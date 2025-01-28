2025'in En İyi 10 AI Anahtar Kelime Araştırma Aracı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Anahtar kelime araştırması eskiden gizem, tahmin ve henüz kimsenin fark etmediği gizli bir fırsat bulma umuduyla doluydu. Artık, süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirmek için anahtar kelime araştırması için yapay zeka (AI) araçlarına sahibiz.

Bu kılavuzda, anahtar kelime araştırması için mevcut en iyi AI araçlarından bazılarını inceleyeceğiz ve 2024'te kullanmayı düşünmeniz gereken araçlar hakkında önerilerde bulunacağız. ?

Anahtar kelime araştırması için bir AI aracında nelere dikkat etmelisiniz?

AI anahtar kelime araştırma araçları, bu zaman alıcı süreci basitleştirir, anahtar kelime fırsatlarını ortaya çıkarır ve arama sıralamalarında iyi performans gösterecek içeriği planlamanızı, yazmanızı ve yayınlamanızı kolaylaştırır.

Farklı AI anahtar kelime araştırma araçlarını değerlendirirken, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalısınız:

Fonksiyon: Bu araç anahtar kelime araştırmasına yardımcı oluyor mu, yoksa içerik sürecinin farklı bir kısmı için mi daha uygun?

Veriler ve içgörüler: Araç, arama hacimleri, tıklama başına maliyet (CPC) ve anahtar kelime zorluk puanları gibi yararlı veriler sağlıyor mu?

İtibar: Bu araç tanınmış bir araç mı? SEO topluluğu içinde olumlu bir itibara sahip mi?

Bonus özellikler: Araç, anahtar kelime araştırmasından daha fazlasını yapıyor mu?

Kullanım kolaylığı: Aracın gezinmesi, kullanımı ve anlaşılması kolay mı? Tüm takım üyeleriniz bu aracı güvenle kullanabilir mi?

Fiyatlandırma: Bu ücretsiz bir anahtar kelime araştırma aracı mı? Aracın fiyatı uygun mu? Ücretsiz sürümde işlevsellik sınırlı mı?

Her takım ve kuruluşun hedefi biraz farklı olacaktır, bu nedenle ana hedefinizin ne olduğunu ve sizin için en önemli metriklerin hangileri olduğunu düşünün ve hedefinize ulaşmanızı sağlayacak bir araç seçin.

Neye bakmanız gerektiğini biliyorsunuz, ancak yüzlerce farklı AI anahtar kelime araştırma aracını araştırmak, incelemek ve test etmek için kimin zamanı var? Sizin için zor işi yaptık ve 2024'te denemeniz için en iyi anahtar kelime araştırma araçlarının listesini hazırladık ?

Kapsamlı SEO proje yönetimi için en iyisi

ClickUp Brain'i kullanarak basit bir komutla ClickUp Belgeleri'nde bir blog yazısı oluşturun

ClickUp, pazarlama takımlarına diğer araçların sunmadığını sunar: rolünüze, hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yapay zeka destekli bir asistan. ClickUp Brain, anahtar kelime araştırması dahil olmak üzere içerik pazarlama sürecindeki çok çeşitli görevleri yerine getirir.

ClickUp Belgeleri içinde ClickUp Brain'i kullanarak ilgili anahtar kelime fikirleri oluşturun ve anahtar kelime kümeleri oluşturun. Belgelerinizdeki takım üyeleriyle işbirliği yaparak fikirleri tartışın ve listenizi kesinleştirin, ardından bu fikirleri ClickUp Görevleri ile eyleme dönüştürün.

ClickUp, yüksek kaliteli anahtar kelime fikirleri sunmaktan daha fazlasını yapar. SEO proje yönetimi için de güçlü bir araçtır. ClickUp Beyaz Tahtaları ile konu kümelerini görselleştirin, ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak veritabanınızı ve iş akışlarınızı özelleştirin ve ClickUp Tekrarlayan Kontrol Listeleri'ni kullanarak SEO sürecinde hiçbir adımı kaçırmadığınızdan emin olun. ✅

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu ile son tarihleri belirleyin, sıralamalarınızı izleyin ve yönetin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, çok çeşitli özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunan hepsi bir arada bir platformdur ve ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp Brain, anahtar kelime fikirleri üretse de, arama verilerini içeren geleneksel bir anahtar kelime araştırma aracı değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Semrush

Rekabetçi anahtar kelime analizi ve içerik boşluklarının haritalanması için en iyisi

semrush aracılığıyla

Semrush, anahtar kelime araştırması ve rekabet analizi dahil olmak üzere SEO odaklı araçlar ve özellikler içeren bir dijital pazarlama ve arama motoru optimizasyonu (SEO) platformudur. Semrush'un anahtar kelime araştırma araçları, anahtar kelime eksikliklerini tespit etmenize, rakip anahtar kelimeleri araştırmanıza ve anında anahtar kelime listeleri oluşturmanıza olanak tanır. ?

