğru komutlarla potansiyel anahtar kelimelerin bir listesini oluşturur, böylece takımlar web sitesi projelerinde kullanmak için bolca seçeneğe sahip olur. ?
Copy. ai en iyi özellikler
- Hedef alabileceğiniz potansiyel kelime öbekleri ve fikirler için anahtar kelime kümeleri oluşturun
- İçerik fikirleri için beyin fırtınası yapın ve bir içerik planı oluşturun
- Copy.ai'yi kullanarak anahtar kelime önerilerine dayalı bir içerik özeti oluşturun
Copy. ai sınırlamaları
- Öncelikle bir AI içerik yazarı olduğu için, bazı takımlar bu aracın belirli anahtar kelime araştırma işlevlerinden yoksun olduğunu düşünebilir
- Bazı kullanıcılar, içerik oluşturmak için kredi satın almayı zorlayıcı bulabilir
Copy. ai fiyatlandırma
- 1 kullanıcı için ücretsiz (200 kredi)
- Pro: 5 kullanıcıya kadar (500 kredi) aylık 36 ABD doları
- Takım: 20 kullanıcıya kadar aylık 186 $ (3.000 kredi)
- Büyüme: 75 kullanıcıya kadar aylık 1.000 $ (20.000 kredi)
- Ölçek: 200 kullanıcıya kadar aylık 3.000 $ (75.000 kredi)
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
8. Jasper
İçerik oluşturmada marka tutarlılığını korumak için en iyisi
Jasper, kendisini anahtar kelime araştırma sürecinde pazarlama takımları için bir AI yardımcı pilotu olarak tanımlar ve içerik oluşturma ve marka tutarlılığını güçlendirmek için yapay zeka kullanan bir dizi araç ve özellik sunar. Jasper'ın AI yazma araçları, takımlar için içerik özeti sürecini kolaylaştırır. ?
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Verilen anahtar kelimelere göre içerik özetleri ve ilk taslaklar oluşturun
- Arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) rakiplerinize göre içeriğinizi analiz edin
- Surfer entegrasyonunu kullanarak bulgularınıza göre içeriği optimize edin
Jasper sınırlamaları
- Jasper ile fikir üretmek mümkün olsa da, geleneksel bir SEO anahtar kelime araştırma aracı bulunmadığından, arama verileri ve içgörüler bekleyen takımlar bir alternatif düşünmelidir
- SEO içerik optimizasyonu bir özellik olarak dahil değildir; bunun için Surfer aboneliğine ihtiyacınız olacaktır
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Pro: 5 kullanıcıya kadar aylık 59 $
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)
9. Bramework
Yazarların ilk taslak ve ana hatlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için en iyisi
Bramework, yazarlar ve içerik takımlarına ilk taslak sürecinde yardımcı olan bir AI yazma platformudur. Boş bir sayfadan işe başlamamak için başlık, ana hatlar ve ilk birkaç paragrafı oluşturmak için kullanın. ✏️
Bramework'ün en iyi özellikleri
- Anahtar kelimelerinizi ekleyin, platform ilgili içeriği oluştursun
- AI ile içerik özetinizi, ana hatlarını veya ilk taslağınızı oluşturun
- Semrush entegrasyonunu kullanarak anahtar kelime araştırma işlevselliği ekleyin
Çerçeve sınırlamaları
- Bramework'ün kendi AI SEO aracı yoktur —kullanıcılar bu özellik için ayrı bir Semrush aboneliğine ihtiyaç duyar
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün (UI) iyileştirilebileceğini bildirmiştir
Bramework fiyatlandırması
- Grow: 2 kullanıcıya kadar aylık 19 $
- Pro: 8 kullanıcıya kadar aylık 99 $
Bramework derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,7/5 (3+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
10. Narrato
SEO içerik işbirliği için en iyisi
Narrato, içerik oluşturma sürecini merkezileştirmek isteyen pazarlama ekipleri için tasarlanmış bir AI içerik işbirliği ve oluşturma platformudur. Platformun bir parçası olarak Narrato, anahtar kelime araştırması dahil olmak üzere ek planlama ve SEO araçları sunar. ?
Narrato'nun en iyi özellikleri
- Narrato'nun AI yazarı ile alakalı anahtar kelimelerin bir listesini oluşturun
- Kendi anahtar kelimelerinizi girerek alakalı öneriler ve içerikler oluşturun
- AI içerik asistanını kullanarak anahtar kelimelerinizi SEO özetine dönüştürün
Narrato sınırlamaları
- Narrato, anahtar kelime araştırma listelerini bir belge içinde düz metin olarak çıkarır, bu da takımların bunları dışa aktarmasını ve verimli bir şekilde kullanmasını zorlaştırabilir
- Platformun odak noktası, SEO anahtar kelimelerinden ziyade içerik işbirliği ve oluşturmadır
Narrato fiyatlandırma
- Tek Kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla
- Pro: 4 kullanıcıya kadar aylık 36 $
- İş: 4 kullanıcıya kadar aylık 76 ABD doları
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Narrato puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)
Anahtar Kelime Araştırması için Bu AI Araçlarıyla SEO Operasyonlarınızı Güçlendirin
SEO alanında, her zaman yenilik yapmanın, daha hızlı ilerlemenin ve daha iyi sonuçlar elde etmenin yollarını arıyoruz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, AI anahtar kelime araştırma araçlarını kullanarak sürecinizi kolaylaştırmak, inanılmaz fırsatları keşfetmek ve araştırmalarınızı daha hızlı yayınlanabilir içeriğe dönüştürmektir.
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