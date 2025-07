SEO Proje Yönetimi – İş Akışınızı Optimize Etmek İçin 8 İpucu [Şablonlarla]

ClickUp'ın SEO lideri ve gerçek bir verimlilik meraklısı olarak, iş akışlarını optimize etmekten neredeyse arama optimizasyonu kadar keyif alıyorum.

Görevleri otomatikleştirmek ve mevcut süreçleri iyileştirmek için yeni yollar bulma zorluğundan keyif alıyorum. Bu, takımımın işini daha etkili hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda en sevdiğimiz şeye, yani SEO'ya daha fazla zaman ayırmamızı sağlıyor! 🔎

SEO proje yönetimi hakkındaki görüşlerimi ve ajansların, SEO proje yöneticilerinin ve pazarlama takımlarının iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olabilecek 8 ipucunu paylaşmaktan heyecan duyuyorum.

SEO proje yönetimi nedir?

SEO Proje Yönetimi, tüm arama motoru optimizasyonu çabalarının planlanması, iletişimi ve yürütülmesini içerir.

SEO kampanyasının her aşamasını yönetmek için en uygun iş akışını oluşturmakla ilgilidir. Bu, strateji geliştirmeden sonuçları paydaşlara veya müşterilere raporlamaya kadar her şeyi içerir.

Proje Yönetimi SEO için Neden Önemlidir?

Diğer pazarlama çabaları gibi, SEO kampanyaları da yapı ve proje yönetimi ilkelerinden yararlanır, ancak yine de çok az takımın özel bir SEO proje yöneticisi vardır.

Bunun yerine, normalde proje yöneticisinin sorumluluğunda olan görevler, zaten iş yükü olan SEO takım üyelerine dağıtılır ve bu da tükenmişliğe yol açarak verimliliği engelleyebilir. 😢

Ayrıca, SEO yöneticilerinin aynı gün içinde stratejist, teknisyen ve yönetici rollerini üstlenmesi de sık görülen bir durumdur.

Müşteriler, içerik yazarları, mühendisler, SEM uzmanları ve hesap yöneticileri gibi çok çeşitli kişilerle işbirliği yapıyoruz. Bir SEO proje yöneticisi olmadan, bu ilişkilerin sorumlusu siz olabilirsiniz.

Fonksiyonlar arası iletişim kurma ve farklı aşamalarda birden fazla SEO projesini yönetme becerisi çok önemlidir. Proje yönetimi olmadan görevler kaybolur, takımlar uyumsuz çalışır ve kampanyalar orijinal kapsamını aşar.

Gerçeği kabul edelim, SEO proje yönetimi hafife alınmaktadır.

Proje Yönetimi Yazılımı Anahtardır 🔑

SEO dünyasında, anahtar kelime araştırması, içerik zekası, sıralama izleme, analitik ve daha fazlası için araçlarımız var. Ayrıca, elektronik tablolarda da CANLI olarak çalışıyoruz. Google E-Tablolar veya Excel gibi araçlar, genellikle veri ve teknik kullanım durumları için en iyi seçimdir. Bu araçlar hiçbir yere gitmiyor olsa da, SEO proje yönetimi için ideal değildir.

Hesap tabloları, zaman takibi, otomasyon ve görev ilişkileri gibi önemli anahtar özelliklerden yoksundur. Ayrıca, rapor görselleştirmeleri karmaşıktır ve esnek değildir. Excel'de bir proje zaman çizelgesi veya Gantt grafiği oluşturmayı denediniz mi? Çok zor.

Teknoloji yığınımıza daha fazla yazılım eklemek en son istediğimiz şeydir. Ancak, modern proje araçları, işlerinizi tek bir yerde bir araya getirerek bu sorunları çözmek için geliştirilmiştir. Toplantıların %69,7 oranında artması ve insanların iş arkadaşlarıyla daha kopuk hissetmesi nedeniyle, iş yönetimi çözümlerinizi yükseltmek için daha iyi bir zaman olamaz.

Fade-in: ✨ Proje yönetimi yazılımı ✨

Basit yapılacaklar listelerinden karmaşık çevik iş akışlarına kadar, proje yönetimi yazılımı SEO görevlerini düzenlemek, takımınızla işbirliği yapmak ve kampanyalarınızı yolunda tutmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.