Semrush'un en iyi özellikleri

Tek bir başlangıç anahtar kelimeden binlerce uzun kuyruklu anahtar kelime listeleri oluşturun

Rakip analizi ile rekabetçi anahtar kelime fırsatlarını ve içerik eksikliklerini bulun

Google Analytics ile arama algoritması, anahtar kelime sıralamaları ve çapraz referans verileri hakkında değerli bilgiler edinin

Semrush sınırlamaları

Semrush'un fiyat planları, küçük işletmeler ve ajanslar için ulaşılamaz olabilir

Bazı kullanıcılar, özelliklerin aralığının, yazılımı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için bir öğrenme süreci gerektirdiğini öne sürmektedir

Semrush fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 129,95 $

Guru: 249,95 $/ay kullanıcı başına

İş: 499,95 $/ay kullanıcı başına

Semrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

3. Google Anahtar Kelime Planlayıcı

Google reklam kampanyalarını hedefleyen işletmeler için en iyisi

google Anahtar Kelime Planlayıcı aracılığıyla

Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcı, Google Ad kampanyaları yürütüyorsanız sahip olmanız gereken bir araçtır, ancak tek başına da kullanışlıdır. Bu aracı kullanarak yeni anahtar kelimeler bulun, içgörüler ve öneriler alın ve bu bilgileri reklam kampanyalarınızda kullanın. ?

Google Anahtar Kelime Planlayıcı'nın en iyi özellikleri

Google Ads için kendi anahtar kelime planınızı oluşturun

Tahmini arama trafiğini ve kaç tane tahmini tıklama, gösterim veya dönüşüm elde edebileceğinizi görün

Planınızı birkaç tıklamayla işlevsel bir Google Ads kampanyasına dönüştürün

Google Anahtar Kelime Planlayıcı sınırlamaları

Bu bir Google anahtar kelime keşif aracı olduğundan, yalnızca Google arama terimleri için öngörülen organik arama verilerini görebilirsiniz

Google Ad kampanyaları yürütmeyi planlamıyorsanız, daha geniş bir özellik setine sahip başka bir araç faydalı olabilir

Google Anahtar Kelime Planlayıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Anahtar Kelime Planlayıcı derecelendirmeleri ve yorumları

Aşağıdaki derecelendirmeler genel Google Ads platformu içindir:

G2: 4. 3/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

4. Surfer

SEO optimizasyonu ile içerik oluşturma ve denetim için en iyisi

via Surfer

Surfer, takımlara yalnızca anahtar kelimeleri araştırma değil, aynı zamanda içerik oluşturma ve mevcut içeriği denetleme olanağı da sunan bir arama motoru optimizasyonu ve AI içerik oluşturma aracıdır. AI destekli bir metin yazma aracı olmasının yanı sıra, Surfer, Google'dan ayrılmadan ihtiyacınız olan tüm anahtar kelimeleri araştırmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir Chrome uzantısı da sunar. ?

Surfer'ın en iyi özellikleri

Nişinize göre alakalı konu kümelerini keşfedin

Arama niyetini analiz edin, anahtar kelime zorluk puanlarını görün ve aylık arama hacimlerini kontrol edin

Keyword Surfer uzantısıyla anında anahtar kelime araştırması yapın

Surfer sınırlamaları

Kullanıcılar, konu kümeleri oluşturulduktan sonra değiştirilemeyeceğini belirtiyor

Bazı kullanıcılar, anahtar kelime araştırma fonksiyonunun diğer alternatiflere göre daha basit olduğunu bildirmiştir

Surfer fiyatlandırması

Temel: 2 kullanıcıya kadar aylık 69 $

Essential AI: 2 kullanıcıya kadar aylık 119 $

Gelişmiş: 5 kullanıcıya kadar aylık 149 ABD doları

Gelişmiş AI: 5 kullanıcıya kadar aylık 239 $

Maksimum: 10 kullanıcıya kadar aylık 249 $

Max AI: 10 kullanıcıya kadar aylık 419 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Surfer puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

5. Twinword Ideas

Niş pazarlara özgü anahtar kelimeleri hedeflemek ve trend analizi yapmak için en iyisi

twinword Ideas aracılığıyla

Twinword Ideas, trendleri araştırmak ve size yalnızca en iyi anahtar kelimeleri sunmak için tasarlanmış bir AI anahtar kelime araştırma aracıdır. Uzun anahtar kelime listelerini manuel olarak incelemek yerine, bu AI anahtar kelime oluşturucuyu kullanarak hedeflemek için daha alakalı potansiyel kelime öbekleri seçin. ?

Twinword Ideas'ın en iyi özellikleri

Arama hacmi, organik trafik ve tıklama başına maliyet (CPC) dahil olmak üzere doğru anahtar kelime verilerini görün

Otomatik anahtar kelime gruplama özelliği ile ilgili anahtar kelime listenizi oluştururken zaman kazanın

Anahtar kelime puanlarını görün ve en iyi SEO sıralama fırsatlarına göre kampanyanızı oluşturun

Twinword Ideas sınırlamaları

Bu tamamen bir anahtar kelime araştırma aracıdır, bu nedenle başka içerik veya SEO özellikleri olan bir platform arayan takımlar alternatifleri değerlendirmelidir

Anahtar kelime arama aracı, mevcut diğer anahtar kelime araştırma araçlarına kıyasla daha basit bir yapıya sahiptir

Twinword Ideas fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Ajans: 5 kullanıcıya kadar aylık 59 $

Twinword Ideas puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: yok

6. ChatGPT

Konuşma tabanlı AI destekli anahtar kelime araştırması için en iyisi

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, kullanıcılara içerik veya web sitesi projesi için ilgili anahtar kelimelerin bir listesini oluşturmak da dahil olmak üzere neredeyse her şeyi yapan büyük bir öğrenme modeline (LLM) erişim sağlayan bir AI sistemidir. ?

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Komutlarınız ve girdileriniz temelinde anahtar kelime önerilerini keşfedin

AI sohbet robotuna daha doğal bir şekilde sorular sorun

Aracı kullanarak anahtar kelime listeleri, pazarlama plan şablonları ve içerik stratejileri oluşturun

ChatGPT sınırlamaları

Chatbot tarzı bir arayüzü olmayan daha geleneksel bir araştırma aracını tercih eden kullanıcılar için alternatif bir seçenek daha uygun olabilir

ChatGPT'nin çıktılarının doğruluğunu belirlemek zor olabilir, bu nedenle takımlar bir SEO stratejisini onaylamadan önce doğrulama için ek bir araç kullanmayı tercih edebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

7. Copy. ai

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ve anahtar kelime araştırmasını büyük ölçekte dağıtmak için en iyisi

Copy.ai, büyük ölçekte içerik oluşturmak ve dağıtmak için üretken AI kullanmak isteyen satış ve pazarlama takımları için tasarlanmış bir AI pazarlama aracıdır. Çoğu AI anahtar kelime oluşturucu gibi, Copy. ai de doğru komutlarla potansiyel anahtar kelimelerin bir listesini oluşturur, böylece takımlar web sitesi projelerinde kullanmak için bolca seçeneğe sahip olur. ?

Copy. ai en iyi özellikler

Hedef alabileceğiniz potansiyel kelime öbekleri ve fikirler için anahtar kelime kümeleri oluşturun

İçerik fikirleri için beyin fırtınası yapın ve bir içerik planı oluşturun

Copy.ai'yi kullanarak anahtar kelime önerilerine dayalı bir içerik özeti oluşturun

Copy. ai sınırlamaları

Öncelikle bir AI içerik yazarı olduğu için, bazı takımlar bu aracın belirli anahtar kelime araştırma işlevlerinden yoksun olduğunu düşünebilir

Bazı kullanıcılar, içerik oluşturmak için kredi satın almayı zorlayıcı bulabilir

Copy. ai fiyatlandırma

1 kullanıcı için ücretsiz (200 kredi)

Pro: 5 kullanıcıya kadar (500 kredi) aylık 36 ABD doları

Takım: 20 kullanıcıya kadar aylık 186 $ (3.000 kredi)

Büyüme: 75 kullanıcıya kadar aylık 1.000 $ (20.000 kredi)

Ölçek: 200 kullanıcıya kadar aylık 3.000 $ (75.000 kredi)

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

8. Jasper

İçerik oluşturmada marka tutarlılığını korumak için en iyisi

via Jasper

Jasper, kendisini anahtar kelime araştırma sürecinde pazarlama takımları için bir AI yardımcı pilotu olarak tanımlar ve içerik oluşturma ve marka tutarlılığını güçlendirmek için yapay zeka kullanan bir dizi araç ve özellik sunar. Jasper'ın AI yazma araçları, takımlar için içerik özeti sürecini kolaylaştırır. ?