Bu araçlar, işe alım çabalarınız için de destek sağlayabilir. İşe alım görev şablonları geliştirin, SOP'leri kolayca ortaya çıkarın ve yeni çalışanlarınızla iletişim için net bir kanal oluşturun. Bu şekilde, ideal SEO takımınızı oluşturmanın daha önemli zorluklarına odaklanabilirsiniz.

SEO için en iyi proje yönetimi yazılımı hangisidir?

Yüzlerce proje yönetimi aracı var, ama hangisi size uygun?

Gerçek cevap, sizin de çok iyi bildiğiniz klasik bir cümle: duruma göre değişir.

Müşterileri yöneten SEO ajansları , paylaşımlı misafir görünümleri ve özelleştirilebilir proje hiyerarşisi sunan yazılımdan faydalanın.

Geliştiricilerle yakın bir şekilde çalışan takımlar, çevik bir iş akışı için tasarlanmış araçlar kullanıyor olabilir.

Yarı zamanlı bir SEO danışmanı, işlerini düzenli tutmak için basit bir görev yönetimi yazılımı arayabilir.

Daha büyük takımlar, depolama ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için kurumsal düzeyde çözümlere ihtiyaç duyar.

Ancak her şeyden önce, SEO takım üyeleri hedeflerine ulaşmak için işlevler arası çalışmaya güvenirler.

En iyi tavsiyem, sadece sizin için değil, birlikte çalıştığınız diğer takımlar için de en iyi şekilde çalışan bir proje yönetimi platformu bulmanızdır. Tüm takımın taahhüdü olmadan, yeni araçlar yeni silolar yaratacak ve beraberinde getirdikleri operasyonel faydaları ortadan kaldıracaktır.

sEO Proje Yönetimi için 8 İpucu 📝

Şimdi işin en güzel kısmına geldik.

Proje yönetimi yazılımında iş akışını yöneten ajanslar ve şirket içi takımlar için en önemli ipuçlarım aşağıda yer almaktadır.

1. Sitenizin İçeriği için Bir Veritabanı Oluşturun

Yeni bir web sitesi için SEO'ya yaklaşırken yapacağım ilk şeylerden biri, site dizinini oluşturmaktır. Bu, sitedeki her sayfanın alt klasörlere ayrıldığı bir elektronik tablodur. Genellikle bu verileri Ahrefs veya Screaming Frog gibi bir araçtan içe aktarır ve URL, sayfa başlığı, iç bağlantılar vb. gibi öznitelikleri eklerim.

Bu, yönlendirme fırsatlarını belirleme, iç bağlantıları eksik sayfalar veya bilmediğiniz içeriği kolayca tanıma gibi birçok avantaj sağlar! Bu, SEO takımının görünürlüğünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda diğer pazarlama takımı üyeleri veya departmanları da tüm içeriğinizi tek bir yerde bulabilecekleri kolay erişilebilir bir tabloya sahip olmanın avantajlarından yararlanır.

Peki, tüm bu içeriklerle ne yapıldığını nasıl bilebiliriz?

Proje yönetim aracınızda bir içerik veritabanı oluşturmanın birçok avantajı vardır. Aktif işler için görünürlük sağlar, geçmiş güncellemeleri gösterir ve her sayfaya hızlı erişim sağlar. Süreçleri standartlaştırmak için otomasyon ve görev ilişkilerinden yararlanmaya başladığınızda, iş akışınızı kolaylaştırmanın sürekli yeni yollarını bulacaksınız. Bu, yalnızca SEO takımınız değil, tüm kuruluşunuz için faydalı olacaktır.

ClickUp'ta, tüm içerik geçmişimiz ve özniteliklerimiz için merkezi bir konum oluşturmak amacıyla Tablo görünümü ve özel alanları bir arada kullanıyoruz. Bir makalede her güncelleme yapıldığında, o makaleyle ilişkili görev bu etkinliği yansıtır.

İçerik veritabanınız için özel alanlar olarak değerlendirebileceğiniz özniteliklerin listesi aşağıda verilmiştir:

Özel Alanlar, SEO takımınızın ClickUp'taki tüm blog güncellemelerini ve görevlerini takip etmesine yardımcı olur

Başlangıçta zor bir proje gibi görünebilir, ancak bir elektronik tablo içinde site dizini oluşturduysanız, çoğu proje yönetimi platformunda bulunan CSV içe aktarma özelliğini kullanarak işin bir kısmını kolayca yapabilirsiniz!

Başlamakta yardıma mı ihtiyacınız var?

İçerik veritabanı oluşturmak için bu kılavuzu inceleyin veya Blog veritabanı şablonumuzla hemen başlayın.

2. Alışkanlık Haline Gelen İşler için Yinelenen Görevlere Güvenin

Yinelenen görevler, proje yönetimi yazılımlarında yaygın ancak yeterince değer verilmeyen bir özelliktir. Bu özellik, görevleri tamamlandıktan veya belirli bir tarihi geçtikten sonra otomatik olarak yeniden oluşturmanıza veya yeniden açmanıza olanak tanır.

SEO sorumlulukları çeşitlidir, ancak yinelenen bir görevi tetikleyerek kolaylaştırılabilecek birçok tekrarlayan eylem vardır. Bunlar, hesap verebilirliği artırabilir, yinelemeleri önleyebilir ve en önemlisi, zaman kazanmanızı sağlayabilir. ClickUp'ta kullandığımız yinelenen SEO görevlerine birkaç örnek:

Raporlama ve Veri İnceleme

Teknik Denetim Kontrolü.

Takım Toplantıları

Yeni ve Kayıp Bağlantı Denetimleri

Gizli 1:1 görevler

Sektör kaynaklarına katkı

Favori Yineleyen görevlerimden biri haftalık kaynak tartışmamız! SEO takımının her üyesi, birkaç anahtar noktayı içeren ilgili bir kaynağı ortaya çıkarmakla görevlidir. Bu, blog makalesi, e-kitap, yeni araç, yaklaşan web semineri vb. hemen hemen her şey olabilir.

Haftada kesinlikle birden fazla kaynak tüketiyoruz, ancak bu, diyalog başlatmak için en etkili olanı seçmemize yardımcı oluyor. SEO konusunda güncel kalmak hayatta kalmamız için çok önemli ve bu görev, eğitim ve strateji konusunda sürekli bir konuşma sürdürmemize yardımcı oluyor.

3. Her İş Akışına Uyum Sağlayan Özel Durumlar Kullanın

"Yapılacak", "devam ediyor" ve "tamamlandı" gibi basit görev durumları ayarlamak, birçok departmanda proje yönetimi için harika bir başlangıç noktasıdır. Ancak SEO takımları için basit durum seçenekleri sınırlayıcı ve netlikten yoksundur, özellikle de işimizin çoğu devam eden ve benzersiz bir süreç gerektiren işler olduğundan. Bir açılış sayfasını optimize ediyor, bir bağlantı kampanyası yönetiyor veya anahtar kelime araştırması yapıyor olabiliriz, ancak her görev çok farklı bir iş akışı içerir.

Örneğin, "İlerleme" olarak listelenen bir bağlantı oluşturma kampanyası düşünün. Bu ne anlama gelir? Şu anda bu kampanya için URL'ler mi arıyorsunuz? Kaynaklar mı arıyorsunuz? Gelen kutunuzdaki ilişkileri mi geliştiriyorsunuz?

Özel durum alanlarını kullanmak, bir görevle ilgili neler olup bittiğine dair görünürlüğü artırır. Ayrıca işlerinizi filtrelemek, önceliklendirmek ve otomasyondan yararlanmak daha kolay hale gelir!

ClickUp'ta Özel Durumlar

Birçok proje yönetimi aracı, özel durum özelliği sunar. Bu özellik yoksa, bir görevin hangi "durumda" olduğunu izlemek için özel alanları kullanmak harika bir alternatiftir.

Hangisi daha iyi seçenek?

Açıkçası, bu, projelerinizi nasıl görselleştirmeyi tercih ettiğinize, ilgili paydaşlara ve alt görevlere olan bağımlılığınıza bağlıdır.

İşte ClickUp'taki bazı iş akışlarımızdan esinlenerek oluşturduğumuz farklı durum düzenleri.