Jasper'ın en iyi özellikleri

Verilen anahtar kelimelere göre içerik özetleri ve ilk taslaklar oluşturun

Arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) rakiplerinize göre içeriğinizi analiz edin

Surfer entegrasyonunu kullanarak bulgularınıza göre içeriği optimize edin

Jasper sınırlamaları

Jasper ile fikir üretmek mümkün olsa da, geleneksel bir SEO anahtar kelime araştırma aracı bulunmadığından, arama verileri ve içgörüler bekleyen takımlar bir alternatif düşünmelidir

SEO içerik optimizasyonu bir özellik olarak dahil değildir; bunun için Surfer aboneliğine ihtiyacınız olacaktır

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: 5 kullanıcıya kadar aylık 59 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

9. Bramework

Yazarların ilk taslak ve ana hatlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için en iyisi

bramework aracılığıyla

Bramework, yazarlar ve içerik takımlarına ilk taslak sürecinde yardımcı olan bir AI yazma platformudur. Boş bir sayfadan işe başlamamak için başlık, ana hatlar ve ilk birkaç paragrafı oluşturmak için kullanın. ✏️

Bramework'ün en iyi özellikleri

Anahtar kelimelerinizi ekleyin, platform ilgili içeriği oluştursun

AI ile içerik özetinizi, ana hatlarını veya ilk taslağınızı oluşturun

Semrush entegrasyonunu kullanarak anahtar kelime araştırma işlevselliği ekleyin

Çerçeve sınırlamaları

Bramework'ün kendi AI SEO aracı yoktur —kullanıcılar bu özellik için ayrı bir Semrush aboneliğine ihtiyaç duyar

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün (UI) iyileştirilebileceğini bildirmiştir

Bramework fiyatlandırması

Grow: 2 kullanıcıya kadar aylık 19 $

Pro: 8 kullanıcıya kadar aylık 99 $

Bramework derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,7/5 (3+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

10. Narrato

SEO içerik işbirliği için en iyisi

narrato aracılığıyla

Narrato, içerik oluşturma sürecini merkezileştirmek isteyen pazarlama ekipleri için tasarlanmış bir AI içerik işbirliği ve oluşturma platformudur. Platformun bir parçası olarak Narrato, anahtar kelime araştırması dahil olmak üzere ek planlama ve SEO araçları sunar. ?

Narrato'nun en iyi özellikleri

Narrato'nun AI yazarı ile alakalı anahtar kelimelerin bir listesini oluşturun

Kendi anahtar kelimelerinizi girerek alakalı öneriler ve içerikler oluşturun

AI içerik asistanını kullanarak anahtar kelimelerinizi SEO özetine dönüştürün

Narrato sınırlamaları

Narrato, anahtar kelime araştırma listelerini bir belge içinde düz metin olarak çıkarır, bu da takımların bunları dışa aktarmasını ve verimli bir şekilde kullanmasını zorlaştırabilir

Platformun odak noktası, SEO anahtar kelimelerinden ziyade içerik işbirliği ve oluşturmadır

Narrato fiyatlandırma

Tek Kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: 4 kullanıcıya kadar aylık 36 $

İş: 4 kullanıcıya kadar aylık 76 ABD doları

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Narrato puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

SEO alanında, her zaman yenilik yapmanın, daha hızlı ilerlemenin ve daha iyi sonuçlar elde etmenin yollarını arıyoruz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, AI anahtar kelime araştırma araçlarını kullanarak sürecinizi kolaylaştırmak, inanılmaz fırsatları keşfetmek ve araştırmalarınızı daha hızlı yayınlanabilir içeriğe dönüştürmektir.

Hedefiniz sadece doğru anahtar kelimeleri bulmak değil, aynı zamanda bir içerik imparatorluğu kurmak ve yönetmekse, ClickUp'ı anahtar kelime araştırması ve SEO yönetimi için tercih ettiğiniz platform haline getirin. Özelleştirilebilir platformumuz, fikir bulmak, optimize edilmiş içerik oluşturmak ve ilerlemenizi izlemek için tek bir yer sunar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. ?