Blog Geliştirme Anahtar Kelime Araştırması Bağlantı Oluşturma Blog Veritabanı Aç Aç Aç Plan İlerleme İlerleme URL Arama Geliştirme aşamasında İlk İnceleme İnceleme Potansiyel Müşteri E-posta Arama İzleme Düzenleyici İncelemesi İçerik Özeti Aktif Dış İletişim Denetim Tasarım Hazır Devam eden kampanya Güncelleme gerekli Hazır Kapalı Kampanya Sona Erdi Planlayın Yayınlandı

4. Konu Kümelerini Görselleştirmek için Zihin Haritalarını Kullanın

İçerik merkezleri oluşturmak, konu kümeleri etrafında arama otoritesi oluşturmak için popüler bir SEO stratejisidir. Bizim için, merkezlerimizi araştırmak ve görsel olarak haritalandırmak, sütunlarımızın ve kümelerimizin nasıl organize edildiğini görmek açısından genellikle yararlıdır.

Screaming Frog gibi harika SEO araçları, site mimarisi oluşturmanıza ve görselleştirmeleri taramanıza olanak tanır. Ne yazık ki, bu tür araçlar planlanmış içeriği ve bunun canlı sayfalarınızla nasıl bağlantılı olduğunu görselleştirmenize yardımcı olmuyor.

Zihin Haritaları veya sanal beyaz tahtalar bu sorun için harika bir çözümdür. Her düğümü bir içerik sayfası, düğüm bağlantılarını ise iç bağlantı olarak ele alabilirsiniz. Bu görselleştirmeleri oluşturmanıza yardımcı olacak birçok zihin haritası aracı bulunmaktadır.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile sadece zihin haritaları oluşturmakla kalmaz, her düğümü sayfanın bulunduğu göreve bağlayabilirsiniz. İçerik veritabanınız ve kümeleriniz arasında iki yönlü bir bağlantı oluşturun, böylece her sayfanın konu ekosisteminizde nereye ait olduğunu görmek için her zaman tek bir tık uzağınızda olun.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile Zihin Haritalarınızı doğrudan görevlere bağlayarak içerik veritabanınız ve kümeleriniz arasında iki yönlü bir erişim noktası oluşturun

Bonus: AI SEO Araçları

5. Görev Otomasyonundan Yararlanın

Otomasyon hakkında daha fazla konuşalım. Anahtar kelime sıralaması izlemeden teknik denetimlere kadar, stratejistler SEO için birçok otomasyon aracı kullanır.

Peki, proje iş akışınızda otomasyon kullanıyor musunuz?

Standartlaştırılmış süreçleriniz varsa, görev otomasyonunu SEO projelerinizi yolunda tutan yardımcınız yapın.

İş akışınızı inceleyin ve kendinize şu soruyu sorun:

SEO iş akışınızda tekrarlanan adımlar var mı?

Bir şeyin son teslim tarihi geçtiğinde son teslim tarihlerini manuel olarak mı ayarlıyorsunuz?

Her seferinde aynı kişilere atanan görevler var mı?

Yorumlar, hatırlatıcılar ve takipler bırakmanız mı gerekiyor?

Proje Yöneticilerinin Görevleri Otomatikleştirebileceği Temel Örnekler

Tetikleyici Eylem Bir görev durumu değiştiğinde Atanan takım üyelerini değiştirin Son teslim tarihi geldiğinde Görev önceliğini değiştirin Bir görev belirli bir duruma geçtiğinde Bir alt görev oluşturun ve birine atayın Özel bir alan değiştiğinde Görev durumunu güncelle Bir görev geciktiğinde Etiketleyin veya bir yöneticiye atayın Bir görev kapatıldığında Bir yöneticiyi veya misafiri (örneğin bir müşteriyi) etiketleyin

Bu, manuel çabaları kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda operasyonel süreyi kısaltır, riski sınırlar ve hatta önceliklendirmeyi iyileştirebilir.

ClickUp'ta kullandığımız SEO Görev Otomasyonu Örnekleri

Yeni bir blog yazısı yayınlandığında ➡️ SEO takım üyelerinden birine otomatik olarak iç bağlantılar eklemek için bir alt görev atayın.

İç bağlantıların önemi bir sır değildir. Mevcut içeriğinizi yeni içeriğe bağlamak çok önemlidir, ancak bunu yayınladığınızda uyumlu hale getirmeniz gerekir. Çok sayıda makale yayınlıyorsanız, bu kolayca gözden kaçabilir. Otomasyonu kullanarak bu adımı doğru zamanda gerçekleştirin. 👌

Bağlantı önceliği özel alanı ayarlandığında ➡️ blog veya açılış sayfası görevini bağlantı öncelik listesine ekleyin, bir alt görev oluşturun ve bir SEO takım üyesine atayın.

Bağlantı kurma çabalarımızı şirket içinde yönetiyoruz. Değerli ortaklıklar kurmak ve sonuçları izlemek için yapılan yatırımı göz önünde bulundurarak, zamanımızı dikkatli kullanmamız gerekiyor.

İçeriğin bağlantı otoritesine bağlı olarak geri tutulduğunu belirlediğimizde, bu içeriğe öncelik vermeyi seçebiliriz.

Basit bir açılır menü seçimi, bu çabaların hesap verebilirliği ve izlenmesi için otomatik olarak bir görev oluşturur. Ayrıca, bunu genel olarak paylaşılan bir görünümdeki belirli bir listeye ekler.

Bu ne anlama geliyor?

Bu, listemize erişimi olan tüm ortak pazarlama bağlantı ortaklarımızın güncellemeleri gerçek zamanlı olarak göreceği anlamına gelir. 👏

Son teslim tarihi geldiğinde ➡️ görevin durumunu denetime geçirin, bir optimizasyon kontrol listesi uygulayın ve bir SEO takım üyesine atayın.

Bu, iki otomasyonu birbirine bağlamaktadır. SEO'da, içeriğinizi sık sık denetlemek, testler yapmak ve yenilemek önemlidir. Bazen bunun nedeni performans düşüşleri olabilir veya site genelinde bir temizlik planlıyor olabilirsiniz. Bu çabaları bırakıp yalnızca yukarıdaki otomasyona güvenmenizi önermiyorum, ancak bu tür otomasyonlar, içerik performansınızla iletişim halinde kalmak için her şeyi kapsayan bir çözüm olabilir.

Elbette, tüm içerikler aynı değildir.

Her zaman güncel olan makaleler için belirli bir programa göre denetim yapmanız gerekmeyebilir. Özel bir alan ekleyebilir veya bu görevi "her zaman güncel" olarak etiketleyebilir ve otomasyonun tetiklenmesini önlemek için bir kural oluşturabilirsiniz.

Tüm içerik türleri için özel kurallar oluşturun!

ClickUp'taki Özel Alan Otomasyonları ile tüm içerik türleri için benzersiz kurallar oluşturun

6. Bağlantı Oluşturma ve Pazarlama Ortaklıkları için Veritabanı Oluşturun

SEO otoritesini geliştirmenin formülü sürekli olarak gelişmektedir. Bu süreç giderek zorlaşmakta, konuşma odaklı hale gelmekte ve daha fazla yaratıcılık gerektirmektedir. Tüm kanallarda markanızın varlığını büyütmenin ve bunun Google üzerinde yaratabileceği etkinin temel faydalarını inkar etmek mümkün değildir.

SEO uzmanları bu büyümeye sosyal medya, halkla ilişkiler ve içerik yöneticilerini göz önünde bulundurarak yaklaşır. Bu alanda bir takım olarak gelişmeye başlamanın en iyi yollarından biri, tüm ortak pazarlama ilişkileriniz için bir veritabanı oluşturmaktır!

Ortak pazarlama veritabanınız için anahtar ilişkiler

Ortak pazarlama veritabanı, işbirliği yaptığınız tüm önemli kişiler ve markalar için merkezi bir merkezdir. Bu, misafir yazı yazarlarından web semineri ortaklarına kadar her şey olabilir.

Misafir Yazarlar

Google, aramalarda uzmanlığı tanıma ve ödüllendirme yeteneğini geliştirmeye devam ederken, giderek daha fazla pazarlama takımının E-A-T'yi göz önünde bulundurarak içerik oluşturmaya başladığını görüyoruz. Misafir katkıcılar ve fikir liderlerinden oluşan bir ağ oluşturmaya başladığınızda, yetkili içerik oluşturma fırsatları ortaya çıkar. İşte birkaç örnek:

Katkıda Bulunanların Alıntıları

Misafir gönderileri

Veri Çalışması Katılımcıları

İçerik geri bildirimi

Vaka

Podcast ve sosyal medya işbirliği

Web seminerleri

Bağlantı Oluşturma

Hala işe yarayan birçok geleneksel bağlantı kurma kampanyası vardır.

Herhangi bir bağlantı kurma çalışması yapıyorsanız, ilişkilerinizi düzenli tutmaktan fayda sağlayacaksınız. Yoğun tanıtım kampanyaları yönetiyor, bir bağlantı kurma hizmeti ile çalışıyor veya benzer markalarla işbirliği yapıyor olsanız da, bu çabalarınızın geçmiş kaydını proje yönetimi aracınızda oluşturun!

Sosyal Etkileyiciler

Çalıştığınız markaya veya markalara bağlı olarak, sosyal medya etkileyicileriyle ilişkiler, sosyal kanıt ve yaygınlaştırma için bir pazarlama motoru olabilir. Bu savunucularla işbirliği yapmanın farklı yolları var mı? Diğer takım üyeleri, içerik fırsatları önermek için bu kişilere görünürlük sahibi mi? Onları pazarlama CRM görünümünüze ekleyin!

Özel

Umarız şirketinizin halihazırda bir müşteri veritabanı vardır. En mutlu ve en başarılı müşterileriniz, en büyük destekçileriniz olacaktır. İçerik pazarlama girişimine yardımcı olacak anahtar bir katkı sağlayıcı mı arıyorsunuz? Bu ağı gözden kaçırmayın!

Ortak Pazarlama Listenizi nasıl oluşturabilirsiniz?

Takımınız ve odak alanlarınıza bağlı olarak, bu veritabanı için tam hizmet CRM aracına ihtiyacınız olmayacaktır. Tablo görünümleri ve özel alanlar içeren proje yönetimi yazılımı, pazarlama kişilerinizi düzenlemek ve tüm takımınızın erişimine açmak için kolay bir yol sunar.

ClickUp'ın tablo görünümü ve Özel Alanlar özelliği, tüm takımın pazarlama kişilerini düzenlemesini ve bunlara erişmesini kolaylaştırır

Şirketinizin boyutuna bağlı olarak, basit tutmayı ve bu bilgileri bir elektronik tabloda düzenlemeyi tercih edebilirsiniz. Daha sonra, tablonuzu proje yönetimi aracınıza her zaman içe aktarabilirsiniz!

Alternatif olarak, teknoloji yığınınıza başka bir platform eklemek istemiyorsanız, Buzzstream gibi bir aracı kullanarak bağlantı çabalarınız için uçtan uca bir erişim platformu oluşturabilirsiniz. Ancak, tüm pazarlama takımınız bu platformu kullanmıyorsa, işbirliğinin avantajlarından ve görünürlükten mahrum kalırsınız.

Buradan çıkarılacak en önemli ders: Ortak pazarlama çabalarınızı silolara ayırmayın!

7. Projelerinizi Misafir ve Genel Görünümlerle Paylaşın

İster müşterileri yönetiyor ister işi dış kaynaklara veriyor olun, proje yönetimi yazılımı kuruluşunuz dışındaki kişilerle güvenli bir iletişim kanalı kurabilir. SEO kampanyalarınız için misafir özelliklerinden ve paylaşımlı görünümlerden yararlanmanın sonsuz yolu vardır.

Harici kullanıcıları ve projelerinizi tek bir yerde bir araya getirmek için iki anahtar kullanım örneği.

SEO çabalarınızı müşterilerinize açıkça anlatın

SEO, dijital pazarlama stratejisinin en somut olmayan bileşenlerinden biridir. Müşterileriniz SEO'nun değerini anlasa bile, onlara neler olup bittiğine dair net bir görünürlük sağlamak yine de faydalıdır.

Özel SEO proje yöneticileriniz varsa, müşterilerinizi bilgilendirmek için zaten iyi bir sisteme sahip olabilirsiniz. Ancak deneyimlerime göre, bu güncellemeler için zaman ayırsanız bile, yoğun programlar ve farklı saat dilimleri nedeniyle tutarlı bir iletişim sürdürmek zor olabilir.

Proje yönetimi yazılımı, bu işlerin bir kısmını sizin için yapmanıza yardımcı olabilir. Müşterilerinize proje zaman çizelgelerine veya belirli görev görünümlerine erişim sağlayarak, devam eden çabaları ve ilerlemeyi istedikleri zaman görebilirler.

Anahtar, basit tutmaktır. Müşterileriniz zaten her şeye erişebiliyorsa veya e-postalarında bildirimlerle boğulmuş durumdaysa, bu ek erişim noktaları yarardan çok zarar verecektir.

Müşterilerinizin çok azı, ayrıntıları görmek için tek tek görevlere inmek isteyecektir. Bunun yerine, URL ile erişilebilen bir görünüm kullanarak onlara neler olup bittiğine dair genel bir bakış sunun. Bu, özellikle sadece bir veya iki tıklama uzaklıkta olduğunda, üzerinde çalışılanları kolayca ve basitçe görebileceklerini bilerek onlara gönül rahatlığı sağlayacaktır.

Daha büyük veya daha fazla dahil olan müşteriler için, onları çalışma alanınıza misafir olarak eklemeyi düşünün. Ancak yine de görünümlerini sınırlayın ve özelleştirin.

Daha da iyisi, proje başlangıcından itibaren şeffaf bir görev ortamı oluşturun. Bu, başlangıçtan itibaren ek bir güven katmanı ekler ve müşterilerinizin hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmak için daha fazla zaman harcamanızı sağlar.

Dış kaynaklarınızı yönetin

En iyi kampanyaların bazıları, şirket içi ve dış kaynaklı pazarlamacılar tarafından gerçekleştirilir. Bu takımlar, SEO proje yönetimi ve işbirliği araçları olmadan bu kadar başarılı olamazlardı. İster dış içerik yazarlarıyla ister bir link oluşturma ajansıyla çalışıyor olun, iç takımınızla aynı platformda iletişim kurabilmek size çok fazla baş ağrısından kurtarır.

Müşterilerle çalışmaya benzer şekilde, projelerde seçili görünürlük ile işbirliğine dayalı bir ortam oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, hassas şirket bilgilerini tehlikeye atmadan en iyi proje yönetimi yazılımı özelliklerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

İş Paylaşımı için En İyi Proje Görünümleri

Temel yapılacaklar listelerinin yanı sıra, kuruluşunuz dışındaki kişilerle paylaşabileceğiniz en iyi proje görselleştirmelerinden bazılarını burada bulabilirsiniz.

Gantt Grafikleri: Zaman çizelgesine göre yürütülen kampanyalar veya projeler için idealdir. Müşteriler ve yükleniciler, Gantt Grafikleri'ni kullanarak mevcut girişimlerin ilerleme durumunu ve beklentileri karşılayıp karşılamadığını kolayca görebilir.

Kanban Panoları: Pano görünümü, basitliği ve popülerliği nedeniyle mükemmeldir. Sırada bekleyen, ilerleme aşamasında olan ve tamamlanan görevleri görmek, genellikle müşterinin ihtiyaç duyduğu tek şeydir. Her zaman tek tek görevlere dalmaya gerek kalmadan işlerin ilerlediğini görmek, hızlı bir şekilde iç huzuru sağlar.

Gösterge panelleri: Daha karmaşık kampanyalar için gösterge paneli özelliği, farklı projelerden görevleri ve verileri tek bir görünümde bir araya getirmeye yardımcı olabilir. ClickUp gibi araçlarla, Google Data Studio raporları ve e-tablolar gibi öğeleri bile aynı gösterge paneline yerleştirebilirsiniz!

Belgeler: SEO strateji planlarından yeni içeriğe kadar, takımlar Belgeler'de çok fazla zaman geçirir. Müşterileriniz veya dış kaynak ekibiniz paylaşılan belgelere daha aşinadır, bu da Belgeler'i işbirliği için ideal bir aday haline getirir. Google Dokümanlar gibi ayrı bir yazılım kullanıyor veya proje yönetimi yazılımınızda yerel Belgeler özelliği varsa, bu yararlı araca kesinlikle güveneceksiniz.

8. Doğru Ortamda Düşünceli Bir Şekilde İletişim Kurun

Her geçen gün daha uzak ve asenkron hale gelen bir dünyada, iletişim yöntemini seçmek zor olabilir. Takımlar genellikle e-posta, doğrudan mesajlar, görev yorumları, sanal toplantılar, ekran kaydı ve liste uzayıp gider gibi çeşitli yollarla etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmek zorundadır. 🥵

SEO proje yönetiminde çok işlevli iletişim çok fazla olduğu için, bu zorlukla her gün karşılaşıyoruz. İster müşterilerle ister iç takım üyeleriyle iletişim kuruyor olun, doğru zamanda en iyi iletişim formunu seçmek gereksiz hayal kırıklıklarını ve hataları önleyebilir.

İyileştirme için atabileceğimiz bazı adımlar nelerdir?

1. Şirket Genelinde Yönergeler Belirleyin

Kuruluşunuz genelinde uygulanabilecek bir iç iletişim stratejisi oluşturun. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve yeni takım üyelerinin işe alımını kolaylaştırır.

2. "Benimle Çalışmak" belgeleri oluşturun

Organizasyon kuralları ne kadar yararlı olursa olsun, bizler robot değiliz. Herkesin iş ve iletişim konusunda kendi tercihleri vardır. Sizinle nasıl çalışılacağına dair bir kılavuz oluşturmak, özellikle yöneticiler için son derece değerli olabilir.

3. Proje Yönetimi Yazılımını Kullanın

Yerel iletişim özelliklerine sahip proje yönetimi araçlarını kullanın. Bu araçlar, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan takımınızla daha kolay çalışmanızı sağlar. Örneğin ClickUp, yerel görevler, sohbet, e-posta, ekran kaydetme ve 1.000'den fazla entegrasyona sahiptir. 🤩

SEO Proje Yönetimi için Favori İletişim Özelliğim

Ekran kayıt araçlarını çok seviyorum.

Ve sadece kişilik tipime uyduğu için değil.

SEO genellikle yanlış anlaşılır. Yöneticilere veya müşterilere eğitici geri bildirimler sunma becerimiz, zamanla geliştirdiğimiz bir beceridir. Yine de, birçok basit sorunun basit cevapları yoktur ve bazen bu sorular başlangıçta yanlış sorulmuş sorulardır!

Bu durumlarda, benim başvurduğum yöntem ekran kaydetmedir. Bu, bir yığın metin göndermekle sanal bir görüşmeye katılmak arasında mükemmel bir denge sağlar. İşte birkaç anahtar kullanım örneği:

Takımınıza veya diğer departmanlara geri bildirim

Müşterilerle verileri gözden geçirme

Yöneticilere ve üst düzey yöneticilere geri bildirim

SOP'lar oluşturma

Bunu gerçekleştirmenize yardımcı olacak birçok ücretsiz ekran kayıt aracı bulunmaktadır. Tabii, proje yönetimi yazılımınızda bu özellik zaten mevcut değilse. 😉

Clip by ClickUp ile, başka bir Chrome uzantısı indirmenize gerek kalmadan, bir görev içinde veya araç çubuğundan doğrudan kayıt başlatabilirsiniz. Videonuzu doğrudan göndermek için bir bağlantı da oluşturabilirsiniz.

Bonus İpucu: Videoyu gönderirken, videonun uzunluğunu ve TL;DR veya özetini ekleyin. Bu, beklentileri belirler ve alıcılar bunu takdir edecektir!

Kendi metodolojinizi benimseyin

Umarız bu SEO proje yönetimi ipuçları size zaman kazanmanıza yardımcı olur! SEO görevlerinizi yönetmek için herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Özelleştirilebilir proje yönetimi yazılımlarından yararlanın ve takımınız için en mantıklı süreçleri oluşturun. En önemlisi, SEO kampanyalarınızda olduğu gibi iş akışınızı da sürekli optimize etmeye devam edin.

2018'den beri SEO projelerini yönetmek için ClickUp kullanıyorum. Aslında, o kadar beğendim ki 2020'de şirkete katıldım! Misyonumuz, dünyayı iş yerinde daha verimli hale getirmektir. Bunun platformumuzda nasıl yapılabileceğini daha yakından görmek ister misiniz? Sonsuza kadar ücretsiz deneme sürümümüzü deneyin ve SEO proje yönetimi şablonumuzla başlayın.

Halihazırda kullandığınız bir yazılım varsa, mevcut araçlarınızla listelediğim ipuçlarından bazılarını uygulayabilirsiniz. Endişelenmeyin, daha sonra her zaman içe aktarabilirsiniz! 😉

SEO proje yönetimine kendi yaklaşımınızı duymak isterim! Linkedin veya Twitter üzerinden benimle bağlantı kurun.